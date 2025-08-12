Los mejores generadores de campañas de IA para probar en 2025

Llevar a cabo una campaña de marketing de alto rendimiento no debería ser una tarea caótica. Sin embargo, para muchos equipos, sigue siéndolo. He aquí el motivo: los briefings creativos se pierden entre documentos, los activos de la campaña se dispersan por diferentes herramientas y las actualizaciones de estado se quedan en chats aislados. Todo ello ralentiza el proceso y los resultados se resienten.

Los generadores de campañas de IA cambian eso. Marcas líderes como Coca-Cola y Nestlé ya están utilizando la IA para acelerar la producción creativa, probar variaciones más rápidamente y lanzar campañas en días en lugar de semanas. Estas herramientas combinan velocidad, automatización y sugerencias inteligentes para ayudarte a crear textos publicitarios, diseñar activos y correlacionar campañas de embudo completo con solo unos clics.

*¿El resultado? Flujos de trabajo más claros, lanzamientos más rápidos y campañas con mejores resultados en todos los canales.

En esta guía, repasaremos los mejores generadores de campañas de IA disponibles en la actualidad, compararemos sus funciones y te ayudaremos a elegir el que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo.

🔎 ¿Sabías que...? La IA está mejorando mucho en la redacción de anuncios y es inigualable en velocidad. JPMorgan Chase experimentó un aumento del 450 % en las tasas de clics tras cambiar a anuncios redactados con IA.

Los mejores generadores de campañas de IA de un vistazo

Herramienta Mejores funciones Ideal para *Precios ClickUp • Resúmenes de campañas, textos publicitarios y conceptos creativos generados por IA. • IA para la planificación integral de campañas y la generación de estrategias. • Agentes para automatizar flujos de trabajo, publicaciones y elaboración de informes Equipos de marketing que desean planificar, crear y ejecutar campañas en una sola plataforma Gratis; personalización disponible para corporaciones Asistente de campañas de HubSpot • Genera textos publicitarios, correos electrónicos y páginas de destino en cuestión de minutos. • Conexión (a internet) integrada con HubSpot CRM Profesionales del marketing que ya utilizan HubSpot CRM y desean crear contenido rápido y acorde con la marca Free ActiveCampaign Las empresas quieren campañas de marketing personalizadas y basadas en datos con automatización Empresas que desean campañas de marketing personalizadas y basadas en datos con automatización Los planes de pago empiezan en 15 $ al mes AdCreative. ai • Creatividades publicitarias, tiras y publicaciones generadas por IA en segundos. • Puntuación predictiva para anuncios de alto rendimiento Equipos que necesitan imágenes y textos publicitarios centrados en la conversión a gran escala Los planes de pago empiezan en 25 $ al mes StoryLab. ai • Textos publicitarios, entradas de blog y contenido para redes sociales generados por IA. • Reutiliza ideas en múltiples formatos Pequeños equipos o profesionales del marketing que trabajan en solitario y desean crear contenido rápido y multicanal Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $ al mes Creatify • Anuncios de vídeo generados por IA a partir de indicaciones • Plantillas integradas para diferentes formatos Marcas que desean lanzar anuncios de vídeo en redes sociales rápidamente sin grandes costes de producción Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes Quickads • Textos publicitarios y creatividades en menos de 60 segundos. • Opciones de exportación a múltiples plataformas Profesionales del marketing que necesitan creatividades publicitarias rápidas y listas para usar en múltiples plataformas Los planes de pago empiezan en 79 $ al mes Pencil AI • Textos publicitarios y creatividades adaptados a la marca. • Puntuación predictiva del rendimiento Equipos que gestionan campañas publicitarias continuas y desean tomar decisiones creativas basadas en datos Los planes de pago empiezan en 15 $ al mes De forma inteligente • Pruebas y optimización creativas automatizadas • Integración con las principales plataformas publicitarias Equipos de nivel corporativo que gestionan campañas de redes sociales a gran escala Precios personalizados Predis. ai • Anuncios, vídeos y publicaciones generados por IA • Sugerencias de subtítulos y hashtags Marcas que dan prioridad a las redes sociales y necesitan creatividades rápidas y específicas para cada plataforma Plan Free disponible; planes de pago a partir de 23 $ al mes

¿Qué es un generador de campañas de IA?

Un generador de campañas de IA es una herramienta de marketing que utiliza inteligencia artificial para planificar, crear y optimizar campañas multicanal, a menudo en una fracción del tiempo que se tarda con los métodos tradicionales.

¿Te interesa? Aquí tienes las respuestas a algunas preguntas que puedes tener como principiante en el marketing basado en IA.

⭐️ ¿Cómo está cambiando la IA la forma en que los profesionales del marketing crean y ejecutan campañas? La IA transforma la creación de campañas de un proceso manual y secuencial en un flujo de trabajo automatizado y dinámico. Puede:

Genera múltiples variaciones de anuncios adaptadas a diferentes públicos en cuestión de segundos

Sugiera textos publicitarios y conceptos de diseño con alta tasa de conversión

Optimiza el momento y la ubicación de las campañas en las plataformas de redes sociales

Aprende continuamente de los datos de rendimiento para ajustar tus estrategias

Un ejemplo claro: el 75 % de los profesionales del marketing consideran que la IA les proporciona una ventaja competitiva.

⭐️ ¿Por qué automatización + personalización = mejores resultados? Con la IA encargándose del trabajo pesado de la creación y programación de anuncios, los profesionales del marketing pueden centrarse en la estrategia y la narración. La automatización acelera la ejecución, mientras que la personalización impulsada por la IA garantiza que cada pieza de contenido resuene en la audiencia adecuada, lo que aumenta las tasas de interacción y conversión.

⭐️ IA frente a métodos tradicionales: ¿cuál es la diferencia/valor añadido? La generación tradicional de campañas requiere investigación manual, creación de contenido y coordinación entre plataformas. Las herramientas de IA integran estos pasos, ofreciendo una integración perfecta entre la planificación de la campaña, la creación de contenido y el seguimiento del rendimiento. Esto reduce la complejidad y da a los equipos más tiempo para centrarse en estrategias de marketing globales. Un notable 79 % de los profesionales del marketing destacan el rol de la IA en la optimización de procesos y el aumento de la productividad.

