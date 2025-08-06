Precios de Otter IA: planes, funciones y alternativas

La transcripción instantánea y las anotaciones en tiempo real con IA de Otter AI le han valido un gran número de seguidores entre equipos, estudiantes y profesionales independientes. Es fácil e intuitivo de usar. Además, ofrece notas de reuniones con función de búsqueda.

Sin embargo, si tienes que transcribir conferencias y reuniones a diario, sus limitaciones, como los límites de transcripción y la falta de integraciones adecuadas en los planes de nivel inferior, pueden resultar frustrantes.

Debe elegir un plan que se adapte a sus necesidades y a su presupuesto para sacar el máximo partido a sus funciones.

En este artículo, desglosaremos los planes de precios de Otter AI, desde el nivel gratuito hasta los planes Business y Enterprise, y una alternativa más potente para integrar tus reuniones y flujos de trabajo en una sola herramienta. Sí, eso es ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo

🧠 Dato curioso: La transcripción se remonta al antiguo Egipto, donde los escribas documentaban eventos en tablillas y paredes. Estos escribas eran figuras muy respetadas, exentas de trabajo físico y de impuestos.

ClickUp frente a Otter AI para la automatización de reuniones

A continuación, te ofrecemos una comparación detallada de las capacidades de Otter AI y AI Notetaker de ClickUp antes de examinar los precios de cada herramienta.

Función Otter. ai ClickUp Transcripción de reuniones ✅ Transcripción en tiempo real a través de OtterPilot en Zoom, Google Meet y Teams con una precisión de hasta el 95 %; etiquetado de oradores; captura de diapositivas ✅ Transcripción automática de notas y grabaciones de reuniones de Zoom, Google Meet y Teams en documentos de ClickUp a través del tomador de notas con IA de ClickUp Extracción de elementos de acción ✅ «Takeaways» detecta automáticamente las decisiones, los temas clave y los elementos que requieren acción; resalta los elementos que requieren tareas ✅ ClickUp AI Notetaker resume reuniones, identifica elementos de acción y crea automáticamente tareas a partir de reuniones utilizando IA Integración de tareas ❌ Sin sistema nativo de gestión de tareas ✅ Nativo: convierte los elementos de acción de transcripciones/resúmenes directos en tareas de ClickUp y adjúntalos a los flujos de trabajo al instante Entorno de trabajo centralizado ❌ Principalmente una plataforma de transcripción y resumen; carece de gestión completa del trabajo (documentos, paneles, tareas) ✅ Plataforma de trabajo totalmente integrada (tareas, documentos, paneles, Brain, reuniones), todo en una sola aplicación para el trabajo Contexto de la reunión en las tareas ❌ Las transcripciones y los resúmenes se encuentran en el entorno de trabajo de Otter. IA; deben exportarse manualmente para vincularlos a las tareas ✅ Crea relaciones bidireccionales para vincular las tareas de ClickUp con las notas de las reuniones directamente en ClickUp Base de conocimientos con función de búsqueda ✅ Búsqueda robusta: por palabra clave, orador, fecha; compatible con carpetas y canales de equipo ✅ Búsqueda corporativa unificada y basada en IA en todas tus tareas, documentos, notas y grabaciones dentro de ClickUp (incluso búsquedas en apps externas conectadas) Resúmenes con tecnología IA ✅ Genera resúmenes en directo y posteriores a la reunión; sincronización de diapositivas; nubes de palabras y extracción de palabras clave ✅ Resúmenes en las tareas, siguientes pasos, comentarios y respuestas con reconocimiento de hilos a través de ClickUp Brain y Autopilot Agents Ideal para Equipos que necesitan transcripciones en directo fiables, transcripciones con función de búsqueda, resúmenes e inteligencia para reuniones independiente Equipos que desean reuniones + tareas + ejecución en una sola plataforma con IA que vincula los resultados de las reuniones con el trabajo en un lugar unificado

¿Qué es Otter IA?

a través de Otter IA

Otter IA es una herramienta inteligente de transcripción y toma de notas que convierte las conversaciones de tus reuniones en texto en tiempo real que se puede buscar. Es ampliamente utilizada por profesionales, estudiantes, periodistas y equipos que desean centrarse en la conversación sin tener que tomar notas apresuradamente.

