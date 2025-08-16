Plantillas de contratos con clientes gratis, claros y legalmente válidos

¿Cree que la firma de un contrato es solo una formalidad? Piénselo de nuevo.

Es el momento en el que realmente comienza la relación con tu cliente. Un contrato bien redactado sienta las bases para una colaboración fluida, garantizando que ambas partes estén en la misma página, protegidas y listas para empezar a trabajar.

Pero si eres propietario de una pequeña empresa, lidiar con la jerga legal (y los altísimos honorarios de los abogados) puede resultar abrumador.

Es posible que se sienta tentado a redactar el contrato por su cuenta.

Sí, a primera vista parece factible. Pero tenga cuidado: redactar usted mismo contratos formales puede acarrear varias consecuencias, como términos mal interpretados, cláusulas inaplicables o, lo que es peor, disputas legales.

Así que, si eres un emprendedor individual, un autónomo, una agencia o el propietario de una pequeña empresa, echa un vistazo a esta lista de 19 plantillas de contratos con clientes prediseñadas. ¡Úsalas y ahorra tiempo!

¿Qué son las plantillas de contratos para clientes?

Las plantillas de contratos con clientes son documentos legales listos para usar que permiten a las empresas y a los proveedores de servicios establecer expectativas claras y formalizar sus condiciones de trabajo. Por lo general, incluyen secciones como el alcance del trabajo, los cronogramas del proyecto, las condiciones de pago, las cláusulas de confidencialidad, etc.

Estas plantillas de contratos ayudan a fomentar la coherencia, evitar riesgos legales y garantizar que ambas partes estén de acuerdo con los términos y condiciones del proyecto.

Las mejores plantillas de contratos para clientes de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de contrato con el cliente sea buena?

Es fácil encontrar una plantilla de contrato para clientes que sea válida. Pero si quieres asegurarte de que tu contrato facilite el proceso de incorporación para ambas partes, aquí tienes algunos elementos esenciales que debes buscar en la plantilla:

✨ Facilidad de uso: Busque una plantilla con un diseño sencillo. Compruebe el formato, la estructura y el diseño para asegurarse de que sea fácil de usar y navegar para ambas partes

✨ Solidez jurídica: elija una plantilla que le permita crear documentos legalmente vinculantes. Debe incluir las cláusulas pertinentes y cumplir con todas las leyes y normativas necesarias. Esto hace que el acuerdo de servicio sea legalmente exigible

✨ Personalización: elige una plantilla que te permita editar sus secciones según tus necesidades. Por ejemplo, deberías poder añadir o eliminar elementos como cláusulas, disposiciones sobre demoras en el pago, etc.

✨ Exhaustividad: Elija una plantilla que cubra todos los aspectos importantes de un acuerdo de colaboración. Debe contener los entregables, los cronogramas, las condiciones de pago, la confidencialidad y las cláusulas legales para garantizar la claridad y la protección tanto para usted como para su cliente

✨ Claridad: Una buena plantilla de contrato para clientes debe utilizar un lenguaje claro y sencillo para reducir el riesgo de errores o malentendidos

✨ Atractivo profesional: Elige una plantilla con un atractivo sólido y profesional: diseño, estilo, etc. estándar. Esto te ayudará a causar una primera impresión sólida, al tiempo que mejora la retención de clientes y la credibilidad

Plantillas de contratos para clientes

¿Le cuesta crear contratos que sean profesionales y fáciles de personalizar?

Echa un vistazo a estas 19 plantillas de contratos con clientes de ClickUp, la app para todo el trabajo, diseñadas para ayudar a autónomos, agencias y propietarios de pequeñas empresas a optimizar la incorporación de clientes con acuerdos claros y fiables que ahorran tiempo y generan confianza.

1. Plantilla de acuerdo para contratistas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree acuerdos con contratistas sin necesidad de expertos legales con la plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp

Si buscas una plantilla básica para un contrato, elige la plantilla de contrato para contratistas de ClickUp. Se trata de un diseño estándar que describe elementos cruciales como el alcance del trabajo, los plazos y los presupuestos.

