Estrategias de marketing para médicos: cómo atraer a más pacientes

Para muchos, las palabras «médicos» y «marketing» no encajan en la misma frase. Sin embargo, en el sector sanitario actual, una fuerte presencia en el marketing online puede ayudar a los proveedores de servicios sanitarios a llegar a los pacientes adecuados en el momento oportuno.

Los estudios demuestran que el 65 % de las personas recurren a Google antes de hablar con su médico u otros profesionales sanitarios. Es decir, antes de que un paciente concierte una sola cita, realiza una gran cantidad de búsquedas con ansiedad.

Con un marketing con objetivo y de intento correcto, puede convertir una búsqueda frenética en una conversación real e incluso educar a los pacientes antes de que crucen la puerta de su consulta.

En este artículo, analizaremos las diferentes estrategias de marketing que los médicos y los profesionales de la salud pueden empezar a utilizar para establecer una conexión (a internet) con las personas que ya los están buscando.

⭐ Plantilla con función La gestión de una consulta médica requiere realizar múltiples tareas, y el cuidado de los pacientes y el papeleo suelen tener prioridad sobre el marketing. La plantilla de plan de marketing para consultas médicas de ClickUp le ofrece una forma sencilla y de dependencia de correlacionar campañas de marketing, realizar un seguimiento de los resultados y mantener todos los esfuerzos en conexión. Obtenga una plantilla gratis Ayude a que su consulta siga siendo visible y acogedora sin sentirse agotado con la plantilla del plan de marketing para consultorios médicos de ClickUp.

¿Por qué los médicos necesitan una estrategia de marketing sólida?

Las estrategias de comunicación de marketing para médicos tienen más importancia de lo que la mayoría de la gente cree. Y, a menudo, estos esfuerzos hacen mucho más que ayudar a la clínica. Pueden beneficiar realmente a los pacientes potenciales de formas significativas.

He aquí algo en lo que pensar: los estudios demuestran que el 74 % de las personas son más propensas a preguntar a su médico sobre el tratamiento de una condición después de haber oído hablar de los síntomas en un anuncio.

Aunque buscar síntomas en Internet no siempre es el enfoque más eficaz, a menudo provoca un momento de reflexión. Hace que la persona se detenga, piense en su salud y tome medidas.

Para un profesional sanitario, aquí es donde una estrategia de marketing digital bien pensada y una gestión del contenido marketing pueden marcar la diferencia. Además, esto es lo que esa presencia puede aportar a su consulta médica:

Una forma de conexión con el objetivo adecuado en el momento adecuado.

Confianza que crece gracias a una información clara y a opiniones sinceras de los pacientes.

La oportunidad de dar la bienvenida a nuevos pacientes apareciendo en los rankings de búsqueda locales cuando necesitan atención médica.

Una reputación online más sólida gracias a respuestas amables y oportunas a los comentarios.

La familiaridad ayuda a los posibles pacientes a sentirse cómodos al elegirte para su atención médica.

📮 ClickUp Insight: ¿Cree que su lista de pendientes le basta? Quizás se sorprenda. Nuestra encuesta reveló que el 76 % de los profesionales siguen su propio método para decidir qué hacer primero. Sin embargo, las investigaciones muestran que el 65 % acaba eligiendo las tareas rápidas en lugar de las importantes cuando las prioridades no están claras. Las prioridades de tareas de ClickUp facilitan ver lo que realmente importa. Con flujos de trabajo impulsados por IA y marcadores de prioridad personalizados, siempre tendrás una vista clara de por dónde empezar y por qué es importante.

Las mejores estrategias de marketing para médicos

El software de marketing corporativo puede resultar abrumador, especialmente cuando su principal objetivo es atender a los pacientes. Ahí es donde ClickUp marca la diferencia.

