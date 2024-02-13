10 plantillas gratuitas de Scrum para realizar el seguimiento de tu flujo de trabajo

A medida que avanza la tecnología, la complejidad de muchos proyectos avanza con ella. A lo largo de los años, han surgido varios marcos de gestión de proyectos que permiten a los gestores de proyectos supervisar y gestionar mejor el progreso de sus proyectos.

Y Scrum es uno de esos marcos que está ganando popularidad en la gestión ágil de proyectos. Facilita la división de proyectos grandes en tareas más pequeñas y fáciles de gestionar, y permite realizar el seguimiento del progreso de dichas tareas.

La implementación adecuada de Scrum puede ayudar a los miembros del equipo a mantenerse centrados en sus tareas y completar los proyectos más rápidamente y con menos errores. Los gestores de proyectos pueden utilizar plantillas para garantizar que su flujo de trabajo Scrum siga el marco con precisión.

En esta publicación, presentaremos diez plantillas de Scrum que se adaptarán a una variedad de casos de uso y flujos de trabajo.

¿Qué es una plantilla de Scrum?

Una plantilla Scrum es un documento o herramienta preformateada que se utiliza para ayudar a los equipos a organizar y planificar el trabajo dentro del marco Scrum. Las plantillas Scrum proporcionan un enfoque coherente y estructurado para gestionar las tareas y el progreso, y pueden ayudar a los equipos a mantenerse en el buen camino y alcanzar sus metas en el marco de la gestión de proyectos ágil.

Algunos ejemplos de plantillas de Scrum son los backlogs de sprint, que enumeran todas las tareas que deben completarse durante un sprint específico, y los backlogs de producto, que enumeran todas las tareas que deben completarse para un proyecto o producto concreto. Otras plantillas pueden incluir agendas de reuniones, gráficos de burndown e informes retrospectivos.

Estas plantillas están diseñadas para respaldar el proceso Scrum, garantizando que tu equipo de desarrollo de software tenga una comprensión común del trabajo pendiente y de cómo se llevará a cabo.

¿Por qué son importantes las plantillas de Scrum para una empresa ágil?

Las plantillas Scrum son esenciales para una empresa dedicada al flujo de trabajo ágil, ya que proporcionan estructura y coherencia en la forma de organizar y planificar el trabajo. Esto ayuda al scrum master a gestionar el equipo ágil de desarrollo de software para que todos sigan el camino marcado y alcancen sus metas de forma más eficiente.

El menú desplegable de puntos Scrum en ClickUp facilita a los equipos el seguimiento y la supervisión de la complejidad del trabajo completado.

Un equipo puede pensar que entiende el proceso Scrum y puede conocer de memoria las definiciones de todos los términos de Agile Scrum, pero aún así no tener la concentración necesaria para ejecutar correctamente una tarea de Scrum.

Una plantilla de Scrum resuelve esto para los equipos ágiles:

Garantizan que todos los equipos autónomos tengan una comprensión común del trabajo que hay que realizar, al tiempo que mejoran la visibilidad del progreso del plan del proyecto. Esto agiliza el proceso para minimizar el tiempo y el esfuerzo dedicados a organizar y planificar el trabajo. Permiten a los equipos de software o de marketing ágil responder rápidamente a los cambios y adaptarse a los nuevos retos, lo cual es crucial en un entorno en constante cambio.

¿Qué hace que una plantilla de Scrum sea buena?

Una buena plantilla de Scrum es fácil de usar y clara de entender. A menudo utilizada dentro de las herramientas ágiles de un equipo, proporciona un marco ágil sólido para seguir el proceso Scrum. A continuación se indican algunos factores que hacen que una plantilla de Scrum sea buena:

Fácil de usar : la plantilla debe ser fácil de entender, rellenar y actualizar. Debe tener un diseño intuitivo que permita a los empleados ponerse en marcha rápidamente sin alejarse de la metodología ágil.

