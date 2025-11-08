Estrategias de marketing para universidades: cómo aumentar la matriculación en 2025

Con las tasas de matriculación universitaria en constante descenso, usted sabe lo difícil que es cumplir los objetivos de matriculación de su universidad.

Entre la disminución del número de solicitantes, el aumento del riesgo financiero y el creciente escepticismo sobre el valor de un título, el marketing de la educación superior es cada vez más difícil.

Si tienes un trabajo en marketing para la educación superior y buscas formas de convertir este reto en una ventaja competitiva, esta publicación es para ti.

Hacemos uso compartido de estrategias prácticas de marketing para universidades y centros de enseñanza superior con el fin de generar matriculaciones y proporcionar una mayor exposición de la marca.

⭐ Plantilla con función ¿Le cuesta hacer un seguimiento de todas sus iniciativas de marketing para la universidad? Utilice la plantilla de plan de marketing de ClickUp University para centralizar sus estrategias de marketing universitario en un solo lugar. Con esta plantilla, puede realizar un seguimiento del porcentaje de completación de cada tarea e incluso clasificarlas según su prioridad, como alta, moderada y baja. Obtenga una plantilla gratis Centralice sus esfuerzos de marketing con la plantilla del plan de marketing de ClickUp University.

Por qué es importante el marketing para las universidades

Todas las instituciones académicas compiten esencialmente por las mismas oportunidades.

Por lo tanto, si el estudiante potencial no recuerda o ni siquiera considera su institución de educación superior mientras realiza su búsqueda, ya está perdiendo matrículas.

He aquí por qué necesita estrategias de marketing tanto tradicionales como digitales para su institución de educación superior:

Ciclos de decisión más largos : al elegir una universidad (lo que suele llevar entre 6 y 18 meses), los futuros estudiantes comparan programas, visitan campus, hablan con alumnos actuales e investigan las salidas profesionales. Necesitas puntos de contacto constantes a lo largo de todo el proceso para que te tengan siempre presente.

Marca coherente de la competencia : todas las universidades están haciendo un esfuerzo por crear una identidad de marca fiable en las plataformas digitales (y tú también deberías hacerlo) mediante anuncios de pago, contenido orgánico, presencia en las redes sociales y campañas con objetivo específico.

Cambio en el comportamiento de investigación : los posibles estudiantes formularios una opinión a través de hilos de Reddit, vídeos de TikTok, podcasts, su participación en las redes sociales e incluso a través de la exposición al marketing tradicional antes de ponerse en contacto con el departamento de admisiones o descargar su folleto.

Impacto directo en el número de matriculación : los estudiantes eligen universidades en las que confían y con las que establecen una conexión emocional. El marketing genera esa confianza a través de historias auténticas y mensajes coherentes en todos los canales.

Ventana con límite para causar una buena impresión: los posibles estudiantes preseleccionan entre 5 y 8 universidades al principio de su fase de investigación. Si no tienes visibilidad durante ese periodo crítico, ni siquiera llegarás a su lista de solicitudes.

👀 ¿Sabías que...? El presupuesto medio de marketing para las unidades de educación online y profesional es de 1,18 millones de dólares, pero la mediana es de solo 644 000 dólares, lo que es una clara señal de la creciente desigualdad entre las instituciones. En el marketing de la educación superior, los bolsillos más profundos se hacen aún más profundos, mientras que las escuelas más pequeñas luchan por competir para llamar la atención.

Las mejores estrategias de marketing para universidades

Tanto si es responsable de marketing de educación superior para una universidad comunitaria, una universidad privada o una división de aprendizaje en línea, su meta sigue siendo la misma: atraer, captar y convertir a los futuros estudiantes en un panorama cada vez más concurrido.

Estas estrategias de marketing digital para instituciones educativas le ayudarán a reforzar el reconocimiento de marca y, a cambio, a atraer estudiantes, lo que impulsará la matriculación.

1. Cree un sitio web informativo

Es posible que sus estudiantes potenciales conozcan su institución académica a través de recomendaciones de sus compañeros. O quizá la descubran mediante una búsqueda en Google o una campaña de marketing en redes sociales.

Cuando lleguen a su sitio web, sea cual sea el medio, este debe causar una buena primera impresión.

¿Qué significa esto? Para empezar, debe comunicar el mensaje de la marca. Otro componente esencial es cómo se diferencia de otras instituciones de educación superior.

Para que su sitio web se convierta en un canal digital de toma de decisiones para los futuros estudiantes, esto es lo que debe tener en cuenta como parte del marketing para la educación superior:

Diseño y arquitectura de sitios web

Su sitio web está siendo visitado por diferentes públicos al mismo tiempo.

Instancia, los estudiantes de secundaria buscan información sobre programas de grado, los profesionales en trabajo buscan cursos de posgrado nocturnos, mientras que los estudiantes internacionales pueden querer claridad sobre los criterios de admisión.

