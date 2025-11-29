Las 10 mejores herramientas para chatear que cumplen con la HIPAA para una comunicación segura

El mensaje de un paciente llegó a las 11:42 p. m. «Hola, creo que hoy me he olvidado de algo importante durante mi cita. ¿Puedo contártelo ahora?»

Es un momento que cualquiera reconoce, en el que se quiere responder sin dudar. Aunque parezca natural, hacerlo abriría la puerta a una posible infracción de la HIPAA. De hecho, solo el año pasado, las organizaciones sanitarias notificaron 725 violaciones de datos, con más de 275 millones de historiales médicos expuestos. Y, por desgracia, este tipo de crisis en toda regla no parece que vaya a remitir.

Por eso son importantes las herramientas de chat que cumplen con la HIPAA. No porque lo digan las normativas, sino porque hay personas reales al otro lado de cada conversación.

La buena noticia es que existen plataformas diseñadas específicamente para este tipo de comunicación. Herramientas que protegen los datos confidenciales sin alterar su forma de trabajar. Veamos diez de las mejores opciones que vale la pena considerar.

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp –Chat, documentos, tareas, pizarras y paneles de control compatibles con la HIPAA–Incorporación de datos de EHR, control de acceso, historial de versiones–Resumen basado en IA con ClickUp Brain Personas, equipos pequeños y corporaciones que necesitan un entorno de trabajo todo en uno y que cumpla con la normativa. Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. TigerConnect –Acceso basado en roles, mensajería de seguridad, llamadas desde registros–Integración con EHR y herramientas de llamada a enfermeras–Alertas de escalamiento silenciosas Proveedores de atención médica que necesitan comunicación clínica en tiempo real. Precios personalizados OhMD –Mensajes de texto seguros que cumplen con la HIPAA a través de números de teléfono existentes–Más de 85 integraciones de EHR, chat en vivo, piloto automático–Chat grupal y visitas por vídeo Consultas pequeñas que necesitan comunicarse con los pacientes y enviarles recordatorios principalmente por texto. Los planes de pago empiezan en 250 $ al mes. Updox –Bandeja de entrada unificada para fax, correo electrónico y vídeo–Mensajería segura directa, registros de auditoría y captura de notas durante las llamadas Consultas con múltiples ubicaciones que necesitan una comunicación y un manejo de documentos centralizados. Precios personalizados Paubox –Correo electrónico sin fisuras que cumple con la HIPAA–Filtros integrados contra el phishing y el malware para la seguridad de los datos DLP para correo electrónico, análisis, panel de control seguro Proveedores que necesitan un marketing por correo electrónico seguro y llegar a los pacientes. Los planes de pago empiezan en 38 $ al mes. Luma Health – Envío automatizado de SMS, mensajes de voz y correos electrónicos – Admisión de dispositivos móviles, análisis de IA, sincronización de EHR Equipos de interacción con los pacientes que aprovechan la IA para la automatización y el análisis Precios personalizados SimplePractice –Mensajería segura en el portal–Integrado con facturación, notas, vídeo–Plantillas y chatear durante la sesión Proveedores independientes y pequeñas consultas que necesitan telesalud y documentación integradas. Los planes de pago empiezan en 49 $ al mes. Klara –Clasificación de mensajes de pacientes basada en IA–Chat persistente a través de SMS, llamadas y chat web–Bandeja de entrada compartida y telesalud en la aplicación Equipos multidisciplinares que necesitan una comunicación y un enrutamiento inteligentes con los pacientes. Precios personalizados Spruce Health –VoIP seguro, SMS, fax, cadenas telefónicas–Etiquetas, enrutamiento de llamadas, automatización fuera del horario laboral Clínicas que necesitan bandejas de entrada flexibles con telefonía y mensajes seguros. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $/usuario/mes. Rocket. Chatear –Solución de mensajería segura local/autohospedada–Control total de los datos, API abiertas, mensajería federada Organizaciones y corporaciones con gran presencia tecnológica que necesitan comunicaciones personalizables y autohospedadas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8 $/usuario/mes.

¿Qué debe buscar en una herramienta de chat que cumpla con la HIPAA?

Aunque muchas plataformas de chat afirman ofrecer seguridad, solo unas pocas cumplen con los estrictos estándares necesarios para proteger los datos de los pacientes y cumplir con la normativa HIPAA.

Esto es lo que debe tener en cuenta antes de elegir una:

Cifrado de extremo a extremo y registros de auditoría : utilice un cifrado sólido para mantener la seguridad de los mensajes y los adjuntos durante la transferencia y el almacenamiento. Los registros de auditoría son igualmente importantes, ya que registran quién ha accedido a los datos, cuándo y desde qué dispositivo.

Uso compartido seguro de archivos y integraciones con EHR: habilite las transferencias de archivos cifrados y realice conexiones con plataformas EHR (historiales médicos electrónicos) o de sistemas de gestión de consultas para mantener flujos de trabajo fluidos y seguros.

Soporte para el Acuerdo de socio comercial (BAA) : firme un Acuerdo de socio comercial (BAA) con su proveedor para proteger legalmente la información médica protegida (PHI) y cumplir con las normas HIPAA. Confirme siempre la disponibilidad del BAA antes de comprometerse.

Ajustes de retención y eliminación de mensajes: asegúrese de que la plataforma permita controlar los períodos de retención de mensajes y tenga compatibilidad con la eliminación segura de la información médica protegida (PHI) cuando ya no sea necesaria.