Está diseñado para ser lo suficientemente sencillo como para que los médicos ocupados puedan utilizarlo sin una curva de aprendizaje pronunciada, pero lo suficientemente potente como para reunir todas sus estrategias de marketing de crecimiento en un solo lugar. Es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, que reúne todas sus apps, datos y flujos de trabajo.

Puede plan, realizar un seguimiento y mejorar todo en un solo lugar, sin tener que saltar entre diferentes plataformas. ¿El resultado? Se despide del trabajo desorganizado y se centra en su práctica médica, sin dejar de sacar el máximo partido a sus esfuerzos de marketing médico.

Con el software adecuado, lo único que necesita ahora es saber qué estrategias le ayudan realmente a establecer una conexión con los pacientes. Desde aparecer en los resultados de búsqueda locales hasta publicar vídeos útiles en YouTube, o crear un sitio web fácil de usar para los pacientes.

Examinemos las principales estrategias de marketing para médicos actuales y cómo ClickUp encaja en cada una de ellas.

1. La optimización de motores de búsqueda (SEO) genera confianza en los pacientes en Internet.

La mayoría de los pacientes comienzan su búsqueda de un médico en Internet, a menudo escribiendo «especialista cerca de mí» o «síntomas + clínica».

Una buena posición en las búsquedas locales genera visibilidad y confianza antes incluso de que el paciente ponga un pie en su consulta. Una estrategia de SEO sólida implica crear páginas de servicios específicas, optimizar su perfil de Google My Business y mantener actualizadas las listas de directorios. Sin ella, es posible que los pacientes nunca descubran su clínica, por muy competente que sea.

📌 Ejemplo: Una clínica dermatológica de Chicago optimizó sus páginas de tratamiento del acné y el eccema y observó un aumento en las solicitudes de citas a través de la búsqueda orgánica.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Mantenga el directorio y el trabajo de SEO local en orden con los campos personalizados y los documentos de ClickUp.

Redacta un documento con biografías y descripciones de servicios aprobadas, para que cada actualización de los listados sea coherente con ClickUp Docs.

La visibilidad local ayuda a los pacientes potenciales a encontrarte en los resultados de búsqueda cuando más necesitan atención médica. Crea una lista de actualizaciones del directorio con los Campos personalizados de ClickUp para el estado del perfil, la última actualización, la próxima fecha de revisión y la actualización de la foto.

Guarda los pasos de inicio de sesión, las biografías aprobadas y las descripciones de los servicios de forma segura en ClickUp Documento para que siempre sean fáciles de encontrar.

También puede almacenar imágenes, enlaces y directrices de SEO local en el mismo documento para que todo el equipo trabaje a partir de una única fuente de información veraz. Independientemente de quién actualice el listado, tendrá todo lo que necesita a su alcance: organizado, preciso y listo para usar.

💡 Consejo profesional: Conéctese con Mailchimp, Constant Contact o herramientas similares para que, cuando alguien rellene un formulario de ClickUp para un seminario web o un evento, se añada automáticamente a su lista de boletines informativos. De este modo, las listas de correo electrónico se mantendrán actualizadas sin necesidad de introducir los datos manualmente.

2. Presencia en las redes sociales que fomenta las relaciones a largo plazo

Las plataformas sociales como Instagram, TikTok y Facebook le ofrecen la oportunidad de establecer conexión (a internet) con los pacientes fuera de la consulta.

En lugar de publicar actualizaciones sobre la clínica, considere el uso compartido de consejos útiles, momentos detrás de cámaras o vídeos cortos de preguntas y respuestas que respondan a las preguntas más comunes.

Recuerde: la coherencia y la autenticidad generan familiaridad, y la familiaridad genera confianza.

📌 Ejemplo: un pediatra publica semanalmente vídeos de 60 segundos titulados «mitos frente a realidades». Los principales los comparten con sus amigos y las recomendaciones crecen de forma natural.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Planifique el contenido y las publicaciones en redes sociales con ClickUp Calendario y ClickUp Automatización.

