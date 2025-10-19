Plantillas gratuitas de organigramas de Miro para organizaciones

Para sobrevivir en los tiempos modernos, una empresa debe tener una estructura organizativa que acepte el cambio como premisa básica, permita que prosperen las costumbres tribales y fomente un poder que se derive del respeto, no de las normas.

La estructura organizativa desempeña un rol fundamental a la hora de configurar la productividad e impulsar el crecimiento empresarial. Las investigaciones muestran que el 82 % de los empleados están satisfechos con la estructura de su empresa, mientras que el 18 % no lo están. Las estructuras claras fomentan una comunicación eficaz, una retroalimentación oportuna y la coordinación entre los equipos.

Los buenos gráficos org hacen visibles estas estructuras y ayudan a correlacionar los rols. Sin embargo, crear uno desde cero puede llevar mucho tiempo, especialmente en el caso de equipos en crecimiento o en evolución.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de organigramas de Miro. Estas plantillas predefinidas y personalizables aportan claridad a la estructura organizativa, lo que garantiza una comunicación eficaz, decisiones más rápidas y una mayor productividad de los empleados.

En este artículo, exploraremos las mejores plantillas gratuitas de organigramas gráficos de Miro y, como bonus, analizaremos algunas plantillas de ClickUp.

¿Qué hace que una plantilla de organigrama gráfico de Miro sea buena?

Miro es conocido por su interfaz de pizarra intuitiva y sus herramientas de colaboración flexibles, lo que lo convierte en una opción ideal para correlacionar las estructuras de los equipos. Pero una buena plantilla de gráfico va más allá de la apariencia. Debe reflejar claramente los rol, las responsabilidades y las relaciones (de elaboración de informes) del proyecto de un solo vistazo.

Una buena plantilla de organigrama de Miro debe ser fácil de edición, escalable para equipos en crecimiento y con un formato que reduzca el desorden visual. Debe permitir actualizaciones rápidas a medida que se producen cambios en la organización, sin perder legibilidad en todos los departamentos y niveles de liderazgo.

Busca plantillas que ofrezcan:

✅ Un diseño limpio y jerárquico que es fácil de escanear

✅ Tarjetas o nodos editables para títulos, nombres y rols

✅ Secciones con código de color para departamentos o equipos

✅ Conectores flexibles que ofrecen compatibilidad con la elaboración de informes interfuncionales o de línea punteada

✅ Plantillas que se adaptan bien a estructuras remotas, híbridas o multi-equipo

Plantillas de organigramas de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de organigramas de Miro y ClickUp que se tratan en este artículo:

8 plantillas gratuitas de organigramas de Miro para aclarar la estructura de tu empresa

Aquí tienes 8 plantillas de organigramas de Miro que pueden mejorar la eficiencia organizativa:

1. Gráfico vertical de Miro

A través de Miro

«¿Quién depende de quién?» es una pregunta que puede descarrilar una reunión más rápido que una mala conexión wifi. En equipos en crecimiento, las responsabilidades y las líneas de elaboración de informes a menudo se difuminan, lo que deja a las personas sin saber con certeza dónde debe tener lugar el flujo de las decisiones. Un gráfico vertical elimina esa confusión al mostrar, de un vistazo, la cadena de comando clara.

La plantilla de organigrama vertical de Miro presenta la jerarquía en una vista descendente, comenzando por los puestos de liderazgo y ramificando hacia abajo a través de cada rol.

Esta plantilla asigna un lugar en la estructura a cada miembro del equipo, al tiempo que destaca las líneas de comunicación entre departamentos. Puedes personalizarla con color, fotos o documentos para añadir contexto adicional y ampliarla sin problemas a medida que tu empresa crece.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlacionar claramente las líneas jerárquicas, desde los puestos directivos hasta los miembros del equipo

Personaliza los color y las figuras de los gráficos para que coincidan con los departamentos o la marca