La arquitectura de su sitio web debe segmentar claramente estas rutas desde la propia página de inicio.

Ejemplo concreto: la Universidad Estatal de Arizona, que le permite elegir su programa de estudios.

vía Universidad Estatal de Arizona

Más allá de una navegación clara, estos son los elementos imprescindibles (recomendables) que debe incluir su sitio web:

Diseño orientado a dispositivos móviles : cree un diseño que permita a sus clientes potenciales investigar durante sus desplazamientos, entre clases o mientras navegan por sus teléfonos a altas horas de la noche.

Buscadores de programas : haz a tus posibles clientes 3 o 4 preguntas rápidas sobre sus intereses, metas profesionales y preferencias de estudio, y luego sugiéreles programas relevantes.

Chatbots con IA: implemente chatbots que puedan responder a consultas frecuentes sobre plazos, requisitos, instalaciones del campus y estado de las solicitudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cree páginas de destino específicas para cada programa.

Buscan consultas específicas, como «los mejores programas de máster en finanzas de EE. UU.», y llegan directamente a las páginas de los programas a través de motores de búsqueda o anuncios dirigidos. Estas páginas de programas tienen la función de ser una herramienta de conversión independiente, con estos elementos clave:

Criterios de elegibilidad : Incluya una sección en la que se especifiquen los requisitos para los estudiantes nacionales e internacionales, las puntuaciones de las pruebas estandarizadas, los cursos previos necesarios y las notas mínimas requeridas.

Llamadas a la acción claras : disponga de llamadas a la acción claras para los posibles estudiantes en diferentes aspectos de su proceso de toma de decisiones, es decir, rellenar el formulario de solicitud, programar una llamada con un asesor de admisiones, descargar el folleto, etc.

Folletos para descargar : cree archivos PDF para descargar que incluyan detalles sobre la estructura del plan de estudios, las tasas de matrícula, las becas disponibles, los requisitos de crédito, las credenciales del profesorado y las salidas profesionales.

Testimonios de estudiantes : breves citas o fragmentos de vídeos de estudiantes actuales y recién graduados.

Próximas fechas de admisión: cronogramas visibles y solicitudes de cronograma para crear urgencia.

Otras páginas web

Es posible que tus clientes potenciales aún estén comparando universidades o tomando una decisión definitiva cuando visiten tu sitio web. Crea páginas web atractivas que ofrezcan al objetivo acceso a información detallada como:

Acerca de nosotros : los fundamentos de la universidad, su historia, acreditaciones y clasificaciones, alumnos famosos, diversidad cultural, valores fundamentales y cualquier otra información que pueda ayudar a mejorar la participación de los estudiantes y a que estos comprendan mejor su institución.

Menciones en la prensa y noticias : cobertura mediática reciente, avances en investigación, logros destacados de antiguos alumnos e hitos institucionales.

Instalaciones del campus : visitas virtuales, detalles de las residencias, recursos de la biblioteca, laboratorios, complejos deportivos, espacios de estudio y vida estudiantil dentro del campus.

Servicios de compatibilidad al estudiante: orientación profesional, recursos de salud mental, tutoría académica y adaptaciones para discapacitados.

Centralice el contenido de su sitio web y la información sobre sus programas con ClickUp Documento.

Su equipo puede redactar contenido para folletos, directrices de programas, criterios de elegibilidad, información sobre nosotros y otras páginas web utilizando el asistente de IA integrado.

Varios colaboradores (redactores de marketing, decanos académicos, equipos de asuntos estudiantiles) pueden realizar edición simultánea, dejar comentarios en línea y etiquetar a los revisores antes de que las páginas se publiquen.

Simplifique sus operaciones de contenido con ClickUp Documento.

Every Doc guarda automáticamente las versiones, por lo que nunca perderá las versiones anteriores de las páginas de los cursos ni los detalles de acreditación.

También puede almacenar guías de estilo y directrices de identidad visual en un documento de uso compartido para garantizar que todo el contenido web suene coherente en todos los departamentos.

👀 ¿Sabías que...? Casi el 79 % de los estudiantes prefiere obtener información sobre las universidades en sus sitios web oficiales, mientras que el 26 % utiliza un chatbot universitario o ChatGPT para mejorar su búsqueda de información.

2. Construya su marca en las redes sociales

No todas las universidades necesitan estar en TikTok.

Pero si ignora las redes sociales, está perdiendo la oportunidad de crear una comunidad y hacer un uso compartido de los valores y la misión de su institución.

Además, las redes sociales desempeñan un rol crucial en el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones a lo largo del ciclo de vida de los estudiantes.

En pocas palabras, aquí es donde los futuros estudiantes formulan su primera impresión, los estudiantes actuales encuentran un sentido de pertenencia y los antiguos alumnos mantienen su conexión (a internet) mucho tiempo después de graduarse.