Claridad : la plantilla debe comunicar información sobre el proceso Scrum y el estado actual del proyecto dentro de ese proceso. No basta con que sea fácil de entender, sino que debe destacar el flujo de trabajo de Scrum.

Compatibilidad con el proceso Scrum : muchas plantillas pueden proporcionar una breve descripción general de los conceptos de Scrum, pero una buena plantilla irá un paso más allá. Facilitará el seguimiento de quién está trabajando en qué, cuál es su rol y en qué punto se encuentran en cada una de las tareas que se les han asignado.

Personalizables : no todos los proyectos son iguales. Aunque el proceso Scrum es sencillo, su verdadera fortaleza reside en su adaptabilidad. Aunque algunas plantillas Scrum estarán diseñadas para tareas específicas dentro del marco Scrum o tipos específicos de proyectos, cada una de ellas debe permitir una personalización suficiente para adaptarse a todos los casos de uso necesarios.

Automatizadas : la automatización de algunas plantillas puede : la automatización de algunas plantillas puede ahorrar tiempo y aumentar la precisión. La plantilla debe estar automatizada hasta el punto de permitir actualizaciones sencillas y supervisar el progreso.

Proporciona visibilidad : una buena plantilla de Scrum debe proporcionar visibilidad sobre el progreso del proyecto, permitiendo a los miembros del equipo ver fácilmente lo que está terminado, en qué se está trabajando actualmente y lo que aún queda por hacer.

Basada en datos : la plantilla debe estar basada en datos, lo que significa que debe ser capaz de recopilar, almacenar y analizar datos. También debe permitir una fácil extracción de datos e informes.

Aplicable: la plantilla debe incluir pasos claros y aplicables, y ayudar a centrar el trabajo del equipo en el plan general del proyecto.

Si sigues estas pautas, una buena plantilla de Scrum puede ayudar a los equipos a mantenerse en el buen camino, trabajar de forma más eficiente y alcanzar sus metas, todo ello con las herramientas ágiles adecuadas.

10 plantillas de Scrum que debes tener en cuenta para tu equipo

Estas plantillas están destinadas a las fases de planificación y ejecución del flujo de trabajo de Scrum. Disponemos de una lista separada de plantillas que ayudarán a tu equipo a organizar la retrospectiva del sprint.

1. Plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

Nuestra plantilla de gestión ágil Scrum incluye todos los elementos esenciales del flujo de trabajo Scrum. Ayudará a los gestores de proyectos a realizar un seguimiento de los retrasos, los sprints, la gestión de pruebas y las retrospectivas. Esta plantilla abarca la gestión Scrum desde un nivel amplio y está diseñada para ayudar a los equipos que necesitan realizar un seguimiento de proyectos complejos y mantenerse al día con las metas Scrum que se han establecido.

La plantilla proporciona un enfoque claro y coherente para organizar y planificar el trabajo. Además, esta plantilla de Scrum incluye un documento titulado «Cómo empezar». En él, tanto los gestores de proyectos como los miembros del equipo encontrarán información detallada sobre cómo utilizar la plantilla de forma eficaz.

El uso de la guía garantiza que los equipos puedan comprender e implementar rápidamente las funciones y los campos personalizados que ofrece la plantilla, lo que facilita su uso inmediato en su proceso de gestión de proyectos ágil.

2. Plantilla de lista de incidencias de ClickUp Agile Scrum

Descargar esta plantilla Plantilla de lista de errores de ClickUp Agile Scrum

Nuestra plantilla de lista de incidencias de Agile Scrum ofrece una visión adicional de la plantilla básica de gestión de Agile Scrum mencionada anteriormente. La vista Lista facilita el seguimiento y la gestión de las incidencias a medida que surgen, utilizando el flujo de trabajo de Scrum. Al utilizar esta plantilla, encontrará una interfaz clara y coherente que proporciona herramientas para identificar, priorizar y resolver incidencias.