🧠 Verificación de datos: Muchos generadores de campañas de IA utilizan el aprendizaje automático para aprender continuamente de cada campaña, lo que significa que tu próxima campaña siempre será más inteligente que la anterior.

¿Qué debe buscar en un generador de campañas de IA?

Elegir el generador de campañas de IA adecuado se reduce a encontrar una herramienta que se adapte a tus metas, flujo de trabajo y presupuesto. Como mínimo, busca:

Compatibilidad multicanal para que puedas crear anuncios, anuncios de vídeo y publicaciones en redes sociales para múltiples plataformas en un solo lugar

Capacidades de personalización para adaptar los creativos publicitarios y los mensajes a públicos objetivo específicos

Funciones de automatización como programación, pruebas A/B y optimización basada en métricas clave

Herramientas de colaboración para alinear los equipos de marketing, diseño y contenido

Plantillas publicitarias y recursos creativos para acelerar la creación de contenido sin sacrificar la calidad

Análisis y elaboración de informes para realizar un seguimiento del rendimiento y medir el ROI en función de las metas de la campaña

💡 Consejo profesional: si estás llevando a cabo campañas a gran escala, elige un generador de campañas de marketing con IA que se integre a la perfección en tu pila de marketing existente, de modo que tu equipo dedique menos tiempo a cambiar de herramientas y más tiempo a optimizar las campañas.

Desde la generación de creatividades publicitarias y anuncios de vídeo hasta la programación de publicaciones en redes sociales, los generadores de campañas de IA actuales ayudan a crear anuncios y lanzar campañas de marketing multicanal con solo unos clics.

Estas son las mejores herramientas que pueden impulsar el rendimiento de tus campañas:

1. ClickUp (ideal para optimizar la ejecución y la colaboración en campañas)

Si alguna vez has deseado poder gestionar toda tu campaña de marketing desde un solo lugar, con la IA haciendo el trabajo pesado, ClickUp está hecho para ti.

ClickUp es la app que lo tiene todo para el trabajo, ya que reúne la gestión de proyectos, la colaboración en documentos, el chat para equipos y la IA de última generación en una única plataforma unificada. Esto significa que los resúmenes de tus campañas, los activos creativos, las conversaciones y los análisis se encuentran en un solo lugar, impulsados por la IA.

Desde la ideación hasta la ejecución y la optimización, las funciones basadas en IA de ClickUp te permiten avanzar más rápido, colaborar mejor y obtener resultados medibles, lo que lo convierte en una solución integral para los equipos de marketing.

Por qué la IA de ClickUp es un punto de inflexión para la creación de campañas

La mayoría de los equipos de marketing se ahogan en herramientas desconectadas e información dispersa. ClickUp soluciona esto con una verdadera convergencia: reúne todo tu trabajo, conocimientos y comunicación, y lo potencia con una IA potente y práctica.

Conoce ClickUp Brain , tu socio para campañas

Resúmenes e ideas de campañas instantáneas: Solo tienes que escribir la meta o indicación de tu campaña y ClickUp Brain generará un resumen detallado, un esquema o ideas de contenido adaptadas a tu público y canales

Sugerencias inteligentes, en todas partes: ¿Necesitas un asunto llamativo, un nuevo ángulo publicitario o un resumen rápido de una reunión? ClickUp Brain está siempre a tu disposición para ayudarte, justo donde estás trabajando, con acceso a múltiples modelos avanzados de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini

Un flujo de trabajo completo para campañas: Pide a ClickUp Brain que aprenda de campañas anteriores y cree tareas contextuales, subtareas y etiquetas para las personas asignadas a tus últimas campañas de marketing

📌 Ejemplo: ¿Estás planificando una campaña de vuelta al cole? Solo tienes que introducir tus indicaciones en ClickUp Brain y este creará al instante un resumen completo de la campaña, listo para que lo conviertas en tareas y lo compartas con tu equipo.

Aquí tienes una muestra de ClickUp Brain en acción👇

multiplica por diez tus campañas con ClickUp Brain MAX : el compañero de escritorio con IA perfecto para los profesionales del marketing

Automatización completa de campañas: Genere planes de campaña, contenido e incluso análisis posteriores a la campaña con unos pocos clics. Ya no tendrá que cambiar entre herramientas de IA para diferentes necesidades

Recomendaciones prácticas: Brain MAX no solo crea, sino que también te ayuda a optimizar. Obtén sugerencias para mejorar tu campaña, desde el momento oportuno hasta los mensajes y la combinación de canales

Creación de tareas por voz: ¡Utiliza tu voz para grabar notas, crear tareas (y subtareas) para campañas, realizar búsquedas en tu entorno de trabajo conectado y mucho más, en 40 idiomas! Con ¡Utiliza tu voz para grabar notas, crear tareas (y subtareas) para campañas, realizar búsquedas en tu entorno de trabajo conectado y mucho más, en 40 idiomas! Con Talk to text , crear campañas, generar ideas (sin palabras clave) y terminar el trabajo nunca ha sido tan fácil

Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

📌 Ejemplo: ¿Estás llevando a cabo una campaña multicanal para el Black Friday? Con Brain MAX, puedes generar un plan de campaña detallado, asignar tareas a tu equipo, redactar correos electrónicos promocionales y publicaciones en redes sociales, e incluso recibir recomendaciones basadas en IA sobre los mejores momentos para lanzar la campaña y los canales a los que dar prioridad, todo ello en un flujo de trabajo fluido.

Echa un vistazo a este vídeo para descubrir una forma más inteligente y rápida de hacer las cosas. 🧠✨

Agentes de IA: tus asistentes de campaña siempre disponibles

Automatice el trabajo rutinario: los agentes de IA se encargan de tareas repetitivas como asignar trabajo, enviar recordatorios, actualizar estados y generar resúmenes

Mantén las campañas al día: los agentes envían recordatorios de plazos, elaboran informes de rendimiento y se aseguran de que nada se pase por alto

Obtenga un plan completo con tareas y subtareas: Los agentes de IA pueden crear un marco y un flujo de trabajo completos para su campaña.

