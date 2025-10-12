las 15 mejores opciones de plantillas de proyectos web de Asana para lanzamientos perfectos

Cada día se crean cerca de 252 000 sitios web. Eso supone unos 10 500 por hora. Y más de una cuarta parte de todas las empresas están ahora activas en Internet. Aun así, cuando se trata de conseguir visitas, la tasa media de clics en todos los sectores es solo del 4,23 %

Si quieres que el sitio web de tu empresa aparezca en las búsquedas adecuadas, no basta con tenerlo activo. Debes organizarlo y respaldarlo con contenido de calidad y bien pensado.

Un sitio web no es solo un proyecto, sino cientos de pequeños proyectos interconectados. Intentar hacer un seguimiento de todos ellos por tu cuenta puede resultar abrumador. Pero hay un sistema que puede facilitarte la tarea: las plantillas de proyectos web.

En este artículo, hablaremos de las diferentes plantillas de proyectos web de Asana y otras plantillas útiles de ClickUp que pueden guiarte paso a paso a lo largo del proceso.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de proyecto web de Asana?

La creación de un sitio web implica muchos elementos móviles, por lo que resulta útil tenerlo todo organizado en un solo lugar. Una buena plantilla de proyecto web de Asana facilita ver lo pendiente, quién lo está haciendo y cuándo debe entregarse cada parte.

Una buena plantilla de plan de proyectos web ofrece las siguientes ventajas:

Define metas y objetivos claros para el proyecto, describiendo lo que debe lograr el sitio web terminado y cómo se medirá el intento correcto

Divide el trabajo en tareas y fases más pequeñas, añade subtareas para elementos complejos y agrúpalas de forma lógica para una mejor organización

Establece un cronograma del proyecto con fechas de inicio y fecha de finalización, hitos clave y dependencias entre tareas para mantener todo bajo control

Establece un plan de comunicación sencillo que detalle cómo se realiza el uso compartido de las actualizaciones, quién habla con las partes interesadas y cómo se gestionan los comentarios

Realiza un seguimiento del presupuesto, asigna recursos y supervisa los riesgos, al tiempo que utiliza Campos personalizados para registrar detalles como la fase, el cliente, el estado y la prioridad, lo que garantiza una asignación de recursos transparente y eficiente de principio a fin.

Plantillas para proyectos web de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de proyectos web de Asana y ClickUp:

15 plantillas de proyectos web de Asana

Cuando Airbnb presentó la renovación de su sitio web, fue mucho más que una simple actualización visual. Las actualizaciones facilitaron a los invitados la búsqueda de alojamientos que se ajustaran a sus necesidades e integraron funciones como Airbnb Rooms, que ofrecían a los viajeros nuevas formas de conexión.

Los grandes cambios como este no se producen de la noche a la mañana. Requieren una planificación cuidadosa, cronogramas claros y una estrecha colaboración entre los equipos. Ahí es precisamente donde contar con la plantilla de proyecto de sitio web adecuada de Asana puede ayudar a agilizar el proceso y marcar la diferencia.

Para ayudarte a alcanzar ese mismo nivel de organización, aquí tienes 15 plantillas personalizadas de Asana que pueden guiarte a través de cada fase, desde el plan hasta el lanzamiento.

1. Plantilla de mapa de procesos de Asana

a través de Asana

Si no se establece claramente el proceso al trabajar en el lanzamiento o rediseño de un sitio web, es fácil pasar por alto algunos pasos. Esta plantilla de mapa de procesos de Asana te ofrece una visión completa de todas las fases, desde la primera conversación de plan hasta la lista de control final para la puesta en marcha.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Te permite correlacionar el flujo exacto que seguirá tu proyecto, ver cómo se establece la conexión entre cada tarea y la siguiente, y detectar posibles cuellos de botella antes de que se produzcan

Te ayuda a mantener todas las fases en el orden correcto con dependencias para que el equipo pueda trabajar de forma sincronizada y cumplir con los plazos

Trabaja bien para proyectos de sitios web que comienzan con la investigación y la planificación del contenido, pasan al diseño y desarrollo, y concluyen con pruebas y aprobación antes del día del lanzamiento

✨ Ideal para: equipos que desean tener una vista clara y paso a paso de su proyecto web de principio a fin.

2. Plantilla de plan estratégico de Asana

a través de Asana

Un proyecto web exitoso comienza con una estrategia clara. Esta plantilla de planificación estratégica de Asana te ayuda a conectar tu visión general con los pasos que la harán realidad. Con esta plantilla, puedes planificar el lanzamiento de tu sitio web o rediseñarlo desde la planificación hasta la entrega.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Te permite ajustar metas para el proyecto, definir prioridades y ver cómo cada tarea contribuye al panorama general del lanzamiento o rediseño de tu sitio web

Te ayuda a organizar la investigación, el análisis de la competencia, los hitos de diseño y las actividades de lanzamiento en un plan de uso compartido para que no se pase nada por alto

Facilita el seguimiento del progreso con campos personalizados, plazos y dependencias, al tiempo que ajusta su plan según sea necesario para mantener el objetivo

✨ Ideal para: equipos de marketing que desean que su proyecto web siga una estrategia clara desde el concepto hasta su completado.