Correlacione sus publicaciones en redes sociales y las novedades de la clínica para el próximo mes en el calendario de ClickUp.

El uso compartido de consejos de salud, novedades de la clínica y recordatorios amables es una forma sencilla de hacer saber a los pacientes potenciales y actuales que usted se preocupa por ellos.

En ClickUp Calendar, puede correlacionar temas como cuidados durante la temporada de gripe, mitos sobre el dolor de espalda o qué preguntarle a su médico de cabecera. Establezca tareas periódicas para publicaciones semanales y mantenga su ritmo.

Cuando una tarea se mueve a «Listo para publicar», una automatización de ClickUp envía una notificación a la persona responsable de gestionar tus canales de redes sociales. Ellos saben que es hora de publicar y tú sabes que tus actualizaciones se publicarán a tiempo sin tener que enviar recordatorios.

Añada una automatización que avise a su equipo cuando una tarea pase a «Listo para publicar», de modo que las publicaciones se publiquen a tiempo a través de ClickUp Automations*.

💡 Consejo profesional: utilice las automatizaciones de ClickUp para solicitar reseñas automáticamente. Por ejemplo, configure una automatización que envíe un formulario de solicitud de reseña al paciente cada vez que se marque como terminado una tarea de su lista «Citas completadas». Esto integra las reseñas en línea a la perfección en su flujo de trabajo habitual, eliminando la necesidad de pasos adicionales.

3. Marketing de vídeo en YouTube para generar autoridad y confianza

YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, y los pacientes suelen acudir a él en busca de información sobre salud.

Vídeos breves y accesibles como «Qué esperar en su primera visita al cardiólogo» o «Cómo prevenir lesiones deportivas» pueden posicionarle como una voz de confianza y, al mismo tiempo, atraer tráfico al sitio web de su clínica.

El vídeo también funciona muy bien cuando se reutiliza en clips para redes sociales y contenido de blogs.

📌 Ejemplo: Un fisioterapeuta publica semanalmente vídeos de 2 minutos titulados «estiramiento de la semana» y los incrusta en su sitio web, lo que aumenta tanto la participación como el SEO.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Organice y centralice todo con ClickUp espacios.

Cree un espacio dedicado y añada una carpeta para cada área de interés en su estrategia de marketing médico con ClickUp Spaces.

Piense en su trabajo de marketing como si fuera el historial de un paciente. Todo es más fácil cuando se guarda en un solo lugar. Ese lugar es ClickUp espacios.

Cree un espacio en ClickUp llamado «Marketing» para que su consulta médica tenga un único hub para todas sus ideas, plan y actualizaciones. Añada carpetas para el SEO local, las opiniones de los pacientes, la difusión en las redes sociales y el contenido del sitio web.

Dentro de cada carpeta, haz listas para tareas específicas, como actualizaciones del perfil de Google Business, consejos de salud en Instagram o solicitudes de testimonios de pacientes.

Así es como funciona en la vida real: cuando surge una nueva idea durante un día ajetreado en la clínica, puede añadirla rápidamente a la lista adecuada, elegir una fecha y asignarla.

📌 Ejemplo: La Dra. Smith dirige una pequeña consulta médica. Su espacio de marketing tiene una carpeta de campañas mensuales con una lista para cada mes. El equipo abre la lista actual para ver lo que está planificado, lo que está en curso y lo que ha sido completado. ¡Esto garantiza que toda la información importante esté en un solo lugar!

🎥: Aquí tiene una guía rápida y sencilla que le ayudará a crear contenido de marketing utilizando IA para su consulta médica:

4. Opiniones online y gestión de la reputación

Casi el 70 % de los pacientes leen opiniones antes de elegir un médico. Unas pocas opiniones amables y auténticas pueden marcar la diferencia. Fomentar los comentarios, responder con empatía y demostrar que valora las opiniones de los pacientes le ayudará a generar confianza tanto en línea como fuera de línea.