Esta plantilla también le permite especificar cláusulas adicionales, como información confidencial, indemnización, etc. Esto la hace adecuada para crear una amplia gama de contratos, como acuerdos de compra, acuerdos con contratistas independientes, acuerdos de confidencialidad, etc.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina claramente los resultados esperados y los detalles del pago

Personalice las cláusulas de los acuerdos de servicio o del equipo de ventas

Incluya secciones para hitos, plazos y sanciones

🔑 Ideal para: autónomos, agencias y empresas que formalizan acuerdos de servicio con clientes nuevos o habituales.

➡️ Más información: El mejor software de gestión de presupuestos para cerrar acuerdos

2. Plantilla de muestra de contrato comercial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de muestra de contrato comercial de ClickUp para crear sin esfuerzo contratos comerciales legalmente vinculantes

La plantilla de muestra de contrato comercial de ClickUp es un acuerdo fácil de usar diseñado para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas. Te permite crear y organizar contratos de forma exhaustiva en un solo lugar.

La plantilla también incluye un seguimiento del progreso integrado para mantenerte al día de la fase de finalización del contrato. Sin embargo, lo mejor es su lenguaje sencillo, que facilita la comprensión de las cláusulas mencionadas en el acuerdo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya cláusulas de confidencialidad y acuerdos de no competencia

Añada disposiciones para la resolución de disputas y la mediación

Realice un seguimiento de las revisiones y actualizaciones de los contratos en tiempo real

🔑 Ideal para: propietarios de pequeñas empresas, startups y emprendedores que desean definir los términos de sus servicios, ventas de productos o asociaciones.

💡Consejo profesional: ¡Utilice la función Ask AI (Preguntar a la IA) en ClickUp Docs para generar contratos y propuestas al instante!

3. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Simplifique la edición de un contrato con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

¿Desea renovar un contrato antiguo o realizar cambios en uno redactado recientemente? Simplifique el proceso con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp.

Con esta plantilla, usted o la otra parte pueden editar fácilmente un contrato sin tener que volver a redactar todo el acuerdo. También garantiza la transparencia durante todo el proceso. Así, si una de las partes realiza algún cambio, la otra será informada al respecto.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Permita a los miembros del equipo añadir comentarios o sugerencias para modificaciones

Automatice el seguimiento de fechas para las modificaciones de los contratos

Garantice el cumplimiento de las leyes y normativas locales

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, bufetes de abogados y consultores que actualizan acuerdos existentes sin necesidad de reescribirlos.

➡️ Más información: Herramientas de software para la retención de clientes

4. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Revise los contratos para asegurarse de que son correctos antes de firmarlos con la plantilla de revisión de contratos de ClickUp

La plantilla de revisión de contratos de ClickUp es ideal para cualquiera que busque asesoramiento legal sobre un contrato antes de su confirmación.

Proporciona una vista clara y organizada de todos los términos, condiciones y cláusulas mencionados en un acuerdo. Esto ayuda a revisar rápidamente los documentos antes de firmarlos. También ofrece una ubicación digital centralizada para almacenar contratos y realizar un seguimiento de su estado.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Resalte los términos clave del contrato para su revisión y aprobación

Integre flujos de trabajo de aprobación para acelerar los procesos de revisión

Realice un seguimiento del progreso de las revisiones para garantizar una retroalimentación oportuna

🔑 Ideal para: Asesores jurídicos, equipos de compras y propietarios de empresas, para garantizar que los contratos cumplan con los estándares antes de firmarlos.

5. Plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree contratos de trabajo profesionales en un abrir y cerrar de ojos con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp

Crear un acuerdo integral para el trabajo requiere una precisión absoluta, pero no con la plantilla de contrato de trabajo de ClickUp.

Desde la descripción del trabajo hasta los términos y condiciones, ya incluye todos los elementos que deben estar presentes en un acuerdo de trabajo legalmente vinculante. Esto garantiza que las partes implicadas estén alineadas en cuanto a las expectativas y que sus intereses estén protegidos. ¿Lo mejor? La plantilla es fácil de personalizar y cuenta con un diseño profesional.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Personalice los términos para trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial o autónomos

Incluya cláusulas sobre la propiedad intelectual

Realice un seguimiento de los hitos y el progreso de la finalización del trabajo

🔑 Ideal para: Gerentes de RR. HH., coordinadores de proyectos y contratistas que establecen expectativas sobre los resultados y las condiciones de trabajo.