Adjunta documentos de compatibilidad, notas o enlaces directamente a cada rol

Amplía el gráfico fácilmente a medida que tu equipo u organización crece

Haz uso compartido y edición en tiempo real con tus compañeros de trabajo

✨ Ideal para: directores de RR. HH., jefes de equipo y ejecutivos que necesitan visualizar las líneas de elaboración de informes y las responsabilidades en una organización en crecimiento.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres crear una alineación interfuncional más sólida? Centrarse en estrategias prácticas de colaboración en equipo puede mejorar la comunicación y unificar a los equipos, incluso en diferentes zonas horarias. Echa un vistazo a las mejores herramientas de colaboración para equipos multifuncionales:

2. Plantilla de organigrama de proyecto

A través de Miro

Según el PMI, el 74 % de los profesionales definen el éxito de un proyecto como la entrega a tiempo, dentro del presupuesto y con resultados valiosos, según una encuesta global realizada a 10 000 profesionales de proyectos.

La plantilla de organigrama de proyectos de Miro ayuda a los gestores de proyectos y a las partes interesadas a alcanzar sus objetivos mediante el proceso de correlacionar visualmente todos los rols dentro de un proyecto, desde los patrocinadores y coordinadores hasta los colaboradores.

Cada rol puede nombrarse, contextualizarse y enriquecerse con archivos de apoyo, como fotos o documentos. Puedes personalizarlos con color y estilos e invitar a colaboradores a trabajar juntos en tiempo real, convirtiendo la alineación en acción incluso antes de que comience el proyecto.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Identifica posibles obstáculos antes de que se ponga en marcha un proyecto

Aclara las líneas de elaboración de informes para que todos sepan a quién acudir en busca de compatibilidad

Asigna tareas en función de las habilidades y la experiencia reales de los miembros del equipo

Personalízalas con fotos, documentos y enlaces para añadir contexto

Alinea a las partes interesadas con una vista compartida de los rol y responsabilidades

✨ Ideal para: gestores de proyectos, coordinadores y partes interesadas que lideran iniciativas complejas que requieren claridad en el rol y una gran responsabilidad.

📖 Lea también: Cómo elegir la estructura del equipo adecuada para su empresa

📮 ClickUp Insight: El 31 % de los gerentes prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de (diagrama de) Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no se ajusta a tu forma de pensar, se convierte en otra fuente de fricción. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles de ClickUp o vista Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp Brain, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados en función de quién los vea, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador.

3. Plantilla de gráfico para el análisis de deficiencias de habilidades

A través de Miro

Muchas organizaciones esperan que los empleados lleguen con todas las habilidades ya formuladas, pero dudan a la hora de proporcionar un desarrollo estructurado. Como dice un usuario de Reddit, «un gran problema es que los empleadores quieren conjuntos de habilidades muy específicos con una inversión mínima para desarrollarlos en los empleados»

¿El resultado? Lagunas críticas en la capacidad que paralizan los proyectos y frustran a los equipos. Un gráfico de análisis de las carencias en materia de competencias aborda este problema de frente, mostrando dónde se encuentran los puntos fuertes y dónde es más necesaria la inversión.

La plantilla de organigrama para el análisis de deficiencias de habilidades de Miro combina el mapeo de jerarquía con el seguimiento de habilidades. Te permite trazar estructuras de equipo y etiquetar cada rol con competencias específicas. Esto facilita la identificación de deficiencias, el plan de formación con objetivo y la preparación de futuros líderes, al tiempo que fomenta la colaboración entre equipos que, de otro modo, podrían trabajar de forma aislada.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlacionar las habilidades existentes con los requisitos de cada rol en un diseño visual

Identifica las deficiencias que pueden afectar a la ejecución de los proyectos o a los planes de crecimiento

Planifica iniciativas de formación con objetivo en lugar de programas genéricos de un solo tamaño que sirven para todos

Proporciona compatibilidad a la planificación de la sucesión identificando a los futuros líderes desde el principio

Utiliza la edición colaborativa para involucrar a los gerentes y miembros del equipo en las evaluaciones de habilidades

✨ Ideal para: responsables de RR. HH., equipos de formación y desarrollo, y directivos que desean alinear las habilidades de los empleados con las metas de la organización mientras se preparan para el futuro.

4. Plantilla de guía visual de unidades organizativas

A través de Miro

Por cada minuto dedicado a la organización, se gana una hora.