Permite a los miembros del equipo registrar toda la información crítica necesaria para documentar y resolver errores, con secciones para la descripción del error, el nivel de prioridad, la persona responsable de resolverlo y su estado actual. Esta plantilla se puede utilizar junto con otras plantillas Scrum de esta lista para garantizar que las incidencias se identifiquen y se solucionen rápidamente.

Con el uso de esta plantilla, tu equipo Scrum puede mejorar su capacidad para identificar errores, priorizarlos según el impacto que tendrán en el producto final o en su fase actual, y realizar el seguimiento del progreso realizado para resolverlos.

3. Plantilla de tablero Scrum de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de tablero Scrum de ClickUp

Esta plantilla de tablero Scrum es otra vista adicional de nuestra plantilla de gestión ágil. Dentro del flujo de trabajo Scrum, el tablero Scrum es una forma eficaz para que los equipos visualicen y organicen su trabajo, ya sean historias de usuarios o seguimiento de incidencias.

Un tablero de scrum proporciona una representación visual de las tareas que deben completarse, realiza el seguimiento del progreso realizado y facilita la visualización del estado de cada tarea. Esta vista de la plantilla de gestión se divide en columnas que permiten ver de un vistazo en qué punto del proceso se encuentra cada tarea.

Encontrarás columnas para las tareas pendientes y las que han sido aceptadas o rechazadas. También hay columnas para las tareas pendientes o en espera de aprobación.

A diferencia de los tableros de scrum físicos, el de esta plantilla se actualiza y realiza la automatización fácilmente. Se integra fácilmente con otras herramientas de tu stack tecnológico, por lo que la información sobre el progreso de tu proyecto siempre estará exactamente donde la necesitas.

Plantillas para guiones gráficos!

4. Plantilla de backlog de ClickUp Agile Scrum

Descargar esta plantilla Plantilla de backlog de ClickUp Agile Scrum

La plantilla Agile Scrum Backlog ofrece otra perspectiva de nuestra plantilla Agile Scrum Management y proporciona una vista del backlog de Scrum. Los backlogs son una parte importante del flujo de trabajo de Scrum. Esta vista en particular se centra en el backlog del sprint, en lugar del backlog del producto.

El backlog del sprint es utilizado por el equipo de desarrollo para realizar el seguimiento del progreso de un sprint. Rellenarán las tareas del backlog (de nuevo, no necesariamente el backlog del producto) durante la fase de planificación del sprint.

Esta plantilla les permite realizar fácilmente el seguimiento de las tareas completadas en el sprint actual y de la fase de finalización en la que se encuentran las que aún no se han completado.

5. Plantilla de prioridad de incidencias de ClickUp Agile Scrum

Descargar esta plantilla Plantilla de prioridad de incidencias de ClickUp Agile Scrum

Al igual que un hospital debe priorizar a los pacientes de urgencias en función de la gravedad de su afección, los equipos de desarrollo deben priorizar las incidencias en función de su impacto en el proyecto. La plantilla Agile Scrum Bugs Priority les proporciona las herramientas para hacerlo.

Los desarrolladores podrán etiquetar las incidencias según su gravedad y verlas en ese formato con esta vista de la plantilla original de gestión ágil Scrum. Esto permite ver de un vistazo cuántas incidencias de cada tipo quedan y permite a los miembros del equipo identificar rápidamente cuáles deben resolverse primero.

Al utilizar correctamente la vista de prioridad de incidencias, los responsables de desarrollo pueden evitar o gestionar adecuadamente la deuda técnica y reducir las posibilidades de que se produzcan efectos negativos derivados de una priorización inadecuada de las incidencias.

6. Plantilla de planificación de sprints de ClickUp Scrum

Descargar esta plantilla Plantilla de planificación de sprints de ClickUp Scrum

Ahora es el momento de pasar a otra plantilla y echar un vistazo a algunas de las vistas que ofrece.

Nuestra plantilla de planificación de sprints de Scrum hace para la fase de planificación de sprints lo que la plantilla de gestión hizo para su fase de ejecución. Antes de cada sprint, se debe llevar a cabo una planificación cuidadosa para garantizar que las tareas que se deben completar avancen el proyecto hacia sus metas de la manera más productiva.

