Cómo crear una estrategia de diseño de productos con intento correcto

Crear una estrategia de diseño de productos exitosa puede parecer una tarea abrumadora. Después de todo, se necesita un plan sólido para diseñar un producto que reúna las necesidades de los usuarios y destaque en un mercado competitivo.

Es fundamental abordar el diseño de productos con una estrategia bien pensada.

Pero no te preocupes: diseñar una estrategia de producto ganadora no consiste en reinventar la rueda. Se trata más bien de combinar creatividad, investigación y ejecución para hacer realidad tu visión del producto.

Al final de esta guía, sabrá exactamente cómo estructurar su estrategia de diseño de productos, qué herramientas utilizar y cómo mantener a su equipo alineado desde la idea hasta el lanzamiento.

¿Tienes una idea brillante para un producto? Desde la lluvia de ideas hasta el lanzamiento, mantiene a todo tu equipo en la misma página (y con el mismo cronograma).

¿Qué es una estrategia de diseño de productos?

Una estrategia de diseño de productos es el plan que guía a los equipos en la creación de productos que reúnen las necesidades de los usuarios y se alinean con las metas empresariales. Desde la investigación y la ideación hasta la creación de prototipos y las pruebas, el proceso paso a paso garantiza que cada decisión acerque el producto al intento correcto.

En términos sencillos, se trata de una hoja de ruta que ayuda a los diseñadores, desarrolladores y partes interesadas a mantenerse en la misma página, garantizando que el producto final tenga la función, pero también sea atractivo y listo para salir al mercado.

¿Por qué es importante una estrategia de diseño de productos?

Sin una estrategia sólida, los productos pueden desviarse rápidamente del rumbo, resultando en funciones desalineadas, una mala experiencia de usuario y un desperdicio de recursos. Esto es lo que aporta una estrategia clara de diseño de productos o proyectos:

Enfoque : Todo el mundo sabe qué es lo que hay que priorizar en el : Todo el mundo sabe qué es lo que hay que priorizar en el proceso de diseño

*coherencia: un enfoque unificado en el diseño, el desarrollo y el marketing

Enfoque centrado en el usuario : las decisiones de diseño se basan en las necesidades y comentarios reales de los usuarios

eficiencia*: los recursos se utilizan de forma eficaz, minimizando el esfuerzo y los costes innecesarios

En resumen, una estrategia de diseño bien pensada es esencial si quieres que tu producto cause impacto.

🧠 Dato curioso: la rueda de desplazamiento del iPod original no era solo una función interesante, sino parte de la estrategia de diseño de productos de Apple en 2001 para hacer posible la navegación musical con una sola mano. ¿Esa pequeña decisión de diseño? ¡Un gran acierto para la experiencia del usuario!

Elementos fundamentales de una estrategia de diseño de productos

Una estrategia sólida de diseño de productos se basa en elementos clave que guían a los Teams a lo largo del proceso. Estos componentes básicos garantizan que el producto se ajuste a las necesidades de los usuarios, las metas empresariales y las tendencias del mercado. Esto es lo que debe incluir una estrategia de diseño integral:

investigación sobre los usuarios*: comprender quiénes son sus usuarios y qué necesitan

Análisis competitivo : evaluar lo que ya existe e identificar oportunidades de diferenciación

Prototipado : Prueba los conceptos desde el principio para garantizar que el diseño hace su trabajo en la práctica

Iteración : perfeccionamiento del producto mediante comentarios y mejoras continuas

alineación con las metas empresariales*: garantizar que el diseño contribuya a los objetivos generales de la empresa y se adapte al mercado

*métricas de rendimiento: Define KPI medibles, como la tasa de retención de usuarios, la puntuación NPS y la adopción de funciones, para realizar un seguimiento de la eficacia del diseño

Cuando estos elementos se combinan, el resultado es un diseño atractivo, que aporta valor a los usuarios e impulsa el intento correcto de empresa.

Pasos para crear una estrategia de diseño de productos ganadora

Crear una estrategia de diseño de productos no tiene por qué ser una tarea abrumadora. Divida el proceso de desarrollo del producto en pasos sencillos y estará en camino de convertir su idea en un éxito

Aquí tienes un desglose paso a paso para ayudarte a empezar. Además, te ofrecemos algunos consejos y herramientas ingeniosos para que tu estrategia sea eficaz y tu producto dé en el blanco.

1. Defina la visión y las metas de su producto

Antes de lanzarte al diseño, ten claro qué estás creando y por qué. ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Para quién es? ¿Cómo encaja con tus metas generales? ¿Cómo encaja en el proceso general de desarrollo del producto?