👀 ¿Sabías que...? La filtración de datos de Anthem en 2015 expuso los datos de aproximadamente 78,8 millones de personas, lo que la convirtió en una de las mayores filtraciones de datos sanitarios de la historia.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de software para la colaboración en el ámbito sanitario.

Si está listo para dejar atrás las soluciones provisionales arriesgadas y crear un sistema de comunicación en el que pueda confiar, estas son las mejores herramientas de software que cumplen con la HIPAA que debe tener en cuenta 👇.

1. ClickUp (el mejor entorno de trabajo todo en uno que cumple con la HIPAA, con chat, gestión de tareas y documentación)

En el sector sanitario, la comunicación es el motor de la atención al paciente. Desde la coordinación de la atención hasta las actualizaciones administrativas, cada mensaje contiene información confidencial que debe protegerse según las normas HIPAA.

Ahí es donde ClickUp for Health + ClickUp Chat transforma la forma en que los equipos médicos se conectan y colaboran. Es el primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo en una plataforma segura.

ClickUp cumple con la norma SOC 2 y su plan Enterprise cumple con la HIPAA (a través de un BAA firmado), con roles personalizados que proporcionan controles avanzados sobre los permisos y el acceso de los usuarios.

Mantenga todas las comunicaciones, documentos, citas y tareas en cumplimiento con la HIPAA en ClickUp.

En lugar de gestionar herramientas de chat, rastreadores de tareas y sistemas de elaboración de informes por separado, los proveedores y administradores de atención médica pueden optimizar la comunicación y las operaciones desde un único entorno de trabajo. En entornos de atención médica, esto podría traducirse en un proveedor que actualiza la documentación o un coordinador de atención que realiza un seguimiento de un paciente, todo ello mientras se mantienen alineados en los siguientes pasos y requisitos de acceso. Así, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto al 100 % y un lugar unificado para que los seres humanos y los agentes de IA trabajen juntos. Exploremos más a fondo.

Garantice una comunicación segura y rápida con ClickUp Chat.

Para proteger los datos de los pacientes y mantener a los equipos conectados, ClickUp Chat (la mejor plataforma de mensajería todo en uno ) permite conversaciones en tiempo real sujetas a estrictas normas de cumplimiento. Concretamente, los datos se protegen tanto en tránsito como en reposo mediante potentes estándares de cifrado.

Mantenga los chats, las tareas y los datos confidenciales juntos en ClickUp Chat.

El chat incluye @menciones y respuestas encadenadas. Por ejemplo, un equipo de atención médica que gestiona pacientes cardíacos puede crear un canal de chat dedicado a «Cardiología» en el que las enfermeras actualicen los signos vitales en tiempo real, un farmacéutico introduzca los ajustes de la medicación y el cardiólogo de guardia sea notificado instantáneamente con una @Mención para una consulta rápida.

Inicie reuniones con un solo clic con SyncUps.

¿Quiere mejorar la comunicación médica permitiendo la colaboración en tiempo real y cara a cara entre los profesionales sanitarios, independientemente de dónde se encuentren?

Colabore cara a cara con sus compañeros en cuestión de segundos utilizando ClickUp SyncUps.

Así es como ClickUp SyncUps ayuda a los equipos médicos:

Colaboración instantánea: los equipos médicos pueden iniciar o unirse a SyncUps directamente desde cualquier canal o mensaje directo, lo que permite a los médicos, enfermeros y especialistas discutir los casos de los pacientes, los planes de tratamiento o las actualizaciones urgentes sin tener que cambiar de aplicación.

Compartir pantalla y conexión de tareas: durante una sesión de SyncUp, los participantes pueden utilizar el uso compartido de pantallas para revisar juntos los resultados de laboratorio, las imágenes o los registros médicos. También puede conectar tareas específicas a una sesión de SyncUp en directo, lo que garantiza que todos estén alineados con respecto a los siguientes pasos y responsabilidades.

Accesibilidad móvil: SyncUps funciona a la perfección en dispositivos móviles, por lo que los profesionales sanitarios pueden participar en debates importantes desde cualquier lugar del hospital o la clínica, incluso mientras realizan sus rondas.

Comunicación en hilos: SyncUps incluye chat en hilos, lo que facilita documentar decisiones clave, compartir recursos y hacer un seguimiento de los elementos pendientes después de la llamada.

Comuníquese de forma asíncrona con Clips.

Si la comunicación en tiempo real resulta complicada, puede grabar y realizar el uso compartido de vídeos, explicaciones y novedades de forma asíncrona con ClickUp Clips.

Esto significa que los médicos, enfermeros y administradores pueden explicar flujos de trabajo complejos, proporcionar comentarios o informar sobre el estado de los pacientes según su propio horario. Es perfecto para el trabajo por turnos, la colaboración entre equipos o cuando no es posible celebrar reuniones inmediatas.

Incruste clips de ClickUp en tareas, documentos y chats para una colaboración más fluida.

Así es como Clips y SyncUp juntos hacen que la comunicación médica sea más segura y potente:

Acceso protegido: todos los clips se almacenan en el entorno de trabajo seguro de ClickUp, con permisos granulares y registros de auditoría. Solo los usuarios autorizados pueden ver o realizar el uso compartido de las grabaciones, lo que garantiza la confidencialidad de los datos de los pacientes y las comunicaciones internas.

Auditabilidad: los clips se registran automáticamente con marcas de tiempo y detalles del usuario, lo que ofrece compatibilidad con los requisitos de la HIPAA en materia de seguimiento de accesos y controles de auditoría.

