Cómo fijar y alcanzar metas a corto plazo (+Ejemplos)

Serena Williams dijo una vez ,

Mi sueño era ser el mejor tenista del mundo.

Serena Williams, tenista

Empezó a trabajar para conseguirlo cuando tenía tres años. Cuando alcanzó esa meta, ya tenía 20 años.

Alcanzar una meta a largo plazo, como convertirse en el número 1 del mundo, abrir una empresa o dominar alguna habilidad, no es un simple viaje lineal. Se compone de cientos de metas a corto plazo que se van sumando con el tiempo.

Para mantener el rumbo hacia tus metas a largo plazo, necesitas metas a corto y medio plazo que se vayan acumulando. Tanto si tienes un gran sueño como si sólo quieres vivir tu mejor vida posible hoy, aquí tienes algunas metas a corto plazo que te marcarán el camino.

¿Qué son las Metas a Corto Plazo?

Definición de metas a corto plazo

Las metas a corto plazo son objetivos que desea alcanzar en un periodo de tiempo más corto, normalmente en un día, una semana, un mes o un futuro próximo. Son:

Simples : Normalmente, las metas a corto plazo son pequeñas y pueden completarse rápidamente

: Normalmente, las metas a corto plazo son pequeñas y pueden completarse rápidamente Inclusivos : A menudo, las metas a corto plazo contribuyen al logro de las metas a largo plazo

: A menudo, las metas a corto plazo contribuyen al logro de las metas a largo plazo Enfocados : Prioridades inmediatas o pequeños hitos en el camino hacia sus ambiciones a largo plazo

: Prioridades inmediatas o pequeños hitos en el camino hacia sus ambiciones a largo plazo Limitados: Son objetivos cerrados con un alcance mínimo

Diferencia entre metas a corto y largo plazo

Pongamos un ejemplo sencillo. Si su meta a largo plazo es poner en marcha una empresa de coaching, sus metas a medio plazo serían

Obtener la certificación

Lanzar una marca personal/página web

Crear una red en LinkedIn

Crear marcos y plantillas

A partir de ahí, tus metas a corto plazo serían:

Estudiar para el examen de certificación durante 2 horas diarias

Realizar 20 sesiones de coaching de una hora cada una

Publicar dos veces por semana en LinkedIn

Como ve, las metas a corto plazo le ayudan a dividir sus metas a largo plazo en componentes alcanzables, manejables y del tamaño de un bocado. Por tanto, la principal diferencia entre metas a corto plazo frente a metas a largo plazo es el marco temporal y el alcance. Pero hay más.

Metas a corto plazo Metas a largo plazo Parámetro Cronograma Normalmente, día, semana o mes. Normalmente, de 1 a 5 años Enfoque Tareas inmediatas Esfuerzos complejos y ambiciosos Esfuerzo mínimo e instantáneo, máximo y constante Resultados Pequeños e incrementales Grandes y transformadores Alcance Típicamente involucra a un individuo o a equipos pequeños Típicamente involucra a equipos más grandes

Diferencias entre metas a corto y largo plazo

Importancia de ajustar metas a corto plazo

Si cree que ya tiene mucho que hacer sin tener que preocuparse por otra serie de metas, lo entendemos. Entre el trabajo, las aficiones, las relaciones, la vida social, los entrenamientos, la salud mental y el compromiso con la comunidad, ya hay mucho que hacer para cada persona.

En lugar de ser otra fuente de presión, las metas a corto plazo pueden ser una forma estupenda de organizar y priorizar lo que quieres en la vida. He aquí cómo.

Manejabilidad

Las metas a corto plazo te ayudan a gestionar tus planes vitales a largo plazo. ¿Necesita un fondo de jubilación? Invierte pequeñas cantidades cada mes. ¿Sueña con ser cómico de StandUp? Actúa en un micrófono abierto cada semana. ¿Quieres perder peso? Camina un kilómetro y medio cada día.

Las metas a corto plazo hacen que tus ambiciones a largo plazo sean manejables y controlables. Evitan el agobio, la parálisis en la toma de decisiones y otras barreras psicológicas.

Crear impulso

Las metas a corto plazo le ayudan a multiplicar los frutos de sus esfuerzos. Si consigue sus metas a corto plazo de forma constante, aumentará su confianza y su motivación para hacer más. Esto crea impulso.

Si tu meta para el año es escribir tu primera novela, tu meta a corto plazo sería escribir dos páginas o un capítulo cada día. Si lo conviertes en un hábito, podrás escribir más, e incluso completar tu meta antes.