🚨 Información de ClickUp: El 32 % de los trabajadores ocasionalmente trabaja más allá de su horario programado, mientras que el 24 % dedica horas extras la mayoría de los días. ¿Cuál es el problema? Sin límites, las horas extras se convierten en la norma en lugar de la excepción. A veces, se necesita un poco de ayuda para establecer esos límites. Pide a ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, que intervenga y cree un calendario optimizado para ti. Integrado directamente en tu entorno de trabajo, te muestra qué tareas son realmente urgentes y cuáles no 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

6. Plantilla de contrato de diseño de interiores de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de contrato de diseño de interiores de ClickUp para crear acuerdos formales para sus proyectos de diseño de interiores

Si eres diseñador de interiores y buscas un diseño de contrato que cumpla con los requisitos legales de tu sector, hazte con la plantilla de contrato de diseño de interiores de ClickUp.

Se basa en cláusulas que generalmente se consideran necesarias para un acuerdo de diseño de interiores que cumpla con la normativa. Por ejemplo, el alcance de los servicios, el cronograma, los entregables, el producto final, etc. La plantilla también es muy fácil de usar, con un lenguaje sencillo y un diseño simple.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya cláusulas para la selección de materiales y mobiliario

Personalice los detalles de pago en función de las fases del proyecto

Realice un seguimiento de los hitos del proyecto de diseño y los ajustes presupuestarios

🔑 Ideal para: Diseñadores de interiores, empresas de diseño y consultores de renovación que gestionan las expectativas de los clientes en proyectos residenciales o comerciales.

💡Consejo profesional: ¿Necesita la plantilla de contrato perfecta? Con Brain MAX, su compañero de escritorio con IA, obtendrá lo mejor de varios modelos LLM: Claude para un lenguaje impecable, ChatGPT 5 para un razonamiento profundo y mucho más. Tanto si está redactando cláusulas claras y profesionales como si se enfrenta a una lógica jurídica compleja, Brain MAX reúne los mejores modelos de IA para que pueda crear plantillas de contratos impecables con confianza y facilidad, todo en un solo lugar.

7. Plantilla de contrato de catering de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Diseña contratos de catering detallados para cada evento con la plantilla de contrato de catering de ClickUp

La plantilla de contrato de catering de ClickUp simplifica la creación de acuerdos de catering complejos.

Tanto si es un profesional experimentado como si es un principiante, la navegación sencilla y el lenguaje claro del documento facilitan la creación de contratos detallados para cada proyecto. Puede incluir secciones personalizadas, como el intervalo de elementos, la tarifa plana, etc. Además, también puede utilizarlo para almacenar todos sus acuerdos de catering en una ubicación central para facilitar el acceso.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Realice un seguimiento de las aprobaciones de los clientes sobre los elementos del menú y las solicitudes especiales

Esboce las condiciones de pago y los posibles cargos por horas extras

Cree una sección para preferencias y restricciones alimentarias

🔑 Ideal para: Empresas de catering, organizadores de eventos y gestores de locales que desean garantizar acuerdos para bodas, fiestas y eventos corporativos.

8. Plantilla de contrato de fotografía de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea contratos legalmente vinculantes para tus trabajos fotográficos con la plantilla de contrato fotográfico de ClickUp

¿Es usted un fotógrafo que nunca ha creado un contrato formal? Pruebe la plantilla de contrato de fotografía de ClickUp. Este contrato específico destaca todos los aspectos que debe tener un contrato de fotografía profesional para proteger los derechos del fotógrafo.

Lo más importante es que definen la propiedad intelectual para que pueda establecer su autoridad sobre el producto final si la otra parte incumple el contrato. Además, también especifican el alcance del trabajo, los costes, los términos y condiciones, etc.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya cláusulas sobre derechos de imagen, uso y propiedad intelectual

Defina los precios en función del número de horas o sesiones

Cree una sección para los términos de posproducción y edición

🔑 Ideal para: Fotógrafos profesionales, estudios y creativos autónomos que organizan acuerdos para sesiones fotográficas para eventos o proyectos de branding.