📌 Ejemplo: aprueba un resumen de campaña y un agente de IA asignará instantáneamente tareas a tu equipo, programará reuniones de revisión y configurará recordatorios, sin necesidad de seguimiento manual. Descubre cómo se hace. 👇🏼

Contenido, flujo de trabajo y programación impulsados por IA

Calendario de ClickUp. Optimiza los cronogramas y envía recordatorios inteligentes para que no se te pase nada Programa automáticamente las tareas, reuniones y plazos de las campañas conOptimiza los cronogramas y envía recordatorios inteligentes para que no se te pase nada

Captura y resume las reuniones de las campañas y, a continuación, crea automáticamente tareas prácticas para que los proyectos sigan avanzando con ClickUp AI Notetaker

Deja que la IA se encargue de las tareas rutinarias (asignaciones, actualizaciones de estado y notificaciones con ClickUp Automatizaciones ) para que tu equipo pueda centrarse en la estrategia y la creatividad

Recupere al instante los activos de la campaña, las variaciones publicitarias ganadoras o el último borrador, sin tener que buscar en carpetas o correos electrónicos gracias a Enterprise AI Search

Análisis, elaboración de informes y optimización, con tecnología de IA

Supervisa el rendimiento de las campañas en tiempo real con los paneles personalizables y basados en IA de ClickUp

Análisis basado en IA: mida el ROI, realice un seguimiento de los KPI y obtenga información útil para una mejora continua

Entorno de trabajo unificado para intentos correctos de campaña

Plataforma convergente : la gestión de proyectos, los documentos, el chat y la IA trabajan juntos para que puedas crear, lanzar y optimizar campañas más rápido, con menos fricciones y mayor impacto

Colaboración en tiempo real: ClickUp Chat , el chat integrado, los comentarios y los documentos compartidos de ClickUp mantienen a todos alineados y comprometidos, tanto si tu equipo está en la oficina como si trabaja a distancia

Con la IA como elemento central y todo gestionado en un solo lugar, ClickUp transforma la ejecución de campañas en un proceso estratégico y optimizado que impulsa los resultados.

Plantillas, integraciones y escalabilidad

La plantilla ClickUp Campaign Plan es una plantilla completa y lista para usar que te permite organizar, programar y realizar el seguimiento de todos los aspectos de tu campaña, de principio a fin.

Obtenga plantillas gratis Mantén el orden y obtén los resultados que necesitas con la plantilla de planificación de campañas de ClickUp

Las funciones de ClickUp, como los estados personalizados, los campos personalizados y las vistas personalizadas, te permiten realizar un seguimiento del progreso de las campañas, organizar detalles esenciales como el presupuesto y la propiedad, y visualizar todo el flujo de trabajo en formatos como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario.

Plantillas como la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp y la plantilla de resumen de campañas de ClickUp te ayudan a planificar, lanzar y realizar el seguimiento de las campañas con facilidad, al tiempo que garantizan que todos los resúmenes sean claros, coherentes y viables para los equipos y las partes interesadas.

Conecta ClickUp con Google Ads, plataformas de correo electrónico, CRM y mucho más para obtener una pila de marketing unificada con las integraciones de ClickUp

Controles de privacidad robustos y escalabilidad para equipos de cualquier tamaño con la seguridad de nivel empresarial de ClickUp

Sarah Lively, directora de redes sociales de Cartoon Network, opina lo siguiente sobre ClickUp como única fuente de información veraz del equipo:

Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de información que contiene todos los detalles que necesitamos. También podemos ser muy precisos con lo que publicamos en las redes sociales, ya que contamos con estados de tareas que evitan errores.

Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de verdad que contiene todos los detalles que necesitamos. También podemos ser muy precisos con lo que publicamos en las redes sociales, ya que contamos con estados de las tareas que evitan errores.

Las mejores funciones de ClickUp

Resúmenes de campañas, textos publicitarios y conceptos creativos generados por IA a partir de los mejores modelos de IA del mundo

Agentes de IA para tareas, aprobaciones, programación y elaboración de informes sin intervención humana

Calendario con IA para una programación inteligente y una gestión de plazos eficaz

Paneles y análisis en tiempo real vinculados directamente a las metas de la campaña

Plataforma convergente para la gestión de campañas, la colaboración en contenidos y la comunicación

AI Notetaker para resúmenes de reuniones y creación instantánea de tareas

Plantillas, estados, campos y vistas personalizables

Profunda integración con herramientas de marketing y CRM

Limitaciones de ClickUp

La amplitud de funciones puede suponer una curva de aprendizaje más larga para los equipos que no están familiarizados con las plataformas completas

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Comentario de un usuario de G2:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible, facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras apps, hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible, facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras apps, hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

2. HubSpot Campaign Assistant (el mejor para generar activos de campaña dentro de un ecosistema CRM)

a través de HubSpot

HubSpot Campaign Assistant es una herramienta basada en IA integrada directamente en la plataforma HubSpot que ayuda a los equipos de marketing a crear textos para anuncios, páginas de destino y correos electrónicos de marketing. Solo tienes que introducir algunos datos, como tu producto, tu público y el tono, y en cuestión de minutos generará un texto personalizado y listo para usar.

Funciona en anuncios de Google Search, Facebook y LinkedIn, además de en el contenido de correos electrónicos y páginas de destino, para que puedas preparar múltiples recursos de campaña en un solo lugar. La herramienta elimina la dificultad de empezar desde cero y acelera la creación de recursos para campañas multicanal.

Una ventaja clave es su profunda integración con las herramientas de CRM y marketing de HubSpot. Puedes enviar el contenido generado directamente a tus campañas, conectarlo a los datos de tus clientes y realizar un seguimiento del rendimiento sin cambiar de plataforma.