3. Plantilla de solicitudes creativas de Asana

a través de Asana

Por cada minuto dedicado a la organización, se gana una hora.

Esto es especialmente cierto cuando tu proyecto web depende de recursos creativos de diferentes personas. Si no dispones de un método centralizado para gestionar estas solicitudes, pueden producirse confusiones o retrasos. Esta plantilla de solicitudes creativas de Asana mantiene todo organizado y en marcha.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Centraliza todas las solicitudes creativas entrantes, como tiras para la página de inicio, ilustraciones para blogs o elementos de interfaz de usuario, para que tu equipo pueda verlas y priorizarlas en un solo lugar

Asegúrate de que cada solicitud incluya los detalles correctos, como formatos de archivo, especificaciones de tamaño o directrices de estilo, para que el trabajo pueda comenzar sin necesidad de aclaraciones adicionales

Realiza un seguimiento del progreso, los plazos y las aprobaciones junto con los propios activos creativos, lo que te ayuda a mantener un ciclo de retroalimentación corto y evitar sorpresas de última hora

✨ Ideal para: equipos de sitios web que solicitan y gestionan regularmente activos creativos durante las fases de diseño, contenido y marketing.

4. Plantilla de cronograma de proyectos de Asana

a través de Asana

Los proyectos de sitios web suelen implicar numerosos componentes, lo que dificulta mantenerse centrado en los siguientes pasos. Muchos gestores afirman que los constantes cambios derivados del teletrabajo, los cambios en los equipos o las bajas prolongadas hacen aún más difícil mantener la estabilidad.

De hecho, el 85 % admite que a menudo se siente abrumado por la rapidez con la que avanzan los proyectos y lo cerca que están los plazos. Esta plantilla de cronograma de proyectos puede ayudar a aportar un poco de calma al proceso. 🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza cada fase de tu proyecto web en orden, desde la plan de contenido y el diseño hasta el desarrollo, las pruebas y el lanzamiento, para que todos sepan cuál es el siguiente paso

Marca hitos importantes y muestra cómo se conectan las tareas, lo que facilita detectar retrasos antes de que se conviertan en problemas reales

Mantén las fechas, los propietarios de las tareas y el progreso en un solo lugar para que todo el equipo pueda consultar y ver cómo avanza el proyecto

✨ Ideal para: equipos de sitios web que desean un cronograma claro y de uso compartido que mantenga cada fase en seguimiento.

5. Plantilla de lista de control diaria de Asana

a través de Asana

En un proyecto web ajetreado, las pequeñas cosas se acumulan rápidamente, pero es importante colaborar de forma eficaz para mantener el rumbo. Un día estás revisando el diseño de la página de inicio y al día siguiente estás buscando imágenes de productos que faltan o corrigiendo un pequeño error en el texto antes de que se publique. Son esas pequeñas tareas cotidianas las que, de forma silenciosa, determinan si el plan general sigue su curso.

Esta plantilla de lista de control diaria de Asana te ayuda a reunirlas todas en un solo lugar para que puedas hacer trabajo en ellas sin olvidar lo que viene a continuación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza tareas periódicas como revisiones de contenido, comentarios sobre el diseño y comprobaciones de SEO para que sean fáciles de ver y completar a tiempo

Facilita la asignación de responsabilidades diarias a los miembros del equipo, el establecimiento de fechas de vencimiento y el seguimiento del progreso a medida que se realiza el trabajo terminado

Te ayuda a no pasar por alto pasos pequeños pero importantes, asegurando que nada retrase la siguiente fase de tu proyecto web

✨ Ideal para: equipos de sitios web que desean un ritmo diario constante que mantenga el proyecto en marcha.

6. Plantilla de estrategia de contenido de Asana

a través de Asana

Un sitio web puede tener un aspecto magnífico, pero sin el contenido adecuado, puede fracasar. Las palabras, las imágenes y la estructura deben hacer trabajo conjunto para guiar a los visitantes y contar tu historia con claridad. Eso no ocurre por casualidad.

Esta plantilla de estrategia de contenido de Asana te ayuda a poner orden en el proceso creativo para que cada pieza de contenido tenga un propósito y un lugar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Reúne todas las necesidades de contenido de tu sitio web en una sola lista, desde el texto de la página de inicio y las descripciones de los productos hasta las entradas del blog y las actualizaciones de imágenes

Deja claro quién es responsable de cada parte del contenido y mantiene a todos trabajando al mismo ritmo

Planifica cuándo estará lista cada página o recurso, para que todo salga a la perfección el día del lanzamiento

✨ Ideal para: equipos de sitios web que desean que su contenido sea reflexivo, oportuno y esté alineado con la visión general.