🧠 Dato curioso: El concepto de firma electrónica se reconoció oficialmente en los Estados Unidos en el año 2000 con la ley ESIGN, que hizo que los contratos digitales fueran legalmente vinculantes.

9. Plantilla de contrato de limpieza de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice contratos de limpieza sencillos pero específicos con la plantilla de contrato de limpieza de ClickUp

Crear un contrato para un trabajo de limpieza puede parecer innecesario hasta que surge un conflicto entre usted y su cliente. Evítelo utilizando la plantilla de contrato de limpieza de ClickUp.

Con un diseño completo, le permite esbozar aspectos esenciales del proyecto, como el calendario de limpieza, la frecuencia, el importe del pago, los gastos de equipo propio, etc., para que las expectativas queden claras. La plantilla también es altamente personalizable. Puede añadir o eliminar elementos para adaptarla a las necesidades de cada proyecto sin complicaciones.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Personalice los términos para servicios de limpieza regulares o puntuales

Esboce la frecuencia de las visitas y las tareas específicas que deben realizarse

Realice ajustes para propiedades de gran tamaño o limpiezas especializadas

🔑 Ideal para: Proveedores de servicios de limpieza, empresas de conserjería y administradores de propiedades que coordinan trabajos de limpieza continuos o puntuales.

10. Plantilla de contrato para DJ de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree contratos completos para DJ y proteja sus derechos con la plantilla de contrato para DJ de ClickUp

¿Estás planeando una fiesta? La plantilla de contrato para DJ de ClickUp es un diseño fácil de usar que te ayuda a crear acuerdos personalizados para DJ. Es legalmente vinculante y tiene en cuenta cláusulas importantes como la fecha, la hora, la ubicación del evento, el horario del servicio, el pago, etc.

Es especialmente adecuado para eventos a gran escala en los que se necesita un contrato formal para definir el alcance del servicio y proteger sus intereses.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina las responsabilidades en materia de equipamiento, viajes y configuración

Realice un seguimiento de los pagos, las propinas y los cargos adicionales por horas extras

Cree una sección para los términos de cancelación o reprogramación

🔑 Ideal para: DJ, agencias de entretenimiento y coordinadores de eventos que contratan servicios musicales para eventos privados y corporativos.

➡️ Más información: Cómo mejorar las relaciones entre agencias y clientes para crecer

11. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestione sus contratos sin tener que hacerlo manualmente con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Gestionar varios contratos es una tarea en sí misma, especialmente si no se cuenta con un equipo dedicado a ello (spoiler: nadie lo tiene). Afortunadamente, aquí es donde entra en juego la plantilla de gestión de contratos de ClickUp.

Le permite crear una biblioteca de contratos para su empresa, con secciones para cada tipo de contrato: ventas, compras, empleo, servicios, acuerdos de confidencialidad, etc. También puede realizar un seguimiento de cada contrato, establecer plazos y recuperarlo para obtener asesoramiento legal siempre que lo necesite.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Colabora con los miembros del equipo y los clientes en un solo lugar

Realice un seguimiento de los hitos, los pagos y los plazos de los contratos

Genere informes en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los contratos

🔑 Ideal para: Departamentos jurídicos, gestores de proyectos y equipos de operaciones que realizan el seguimiento, el almacenamiento y la gestión de múltiples contratos.

💡 Consejo profesional: Almacena tus contratos firmados de forma segura, ya sea mediante almacenamiento en la nube, una herramienta de gestión de contratos o incluso un sistema de carpetas específico. El fácil acceso te ayudará en caso de que necesites consultar los detalles más adelante. 🗃️

12. Plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Elimine la molestia de crear contratos profesionales para autónomos desde cero con la plantilla de contrato para autónomos de ClickUp

Si eres autónomo, probablemente ya conozcas el valor de un contrato legalmente vinculante. Pero con la plantilla de contrato para autónomos de ClickUp, también puedes crear uno en muy poco tiempo.