Esto lo hace ideal para equipos que ya utilizan HubSpot para la gestión de clientes potenciales y la automatización, ya que mantiene la creación, la ejecución y la elaboración de informes de las campañas en un único entorno de trabajo conectado. Para mayor flexibilidad, también puedes copiar el contenido para utilizarlo fuera de HubSpot.

Las mejores funciones de HubSpot Campaign Assistant

Genera textos para páginas de destino, correos electrónicos de marketing y anuncios en cuestión de minutos

Crea múltiples variaciones de anuncios adaptadas a diferentes plataformas o públicos objetivo

Conserva y revisa borradores anteriores para compararlos y perfeccionarlos

Interfaz fácil de usar con una configuración mínima y sin necesidad de experiencia en IA o codificación

Limitaciones del Asistente de campañas de HubSpot

Funciona mejor para los profesionales del marketing que ya utilizan el CRM y el Marketing Hub de HubSpot

Se centran principalmente en el texto y pueden requerir edición manual para un acabado creativo completo

Precios de HubSpot Campaign Assistant

Free

Valoraciones y opiniones sobre HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Campaign Assistant?

Un crítico de G2 comparte :

Desde el marketing por correo electrónico y la creación de páginas de destino hasta la programación de redes sociales, la optimización SEO y la integración CRM, HubSpot ofrece una solución integral que cubre todas las fases del recorrido del cliente.

Desde el marketing por correo electrónico y la creación de páginas de destino hasta la programación de redes sociales, la optimización SEO y la integración CRM, HubSpot ofrece una solución integral que cubre todas las fases del recorrido del cliente.

📚 Lectura relacionada: Aquí tienes una lista de control para campañas de marketing con la que te asegurarás de haber cubierto todos los pasos, desde la ideación hasta la ejecución, antes de lanzarla.

3. ActiveCampaign (ideal para campañas de correo electrónico automatizadas y recorridos de clientes)

a través de ActiveCampaign

ActiveCampaign combina la generación de contenido impulsada por IA con su sólida plataforma de automatización de marketing, lo que facilita el diseño de campañas dirigidas a través de correo electrónico, redes sociales y anuncios. Puede generar líneas de asunto, cuerpo del texto y texto publicitario, al tiempo que adapta los mensajes a los diferentes segmentos de su audiencia.

Es compatible con campañas multicanal, recopilando datos sobre el comportamiento de los clientes para personalizar las ofertas y las llamadas a la acción. La IA ayuda a refinar el contenido para mejorar la interacción, mientras que la automatización garantiza que los mensajes lleguen a las personas adecuadas en el momento adecuado.

La fortaleza de ActiveCampaign reside en su capacidad para vincular la creación de campañas directamente con el mapeo del recorrido del cliente. Puede crear secuencias, desencadenar comunicaciones basadas en interacciones y realizar un seguimiento del rendimiento, todo ello en la misma plataforma.

Esta combinación de generación de contenido con IA y automatización lo convierte en una buena opción para equipos que desean campañas más inteligentes y respaldadas por datos sin tener que hacer malabarismos con herramientas separadas para la redacción, la segmentación y la entrega.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su kit de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué hay de utilizar una sola plataforma? Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Contenido predictivo impulsado por IA y optimización del tiempo de envío

Automatización multicanal para correo electrónico, redes sociales y anuncios

Segmentación avanzada para campañas de marketing personalizadas

CRM integrado para una alineación perfecta entre los equipos de ventas y marketing

Limitaciones de ActiveCampaign

La automatización con todas las funciones requiere planes de nivel superior

Los costes aumentan rápidamente a medida que crece tu lista de contactos

Precios de ActiveCampaign

Starter: 15 $ al mes

Además: 49 $ al mes

Profesional: 79 $ al mes

Enterprise: 145 $ al mes

Valoraciones y opiniones de ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ActiveCampaign?

Un crítico de G2 comparte:

Es muy fácil configurar mis contactos, campañas de correo electrónico y automatizaciones en ActiveCampaign para llegar a mi público de forma eficaz. Es fácil ver el rendimiento de mis campañas y ajustarlas cuando lo necesito.

Es muy fácil configurar mis contactos, campañas de correo electrónico y automatizaciones en ActiveCampaign para llegar a mi público de forma eficaz. Es fácil ver el rendimiento de mis campañas y ajustarlas cuando lo necesito.

📚 Lea también: ¿Necesita una opción lista para usar para poner en marcha su próxima campaña publicitaria? Estas plantillas publicitarias le ofrecen todo lo que necesita.

4. AdCreative. ai (El mejor para crear creatividades publicitarias de alta conversión con IA)

a través de AdCreative

AdCreative.ai es una plataforma impulsada por IA que ayuda a los profesionales del marketing a producir rápidamente creatividades publicitarias y elementos visuales para redes sociales centrados en la conversión. Puedes generar múltiples variaciones de anuncios en cuestión de minutos introduciendo los detalles de tu producto, el público objetivo y los activos de tu marca.

La herramienta utiliza aprendizaje automático entrenado con millones de anuncios de alto rendimiento para sugerir diseños, titulares y llamadas a la acción optimizados para clics y conversiones.

Es compatible con canales populares como Facebook, Instagram, Google y LinkedIn, lo que facilita la creación de creatividades específicas para cada plataforma sin tener que empezar desde cero cada vez. También puedes subir tu propio kit de marca, incluyendo colores, fuentes y logotipos, para que todos los resultados se mantengan fieles a la marca.

AdCreative. ai se integra con herramientas como Google Ads y Facebook Ads Manager, lo que le permite enviar creatividades directamente a sus campañas publicitarias para realizar pruebas y seguimiento del rendimiento.

Esto lo hace especialmente útil para equipos que llevan a cabo campañas publicitarias de gran volumen y desean ahorrar tiempo en trabajos de diseño repetitivos, al tiempo que mejoran el rendimiento creativo mediante recomendaciones respaldadas por datos.