🧠 ¿Sabías que: En 2012, Red Bull patrocinó el salto en caída libre desde el borde del espacio de Felix Baumgartner, que batió todos los récords, y retransmitió el evento en directo a millones de personas en todo el mundo. Esta impresionante hazaña encarnaba a la perfección la promesa de la marca Red Bull: «te da alas». Por no mencionar que se convirtió en noticia mundial y, más de una década después, sigue siendo recordada como una de las estrategias de contenido de marca más audaces y exitosas jamás ejecutadas.

7. Plantilla de solicitudes de TI de Asana

a través de Asana

En un hilo de Reddit sobre problemas tecnológicos que nunca se abordan por falta de tiempo, presupuesto o propiedad, una respuesta decía simplemente: «Todo lo anterior». No era una broma, pero hay cierto humor en lo perfectamente que resume la realidad de muchos equipos.

La plantilla de solicitud de TI de Asana proporciona una plataforma para documentar y resolver este tipo de problemas antes de que se agraven.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Reúne todas las solicitudes de TI en una lista clara, desde enlaces rotos y páginas lentas hasta integraciones que faltan

Ayuda al equipo a decidir qué problemas abordar primero, al tiempo que realiza un seguimiento de todo lo demás que aún requiere atención

Muestra el progreso de cada corrección para que todos sepan cuándo se ha solucionado y se pueda continuar con el trabajo

✨ Ideal para: equipos de TI y tecnológicos que desean asegurarse de que todos los problemas técnicos del sitio web se detecten, se sigan y se resuelvan.

8. Plantilla de plan de pruebas de usabilidad de Asana

a través de Asana

Un sitio web puede tener un aspecto impecable y profesional, pero solo sabrás si hace buen trabajo cuando lo prueben personas reales. Las pruebas de usabilidad te proporcionan esa información, mostrándote qué es intuitivo y qué resulta confuso antes del lanzamiento.

Esta plantilla de plan de pruebas de usabilidad de Asana te ayuda a planificar esas sesiones para que se desarrollen sin problemas y te proporcionen comentarios que realmente puedas utilizar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Le guía a través del ajuste de metas claras, la elección de los participantes adecuados y la preparación de tareas que reflejen el uso real del sitio web

Guarda todos los detalles de los participantes, los guiones de prueba y las notas en un solo lugar para que nada se pierda entre sesiones

Te ayuda a convertir los comentarios en elementos claros para que se realicen mejoras antes de que el sitio web se publique

✨ Ideal para: equipos de sitios web que quieren estar seguros de que su sitio es fácil de navegar y agradable de usar.

9. Plantilla de desarrollo de productos de Asana

a través de Asana

Crear un nuevo sitio web no es muy diferente de crear un producto. Primero surge la idea, luego viene el trabajo de diseño, las pruebas y, finalmente, el lanzamiento. Sin un proceso claro, es fácil que se pasen por alto algunos pasos o que el equipo pierda el seguimiento de lo que hay que hacer a continuación.

Esta plantilla de desarrollo de productos de Asana ayuda a mantener la estabilidad desde la primera lluvia de ideas hasta el momento en que el sitio web se pone en marcha.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Describe cada fase del proyecto, desde los conceptos iniciales y los esquemas hasta el desarrollo, las pruebas y el lanzamiento

Reúne todos los archivos de diseño, comentarios y actualizaciones en un solo lugar para que todos los miembros del equipo sepan dónde buscar

Realiza un seguimiento del progreso y los hitos para que todo el equipo pueda ver lo cerca que está el proyecto de completarse

✨ Ideal para: equipos de sitios web que desean un proceso estructurado y repetible para llevar un sitio desde la idea hasta el lanzamiento.

10. Plantilla de plan de contingencia de Asana

a través de Asana

No prepararse es el mayor de los delitos; estar preparado de antemano para cualquier contingencia es la mayor de las virtudes.

Los proyectos web rara vez salen exactamente como se había planeado. Es posible que un desarrollador no esté disponible, que un complemento deje de funcionar o que un plazo cambie de repente. Esta plantilla de plan de contingencia te ayuda a prepararte para esos momentos antes de que ocurran. Te garantiza un plan de copia de seguridad claro para que el equipo pueda responder rápidamente sin perder impulso, lo cual es especialmente importante para incorporar a los nuevos empleados.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Describe los riesgos potenciales y los pasos a seguir si se producen, desde fallos técnicos hasta cambios de contenido de última hora

Guarda todos los datos de contacto, archivos de copia de seguridad y flujos de trabajo alternativos en un solo lugar para que sean fáciles de encontrar cuando los necesites

Asegúrate de que todo el equipo conozca su rol en el plan de copia de seguridad para que todos puedan actuar con rapidez y confianza

✨ Ideal para: equipos técnicos, de administrador y de marketing que desean estar preparados y mantener los proyectos en marcha sin problemas, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba.