También debe saber que el contenido generado por los usuarios para el público objetivo genera más confianza que cualquier otro material de marketing o estrategia de promoción.

Cada plataforma le ofrece una fase diferente:

Instagram, Facebook y TikTok le permiten mostrar la vida en el campus, las experiencias de los estudiantes y la cultura cotidiana.

LinkedIn destaca la excelencia académica, la investigación del profesorado y los logros de los antiguos alumnos.

YouTube sirve como motor narrativo para visitas al campus, seminarios web e historias de intento correcto de los estudiantes.

Si necesita inspiración, eche un vistazo a la página de Instagram de la Universidad de Míchigan. Publican todo, desde sesiones de estudio nocturnas hasta tradiciones relacionadas con los partidos de fútbol americano.

Teniendo en cuenta que el 73 % de los futuros estudiantes utilizan las redes sociales para buscar universidades, su presencia en estas plataformas les facilita imaginar su futuro en su universidad.

vía Universidad de Michigan

Otras universidades también lo consiguen en otras plataformas de redes sociales.

Por ejemplo, el canal de YouTube de la Northeastern University tiene un montón de vídeos sobre el campus, temas de actualidad, etc. Esto demuestra que su estrategia de comunicación de marketing no tiene por qué girar únicamente en torno a visitas al campus o vídeos de promoción brillantes.

vía Northeastern University

Por otro lado, la página de LinkedIn de Harvard Business School Executive Education está dirigida a múltiples públicos (posibles participantes, clientes corporativos, profesores, antiguos alumnos).

vía Harvard Business School

La clave de estos ejemplos es que sus estrategias en redes sociales se basarán en un amplio intervalo de temas, actividades, intereses y experiencias.

Además de una estrategia sólida en redes sociales, recuerde utilizar el canal adecuado para establecer el objetivo en su público. Esto significa que su público incluirá:

Estudiantes y futuros estudiantes

Principals

Socios corporativos

Otras instituciones

Personal y posibles profesores

¿Cómo ayuda ClickUp?

Utilice la plantilla del plan de marketing en redes sociales para admisiones universitarias de ClickUp para realizar el seguimiento de sus esfuerzos en redes sociales a través de diferentes canales de marketing.

Con esta plantilla, puedes plan, asignar y programar tus tareas en redes sociales desde un solo lugar.

Además, puede utilizar esta plantilla para visualizar los plazos de las diferentes publicaciones (en una vista de calendario), gestionar tareas con un tablero kanban de arrastrar y soltar, y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea (con estados personalizados). La plantilla es fácil de configurar y aún más fácil de usar para el trabajo.

Obtenga una plantilla gratis Gestione las publicaciones en redes sociales con la plantilla del plan de marketing en redes sociales para admisiones universitarias de ClickUp.

Por qué le encantará esta plantilla:

Centralice todas sus campañas en un panel organizado con vistas personalizadas para cada plataforma.

Realice un seguimiento de los plazos de los ciclos de admisión, los eventos y los días festivos con estados y recordatorios codificados por color.

Añada campos personalizados para métricas como la tasa de interacción, el alcance y los clics para supervisar qué es lo que más interesa a los futuros estudiantes.

Ventaja de ClickUp: Podría gestionar las redes sociales de su universidad con hojas de cálculo dispersas, mensajes directos y notas de recordatorio. Pero eso no le proporcionará la estructura, la visibilidad ni la coherencia necesarias para establecer una presencia online consistente. La gestión de proyectos de marketing de ClickUp reúne todas las piezas de su marketing en redes sociales bajo un mismo techo. Desde la idea hasta el análisis posterior al lanzamiento, cada fase de su campaña se desarrolla en un único espacio colaborativo. Transforme las acciones de marketing aleatorias en una estrategia cohesionada que resuene en todas las plataformas con la gestión de proyectos de marketing de ClickUp.

Los departamentos de ventas, marketing, laboratorio de diseño, logística, ingeniería y asistencia deben realizar sus tareas en un orden específico para que el proyecto del cliente sea un intento correcto, lo que solía ser una auténtica pesadilla antes de ClickUp. Sin la capacidad de realizar un seguimiento del calendario del proyecto, las metas y las tareas de los equipos globales en un solo lugar, nos costaba mucho reunir todas las piezas para los eventos a tiempo.

Los departamentos de equipo de ventas, marketing, laboratorio de diseño, logística, ingeniería y asistencia deben realizar sus tareas en un orden específico para que el proyecto del cliente sea un éxito, lo que solía ser una auténtica pesadilla antes de ClickUp. Sin la capacidad de realizar un seguimiento del calendario del proyecto, las metas y las tareas de los equipos globales en un solo lugar, nos costaba mucho reunir todas las piezas para los eventos a tiempo.

3. Invierta en marketing de contenido

Invierta en crear contenido de alta calidad que vaya más allá de la información sobre admisiones. Cuando publica recursos valiosos de forma constante, los futuros estudiantes empiezan a ver su institución como una fuente de referencia para obtener orientación.