Este software de transcripción y gestión de reuniones captura automáticamente las palabras pronunciadas, los nombres de los interlocutores y los puntos clave, lo que facilita volver a consultar los detalles esenciales. También genera resúmenes con elementos de acción, para que puedas dedicar más tiempo a tu trabajo real en lugar de buscar a toda prisa algo que alguien dijo en la última reunión.

La herramienta se integra con plataformas de reuniones como Zoom y Google Meet, lo que la convierte en una compañera muy útil para el teletrabajo y la colaboración virtual.

Las funciones clave incluyen:

Transcripción en tiempo real con identificación de hablantes: Transcribe entrevistas, reuniones y conferencias con gran precisión e identificación de hablantes

Resúmenes de reuniones con IA: Acceda a un Acceda a un resumidor de documentos con IA para sus notas de reuniones

Sincronización de voz a texto: Siga la reproducción de archivos de audio y vídeo en directo sincronizados con la transcripción para no perder ni una palabra en su contexto

Notas colaborativas: resalta, comenta y comparte transcripciones con tu equipo, convirtiendo las conversaciones en documentos prácticos

Integraciones: Conecta Otter con Zoom, Google Meet, Dropbox y otras herramientas para optimizar tu flujo de trabajo

Acceso multiplataforma: Utiliza Otter en la web, iOS o Android para grabar y acceder a transcripciones desde cualquier lugar

👀 ¿Sabías que...? Para maximizar la participación, las reuniones presenciales deben ser breves, de menos de 45 minutos o, idealmente, de media hora. Los ponentes que mantienen sus presentaciones concisas (alrededor de 15 minutos) tienen más probabilidades de retener la atención de su público.

Planes de precios de Otter IA

Los planes de precios de Otter IA incluyen diferentes ventajas, y saber lo que pagas marca la diferencia. ¿Necesitas todas las funciones, o te basta con la versión básica gratuita? ¿Hay algún complemento que te ayude a sacar el máximo partido a Otter IA sin pasarte con un plan caro?

Analicémoslo para que obtengas el mejor valor sin sorpresas desagradables.

Plan básico

Otter IA ofrece un plan básico gratuito con transcripciones multilingües, identificación de hablantes y mucho más.

Funciones clave

Transcribe conversaciones de reuniones en inglés, francés y español

Identifica a los interlocutores, su tiempo de conversación y las palabras clave de las conversaciones

Tome notas en directo de las actas de las reuniones en Google Meet

Accede al historial de conversaciones, al vocabulario personalizado compartido y a la búsqueda avanzada

Limitaciones

Este plan solo permite un máximo de cinco miembros en el entorno de trabajo

Solo puede transcribir una reunión a la vez y acceder a solo 20 chats de Otter IA

Solo puedes acceder a las 25 conversaciones más recientes de tu historial

El límite de 300 minutos para transcripciones mensuales no se acumula y viene con un máximo de 30 minutos de transcripciones por conversación

Falta la búsqueda avanzada en transcripciones y la toma de notas en vivo integrada para reuniones virtuales en Zoom

No se puede ajustar la velocidad de reproducción de las grabaciones de las reuniones

Precios

Free Forever

🔑 Para quién es: Estudiantes, autónomos y emprendedores individuales que celebran reuniones ocasionales y solo necesitan servicios de transcripción fiables encontrarán este servicio útil.

Plan Pro

El plan Pro de Otter IA ofrece muchos más minutos de transcripción que el plan básico. Sin embargo, no cuenta con la función de toma de notas en tiempo real de Zoom, entre otras funciones avanzadas.

Funciones clave

Además de disfrutar de las funciones del plan Básico, podrás:

Automatice el resumen de la reunión con elementos de acción y un esquema

Accede a widgets para Android o iOS y compatibilidad con atajos de Siri

Comparte notas , establece un vocabulario personalizado, etiqueta a los interlocutores y asigna elementos de acción a tus compañeros de equipo

Transcribe dos reuniones simultáneas

Obtenga un historial de conversaciones ilimitado

Ajusta la velocidad de reproducción y omite los silencios cuando vuelvas a ver las grabaciones de las reuniones

Limitaciones

Seguirás teniendo solo cinco miembros por entorno de trabajo o cuenta, y tendrás que pagar por cada miembro por separado

No puedes importar ni transcribir archivos de audio o vídeo ilimitados de terceros

Faltan las funciones de análisis de uso y códigos de tiempo editables

Aunque el límite mensual de transcripciones es mayor que el del plan básico, sigue estando limitado a 1200 minutos sin posibilidad de transferencia

Precios

16,99 $ al mes por usuario

🔑 Para quién es: Las startups, las pequeñas empresas y las agencias con un equipo reducido y un número limitado de reuniones virtuales encontrarán útil este plan de suscripción.