11. Plantilla de backlog de productos de Asana

a través de Asana

Los equipos de sitios web recopilan ideas, correcciones y solicitudes de todas partes. Sin un único lugar de referencia, las prioridades se difuminan y el buen trabajo se pierde. La plantilla Product Backlog ofrece un lugar fiable para la gran cantidad de elementos pendientes y tickets. De esta forma, tu equipo puede plan un nuevo proyecto o mejoras continuas con claridad.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Reúne todas las ideas, soluciones y solicitudes en una lista priorizada con propietarios, fechas de inicio, fechas de límite y campos personalizados para que los miembros del equipo sepan exactamente qué hacer a continuación

Agrupa el trabajo pendiente para la próxima versión y los enlaces a diseños o documentos, de modo que los creadores puedan acceder a los detalles y avanzar en las tareas sin tener que buscar archivos

Facilita las revisiones periódicas, pasando los elementos de la fase de ideas a la de listos para construir, y realizando un seguimiento del progreso hasta que cada tarea esté completada

✨ Ideal para: equipos de sitios web que desean un backlog de uso compartido y fácil de gestionar para funciones, errores, actualizaciones de SEO y cambios de contenido.

12. Plantilla de calendario de producción de Asana

a través de Asana

un estudio de McKinsey reveló que las empresas con una hoja de ruta clara y estructurada tienen un 13 % más de probabilidades de alcanzar sus metas financieras*. En el mundo de la producción, esa hoja de ruta es tu calendario. Es la columna vertebral silenciosa que mantiene el flujo de trabajo.

La plantilla de calendario de producción de Asana te ofrece una forma sencilla de reunir todas las partes móviles en un plan claro. Puedes ver en qué estado se encuentra cada pedido, cuándo vence y qué se necesita para completarlo. Si algo cambia, puedes ajustarlo rápidamente y mantener a todos informados.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona todo el proceso, desde el primer pedido hasta la entrega final, con pasos y fechas claros

Realiza un seguimiento del progreso para que puedas detectar retrasos a tiempo y actuar antes de que se agraven

Nota los materiales y las cantidades que necesitarás para que nunca te pillen desprevenido

Realiza actualizaciones rápidas cuando cambian los plans, para que todos estén en la misma página

✨ Ideal para: equipos que desean un plan claro y flexible que haga que la producción sea más fluida y fiable.

13. Plantilla de plan de proyecto ágil de Asana

a través de Asana

A veces, un proyecto comienza con entusiasmo y un plan claro, pero con el tiempo, los detalles comienzan a desvanecerse. Agile se creó para ayudar precisamente en estos momentos, dividiendo el trabajo en pasos más pequeños y manejables para que el progreso se sienta constante y significativo.

Esta plantilla de plan de proyecto ágil de Asana adopta ese enfoque y le da estructura. Se convierte en el lugar donde puedes correlacionar cada fase, realizar un seguimiento de los pequeños logros y asegurarte de que todos sepan qué es lo que viene a continuación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona tus sprints y tareas en un formato visual que todos puedan seguir

Realiza un seguimiento del progreso para que puedas ver qué va por buen camino y qué necesita atención

Nota las dependencias para que ninguna tarea avance sin la base adecuada

Celebra los hitos a lo largo del camino para mantener alta la moral

✨ Ideal para: equipos ágiles, gestores de proyectos y propietarios de productos que necesitan una forma estructurada pero flexible de planear sprints, realizar un seguimiento del progreso y mantener a los equipos alineados en todas las fases de un proyecto.

14. Plantilla de plan de capacidad de Asana

a través de Asana

A veces, los proyectos se ralentizan no porque el trabajo sea difícil, sino porque el equipo está sobrecargado. Cuando las personas tienen más tareas que horas en el día, los plazos se incumplen, el estrés aumenta y la calidad del trabajo se ve afectada. El reto es saberlo antes de que suceda para poder hacer cambios a tiempo.

la plantilla de planificación de capacidad de Asana* te lo pone más fácil. Te ofrece una vista clara de la carga de trabajo de tu equipo, te ayuda a ver dónde hay más presión y te guía para ajustar los planes de modo que nadie se sienta abrumado.

En lugar de adivinar, puedes tomar decisiones seguras sobre quién hace qué y cuándo, manteniendo los proyectos en seguimiento sin agotar a tu equipo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona cada tarea junto con las horas que llevará y quién la realizará

Realiza un seguimiento de la disponibilidad para que puedas ver cuándo alguien está cerca de su límite

Nota de un vistazo si hay exceso o falta de capacidad para poder ajustarte rápidamente

Actualiza los planes en tiempo real para que los cambios se compartan al instante con el equipo

✨ Ideal para: jefes de proyecto que desean planear las cargas de trabajo de forma realista y mantener a los equipos trabajando a un ritmo constante y saludable.

15. Plantilla de estimación de proyectos de Asana

a través de Asana

los estudios han revelado que el 81 % de los proyectos de TI del sector público se retrasan, en comparación con el 52 % del sector privado. *Esto es un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden desviarse de su curso cuando empezamos sin un plan claro.