En las grandes organizaciones, los departamentos suelen funcionar como ecosistemas propios, cada uno con procesos, reuniones y personas únicos. Sin una forma clara de documentar todo esto, la incorporación y la colaboración entre equipos pueden volverse innecesariamente complejas.

La plantilla Org Unit Visual Guide de Miro ayuda a convertir esos silos en un recorrido visual interactivo que resulta atractivo y fácil de navegar.

La plantilla tiene una función de flujo de navegación divertido inspirado en los juegos de mesa, junto con módulos listos para usar, como un organigrama, una galería de fotos, una descripción general del marco, una hoja de ruta y calendarios de reuniones. Transforma lo que podría parecer una documentación aburrida en una guía visual dinámica que la gente realmente querrá explorar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Documenta los rols de los departamentos, los flujos de trabajo y los miembros del equipo en un solo lugar

Utiliza la navegación visual para facilitar la comprensión de estructuras complejas

Añade fotos, marcos y resúmenes de reuniones para proporcionar más contexto

Incrusta Documentos de Google y enlaces enlazados directamente para obtener recursos departamentales más completos

Bloquea secciones para proteger la información clave y permitir al mismo tiempo que el equipo la edite

✨ Ideal para: Jefes de departamento, responsables de comunicación interna y equipos de corporación que deseen compartir lo que hacen sus unidades y cómo trabajan en un formato atractivo y accesible.

🤝 Consejo útil: ¿Te sientes estancado debido a la estructura única de tu organización? ClickUp Brain puede crear al instante gráficos detallados utilizando datos reales del espacio de trabajo, lo que te permite visualizar las líneas de elaboración de informes y los rols de los equipos de tu empresa.

📖 Leer también: Comprender los rols y responsabilidades de los proyectos

5. Plantilla de organigrama de matriz

Vía Miro

En la famosa película Matriz (1999), Neo tuvo que aprender rápidamente que la realidad no era tan simple como parecía: había capas, sistemas y conexiones ocultas bajo la superficie.

Las organizaciones de matriz pueden dar la misma sensación: por un lado, los directores por función; por otro, los jefes de proyecto; y, en medio, los empleados que se mueven entre ambos. Sin una vista clara, es fácil sentir que has tomado la pastilla equivocada.

La plantilla de gráfico de matriz de Miro da visibilidad a esas estructuras invisibles. Muestra las líneas de elaboración de informes tanto entre funciones como entre proyectos, para que los empleados comprendan las responsabilidades duales sin confusión.

Con diseños personalizables, colaboración en tiempo real y espacio para documentos o notas, esta plantilla simplifica incluso las estructuras más complejas, lo que ayuda a los equipos a alinearse, comunicarse y rendir de forma más eficaz.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza las líneas jerárquicas duales entre los equipos de función y los equipos de proyecto.

Aclara las responsabilidades para que los empleados sepan a quién deben elaborar (elaboración de) informes y por qué.

Mejora la comunicación haciendo que las estructuras sean transparentes y fáciles de seguir.

Amplíe o adapte el gráfico a medida que surjan nuevos proyectos y equipos.

Facilita la toma de decisiones con una vista clara de las responsabilidades.

✨ Ideal para: Corporaciones, organizaciones basadas en proyectos y líderes que gestionan equipos multifuncionales y necesitan una forma transparente de equilibrar las responsabilidades y mantener una fuerte alineación.

Vea: ¿Cómo crear un gráfico org en ClickUp?

6. Mapa de cambio organizativo

Vía Miro

Un análisis de Harvard Business Review reveló que solo el 12 % de los programas de cambio importantes producen resultados duraderos. Eso significa que la mayoría de las transformaciones se estancan o se desvanecen antes de cumplir sus promesas. ¿Cuál es el eslabón perdido? Una forma clara y de uso compartido para graficar el camino. 🎯

La plantilla «Organizational Change Map» (Mapa de cambio organizativo) de Miro actúa como un GPS para la reestructuración de la empresa. En ella se describen todas las actividades y vías posibles que se pueden seguir, mostrando cómo se conectan entre sí y qué riesgos o repercusiones conlleva cada una de ellas.