Mantener la concentración

Las metas a corto plazo evitan que te distraigas mientras ejecutas la tarea. Al dividir una meta más amplia en partes más pequeñas, puedes concentrarte en las tareas sin preocuparte por el panorama general (por el momento).

Digamos que eres un desarrollador que está creando un producto. Al dividirlo en pequeñas funciones, puedes establecer metas a corto plazo y centrarte en el código en lugar de distraerte con los comentarios de los usuarios o las peticiones de los diseñadores.

Seguimiento del progreso

Los objetivos a corto plazo son los hitos de tu hoja de ruta hacia los objetivos a largo plazo. Ayudan a evaluar el progreso, celebrar las victorias, identificar los problemas y hacer ajustes si es necesario.

Espero haberle convencido para que pruebe a ajustarse metas a corto plazo. Aquí tienes una serie de ejemplos que te servirán de inspiración.

Ejemplos de Metas a Corto Plazo

Puede establecer metas a corto plazo para casi cualquier cosa que desee lograr en cualquier dimensión de su vida. En esta sección, desglosamos las metas que puede establecer en varias categorías para facilitar la lectura.

Metas a corto plazo relacionadas con la carrera profesional

Tanto si trabaja por cuenta propia como si es un empleado al principio de su carrera o un líder, las metas a corto plazo pueden aclararle los pasos hacia la posición en la que aspira a estar. Prueba los siguientes para guiar tu camino.

1. Desarrollar una nueva habilidad

En el mundo de la tecnología y la IA, todo el mundo necesita actualizarse constantemente. Utiliza una meta a corto plazo para aprender nuevas habilidades profesionales, practicar el uso de una nueva herramienta o actualizar tus habilidades actuales.

Meta: Aprender a codificar una aplicación de aprendizaje automático con Python en cuatro semanas.

2. Crear un sitio web personal

Hoy en día, gran parte del crecimiento profesional se produce a través de las redes de contactos. A medida que asciendas en el escalafón, necesitarás poder ser buscado para que te encuentren posibles empleadores, cazatalentos o colaboradores. Un sitio web personal es un buen punto de partida.

Meta: Crear un sitio web personal sencillo en Notion o Squarespace con un perfil básico e información de contacto en dos semanas.

3. Ampliar la red profesional

El siguiente paso en la creación de una marca personal es contar con una red profesional amplia y comprometida. Puede tratar esto como una meta tanto a corto como a medio plazo, dependiendo de lo profundo que quiera llegar. Sin embargo, algunas de las metas a corto plazo que puedes establecer son:

Actualizar tu perfil de LinkedIn con la información más reciente antes de que acabe la semana

Publicar dos veces a la semana en LinkedIn

Asistir a dos eventos de networking offline al mes

4. Busca opiniones con regularidad

Para crecer profesionalmente es necesario recibir opiniones periódicas y constructivas de las personas con las que trabajamos. Acostúmbrese a recoger opiniones y a fijarse metas a corto plazo.

Meta: Programar reuniones mensuales individuales con el responsable de (elaboración de) informes y el responsable de nivel superior para recabar opiniones.

**5. Ser productivo

Más del 50% de los empleados afirman que no se sienten productivos en el trabajo según McKinsey. Esto se debe principalmente a que el trabajo moderno está sumido en distracciones. Demasiadas reuniones, mensajes de Slack, correos electrónicos y otras herramientas restan tiempo para hacer lo que se supone que deben hacer los empleados.

Para superar este reto, márcate objetivos a corto plazo metas de productividad por ejemplo:

Limitar las reuniones a menos de 90 minutos al día

Dedicar al menos cuatro horas al día al trabajo principal, como codificar, escribir, etc.

Ajuste y complete las rutinas de inicio y fin del día

6. Conseguir mentores

Es probable que en algún momento de tu carrera te encuentres atascado. Un buen mentor puede despejar los obstáculos y allanar tu camino.

Meta: Encuentra un mentor, habla de tus metas y obtén compatibilidad. Programa reuniones bimensuales con él/ella.

7. Hablar mejor en público

Cuando decimos hablar en público, la gente suele pensar en dirigirse a grandes reuniones o dar un discurso. No tiene por qué ser así. Hablar bien en público es útil para motivar a tu equipo o gestionar una crisis familiar.