Una de las primeras preguntas que surgen en cualquier proyecto nuevo es: «¿Cuánto costará?». A continuación, vienen otras como «¿Cuánto tiempo llevará?» y «¿Qué necesitaremos?». Sin respuestas, puede parecer que estás haciendo promesas a ciegas.

La plantilla de estimación de proyectos de Asana estructura esas conversaciones iniciales. Te ayuda a correlacionar plazos, presupuestos y recursos para que todos sepan qué esperar antes de comenzar el trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Haz que la asignación de recursos sea visual correlacionando todo lo que necesitará tu proyecto, desde personas hasta herramientas de gestión de proyectos

Realiza un seguimiento de los costes y las horas estimadas para que los presupuestos sean realistas

Anota los cronogramas de cada tarea, indicando cuándo debe comenzar y finalizar el trabajo

Actualizaciones en tiempo real, para que los cambios se compartan al instante con todos

Mantén todos los detalles del proyecto en un solo lugar para que nada se te escape

✨ Ideal para: equipos que desean establecer presupuestos, cronogramas y expectativas realistas antes de comenzar cualquier proyecto.

Límites de Asana

Algunas de las funciones más avanzadas en las que confío, como el correlacionar la lógica ramificada a múltiples campos personalizados, todavía tienen límites que requieren soluciones alternativas. La elaboración de informes también requiere un esfuerzo adicional si necesito métricas detalladas y matizadas sin exportarlas a una hoja de cálculo. Asana es increíblemente potente una vez que se ha configurado, pero se necesita mucha planificación previa y disciplina en los procesos para aprovecharla al máximo.

Esta reseña de G2 refleja bien las frustraciones de los usuarios de Asana.

Aunque Asana puede ser un gran aliado para planear, también presenta algunos retos que vale la pena tener en nota:

Ofrece una flexibilidad con límite a la hora de establecer la conexión de ciertas funciones avanzadas, lo que puede dar lugar a soluciones creativas pero que requieren mucho tiempo

Requiere pasos adicionales para generar informes detallados y personalizados sin exportar los datos a otra parte

Requiere una configuración inicial considerable para adaptar los flujos de trabajo, lo que puede retrasar el momento en que comienza a aportar un valor real

Deja a los usuarios sin conexión con pocas opciones, lo que lo hace menos práctico para equipos sin conexión (a internet) constante

Bloquea algunas de sus funciones más útiles, como la gestión avanzada de la carga de trabajo, en los planes de nivel superior

Plantillas alternativas de Asana

Por lo tanto, para sortear algunas de esos límites, resulta útil explorar herramientas de planificación de proyectos que ofrezcan un poco más de flexibilidad desde el primer momento.

Echemos un vistazo más de cerca a las plantillas de proyectos web de ClickUp y veamos cómo pueden ayudarte a planear de forma más inteligente, realizar un seguimiento del progreso más fácilmente y mantener a tu equipo sincronizado de principio a fin.

1. Plantilla de plan de proyecto para sitios web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Da forma tanto a la primera impresión como a la experiencia duradera utilizando la plantilla de plan de proyecto para sitios web de ClickUp

El consultor de marketing digital Leland Dieno dijo una vez

Tu sitio web es el centro de tu ecosistema digital; al igual que una ubicación física, la experiencia es importante una vez que el personalizado entra, tanto como la percepción que tiene de ti antes de cruzar la puerta

Tu sitio web es el centro de tu ecosistema digital; al igual que una ubicación física, la experiencia es importante una vez que el personalizado entra, tanto como la percepción que tiene de ti antes de cruzar la puerta

Esto pone de relieve la importancia de la creación en el marketing digital. Precisamente por eso, planear el lanzamiento o rediseño de tu sitio web no es algo que se pueda dejar al azar.

La plantilla de plan de proyecto web de ClickUp te ayuda a figura tanto a la primera impresión como a la experiencia duradera, guiando a tu equipo a través de cada fase del proceso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona cada fase del lanzamiento de tu sitio web con un cronograma claro

Divida las metas grandes en tareas más pequeñas y manejables para su equipo

Realice un seguimiento del progreso con una lista de control integrada para su revisión y aprobación

✨ Ideal para: equipos de marketing, diseñadores web y gestores de proyectos que desean un plan estructurado para lanzar un sitio web sin contratiempos.

2. Plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Pase del concepto a completar con confianza gracias a la plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp

las investigaciones muestran que el 43 % de las organizaciones carecen de procesos claros para tomar decisiones de diseño y experiencia de usuario basadas en los comentarios de los usuarios*. Sin una estructura, incluso los equipos más talentosos pueden fallar a la hora de crear un sitio que realmente genere conexión (a internet) con los visitantes.

La plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp te ayuda a convertir tu visión creativa en un plan estructurado y viable para que tu equipo pueda centrarse en diseñar una experiencia adaptada a tu público.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica cada fase del proceso de diseño, desde el primer borrador hasta la entrega final

Divida cada tarea en pasos más pequeños y factibles para facilitar la delegación

Realiza un seguimiento del progreso y prioriza los hitos de diseño para cumplir con los plazos

✨ Ideal para: diseñadores de UX, equipos creativos y directores de marketing que desean un plan de diseño web claro y centrado en el usuario.