Comience por definir el propósito, las metas y la definición de intento correcto de su producto en su resumen de diseño; esto le servirá de guía fiable durante todo el proceso.

¿Necesitas una herramienta para mantener todo organizado sin caos? ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, es tu aliada perfecta para la gestión creativa de proyectos, la organización de ideas, la creación de flujos de trabajo personalizados y la conversión de pensamientos dispersos en una estrategia de producto sólida.

🎥 Todo diseño de producto comienza con ideas, pero convertir las ideas en un trabajo creativo coherente requiere algo más que inspiración. En este vídeo, verás cómo se organizan los proyectos creativos y de diseño, desde el concepto hasta la entrega, utilizando herramientas que ayudan a mantener la coherencia, alinear a los equipos y preservar la visión a lo largo de todo el proceso.

Reúne tareas, documentos, metas, chats y flujos de trabajo en un solo lugar, para que tu equipo no tenga que hacer malabarismos con diez herramientas diferentes para llevar a cabo su trabajo terminado.

💡 Consejo profesional: Potencia tu estrategia de diseño de productos con ClickUp para equipos de diseño. Con integraciones para herramientas como Figma y Adobe XD, además de colaboración integrada, mantiene tu estrategia alineada desde el concepto hasta el lanzamiento.

Quédese con nosotros y le mostraremos cómo ClickUp puede potenciar la gestión creativa del flujo de trabajo y mejorar su estrategia de diseño.

2. Realiza una investigación exhaustiva sobre los usuarios

Tus usuarios son el núcleo de tu estrategia de diseño de productos. Tu diseño corre el riesgo de fracasar si no comprendes sus necesidades, sus puntos débiles y sus comportamientos.

Obtenga información privilegiada mediante encuestas, entrevistas, grupos focales o análisis detallados. Esta información le ayudará a crear algo que realmente encantará a sus usuarios.

¡Aquí viene lo mejor! Utiliza ClickUp Formulario para recopilar opiniones, ideas sobre funciones o datos de estudios de mercado sin salir de tu entorno de trabajo. Personaliza tus preguntas, clasifica las respuestas y convierte esa información en acciones con solo unos clics. ¡Así de fácil!

Crea formularios ClickUp personalizados adaptando el diseño del formulario, incluyendo el diseño, el tema y los colores, a tu marca

Con ClickUp Formularios, puedes:

Utiliza la lógica condicional para adaptar las preguntas en función de las respuestas de los usuarios

Crea automáticamente tareas de ClickUp a partir de los envíos de formulario y asígnalas a los miembros adecuados del equipo con fechas límite y prioridades

Usa compartido de formularios a través de enlaces directos o incrústalos en tu sitio web para facilitar el acceso

Realice un seguimiento y gestione todos sus formularios en un solo lugar con Forms Hub

Utilice la IA para el análisis en tiempo real del envío de formulario

3. Analiza la competencia

Es hora de obtener una ventaja competitiva. ¿Qué están haciendo bien tus competidores? ¿Qué es lo que se están perdiendo por completo? Saber esto te ayudará a acaparar la atención sin repetir los mismos errores.

Consulte sus sitios web, lea los comentarios de los usuarios y eche un vistazo a las conversaciones en las redes sociales. A continuación, encuentre y cubra las lagunas en su panorama competitivo.

💡 Consejo profesional: Utiliza los paneles de ClickUp para recopilar datos de múltiples fuentes y visualizar tus conocimientos con widgets fáciles de leer. Es una forma inteligente de mantener al día a tu equipo de diseño. Siempre puede utilizar las plantillas de diseño de panel existentes para acelerar el proceso.

4. Crea perfiles de usuario y mapas de recorrido

Una vez que haya investigado, cree perfiles de usuario, es decir, instantáneas detalladas de sus usuarios ideales. Estos perfiles mantendrán su diseño basado en necesidades reales.

A continuación, correlaciona el recorrido de los usuarios para ver cómo utilizarán tu producto. Esto te ayudará a detectar los momentos esenciales y los puntos débiles, y a hacer que la experiencia sea más fluida.

Aquí es donde ClickUp AI, ClickUp Brain, puede dar un paso. Te ayuda a analizar los datos de los usuarios más rápidamente, detectar tendencias e incluso sugerir información útil, lo que facilita el ajuste de tus perfiles y recorridos sin perderte en los detalles.