Plan Business

Este plan de precios es ideal para equipos grandes que celebran reuniones virtuales con frecuencia y necesitan funciones más avanzadas, además de transcripciones, en sus herramientas de IA para reuniones.

Funciones clave

Además de disfrutar de todo lo incluido en el plan Pro, obtendrá:

Importa y transcribe automáticamente archivos de audio o vídeo ilimitados desde Dropbox

Accede a la transcripción en directo a través de RTMP por un coste adicional

Acceda a análisis de uso con soporte prioritario

Sincroniza automáticamente las grabaciones en la nube y accede a notas y subtítulos en directo integrados desde Zoom

Limitaciones

El límite máximo mensual de transcripción está fijado en 6000 minutos

Solo puedes grabar tres reuniones simultáneas

No puede cambiar el nombre del asistente de reuniones Otter IA en reuniones virtuales ni acceder al inicio de sesión único (SSO)

Precios

30 $ al mes por usuario

🔑 Para quién es: Las startups y las empresas medianas que celebran reuniones semanales y debates virtuales con clientes, y necesitan un asistente de reuniones con IA más personalizable, pueden considerar este plan.

Plan Enterprise

Otter IA tiene un plan personalizable para empresas más grandes. Este plan incluye funciones avanzadas como la integración con Salesforce y HubSpot, seguridad de nivel empresarial, cumplimiento de la HIPAA y mucho más.

Funciones clave

Importa y transcribe archivos de audio o vídeo pregrabados de forma ilimitada

Reproduce archivos de vídeo de Zoom, Google Meet y MS Teams

Importa información de ventas y sincroniza las notas de las llamadas de los clientes con Salesforce con el agente de ventas de Otter

Utilice el inicio de sesión único (SSO) para mayor seguridad

Exporta transcripciones en formatos MP3, TXT, PDF, DOCX y SRT de forma masiva

Acceda a una implementación para toda la organización y a un gestor de éxito especializado

Limitaciones

Solo obtienes 6000 minutos al mes para transcripciones y solo puedes transcribir tres reuniones simultáneas, igual que el plan Business

El vocabulario personalizado compartido también está limitado

Necesitas una licencia mínima para 100 usuarios para acceder a la función de inicio de sesión único (SSO)

Precios

Precios personalizados

🔑 Para quién es: Corporaciones con equipos grandes y diversos que necesitan servicios de transcripción extensos con herramientas de colaboración en equipo

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están abarrotadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias. En otra encuesta de ClickUp, el 70 % de los encuestados confesó que estaría encantado de enviar a un sustituto o un representante a las reuniones si pudiera. ¡El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ser tu asistente perfecto para las reuniones! Deja que la IA capture todos los puntos clave, decisiones y elementos de acción mientras tú te concentras en el trabajo de mayor valor. Con los resúmenes automáticos de reuniones y la creación de tareas asistida por ClickUp Brain, nunca te perderás información crítica, incluso cuando no puedas asistir a una reunión. 💫 Resultados reales: Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias

¿Vale la pena el precio de Otter IA?

No hay escasez de herramientas de transcripción de IA en el mercado. Entonces, ¿vale la pena invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo en Otter IA?

Ofrece un equilibrio sólido entre precisión, funciones de colaboración e integraciones prácticas. Veamos cuán valioso es realmente.