3. Plantilla de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de un espacio estructurado para correlacionar cada detalle con la plantilla de diseño web de ClickUp

Los sitios web atractivos tienen un cierto poder de atracción. No solo cumplen una función, sino que atraen a los usuarios, los invitan a quedarse un poco más, a profundizar un poco más y a volver con más frecuencia. Ese equilibrio entre usabilidad y atractivo visual no es fruto de la casualidad.

La plantilla de diseño web de ClickUp te ofrece un marco claro para planear cada detalle, de modo que tu equipo pueda crear un sitio web tan funcional como atractivo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Plan cada fase del proceso de diseño, desde los esquemas hasta el lanzamiento

Organiza tareas, recursos de diseño y comentarios en un centro único

Realice un seguimiento del progreso con vistas personalizables que mantienen claras las prioridades

✨ Ideal para: equipos de diseño, agencias y propietarios de empresas que desean optimizar el proceso de diseño web sin perder creatividad.

4. Plantilla de desarrollo web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza cada fase para que tu equipo pueda hacer trabajo de manera eficiente utilizando la plantilla de desarrollo de sitios web de ClickUp

Aww w ards funciona cada año presentando algunos de los sitios web más bonitos y mejor diseñados. Los creadores se mantienen fieles a un tema mientras experimentan con nuevos elementos artísticos. Pero el trabajo no se limita al diseño. Una vez aprobados los elementos visuales, hay que pasar al código, las pruebas y la implementación, cada uno de los cuales plantea sus propios retos.

Para garantizar que una fase no comprometa a otra, es esencial contar con un plan claro y organizado. La plantilla de desarrollo de sitios web de ClickUp facilita el seguimiento de todas las fases, desde el concepto hasta el lanzamiento.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las tareas, los plazos y las partes interesadas

Visualiza el progreso y mantén la coordinación del equipo

Organiza los recursos para mejorar la eficiencia del desarrollo

✨ Ideal para: equipos de desarrollo web, agencias y empresas que gestionan la creación de sitios web de principio a fin.

🧠 ¿Sabías que algunos de los sitios web más aclamados de este año son tanto trabajos de arte como herramientas de función? Gufram.it, galardonado por Awwwards, atrae a los visitantes con imágenes llamativas, una navegación intuitiva e interacciones divertidas que reflejan la personalidad de la marca. Del mismo modo, DavidLangarica.dev ha recibido elogios por sus animaciones fluidas y su diseño cuidado.

5. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de un cierto nivel de control para que puedas centrarte en obtener resultados con la plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Resulta muy reconfortante mirar la lista de proyectos y saber exactamente qué está en marcha y qué requiere atención. Se acabaron las búsquedas frenéticas en correos electrónicos antiguos. Se acabó adivinar qué plazo se acerca. Solo una vista clara y organizada de cada parte en movimiento.

Eso es precisamente lo que te ofrece la plantilla ClickUp Project Tracker: una forma de ver toda tu carga de trabajo en un solo lugar y mantener las cosas en marcha sin estrés.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica los cronogramas para visualizar el progreso de cada proyecto

Realiza un seguimiento de las tareas y los hitos con actualizaciones en tiempo real

Organiza los proyectos por prioridad, persona asignada o categoría

Identifica posibles cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas

Guarda toda la información del proyecto en un espacio de uso compartido para facilitar la colaboración

✨ Ideal para: equipos que gestionan múltiples proyectos y desean claridad, responsabilidad y una mejor coordinación.

6. Plantilla de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Los tableros Kanban, los sprints o una combinación de ambos cuentan con herramientas para adaptarse a la metodología ágil con la plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp

Agile ya no es solo para equipos de software. Las investigaciones muestran que el 47 % de las organizaciones que utilizan Agile consideran que la entrega a tiempo es una medida clave del éxito, mientras que un porcentaje ligeramente inferior evalúa si el proyecto ha cumplido sus metas empresariales originales.

La plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp te ayuda a aportar esa misma claridad a tu trabajo, de modo que las prioridades sean claras, las tareas sean viables y el progreso sea con visibilidad para todos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Simplifica las solicitudes entrantes en una lista de tareas pendientes clara

Prioriza las tareas en función de su urgencia y valor

Organiza el trabajo en tableros o sprints para mejorar la concentración

Realiza retrospectivas para identificar logros y mejoras

Mantén al equipo alineado con un seguimiento transparente del progreso

✨ Ideal para: equipos que no trabajan con software y desean adoptar prácticas ágiles sin complejidad.

7. Plantilla de ejemplo de plan de proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Experimenta un punto de partida claro para el trabajo utilizando la plantilla de plan de proyecto de ejemplo de ClickUp

Crear un plan de proyecto eficiente requiere tiempo y una reflexión cuidadosa, pero sin él, los proyectos pueden perder rápidamente el enfoque. Desde la coordinación de tareas hasta el establecimiento de plazos realistas, un plan estructurado mantiene a todos alineados y trabajando hacia el mismo objetivo.