En lugar de prescribir una ruta de un solo tamaño que se adapte a todos, te permite diseñar la tuya propia, adaptarla sobre la marcha e involucrar a las partes interesadas en el proceso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona visualmente las actividades de cambio y cómo se relacionan con las metas de la organización.

Comprende las implicaciones de cada posible camino: para los equipos, los plazos y los resultados.

Diseña el proceso de cambio junto con las partes interesadas de forma colaborativa e interactiva.

Adapta y redirige los plans fácilmente en función de los comentarios, los riesgos o la evolución del contexto.

Aporta claridad y un entendimiento de uso compartido a lo que a menudo parece un caos.

✨ Ideal para: Líderes del cambio, equipos de RR. HH., PMO de transformación y profesionales del desarrollo organizativo que dirigen iniciativas de cambio complejas y necesitan visualizar opciones y alinear a las partes interesadas en el mejor camino a seguir.

7. Gráfico de organización y responsabilidad

Vía Miro

La plantilla de organigrama y responsabilidad de Miro combina un gráfico tradicional con un marco de responsabilidad claro. No solo muestra quién ocupa cada rol, sino que también detalla las responsabilidades de cada rol.

Creada por Escala, una consultora especializada en la mejora de procesos y la estrategia organizativa, esta plantilla es práctica y ha sido probada en el campo. Con una guía de edición integrada y un vídeo explicativo, está lista para usar desde el primer momento.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona los rols organizativos y las líneas de responsabilidad en un solo gráfico.

Elimina la confusión mediante el enlazado de cada posición a responsabilidades específicas.

Proporciona un punto de referencia para la propiedad de los proyectos y el seguimiento de las tareas.

Utiliza el formato listo para usar con instrucciones de edición y compatibilidad en vídeo.

Estandariza la documentación de la organización y la rendición de cuentas en todos los proyectos o equipos.

✨ Ideal para: Líderes, gestión de proyectos y consultores que desean aclarar la propiedad, evitar solapamientos y garantizar que la rendición de cuentas sea transparente entre los equipos.

8. Plantilla «Conoce al equipo»

Vía Miro

En la popular serie de televisión The Office, Michael Scott dijo la famosa frase: «¿Prefiero que me teman o que me amen? Fácil. Ambas cosas. Quiero que la gente tema lo mucho que me quiere». Aunque es una frase divertida, también destaca cómo las personalidades figuran en la percepción que se tiene de los equipos.

En los lugares de trabajo reales, mostrar esas personalidades es clave para generar confianza y crear primeras impresiones auténticas. Eso es exactamente para lo que está diseñada la plantilla «Conoce al equipo» de Miro.

Esta plantilla facilita la presentación de tu personal más allá de los nombres y títulos. Destaca habilidades, logros, datos personales divertidos e incluso enlaces a perfiles sociales para que los recién llegados o los clientes se hagan una idea de quién va con retraso del trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Presenta a los miembros del equipo con sus nombres, rolos, biografías y fotos

Añade toques personales con intereses, logros o datos curiosos

Incluye enlaces a perfiles sociales para crear una red de contactos auténtica y ganar credibilidad

Utiliza indicaciones para romper el hielo y notas sobre el estilo de trabajo para establecer una buena relación más rápidamente

Personalízalas con los color de tu marca, vídeos o GIF para reflejar la cultura de tu empresa

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH., gerentes y grupos de atención al cliente que desean incorporar a nuevos empleados, generar confianza y mostrar la experiencia del equipo con personalidad.

👀 Dato curioso: El concepto « la estructura sigue a la estrategia » fue acuñado en 1962 por A. D. Chandler y ampliado por Henry Mintzberg, y significa que la estructura de una empresa debe brindar directamente compatibilidad con sus metas estratégicas.

Límites de la plantilla de organigrama de Miro

Miro es conocido por su flexibilidad visual, pero cuando se trata de crear y gestionar gráficos organizativos complejos, empiezan a aparecer algunos límites.