Las mejores funciones de AdCreative. ai

Creatividades publicitarias, tiras y publicaciones en redes sociales generadas por IA en cuestión de segundos

Puntuación predictiva para priorizar variantes publicitarias de alto rendimiento

Múltiples variaciones de anuncios para realizar pruebas A/B y optimización

Integraciones con las principales plataformas publicitarias para una publicación fluida

Limitaciones de AdCreative. ai

Las opciones de personalización son limitadas para necesidades avanzadas de marca o diseño

Los mejores resultados dependen de la conexión (a internet) a cuentas publicitarias activas para obtener comentarios sobre el rendimiento

Precios de AdCreative. ai

Starter: 39 $ al mes

Profesional: 249 $ al mes

Ultimate: 599 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AdCreative. ai

G2: 4,3/5 (782 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AdCreative. ai?

Un crítico de G2 comparte:

Lo que más me gusta de AdCreative. ai es el tiempo que me ahorra. Con esta herramienta, puedo generar docenas de tiras publicitarias de aspecto profesional con solo unos clics.

Lo que más me gusta de AdCreative. ai es el tiempo que me ahorra. Con esta herramienta, puedo generar docenas de banners publicitarios de aspecto profesional con solo unos clics.

📚 Lea también: Descubra cómo los equipos dinámicos obtienen mejores resultados con esta guía para la ejecución de campañas de alta velocidad.

5. StoryLab. ai (el mejor para generar textos publicitarios y indicaciones de contenido social con IA)

StoryLab.ai es una herramienta de creación de contenido impulsada por IA diseñada para ayudar a los profesionales del marketing a generar textos para campañas en múltiples canales desde un solo lugar. Es compatible con formatos como pies de foto para redes sociales, textos publicitarios, secuencias de correo electrónico, esquemas de blogs y guiones de vídeo, lo que facilita mantener la coherencia de los mensajes en todas las plataformas.

Empieza introduciendo una breve descripción de tu campaña o producto, eligiendo el tono de voz y seleccionando un tipo de contenido, y StoryLab. ai genera un borrador de contenido que puedes editar o perfeccionar.

La fuerza de la plataforma reside en su intervalo de plantillas, que cubren todo, desde anuncios de Facebook y LinkedIn hasta descripciones de YouTube y titulares de páginas de destino. También incluye una función de «regeneración» que te ofrece múltiples variaciones de una sola idea, para que puedas realizar rápidamente pruebas A/B de mensajes. Para las campañas en curso, puedes guardar y organizar tus indicaciones o resultados favoritos, lo que facilita el mantenimiento de una biblioteca de ideas de contenido reutilizables.

Las mejores funciones de StoryLab. ai

Textos publicitarios, entradas de blog y contenido para redes sociales generados por IA

Reutilización de contenidos para el marketing multicanal

Indicaciones creativas para inspirar ideas para campañas

Interfaz sencilla y colaborativa

Limitaciones de StoryLab. ai

Funciones avanzadas de formato o diseño limitadas

Funciona mejor con contenido basado en texto, no con elementos visuales

Precios de StoryLab. ai

Plan Free

Pro: 15 $ al mes

Unlimited: 19 $ al mes

Valoraciones y reseñas de StoryLab. ai

G2: Sin reseñas

Capterra: Sin reseñas

🔎 ¿Sabías que...? Gestionar campañas de forma aislada te ralentiza. Descubre cómo centralizar la ejecución de campañas y mantener todo alineado en un solo lugar.

6. Creatify (el mejor para convertir información sobre productos en anuncios de vídeo listos para usar)

a través de Creatify

Creatify es una plataforma impulsada por IA centrada en la creación de anuncios de vídeo de formato corto que se pueden utilizar en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Usted proporciona detalles sobre su producto o campaña, como los puntos clave de venta, el público objetivo y el estilo deseado, y Creatify genera automáticamente anuncios de vídeo completos con imágenes, superposiciones de texto y música.

Una de sus principales ventajas es la capacidad de crear rápidamente múltiples variaciones de un anuncio, lo que facilita probar diferentes ángulos creativos y ver cuál es el que mejor resuena en tu público. La herramienta también es compatible con la edición sencilla, por lo que puedes modificar el texto, sustituir elementos visuales o ajustar la sincronización sin tener que empezar desde cero.

Creatify se encarga de todo el proceso, desde la generación de conceptos publicitarios hasta la producción de vídeos listos para usar, por lo que es ideal para pequeñas empresas, equipos de marketing o marcas de comercio electrónico que desean anuncios de vídeo de aspecto profesional sin invertir en complejos programas de edición o equipos de producción de vídeo dedicados.

Las mejores funciones de Creatify

Anuncios de vídeo generados por IA a partir de sencillas indicaciones

Plantillas integradas para diferentes formatos y plataformas publicitarias

Opciones personalizables de branding y mensajería

Exportación rápida a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok

Limitaciones de Creatify

Funciones de edición avanzadas limitadas en comparación con el software de vídeo profesional

Funciona mejor para contenido de marketing de formato corto

Precios de Creatify

Free

Starter: 39 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creatify

G2: 4,5/5 (más de 485 opiniones)

Capterra: Sin opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Creatify?

Un crítico de G2 comparte:

Aprecio sinceramente lo fácil que es utilizar Creatify IA. La plataforma es intuitiva, incluso si no eres un experto en tecnología, lo que hace que todo el proceso de creación de vídeos sea muy sencillo.

Aprecio sinceramente lo fácil que es utilizar Creatify IA. La plataforma es intuitiva, incluso si no eres un experto en tecnología, lo que hace que todo el proceso de creación de vídeos sea muy sencillo.

📚 Lea también: Desde redactar textos atractivos hasta programar lanzamientos, esta guía de gestión de campañas por correo electrónico le ayudará a optimizarlo todo.

7. Quickads (ideal para generar automáticamente variaciones de anuncios para redes sociales)

a través de Quickads

Quickads es una plataforma de creación de anuncios basada en IA diseñada para ayudar a los profesionales del marketing y a los propietarios de pequeñas empresas a producir anuncios para múltiples canales en cuestión de minutos. Empieza introduciendo información básica sobre tu producto, el público objetivo y las metas de la campaña, y la plataforma genera creatividades, textos y variaciones de anuncios adaptados a tus datos.