Metas:

Aprender técnicas de presentación a través de un curso en línea o de un coach de comunicación

Preséntate voluntario y habla en tres eventos de empresa

Apuntarse a conferencias y hacer presentaciones ante grupos reducidos

Metas a corto plazo de desarrollo personal

Yi Tay, ex director general de Reka IA, publicó recientemente una entrada en su blog explicando por qué vuelve a Google. En él, dice algo que la mayoría de nosotros experimentamos pero no articulamos.

Con el fin de hacer malabarismos con tantas cosas a la vez, mi salud física y mental se cobró un gran peaje y mi cuerpo se escaldó con 15 KG de grasa debido a la intensidad y al estilo de vida poco saludable.

Yi Tay, investigador científico, Google Deep Mind

Nuestra vida personal y profesional están tan estrechamente entrelazadas que una repercute en la otra. Por eso, ajustar metas personales ayuda a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada.

8. Construir hábitos saludables

Muchas cosas de tu vida personal pueden incluirse en esta categoría de metas a corto plazo. Así que elige lo que más te convenga.

Metas:

Pendiente de entrenamiento de fuerza durante 30 minutos, cinco veces a la semana

Reduce los carbohidratos en tus comidas y sustitúyelos por proteínas

Bebe ocho vasos de agua al día

Dar un paseo por el parque cercano durante 20 minutos todos los días

Duerma siete horas

9. Crear rutinas

El ser humano es un animal de costumbres. Lo que hacemos con regularidad configura nuestra forma de pensar y en quién nos convertimos. Tanto si los cultivas activamente como si no, formas ciertos hábitos y sigues con ellos hasta que algo cambia.

Por eso es mejor que seas consciente de tus hábitos y te fijes metas a corto plazo.

Hacer la cama nada más levantarte

Escribir un diario durante 20 minutos cada día

Pendiente de la oración, la meditación, la lectura, o la práctica de la atención plena

Relaja el día eliminando las pantallas al menos 60 minutos antes de acostarte

10. Fomentar la vida social

Puede que no te resulte habitual establecer metas para tu vida social. Se supone que surge espontáneamente, ¿no? Sin embargo, ¿alguna vez has sentido que hace días que no hablas con un amigo? Evítalo ajustándote metas a corto plazo en torno a la vida social.

Quedar con los amigos todos los viernes después del trabajo

Juega o ve una película con un amigo cada mes

Envía un texto o llama a un amigo cada fin de semana

Visitar a la familia cada mes

11. Reducir al mínimo las redes sociales

A menudo es más fácil desplazarse por Instagram y darle a "me gusta" a una publicación que coger el teléfono y llamar a alguien. Sin embargo, las redes sociales no bastan para crear conexiones significativas.

Fíjate metas a corto plazo para minimizar el uso de las redes sociales, que luego pueden convertirse en hábitos digitales saludables a largo plazo.

Restringe el uso de Instagram a 20 minutos al día

No utilizar las redes sociales hasta dos horas después de despertarse

Desintoxícate digitalmente durante 30 días

12. Desordena tu vida

Por muy organizado que seas, el desorden se acumula sin que te des cuenta. Por eso es útil ajustarse metas para desordenar la vida a menudo. Por ejemplo:

Deshacerte de las cosas (ropa, papelería, etc.) que no has usado en tres meses

Volver a guardar todas las cosas en sus cajas

Borradas del escritorio, descargas y otras carpetas comunes del ordenador

Clasificar y archivar documentos, facturas, etc.

Darse de baja del correo electrónico innecesario

13. Sigue leyendo

A encuesta reciente reveló que el 23% de los adultos estadounidenses no ha leído un libro en un año Los que sí leen son leen menos . Así que, si has estado retrocediendo en tu lectura, no sudes. Vuelve a empezar.

Meta: Lee cinco páginas al día antes de irte a la cama (No te preocupes si es un libro físico, un ebook o un audiolibro. Leer es leer)

14. Practicar la cocina

Una parte importante de estar sano es cocinar en casa y comer en familia. También ayuda saber exactamente lo que te estás metiendo en el cuerpo y cómo te sientes al final. Así que, ¿por qué no fijarse metas a corto plazo en torno a la cocina?

Meta: Cocinar al menos una comida al día en Inicio durante cinco días a la semana. (Dependiendo de lo pronto que cojas este ritmo, puedes aumentar la meta).

15. Voluntario

Si la vida va demasiado deprisa, el voluntariado es una forma estupenda de bajar el ritmo y explorar actividades que te den más sentido y propósito.