Ventajas de los precios de Otter IA

Estas son las cualidades que hacen de Otter IA una plataforma de transcripción que vale la pena considerar:

Plan Free disponible: Accede a las funciones básicas de transcripción sin coste alguno para particulares y equipos pequeños (hasta cinco miembros)

Varios niveles de precios: Elige entre planes diseñados para estudiantes, profesionales y grandes corporaciones

Ideal para transcripciones multilingües: Transcribe reuniones en inglés, francés y español utilizando el chat de Otter IA

Colaboración en tiempo real: comente, resalte y comparta notas en transcripciones con su equipo

Accesibilidad multiplataforma: Utiliza Otter en la web, iOS y Android con una app móvil para acceder desde cualquier lugar

Resúmenes y elementos de acción automatizados: Obtenga resúmenes instantáneos de reuniones, aspectos clave y tareas de seguimiento

Vocabulario personalizado: añade términos y nombres específicos del sector para obtener una transcripción más precisa

Búsqueda avanzada: Encuentre momentos clave por orador, marca de tiempo o palabra clave en todo su archivo de transcripciones

👀 ¿Sabías que...? Transcribir una hora de audio manualmente puede llevar entre tres y ocho horas, lo que pone de manifiesto la eficiencia que ofrecen las herramientas de transcripción automatizada.

Contras de los precios de Otter IA

Otter IA tiene algunos inconvenientes importantes que afectan a su relación calidad-precio. Estos son los más destacados:

Limitaciones del plan Free: Solo 300 minutos de transcripción al mes y un límite de 30 minutos por conversación, lo que resulta demasiado restrictivo para reuniones frecuentes o conferencias diarias; además, la precisión disminuye en entornos ruidosos

Tiempo de transcripción limitado en los planes superiores: Incluso el plan Enterprise limita el uso a 6000 minutos al mes y 4 horas por conversación, sin posibilidad de transferencia

Mayor coste por mejores funciones: La transcripción en directo con Zoom, las subidas ilimitadas y los resúmenes automatizados solo están disponibles en los planes Business o Enterprise

Falta de control por parte del administrador: Las herramientas de administración y las opciones de personalización están limitadas a los niveles superiores, lo que obliga a los equipos más pequeños a actualizar para poder acceder a ellas

Funciones avanzadas no disponibles: Los códigos de tiempo editables, las herramientas de IA para equipos de ventas y las integraciones de CRM (como Salesforce y HubSpot) están bloqueados en el plan Enterprise

Reuniones simultáneas limitadas: Solo se pueden celebrar tres reuniones simultáneas, lo que puede no ser adecuado para equipos más grandes con horarios solapados

¿Por qué considerar alternativas a Otter IA?

Otter IA es popular porque es muy fácil de usar y ofrece algunos servicios de transcripción decentes incluso en el plan gratuito. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, que algunas alternativas a Otter IA pueden suplir.

Aquí tienes cuatro limitaciones que debes tener en cuenta antes de implementar la solución en toda la organización:

Restricciones presupuestarias

El plan Free de Otter IA no ofrece transcripciones integradas de Zoom, sincronización con Dropbox ni análisis de uso. Tampoco hay opciones complementarias, por lo que no puedes elegir las funciones que deseas añadir a tu plan.

Las funciones premium no son baratas, e incluso así, algunas funciones avanzadas como las exportaciones masivas, la captura de dominios y la captura automática de diapositivas solo están disponibles en los planes Business y Enterprise.

Si eres un usuario individual o un equipo pequeño, es posible que acabes pagando por funciones que rara vez utilizas o que desees que el plan gratuito te ofreciera un poco más de flexibilidad.

Como dice un crítico de G2:

... Sin la versión de pago, tendrás restricciones en cuanto al número de horas de grabación que puedes transcribir.

... Sin la versión de pago, tendrás restricciones en cuanto al número de horas de grabación que puedes transcribir.

Transcripción limitada

Los 300 minutos gratis de servicios de transcripción de reuniones y el límite de 30 minutos para chatear son probablemente algunos de los mayores inconvenientes para subirse al carro de Otter IA.

Incluso los planes de pago tienen un límite. El límite máximo de transcripción de Otter AI de 6000 minutos solo para los planes Business y Enterprise también puede parecer restrictivo para las organizaciones más grandes, especialmente si celebran varias reuniones con regularidad.

Tampoco hay forma de ampliar este límite con un complemento. Además, solo puedes grabar un máximo de tres reuniones simultáneamente. Por lo tanto, debes registrarte en varias cuentas de pago para implementar el proceso de transcripción en más de tres reuniones.

