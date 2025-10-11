las 13 mejores alternativas a Timetap para programar citas fácilmente

No hace mucho tiempo, la programación de citas significaba interminables intercambios de correos electrónicos, líneas telefónicas ocupadas y notas garabateadas en blocs de notas adhesivas. Este sistema requería mucho tiempo y era propenso a generar mucha confusión.

Luego llegaron herramientas como TimeTap, que simplificaron el proceso de programación con automatización y reservas online fáciles. Para muchas pequeñas empresas y proveedores de servicios, sustituyó el caos por la claridad.

Pero a medida que evolucionaban las expectativas de los clientes, también lo hacía la necesidad de soluciones más flexibles y con más funciones. Aunque TimeTap sigue siendo fiable, tiene sus limitaciones, como las opciones de personalización con límite y la falta de funciones avanzadas de gestión del trabajo.

Si busca una experiencia de programación más fluida e inteligente, esta lista de alternativas a TimeTap le ayudará a encontrar una plataforma que se adapte perfectamente al flujo de trabajo de su empresa.

13 alternativas a TimeTap de un vistazo

Echemos un vistazo rápido a cada herramienta para ver qué las hace dignas de consideración.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Flujos de trabajo automatizados, gestión integrada de tareas y de proyectos, colaboración en tiempo real, recordatorios, calendarios compartidos Equipos de todos los tamaños que buscan una app, aplicación todo en uno para la gestión del trabajo y la programación con agentes de IA y automatizaciones Plan Free disponible; precios personalizados para empresas Calendly Programación automatizada, integraciones de calendario, tipos de reuniones (individuales, grupales, colectivas, por turnos) Autónomos y equipos pequeños que desean simplificar la programación de reuniones Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes Acuity Scheduling Páginas de reserva personalizadas, recordatorios y seguimientos automáticos, formularios de admisión, gestión de clientes Empresas de servicios que buscan una aplicación de reservas fácil de usar para los clientes Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes Setmore Página de reservas online, programación de clases y grupos, confirmaciones automáticas, gestión del calendario del personal, integraciones con Zoom Pequeñas empresas y startups que ofrecen clases o servicios y necesitan una solución de programación sencilla y gratuita, gratuita/a Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes SimplyBook. me Sitio web de reservas personalizado, gestión de membresías y paquetes, pagos en línea, recordatorios por SMS/correo electrónico Empresas que desean un sistema de reservas personalizado y orientado al cliente con opciones de personalización Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9,90 $ al mes TidyCal Enlazado sencillo para reuniones, sincronizar calendarios, reservas únicas y recurrentes, pago integrado Emprendedores individuales y equipos pequeños que buscan una herramienta eficaz para organizar su calendario Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 29 $ Doodle Programación grupal, encuestas, páginas de reserva individuales, integraciones de calendario Equipos y profesionales que necesitan coordinar reuniones o eventos de manera eficiente Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,95 $ al mes Square Appointments Sistema POS integrado, reservas online, recordatorios automáticos, programación del personal Salones de belleza, spas y proveedores de servicios que necesitan funciones de programación con pago integrado Planes gratuitos disponibles; planes de pago a partir de 29 $ al mes vCita Programación de citas, CRM para clientes, facturación y pago, recordatorios de automatización Pequeñas empresas y consultores que desean combinar la programación con herramientas de gestión de clientes Los planes de pago comienzan en 35 $ al mes Vagaro Programación de citas, punto de venta y procesamiento de pago, herramientas de marketing, gestión de clientes Salones de belleza, spas, gimnasios y profesionales del bienestar que buscan una plataforma para reservas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 23,99 $ al mes Mindbody Reservas online, gestión de clientes, programación de clases, membresías, automatización de marketing Empresas de salud, fitness y bienestar que gestionan clases, membresías y citas recurrentes Precios personalizados Iniciar sesión Programación Recordatorios automáticos por SMS/correo electrónico, página de reservas online, gestión de clientes, programación de equipos Equipos y organizaciones que necesitan una programación fiable con una sólida gestión de la comunicación y la asistencia Plan gratuito disponible; los planes de pago comienzan en 600 $/sitio (facturados anualmente) YouCanBookMe Páginas de reserva personalizadas, sincronizar calendarios, detección de zona horaria, notificaciones automáticas Profesionales y equipos remotos que programan reuniones en diferentes zonas horarias Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9 $ al mes

¿Por qué optar por alternativas a TimeTap?

¿Se pregunta si es hora de buscar otras opciones además de las que ofrece TimeTap? A continuación le ofrecemos razones sinceras y reales para considerar el cambio, que le ayudarán a identificar rápidamente dónde pueden afectar los límites a su flujo de trabajo.