Meta: Trabajar como voluntario dos horas cada domingo en el refugio de gatos del barrio.

**16. Correr un maratón

Bueno, técnicamente, correr una maratón es una meta a largo plazo. Pero para llegar a él, puedes ajustarte una serie de metas a corto plazo:

Correr 30 minutos todos los días

Añadir cinco minutos al tiempo de footing cada semana/quincena

Cómo encontrar el equipo adecuado para la compatibilidad con la carrera de maratón

17. Sal de tu zona de confort

¿Hay algo que siempre has querido hacer pero nunca te has atrevido? Ahora es el mejor momento.

Metas como levantar más peso, caminar un kilómetro y medio más de lo habitual o, por fin, hacer puenting.

Metas financieras a corto plazo

La mejor forma de tener más dinero es gestionar bien el que se tiene. Las metas financieras a corto plazo pueden ayudarle a crear una copia de seguridad, aumentar su patrimonio y permitirle administrar bien su dinero.

18. Crear un fondo para días difíciles

El primer paso en la planificación financiera es tener un buen fondo de emergencia. Esto no sólo te ayudará en caso de emergencia, sino que también te dará confianza para hacer inversiones más arriesgadas con el resto del dinero.

Meta: Destinar 200 $ al mes a un fondo de emergencia hasta alcanzar los 3.000 $.

19. Crear un presupuesto mensual

Sepa adónde va su dinero, minimice el gasto superfluo y gaste donde importa con un presupuesto claro y útil.

Meta: Crear un presupuesto mensual completo el primer día de cada mes. Controle las desviaciones del presupuesto y ajuste el plan del mes siguiente en consecuencia.

20. Gestione sus finanzas personales

Hoy en día es fácil gastar dinero. Comprar con un solo clic, tocar y pagar, comprar ahora y pagar después, etc. hacen que las compras impulsivas sean más fáciles y atractivas. La única forma de gastar con conciencia es gestionar bien las finanzas personales.

Metas:

Investigar un programa de contabilidad

Contrata una herramienta que gestione tus finanzas personales como tú quieras

Ajusta tus gastos, por ejemplo, limitando las compras por Internet a menos de 100 euros

Configura informes y notificaciones para asegurarte de que no incumples tus propias reglas

21. Empezar a invertir

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar a invertir. Dentro de las metas financieras a corto plazo, los planes de inversión son quizá los más importantes porque el valor compuesto de las inversiones adecuadas puede ser exponencial.

Metas:

Reservar el 10% de sus ingresos mensuales para inversiones

Diversificar la cartera de inversiones asignando un 40% a fondos de deuda, un 30% a renta variable, etc.

Aumentar la cantidad invertida en un 10% cada año

Crea inversiones adicionales para planes a corto plazo, como viajes o la compra de un coche nuevo

22. Paga por adelantado tus deudas

Préstamos como la hipoteca de una vivienda o un préstamo estudiantil ofrecen opciones de pago anticipado. Aprovéchalo y paga tus deudas lo antes posible.

Meta: Pagar 150 dólares más cada mes por la deuda de la tarjeta de crédito.

23. Eliminar los gastos superfluos

¿Tiene una suscripción a una revista que nunca utiliza? ¿Sigue pagando el seguro de un aparato que ya no posee? Eliminar esos gastos superfluos es una meta de reducción de gastos.

Meta: Identificar y eliminar los gastos superfluos cada trimestre. Traslade el dinero ahorrado a una cuenta de ahorro independiente para su uso posterior.

24. Mejorar la puntuación de crédito

Una buena puntuación crediticia puede ofrecer beneficios financieros a largo plazo en forma de tipos de interés más bajos, fácil acceso a préstamos, etc. Toda persona debe fijarse metas a corto plazo para mejorar su puntuación de crédito:

Pagar puntualmente todas las facturas

Mantenerse dentro del límite de crédito de cualquier tarjeta

Compruebe su informe de crédito cada seis meses y asegúrese de impugnar las transacciones o cargos inexactos

Metas a corto plazo para estudiantes

Aunque las metas anteriores son comunes y ampliamente aplicables, no cubren fases específicas de la vida, como la universidad. He aquí algunas metas a corto plazo para estudiantes.

25. Completar todas las tareas con antelación

Si eres de los que se queman las pestañas el día que hay que entregar la tarea, esta meta te resultará útil.