La plantilla de plan de proyecto de ejemplo de ClickUp te ofrece un marco personalizable para que puedas acceder a diversas herramientas con las que organizar el trabajo, realizar un seguimiento del progreso y mantener a tu equipo en el camino correcto de principio a fin.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea cronogramas detallados que describan cada hito

Organiza las tareas para que las responsabilidades estén claras para todos

Realiza un seguimiento del progreso con respecto a las metas para cumplir con los plazos

Identifica las dependencias entre tareas para evitar cuellos de botella

Comparte los planes con las partes interesadas para mantenerlas informadas

✨ Ideal para: equipos que desean un plan claro y listo para usar que garantice el éxito de sus proyectos

👀 Dato curioso: La primera imagen que se subió a la web no fue un diagrama científico histórico ni una foto de un momento importante de la historia. En cambio, en 1992, Tim Berners-Lee decidió subir una peculiar foto de promoción de «Les Horribles Cernettes», una banda pop paródica formada por empleados del CERN que cantaban canciones humorísticas sobre la física y la vida en el laboratorio.

8. Plantilla de plan de proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ahorra tiempo y esfuerzo con un marco listo para usar a través de la plantilla de planear un proyecto de ClickUp

Antes de comenzar cualquier proyecto nuevo, vale la pena hacerse una pregunta sencilla: ¿contamos con la compatibilidad adecuada para llevarlo a cabo? Las investigaciones demuestran que el 62 % de las iniciativas de intento correcto contaban con patrocinadores que las respaldaban

Un proceso de planificación adecuado te garantiza saber exactamente qué necesitas, quiénes participan y cómo preparar a todos para el éxito. Ahí es donde entra en juego la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp, que te ayuda a convertir grandes ideas en planes bien estructurados que tu equipo puede llevar a cabo con confianza.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Comprenda cómo funciona la planificación de proyectos y figure un plan que se adapte a sus necesidades

Organiza las tareas por fases y prioriza las actividades de mayor impacto para aumentar la eficiencia

Alinea a los miembros del equipo con rols y responsabilidades que les preparen para el éxito

✨ Ideal para: gestores de proyectos y jefes de equipo que desean un plan claro y viable para guiar los proyectos de principio a fin.

9. Plantilla de plan de ejecución de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del progreso y ajuste los planes cuando cambien las prioridades utilizando la plantilla de plan de ejecución de proyectos de ClickUp

Incluso las mejores ideas pueden estancarse sin un plan de ejecución sólido. Una vez finalizada la fase de planificación, el verdadero reto es garantizar que todas las tareas avancen a tiempo, se gestionen los riesgos y el equipo se mantenga sincronizado.

La plantilla del plan de ejecución de proyectos de ClickUp proporciona un marco para guiar a tu equipo a través de cada paso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Asegúrate de que cada tarea se complete a tiempo y dentro del presupuesto

Detecta los riesgos o problemas con la suficiente antelación para poder tomar medidas

Establece expectativas tanto para los miembros del equipo como para las partes interesadas

Supervise el progreso y realice actualizaciones cuando sea necesario

✨ Ideal para: equipos que necesitan un enfoque estructurado para convertir los plans de proyecto en resultados reales.

10. Plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Facilita la comunicación entre las partes interesadas utilizando la plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp

Winston Churchill dijo una vez

El intento correcto no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar.

Esa mentalidad es la base de una implementación de proyectos excepcional. Una implementación bien diseñada establece lo que hay que hacer, cuándo y quién es el responsable, para que tu equipo pueda pasar de la visión a la realidad sin confusiones ni retrasos.

Con la plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp, puedes:

Crea un plan de paso a paso que abarque el alcance, los cronogramas y los resultados esperados

Visualiza las tareas, los plazos y las dependencias en un único lugar organizado

Realiza un seguimiento del progreso y ajusta los recursos para una ejecución más fluida

✨ Ideal para: equipos que lanzan nuevos proyectos o mejoran los ya existentes.

11. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Detecta cualquier retraso antes de que se convierta en un problema real con la ayuda de la plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp

Los plazos de entrega tienden a sorprenderte. En un momento te sientes en control y al siguiente estás luchando por averiguar qué hay que entregar y cuándo. Tener un cronograma bien definido puede mejorar significativamente la comunicación, permitiendo que todos comprendan el estado actual y los plan futuros.

La plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp es una forma sencilla y visual de garantizar que tu equipo siempre sepa cuál es el siguiente paso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza todo tu proyecto en una vista de uso compartido

Añade tareas, cronogramas y prioridades de la forma que resulte en trabajo para tu equipo

Realice un seguimiento del progreso y realice cambios cuando los planes cambien

✨ Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y profesionales de operaciones que necesitan una forma clara y visual de correlacionar plazos, realizar un seguimiento del progreso y mantener los proyectos dentro de los plazos previstos.