Requiere más tiempo y esfuerzo para configurarlo, ya que consume más recursos

Le permite personalizar en profundidad los formularios, los flujos de trabajo y las reglas de programación, pero esa flexibilidad puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada

La experiencia móvil resulta lenta y torpe , lo que hace que la gestión de citas sobre la marcha sea menos eficiente

La cobertura de integración es insuficiente si su configuración depende de plataformas especializadas o flujos de trabajo de automatización avanzados

Limita la reprogramación ; hay poco margen para políticas matizadas que se adapten a las necesidades específicas de los clientes o las empresas

Dificultades para realizar un seguimiento de la carga de trabajo del personal, el rendimiento de los tipos de citas o los patrones de ingresos

Realiza copias de seguridad cada hora, pero no siempre están disponibles para los usuarios. Sin un proceso de copia de seguridad manual sólido, corre el riesgo de que se produzcan lagunas en la recuperación de datos

Carece de profundidad para necesidades de programación complejas, como jerarquías de clientes de varios niveles, etiqueta avanzada o integración con CRM

📚 Más información: Las mejores aplicaciones de calendario de uso compartido para optimizar su agenda

Las mejores alternativas a TimeTap

Ahora, echemos un vistazo más de cerca a las funciones, límites y opiniones de los usuarios de cada herramienta.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para flujos de trabajo de citas altamente personalizables)

ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo , reduce la dispersión laboral al combinar tus formularios de admisión, reservas, calendarios de equipo, gestión de la carga de trabajo y recordatorios automáticos en una interfaz fácil de usar.

Personalice su proceso de admisión con las sólidas funciones de ClickUp Formulario

A través de ClickUp Formularios, puede obtener detalles como el nombre, la información de contacto, la fecha y hora preferidas, el tipo de servicio, la ubicación de la sucursal, etc. El diseño, los color, los temas, los campos y los botones del formulario son totalmente personalizables para adaptarse a las necesidades de sus servicios profesionales.

Además, las respuestas del formulario se pueden convertir en tareas individuales dentro de la tarea de ClickUp para garantizar que toda la información se almacene en su sistema sin necesidad de entrada manual.

Planifica el calendario perfecto en función de tus reservas y la disponibilidad de tu equipo con el calendario de ClickUp

ClickUp Calendar permite a tu equipo ver las reservas en vistas diarias, semanales y mensuales codificadas por color. Con la vista en paralelo de la agenda de cada miembro, resulta fácil la distribución de las citas de manera uniforme e identificar rápidamente los huecos disponibles para nuevas citas.

Puede establecer horarios de disponibilidad y bloquear las horas no laborables, y luego compartir el enlace del calendario con los clientes para ayudarles a encontrar una franja horaria adecuada.

ClickUp Brain, totalmente integrado con el Calendario, recomienda franjas horarias óptimas, automatiza el bloqueo de tiempo, asigna reservas a los miembros del equipo y garantiza que su agenda se mantenga equilibrada, sin más reservas duplicadas ni citas perdidas.

Para minimizar las ausencias, ClickUp Recordatorios notifica a los clientes y a los miembros del equipo en momentos específicos antes de la reserva.

Utiliza los recordatorios de ClickUp para asegurarte de que nunca te pierdas una cita o una reunión de equipo

Instancia, puede ajustar un recordatorio 30 minutos antes de una consulta o 1 hora antes de una reunión de equipo. Estos recordatorios se pueden personalizar para incluir mensajes específicos, adjuntos o enlaces para garantizar que se transmita toda la información relacionada con la cita.

¿Necesitas respuestas rápidas sobre tu agenda sin tener que consultar tu calendario? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain o a tu agente de respuestas predefinido.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp: Límites

Para los nuevos usuarios, el proceso de configuración e incorporación puede llevar tiempo antes de que todo funcione a la perfección

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable y flexible que es. Puedo configurarlo exactamente como quiero, ya sea utilizando simples listas de tareas o creando flujos de trabajo detallados con automatizaciones, dependencias y paneles. Mantiene todo en un solo lugar (proyectos, documentos, comunicaciones e incluso control de tiempo), por lo que no necesito saltar entre múltiples herramientas. También aprecio mucho la interfaz intuitiva y las actualizaciones constantes que añaden nuevas funciones sin complicar demasiado las cosas. Es lo suficientemente potente para proyectos complejos, pero sigue siendo fácil de adoptar para mi equipo.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable y flexible que es. Puedo configurarlo exactamente como quiero, ya sea utilizando simples listas de tareas o creando flujos de trabajo detallados con automatizaciones, dependencias y paneles. Mantiene todo en un solo lugar (proyectos, documentos, comunicaciones e incluso el control de tiempo), por lo que no necesito saltar entre múltiples herramientas. También aprecio mucho la interfaz intuitiva y las actualizaciones constantes que añaden nuevas funciones sin complicar demasiado las cosas. Es lo suficientemente potente para proyectos complejos, pero sigue siendo fácil de adoptar para mi equipo.