Meta: Terminar y entregar la tarea semanal dos días antes de la fecha límite.

26. Mejorar las notas

Para mejorar el rendimiento académico a largo plazo, necesitas mejorar tus notas a corto plazo. Para ello, prueba lo siguiente:

Estudia todas las lecciones el mismo día en que se imparten (y no lo pospongas al día anterior al examen)

Hazte exámenes de prueba para evaluar los resultados de tu aprendizaje

Completa todas las tareas a tiempo

Duerme bien antes del día del examen

27. Conseguir la excelencia integral

La educación no consiste sólo en las notas, sino también en la experiencia escolar. Por eso, no te pierdas las actividades extraescolares.

Ponte la meta de participar en un club o en una actividad deportiva durante una hora cada fin de semana.

28. Voluntariado

Otro aspecto del desarrollo integral es tener experiencia de voluntariado. Fíjate metas para pasar los fines de semana ayudando a una organización benéfica local.

No tiene por qué ser sobre el terreno. El voluntariado también puede ser a distancia o desde casa, como enseñar una habilidad en una clase en línea, ayudar a la gente a actualizar su sitio web o responder a correos electrónicos con consejos profesionales.

29. Prepárate para una carrera

La universidad es también el momento de prepararse para entrar en el mundo profesional. Por eso, empieza con metas a corto plazo, como:

Crear un currículum vitae en el que describas tu trayectoria profesional

Crear una cartera de proyectos personales para demostrar tus habilidades

Únete a grupos de contactos profesionales para establecer conexiones (a internet)

Adquirir experiencia de liderazgo gestionando proyectos o eventos universitarios

Consigue experiencia en prácticas

30. Desarrollar habilidades conductuales

La educación universitaria a menudo no enseña directamente las habilidades de comportamiento necesarias en el lugar de trabajo, como la comunicación, la resolución de problemas, la colaboración, la resiliencia, la resolución de conflictos, dar/aceptar feedback, etc.

Meta: Acercarse a un mentor para comprender las habilidades de comportamiento necesarias para destacar en el trabajo. Crear un enfoque paso a paso para desarrollarlas.

Bonificación: Echa un vistazo a otras Metas SMART para estudiantes universitarios para ayudarte a mantener la motivación.

Metas a corto plazo para jóvenes profesionales

Solo en Estados Unidos se crearon millones de puestos de trabajo en 2024, lo que crea oportunidades para que los jóvenes profesionales den el pistoletazo de salida a sus carreras. Para prosperar en tus nuevos roles y crecer en tus carreras, estas metas a corto plazo te ayudarán.

31. Planifica tu jornada laboral

Crea una rutina para asegurarte de que planificas tu jornada laboral de forma eficaz. Para un trabajador del conocimiento, un día típico incluye la comprobación del correo electrónico, la respuesta a mensajes instantáneos, la participación en reuniones y la colaboración con los compañeros, además de completar sus tareas individuales.

Meta: Planificar el día para asegurarse de que las tareas importantes se completan de acuerdo con sus objetivos metas del equipo . Incluso puede utilizar técnicas como el bloqueo del calendario o Pomodoro para tener las cosas terminadas.

32. Mejorar la comunicación profesional

La mayor parte del trabajo actual consiste en comunicarse con los demás, ya sea a través de correos electrónicos, presentaciones, reuniones, memorandos o sesiones de brainstorming. Por eso, intenta mejorar tu comunicación con metas como:

Redactar correos electrónicos más cortos y claros

Redactar informes o documentos de requisitos exhaustivos para los compañeros

Practicar la redacción de actas de reunión para gestionar mejor los elementos de acción

33. Desarrollar la capacidad de toma de decisiones

Los profesionales que inician su carrera, especialmente en empresas de nueva creación y pequeñas empresas, tendrán que tomar un número de decisiones importantes.

Para tomarlas bien, hay que fijarse metas a corto plazo para crear marcos de toma de decisiones. Comprender la evaluación de riesgos, las buenas prácticas, las incógnitas desconocidas, etc.

Conserve recursos como Documento sobre el marco de toma de decisiones de ClickUp a mano.