Esto es lo que puede hacer para crear activos valiosos:

Cree grupos de contenido en torno a los principales puntos de decisión.

Los futuros estudiantes tienen preguntas complejas y multidireccionales a la hora de elegir su trayectoria profesional. Analice lo que realmente buscan y cree grupos de contenido interconectados que respondan a estas consultas de forma exhaustiva.

Instancia, cuando un estudiante busca «¿merece la pena estudiar informática?», necesita múltiples perspectivas antes de tomar una decisión. Para responder a estas consultas, puede crear una serie de entradas de blog como:

¿Es necesario tener un título en informática para trabajar en el sector tecnológico?

Salidas profesionales en informática más allá de la ingeniería de software

¿Cuál es el salario medio de un graduado en Informática?

¿Qué habilidades son necesarias para graduarse en Informática?

Este es solo uno de los temas que puede añadir a su plan de marketing. Su institución puede crear contenido fiable en torno a muchos aspectos críticos para la toma de decisiones:

Categoría de contenido Temas a tratar Proceso de solicitud Cómo redactar cartas de presentación convincentes Cartas de recomendación: a quién pedirlas y cuándo Errores comunes que se deben evitar en las solicitudes Preparación de entrevistas para el ingreso a la universidad Resultados profesionales Cuánto ganan los graduados por especialidad después de 5 años Sectores que contratan a titulados de programas específicos Habilidades que los empleadores buscan en los titulados universitarios Tasas de conversión de prácticas a empleo Ayuda financiera ¿Cuánto cuesta un máster en Finanzas en Estados Unidos? ¿Cuál es el coste de la vida en Estados Unidos para un estudiante internacional? ¿Qué opciones de préstamos para estudiantes hay disponibles para un estudiante internacional? ¿Qué becas y ayudas hay disponibles para un solicitante graduado en Finanzas? Inclusión cultural ¿Cuál es la composición étnica de la universidad XYZ? ¿Es Boston una ciudad segura para los estudiantes asiáticos?

Aproveche la experiencia del profesorado para generar liderazgo intelectual.

Las universidades cuentan con uno de los recursos de marketing más infrautilizados: expertos acreditados.

No todas las ideas innovadoras tienen que ser artículos revisados por pares o largos ensayos académicos.

Incluso publicaciones breves y accesibles, como «Tres lecciones del proyecto de sostenibilidad de nuestros estudiantes de MBA», pueden generar una enorme credibilidad.

Anime al profesorado a compartir explicaciones breves sobre temas de actualidad, ofrezca información sobre los entresijos de los proyectos del aula y colabore con los estudiantes o antiguos alumnos en los resultados del aprendizaje.

De hecho, MIT Labs tiene una serie de podcasts. Según el sitio web oficial, el objetivo del podcast es el uso compartido del trabajo del MIT con una audiencia global. Por lo general, cubre conversaciones del presidente del MIT con personas que trabajan en sus laboratorios.

a través de los podcasts abiertos del MIT.

¿Cómo ayuda ClickUp?

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, ayuda a sus equipos a trabajar de forma más inteligente en todas las fases de la gestión del marketing de contenido.

Brain demuestra el uso innovador que hace su institución de la IA tanto para los estudiantes como para el personal.

Brain le ayuda a crear introducciones, reescribir párrafos o resumir bloques de contenido largos directamente en el lugar donde trabaja su equipo. Garantiza un tono coherente y claridad, aspectos esenciales para los materiales dirigidos a los estudiantes, como guías de admisión, boletines informativos por correo electrónico o preguntas frecuentes sobre carreras profesionales.

Crea tu contenido con ClickUp Brain.

Incluso puede utilizar ClickUp Brain para reutilizar el contenido existente en formatos más nuevos. Un seminario web de una hora sobre admisiones puede convertirse en un resumen de blog, una publicación en carrusel y una sesión de preguntas y respuestas del profesorado dentro de su entorno de trabajo de ClickUp.

O si un miembro del cuerpo docente ha publicado un artículo de investigación, puede dar una indicación a Brain para que lo reutilice en forma de infografía y carrusel para las plataformas de redes sociales.

A continuación le mostramos cómo puede generar una imagen utilizando ClickUp Brain.

Y como la inspiración no siempre surge cuando estás en tu escritorio de trabajo, la función Talk-to-Texto de ClickUp Brain MAX te permite capturar ideas sobre la marcha.

Los miembros del profesorado pueden dictar sus ideas sobre las clases, los estudiantes pueden grabar sus reflexiones sobre los proyectos y los especialistas en marketing pueden expresar rápidamente sus ideas sobre contenido. ClickUp Brain transcribe, organiza y convierte todo ello en notas prácticas o borradores listos para edición dentro de ClickUp Documento.