2. Calendly (la mejor opción para una programación sencilla basada en enlaces)

a través de Calendly

Calendly es una plataforma de programación que le permite definir exactamente cuándo y cómo las personas pueden reservar tiempo con usted. Usted elige sus horarios, decide la duración de cada reunión e incluso puede incorporar zonas de amortiguación. Antes de mostrar la disponibilidad, comprueba todos sus calendarios conectados: Google, Outlook, iCloud y Exchange.

Puede configurar diferentes tipos de citas, como una revisión rápida de 15 minutos, una sesión de chatear con un cliente de 45 minutos o una sesión de estrategia en equipo. ¿Tiene plan de organizar un evento grupal? Calendly se encarga de las inscripciones y pone un límite al número de asistentes.

La herramienta le permite crear diferentes horarios para diferentes tipos de eventos, como llamadas a clientes entre semana y reuniones de equipo solo por las mañanas. Con la automatización integrada, puede enviar recordatorios (por correo electrónico o SMS) antes de la reunión y enviar notas de agradecimiento o solicitudes de comentarios después.

Las mejores funciones de Calendly

Utilice «Encuestas de reuniones» para que los participantes voten sus franjas horarias preferidas antes de confirmar

Integra «Calendly Routing» para enviar a los visitantes a páginas específicas en función de las respuestas del formulario o los enlaces de origen

Accede a la herramienta desde cualquier lugar utilizando la extensión del navegador Calendly

Reúna la disponibilidad de su equipo para ofrecer más opciones de reserva

Gestiona tu agenda y ajusta tu disponibilidad sobre la marcha con una app, aplicación específica para dispositivos móviles

Límites de Calendly

Requiere una herramienta de terceros para la reunión en sí, ya que no tiene conferencias integradas

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Equipos: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es increíblemente fácil de usar, lo que simplifica la configuración y la gestión de su agenda. Puede hacer que su disponibilidad, los tipos de reunión y, incluso, añada tiempos de margen entre reuniones sean personalizados.

Es increíblemente fácil de usar, lo que simplifica el ajuste y la gestión de su agenda. Puede hacer que su disponibilidad, los tipos de reunión y, incluso, añada tiempos de margen entre reuniones sean personalizados.

3. Acuity Scheduling (ideal para empresas de servicios con necesidades de reserva complejas)

a través de Acuity Scheduling

En lo que respecta a la gestión de reservas, Acuity Scheduling le permite ajustar la disponibilidad a un nivel muy detallado, adaptándose a las zonas horarias, asignando sesiones a miembros específicos del personal o bloqueando tiempo para determinados tipos de citas.

Además de añadir disponibilidad por tipo de cita, también puede establecer controles sobre con cuánta antelación pueden reservar los clientes o cuánto tiempo antes pueden cancelar o reprogramar.

Para las empresas del sector del bienestar o la salud, la programación conforme a la HIPAA garantiza un manejo seguro de la información confidencial. Los formularios de admisión de clientes personalizables le permiten recopilar exactamente lo que necesita, desde el historial médico hasta las preguntas, antes de que comience la sesión.

Las mejores funciones de Acuity Scheduling

Permita a los clientes reservar varias sesiones en un solo proceso de pago

Incruste un widget de reservas directamente en su sitio web o página de Facebook

Acepta pagos en el momento de la reserva con las integraciones de Stripe, Square o PayPal

Genera informes detallados de ingresos y programación para el seguimiento del rendimiento

Gestiona clientes, realiza el seguimiento de tu calendario y acepta pagos con una aplicación móvil

Límites de Acuity Scheduling

Aunque existen procesos de reserva estándar y (elaboración de) informes de ingresos, faltan análisis avanzados como el seguimiento de cohortes o métricas de conversión profundas

Precios de Acuity Scheduling

*(versión de) prueba gratuita

Starter: 20 $ al mes

Estándar: 34 $ al mes

Premium: 61 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Acuity Scheduling?

Aquí tienes una reseña de G2:

La vista orientada al cliente es fácil de usar para que los clientes elijan sus propias horas de cita. Me gusta la posibilidad de que Acuity intente agrupar las citas. También nos permite establecer que solo queremos un número determinado de citas de un tipo concreto en una semana determinada (por ejemplo, no más de 4 consultas con nuevos clientes por semana).

La vista orientada al cliente es fácil de usar para que los clientes elijan sus propias horas de cita. Me gusta la posibilidad de que Acuity intente agrupar las citas. También nos permite establecer que solo queremos un número determinado de un tipo de cita en una semana determinada (por ejemplo, no más de 4 consultas con nuevos clientes por semana).

4. Setmore (ideal para pequeñas empresas que desean un procesamiento de pago integrado)

a través de Setmore

Setmore te ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para organizar tus sesiones, agruparlas en categorías ordenadas y reorganizarlas cuando haya cambios. Cada miembro del equipo tiene su propio calendario y enlace de reserva, donde puede lista todos sus servicios con detalles como la duración y el precio, etc.