Estas carencias suelen surgir cuando los equipos necesitan más estructura, seguridad o integración para ampliar sus gráficos más allá de la visualización básica. Aquí tienes algunas que debes tener en cuenta:

Ofrece una versión de control de versiones integrada con límite o restricciones de acceso, lo que puede plantear problemas de seguridad para los datos confidenciales de la organización

Carece de funciones específicas para organizaciones, como etiquetado de rol, (elaboración de) informes o directorios de personas, lo que hace que las plantillas de organigramas complejos requieran mucho trabajo manual

No admite compatibilidad con flujos de trabajo de aprobación ni verificación de actualizaciones, lo que dificulta la verificación y el seguimiento de los cambios en las plantillas de organigramas

Requiere cambiar a otras herramientas para la plan de la plantilla, el análisis o la gestión de permisos, lo que fragmenta el flujo de trabajo del organigrama

Opciones con límite para imprimir o exportar gráficos de alta fidelidad para revisiones ejecutivas o presentaciones generales

La colaboración suele centrarse en las ediciones a nivel de la junta directiva, con menos opciones para la comunicación basada en permiso o los traspasos estructurados entre rols

📖 Leer también: El mejor software de mapas mentales para el pensamiento visual

Plantillas alternativas de gráficos de organigramas de Miro

Si te has encontrado con alguna de las limitaciones anteriores, como problemas para realizar un seguimiento de los cambios en la organización, mantener vistas seguras del equipo o colaborar en tiempo real, no eres el único.

Aquí tienes algunas plantillas de ClickUp que ayudan a los equipos a crear organigramas con más contexto, control y flexibilidad.

1. Plantilla de organigrama de ClickUp

Visualiza la estructura de tu organización con la plantilla de organigrama de ClickUp

A medida que los equipos crecen o cambian rápidamente, estar al tanto de quién hace qué puede parecer un trabajo a tiempo completo. La plantilla de organigrama de ClickUp te ayuda a crear y actualizar estructuras en tiempo real y te permite visualizar sin esfuerzo las estructuras de los equipos en toda tu organización.

Esta plantilla es especialmente útil para principiantes y te ayuda a empezar en solo unos segundos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Personaliza y actualiza rápidamente los roles personalizados a medida que tu empresa crece o se reorganiza

Alinea las líneas de elaboración de informes con claridad visual y la facilidad del arrastrar y soltar

Facilita la colaboración asíncrona con comentarios estructurados y uso compartido en tiempo real

Centraliza las actualizaciones sin necesidad de cambiar de herramienta

✨ Ideal para: Jefes de equipo y directores de operaciones que necesitan crear organigramas escalables, con seguridad y fácilmente editables que crezcan al ritmo de la empresa.

👀 Dato curioso: La famosa regla de Amazon de los «equipos de dos pizzas» significa que los grupos deben ser lo suficientemente pequeños como para alimentarse con dos pizzas (unas 10 personas). Esta estructura fomenta la autonomía y la rapidez. Los miembros del equipo se encargan de los proyectos de principio a fin y no delegan el trabajo a otros.

2. Plantilla «Conoce al equipo» de ClickUp

Presenta a tu equipo y genera confianza con la plantilla «Conoce al equipo» de ClickUp

Tu equipo representa tu marca, tu cultura y tu primera línea. La plantilla «Conoce al equipo» de ClickUp te ayuda a presentar a tu equipo con biografías profesionales, fotos y actualizaciones en tiempo real, perfectas tanto para la incorporación interna como para los directorios públicos.

También puedes realizar edición fácil de secciones individuales que destaquen las habilidades y logros especiales de cada miembro del equipo en cualquier momento.

Esta plantilla también incluye estados personalizados, vistas personalizadas y campos personalizados, que te ayudarán a conectar la información de tu equipo con el resto de tu entorno de trabajo de ClickUp.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Destaca los rolos clave, las biografías y las especialidades con Campos personalizados y elementos visuales

Mantén la información actualizada con datos que se actualizan automáticamente y una fácil asignación de tareas

Utiliza las vistas Tablero, Tabla o Documento en función de las metas de la presentación.

Genera confianza interna y credibilidad externa con una presentación impecable de tu equipo.

✨ Ideal para: Equipos de RR. HH. y responsables de operaciones de personal que desean humanizar sus gráficos y, al mismo tiempo, mantener la información actualizada, precisa y fácil de usar compartido.