Utilice ClickUp Brain para crear un mapa de su estrategia de diseño de productos, realizar el seguimiento de las iteraciones y coordinar a los Teams desde la idea hasta el lanzamiento

aprovecha la IA en el diseño de productos*

Utiliza ClickUp Brain para analizar los datos de los usuarios, generar conceptos de diseño y predecir el intento correcto de las funciones antes del lanzamiento. La IA puede ayudarte a identificar patrones que podrías pasar por alto manualmente y acelerar tu ciclo de iteración.

lea también*: Cómo utilizar la IA para el diseño gráfico

5. Idee y esboce conceptos

Ahora que conoce a sus usuarios y sus metas, es el momento de dar rienda suelta a su creatividad. Comience el proceso de diseño esbozando esquemas, diagramas de flujo y diseños preliminares para dar vida a las funciones y el diseño de su producto.

Aquí es donde las ideas audaces cobran figura. Comparta las primeras versiones, recopile opiniones y siga mejorando hasta que el concepto encaje.

Para que tu proceso creativo sea fluido y organizado, echa un vistazo a la plantilla ClickUp Creative & Design. Cuenta con funciones como gestión de tareas, herramientas de revisión y documentos colaborativos para ayudar a tu equipo a intercambiar ideas, revisar y finalizar diseños.

Obtenga una plantilla gratuita Impulsa la creatividad y el trabajo en equipo con la plantilla ClickUp Creative & Design: personaliza los estados para que todos se encuentren sincronizados

Con esta plantilla, podrás:

Realice un seguimiento de las conversaciones y el progreso con la vista de actas de reunión

Obtenga una panorámica rápida del diseño y permita que las partes interesadas envíen sus solicitudes a través de la vista Welcome

Vea todos los proyectos a la vez y encuéntrelos rápidamente con la vista Lista

Recopile nuevas ideas fácilmente a través del formulario de solicitud creativa. Vista

Mantén el orden y supervisa el progreso con la vista del proceso creativo

6. Cree y pruebe prototipos

Empieza por crear prototipos de baja fidelidad, como bocetos rápidos o esquemas básicos. La idea es probar tus conceptos rápidamente sin perderte en los detalles.

A continuación, presenta tu prototipo a usuarios reales en Front para realizar pruebas de usabilidad. Sus comentarios te ayudarán a detectar problemas y ajustar tu diseño antes de lanzarte a por todas.

7. Desarrolla el diseño final

Una vez que hayas perfeccionado tus prototipos, es hora de finalizar el diseño. Utiliza lo que has aprendido para pulir el aspecto, corregir la función y suavizar la experiencia.

Trabajo en estrecha colaboración con tu equipo de desarrollo para garantizar que todo sea factible y esté listo para su creación. Las herramientas de colaboración en tiempo real de ClickUp, como ClickUp Chatear, facilitan el flujo de conversaciones y la claridad en las decisiones.

Aquí es donde el equipo de diseño y el equipo de desarrollo se unen para dar vida a su producto.

Para mantener todo esto bajo control, prueba ClickUp Metas. Establece objetivos claros, realiza un seguimiento del progreso en tiempo real y divide los grandes objetivos en tareas más pequeñas y manejables, para que tu equipo siempre sepa en qué centrarse.

Prueba el seguimiento del progreso en tiempo real de ClickUp Metas y mantén a tu equipo centrado en cada paso del camino

8. Lanza tu producto y recopila opiniones

Después del lanzamiento, no lo dejes de lado. Sigue realizando un seguimiento del comportamiento y los comentarios de los usuarios para saber si estás reuniendo sus expectativas y resolviendo sus problemas.

Esta visión continua es clave para aumentar la satisfacción del cliente y garantizar que su diseño centrado en las personas resuelva los problemas de los usuarios y se mantenga enfocado en su objetivo. Recuerde, el diseño de productos no es algo que se hace una sola vez, sino un proceso continuo de mejora.

🎥 Descubre cómo ClickUp Automatizacións mantiene en marcha los proyectos de diseño de productos: actualizando estados, asignando tareas y enviando alertas automáticamente, para que tu equipo se mantenga centrado en la creatividad.

ClickUp Automatizaciones puede ayudarte a reducir las tareas repetitivas, como asignar automáticamente correcciones de errores cuando se elabora un nuevo problema, para que dediques menos tiempo a las tareas rutinarias y más tiempo a las mejoras.

Retos comunes en el desarrollo de una estrategia de diseño de productos

Elaborar una estrategia de diseño de productos suena muy bien sobre el papel, pero las cosas pueden complicarse cuando te metes de lleno en ello.

Analicemos algunos obstáculos comunes a los que se enfrentan los Teams (y sí, las empresas reales también se han topado con ellos).

Metas poco claras

Es difícil diseñar algo impactante cuando nadie conoce el resultado final. Las metas empresariales vagas o cambiantes pueden hacer que los Teams se replanteen cada decisión.