Instancia, una consulta de medicina familiar puede considerar enviar un texto a los pacientes después de cada visita con un sencillo enlace a una reseña. Esto puede aumentar el número de reseñas, lo que se traduce en más consultas de nuevos pacientes.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Convierta los comentarios en atención con ClickUp Forms

Cree un breve formulario de comentarios para las opiniones de los pacientes y envíelo automáticamente después de cada cita utilizando ClickUp Forms.

Las opiniones amables y pacientes y los seguimientos atentos son la base de una buena reputación online. Después de cada visita, envíe un breve formulario ClickUp para solicitar comentarios. Cada respuesta se convierte en una tarea en su lista de opiniones de pacientes, lista para actuar.

Utilice los comentarios asignados de ClickUp para proporcionar a un compañero de equipo un siguiente paso claro, como «Agradecer a este paciente» o «Llamar para resolver la inquietud». Una vez que se haya enviado el agradecimiento o se haya abordado la inquietud, marque el comentario como terminado. Es una forma sencilla de asegurarse de que se escuchen todas las opiniones.

🎥: ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede cuando sus herramientas de trabajo están por todas partes? 😜

5. Optimización del sitio web para guiar a los pacientes sin complicaciones

Su sitio web suele ser la primera «sala de espera» para los pacientes. Si es lento, confuso o difícil de navegar, es posible que se vayan antes de reservar.

Un sitio web orientado al paciente es claro, está optimizado para dispositivos móviles y es fácil de usar. Destaque los servicios, muestre claramente los enlaces de teléfono y reserva, y responda a las preguntas frecuentes con un lenguaje sencillo.

📌 Ejemplo: Una clínica de cardiología rediseñó su sitio web para centrarse en tres acciones claras: reservar una cita, tener una reunión con nuestros médicos e informarse sobre los tratamientos. Su tasa de rebote se redujo en un 40 %.

✅ Así es como ClickUp puede ayudarte.

Vea el panorama completo con los paneles de ClickUp

Añada un gráfico con las valoraciones y una tabla con los mensajes pendientes para que la gestión de su reputación online siga con buen seguimiento con los paneles de ClickUp.

Crea un panel de control ClickUp que te ofrezca una visión general rápida de lo que más importa: visitas al sitio web, llamadas desde tu perfil de Google Business, envíos de formularios y citas reservadas desde el sitio web de tu consulta. Añade un gráfico con las valoraciones de las reseñas y una tabla sencilla con los mensajes que aún necesitan respuesta.

Si nota que las llamadas disminuyen después de un día festivo, el equipo puede detectarlo de inmediato en el panel. Una publicación rápida sobre bienestar puede aumentar la participación de los pacientes e invitarles amablemente a programar citas.

📌 Ejemplo: un dermatólogo lleva a cabo una serie de concienciación sobre el cáncer de piel. Los paneles de ClickUp muestran que los vídeos generan más reservas que las entradas del blog. Durante el resto del mes, el equipo cambia a vídeos cortos. El resultado es un marketing de contenido que sirve a las personas y respeta su tiempo.

6. Marketing de contenido educativo que atrae a los pacientes

Publicar blogs, guías o listas de control útiles genera autor y, al mismo tiempo, impulsa el tráfico orgánico. Los pacientes tienden a confiar más y a reservar cita con un médico que es proveedor de contenido útil y comprensible.

Cada artículo debe responder a una pregunta habitual de los pacientes, utilizar un lenguaje cálido y sencillo, e incluir un siguiente paso claro.

📌 Ejemplo: un endocrinólogo escribe guías mensuales sobre «cómo controlar el azúcar en sangre durante las vacaciones». Los pacientes las comparten con sus familiares y los nuevos visitantes descubren la consulta a través de Google.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Guíe su marketing con las prácticas plantillas de ClickUp.

Por mucho que lo intentes, mantener tus perfiles online actualizados parece una de esas pequeñas tareas que «harás más tarde», hasta que «más tarde» se convierte en semanas y tu información queda desactualizada.