📖 Lea también: Los mejores sistemas de software de bases de datos de clientes personalizados

3. Plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp

Centraliza la información de contacto de tu equipo con la plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp.

¿Te cuesta relacionar los nombres con las caras durante las reuniones generales o las llamadas con los clientes? La plantilla de directorio de fotos del equipo de ClickUp te ofrece un directorio visual con nombres, rol, fotos y datos de contacto. Esto garantiza que la información de tu equipo esté siempre organizada, sea fácil de buscar y esté actualizada.

También puedes organizar fácilmente las fotos en categorías y carpetas, y encontrar fotos individuales buscando por palabras clave y etiquetas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza etiquetas y Campos personalizados para agrupar por departamento, función o ubicación.

Almacena fotos en alta resolución con datos de rol en un único lugar con función de búsqueda.

Exporta o imprime fácilmente directorios para uso interno, gestión de equipos e incorporación de nuevos empleados.

✨ Ideal para: Gerentes de oficina, equipos de RR. HH. y ejecutivos que desean un gráfico actualizado que incluya nombres, caras y funciones.

Lo que más me gusta de ClickUp es cómo ha transformado realmente nuestra forma de trabajo en equipo.

4. Plantilla de matriz de capacidades del equipo de ClickUp

Correlaciona las habilidades de tu equipo e identifica las brechas de crecimiento con la plantilla de matriz de capacidades.

Tener a las personas adecuadas en los rols equivocados es un factor silencioso que merma la productividad. La plantilla de matriz de capacidades del equipo de ClickUp te ayuda a alinear las fortalezas individuales con los objetivos del equipo mediante la visualización de las capacidades, los niveles de habilidad y las necesidades de formación en una única matriz.

Esta plantilla te permite alinear los objetivos individuales y de todo el equipo con los objetivos de tu organización y te ayuda a realizar un seguimiento del progreso para garantizar que todo el mundo rinda al máximo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las habilidades individuales y de todo el equipo mediante campos y vistas personalizables.

Identifica las carencias en cuanto a capacidades para informar sobre la contratación, el desarrollo o la plan de recursos.

Asigna tareas y metas de formación directamente desde la matriz para mejorar el rendimiento.

Actualiza y comparte el progreso en tiempo real con los jefes de equipo o los ejecutivos.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. y L&D que crean organigramas basados en competencias para alinear a las personas con las metas empresariales y mejorar la claridad del rol en toda la empresa.

📖 Leer también: Ejemplos de estructuras organizativas de matriz para una mejor colaboración interfuncional

5. Plantilla del manual del empleado de ClickUp

Alinea las políticas y expectativas de tu equipo con la plantilla del manual del empleado de ClickUp.

Un gráfico bien estructurado muestra «cómo encajan las personas», pero el manual muestra «cómo trabajan juntas». La plantilla del manual del empleado de ClickUp mantiene todo, desde los documentos de incorporación hasta las políticas y los valores de la empresa, en un entorno de trabajo seguro y colaborativo.

También te ayuda a comunicar directrices claras para la incorporación y la salida de empleados, y te permite hacer un seguimiento de todos los documentos importantes relacionados con los empleados en un solo lugar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Documenta las expectativas, la cultura, las políticas y las directrices específicas para cada rol.

Utiliza documentos, pizarras y vistas de tareas para facilitar las ediciones y hacerlas trazables.

Reduce la confusión con actualizaciones centralizadas y niveles de acceso claros.

Genera confianza con una comunicación interna coherente y bien estructurada.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH. y fundadores de startups que desean documentar las expectativas y crear una cultura alineada sin depender de PDFs pesados o enlaces dispersos.

👀 Dato curioso: La ley de Conway (1967) observó que «las organizaciones diseñan sistemas que reflejan su propia estructura de comunicación», por lo que las organizaciones complejas suelen producir sistemas fragmentados.

6. Plantilla de ClickUp para la incorporación de nuevos empleados

Ponga al día rápidamente a los nuevos empleados con la plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

Ni siquiera el mejor gráfico servirá de ayuda si los nuevos empleados no saben por dónde empezar. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp garantiza que cada empleado se incorpore con contexto, claridad y confianza.