Comunicación unificada: Clip se integra a la perfección con las funciones de chat, documentos y gestión de tareas de ClickUp. Esto significa que todas sus comunicaciones, ya sean de texto, vídeo o voz, están centralizadas, se pueden buscar y están protegidas bajo el mismo paraguas de cumplimiento de la HIPAA.

Cree, utilice de forma compartida y realice ediciones en información sanitaria en Docs.

Para ampliar esa misma alineación a la documentación, ClickUp Docs ofrece a los equipos un espacio seguro y versátil para crear, compartir y actualizar todo, desde POE y protocolos de tratamiento hasta notas de reuniones y flujos de trabajo de admisión.

Cree y realice el uso compartido de documentos versátiles, como POE y manuales, con ClickUp Docs.

Este software de colaboración de documentos reforzado se integra directamente en su entorno de trabajo y está vinculado a proyectos, tareas o carpetas, por lo que nunca queda aislado o sepultado en cadenas de correo electrónico.

Puede asignar tareas desde un documento, realizar menciones a compañeros de equipo y controlar el acceso hasta el nivel de cada espectador o editor individual. También puede incrustar referencias de PubMed o Scopus para colaborar en publicaciones o datos experimentales.

Comparte documentos y gestiona los roles de los colaboradores con los permisos de ClickUp.

Cada documento se puede compartir internamente o externamente, con opciones para invitar a colaboradores como espectadores, comentaristas o editores completos. El historial de versiones se ejecuta en segundo plano, por lo que las ediciones siempre son trazables y se puede volver a versiones anteriores si es necesario.

Los comentarios sobre las tareas amplían aún más esa colaboración. En lugar de dividir los comentarios entre diferentes aplicaciones de chat, estos se encuentran exactamente donde se está realizando el trabajo. Un proveedor puede dejar contexto en una tarea de coordinación de la atención, o un responsable de cumplimiento puede señalar algo que requiera seguimiento. También puede etiquetar a compañeros de equipo, incrustar archivos o convertir un comentario en una nueva tarea si se convierte en algo procesable.

💡 Consejo profesional: Optimice la admisión de pacientes y las solicitudes de actualización creando formularios personalizados en ClickUp. También puede integrarlo con Cognito Forms para convertir automáticamente los envíos de formularios en tareas procesables, lo que reduce la introducción manual de datos y agiliza sus flujos de trabajo clínicos.

Mantenga todas las conexiones en su entorno de trabajo sanitario.

Cuando el contexto comienza a extenderse por múltiples hilos, ClickUp Brain lo reúne todo. Con una rápida indicación, esta potente solución de IA para la asistencia sanitaria puede resumir largas ediciones de documentos o historiales de conversaciones, extraer elementos de acción de los comentarios o ayudar a redactar una respuesta dentro de una tarea.

Genere resúmenes de forma instantánea y con seguridad con ClickUp Brain.

Está entrenado en su entorno de trabajo, por lo que entiende cómo se comunica y trabaja su equipo. Para los equipos que manejan tareas delicadas y de gran volumen, el apoyo de la IA para tales tareas ahorra tiempo y permite centrarse en el panorama general.

Por ejemplo, el equipo de control de infecciones de un hospital puede utilizar ClickUp Brain para procesar los informes diarios de incidencias y extraer tendencias clave (como fuentes recurrentes de infección).

📌 Pruebe estas indicaciones: Proporcione una referencia rápida de las directrices de los CDC para el cumplimiento de la higiene de manos y enlázela con nuestro documento de control de infecciones.

Resuma las notas de la reunión multidisciplinar de hoy y cree una lista de elementos que deben tomar los equipos de cardiología, enfermería y farmacia.

Genere una lista de control de seguimiento para pacientes postoperatorios basada en este protocolo de alta y asigne tareas a la unidad de recuperación.

Destaque los problemas recurrentes de los informes de incidencias de control de infecciones de esta semana y sugiera tres medidas de prioridad para la próxima reunión de revisión.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatización de tareas: Automatice las tareas de atención periódicas y los flujos de trabajo de citas con Automatice las tareas de atención periódicas y los flujos de trabajo de citas con ClickUp Automations utilizando desencadenantes y condiciones preestablecidas.

Visualización de datos: realice un seguimiento de la carga de trabajo del equipo y las operaciones de atención al paciente en realice un seguimiento de la carga de trabajo del equipo y las operaciones de atención al paciente en los paneles de control de ClickUp con gráficos personalizables, control de tiempo y widgets de planificación de la capacidad.

Coordinación centralizada de la atención: organice citas y seguimientos en tiempo real con organice citas y seguimientos en tiempo real con ClickUp Calendario

Incorporación segura de datos: añada datos de historias clínicas electrónicas (EHR), formularios de seguros o resultados de laboratorio directamente en ClickUp Docs para agilizar la actuación del equipo.

Integraciones fluidas y conformes: conéctese de forma segura con más de 1000 herramientas como Zoom, Google Workspace y Slack para crear un ecosistema sanitario interconectado con conéctese de forma segura con más de 1000 herramientas como Zoom, Google Workspace y Slack para crear un ecosistema sanitario interconectado con las integraciones de ClickUp.