34. Crear un plan de desarrollo personal

Dale a tu carrera la figura que deseas con un plan completo pero flexible. Crea metas de desarrollo personal para:

Identificar cinco áreas clave de crecimiento

Listar y tomar medidas prácticas para progresar en cada área

Discutir los progresos con el jefe y obtener feedback

Entender lo que se necesita para conseguir un ascenso y adquirir esas habilidades

Abogar por la promoción

35. Conciliar la vida laboral y familiar

Establece metas a corto y medio plazo para garantizar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Establece metas como:

Diseña tu jornada laboral de la forma que mejor se adapte a tu situación vital

No consultes el correo electrónico ni el chat de la oficina después de las 18.00 h

Reserva los fines de semana para tu alimentación personal

Coge las 3 semanas de vacaciones a las que tienes derecho

36. Aprende a decir no

Los profesionales que empiezan su carrera son especialmente reacios a decir que no por miedo a perderse algo o incluso a recibir una reprimenda. Pero decir que no es fundamental para ser productivo.

Aprende a rechazar todas las tareas o peticiones que no se ajusten a tus prioridades o responsabilidades.

37. Negociar un beneficio o un aumento

Un buen desarrollo profesional también requiere capacidad de negociación. La capacidad de exponer tu caso con confianza y negociar tu remuneración o prestaciones es una habilidad clave que debes tener.

Meta: Conseguir un aumento de sueldo antes de la próxima evaluación. Aprenda a negociar el aumento que desea.

Bonus: Echa un vistazo a otros metas profesionales para el trabajo .

Metas a corto plazo para directivos

La gestión no es una habilidad innata. Se aprende lenta y meticulosamente. Para ser mejor gestor, hay que invertir tiempo y energía en aprender a serlo.

38. Aprender a ser directivo

Empieza por leer libros de gestión para entender qué es el liderazgo y qué se espera de ti. Incorpore las lecciones y los marcos de estos libros a sus tareas cotidianas. Evalúe y optimice sobre la marcha.

Meta: Leer 10 libros de gestión en un trimestre.

**39. Buscar feedback

El feedback suele ser descendente, lo que significa que los directivos suelen dar feedback a los miembros de su equipo. Para ser mejor directivo, tienes que escuchar a tu equipo.

Meta: Llevar a cabo retrospectivas mensuales para recabar opiniones sobre su rendimiento como directivo.

40. Introspección

Los directivos a menudo se sienten como si fueran simples niñeras. Una de las principales razones podría ser la forma en que gestionan sus equipos. Para hacer cambios en el directivo que eres ahora y convertirte en el directivo que quieres ser, ajusta metas a corto plazo hacia cambios de comportamiento.

Meta: Realice sesiones individuales con usted mismo cada mes para identificar las deficiencias en su propio rendimiento.

Metas a corto plazo para empresarios

En Estados Unidos, 5.5 millones de nuevas solicitudes de empresa el año pasado. Si a esto le añadimos los autónomos, los solopreneurs y los "side gig-ers", tenemos un mundo empresarial en auge. El intento correcto en este campo requiere metas bien pensadas a corto plazo.

41. Valide su idea de empresa

Como empresario, necesitas saber que tu idea es válida y potencialmente rentable antes de dedicar tiempo a desarrollarla. Pendiente de eso primero. Establezca metas para validar su idea de empresa mediante investigaciones secundarias, encuestas, entrevistas, etc.

Meta: Confirmar la adecuación del producto al mercado en un plazo de seis meses.

42. Identificar el público objetivo

Una vez validada su idea, piense en quién encontrará más valor en su producto, es decir, quién es su avatar de cliente ideal.

Meta: Definir el perfil de su cliente ideal en un mes

43. Crear una hoja de ruta de productos

En teoría, tu idea funciona. Ahora, es el momento de ponerla en práctica. Establece metas a corto plazo que contribuyan a tu plan a largo plazo de crear un producto de éxito.

Lanzar un MVP para finales de este mes

Identifica y prioriza las funciones a añadir en cada sprint

Crea un plan para construir el producto de forma incremental

Ajustar los plazos

44. Crear un plan de comercialización

Metas:

Crear un discurso de un minuto que comunique el valor de tu empresa, en una semana

Esbozar una estrategia de promoción de la empresa a través de canales en línea para este trimestre

Crear un sitio web con páginas de aterrizaje para la captación de clientes potenciales al final del trimestre

Configurar perfiles en LinkedIn, Instagram y X en una semana

45. Configurar un CRM

Todas las empresas (B2B o B2C en todos los sectores) necesitan un sistema sólido para hacer un seguimiento de todas las interacciones con los clientes en un solo lugar. Ajústalo primero.

Meta: Investigar herramientas de CRM y suscribirse a una en el plazo de una semana.