Para facilitar la reserva online, puede añadir un botón «Reservar ahora» a sus páginas de redes sociales o generar códigos QR para folletos, carteles o recibos.

La herramienta se puede utilizar en diversos ajustes de empresa: las instituciones de formación pueden programar clases grupales y talleres, mientras que los consultores privados pueden reservar sesiones individuales en línea o presenciales.

Las mejores funciones de Setmore

Organice reuniones de vídeo al instante mediante la conexión con Zoom, Teleport o Google Meet

Venda clases y talleres en línea con compatibilidad para reservas grupales para múltiples asistentes

Obtenga compatibilidad para múltiples ubicaciones para franquicias o empresas con varias ramas

Acepta pagos en línea a través de integraciones con Square, Stripe y PayPal

Sincronizar con Google Calendar para recibir actualizaciones en tiempo real en tu dispositivo móvil

Límites de Setmore

Asignar personal y recursos a ramitas específicas puede llevar mucho tiempo en el caso de las organizaciones más grandes

Precios de Setmore

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones de Setmore

G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 950 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Setmore?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Me gusta poder enviar un enlace fácil a mis clientes para que reserven, ya que me guarda todos sus datos y nos envía a mí y a mis clientes recordatorios para la programación. Los precios de Setmore son muy razonables para el propietario de una pequeña empresa.

Me gusta poder enviar un enlace sencillo a mis clientes para que reserven, ya que me guarda todos sus datos y nos envía recordatorios a mí y a mis clientes para programar las citas. Los precios de Setmore son muy razonables para el propietario de una pequeña empresa.

📮 ClickUp Insight: El 45 % de los participantes en nuestra encuesta bloquean tiempo para concentrarse con antelación. Esto demuestra una creciente conciencia de que el trabajo profundo debe programarse, y no simplemente realizarse cuando resulte conveniente. Las herramientas de IA pueden ayudarte a elegir los momentos óptimos de tu agenda, en los que puedes profundizar y concentrarte sin interrupciones. Solo tienes que pedirle a ClickUp Brain que bloquee tiempo; analizará automáticamente tu día e incluirá esa sesión de concentración. 📆

a través de SimplyBook.me

Con SimplyBook.me, puede alojar su propio sitio web de reservas optimizado para móviles o integrar widgets de reservas en su sitio web actual.

Cuenta con herramientas de marketing integradas que ayudan a fidelizar a los clientes y a aumentar los ingresos más allá de las simples citas con cupones, tarjetas, membresías y sistemas de fidelización.

También dispone de una práctica función de «Aprobación de reservas» que le permite revisar y aprobar manualmente las reservas antes de confirmarlas. Cuando un servicio requiere equipamiento, personal y salas, solo se confirman las citas cuando todos los recursos necesarios están disponibles.

Las mejores funciones de SimplyBook.me

Automatice los correos electrónicos, los recordatorios por SMS, las cancelaciones y los mensajes de reprogramación para reducir las ausencias

Acepta pagos y depósitos online para garantizar la seguridad de las reservas

Consigue una integración nativa con herramientas de cuenta, como QuickBooks, FreshBooks y Xero, para sincronizar transacciones

Habilita las reservas grupales (clases o eventos) en las que varios clientes pueden reservar la misma franja horaria, con control de capacidad

Límites de SimplyBook.me

Carece de integración nativa con herramientas de conferencias en línea, lo que podría ser un inconveniente para las empresas que requieren capacidades de reuniones virtuales

Precios de SimplyBook.me

Free

Básico: 11,5 $ al mes por usuario

Estándar: 34,75 $ al mes por usuario

Premium: 69 $ al mes por usuario

(Precios convertidos de euros a dólares estadounidenses)

Valoraciones y opiniones sobre SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SimplyBook.me?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Estoy muy contento con Simplybook. me. Es una plataforma de reservas sencilla y justo lo que estaba buscando. Además, tiene la mayoría de las funciones que quería.

Estoy muy contento con Simplybook.me. Es una plataforma de reservas sencilla y justo lo que estaba buscando. Además, tiene la mayoría de las funciones que quería.

🌟 Bonificación: La función Talk to Text de ClickUp Brain MAX te permite dictar los detalles de las citas directamente en el calendario, las tareas y los documentos de ClickUp. Con solo la entrada de voz, la IA reprograma automáticamente tus reuniones, establece recordatorios, ajusta las prioridades y asigna tareas. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (la mejor opción para una programación económica y con acceso de por vida)

a través de TidyCal

Si buscas un software de programación online con un diseño para usuarios que simplifique las cosas sin abrumarte con funciones innecesarias, TidyCal puede ser una buena opción.