📮ClickUp Insight: Los datos de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones muestran que el 25 % de las reuniones cuentan con una media de 8 o más participantes. También hemos descubierto que una reunión dura una media de 51 minutos. Estas reuniones tan numerosas pueden dar lugar a un mínimo de entre 6 y 8 horas de tiempo colectivo dedicado a reuniones cada semana a nivel organizativo. ¿Y si pudieras reducirlo? ¡ClickUp transforma la forma en que se comunican los equipos! En lugar de largas reuniones, colabora directamente en las tareas mediante comentarios, adjuntos, notas de voz, clips de vídeo y mucho más, todo en un solo lugar. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos globales de STANLEY Security ya han ahorrado más de 8 horas semanales en reuniones y actualizaciones con nuestra app para el trabajo, que lo tiene todo!

Funciones de autenticación deficientes en los niveles inferiores

el 51 % de las organizaciones planean invertir más en seguridad debido al aumento de las incidencias relacionadas con la violación de datos.

Esta inversión también debería extenderse a tus herramientas de transcripción, ya que es probable que trates información confidencial en reuniones virtuales.

Sin embargo, si te has registrado en el plan Basic o Pro, solo obtienes una app de autenticación para proteger los datos de transcripción. Los planes Business y Enterprise han añadido la seguridad de la autenticación por SMS.

Sin embargo, el mayor inconveniente en cuanto a las funciones de seguridad es que el SSO o los controles avanzados de administrador solo están disponibles en el plan Enterprise. Para equipos más pequeños, pagar por seguridad avanzada es casi imposible.

Integraciones limitadas en los planes Free y Pro

Otter IA funciona bien con algunas plataformas importantes, como Google Meet, Zoom y Dropbox, pero existen algunas limitaciones. Por ejemplo, si tienes el plan Básico o Pro, no puedes acceder a los subtítulos en directo integrados para las reuniones de Zoom.

¿Quieres conectar Otter a tu CRM como HubSpot o Salesforce? Tendrás que registrarte en el plan Enterprise. Esto puede suponer un verdadero obstáculo para los equipos que desean integrar Otter en una pila tecnológica más grande. Al final, acabas cambiando manualmente entre herramientas, lo que va en contra del propósito de la transcripción automática.

Un crítico de G2 también señaló su falta de integración en el plan Business:

Me gustaría que el plan Business se integrara con HubSpot.

Me gustaría que el plan Business se integrara con HubSpot.

🧠 Dato curioso: De media, las personas hablan entre 150 y 170 palabras por minuto, lo que es aproximadamente cuatro veces más rápido que la velocidad media de escritura. Esta disparidad subraya el valor de los servicios de transcripción para capturar el contenido hablado de manera eficiente.

Las mejores alternativas a Otter IA

¿Por qué conformarse con límites de transcripción y altos costes cuando otras herramientas empresariales ofrecen más flexibilidad, funciones y valor?

Conoce ClickUp, la app para todo el trabajo. Es una plataforma centralizada que automatiza la transcripción de reuniones, ofrece un asistente de reuniones con IA para resumir las notas de tus reuniones y transformar los elementos de acción en tareas, y organiza la agenda y las actas de tus reuniones en un entorno de trabajo colaborativo.

Un cliente explica por qué ClickUp es ideal para gestionar sus reuniones:

Lo utilizamos para ayudar y acelerar nuestras reuniones diarias de nuestro ritual Scrum. Me ayuda a conocer el progreso de mi sprint, el progreso de mis tareas y a mantener un backlog organizado para todos mis recados.

Lo utilizamos para ayudar y acelerar nuestras reuniones diarias de nuestro ritual Scrum. Me ayuda a conocer el progreso de mi sprint, el progreso de mis tareas y a mantener una lista organizada de todas mis tareas pendientes.

Funciones clave

Mientras que Otter AI se centra exclusivamente en la transcripción y el resumen, ClickUp amplía la experiencia transformando sus reuniones en resultados organizados y rastreables.