Esta plantilla cubre todas las partes esenciales de un contrato para autónomos: alcance, cronograma, pago y más. Puede personalizarla fácilmente con cláusulas como límites de revisión o condiciones de pago atrasado para proteger sus derechos.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Destaque las cláusulas relativas a las condiciones de pago por hora o por proyecto

Realice un seguimiento del tiempo, los entregables y las revisiones

Defina los derechos de propiedad intelectual y el uso

🔑 Ideal para: autónomos, contratistas independientes y emprendedores individuales que trabajan con múltiples clientes de distintos sectores.

13. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp para optimizar sus servicios de gestión de proyectos

Si su empresa ofrece servicios de externalización de la gestión de proyectos, la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp es el mejor recurso para usted. Le ayuda a gestionar su equipo y al cliente, ambos a la vez.

Con esta plantilla, puede describir el alcance de los servicios, el pago, el cronograma, etc. para su cliente, al tiempo que define los roles y las responsabilidades de su equipo interno. Esto ayuda a optimizar el proceso y a mantener la transparencia y la alineación, tanto a nivel interno como externo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina los resultados y cronogramas específicos de la gestión de proyectos

Defina las responsabilidades de ambas partes implicadas en el proyecto

Personalice los calendarios de pago en función de las fases del proyecto

🔑 Ideal para: Consultores de gestión de proyectos y empresas de servicios que se encargan de la entrega integral de proyectos para sus clientes.

14. Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree acuerdos de compra profesionales sin necesidad de un asesor legal con la plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

¿Busca una plantilla de contrato específica para crear acuerdos de compra profesionales? Elija la plantilla de acuerdo de compra de ClickUp. Formal, intuitiva y fácil de personalizar, simplifica la creación y gestión de acuerdos de compra.

Con esta plantilla, puede especificar elementos como la información del vendedor y del comprador, la fecha del acuerdo, el pago, etc., para acelerar el proceso de negociación y la incorporación del cliente. También es fácil de revisar, por lo que siempre puede buscar asesoramiento legal sobre un contrato antes de firmarlo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya condiciones de pago, métodos de entrega y cronogramas

Realice un seguimiento de las aprobaciones de pedidos de compra y los calendarios de envío

Gestione las condiciones de pago y la facturación en un solo lugar

🔑 Ideal para: Minoristas, mayoristas y equipos de ventas que formalizan la venta y entrega de bienes o servicios.

15. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp para crear acuerdos de consultoría impecables en un santiamén

La plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp es otro recurso gratuito increíble de la lista. Está diseñada para empresas que prestan servicios de consultoría a sus clientes. Con esta plantilla, puedes definir tus servicios, su alcance, coste, plazo, etc., de forma comprensible.

A diferencia de otras plantillas, este diseño también le permite especificar qué información confidencial de la empresa de su cliente utilizará para proporcionarle el mejor servicio. Esto les ayuda a proteger la información confidencial y refuerza su credibilidad.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina tarifas por hora, honorarios por proyecto y calendarios de pago

Especifique cláusulas de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual

Realice un seguimiento de los entregables basados en hitos y las aprobaciones de los clientes

🔑 Ideal para: Consultores empresariales, asesores estratégicos y proveedores de servicios expertos que definen condiciones de consultoría por proyectos o por contrato.

➡️ Más información: Estrategias de flujo de trabajo para la gestión de clientes para profesionales de empresas

16. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Elimine las lagunas y la confusión del proceso de ejecución de sus proyectos con la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

¿Quieres una plantilla para optimizar el proceso de ejecución de proyectos de tu equipo? Consigue la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp. Es fácil de usar, personalizable e intuitiva. Con un formato de pizarra, te permite crear una ruta para tu equipo que destaca aspectos esenciales como roles, responsabilidades, tareas, dependencias, expectativas, etc.

También puede utilizarlas externamente. Considérelas una herramienta que le permite proponer su idea de proyecto, establecer las condiciones de empleo y decidir los términos y condiciones que tanto usted como el cliente aceptan.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina las responsabilidades, las horas de trabajo y la remuneración

Incluya directrices sobre comunicación, plazos y rendimiento

Personalícelas para trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial o autónomos

🔑 Ideal para: Jefes de equipo, equipos de proyectos y grupos multifuncionales que crean normas básicas para la colaboración con los clientes y el rendimiento del equipo.