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp facilita seguir los mismos pasos sencillos cada vez, independientemente de quién se encargue de la actualización. Esto es lo que puede conseguir con esta plantilla de campaña de marketing:

Obtenga una plantilla gratis Mantenga cada paso conectado para que nada se pierda por el camino con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp.

Identifique exactamente a quién quiere llegar y comprenda qué es lo más importante para ellos.

Correlacione las mejores formas de conexión, ya sea a través de eventos comunitarios, contenido online o anuncios locales.

Realice un seguimiento de los resultados en tiempo real para poder ajustar su enfoque antes de que los pequeños problemas se conviertan en grandes brechas.

Una vez que haya correlacionado su estrategia general, el siguiente paso es implementarla en su clínica. Ahí es donde entra en juego la plantilla de plan de marketing para consultorios médicos de ClickUp.

Toma las metas generales de su plan estratégico y las convierte en pasos claros y prácticos adaptados a la consulta de un médico, para que usted pueda centrarse en la atención al paciente.

Obtenga una plantilla gratis Disfrute de una forma fácil y fiable de correlacionar campañas y realizar un seguimiento de los resultados con la plantilla de plan de marketing para consultorios médicos de ClickUp.

A continuación le mostramos cómo puede mantener la coherencia de su marketing con esta plantilla:

Elabore un plan claro para atraer a nuevos pacientes sin perder las relaciones con los ya existentes.

Refuerce su presencia en la comunidad local a través de la divulgación presencial y los canales online.

Mantenga todas las actividades de marketing alineadas para que cada anuncio, publicación y evento cuente la misma historia sobre su consulta.

7. Anuncios pagados y campañas de Google para obtener resultados rápidos

El SEO y el contenido llevan tiempo. Si desea visibilidad inmediata, los anuncios pagados en Google pueden ayudarle a llegar a pacientes que realizan búsquedas con una intención clara, como «atención urgente cerca de mí» o «médico especialista en prótesis de rodilla en Dallas».

Gracias a una segmentación inteligente, estos anuncios pueden generar conversiones a un coste menor que los anuncios tradicionales, ya que llegan a las personas justo cuando están listas para actuar.

📌 Ejemplo: una clínica de fertilidad utiliza Google Ads con el objetivo de aparecer en la búsqueda «consulta de fecundación in vitro cerca de mí» y llena su agenda de citas en cuestión de semanas.

8. Compromiso de los pacientes a través del marketing por correo electrónico

Un correo electrónico mensual bien pensado le ayuda a mantenerse en la mente de los pacientes. Comparta consejos de salud estacionales, destaque los servicios e incluya un sencillo enlace para «reservar su visita». A diferencia de las redes sociales, el correo electrónico llega directamente a su bandeja de entrada, lo que lo convierte en una forma eficaz de fidelizar a los pacientes a largo plazo.

He aquí una idea: una consulta pediátrica envía a los principales una lista de control de salud para la vuelta al colegio cada agosto y, en poco tiempo, las citas aumentan antes de que comience el curso escolar.

✅ Así es como ClickUp te ayuda

Aproveche el poder de la IA para generar ideas sobre estrategias de marketing

Con ClickUp Brain, su asistente personal de IA, no tendrá que hacer la lluvia de ideas solo. Puede preguntarle a Brain y basarse en sus sugerencias. Por instancia, dé a Brain indicaciones como «Sugiere estrategias de marketing digital para un pediatra» o «¿Cuáles son las formas más eficaces para que un médico genere confianza en línea?».

Obtenga sugerencias y estrategias de marketing para conseguir más pacientes con ClickUp Brain.