La idea es sencilla: establece tu disponibilidad, usa el enlace de uso compartido y deja que tus clientes o compañeros elijan una franja horaria. Esta plataforma puede conectar hasta 10 calendarios (Google, Outlook, Apple). Su flexibilidad te permite crear diferentes tipos de reuniones, como consultas rápidas o consultas más largas, y asignarles duraciones personalizadas.

También puede generar enlaces para reuniones en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Si trabaja con clientes internacionales, la detección inteligente de zonas horarias de TidyCal le resultará muy útil.

Las mejores funciones de TidyCal

Añada intervalos entre reuniones y establezca límites de reservas diarios para evitar comprometerse en exceso

Utilice el método round-robin para distribuir automáticamente las reuniones entrantes entre los representantes de equipo de ventas o los agentes de compatibilidad

Cree tipos de eventos separados (consulta de 15 minutos, llamada estratégica de 1 hora), cada uno con su propia duración, tiempos de espera, límites, etc.

Ofrezca varias opciones de ubicación para las reuniones según el tipo de reserva

Exporta los datos de las reservas en archivos CSV para utilizarlos en otras herramientas

Límites de TidyCal

Algunos usuarios informan de problemas para sincronizar el calendario, especialmente cuando los eventos se solapan

Precios de TidyCal

Free

Plan individual: 29 $ (pago único)

Plan Agencia: 79 $ (pago único)

Valoraciones y opiniones de TidyCal

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TidyCal?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

TidyCal fue fácil de ajustar. También es muy fácil integrar un procesador de pagos para poder realizar reuniones de pago. En general, es una herramienta estupenda.

TidyCal fue fácil de configurar. También es muy fácil integrar un procesador de pagos para poder realizar reuniones de pago. En general, es una herramienta estupenda.

📚 Más información: Problemas comunes de programación y cómo resolverlos

7. Doodle (ideal para coordinar reuniones de grupo y realizar encuestas)

a través de Doodle

Doodle ayuda a coordinar reuniones, desde llamadas rápidas individuales hasta sesiones con grupos más grandes. La plataforma te permite hacer el ajuste de tu disponibilidad y hacer uso compartido de un enlace sencillo para que los invitados puedan elegir la hora que les resulte de trabajo.

Esta herramienta de reuniones en línea mantiene tu calendario sincronizado, de modo que, una vez reservada una franja horaria, tu disponibilidad se actualiza automáticamente. Ayuda a evitar conflictos y confusiones, incluso en el caso de reuniones recurrentes u organizaciones muy ocupadas en diferentes zonas horarias.

También hay una función llamada «Reservar en nombre de» que permite a los asistentes y reclutadores programar reuniones para otra persona sin esperar su confirmación.

Las mejores funciones de Doodle

Ajuste automáticamente los horarios para los participantes en diferentes zonas horarias, eliminando los errores de conversión manual

Añada elementos de personalización, como logotipos, fondos, color, etc., a sus páginas de reservas y encuestas

Sincroniza con Google Calendar, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, etc., para mantener la disponibilidad actualizada y evitar reservas duplicadas

Simplifique la programación de grupos permitiendo a los participantes votar por sus horarios preferidos para las reuniones

Límites de Doodle

No tiene CRM integrado ni automatización profunda del flujo de trabajo en comparación con algunas de las alternativas de Doodle

Precios de Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mes por usuario

Equipo: 19,95 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Doodle

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Doodle?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta que Doodle permita que muchas personas colaboren y se reúnan independientemente de sus diferentes horarios.

Me gusta que Doodle permita que muchas personas colaboren y se reúnan independientemente de sus diferentes horarios.

💡 Consejo profesional: Los agentes de IA de ClickUp pueden mejorar tus procesos de programación de citas y gestión de clientes. *programación y recordatorios automatizados: los agentes personalizados supervisan las solicitudes de citas y envían automáticamente confirmaciones, recordatorios o seguimientos a los clientes, lo que reduce el trabajo manual y minimiza las ausencias

*resúmenes diarios/semanales: Los agentes preconfigurados publican informes diarios o semanales en el canal o la lista de su equipo, en los que se resumen las próximas citas, las sesiones completadas y los seguimientos pendientes

respuestas instantáneas para clientes y equipos: *Los agentes de Answers en los canales de chat responden al instante a las preguntas más habituales buscando en las tareas, documentos y chats de su entorno de trabajo

automatización personalizada del flujo de trabajo*: los agentes personalizados actúan como desencadenantes de acciones basadas en condiciones específicas, como escalar solicitudes urgentes, asignar tareas o actualizar automáticamente el estado de las citas

asignación y priorización de tareas con tecnología de IA*: los agentes del piloto automático asignan automáticamente las nuevas citas a los miembros del equipo disponibles y dan prioridad a las reservas urgentes

8. Square Appointments (ideal para empresas que también necesitan integración con puntos de venta)

a través de Square Appointments

Square Appointments es un software de programación diseñado para empresas que desean una herramienta sencilla y fiable para gestionar sus operaciones. La plataforma mantiene sincronizados sus calendarios, los horarios del personal y la información de los clientes. Cada empleado tiene su propio calendario, pero todo se sincroniza automáticamente.