17. Plantilla de contrato de arrendamiento de ClickUp para Texas

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de contrato de arrendamiento de Texas de ClickUp para crear contratos de alquiler formales y legalmente válidos

Si no tiene experiencia previa en la creación de contratos de alquiler, le resultará difícil navegar por sus complejidades. Pero, afortunadamente, aquí es donde entra en juego la plantilla de contrato de alquiler de Texas de ClickUp.

Con un enfoque específico en el mercado de alquiler de Texas, le permite definir elementos importantes del contrato, como el tipo de arrendamiento, el periodo y los derechos de propiedad, para que sus intereses estén protegidos. También puede renovar el contrato de arrendamiento de vez en cuando para mantenerse al día y evitar disputas legales.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Realice un seguimiento de las fechas de inicio y finalización de los contratos de alquiler con alertas de renovación automática

Defina los términos para modificaciones de la propiedad o subarrendamiento

Describa las cláusulas de resolución de disputas y rescisión anticipada

🔑 Ideal para: Administradores de propiedades, agentes inmobiliarios y empresas que alquilan oficinas comerciales o espacios comerciales en Texas.

🔍 ¿Sabías que... En Japón, los inquilinos a menudo deben pagar una «fianza», un regalo no reembolsable al propietario, solo para garantizar el alquiler. 💸

18. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree acuerdos de servicio sencillos con personalizaciones profundas utilizando la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

¿Busca un acuerdo de servicios generales? No busque más: la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp es todo lo que necesita y mucho más.

Le permiten definir sus servicios y sus detalles esenciales para garantizar que no haya lagunas en el acuerdo de servicio entre usted y su cliente. Esto incluye el alcance, el cronograma, los entregables, el pago y otras cláusulas. También puede especificar cualquier requisito legal y añadir firmas para garantizar la máxima exhaustividad.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya cláusulas específicas del servicio, como normas de rendimiento

Realice un seguimiento de los hitos de la prestación de servicios y los comentarios de los clientes

Incluya una sección para la gestión de disputas y modificaciones

🔑 Ideal para: Empresas de servicios, agencias de marketing y proveedores de TI que describen en detalle el alcance y los niveles de servicio para sus clientes.

19. Plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Rescinda contratos sin enfrentarse a disputas legales con la plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp

La plantilla de carta de rescisión de contrato de ClickUp está diseñada para agilizar el proceso de baja de clientes. Le permite definir la fecha de rescisión, los términos y condiciones, los motivos, etc., para garantizar la protección legal cuando finaliza un contrato.

Además, puede especificar detalles sobre pagos residuales o cuentas por cobrar para garantizar que se le pague más rápido y al tipo de interés correspondiente tras la rescisión legal del contrato.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Defina los periodos de preaviso y los pagos finales necesarios

Realice un seguimiento de las fechas de rescisión y las actividades de cierre de los contratos

Incluya una sección para los agradecimientos finales y las firmas

🔑 Ideal para: Profesionales de RR. HH., equipos jurídicos y gerentes que rescinden formalmente contratos de servicio, de proveedores o laborales.

➡️ Más información: Cómo solicitar el pago a un cliente de forma profesional

Cree su propio contrato con ClickUp

Un contrato de cliente bien redactado es más que un simple trámite: es el primer paso para una experiencia de incorporación de clientes fluida y profesional. Desde establecer expectativas claras hasta proteger legalmente tu empresa, los contratos desempeñan un rol clave en generar confianza y reducir la confusión desde el primer día.

Tanto si gestionas trabajos freelance, servicios o lanzas proyectos a largo plazo, contar con las plantillas adecuadas te garantiza un proceso de incorporación coherente, eficiente y sin estrés.

Con las plantillas de contratos gratuitas y personalizables de ClickUp, puedes gestionar todas las fases (redacción, revisión, firma y seguimiento) en una única plataforma colaborativa.

Optimice la incorporación de sus clientes y el flujo de trabajo de los contratos con ClickUp: ¡regístrese aquí para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!