💡 Consejo profesional: Utilice la plantilla del plan de marketing de ClickUp University para planificar y realizar un seguimiento de sus estrategias de marketing para la educación superior en un solo lugar. Esta plantilla incluye una guía de inicio y más de 5 vistas de ClickUp que le ayudarán a visualizar fácilmente el progreso de cada tarea, incluyendo su prioridad, estado y fecha de vencimiento. Obtenga una plantilla gratuita Centralice su esfuerzo de marketing con la plantilla del plan de marketing de ClickUp University. Con esta plantilla, usted puede Realice un seguimiento del porcentaje de completación de cada tarea.

Clasifique sus tareas según su prioridad, por ejemplo, alta, moderada y baja.

Crea tareas de ClickUp con dependencias y asígnalas a los miembros del equipo.

Añada detalles completos sobre cada estrategia de marketing de contenido a través de los campos personalizados.

4. Utilice el marketing por correo electrónico

El correo electrónico sigue siendo el canal de comunicación más fiable, ya que el 77 % de los futuros estudiantes lo prefieren para recibir novedades e información sobre la universidad.

Como responsable de marketing universitario, dispondrá de infinitos puntos de contacto para recopilar los correos electrónicos de los futuros estudiantes. Por ejemplo, cuando los estudiantes envían formularios de consulta, descargan folletos, se inscriben en visitas al campus, asisten a seminarios web o interactúan con su sitio web.

Utilice la información recopilada de los posibles clientes para segmentarlos por edad, ubicación, interés en el programa, estado de la solicitud y fase de decisión. Cree secuencias de correo electrónico personalizados que guíen a los destinatarios hacia la matriculación, al tiempo que les proporcionan recursos útiles en cada paso.

A continuación le mostramos cómo puede utilizar los correos electrónicos para reunirse con los estudiantes en diferentes momentos:

Fase de prospección Tipo de contenido Concienciación Panorámicas generales de los programas, aspectos destacados de la vida en el campus, historias de intento correcto de los estudiantes, anuncios de becas. Consideración Desgloses detallados del plan de estudios, presentaciones del profesorado, guías de ayuda financiera y recordatorios de plazos de solicitud. Decisión Cartas de aceptación personalizadas, lista de control de los siguientes pasos, información sobre alojamiento, plazos de matriculación. Matrículas Calendarios de orientación, guías de inscripción en cursos, recursos del campus, paquetes de bienvenida. Retención Invitaciones a eventos, recursos de compatibilidad académica, oportunidades de prácticas, acceso a la red de antiguos alumnos.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Además de coordinar sus campañas de correo electrónico a través de integraciones, ClickUp ahora le permite gestionar los correos electrónicos como parte de los flujos de trabajo de sus proyectos.

Con ClickUp para la gestión de proyectos por correo electrónico, puede enviar y recibir mensajes directamente en ClickUp, vincularlos a tareas, actuar como desencadenante de automatizaciones y convertir los hilos de correo electrónico en elementos de trabajo estructurados.

Veamos un ejemplo.

El correo electrónico de un posible estudiante preguntando sobre los plazos de las becas se puede convertir automáticamente en una tarea para el equipo de admisiones, programarla y asignarla. Y como gestionas estos correos electrónicos dentro de ClickUp, tus equipos de marketing y admisiones se mantienen sincronizados y evitan que se pierdan hilos.

Utilizando puntos de consulta comunes, puede desarrollar secuencias de correo electrónico que activen como desencadenante cuando un cliente potencial envíe un formulario o pase a otra fase. Establezca automatizaciones de ClickUp basadas en reglas que se activen cuando se cumplan determinadas condiciones.

Establezca desencadenantes basados en reglas con ClickUp Automatización.

Por ejemplo, instancia:

Desencadenante : cuando el cliente potencial envía el formulario solicitando una llamada de consulta.

Condición : el campo de interés del programa es «Programas de posgrado en administración de empresas».

Acción: enviar un correo electrónico con un enlace al calendario para programar una llamada y asignar la tarea al asesor de admisiones.

Automatizar los flujos de trabajo con ClickUp requiere algo de tiempo de configuración, pero le ahorra más de 5 horas de trabajo cada semana.

⭐ Bonificación: Utilice ClickUp Autopilot Agents para gestionar las comunicaciones repetitivas a gran escala. Estos asistentes basados en IA pueden responder automáticamente a las consultas de los estudiantes, dirigir los correos electrónicos al asesor adecuado y actuar como desencadenantes de las acciones siguientes. Por ejemplo, cuando un posible estudiante envía un correo electrónico preguntando sobre la elegibilidad para una beca para un programa de posgrado, un agente de Autopilot puede responder al instante con los detalles relevantes sobre la ayuda financiera, etiquetar al asesor de admisiones para que haga un seguimiento y crear una tarea para enviar un recordatorio personalizado antes de la próxima fecha límite de solicitud.