También obtendrá una vista clara de sus clientes, por lo que siempre sabrá quiénes acuden y qué servicios han utilizado, lo que le facilitará la plan del personal, los precios y las promociones.

Cuando alguien cancela o falta a una cita, puede hacer ajustes en las listas de espera para llenar el hueco rápidamente.

Las mejores funciones de Square Appointments

Combina la programación con el procesamiento de pago para gestionar citas y transacciones en un solo lugar

Permita a los clientes reservar directamente desde su sitio web con un widget de reservas

Automatice los recordatorios por correo electrónico y texto para reducir las ausencias y mejorar el cumplimiento de las citas

Establece permisos específicos para los miembros del personal con el fin de permitir o restringir el acceso a las funciones y la información dentro de la plataforma

Gestiona horarios en múltiples ubicaciones, calendarios y zonas horarias

Límites de Square Appointments

Aunque Square Appointments se integra bien con otros servicios de Square, es posible que tenga una integración con aplicaciones de terceros, fuera del ecosistema de Square, que presente un límite

Precios de Square Appointments

Free

Más: 49 $ al mes por ubicación

Premium: 149 $ al mes por ubicación

Pro: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Square Appointments

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Square Appointments?

Aquí tienes una reseña de Capterra:

Mi experiencia general con Square Appointments fue muy buena, ya que a mis clientes les resultaba muy fácil reservar directamente a través de Google. Si eres propietario de una empresa nueva, utiliza Square Appointments para hacerte la vida mucho más fácil.

Mi experiencia general con Square Appointments fue muy buena, ya que a mis clientes les resultaba muy fácil reservar directamente a través de Google. Si eres propietario de una empresa nueva, utiliza Square Appointments para hacerte la vida mucho más fácil.

9. vCita (la mejor para combinar la programación con la gestión de clientes)

a través de vcita

Si depende de la comunicación regular con los clientes, vcita le ayuda a centralizar la comunicación con los clientes, las citas, los documentos y el historial de pago.

Este software para pequeñas empresas puede automatizar las confirmaciones de citas, los recordatorios, los seguimientos y los recordatorios de pago de facturas pendientes. También es fácil realizar el ajuste de automatizaciones basadas en desencadenantes (por ejemplo, ofertas de cumpleaños) para atraer a los clientes y fomentar la repetición de negocios.

Las funciones de análisis integradas van más allá de la elaboración de informes básicos de programación. Podrá ver qué servicios se reservan con más frecuencia, qué clientes vuelven y cómo evoluciona el flujo de ingresos a lo largo del tiempo.

Para las empresas de sectores regulados, la herramienta ofrece cumplimiento de la HIPAA y acuerdos de asociación comercial (BAA), que son fundamentales para la privacidad y el cumplimiento legal.

las mejores funciones de vcita

Crea listas de espera para agendas completas y utiliza las funciones de RSVP para eventos con alta demanda

Añada el widget de programación en línea a su sitio web para facilitar la reserva de citas y el pago

Cargue y comparta archivos, contratos, cuestionarios o documentos con los clientes a través del portal del cliente

Crea varias cuentas de personal, cada una con sus propios horarios, citas, mensajes y permisos

Captura clientes potenciales directamente desde Facebook Messenger e intégralos en tu CRM

límites de vcita

Carece de funciones avanzadas de gestión del calendario para horarios complejos

precios de vcita

Básico: 35 $ al mes por usuario

Empresa: 65 $ al mes por usuario

Platino: 110 $ al mes por usuario

valoraciones y opiniones sobre vcita

G2: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 270 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre vcita?

Aquí tienes una reseña de G2:

Como persona que desempeña muchas funciones en la gestión de mi empresa, me resulta increíblemente útil tener herramientas de programación, gestión de clientes, facturación y marketing, todo en un solo lugar. Las nuevas funciones de IA me han sorprendido gratamente por lo intuitivas que son. Me encanta cómo sugieren respuestas y me ayudan a redactar rápidamente contenido de marketing atractivo.

Como persona que desempeña muchas funciones en la gestión de mi empresa, me resulta increíblemente útil tener herramientas de programación, gestión de clientes, facturación y marketing, todo en un solo lugar. Las nuevas funciones de IA me han sorprendido gratamente por lo intuitivas que son. Me encanta cómo sugieren respuestas y me ayudan a redactar rápidamente contenido de marketing atractivo.