Limitación de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para las consultas más pequeñas durante la incorporación.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo bien que funciona todo en conjunto. La combinación de chat, pizarras y espacios nos permite intercambiar ideas, asignar tareas y realizar el seguimiento del trabajo, todo en un solo lugar. Es flexible, visual y altamente personalizable, perfecto para gestionar múltiples equipos y proyectos en todos los departamentos. La función wiki también nos ayudó a sustituir los POE y los documentos de incorporación dispersos por una única fuente de información veraz.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo bien que funciona todo en conjunto. La combinación de chat, pizarras y espacios nos permite intercambiar ideas, asignar tareas y realizar el seguimiento del trabajo, todo en un solo lugar. Es flexible, visual y altamente personalizable, perfecto para gestionar múltiples equipos y proyectos en todos los departamentos. La función wiki también nos ayudó a sustituir los POE y los documentos de incorporación dispersos por una única fuente de información veraz.

💡 Consejo profesional: Brain MAX transforma la comunicación médica y sanitaria al consolidar toda su información crítica y sus flujos de trabajo en un único entorno de trabajo seguro y basado en IA. Así es como se hace: Pruebe ClickUp Brain MAX para obtener información más detallada y contexto. Busque al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS sus aplicaciones conectadas, además de en la web, para ubicar archivos de pacientes, documentos de investigación o registros de cumplimiento normativo.

Para los médicos y el personal que se desplazan, Talk to Text le permite hacer preguntas, dictar notas de pacientes o comandar el trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

En lugar de depender de un conjunto de herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Gemini, Brain MAX ofrece una solución única, contextual y lista para su uso en corporaciones que comprende su entorno sanitario. Pruebe ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente entiende sus flujos de trabajo médicos. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA y disfrute de una comunicación sanitaria fluida, segura e inteligente.

2. TigerConnect (la mejor para la comunicación clínica en tiempo real)

vía TigerConnect

TigerConnect es una plataforma de mensajería que cumple con la HIPAA y adapta la comunicación a los proveedores de atención médica, ofreciendo acceso basado en roles para médicos, enfermeras y administradores. Cuenta con una interfaz adaptativa que ajusta dinámicamente las notificaciones y los diseños en función de los roles de los usuarios, lo que garantiza que las alertas se dirijan a las personas pertinentes.

También ofrece una función de «escalado silencioso» que avisa a los supervisores si las respuestas se retrasan. La herramienta también permite a los usuarios iniciar chats o llamadas directamente desde los registros de los pacientes y ofrece compatibilidad con flujos de trabajo personalizados, como listas de control prequirúrgicas, adaptadas a necesidades de atención específicas.

Las mejores funciones de TigerConnect

Panel de administración centralizado con aprovisionamiento de usuarios (importación CSV, LDAP/AD), sincronización de programación de roles y revocación inmediata del acceso a los dispositivos.

Integre con sistemas EHR y herramientas de llamada a enfermeras para acceder en tiempo real a los datos de los pacientes durante las consultas.

Comuníquese por rol (por ejemplo, «cardiólogo de guardia») en lugar de buscar nombres.

Limitaciones de TigerConnect

Algunos usuarios hacen mención de que el sistema parece anticuado y que es necesario cerrar una pantalla para acceder a otra, lo que ralentiza los flujos de trabajo.

Precios de TigerConnect

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TigerConnect

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TigerConnect?

Un crítico de G2 dice:

TigerConnect es increíblemente útil para difundir alertas informativas a toda la empresa (tiempo, tráfico, emergencias), así como una gran herramienta para la intercomunicación con los empleados, ya que permite enviar informes de pacientes, información de derivaciones e información HIPAA sin temor a infringir la HIPAA.

TigerConnect es increíblemente útil para difundir alertas informativas a toda la empresa (tiempo, tráfico, emergencias), así como una gran herramienta para la intercomunicación con los empleados, ya que permite enviar informes de pacientes, información de derivaciones e información HIPAA sin temor a infringir la HIPAA.

👀 ¿Sabías que...? Las infracciones involuntarias de la HIPAA pueden tener como resultado sanciones de entre 100 y 50 000 dólares por infracción, con un máximo anual de 25 000 dólares por reincidencia.

3. OhMD (la mejor para la comunicación con los pacientes basada principalmente en textos y recordatorios de citas)

vía OhMD

OhMD fue fundada en 2016 por un grupo de innovadores del sector sanitario que tenían como objetivo salvar la brecha comunicativa entre médicos y pacientes. Desarrollaron una plataforma en la que los proveedores pueden utilizar sus números de teléfono existentes para enviar mensajes seguros. Esto eliminó la necesidad de aplicaciones adicionales.

La herramienta está enlazada con más de 85 sistemas de historias clínicas electrónicas, lo que permite incorporar fácilmente los datos de los pacientes a la conversación. También permite a las consultas realizar el uso compartido de un enlace seguro con un solo toque para las visitas por vídeo, integrándolas perfectamente en el hilo de mensajes.

Para los equipos de atención médica, OhMD ofrece soporte multitenant, inicio de sesión único, auditoría de usuarios y opciones de chat grupal para mantener todo coordinado. Esta configuración ayuda a las pequeñas consultas a gestionar la atención al paciente de forma más eficaz.

Las mejores funciones de OhMD

Utilice Autopilot para programar seguimientos que mantengan a los pacientes informados sobre los pasos a seguir después de las visitas.

Aproveche el chat en vivo para crear un espacio acogedor en el que los nuevos pacientes puedan ponerse en contacto con usted a través de su sitio web.

Aproveche los formularios electrónicos para recopilar información médica protegida antes de las citas mediante un simple intercambio de textos.

Limitación de OhMD

Algunos usuarios informan de que los mensajes de los pacientes desaparecen ocasionalmente, lo que obliga a realizar búsquedas manuales para localizarlos.

Precios de OhMD

Reach : desde 300 $ al mes.