5. Organice eventos presenciales

Los estudiantes quieren ver el campus en el que pasarán los próximos años. Dales la oportunidad de experimentarlo abriéndoles los eventos que se celebran en tu campus.

Organice jornadas de puertas abiertas con inscripción previa durante los fines de semana de bienvenida, las fiestas anuales, los grandes eventos deportivos o incluso las conferencias de invitados. Las visitas al campus les muestran la energía y la cultura de su universidad.

Para los posibles estudiantes locales y regionales, programe visitas grupales al campus los fines de semana. Esto le ahorrará tiempo en visitas individuales y sus posibles estudiantes también tendrán la oportunidad de reunirse con otras personas que están considerando los mismos programas.

Durante las visitas al campus, los embajadores estudiantiles pueden compartir sus experiencias mientras responden a las preguntas que surgen durante el recorrido.

Para los posibles estudiantes de todo el país o del extranjero, grabe visitas virtuales al campus e incorpórelas a su sitio web. Cree experiencias interactivas de 360 grados que permitan a los usuarios navegar por los edificios del campus a su propio ritmo.

¿Cómo ayuda ClickUp?

La plantilla de marketing de evento de ClickUp mantiene todos los detalles organizados, desde el plan y la programación de voluntarios hasta el seguimiento de las confirmaciones de asistencia y el seguimiento posterior al evento.

Obtenga una plantilla gratis Utilice la plantilla de marketing de eventos de ClickUp para planear y ejecutar eventos.

Puede correlacionar cada fase de su jornada de puertas abiertas o visita al campus en ClickUp Views, realizar un seguimiento de las inscripciones a través de Campos personalizados y asignar tareas de preparación a los distintos departamentos.

Una vez que el flujo de trabajo del evento está en marcha, ClickUp Calendar añade otra capa de control. Cada parte del evento del campus se convierte en una hoja de ruta con plazos definidos.

También puede sincronizar el Calendario con sus herramientas externas, como Google Calendar o Outlook, para mantener coordinados al profesorado, los voluntarios y el personal.

Planifica la preparación y el seguimiento de los eventos con ClickUp Calendario.

6. Invierta en la búsqueda local y la gestión de la reputación online.

Para las instituciones de educación superior, la visibilidad comienza mucho antes de que un estudiante visite su sitio web. Cuando los futuros estudiantes (y sus principales) buscan «las mejores escuelas de negocios cerca de mí» o «los mejores programas de enfermería en Boston», la presencia en línea de su universidad determina si usted llega a aparecer en su radar.

La optimización de la búsqueda local y la gestión de la reputación online son dos de los pilares más importantes del marketing universitario actual. Juntos, le ayudan a llegar a los estudiantes adecuados, en las regiones adecuadas, con el mensaje adecuado.

Empieza por optimizar tu perfil de Google My Business (GBP). Piensa en él como la primera impresión que causa tu universidad. Asegúrate de que cada ubicación del campus tenga un perfil actualizado con datos precisos, como la dirección, el número de contacto, el horario de atención y fotos de alta calidad del campus.

Añada publicaciones sobre jornadas de puertas abiertas, próximos plazos de admisión y eventos en el campus. Anime a los estudiantes actuales y antiguos alumnos a dejar opiniones sinceras y detalladas sobre sus experiencias. Estas opiniones tienen más peso entre los futuros estudiantes que cualquier anuncio pagado.

Más allá de las listas de búsqueda, la gestión de la reputación se extiende a la forma en que su universidad interactúa a través de los canales digitales.

Responda con indicación a las opiniones positivas y negativas con empatía y transparencia. Considérelo como un espejo que muestra a los estudiantes cómo su institución valora los comentarios.

¿Cómo ayuda ClickUp?

ClickUp Tareas convierte los objetivos generales en claros y viables pasos que son fáciles de seguir y gestionar. Empieza por crear tareas para cada KPI de reputación o marketing que quieras mejorar, como aumentar las reseñas en Google, mejorar las valoraciones con estrellas o ampliar tu presencia en los directorios locales.

Tareas de ClickUp hace que el trabajo en equipo sea viable: establece prioridades, asigna propietarios, añade detalles y mantiene a todos alineados con comentarios y actualizaciones, todo en un solo lugar.

Cada tarea se puede dividir en subtareas más pequeñas o elementos de (la) lista de control, lo que hace que incluso los esfuerzos intangibles, como la reputación y la visibilidad, sean medibles y gestionables. Puede asignar tareas a miembros específicos del equipo, establecer fechas de vencimiento, añadir prioridades y realizar un seguimiento del progreso de principio a fin.

Las tareas se pueden agrupar por equipo, departamento o iniciativa, como «SEO local», «Gestión de la reputación» o «Comentarios de los estudiantes», para que todos sepan en qué deben centrarse y cómo su trabajo contribuye al objetivo general.