Además, puede investigar al instante las tendencias actuales de marketing sanitario o las buenas prácticas directamente desde su entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: Aproveche los comentarios de los pacientes con ClickUp Brain. En lugar de clasificar usted mismo cada reseña, deje que esta herramienta resuma instantáneamente las respuestas para que su equipo pueda ver los puntos clave de un vistazo. Además, puede redactar respuestas amables y reflexivas que se ajusten al tono de su clínica, señalar cuestiones urgentes e incluso sugerir tareas cuando sea necesario realizar un seguimiento. Si una reseña hace mención de algo específico, como una pregunta sobre facturación o un tiempo de espera prolongado, ClickUp Brain puede establecer la conexión entre ese comentario y el documento adecuado o crear un elemento automáticamente. De esta manera, su proceso de revisión se vuelve más rápido, más personal y mucho menos trabajo para su equipo. Haz que tu proceso de revisión sea más personal y requiera mucho menos trabajo para tu equipo utilizando ClickUp Brain.

¿Busca formas más inteligentes de atraer a más pacientes y optimizar sus operaciones médicas diarias? Imagine disponer de una potente herramienta que le permita:

Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps, además de la web, para encontrar cualquier archivo, documento o adjunto.

Sustituya docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Gemini, por una única solución preparada para empresas, contextualizada y que comprende su flujo de trabajo médico.

Utilice Talk to Text para hacer preguntas, dictar notas y dar comando a su trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Descubra ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA diseñada para comprenderle a usted y a su trabajo. ¿Está listo para transformar la forma en que gestiona su consulta y se relaciona con los pacientes? Pruebe ClickUp Brain MAX y experimente el futuro de la productividad para médicos.

Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Texto en ClickUp Brain MAX *.

9. Derivaciones médicas y divulgación comunitaria

Las relaciones sólidas con los proveedores locales y las organizaciones comunitarias generan un flujo constante de nuevos pacientes.

Organizar charlas, ofrecer sesiones educativas o simplemente mantenerse en contacto con las redes de referencia puede multiplicar su alcance. Los pacientes confían en las referencias de sus médicos, por lo que esta estrategia suele generar clientes potenciales de alta calidad.

📌 Ejemplo: Una clínica ortopédica se asocia con gimnasios locales para impartir talleres de prevención de lesiones, lo que le reporta referencias constantes por parte de los entrenadores.

Retos comunes de marketing para médicos (y cómo superarlos)

Las consultas médicas se enfrentan ocasionalmente a algunos obstáculos habituales en lo que respecta al marketing. La buena noticia es que, con un poco de organización y los hábitos adecuados, estos retos pueden convertirse en oportunidades para establecer una conexión más profunda con sus pacientes.

1. Manténgase al día con las expectativas cambiantes de los pacientes

Hoy en día, los pacientes esperan algo más que una buena atención. Quieren una comunicación clara, información útil antes y después de las citas, y una experiencia fluida tanto en línea como en persona.

Las reseñas, las redes sociales e incluso las respuestas rápidas a los mensajes figuran la opinión que tienen sobre su consulta. Lo difícil es encontrar tiempo para sostener estas reuniones sin sobrecargar a su personal.

✅ Solución: Empiece por escuchar atentamente lo que dicen los pacientes en sus reseñas y mensajes. Mantenga una lista de uso compartido con los comentarios de los pacientes, etiquetando temas como «seguimiento necesario» o «comentario positivo», y asigne las acciones necesarias al miembro adecuado del equipo para que las expectativas se cumplan de forma coherente y se aborden de forma reflexiva.

2. Cumplir con la normativa mientras se realiza marketing

El marketing en el sector sanitario puede resultar complicado debido a las normativas HIPAA y otras leyes de privacidad. No se pueden publicar anuncios ni permitir el uso compartido de historias de pacientes sin las garantías adecuadas. Muchos médicos temen que un solo desliz pueda acarrearles multas o dañar su reputación, por lo que evitan por completo el marketing.