Desarrollar: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OhMD

G2: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OhMD?

Un crítico de G2 dice:

Me gusta la facilidad de uso y el soporte al cliente. Además, responden rápidamente cuando tengo algún problema. En general, me encanta el sistema y las notificaciones inmediatas que recibo por correo electrónico cuando tengo un nuevo mensaje de texto.

Me gusta la facilidad de uso y el soporte al cliente. Además, responden rápidamente cuando tengo algún problema. En general, me encanta el sistema y las notificaciones inmediatas que recibo por correo electrónico cuando tengo un nuevo mensaje de texto.

🔖 Lea también: La guía definitiva para la gestión de proyectos sanitarios.

🎥 Si tienes curiosidad por conocer las herramientas de colaboración, mira este vídeo para obtener más información:

4. Updox (la mejor para consultas con múltiples ubicaciones que necesitan un intercambio de documentos y una comunicación centralizados)

a través de Updox

Updox reúne correos electrónicos, faxes y videollamadas en una bandeja de entrada unificada, centralizando la comunicación para los proveedores. Su mensajería segura directa (DSM) permite a los médicos realizar el uso compartido seguro de los historiales de los pacientes con sus colegas a través de una red de confianza.

Diseñado para proveedores fuera del hospital, como médicos y farmacéuticos, Updox también ofrece un panel donde los equipos pueden realizar el seguimiento del estado de los mensajes y las respuestas de los pacientes en tiempo real. Además, integra el procesamiento de pagos en los chats, lo que permite al personal cobrar las tarifas sin cambiar de pantalla.

Los pacientes reciben recordatorios de citas directamente en su bandeja de entrada, mientras que los casos urgentes se escalan con un solo toque de cualquier miembro del equipo. Esto garantiza un mayor cumplimiento normativo tanto para los equipos como para los departamentos.

Las mejores funciones de Updox

Organice llamadas de telesalud en grupo con hasta 19 participantes, con salas de espera virtuales, uso compartido de pantalla y captura de notas durante la llamada.

Realice la edición, firme, censure y resalte documentos directamente en su bandeja de entrada sin necesidad de exportarlos a otra herramienta.

Envíe faxes automáticamente con asignaciones basadas en reglas y mantenga un registro de auditoría que cumple con la HIPAA de cada documento.

Limitación de Updox

Algunos usuarios informan de que los contratos se renuevan automáticamente sin opción de cancelación o rescate, lo que genera gastos no deseados.

Precios de Updox

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Updox

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Updox?

Un crítico de G2 dice:

La interfaz de Updox y su integración con nuestro EHR (Practice Fusion) son muy fáciles e intuitivas. Como consultorio médico, recibíamos muchos faxes redundantes, desperdiciábamos una gran cantidad de papel y, lo que es más importante, perdíamos mucho tiempo recibiendo faxes, escaneándolos y luego trasladándolos a los archivos de los pacientes. Con Updox, con un solo clic, el fax se traslada al archivo del paciente. Facilita mucho la vida de todos y ahorramos mucho dinero en papel.

La interfaz de Updox y su integración con nuestro EHR (Practice Fusion) son muy fáciles e intuitivas. Como consultorio médico, recibíamos muchos faxes redundantes, desperdiciábamos una gran cantidad de papel y, lo que es más importante, perdíamos mucho tiempo recibiendo faxes, escaneándolos y luego trasladándolos a los archivos de los pacientes. Con Updox, con un solo clic, el fax se traslada al archivo del paciente. Facilita mucho la vida de todos y ahorramos mucho dinero en papel.

🧠 Dato curioso: Según el Foro Económico Mundial, un hospital genera de media alrededor de 50 petabytes de datos al año. ¡Eso es más del doble de los datos almacenados en toda la Biblioteca del Congreso!

📚 Más información: Cómo utilizar la comunicación asíncrona para mejorar la colaboración en el equipo

5. Paubox (la mejor para el marketing por correo electrónico y la comunicación con los pacientes que cumplen con la HIPAA)

A través de Paubox

En lugar de depender de portales, contraseñas o clics adicionales, Paubox cifra todos los correos electrónicos salientes en segundo plano para que los destinatarios puedan leer los mensajes directamente en su bandeja de entrada, ya sea que utilicen Gmail, Outlook o un cliente móvil.

Se integra con su proveedor de correo electrónico actual y garantiza automáticamente el cumplimiento de la HIPAA sin necesidad de cambiar el flujo de trabajo. Los administradores pueden revisar los análisis, gestionar las amenazas en cuarentena y aplicar políticas a través de un panel de control seguro.

Mientras que la protección integrada contra amenazas entrantes bloquea el phishing, el spoofing y el malware mediante filtros como ExecProtect y DomainAge.

Las mejores funciones de Paubox

Integre la función de correo electrónico cifrado directamente en las aplicaciones utilizando la API de correo electrónico RESTful con seguridad certificada por HITRUST.

Utilice el DLP de correo electrónico para escanear los mensajes salientes y proteger el contenido confidencial antes de que se envíe.

Detecta y bloquea los correos electrónicos entrantes o salientes que contienen información médica protegida (PHI) u otros datos regulados (números de la seguridad social, tarjetas de crédito).

Limitación de Paubox

Algunos usuarios encuentran Paubox Forms difícil de navegar y señalan la falta de opciones de personalización.

Precios de Paubox

Estándar : 38 $ al mes

Plus : 77 $ al mes

Premium: 90 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Paubox

G2: 4,9/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paubox?