Con ClickUp tareas, conviertes ideas y objetivos en acciones concretas, lo que facilita la medición de los resultados y mantiene a tu equipo alineado.

ClickUp Insight: El 55 % de los directivos explica el «porqué» de los proyectos vinculando las tareas a retos u metas más amplios. Esto significa que el 45 % que opta por el proceso en lugar del propósito puede provocar una falta de motivación y empuje entre los miembros del equipo. Incluso los empleados con un alto rendimiento necesitan ver la importancia de su trabajo y encontrarle sentido a lo que hacen. Es hora de salvar la brecha. Conecte las tareas individuales con las metas y objetivos generales en ClickUp. Utilice las relaciones y dependencias integradas para mostrar cómo cada esfuerzo contribuye al panorama general, haciendo que las tareas sean más significativas para todos los miembros de su equipo. 💫 Resultados reales: Cartoon Network utilizó las funciones de gestión de redes sociales de ClickUp para terminar la publicación de contenidos cuatro meses antes de lo previsto y gestionar el doble de canales sociales con el mismo tamaño de equipo.

📚 Más información: Las mejores herramientas de software para la gestión de campus universitarios

7. Publicidad digital basada en datos

La publicidad digital basada en datos utiliza información sobre la audiencia, análisis de comportamiento y métricas de conversión para determinar cómo, dónde y cuándo su universidad debe llevar a cabo campañas en línea.

Con Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn y YouTube, puede promocionar jornadas de puertas abiertas, lanzamientos de programas, becas y plazos de solicitud entre públicos cualificados.

Pero, ¿por qué es importante?

Al realizar el seguimiento de las impresiones, los clics y las conversiones, podrá saber qué campañas atraen a los clientes potenciales más cualificados y cuáles se quedan cortas.

Lo ideal es que pueda hacer un seguimiento del número de clientes potenciales que realmente se han convertido en solicitantes. Cuando puede enlazar los datos a nivel de campaña (clics en anuncios, visitas a la página de destino y envíos de formularios) con los resultados reales de matriculación, su publicidad se convierte en una estrategia de marketing de crecimiento.

Empieza por conectar tus fuentes de datos. Sincroniza tus plataformas publicitarias, CRM, software de marketing empresarial y herramientas de análisis para que la actividad de los clientes potenciales tenga un flujo hacia un sistema central.

A continuación, cree segmentos de estudiantes que reflejen su embudo de matriculación. Podrían ser estudiantes de último año de secundaria que están explorando opciones de estudios universitarios. O estudiantes internacionales que buscan información sobre visados y alojamiento. O cualquier otra cosa.

Personalice el contenido de sus anuncios para reflejar las motivaciones de cada segmento. Un estudiante de secundaria podría responder mejor a imágenes que reflejen la animada vida del campus. Un estudiante profesional podría sentirse más atraído por mensajes centrados en el retorno de la inversión, como los salarios o la flexibilidad.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Los paneles de ClickUp proporcionan una vista clara del rendimiento de su campaña de marketing. Supervise las métricas de productividad de marketing relevantes para asegurarse de que está cumpliendo sus metas.

Supervise el rendimiento de su campaña de marketing utilizando los paneles de ClickUp.

⭐ Bonificación: conecta tus herramientas marcadas como favoritas de publicidad y análisis directamente a ClickUp mediante las integraciones de ClickUp. Vincula plataformas como Google Ads, Meta, HubSpot y Google Analytics para obtener automáticamente los datos de las campañas y las métricas de rendimiento.

8. Convierta a sus estudiantes en embajadores de la marca

Sus estudiantes son su equipo de marketing más eficaz.

La pregunta es: ¿les está dejando hacerlo?

Cuando un estudiante comparte su vlog sobre la mudanza a la residencia, una foto de la fiesta anual o una breve publicación sobre cómo un profesor le ayudó a conseguir unas prácticas—ese es marketing que no se puede comprar.

Estas historias auténticas y espontáneas crean conexiones emocionales que ningún anuncio pagado puede replicar. Muestran cómo es realmente la vida en su campus, lo que ayuda a los futuros estudiantes a imaginarse a sí mismos allí.

Muchas universidades y centros de enseñanza superior también lo incluyen en su plan de marketing.

La Universidad del Sur de California (USC) cuenta con uno de los programas de embajadores estudiantiles más estructurados y con intento correcto en la educación superior.

Cada embajador es seleccionado mediante un riguroso proceso de selección y recibe formación en etiqueta digital, voz de marca y fundamentos de la creación de contenido, incluyendo fotografía, vídeos cortos y narración.

Sus embajadores comparten perspectivas diversas, procedentes de distintos orígenes, incluyendo estudiantes internacionales, estudiantes transferidos, atletas y artistas. Los posibles solicitantes ven múltiples versiones de la experiencia universitaria.

¿Cómo ayuda ClickUp?