Es compatible con un amplio intervalo de formatos publicitarios, incluyendo publicaciones en redes sociales, anuncios en tiras y guiones de vídeo, lo que lo hace versátil para equipos que ejecutan campañas multicanal. La herramienta también permite una rápida personalización para que puedas ajustar el texto, los colores y los elementos visuales para que se adapten al estilo de tu marca antes de publicar.

Con su énfasis en la velocidad y la simplicidad, Quickads es especialmente útil para empresas que necesitan crear y probar muchas versiones de anuncios sin dedicar días al diseño o la redacción. Es una opción práctica para equipos que buscan lanzar campañas más rápidamente sin renunciar a la producción creativa interna.

Las mejores funciones de Quickads

Textos y creatividades publicitarias generados por IA en menos de 60 segundos

Opciones de exportación multiplataforma para Facebook, Instagram, Google y más

Variaciones automáticas de anuncios para pruebas A/B

Interfaz sencilla para personas sin conocimientos de diseño

Limitaciones de Quickads

Menos opciones de personalización en comparación con las herramientas de diseño avanzadas

Ideal para campañas a corto plazo o de rápida respuesta

Precios de Quickads

Starter: 79 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Agencia: 149 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Quickads

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Quickads?

Un crítico de G2 comparte:

La función de creación de anuncios gráficos con un solo clic de QuickAds.ai es revolucionaria. Es increíblemente eficiente y ofrece resultados profesionales en cuestión de segundos. He ahorrado mucho tiempo y dinero en diseño desde que utilizo esta herramienta. Los anuncios son llamativos y eficaces, lo que hace que mis campañas destaquen.

La función de creación de anuncios con imágenes con un solo clic de QuickAds.ai es revolucionaria. Es increíblemente eficiente y ofrece resultados profesionales en segundos. He ahorrado mucho tiempo y dinero en diseño desde que utilizo esta herramienta. Los anuncios son llamativos y eficaces, lo que hace que mis campañas destaquen.

📚 Lectura relacionada: Crea estrategias más inteligentes y rápidas con generadores de planes de marketing basados en IA que reducen el tiempo de planificación a la mitad.

8. Pencil AI (ideal para probar y optimizar creatividades publicitarias con información de IA)

a través de Pencil

Pencil AI utiliza IA para ayudar a los equipos de marketing a crear creatividades publicitarias para plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Empieza subiendo los activos de tu marca (logotipos, imágenes de productos y vídeos existentes) y, a continuación, Pencil genera múltiples variaciones de anuncios diseñadas para adaptarse a tu tono y estilo.

Lo que diferencia a Pencil es su enfoque «predictivo». La IA no solo crea anuncios, sino que analiza los datos de rendimiento de campañas anteriores para sugerir creatividades con mayor probabilidad de intento correcto. Con el tiempo, aprende qué imágenes, titulares y llamadas a la acción funcionan mejor para tu marca, de modo que los anuncios futuros estén aún más orientados a los objetivos.

Todas tus campañas y activos se almacenan en un único panel, lo que facilita la prueba de variaciones y el seguimiento de los resultados. Esto hace que Pencil sea especialmente valioso para equipos que realizan campañas publicitarias frecuentes y desean reducir el tiempo de producción sin dejar de basar sus decisiones creativas en los datos de rendimiento.

Las mejores funciones de Pencil AI

Textos publicitarios y recursos creativos generados por IA y adaptados a tu marca

Puntuación predictiva del rendimiento de las variaciones publicitarias

Integración del kit de marca para una imagen coherente

Múltiples variaciones para pruebas A/B

Limitaciones de Pencil AI

Requiere cuentas publicitarias conectadas para obtener los mejores resultados predictivos

Funciona mejor para equipos que realizan campañas publicitarias continuas

Precios de Pencil IA

Básico: 14 $ al mes

Crecimiento: 55 $ al mes

Ventajas: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pencil AI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pencil IA?

Un crítico de G2 comparte :

Se trata de una plataforma revolucionaria. A destacar: todos los mejores modelos GenAI en un solo lugar, datos de rendimiento integrados para optimizar la producción de anuncios, variaciones de feeds para escalar el contenido, biblioteca de marcas incorporada y chat en los anuncios

Se trata de una plataforma revolucionaria. A destacar: todos los mejores modelos GenAI en un solo lugar, datos de rendimiento integrados para optimizar la producción de anuncios, variaciones de feeds para escalar el contenido, biblioteca de marcas incorporada y chat en los anuncios

📚 Lea también: Estos ejemplos de briefs creativos muestran cómo poner a todo el mundo en la misma página, incluso antes de empezar a crear.

9. Smartly (ideal para la automatización de anuncios a gran escala y en múltiples plataformas)

a través de Smartly

Smartly es una plataforma de automatización creativa y compra de medios diseñada para ayudar a las marcas a realizar campañas de pago en las principales plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y Snapchat. Combina la creación, prueba y optimización de anuncios en un único entorno de trabajo, lo que permite a los equipos diseñar creatividades publicitarias, configurar la segmentación y lanzar campañas sin tener que cambiar de herramienta.

Las funciones de automatización de la plataforma permiten a los profesionales del marketing actualizar dinámicamente los creativos publicitarios y la segmentación en función de los feeds de productos, los segmentos de audiencia o los datos de rendimiento. Esto ayuda a mantener la relevancia y la puntualidad de los anuncios, tanto si se realizan promociones de temporada como si se actualizan los mensajes basados en el stock. Los equipos también pueden realizar pruebas creativas a gran escala para ver qué variaciones funcionan mejor antes de confirmar el presupuesto.

Dado que Smartly. io se integra directamente con las plataformas de anuncios sociales, los datos de rendimiento fluyen de vuelta a la herramienta para la elaboración de informes en tiempo real. Esto facilita la detección de tendencias, el ajuste del gasto y la replicación de campañas de alto rendimiento. Las grandes marcas suelen utilizar Smartly. io para gestionar múltiples campañas y mercados a la vez, lo que agiliza los flujos de trabajo y reduce la gestión manual de los anuncios.