📚 Más información: Plantillas de calendario bonitas y gratuitas para organizarse con estilo

10. Vagaro (la mejor opción para empresas de belleza, bienestar y fitness)

a través de Vagaro

Vagaro es una plataforma de gestión empresarial que combina la reserva de citas, la gestión del calendario, las bases de datos de clientes, los pagos, el seguimiento del inventario y el marketing en una única interfaz.

Para las empresas con múltiples puntos de venta, los datos de los clientes, las membresías, las tarjetas de regalo y los paquetes se pueden compartir entre las distintas ubicaciones para ofrecer una experiencia fluida a los clientes. Los propietarios también pueden realizar el seguimiento del rendimiento del personal, las comisiones y los horarios de todas las ramitas con facilidad.

La herramienta también cuenta con un punto de venta integrado para aceptar pagos y una infraestructura de pago que ofrece compatibilidad con opciones de pago fraccionado y compra ahora, paga después.

Las mejores funciones de Vagaro

Accede a herramientas de marketing como campañas de automatización de correo electrónico y SMS, promociones personalizadas, ofertas diarias, códigos de descuento, etc.

Incruste widgets de reserva directamente en sus sitios web o páginas de redes sociales para la programación en línea

Integre con QuickBooks, Xero y Gusto para facilitar la gestión de la cuenta y las nóminas

Envía recordatorios a tu equipo y a tus clientes para reducir las ausencias

Límites de Vagaro

La herramienta no ofrece compatibilidad multilingüe y la interfaz de usuario puede resultar bastante confusa para los principiantes

Precios de Vagaro

Free

Una ubicación: 23,99 $ al mes por usuario

Varias ubicaciones: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Vagaro

G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vagaro?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta cómo Vagaro combina función y flujo: mantiene la programación, las notas SOAP y los registros de los clientes en un solo lugar sin que resulte engorroso.

Me encanta cómo Vagaro combina función y flujo: mantiene la programación, las notas SOAP y los registros de los clientes en un solo lugar sin que resulte engorroso.

11. Mindbody (la mejor para gestionar clases y afiliaciones)

a través de Mindbody

Diseñado específicamente para servicios de bienestar, fitness y belleza, Mindbody se encarga de todo, desde grandes volúmenes de citas hasta complejos horarios de clases, membresías, talleres y eventos.

También ayuda a que su empresa sea descubierta a través de la app, aplicación Mindbody, los widgets del sitio web, ClassPass y redes asociadas como Google y las redes sociales, para que los nuevos clientes puedan encontrarlo fácilmente.

El asistente con tecnología de IA de la herramienta gestiona las llamadas perdidas, las solicitudes de citas y las consultas de los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto garantiza que no se pierda ninguna reserva o cliente potencial, incluso fuera del horario comercial.

Las mejores funciones de Mindbody

Sube sesiones de bienestar con seguridad y pregrabadas y úsalas de forma directa con los clientes utilizando las herramientas de bienestar virtual de Mindbody para el uso compartido

Habilita la reserva de clases por orden de llegada con Pick-a-Spot, que permite a los clientes marcar como favoritos sus lugares en las sesiones de fitness en grupo

Automatización del marketing con mensajes de texto y correos electrónicos masivos

Obtenga controles similares a los de una franquicia para empresas que operan en varios sitios

Obtenga información detallada sobre su empresa con (elaboración de) informes y análisis completos

Límites de Mindbody

Opciones de personalización con límite en las reservas de cara al cliente sin compatibilidad avanzada para desarrolladores

Precios de Mindbody

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Mindbody

G2: 3,6/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 2900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mindbody?

Aquí tienes una reseña de G2:

Todo está organizado y es muy fácil realizar actualizaciones de forma rápida y eficiente. Es fácil añadir nuevos clientes y actualizar sus agendas según sea necesario. Es una herramienta muy eficaz para mí y para las necesidades de mis clientes.

Todo está organizado y es muy fácil realizar actualizaciones de forma rápida y eficiente. Es fácil añadir nuevos clientes y actualizar sus agendas según sea necesario. Es una herramienta muy eficaz para mí y para las necesidades de mis clientes.

12. Sign In App (la mejor para reducir las ausencias con recordatorios automáticos)

a través de la aplicación Sign In App

Para las empresas que desean un software completo de programación de citas para automatizar las reservas y mejorar la comunicación con los clientes, Sign In App es una buena opción.

Smart Messaging, con tecnología de IA similar a ChatGPT, puede responder automáticamente a las preguntas de los clientes, enviar enlaces para volver a reservar e incluso gestionar las cancelaciones.

La plataforma también da prioridad a la accesibilidad; las páginas de reserva cumplen con los estándares WCAG, cuentan con compatibilidad con lectores de pantalla e incluyen un sistema de reserva por voz automatizado, lo que facilita a todos los clientes la programación de citas.

Los informes personalizados le permiten realizar el seguimiento de los servicios más populares, la disponibilidad del personal y el rendimiento de cada ubicación, para que pueda tomar decisiones informadas sobre la programación y la dotación de personal.