Se trata de una plantilla fácil de usar para principiantes con campos personalizados preestablecidos, como «Propietario de la tarea», «Porcentaje de completación» y «Fase de incorporación», que te ayudan a realizar el seguimiento de las nuevas contrataciones sobre la marcha.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz los pasos de incorporación personalizados en función del departamento, el rol o la antigüedad

Realiza un seguimiento del progreso mediante listas de control, cronogramas y flujos de trabajo específicos para cada rol

Automatiza las actualizaciones, los recordatorios y las tareas de bienvenida para reducir la carga de trabajo manual

Incrusta datos como beneficios, contactos clave y acceso a herramientas directamente en cada tarea

✨ Ideal para: responsables de recursos humanos y gerentes de contratación que necesitan ofrecer una incorporación coherente y eficiente sin perder el toque humano.

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta encontrar el ritmo adecuado para la colaboración remota? Utiliza una cadencia de reuniones constante para evitar que tu gráfico se convierta en un silencio radiofónico.

7. Plantilla de panorama general de la empresa ClickUp

Visualiza la estructura y las metas de la empresa con la plantilla de visión general de ClickUp

Cuando tu organigrama necesita conectar nombres con metas, proyectos y resultados, la plantilla de panorama general de la empresa de ClickUp es una herramienta eficaz. Va más allá de la estructura básica y ayuda a los equipos a comprender cómo se relacionan las personas, las prioridades y el rendimiento en toda la organización.

Con esta plantilla, podrás revisar rápidamente las métricas clave, acceder fácilmente a los detalles sobre tu equipo y tu empresa, y facilitar la comunicación entre las diferentes partes interesadas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza departamentos, proyectos y partes interesadas en un panel editable

Destaca las métricas clave del negocio y la propiedad para impulsar la alineación y la toma de decisiones

Crea una estructura escalable que mantenga a todos informados, desde los becarios hasta los ejecutivos

Actualiza, exporta o comparte información fácilmente con equipos o socios externos

✨ Ideal para: Propietarios de empresas y responsables de operaciones que desean combinar plantillas de organigramas con información de alto nivel sobre la empresa en un único hub accesible.

8. Plantilla de cultura empresarial de ClickUp

Define y vive tus valores con la plantilla de cultura empresarial de ClickUp

La cultura figura en tu organigrama tanto como los títulos. La plantilla de cultura empresarial de ClickUp ayuda a los equipos a definir valores compartidos, alinear iniciativas y documentar las normas de comportamiento que impulsan una excelente colaboración.

Esta plantilla también te ayuda a identificar y priorizar iniciativas para el crecimiento cultural, y a alinear a tu equipo con las metas de tu empresa.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un documento vivo con los valores fundamentales, las metas y las expectativas del equipo

Realiza un seguimiento de iniciativas como DEI, bienestar o comunicaciones internas por propietario y cronograma

Incorpore marcos de comunicación y comportamiento a su gráfico

✨ Ideal para: Fundadores, personas, equipos y responsables de cultura que desean aportar claridad en torno a los valores, la colaboración y la forma en que los equipos realizan su trabajo juntos.

💡 Consejo profesional: Organizar los equipos en un gráfico es el primer paso. Gestionarlos de forma eficaz con herramientas para la delegación, la retroalimentación y la rendición de cuentas es lo que mantiene tu estructura funcionando sin problemas.

Visualización de Miro, ejecución de ClickUp: ¿cuál gana?

El buen pensamiento necesita un lienzo visual, pero la ejecución real necesita estructura.

Las plantillas de organigramas de Miro son ideales para correlacionar equipos, departamentos y líneas jerárquicas en un diseño flexible y colaborativo. Te ayudan a esbozar posibilidades, actualizar la estructura rápidamente y mantener la visibilidad de las personas en las reuniones o sesiones de planificación.

Sin embargo, un gráfico debe seguir siendo de función. Los buenos gráficos adoptan el siguiente espíritu: evolucionan, reflejan las relaciones y apoyan la autonomía.

Ahí es donde ClickUp llena los vacíos. ¿Listo para convertir tu gráfico de organigrama de un dibujo en una estrategia? ¡Regístrate en ClickUp hoy mismo!