Estas son algunas de sus mejores funciones:

ClickUp AI Tomador de notas

Captura transcripciones precisas con rótulos de hablantes, resúmenes, grabaciones y elementos de acción listados de forma ordenada en un único documento, utilizando ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker es un tomador de notas inteligente que se une a tus llamadas para grabar, transcribir y procesar reuniones (¡basándose en tus permisos, por supuesto!). Tanto si eres un estudiante que compagina clases consecutivas como si eres un equipo que gestiona múltiples llamadas de clientes, Notetaker te garantiza notas precisas y estructuradas sin tener que levantar un bolígrafo.

Ofrece identificación de hablantes, marcas de tiempo y detección automática de elementos de acción y decisiones clave, lo que proporciona resúmenes de reuniones claros y organizados en tu bandeja de entrada de ClickUp después de cada sesión. Puedes buscar fácilmente en estas notas, añadidas como documentos ClickUp independientes para cada reunión, para volver a consultar puntos importantes o realizar un seguimiento de lo que requiere seguimiento.

He aquí por qué este usuario de Reddit recomienda el tomador de notas con IA de ClickUp:

vía Reddit

A diferencia de las herramientas tradicionales que requieren esfuerzo manual o actualizaciones de pago para funciones básicas, ClickUp AI Notetaker está disponible como un complemento económico. Ofrece transcripciones de calidad profesional sin precios premium, lo que hace que la documentación de las reuniones no solo sea fácil, sino también muy asequible.

ClickUp Brain

ClickUp Brain es la IA de trabajo más completa del mundo y el corazón de ClickUp.

Conecta la información de todo tu entorno de trabajo y convierte la información dispersa en conocimientos útiles. Piensa en ello como un asistente de redacción, un asistente de proyectos, un asistente de conocimientos y un asistente de reuniones, todo ello integrado en una plataforma de IA sensible al contexto.

A diferencia de Otter IA, donde las funciones avanzadas como los resúmenes con IA y la búsqueda inteligente están bloqueadas tras complejos y costosos niveles de precios, Brain es un complemento de bajo coste para cualquier plan de pago, y puedes probarlo gratis.

Extraiga respuestas, decisiones y elementos de acción de las notas de sus reuniones con ClickUp Brain

Resume automáticamente las notas de tus reuniones y los hilos de discusiones asíncronas, identifica las decisiones clave y extrae los seguimientos dentro de la misma plataforma en la que gestionas tu trabajo.

Simplemente resalte cualquier texto en las actas de la reunión en ClickUp Docs y Brain lo transformará instantáneamente en tareas de ClickUp. Incluso puede utilizar la función IA Assign para establecer reglas para automatizar estas asignaciones de tareas en función de las fortalezas y áreas de especialización de sus compañeros de equipo.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información crítica para la empresa se pierde en el ruido digital. Con las capacidades de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas desde el chat, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic

¿Necesitas encontrar una decisión específica de la reunión de la semana pasada? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain. Puede responder preguntas basadas en el contenido de tu entorno de trabajo, identificar lagunas en las agendas de tus reuniones y crear una base de conocimientos centralizada que abarca tareas, documentos y debates.

Ya no es necesario revisar transcripciones interminables para localizar un solo detalle manualmente: todo se puede buscar y acceder en cuestión de segundos.

Además, ClickUp Brain puede incluso analizar los patrones de comunicación del equipo y sugerir mejoras para ayudarte a colaborar de forma más eficaz en futuras reuniones. Esta función puede estructurar toda tu comunicación, tanto dentro como fuera de las reuniones, con un mínimo esfuerzo y el máximo impacto.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain no solo es útil después de las reuniones. Úselo dentro del Calendario de ClickUp para programar reuniones utilizando indicaciones en lenguaje natural y redactar una agenda de reuniones. ¿Listo para más aventuras? ¡Prueba a programar reuniones utilizando comandos de voz a través de la aplicación de escritorio ClickUp Brain MAX! Programa reuniones con lenguaje natural utilizando el Calendario con IA de ClickUp

Documentos de ClickUp

Colabora con tu equipo en tiempo real en ClickUp Docs

Una vez que el tomador de notas de IA captura tus notas, puedes planificar, debatir, editar y ejecutar tus planes en ClickUp Docs.

Los documentos ofrecen un espacio dinámico y colaborativo donde todo tu equipo puede descifrar fácilmente las discusiones de las reuniones y planificar estrategias de implementación. Puedes etiquetar a tus compañeros de equipo con ClickUp Assign Comments y convertir las decisiones en tareas viables con solo unos clics.