Google Wave, una ambiciosa herramienta de comunicación, fracasó en parte porque los usuarios (e incluso Google) no tenían claro qué problema resolvía. Sin una visión clara, su adopción fue un fracaso.

Solución: Utiliza ClickUp Goals para definir métricas de intento correcto claras y enlazarlas directamente a tus tareas de diseño. Combínalo con plantillas de resúmenes de diseño para que todos los miembros del equipo vean el problema, el alcance y los resultados deseados en un solo lugar. Esto garantiza que todas las decisiones de diseño se vinculen a objetivos medibles.

Prioridades contradictorias

Los diseñadores quieren una experiencia elegante. Los desarrolladores se preocupan por la funcionalidad. Las partes interesadas presionan para que se incluyan funciones que «simplemente tienen que estar ahí». Hacer malabarismos con estos retos a la hora de gestionar equipos creativos puede hacer que su estrategia se disperse en demasiadas direcciones.

En 2012, Windows 8 intentó satisfacer a los usuarios de tabletas y de escritorios con una interfaz híbrida. ¿El resultado? Una experiencia de usuario confusa que frustró a ambos grupos y perjudicó su adopción.

Solución: Centralice todas las solicitudes en ClickUp utilizando la vista Lista y aplique indicadores de prioridad para que todos puedan ver lo que es más importante. Utilice herramientas de colaboración en proyectos, como pizarra y documentos, para acordar las concesiones antes de comenzar el trabajo. De este modo, se mantiene la coherencia entre el diseño, el desarrollo y las necesidades de empresa.

Información con límite sobre los usuarios

Sin una investigación sólida sobre los usuarios, su equipo básicamente estará haciendo conjeturas. Y las conjeturas conducen a funciones que nadie ha pedido y diseños que no conectan con los usuarios reales.

Google Glass pasó por alto las necesidades cotidianas de los usuarios y la aceptación social. Sin un profundo conocimiento del comportamiento de los usuarios y sus preocupaciones en materia de privacidad, desapareció rápidamente del mercado de consumo.

Solución: Realice encuestas o entrevistas con ClickUp Formulario y, a continuación, almacene todas las respuestas en una carpeta de investigación. Utilice ClickUp Brain para resumir los resultados, detectar tendencias e incorporar los puntos clave a su estrategia de UX. De este modo, se garantiza que las decisiones de diseño se basen directamente en datos reales de los usuarios.

Fallos de comunicación

La colaboración en los proyectos se rompe cuando los diseñadores, desarrolladores, comercializadores y partes interesadas no están en la misma página. Los malentendidos y las expectativas desalineadas pueden descarrilar incluso las estrategias mejor planificadas.

El proyecto 737 Max de Boeing se vio afectado por la falta de comunicación entre los equipos de ingeniería y los organismos reguladores. Las consecuencias fueron mucho más graves: inmovilidad de los aviones, demandas judiciales y un golpe a la reputación.

Solución: Automatice el trabajo repetitivo con ClickUp Automatización, como la asignación automática de tareas de revisión de diseño cuando se carga un prototipo. Reutilice plantillas creativas y de diseño para saltarse la configuración y pasar directamente a la ejecución. Esto reduce el trabajo manual y maximiza los recursos disponibles.

Limitaciones de tiempo y recursos

Las grandes reuniones se reúnen con presupuestos reducidos y cronogramas ajustados. Equilibrar la ambición con la realidad es un reto constante, especialmente para los equipos más pequeños.

Quibi, la app, aplicación de vídeos cortos, gastó casi 2000 millones de dólares en financiación, pero se precipitó en su lanzamiento sin comprender del todo el momento del mercado ni el comportamiento de los usuarios. La plataforma cerró solo seis meses después de su lanzamiento.

¿La buena noticia? Ser consciente de estos obstáculos significa que puedes planificarlos. Una estrategia empresarial clara y flexible, respaldada por una comunicación abierta, puede hacer que tus planes sigan adelante.

Triunfa con tu estrategia de diseño de productos con ClickUp

Un buen diseño no es magia, sino una cuestión de movimientos inteligentes, trabajo en equipo y cero caos. ClickUp lo reúne todo: comentarios de los usuarios, seguimiento de tareas, automatizaciones y colaboración sin esfuerzo.

Se acabó el tener que hacer malabarismos con las apps o perder el seguimiento de las ideas. Solo tienes que centrarte en crear algo increíble.

¿Listo para convertir tus sueños de producto en realidad?

ClickUp te respalda: ¡hagámoslo realidad!