Las mejores funciones de Smartly

Pruebas y optimización creativas automatizadas en todas las plataformas

Integración con las principales redes publicitarias de redes sociales

Asignación de presupuesto basada en IA para un mejor retorno de la inversión

Herramientas de colaboración para equipos creativos y de marketing

Limitaciones de Smartly

Precios más elevados dirigidos a clientes corporativos

No es ideal para pequeñas empresas con un presupuesto publicitario limitado

Precios inteligentes

Precios personalizados en función del gasto publicitario y las necesidades de la campaña

Valoraciones y reseñas inteligentes

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartly?

Un crítico de G2 comparte:

Son compatibles con casi todas las funciones nativas de Meta Ads: DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personalización de ubicaciones, etc. Toda la estructura de la campaña se puede gestionar desde feeds de automatización de Hojas de cálculo de Google, muy fáciles de usar. Presupuesto, creatividad, copia, segmentación, etc.: ¡todo se gestiona en directo desde Hojas de cálculo de Google!

Son compatibles con casi todas las funciones nativas de Meta Ads: DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personalización de ubicaciones, etc. Toda la estructura de la campaña se puede gestionar desde los sencillos feeds de automatización de Hojas de cálculo de Google. Presupuesto, creatividad, copia, segmentación, etc.: ¡todo se gestiona en directo desde Hojas de cálculo de Google!

📚 Leer también: Encuentre las mejores herramientas de gestión de campañas para planificar, lanzar y optimizar campañas de principio a fin.

10. Predis. ai (El mejor para la generación de publicaciones en redes sociales y la planificación de ideas)

a través de Predis.ai

Predis.ai es una herramienta impulsada por IA que ayuda a las empresas a crear publicaciones completas para redes sociales, incluyendo imágenes, pies de foto y hashtags, a partir de una simple indicación de texto. Puedes introducir una breve descripción de tu producto, oferta o campaña, y Predis genera automáticamente contenido listo para publicar y adaptado a plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn y muchas más.

La herramienta incluye un generador de imágenes de IA, plantillas personalizables y un programador para que puedas diseñar y publicar contenido sin tener que cambiar de app, aplicación. También ofrece análisis de la competencia e información sobre el rendimiento, lo que te proporciona datos para perfeccionar tu estrategia en redes sociales.

Predis funciona bien para pequeñas y medianas empresas y agencias que desean mantener una presencia social activa y profesional sin invertir mucho en recursos de diseño o redacción. Al combinar la ideación, la creación y la programación en un solo lugar, ayuda a los equipos a mantener las campañas coherentes y encaminadas.

Las mejores funciones de Predis. ai

Textos publicitarios, vídeos y publicaciones estáticas en redes sociales generados por IA

Recomendaciones creativas específicas para cada plataforma y canal

Sugerencias de subtítulos y hashtags para aumentar la visibilidad

Compatibilidad multilingüe para campañas globales

Limitaciones de Predis. ai

Capacidades avanzadas de edición de vídeo limitadas

Funciona mejor para estrategias de marketing centradas en las redes sociales

Precios de Predis. ai

Free

Además: 39 $ al mes

Edge: 79 $ al mes

Enterprise: 249 $ al mes

Predis. ai valoraciones y opiniones

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Predis.ai?

Un crítico de G2 comparte:

Una aplicación muy útil para todo tipo de creación de contenidos, como vídeos, imágenes y carruseles.

Una aplicación muy útil para todo tipo de creación de contenidos, como vídeos, imágenes y carruseles.

📚 Lea también: Desde la redacción de textos publicitarios hasta la selección de los mejores creativos, la IA en la publicidad está cambiando la forma de trabajar de los profesionales del marketing.

Ventajas de utilizar IA para la generación de campañas

🔎 ¿Sabías que...? Una gran mayoría de los profesionales del marketing, un impresionante 85 %, utiliza herramientas de redacción con IA o herramientas de creación de contenido para mejorar su marketing.

Los generadores de campañas de IA te quitan mucho trabajo de encima: te ahorran tiempo, afinan tu segmentación y te proporcionan ideas creativas que puedes utilizar en todos los canales. Con la automatización y los datos de tu lado, planificar, crear y optimizar campañas es mucho más fácil y eficaz.

1. Creación más rápida de campañasLa IA puede generar textos publicitarios, anuncios de vídeo, publicaciones en redes sociales y plantillas publicitarias en cuestión de minutos, lo que reduce el tiempo desde la concepción hasta el lanzamiento.

⭐ Qué significa esto: Los profesionales del marketing están experimentando beneficios directos en su eficiencia y productividad gracias a la implementación de la tecnología IA. El 83,82 % de los encuestados informó de un aumento de la productividad desde la adopción de la IA.

2. Mensajes de marca coherentesLas directrices de marca y los controles de tono de voz integrados garantizan que todas las creatividades publicitarias se ajusten a la identidad de tu marca, independientemente de la plataforma.

3. Optimización basada en datosLa IA analiza los datos históricos de rendimiento y el comportamiento de la audiencia para ajustar las estrategias publicitarias, mejorar las tasas de clics y maximizar el ROI.

4. Personalización a gran escalaLa personalización automatizada del contenido ayuda a adaptar los mensajes a diferentes públicos objetivo sin tener que crear manualmente múltiples variaciones de anuncios.

5. Ejecución multicanal sin fisurasMuchos generadores de campañas de marketing de IA se integran con plataformas de redes sociales, redes publicitarias y herramientas de CRM, lo que facilita la coordinación de campañas en todos los canales.

6. RentabilidadAl reducir la dependencia de recursos creativos externos y minimizar el proceso de prueba y error, las herramientas basadas en IA pueden ayudar a reducir los costes de producción de las campañas.

📚 Lea también: Reduzca el tiempo de configuración de las campañas con estas plantillas de campañas de marketing diseñadas para la rapidez y la colaboración.

Retos del uso de la IA para la generación de campañas

Aunque los generadores de campañas de IA pueden optimizar la creación de anuncios y mejorar el rendimiento, también plantean retos que los profesionales del marketing deben gestionar.