12. Plantilla de entregables de proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ten una idea clara de lo que hay que entregar, cuándo hay que hacerlo y quién se encarga de ello con la plantilla de entregables de proyecto de ClickUp

Creo que ni siquiera trabajando toda la noche podré cumplirlo. Una vez más, no lo conseguiré. No dejo de pensar que pronto me despedirán. Estoy viviendo con los días contados. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los plazos? ¿Cómo calculas el tiempo que te llevará terminar una función?

Este comentario de un usuario estresado de Reddit es algo con lo que muchos gestores de proyectos y miembros de equipos pueden identificarse. Los plazos pueden parecer imposibles de cumplir cuando las expectativas no están claras y los resultados esperados cambian constantemente.

Ahí es donde un plan de entregables claro puede cambiarlo todo. La plantilla de entregables de proyectos de ClickUp ayuda a tu equipo a evitar el caos de última hora.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona cada entrega en un espacio organizado

Asigna propietarios y fechas límite claras a cada elemento

Realiza un seguimiento del progreso para que nada pase desapercibido

✨ Ideal para: gestores de proyectos y operaciones que desean mantener el control sobre los plazos, las responsabilidades y los resultados.

13. Plantilla de planificador de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Con la ayuda de un plan organizado, mantén la concentración gracias a la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp

Algunos proyectos pueden resultar abrumadores y complejos. Aunque tengas una meta clara en mente, el caos de los plazos, los recursos y la comunicación del equipo puede abrumarte fácilmente.

La plantilla ClickUp Project Planner ofrece un marco para un plan de proyecto a prueba de fallos. Tanto si estás correlacionando el lanzamiento de un producto como si estás preparando el próximo sprint de tu equipo, te ayuda a mantener claras las prioridades.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén todos los plan, tarea y plazo en un único lugar organizado

Vea el progreso al instante con tableros visuales y cronogramas

Coordina a las personas y los recursos para poder cumplir con los plazos sin caos

✨ Ideal para: equipos y gestores de proyectos que desean un plan claro y organizado que mantenga a todos trabajando en la misma dirección.

14. Plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza los plazos y los hitos de cada fase con la plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp

Según la encuesta del Project Management Institute, el 64 % de los equipos de proyectos de alto rendimiento cree que la madurez en la gestión de proyectos es clave para su éxito.

Un plan de alto nivel como la plantilla de plan de gestión de proyectos de alto nivel de ClickUp garantiza que todo el mundo comprenda hacia dónde se dirigen y por qué. Tanto si tu proyecto dura dos semanas como dos años, contar con este tipo de plan te permite mantener a todo el mundo avanzando en la misma dirección.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza todo el proyecto de forma que resulte comprensible para todos, con hitos, plazos y pasos clave, todo en un solo lugar

Divida el trabajo en fases claras para que sea más fácil gestionar el tiempo, asignar responsabilidades y mantener el avance del proyecto

Comparte los objetivos y las expectativas para que tu equipo sepa con claridad lo que está pendiente y cuándo debe estar terminado

✨ Ideal para: jefes de proyecto y gestores que desean mantener los proyectos en seguimiento y que los equipos trabajen juntos sin problemas.

15. Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierte tu maraña de actualizaciones en un progreso constante y de visibilidad con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Imagina que estás liderando una gran iniciativa en toda la empresa. El departamento de marketing está esperando el diseño, el departamento de diseño está esperando el producto y el departamento de producto está esperando la aprobación final de la dirección. Los plazos se están acortando, tu bandeja de entrada está desbordada y cada actualización parece estar escondida en un hilo de chat o una hoja de cálculo diferente.

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp reúne todos esos elementos móviles en un único espacio compartido, para que puedas ver realmente cómo están las cosas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén todas las tareas, plazos y actualizaciones en un solo lugar para que nada se te escape

Proporcione a los equipos la visibilidad que necesitan para trabajar de forma sincronizada en lugar de aislados

Realice un seguimiento del progreso en todos los departamentos sin interminables reuniones de estado

✨ Ideal para: gestores de proyectos, programas y carteras que coordinan varios equipos en iniciativas complejas.

Finaliza tus proyectos con facilidad con las plantillas de ClickUp

Todos los proyectos tienen sus retos, pero las herramientas adecuadas pueden hacer que el camino resulte un poco menos difícil. Las plantillas son como una guía amigable que te ayuda a ver claramente el siguiente paso y le da a tu equipo la confianza necesaria para seguir adelante.

ClickUp reúne toda esa orientación en un solo lugar, para que tus ideas, tareas y cronogramas puedan convivir en lugar de estar dispersos por diferentes rincones. Es un espacio donde los planes se sienten más ligeros y el progreso se siente más fácil de seguir.

Si tienes curiosidad por ver lo sencillo que puede llegar a ser el trabajo, regístrate en ClickUp y empieza a explorarlo hoy mismo. A veces, lo único que necesitas es un buen punto de partida.