Esta plantilla permite a los planificadores de sprints realizar el seguimiento de las tareas que deberán completarse durante el sprint, la meta del sprint actual y otra información que ayudará a configurar los equipos Scrum para un sprint exitoso.

7. Plantilla de sprint activo de ClickUp Scrum

Descargar esta plantilla Plantilla de sprint activo de ClickUp Scrum

La plantilla ClickUp Scrum Active Sprint, incluida en la plantilla Scrum Planning mencionada anteriormente, te mostrará información sobre los sprints actualmente activos. Los sprints se organizan en columnas que muestran lo que está en desarrollo, listo para su revisión, en espera de implementación y mucho más.

Para cada tarea de una columna, la información importante sobre su categoría, estado de desarrollo, plazo y meta se puede ver fácilmente sin necesidad de realizar pasos adicionales.

8. Plantilla de reunión Scrum de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de reunión Scrum de ClickUp

Las reuniones de Scrum son otro elemento clave del flujo de trabajo. Estas reuniones suelen celebrarse a diario. Permiten al equipo evaluar el trabajo que se ha completado y lo que aún queda por hacer.

Son importantes para la naturaleza ágil de Scrum, ya que es donde se tienen en cuenta los obstáculos y otros impedimentos recién descubiertos y se adaptan al calendario del sprint. Nuestra plantilla para reuniones de Scrum facilitará la planificación y ejecución de estas reuniones.

Esta plantilla ofrece a los miembros del equipo una forma sencilla de contribuir a la reunión con detalles sobre lo que han logrado desde la última reunión, los obstáculos a los que se enfrentan actualmente y lo que tienen previsto hacer durante la jornada.

9. Plantilla de eventos de sprint de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de eventos de sprint de ClickUp

La última plantilla de la lista es la plantilla de eventos ágiles de sprint. Esta plantilla proporciona una ubicación central para documentar los detalles de todo el proceso de sprint. Los equipos de Scrum podrán realizar un seguimiento de todas las notas de las reuniones, las decisiones, los eventos y los aprendizajes que se produzcan durante el proceso de sprint.

Esto lo convierte en un documento práctico para el uso compartido con cualquier parte interesada, para obtener una panorámica rápida de cómo ha ido todo el proceso o para consultarlo como ejercicio de aprendizaje para futuros sprints.

10. Plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

Si formas parte de un equipo ágil o eres Scrum Master, tu meta principal es crear el mejor producto posible. Con todos los proyectos complejos y los procesos que requieren mucho tiempo que implica esta tarea, puede resultar difícil estar al tanto de todo. ¡La plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp te ofrece una solución! Nuestro objetivo es ahorrarle a tu equipo tiempo y esfuerzo, al tiempo que garantizamos resultados superiores, ¡y nuestra plantilla ágil Scrum hace precisamente eso! ¡Asegúrate de que tu equipo ágil alcance nuevas cotas con ClickUp hoy mismo!

Optimiza tu proceso Scrum con ClickUp.

Las plantillas de Scrum son una herramienta poderosa para organizar y planificar proyectos que utilizarán el marco de trabajo de Scrum. Con las plantillas que hemos destacado en esta guía, tu equipo puede obtener información valiosa sobre los flujos de trabajo de tus proyectos y posicionarse para una mayor productividad.

Sin embargo, es importante recordar que una plantilla es solo un aspecto del proceso Scrum. Para sacar el máximo partido a una plantilla, las herramientas que utilices para implementarla también deben ser de alta calidad.

ClickUp proporciona una plataforma centralizada donde los equipos pueden organizar tareas, realizar el seguimiento del progreso y comunicarse entre sí. Ofrece una variedad de integraciones y opciones de personalización, lo que la hace flexible y adaptable a las necesidades específicas de tu equipo.

Prueba ClickUp y descubre cómo puede ayudarte a mejorar la productividad de tu equipo y alcanzar el éxito en tus proyectos.