✅ Solución: Utilice formularios de consentimiento claros para cualquier asunto relacionado con la información de los pacientes y céntrese en contenidos generales y no identificables, como consejos de bienestar o novedades de la comunidad. Guarde los mensajes aprobados y los materiales seguros para los pacientes en una carpeta central para que todos sepan qué es seguro utilizar. Consulte a un profesional del ámbito jurídico para asegurarse de que todas sus actividades de marketing son legales.

3. Aprovechar al máximo un presupuesto con límite

Las consultas pequeñas suelen tener fondos con límite para publicidad y divulgación. Esta limitación puede dificultar que las consultas pequeñas compitan con los proveedores de atención médica más grandes que parecen dominar el espacio en línea. Sin un plan, se corre el riesgo de dispersar los fondos de forma excesiva entre numerosos canales.

✅ Solución: Céntrese en unas pocas áreas de alto rendimiento en lugar de intentar hacer todo. Utilice un sencillo panel de ClickUp para realizar el seguimiento del origen de sus nuevos pacientes, ya sea Google, referencias o eventos comunitarios, de modo que pueda invertir más en lo que es trabajo y menos en lo que no lo es.

4. Recopilar y utilizar eficazmente los comentarios de los pacientes

Los comentarios son una mina de oro para mejorar la atención y el marketing, pero es fácil que se pierdan entre correos electrónicos, formularios en papel o conversaciones informales. Sin un sistema, es posible que la información valiosa nunca llegue a las personas que pueden actuar en consecuencia.

✅ Solución: Crea un formulario online breve y sencillo que los pacientes puedan rellenar después de las visitas. Cada respuesta debe enviarse a un único lugar para su revisión, de modo que no se pase nada por alto y el seguimiento se realice rápidamente.

5. Crear contenido que los pacientes realmente quieran leer

El contenido educativo genera confianza y posiciona su consulta como un recurso útil. Pero entre las tareas clínicas y las operaciones diarias, la creación de contenido suele quedar relegada al final de la lista. Sin un plan, las publicaciones se vuelven irregulares y se pierden oportunidades de conexión con los pacientes.

✅ Solución: Planifique con antelación con un calendario de ClickUp que incluya consejos de salud, novedades de la clínica y recordatorios estacionales para todo el año, lo que le permitirá gestionar de forma eficiente sus proyectos sanitarios. Asigne tareas de redacción, revisión y publicación para que cada elemento tenga un propietario claro, y utilice las automatizaciones para que el proceso siga avanzando sin necesidad de realizar comprobaciones constantes. También puede utilizar ClickUp Brain para crear contenido atractivo y accesible (texto Y vídeo) para su público. ¡Además, puede aprovechar herramientas externas de IA como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp!

¿Tienes dudas sobre el marketing sanitario? ClickUp es la solución.

El marketing para una consulta médica es mucho más que atraer a más pacientes: se trata de estar presente, generar confianza y crear una conexión duradera con su comunidad.

La forma de hacerlo es mediante la estructura adecuada. Esto le permite mantener todas las campañas, publicaciones y seguimientos organizados en un solo lugar sin perder de vista los pequeños detalles.

Tanto si gestiona su propia campaña de marketing médico como si trabaja con una agencia de marketing médico de confianza, tener acceso a información oportuna sobre marketing médico y aplicar una estrategia de marketing digital eficaz garantiza que su esfuerzo llegue al público adecuado y dé resultado real.

Con ClickUp, puede mantener todas las campañas, publicaciones y seguimientos organizados en un solo lugar, prestando a su marketing el mismo nivel de atención y cuidado que presta a sus pacientes.

Le ofrece un único lugar donde reunir ideas, tareas y progresos, para que nada se le escape. Tanto si está planificando una campaña trimestral, respondiendo a las opiniones de los pacientes o realizando un seguimiento de las actualizaciones de SEO locales, todo está a la vista de su equipo, que puede actuar en consecuencia.

Si está listo para cuidar su marketing como cuida a sus pacientes, ¡regístrese hoy mismo en ClickUp!