Un crítico de G2 dice:

Aprecio cómo Paubox garantiza una comunicación por correo electrónico segura y compatible con la HIPAA, lo que facilita el envío de información confidencial y mantiene la confidencialidad. La interfaz fácil de usar también agiliza el proceso de gestión de los datos de los pacientes, lo que mejora la eficiencia general y el flujo de trabajo.

Aprecio cómo Paubox garantiza la seguridad y la compatibilidad con la HIPAA en la comunicación por correo electrónico, lo que facilita el envío de información confidencial y mantiene la confidencialidad. La interfaz fácil de usar también agiliza el proceso de gestión de los datos de los pacientes, lo que mejora la eficiencia general y el flujo de trabajo.

📮ClickUp Insight: Casi el 20 % de los participantes en nuestra encuesta envían más de 50 mensajes instantáneos al día. Este elevado volumen podría indicar que el equipo está constantemente intercambiando mensajes rápidos, lo que es ideal para la velocidad, pero también propicio para la sobrecarga de comunicación. Con las herramientas de colaboración integradas de ClickUp, como ClickUp Chat y ClickUp Assigned Comments, sus conversaciones siempre estarán enlazadas a las tareas pertinentes, lo que mejora la visibilidad y reduce la necesidad de seguimientos innecesarios.

6. Luma Health (la mejor para la interacción automatizada con los pacientes y el análisis basado en IA)

A través de Luma Health

Luma Health es una plataforma de éxito para pacientes basada en IA y diseñada para optimizar el proceso de atención integral. Antes de las visitas, los pacientes reciben formularios de admisión móviles, cargan sus ID y la información del seguro, y completan los consentimientos, todo lo cual se captura digitalmente y se sincroniza automáticamente con el EHR.

Su profunda integración con sistemas de historias clínicas electrónicas (EHR) como Epic, eClinicalWorks, Athenahealth y otros permite automatizar flujos de trabajo que sincronizan datos entre plataformas. También automatiza la comunicación a través de SMS multilingües bidireccionales, voz, correo electrónico y chat seguro. De esta manera, puede gestionar confirmaciones, cancelaciones, cambios de cita, derivaciones y recordatorios (utilizando el procesamiento del lenguaje natural para comprender respuestas naturales y emojis). Los análisis basados en IA realizan el seguimiento de métricas como la reducción de las ausencias, la conversión de derivaciones, la completación de admisiones, el crecimiento de los ingresos y la satisfacción de los pacientes, lo que se traduce en una programación más inteligente.

Las mejores funciones de Luma Health

Notifica automáticamente a los pacientes cuando se liberan citas preferidas debido a cancelaciones, según el tipo, el proveedor y la ubicación.

Utilice Spark IA + Navigator Concierge para gestionar las llamadas y los textos de los pacientes con comprensión del lenguaje natural.

Transforme los faxes entrantes con IA para clasificarlos, extraer datos y enviarlos al instante sin necesidad de clasificación manual.

Limitación de Luma Health

Algunos usuarios necesitan actualizar la página con frecuencia para ver los mensajes nuevos y dicen que los enlaces que mandan nunca llegan a los destinatarios.

Precios de Luma Health

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Luma Health:

G2: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Luma Health?

Un crítico de G2 dice:

Me encanta la facilidad y rapidez con la que se pueden enviar mensajes seguros a nuestros pacientes con información sobre derivaciones o citas. Se pueden incluir todos los detalles sin tener que estar llamando por teléfono. Y puedo pasar a la siguiente tarea, pero seguir manteniendo una conversación con el paciente si es necesario.

Me encanta la facilidad y rapidez con la que se pueden enviar mensajes seguros a nuestros pacientes con información sobre derivaciones o citas. Se pueden incluir todos los detalles sin tener que estar llamando por teléfono. Y puedo pasar a la siguiente tarea, pero seguir manteniendo una conversación con el paciente si es necesario.

💡 Consejo profesional: forme al personal para que utilice las iniciales de los pacientes y los 4 últimos dígitos del número de historial médico en lugar de los nombres completos en el chat. Su equipo seguirá pudiendo identificarlos, pero se añade una capa de protección en caso de que se realicen usos compartidos de capturas de pantalla.

7. SimplePractice (ideal para proveedores independientes y pequeñas consultas que necesitan servicios integrados de telesalud y facturación)

A través de SimplePractice

SimplePractice es un sistema de gestión de consultas y EHR que cumple con la HIPAA. Está diseñado para una amplia gama de proveedores de atención médica, incluidos terapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y psiquiatras.

Su función de mensajería segura está estrechamente integrada en el portal del cliente, lo que ayuda a los terapeutas a mantenerse en contacto entre sesiones sin comprometer la privacidad. Lo que la distingue es la perfecta integración de la mensajería con otras herramientas clínicas, como las sesiones de vídeo, las notas de progreso y la programación de citas.

Para las consultas que ofrecen telesalud, SimplePractice ofrece compatibilidad con el chat seguro durante las sesiones de vídeo en directo. Esto resulta especialmente útil para compartir enlaces, recursos escritos o comprobar el estado cuando se interrumpe el audio. También puede configurar mensajes de disponibilidad, enviar actualizaciones a clientes específicos y garantizar que todas las comunicaciones permanezcan cifradas y documentadas.

Las mejores funciones de SimplePractice

Acceda al Planificador de tratamientos de Wiley para elaborar planes de atención detallados con opciones preestablecidas adaptadas a diagnósticos específicos.

Aproveche las plantillas de notas personalizadas, los planes de tratamiento y las evaluaciones que rellenan previamente los datos de los clientes para una documentación clínica eficiente.