Dirigir un programa de embajadores estudiantiles implica la coordinación entre los departamentos de marketing, admisiones, redes sociales y asuntos estudiantiles. ClickUp for Education ayuda a optimizar cada parte del proceso.

Cree un entorno de trabajo específico para embajadores en ClickUp, donde su equipo de marketing gestione la captación, la formación, la planificación de contenido y el seguimiento del rendimiento.

Su equipo de marketing puede añadir a cada embajador como invitado para que envíe publicaciones para su aprobación o realice un seguimiento de los plazos de las campañas.

Los recursos de incorporación, como las directrices de marca y las políticas de redes sociales, se almacenan en ClickUp Documento.

La vista de calendario de ClickUp le ayuda a planear el contenido de los embajadores en torno a momentos clave del año académico, como la orientación, los eventos deportivos, la captación de estudiantes y la semana de graduación.

Retos comunes del marketing universitario y cómo superarlos

Incluso con las mejores estrategias, el marketing en la educación superior presenta sus propios retos. Entre ellos se incluyen:

❗Destacar en un mercado saturado

El Departamento de Educación de los Estados Unidos cuenta con casi 4000 instituciones académicas que otorgan títulos en los Estados Unidos. Esa cifra ni siquiera incluye las escuelas vocacionales o no tradicionales.

El mercado es más competitivo que nunca y se está produciendo un cambio significativo en la forma en que los estudiantes perciben la educación tradicional.

✅ Solución: Evite la posición genérica que utilizan todos los demás.

En lugar de hablar de «oportunidades globales», defina mensajes con objetivo. Podría ser destacar su tasa de colocación laboral a los seis meses de la graduación.

En lugar de «investigación de primer nivel», destaque cómo sus estudiantes contribuyen a proyectos financiados desde su segundo año.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para campañas de marketing con las que alcanzar sus metas de marketing.

❗Alineación de diferentes departamentos

Pregunte a cualquier institución de educación superior y le dirán que utilizan un montón de herramientas diferentes. CRM para admisiones, una plataforma de correo electrónico para marketing, un ERP heredado/a para asuntos académicos y hojas de cálculo para el contacto con antiguos alumnos.

Como resultado, los departamentos de marketing, admisiones, antiguos alumnos y académicos trabajan de forma aislada.

El resultado es una falta de coordinación entre estos departamentos. Sin un manual de marketing, esto se traduce en una experiencia desconectada para los estudiantes.

✅ Solución: Fomente la planificación interfuncional mediante el uso compartido de calendarios, el sincronizar estrategias de forma periódica y resúmenes de campaña unificados. Establezca directrices de marca y flujos de trabajo claros para que todos los departamentos contribuyan a una narrativa única y coherente.

📚 Más información: Cómo utilizar ClickUp para estudiantes

❗Presupuestos de marketing con límite

Si usted es una universidad pequeña con un presupuesto y recursos de marketing limitados, simplemente no puede hacer 10 pendientes a la vez.

Además, usted compite con instituciones que cuentan con presupuestos de marketing de millones de dólares y disponen de agencias de servicios integrales y personal interno para gestionarlo todo.

✅ Solución: No se lance a lo loco. Céntrese en 2 o 3 canales en los que se encuentre su público. Comparta su contenido de forma constante. No hay nada de malo en utilizar la IA para ampliar sus actividades de marketing digital. Por ejemplo, al crear contenido, reutilizarlo o hacer una lluvia de ideas, etc.

💡 Consejo profesional: Cuando tu equipo tenga poco margen de maniobra, utiliza la búsqueda conectada de ClickUp Brain para contextualizar cada idea antes de empezar a ejecutarla. Por ejemplo, cuando se realizan lluvias de ideas para conceptos de campaña, Brain puede extraer automáticamente información relevante de informes de admisiones anteriores, publicaciones en redes sociales o resúmenes de eventos almacenados en su entorno de trabajo. Utilice la búsqueda de ClickUp Brain con conexión (a internet) para obtener respuestas instantáneas sin tener que reinventar la rueda cada vez.

Centralice su esfuerzo de marketing universitario con ClickUp.

El marketing integral a través de los canales de marketing digital aumentará el número de matriculaciones de estudiantes. Pero no querrá que su equipo se vea desbordado gestionando el caos, especialmente cuando su tiempo ya está repartido entre mil tareas diferentes.

ClickUp le ahorrará tiempo en este sentido.

Esta app, aplicación integral para el trabajo centraliza tu labor. Obtienes un entorno de trabajo donde el contenido convive con una IA sensible al contexto, automatización que se encarga de las tareas repetitivas, plantillas creadas para el marketing educativo y funciones de colaboración que mantienen a tu equipo alineado.

En resumen, todo lo que le ayuda a llevar sus ideas de marketing del concepto a la ejecución sin salir de una sola plataforma.

Regístrese en ClickUp gratis, gratuito/a, para empezar a planear sus estrategias de marketing para universidades.