46. Asegurar la financiación

Como empresario, no puedes limitarte a impulsar la empresa; también tienes que aportar el combustible.

Meta: Acercarse a dos inversores al mes para conseguir financiación inicial

**47. Aumentar la base de clientes

Meta: Aumentar su base de clientes en un 20% en tres meses para demostrar el crecimiento potencial a los inversores.

48. Generar ingresos

La mejor validación de su idea de negocio es un cliente que paga.

Meta: Contratar al primer cliente que genere 100.000 dólares de ingresos

**49. Contratar a su primer empleado

Ya sea un asistente ejecutivo que gestione su calendario, una persona de soporte al cliente que atienda sus consultas o un becario que gestione su marketing en redes sociales, realice con confianza esa primera contratación.

Meta: Contratar a un becario de redes sociales en un plazo de dos semanas.

**50. Invertir en uno mismo

Emprender es duro. Está lleno de grandes altibajos. Implica tomar decisiones complejas y afrontar singularmente las consecuencias. Para ser un buen empresario, tienes que invertir en ti mismo.

Meta: Conseguir un coach de liderazgo para compatibilidad con tu viaje empresarial.

Si te fijas en metas como beber agua o conseguir un coach y te preguntas si son realmente efectivas, tienes razón. El ajuste de una meta efectiva necesita un poco más que eso.

Cómo fijar metas eficaces a corto plazo

Establecer metas es permitirle lograr lo que desea. Para ello se necesitan objetivos específicos y viables estrategias de ajuste de metas y herramientas de gestión de proyectos como ClickUp . Veamos cómo puedes utilizarlos juntos para lograr tus metas.

1. Empieza por las grandes metas

Fíjate en tus objetivos, sueños y ambiciones a largo plazo y deduce de ellos tus metas a corto plazo. Por ejemplo, si tu meta a largo plazo es perder peso, tus metas a corto plazo pueden girar en torno a los entrenamientos, los hábitos alimentarios y otras prácticas de salud mental que necesitas hacer cada día.

2. Divide tus metas en partes manejables

Dividir una meta anual en trozos más pequeños a corto plazo metas semanales pueden ayudarte a progresar.

Por instancia, "escribir 100 palabras al día" puede llevarte a la meta mayor de "publicar un libro en 2025", si eres capaz de mantenerla.

3. Utiliza el marco de metas SMART

Si has tenido metas, deseos y propósitos a lo largo de los años, probablemente te preguntes cómo escribir una declaración de meta bien. Pruebe la Metas SMART marco.

SMART son las siglas de Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Realistic (realista) y Time-bound (limitado en el tiempo). El ajuste de metas que marquen todas estas casillas le ayudará a alcanzarlas más rápidamente. En lugar de ajustarte la meta de "escribir más", conviértela en "escribir 400 palabras al día durante un mes", que es SMART.

En caso de duda, utiliza plantillas de ajuste de metas . Pruebe la Plantilla de Metas SMART de ClickUp para guiar su proceso de ajuste de metas Este enfoque estructurado le ayuda a ahorrar tiempo en la planificación y le permite hacer más.

Plantilla de Metas SMART de ClickUp

Si aún necesita más, aquí tiene algunas ejemplos de metas para 1, 5, 10 años . Esto debería servirte de base. Aquí tienes más consejos que debes tener en cuenta.

Consejos para no perder de vista las Metas a Corto Plazo

El primer paso, aunque importante, es ajustar bien las metas. Para asegurarte de que alcanzas tus metas, tienes que crear formas de seguir tu progreso. Aquí tienes algunos consejos para hacerlo.

Priorice sus metas

No todas las metas tienen la misma importancia. Para cada periodo, día, semana, mes o trimestre, priorice los que sean más importantes para usted. Conviene limitarlo a tres para evitar el riesgo de sentirse abrumado.

Mantente flexible

A veces, puede que las circunstancias te obliguen a ajustar tus metas. Esté preparado para ello. Esto no significa que hayas fracasado. De hecho, este tipo de flexibilidad te ayuda a ser ágil, resistente y adelantarte a los acontecimientos.

Sigue y revisa tus progresos con regularidad

No puede fijar sus metas y olvidarse de ellas. Es necesario hacer un seguimiento periódico de los progresos para rendir cuentas. Las revisiones periódicas le permiten evaluar lo que funciona, identificar los retos y perfeccionar su enfoque.