Acceda a paneles de elaboración de informes y análisis sobre asistencia, tendencias de ingresos, fuentes de derivación y carga de trabajo de los proveedores para obtener información más inteligente sobre la práctica.

Limitación de SimplePractice

Algunos usuarios señalaron la ausencia de una función de guardado automático, lo que obliga a guardar manualmente con frecuencia para evitar perder el progreso de las notas.

Precios de SimplePractice

Starter : 49 $ al mes

Essential : 79 $ al mes

Plus: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de SimplePractice

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SimplePractice?

Un crítico de G2 dice:

El formato disponible para notas como «Wiley» hace que la creación de planes de tratamiento sea una experiencia mucho más fácil de lo que ha sido para mí en el pasado. Me gusta el diseño de SimplePractice; es muy fácil de navegar. Los clientes pueden ponerse en contacto con usted a través de Mensajes y usted puede realizar sesiones de telesalud virtuales aprobadas por la HIPAA.

El formato disponible para notas como «Wiley» hace que la creación de planes de tratamiento sea una experiencia mucho más fácil de lo que ha sido para mí en el pasado. Me gusta el diseño de SimplePractice; es muy fácil de navegar. Los clientes pueden ponerse en contacto con usted a través de Mensajes y usted puede realizar sesiones de telesalud virtuales aprobadas por la HIPAA.

8. Klara (la mejor para una comunicación optimizada entre pacientes y departamentos y un enrutamiento inteligente)

A través de Klara

Klara es otra plataforma de interacción con los pacientes que cumple con la HIPAA y ofrece una experiencia fluida, similar a la de los mensajes de texto, en todos los canales de comunicación. Tanto si el paciente envía mensajes a través de SMS, el sitio web, el chat web o una llamada telefónica, todas las comunicaciones se canalizan en un único hilo de mensajes cifrados que el personal puede gestionar de forma centralizada. Una de sus características más destacadas es la capa de enrutamiento inteligente y automatización del flujo de trabajo. Klara Assistant utiliza la IA para interpretar lo que necesitan los pacientes, incluso a partir de mensajes de formato libre, y los etiqueta, asigna o enruta automáticamente al miembro del equipo adecuado (para facturación, programación, preguntas clínicas, etc.). Esto reduce el tiempo de triaje y los cuellos de botella en la recepción.

Klara también gestiona a la perfección los modos híbridos de comunicación. Si un paciente llama, puede optar por convertir la llamada en un hilo de mensajes con seguridad.

Las mejores funciones de Klara

Habilite la telemedicina en la aplicación con salas de espera virtuales, visitas por vídeo y hilos de chat persistentes que se archivan automáticamente con la conversación.

Fomente la colaboración interna con bandejas de entrada compartidas, @menciones, notas internas y reasignación de mensajes entre los equipos de programación, clínicos y de facturación.

Difunda actualizaciones o mensajes sobre políticas de forma segura a grupos de pacientes utilizando plantillas de mensajes dentro de Klara.

Limitación de Klara

Los usuarios desearían poder enviar formularios, pedidos o resultados directamente desde las historias clínicas de los pacientes a Klara, en lugar de guardarlos y subirlos por separado.

Precios de Klara

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Klara

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Klara?

Un crítico de G2 dice:

Me encanta poder enviar mensajes a los pacientes, ya que puede ser más rápido que llamar por teléfono. También nos permite comunicarnos con otros miembros del personal sobre un paciente concreto en un solo hilo, de modo que se puede consultar la información. Lo utilizo todos los días en mi trabajo y lo uso con frecuencia como paciente. Empezar a utilizarlo es muy fácil y sencillo, tanto para el personal médico como para los pacientes.

Me encanta poder enviar mensajes a los pacientes, ya que puede ser más rápido que llamar por teléfono. También nos permite comunicarnos con otros miembros del personal sobre un paciente concreto en un solo hilo, de modo que se puede consultar la información. Lo utilizo todos los días en mi trabajo y lo uso con frecuencia como paciente. Empezar a utilizarlo es muy fácil y sencillo, tanto para el personal médico como para los pacientes.

💡 Consejo profesional: configura tu chat para que sustituya automáticamente los patrones comunes de información médica protegida (PHI) por asteriscos después de 24 horas. Los números de teléfono se sustituyen por «–-1234» y las fechas por «//2024», manteniendo la legibilidad del contexto de la conversación.

9. Spruce Health (la mejor para VoIP, mensajes y configuraciones personalizadas de bandeja de entrada)

Vía Spruce Heath

Spruce Health, otro hub de colaboración seguro, cuenta con autenticación de dos factores, auditoría SOC 2, certificación HITRUST y registro automático de auditoría para cada acción de lectura, escritura y vista.

Con ellas, puede enviar SMS bidireccionales seguros, gestionar eFax, gestionar llamadas de telesalud o digitalizar su sistema telefónico con funciones como árboles telefónicos, líneas múltiples, transcripción de mensajes de voz y enrutamiento de llamadas. Estas herramientas también están equipadas con automatización, lo que le permite programar mensajes, activar desencadenantes de respuestas automáticas o automatizar los flujos de trabajo fuera del horario laboral con facilidad. Además, utilice configuraciones de bandeja de entrada personalizadas, aplique etiquetas a los paneles de contactos o asigne mensajes al miembro o grupo del equipo adecuado. Las notas internas, los mensajes del equipo y la localización @ garantizan que las conversaciones se coordinen y se realice un seguimiento de ellas, sin comprometer la privacidad de los pacientes.