1. Control de calidad: es posible que los creativos y textos publicitarios generados por IA deban ser revisados por personas antes de su publicación para garantizar su precisión, relevancia y alineación con la marca.

📊 Dato objetivo: El 39 % de los profesionales del marketing afirman que no saben cómo utilizar de forma segura la IA generativa. Plantean dudas sobre su precisión y señalan la necesidad de supervisión humana, así como de una formación adecuada y datos fiables de los clientes, para aprovechar eficazmente la tecnología en el trabajo.

2. Dependencia excesiva de la automatizaciónConfiar únicamente en la IA para la creación de contenidos puede dar lugar a mensajes genéricos o repetitivos, lo que puede reducir la participación de la audiencia con el tiempo.

3. Contexto creativo limitadoLas herramientas de IA funcionan mejor cuando se les proporcionan instrucciones y datos detallados. Sin los datos adecuados, el resultado puede carecer de los matices necesarios para alcanzar las metas específicas de la campaña.

4. Privacidad y cumplimiento de los datosEl uso de datos de clientes para la personalización mediante IA requiere un estricto cumplimiento de las normativas de privacidad, como el RGPD y la CCPA, que no todas las herramientas gestionan automáticamente.

🔍 Según un estudio: El 40,44 % de los profesionales del marketing destacaron la privacidad de los datos como un gran reto para la integración y optimización completas de la IA. Esto refleja la creciente sensibilidad en torno al tratamiento de los datos y las consideraciones éticas en las aplicaciones de IA.

5. Complejidad de la integraciónEs posible que algunos generadores de campañas de marketing con IA no se integren perfectamente con su infraestructura tecnológica existente, lo que requerirá una configuración adicional o procesos manuales.

6. Costes de suscripción y escalabilidadAunque las herramientas de IA pueden ahorrar tiempo, las funciones avanzadas, los niveles de uso más altos o la compatibilidad con varias marcas pueden aumentar los costes, especialmente para equipos grandes.

📚 Lea también: Establezca presupuestos, supervise el gasto y ajuste las estrategias en tiempo real con la ayuda de esta guía de presupuestos de marketing.

¿Cómo elegir el generador de campañas de IA adecuado?

La selección del generador de campañas de marketing con IA adecuado depende de las metas, el presupuesto y el flujo de trabajo de tu equipo. La elección correcta debe alinearse con los objetivos de tu campaña e integrarse perfectamente en tu pila de marketing.

1. Define las metas de tu campañaDecide si tu prioridad es crear anuncios, optimizar la segmentación, generar anuncios de vídeo, producir publicaciones en redes sociales o gestionar campañas de principio a fin.

2. Comprueba las capacidades de IABusca funciones como plantillas de anuncios, múltiples variaciones de anuncios, análisis predictivo y personalización para adaptarse a las necesidades de tu campaña.

3. Evalúa las opciones de integraciónElige una herramienta que funcione a la perfección con tus plataformas de redes sociales, CRM y herramientas de análisis para optimizar los flujos de trabajo.

4. Evalúa la facilidad de usoAsegúrate de que la plataforma tiene una interfaz intuitiva para que tu equipo pueda empezar a crear anuncios y creatividades publicitarias rápidamente sin una curva de aprendizaje pronunciada.

5. Compara los niveles de preciosRevisa todos los planes disponibles y ten en cuenta los posibles costes de ampliación si tus campañas o tu equipo crecen.

6. Lea opiniones reales de usuariosConsulte las reseñas de G2 y Capterra para conocer el rendimiento, la calidad del soporte al cliente y las posibles limitaciones desde la perspectiva de los usuarios.

🔎 ¿Sabías que... Una estrategia de promoción sólida es lo que diferencia las campañas excelentes de las que caen en el olvido.

Realice campañas más rápido con IA

Los generadores de campañas de IA están cambiando las reglas del juego para los profesionales del marketing. Te ayudan a planificar, crear y optimizar campañas publicitarias más rápido, a definir objetivos de forma más inteligente y a gastar menos en el proceso. ¿Necesitas creatividades publicitarias nuevas? ¿Múltiples variaciones? ¿Ajustes específicos para cada plataforma social? Estas herramientas eliminan el trabajo tedioso del proceso de creación de anuncios para que puedas centrarte en los grandes logros.

Y si quieres un lugar donde gestionarlo todo, ClickUp es lo que necesitas. Es la app que lo tiene todo para el trabajo: combina la gestión de proyectos, la creación de contenidos, la colaboración y la IA en una sola plataforma. Con ClickUp Brain, Brain MAX y AI Agents, puedes llevar tu campaña de marketing desde el briefing hasta el lanzamiento sin tener que cambiar de pestaña.

Prueba ClickUp gratis ahora y empieza a gestionar tus campañas de forma más inteligente.

Preguntas frecuentes

La IA puede acelerar significativamente la creación de campañas al generar textos publicitarios, anuncios de vídeo, publicaciones en redes sociales y plantillas de anuncios en cuestión de minutos. También utiliza información basada en datos para optimizar la segmentación, personalizar los creativos publicitarios y mejorar las tasas de clics con el tiempo.

A diferencia de las herramientas tradicionales, que dependen en gran medida de la introducción manual de datos, los generadores de campañas de marketing con IA automatizan la creación de contenidos, sugieren múltiples variaciones de anuncios y utilizan datos de rendimiento para ajustar las campañas en todas las plataformas.

La IA es compatible con varios tipos de campañas, incluidos anuncios en redes sociales, anuncios gráficos, campañas de marketing por correo electrónico, anuncios de vídeo y promociones multicanal para lanzamientos de productos o ventas de temporada.

Obtendrá los mejores resultados si proporciona un resumen claro de la campaña, detalles sobre el público objetivo, directrices de la marca y cualquier dato relevante sobre el rendimiento de campañas anteriores.

Realiza un seguimiento de métricas como las tasas de conversión, las tasas de clics, el coste por adquisición y los niveles de interacción antes y después de adoptar la herramienta de IA para medir su impacto en el rendimiento de la campaña.