Iniciar sesión Las mejores funciones de la app, aplicación

Crea páginas de reserva personalizadas con tu marca y adaptadas a tus necesidades

Obtenga información valiosa sobre las tendencias en las citas para tomar decisiones basadas en datos

Implemente flujos de trabajo de citas con lógica condicional, como el envío de diferentes alertas en función del tipo de cita o del estado del cliente

Ofrece acceso a la API para que los desarrolladores puedan crear integraciones personalizadas o automatizar procesos más allá de las opciones estándar

Iniciar sesión Limitaciones de la aplicación

Requiere integraciones de terceros para citas virtuales, ya que no hay herramientas de vídeo conferencia integradas

Precios de la aplicación Sign In

Free

Básico: 600 $/sitio (facturado anualmente)

Mejorado: 1200 $/sitio (facturado anualmente)

Pro: 1800 $/sitio (facturado anualmente)

Iniciar sesión Valoraciones y opiniones de la aplicación

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sign In App?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta usar el sistema, ya que es muy sencillo y hace que la empresa sea fácil y agradable. Puedo centrarme en otras tareas importantes sabiendo que mis necesidades de programación y citas están siempre bien atendidas

Me encanta usar el sistema, ya que es muy sencillo y hace que la empresa sea fácil y agradable. Puedo centrarme en otras tareas importantes sabiendo que mis necesidades de programación y citas están siempre bien atendidas

13. YouCanBookMe (la mejor para integrarse con los calendarios de Google y Microsoft)

a través de YouCanBookMe

Con una interfaz amigable para el usuario y funciones avanzadas, YouCanBookMe te ofrece la visibilidad que necesitas para tomar decisiones inteligentes sobre cómo emplear tu tiempo y tus recursos.

La función Disponibilidad dinámica de la plataforma le permite realizar ajustes diferentes para cada tipo de servicio, de modo que los clientes siempre vean opciones precisas. El panel de análisis mejorado proporciona información sobre sus reservas, lo que le permite realizar seguimiento de las tendencias y medir el rendimiento de sus sesiones a lo largo del tiempo.

La experiencia del cliente se puede personalizar con mensajes personalizados fuera de línea y de fecha de finalización, para que cualquiera que visite su página de reservas sepa por qué un horario no está disponible.

Las mejores funciones de YouCanBookMe

Establece periodos mínimos y máximos de preaviso para controlar cuándo pueden reservar citas los clientes

Incruste su sitio de reservas directamente en su sitio web utilizando la opción de incrustación en línea

Cree horarios y reservas ajustables con una interfaz de arrastrar y soltar

Añada un botón flotante «Programar una cita» que mantiene la visibilidad mientras los clientes navegan por su sitio web

Integre miles de herramientas a través de Zapier para automatizar sus flujos de trabajo

Límites de YouCanBookMe

Carece de la capacidad de colocar rótulos en las citas de forma diferente, como «Segunda cita» o «Cita personal», para facilitar la compatibilidad con un análisis preciso de los datos

Precios de YouCanBookMe

Free

Individual: 9 $ al mes por usuario

Profesional: 13 $ al mes por usuario

Equipos: 18 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones de YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre YouCanBookMe?

Aquí tienes una reseña de G2:

La página de reservas es altamente personalizable y tiene una interfaz fácil de usar para cambiar los horarios disponibles. Además, la notificación por correo electrónico de nuevas reuniones también es muy útil.

La página de reservas es altamente personalizable y tiene una interfaz fácil de usar para cambiar los horarios disponibles. Además, la notificación por correo electrónico de nuevas reuniones también es muy útil.

💡 Consejo profesional: Añadir el estado «Verificación correcta, esperando confirmación» permite a tus clientes saber que su reserva se ha procesado y que se confirmará en breve, lo que genera confianza en tu proceso.

Simplifique la programación con ClickUp

Elegir una herramienta de programación consiste realmente en crear un flujo de trabajo que facilite la gestión de las citas. Necesitas una herramienta que reduzca la comunicación de ida y vuelta y te ayude a mantenerte centrado en el trabajo con los clientes en lugar de en las tareas administrativas. Pero cuando la programación de citas está desconectada de tus otras herramientas de trabajo, es fácil perder el seguimiento de las tareas y los cronogramas.

ClickUp no es solo un programador de citas, es una plataforma completa de gestión del trabajo. Desde formularios personalizables y programación basada en IA hasta flujos de trabajo automatizados e integraciones profundas con el calendario, ClickUp le permite gestionar citas, clientes y proyectos en un único entorno de trabajo con IA convergente.

Desde la reserva hasta el seguimiento y la documentación, todos los detalles permanecen organizados y accesibles.

Regístrese en ClickUp y compruebe lo fácil que puede ser la programación.