Las mejores funciones de Spruce Heath

Utilice la API de fax de Spruce para enviar faxes que cumplen con la HIPAA con lógica de reintento, opciones de páginas y registros de entrega.

Combina los contactos duplicados y asigna números con uso compartido a las familias para mantener los registros de los pacientes limpios y precisos.

Envíe mensajes de forma segura entre clínicas habilitadas para Spruce para coordinar derivaciones y el uso compartido de la atención al paciente.

Limitación de Spruce Heath

No hay ninguna subnota debajo de los nombres de los pacientes con visibilidad en las interacciones para identificar detalles como los principales, tutores o apodos.

Precios de Spruce Heath

Versión de prueba gratuita: 14 días

Básico : 24 $/usuario/mes

Communicator: 49 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Spruce Heath

G2: 4,7/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Spruce Heath?

Un crítico de G2 dice:

Lo que más me gusta de Spruce es su facilidad de uso, no solo para mí y otros proveedores, sino especialmente para mis pacientes con menos conocimientos técnicos. Tener todas mis comunicaciones en un solo lugar me ayuda a mantenerme organizado. Me encanta la función de etiquetado para asignar tareas a otros proveedores.

Lo que más me gusta de Spruce es su facilidad de uso, no solo para mí y otros proveedores, sino especialmente para mis pacientes con menos conocimientos técnicos. Tener todas mis comunicaciones en un solo lugar me ayuda a mantenerme organizado. Me encanta la función de etiquetado para asignar tareas a otros proveedores.

👀 ¿Sabías que...? Los fallos de comunicación contribuyeron a 7149 casos de negligencia médica (el 30 % de todas las reclamaciones entre 2009 y 2013), lo que provocó 1744 muertes y costó a los hospitales la asombrosa cifra de 1700 millones de dólares, según CRICO Strategies.

10. Rocket. Chat (ideal para organizaciones con un alto uso de TI que requieren un control total de los datos y soluciones autohospedadas)

A través de Rocket.Chat para chatear

Rocket. Chat es una plataforma de mensajería de código abierto compatible con HIPAA. Puede implementarla en sus instalaciones, en una nube segura o incluso en entornos aislados, lo que le da a su organización un control total sobre dónde residen los datos y quién tiene acceso a ellos.

Además, ofrece mensajería en tiempo real, canales grupales, hilos de discusión, voz y vídeo. Todas ellas cuentan con cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactorial y permisos basados en roles. Incluso puede personalizar su propio árbol telefónico o flujos de trabajo a través de API abiertas para que la mensajería se adapte de forma natural al funcionamiento de su organización. Le permite capturar los mensajes de los pacientes desde diversos canales y desencadenar flujos de trabajo inteligentes, como el enrutamiento de consultas, la difusión de notificaciones o la introducción de datos en plataformas de atención y CRM.

Rocket. Las mejores funciones de Chat

Integre el chat directamente en su propia aplicación o portal de pacientes con SDK de Marca blanca, compatibilidad con iframe, API y herramientas de personalización.

Cree aplicaciones y automatizaciones personalizadas con el kit de herramientas App Engine de Rocket. Chat y adapte los flujos de trabajo, la lógica de los mensajes o las integraciones.

Utilice el protocolo Matrix de código abierto para la mensajería federada, lo que permite chats seguros e interoperables entre diferentes servidores Rocket. Chatear entre clínicas, laboratorios o aseguradoras.

Rocket. Límite para chatear

Los usuarios informan de que los archivos adjuntos no siempre tienen compatibilidad y que, en ocasiones, los fallos del servidor pueden provocar breves interrupciones y la pérdida del acceso al chat.

Rocket. Precios para chatear

Gratis para siempre.

Pro: 8 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: precios personalizados

Rocket. Valoraciones y reseñas de Chat:

G2: 4,2/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat?

Un crítico de Capterra dice:

Una de las ventajas más importantes es la seguridad de los datos, ya que sabes que toda la información revelada a través de los mensajes está protegida. Se puede descargar en diferentes dispositivos: Android, iOS, Windows y Linux. La app es muy fácil de usar y tiene muchas funciones útiles para mantener una buena comunicación.

Una de las ventajas más importantes es la seguridad de los datos, ya que sabes que toda la información revelada a través de los mensajes está protegida. Se puede descargar en diferentes dispositivos: Android, iOS, Windows y Linux. La app, aplicación, es muy fácil de usar y tiene muchas funciones útiles para mantener una buena comunicación.

📑 Bonificación: Las mejores herramientas y software de gestión del cumplimiento normativo.

Comunicación segura de extremo a extremo con ClickUp

No faltan herramientas de chat diseñadas para conversaciones rápidas. Pero cuando entran en juego la información de los pacientes, el cumplimiento normativo y la coordinación interna, la lista se reduce considerablemente.

De esta lista, algunas de ellas agilizan el cumplimiento normativo con los mensajes de texto y el enrutamiento de llamadas de los pacientes. Otras incorporan IA, gestión de tareas y automatizaciones inteligentes. Y luego está ClickUp. La que combina el chat en tiempo real con flujos de trabajo operativos profundos para que las conversaciones, las acciones pendientes y la documentación permanezcan unidas en un solo lugar, protegidas por una seguridad de nivel empresarial.

Si está creando un sistema que se adapta a su prestación de asistencia sanitaria, ClickUp le ofrece el espacio para hacerlo. De forma segura. De forma eficiente. Y sin tener que cambiar entre múltiples soluciones. Regístrese ahora en ClickUp.