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de actas de reuniones de ClickUp para realizar un seguimiento sencillo de los detalles de tus reuniones

¿Quieres una forma fácil de convertir tus transcripciones generadas por IA en algo que todo tu equipo pueda utilizar? La plantilla de actas de reuniones de ClickUp te ayuda.

Te ofrece un espacio limpio y colaborativo para anotar todo, desde los nombres de los asistentes y las agendas hasta los puntos clave y los elementos de acción, directamente en un documento de ClickUp.

¿Lo mejor? Como está integrado en ClickUp, puedes asignar inmediatamente tareas de seguimiento, enlazar documentos relevantes y asegurarte de que todo el mundo sabe cuáles son sus responsabilidades. Se acabó el tener que recordar quién se comprometió a hacer qué. Es una forma sencilla de hacer que tus reuniones sean más productivas y responsables.

Clips de ClickUp

Las transcripciones no siempre son suficientes. Para los equipos que necesitan todo el contexto, ClickUp Clips ofrece una grabación en vídeo de tus reuniones y la actividad de la pantalla directamente dentro de la plataforma. Solo tienes que asegurarte de enviar tu AI Notetaker a la reunión que deseas grabar.

Graba reuniones con ClickUp Clips

Estos clips de vídeo se pueden incrustar en tus tareas, documentos y chats de ClickUp, lo que ofrece una referencia visual completa junto con tus transcripciones, algo que Otter AI no es compatible de forma nativa.

Integraciones de ClickUp

Uno de los principales problemas de Otter AI es que ofrece una integración limitada, e incluso esa integración no está disponible en los planes de nivel inferior. Con ClickUp, no tendrás ese tipo de problemas.

Sincroniza toda tu tecnología con las integraciones de ClickUp

Las integraciones de ClickUp te permiten sincronizar tu trabajo con más de 1000 herramientas populares, como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, incluso si tienes nuestro plan Free. La plataforma también se integra con HubSpot, Salesforce y otros CRM para que la información de tus reuniones de ventas se registre automáticamente en tu herramienta de ventas.

De esta manera, tendrás un hub centralizado para gestionar todo tu flujo de trabajo.

💡 Consejo profesional: Utiliza los formularios de ClickUp para recopilar comentarios después de cada reunión y conocer la opinión de tu equipo sobre la utilidad de la reunión y qué se podría haber hecho para que fuera más eficiente.

Por qué ClickUp es mejor que Otter AI para la mayoría de los equipos

ClickUp es una alternativa atractiva a Otter AI porque centraliza las notas de reuniones, las tareas y la gestión de proyectos en una única plataforma.

A diferencia de Otter, te permite grabar, transcribir y convertir las notas de las reuniones en tareas prácticas, sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas ni arruinarte. Con complementos de IA de bajo coste y un plan gratuito con reuniones ilimitadas e integraciones, ClickUp ofrece un valor inigualable en comparación con los complejos planes de precios de Otter AI.

Panorámica de precios

ClickUp ofrece varios planes de precios para adaptarse a diferentes tamaños de equipos y presupuestos. A continuación se detallan las suscripciones:

Transcribe tus reuniones con precisión y sin límites con ClickUp

Otter IA es ideal para transcribir y resumir reuniones, pero solo si no tienes que utilizarlo con demasiada frecuencia. Los límites en la duración de la transcripción, las funciones avanzadas ocultas tras los planes más caros y las integraciones limitadas pueden hacer que busques una alternativa.

ClickUp va más allá de estas limitaciones con complementos flexibles, transcripciones precisas y entornos de trabajo colaborativos. Es una excelente alternativa a Otter AI para equipos que desean automatizar las notas de las reuniones e integrarlas directamente en su flujo de trabajo.

Sus funciones AI Notetaker y ClickUp Brain van más allá de la simple transcripción, ya que ofrecen información útil y una gestión de tareas fluida. Además, es altamente personalizable con varias plantillas y vistas, y ofrece una integración perfecta con las herramientas de reuniones y productividad más populares.

¿A qué esperas? ¡Olvídate de los límites de vocabulario y transcripción y regístrate gratis en ClickUp hoy mismo!