Consigue un socio responsable

No se obligue a hacerlo todo solo. Pídale a un amigo, compañero o jefe que le haga rendir cuentas. Si te estás ajustando metas en torno a la lectura, puedes unirte a un club de lectura. Si quieres perder peso, puedes trabajar con un entrenador.

Utiliza herramientas de productividad

Cumplir las metas ya es difícil de por sí, pero no hay que agobiarse con el seguimiento y la (elaboración de) informes. Automatiza esa tarea con herramientas como ClickUp.

Haga visibles sus metas

Lo que no se ve, no se piensa. Utilice una herramienta como Metas de ClickUp para mantenerlos visibles y accesibles. En su lugar de trabajo, visualice las metas de todo el equipo en un solo lugar, haciendo un seguimiento preciso de quién está haciendo qué.

mida su intento correcto con los Objetivos de ClickUp_

Gestión de prioridades

Priorice tareas y metas como "Urgente", "Normal" o "Baja" en ClickUp. Esto ayuda a mantener el enfoque y la claridad, asegurando un progreso significativo sin distracciones innecesarias.

Crear un plan de acción

Esboza cómo vas a conseguir tus metas. Si necesitas comprar suministros, herramientas, accesorios, etc., inclúyelo en tu plan. Compártelo también con tu compañero de cuentas.

Prueba el Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp para documentar y gestionar su viaje en un solo lugar.

Sigue tu progreso

Elija entre una docena de maravillosas apps de seguimiento de metas disponibles en la actualidad. Utilice Paneles de ClickUp para la (elaboración de) informes personalizados para los KPI que le interesan. No se limite a diseñar un informe. Hágalo procesable con recordatorios oportunos cuando se desvíe del camino.

sigue el progreso de tus metas con el Panel de Control de ClickUp

No reinvente la rueda. Introduzca sus metas personales y cotidianas en Plantilla de metas diarias de ClickUp para ayudarle a mantenerse al día. Cree estados personalizados y realice un seguimiento de lo importante.

También puede utilizar plantillas de hitos para agrupar sus metas a corto plazo.

Lluvia de ideas con IA

¿No sabes cómo crear tus metas? No se preocupe. Pregunte a Cerebro ClickUp para obtener ideas. Pruebe a preguntarse: "Genere cinco metas a corto plazo" o "qué metas a corto plazo puedo establecer basándome en mis metas a largo plazo" Itere con ClickUp Brain, desarrolle un plan de acción y ejecute sus metas.

establecer metas a corto plazo con ClickUp Brain_

A pesar de sus esfuerzos, ajustar y alcanzar sus metas no es fácil. He aquí algunos de los retos a los que probablemente se enfrente y cómo superarlos.

Desafíos comunes al establecer metas a corto plazo

Sobrecargarse con demasiadas metas

A la hora de fijarse metas, sobre todo si es a principios de año, caerá en la tentación de "transformar" su vida ajustándose demasiadas metas. Esto te abrumará y agotará tus recursos, lo que te llevará al agotamiento.

Para evitarlo, prioriza un número manejable de metas y asigna a cada una el tiempo y la energía adecuados.

Falta de responsabilidad

Una meta que no se cumple no es más que un deseo. Para rendir cuentas de la consecución de tus metas, crea un sistema de seguimiento de metas o suscríbete a un socio con el que rendir cuentas.

Procrastinación

La procrastinación es un problema universal. Desde posponer el despertador hasta saltarse el gimnasio después de un largo día de trabajo, la procrastinación es omnipresente. A menudo no se debe a la pereza, sino a la sensación de agobio.

Evite la procrastinación:

Ajuste de pequeñas metas alcanzables

Creando sistemas que le ayuden a completar las metas que se ha fijado

Seguimiento de los progresos de forma visible

Celebrar las pequeñas victorias

Fijar Metas Efectivas a Corto Plazo con ClickUp

Todos tenemos sueños y ambiciones. Ya sea sobresalir en la fase mundial o convertirse en su propio jefe o perder esa grasa obstinada, todo el mundo aspira a cosas. Donde la gente falla es en la creación de hábitos consistentes que logren las grandes metas de grasa.

Las Metas personales a corto plazo son exactamente eso. Ofrecen una hoja de ruta hacia las metas a largo plazo. Dibuje ese mapa con una herramienta completa y robusta como ClickUp. Genere ideas, conviértalas en tareas, controle los flujos de trabajo, intégrelas con múltiples plataformas, realice un seguimiento en tiempo real, ¡y marque sus metas! ¡Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo!