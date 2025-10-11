Plantillas n8n gratuitas para automatizar sus flujos de trabajo más rápidamente

Crear desde cero en n8n puede resultar abrumador, especialmente para los usuarios sin conocimientos de programación, los desarrolladores y los equipos dinámicos que no tienen tiempo para resolver problemas en cada paso. Ahí es donde las plantillas prediseñadas resultan útiles. Le ayudan a automatizar más rápidamente, evitar errores de configuración manual y conectar sus herramientas con menos contratiempos.

En este blog, hemos recopilado algunas de las mejores plantillas n8n gratuitas para poner en marcha tu automatización, ya sea para sincronizar datos, enviar alertas o crear flujos de trabajo de varios pasos.

📌 Bonificación: Echa un vistazo a las plantillas gratuitas de ClickUp, creadas para flujos de trabajo automatizados de principio a fin en marketing, equipo de ventas, operaciones y mucho más. Entregas más limpias, mejor colaboración.

👀 ¿Sabías que... el 30 % de las corporaciones buscan automatizar más de la mitad de sus actividades de red, frente a menos del 10 % a mediados de 2023?

¿Qué son las plantillas n8n?

Una plantilla n8n es un flujo de trabajo predefinido que le ayuda a configurar automatizaciones personalizando pasos ya preparados en lugar de empezar desde cero.

Estas plantillas se encuentran en la biblioteca de flujos de trabajo de n8n y vienen preconfiguradas con desencadenantes, acciones, lógica e incluso nodos de IA para una automatización avanzada. En lugar de empezar desde cero, obtienes una automatización de trabajo que solo necesita tus conexiones de app y algunos ajustes.

Las plantillas también facilitan la aplicación de la automatización de flujos de trabajo con IA a casos de uso del mundo real, proporcionando información valiosa que ayuda a los equipos técnicos a ahorrar tiempo y mantener la coherencia a medida que crecen.

🧠 Dato curioso: En 1785, Oliver Evans construyó un molino harinero que funcionaba solo, sin necesidad de intervención humana. Es uno de los primeros ejemplos de flujo de trabajo totalmente automatizado, siglos antes de que existieran las aplicaciones y los desencadenantes.

¿Qué hace que una plantilla n8n sea buena?

Con tantas plantillas disponibles, ¿cómo saber cuál es la mejor? Algunas parecen adecuadas al principio, pero es posible que no se adapten a tus necesidades a medida que creces, resuelves problemas o facilitas los traspasos.

Las mejores plantillas n8n están diseñadas para flujos de trabajo reales. Son fáciles de entender, fáciles de edición y lo suficientemente flexibles como para ofrecer compatibilidad con los cambios a medida que tu proceso crece. Piensa en menos caos y más claridad.

Esto es lo que diferencia a una plantilla útil del resto:

Desencadenantes y acciones claros que se pueden editar rápidamente

Nombres y diseños claros y fáciles de seguir

Lógica integrada para alternativas, reintentos o rutas alternativas

Casos de uso reales, como la captura de clientes potenciales, las alertas y las aprobaciones

Ideal para ejemplos de automatización de flujos de trabajo en marketing, operaciones y TI

Se pueden correlacionar visualmente con plantillas de mapas de procesos para una incorporación más rápida

Una buena plantilla te ayuda a avanzar rápidamente y a corregir menos, lo que te permite centrarte inmediatamente en los resultados en lugar de tener que reestructurar el flujo de trabajo cada vez que hay un cambio.

👀 ¿Sabías que...? Casi el 94 % de los equipos corporativos prefieren utilizar una plataforma que conecte sus herramientas y gestione la automatización del flujo de trabajo antes que cambiar entre varios sistemas independientes.

Las mejores plantillas n8n y ClickUp para automatizar sus flujos de trabajo más rápidamente

8 plantillas gratuitas de automatización de flujos de trabajo n8n

Configurar un flujo de trabajo desde cero lleva tiempo, por no mencionar los ensayos y errores que conlleva. Estas plantillas de flujo de trabajo n8n listas para usar le proporcionan un punto de partida para automatizar las tareas rutinarias y mantener el ritmo sin perder el hilo.

1. Cree contenido a partir de entradas de formularios y guárdelo en Google Drive utilizando IA

a través de n8n

Este flujo de trabajo impulsado por IA te libera de la creación de contenido. Recopila los datos introducidos en los formularios, utiliza OpenAI para generar artículos completos, los guarda automáticamente en Google Drive y registra los enlaces en Hojas de cálculo de Google, todo ello en un flujo continuo. Perfecto si estás listo para dejar de hacer malabarismos con múltiples herramientas solo para publicar un único blog.

📌 Ideal para: Especialistas en marketing de contenidos, blogueros independientes y equipos de startups que gestionan flujos de trabajo de gran volumen de contenido.

2. Recopile clientes potenciales en Hojas de cálculo de Google y Mailchimp

a través de n8n

El flujo de trabajo «Recopilar clientes potenciales en Hojas de cálculo de Google y Mailchimp» recoge los datos de los clientes potenciales de una hoja de cálculo de Google y los envía directamente a Mailchimp como nuevos suscriptores. Es una forma sencilla pero eficaz de sincronizar los registros de formularios o eventos con tu lista de correo electrónico sin tener que copiar nada manualmente.

Ideal para cualquiera que desee automatizar la captura de clientes potenciales en las primeras fases y poner en marcha campañas de correo electrónico más rápidamente.

📌 Ideal para: equipos de marketing, coordinadores de eventos y pequeñas empresas que gestionan listas de contactos cada vez más amplias.

📮 Información de ClickUp: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas conversacionales independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación Todo para el trabajo!

3. Análisis de opiniones de clientes mediante /IA

a través de n8n

La plantilla de análisis de opiniones de clientes mediante IA recopila las opiniones de los clientes, las procesa con OpenAI para detectar opiniones y registra el resultado en Hojas de cálculo de Google.

Es una forma rápida de clasificar las respuestas en positivas, neutras o negativas sin tener que leer cada una de ellas manualmente. Es ideal para detectar tendencias, realizar un seguimiento de la satisfacción o señalar problemas de forma temprana.

📌 Ideal para: Equipos de soporte, analistas de CX y responsables de producto que revisan las opiniones de los clientes a gran escala.

4. Crea una factura basada en el envío de Typeform

a través de n8n

¿Cansado de rellenar los mismos campos de factura una y otra vez? La plantilla «Crear y facturar según el envío de Typeform» puede ayudarte. El flujo de trabajo conecta Typeform con APITemplate. io para crear facturas automáticamente según los envíos de formularios.

Captura los datos del cliente, como el nombre, el servicio y los detalles de pago, y luego crea y formaatea una factura impecable lista para enviar o guardar, lo que supone una forma estupenda de eliminar el trabajo administrativo repetitivo y agilizar la facturación.

📌 Ideal para: autónomos, empresas de servicios y equipos financieros que recopilan información de clientes a través de formularios.

5. Sencillo control de gastos con n8n Chatear, IA Agent y Hojas de cálculo de Google

a través de n8n

El flujo de trabajo Simple Expense Tracker convierte tus mensajes de chat en registros de gastos estructurados, sin formularios, hojas de cálculo ni complicaciones. Solo tienes que enviar un mensaje como «lavado de coche; 59,3 USD; 25 de enero de 2024», y utilizará la IA para analizar los detalles y registrar la entrada en Hojas de cálculo de Google.

¿El resultado? Una forma sencilla de realizar un seguimiento de los gastos personales o de empresa en tiempo real con solo utilizar el lenguaje natural.

📌 Ideal para: Fundadores independientes, gestores de presupuestos y equipos que registran gastos sobre la marcha a través del chat.

6. Respuesta automática con IA de Gmail: crea borradores de respuestas a los correos electrónicos entrantes

a través de n8n

Escribir respuestas a correos electrónicos puede parecer un trabajo a tiempo completo. El flujo de trabajo n8n de respuesta automática con IA de Gmail utiliza GPT-4o para redactar respuestas inteligentes a los correos electrónicos entrantes en Gmail, sin tener que pulsar «Enviar». Usted tiene el control total mientras la IA se encarga del trabajo pesado.

📌 Ideal para fundadores, ejecutivos o equipos de soporte que gestionan un gran volumen de correo electrónico y quieren adelantarse en las respuestas sin perder el toque humano.

7. Investigador web con IA para equipo de ventas

a través de n8n

Buscar información antes de enviar un correo electrónico frío no tiene por qué llevar horas. La plantilla de flujo de trabajo AI Web Researcher for Sales utiliza la inteligencia artificial para realizar búsquedas en la web y recopilar información clave, de modo que los equipos de ventas puedan personalizar su comunicación más rápidamente.

Utiliza SerpAPI para buscar en Google por nombre de empresa o dominio, visita sitios web para extraer información clave como precios, disponibilidad de API y tipo de mercado, y ofrece los resultados en un formato estructurado utilizando el módulo Structured Output Parser.

📌 Ideal para: Representantes de ventas y SDR que desean prepararse para la divulgación sin tener que hacer clic en el interruptor entre 10 pestañas o perder horas en la investigación.

a través de n8n

No todos los clientes potenciales son iguales, y el flujo de trabajo Score Contact Form Leads n8n te ayuda a puntuar los que obtienes. Captura los envíos de formularios de contacto, utiliza GPT-4 para puntuar cada cliente potencial como «caliente», «tibio» o «frío», y notifica instantáneamente a tu equipo de ventas en Slack.

Captura clientes potenciales desde cualquier formulario de contacto a través de un webhook, utiliza GPT-4 para analizar el mensaje y asignar una puntuación al cliente potencial, extrae detalles clave como el nombre, el correo electrónico y el mensaje, y envía una alerta en formato de Slack con el estado de clasificación.

📌 Ideal para: Equipos de ventas y marketing que desean priorizar los clientes potenciales sin tener que revisar manualmente cada envío.

límites de n8n

n8n es flexible, pero no siempre es fácil de usar para los principiantes. No ofrece mucha orientación integrada, por lo que configurar flujos de trabajo puede resultar complejo, especialmente si no se tienen conocimientos técnicos. Sin el apoyo adecuado, los equipos pueden dedicar más tiempo a solucionar problemas que a automatizar el trabajo.

Dónde n8n puede ralentizarte:

Necesitas estar familiarizado con las API para crear cualquier cosa avanzada. La mayoría de las plantillas siguen requiriendo que modifiques las solicitudes HTTP o manejes JSON

No hay compatibilidad para la incorporación. Te encuentras ante un lienzo en blanco con poca orientación sobre cómo crear lógica o buenas prácticas

La interfaz de usuario es de función, pero no amigable. Navegar por flujos de trabajo grandes puede resultar complicado y difícil de resolver

La depuración es una tarea de conjeturas. Los flujos pueden fallar silenciosamente, y encontrar qué se ha roto (y por qué) a menudo significa rastrear manualmente nodo por nodo

El autoalojamiento conlleva ciertas complicaciones. Tendrás que encargarte del mantenimiento del servidor, las actualizaciones y el tiempo de actividad, a menos que utilices n8n Cloud

Alternativa a las plantillas n8n

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, facilita la automatización del flujo de trabajo gracias a su diseño. En lugar de unir subflujos de trabajo o depurar bloques lógicos, puede empezar con plantillas creadas para la acción, organizadas, visuales y totalmente personalizables.

Estas plantillas son un excelente punto de partida, pero crear tu propia automatización de ClickUp es igual de sencillo. A continuación te explicamos paso a paso cómo configurar una automatización en ClickUp:

⭐️ Cómo crear una automatización en ClickUp Ve a la lista o carpeta donde quieras añadir la automatización

Busca y haz clic en el botón Automatizar (normalmente situado en la parte superior derecha de la vista Lista)

Explora las plantillas de automatización predefinidas (como «cuando cambie el estado, asignar a...»). O haz clic en Crear automatización para crear la tuya propia

Seleccione el evento (desencadenante) que iniciará la automatización (por ejemplo, «cuando el estado cambie a En curso»)

Elige qué debe suceder (acción) cuando se produzca el desencadenante (por ejemplo, «asignar a Sam Cole»).

Revise sus ajustes y haga clic en Crear o Guardar

Realice la acción desencadenante en su lista para ver la automatización en acción 📌 Ejemplo: asignar tareas automáticamente cuando cambia el estado Desencadenante: Cuando el estado cambia a «En revisión»

Acción: Asignar la tarea a Sam Cole

Ahora, echemos un vistazo a algunas plantillas para que puedas empezar.

1. Plantilla de flujo de trabajo de mapa mental simple de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tus ideas de proyecto de forma visual con la plantilla de flujo de trabajo ClickUp Simple Mind Map

La plantilla de flujo de trabajo Simple Mind Map de ClickUp te ayuda a visualizar y estructurar tus ideas sin perderte en una configuración técnica. Ya sea para hacer una lluvia de ideas sobre un nuevo proyecto o para planificar los flujos de trabajo del equipo, el diseño limpio y los controles de arrastrar y soltar facilitan el esbozo y la reorganización de las ideas.

Esta plantilla le permite:

Utiliza el modo Tarea para convertir cada nodo en una tarea totalmente editable con comentarios, personas asignadas y lista de control

Cambie al modo en blanco cuando desee un espacio libre de distracciones para correlacionar ideas o procesos

Contrae y expande capas para centrarte en ramas específicas sin desorden

Personaliza los conectores de nodos con color para agrupar ideas relacionadas o resaltar dependencia

Zoom, arrastre y edición sobre la marcha: ideal para la ideación en directo con equipos remotos

📌 Ideal para: Fundadores de startups, gestores de proyectos o desarrolladores sin conocimientos de programación que necesitan un espacio visual flexible para pensar, planear y hacer uso compartido de los flujos de trabajo, especialmente cuando trabajan con múltiples herramientas o herramientas de automatización de IA.

Las integraciones con muchas otras herramientas y sistemas nos permiten la automatización de la creación de tareas o informar a otros sistemas cuando se produce algún cambio.

Echa un vistazo a este vídeo para saber cómo puedes utilizar la IA en ClickUp para automatizar una gran cantidad de trabajo 👇

2. Plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de cada solicitud de diseño, desde el borrador hasta la revisión final, con la plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico de ClickUp

Los proyectos de diseño pueden descarrilarse rápidamente cuando los comentarios son dispersos o se incumplen los plazos. La plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico de ClickUp ofrece a los equipos de diseño una forma visual de gestionar el trabajo creativo desde el inicio hasta la entrega final.

Está diseñada con compatibilidad para facilitar el intercambio rápido entre escritores, diseñadores y revisores, de modo que no tengas que perder el tiempo esperando aprobaciones o recopilando ediciones de cinco herramientas diferentes.

Con esta plantilla, puedes:

Realice un seguimiento de las tareas de diseño en todas las fases, como la sesión informativa, la revisión y la aprobación final

Utiliza los estados personalizados para marcar las solicitudes urgentes, los comentarios bloqueados o las ediciones en curso

Centralice los resúmenes creativos, los archivos de referencia y las maquetas en una sola tarea

Asigna trabajo a tus compañeros de equipo con fechas límite y control de tiempo integrados

Añade dependencias para que nada avance hasta que se complete la retroalimentación

📌 Ideal para: Equipos creativos, agencias o profesionales del marketing que gestionan múltiples campañas y desean una forma más rápida de delegar el trabajo, reducir los retrasos y aplicar software de automatización de tareas a los procesos creativos rutinarios.

💡 Consejo profesional: crea un estado en ClickUp llamado «Pendiente de revisión» y utilízalo para filtrar tareas y guardarlo como una vista. Esto garantizará que los aprobadores solo vean las tareas que les esperan, ni más ni menos.

3. Plantilla de flujo de trabajo «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza las tareas por contexto, prioridad y esfuerzo con la plantilla de flujo de trabajo «Getting Things Done» de ClickUp

Cuando tu lista de pendientes se convierte en un agujero negro de tareas a medio terminar, es hora de estructurarla. Inspirada en el método GTD de David Allen, la plantilla de flujo de trabajo «Getting Things Done» de ClickUp te ofrece un proceso sencillo para capturar, clasificar y actuar sobre todo lo que requiere tu atención. No es solo una lista, es un marco que te ayuda a tomar decisiones más inteligentes con menos confusión mental.

Utilice esta plantilla para:

Organiza las tareas con siete listas basadas en GTD, desde «Próximas acciones» hasta «Archivo de recordatorios»

Prioriza por contexto y esfuerzo utilizando campos personalizados predefinidos y personalizables

Planifica y gestiona el trabajo en las vistas Calendario, Tablero o Lista

Almacena POEEs, notas y planes compartidos en la vista Documento

Adapta la configuración a tu estilo, tanto si sigues el método GTD como si recurres a agentes de /IA para las tareas periódicas

📌 Ideal para: Personas y equipos que desean estructurar su día y lograr progreso constante, sin tener que reorganizar constantemente sus prioridades.

Echa un vistazo a este vídeo para descubrir rápidamente cómo puedes automatizar más tu trabajo con AI Assign. 👇

4. Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de cada paso de su estrategia social con rols, estados y plazos claros en la plantilla de flujo de trabajo de estrategia de redes sociales de ClickUp

Gestionar las redes sociales sin una estrategia clara es como gritar en el vacío. Pero, ¿por dónde empezar? Prueba la plantilla de flujo de trabajo de estrategia de redes sociales de ClickUp para ayudarte a establecer la conexión entre las ideas de contenido y las metas de marketing más amplias. Puede hacer de todo, desde crear tu calendario hasta realizar el seguimiento de lo que funciona.

En lugar de gestionar las publicaciones con diez herramientas diferentes, dispondrá de un único lugar para planear campañas, almacenar creatividades y medir lo que está llegando a su público.

Esta plantilla le permite:

Gestiona todo, desde las directrices de marca hasta la creación y el seguimiento de publicaciones, con cinco vistas flexibles

Utiliza estados personalizados como «Aprobado», «En curso» o «Necesita aprobación» para mantener el flujo de contenido

Aclare la propiedad y la intención con campos como «Fase de la estrategia» o «Función»

Planifica contenido específico para cada plataforma con tableros de inspiración, pasos estratégicos y tareas programadas

Aumente la responsabilidad con el control de tiempo, las etiquetas y las dependencias de las tareas

📌 Ideal para: Gestores de redes sociales y responsables creativos. Especialmente aquellos que crean flujos de trabajo de contenido multicanal y desean optimizar la gestión de proyectos con la automatización, manteniendo al mismo tiempo la coherencia en el tono y el calendario de la marca.

5. Plantilla de flujo de trabajo de marketing por correo electrónico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de las campañas de correo electrónico por estado, público y canal con la plantilla de flujo de trabajo de marketing por correo electrónico de ClickUp

¿Gestiona campañas de correo electrónico en hojas de cálculo, documentos y cinco plataformas diferentes? Así es como se pierden detalles y se retrasan los lanzamientos. La plantilla de flujo de trabajo de marketing por correo electrónico de ClickUp correlaciona las metas, realiza un seguimiento de cada envío y mantiene el rendimiento de su campaña donde usted puede verlo.

Todo queda en un solo lugar, desde la creación de listas hasta el registro de las tasas de clics, para que tu equipo no pierda el ritmo, las métricas o la alineación de los mensajes.

Con esta plantilla, puedes:

Utiliza 12 Campos personalizados para realizar un seguimiento de datos clave como los correos electrónicos enviados, el total de clics y el tipo de segmento

Cree y supervise los flujos de trabajo de las campañas en vistas como el seguimiento de resultados de correo electrónico y el calendario de contenido

Asigna tareas según la carga de trabajo, establece fechas de vencimiento y realiza un seguimiento del progreso utilizando el tablero de estado

Redacta y finaliza el texto de forma colaborativa en ClickUp Documento

Establece tareas de revisión recurrentes y optimiza las campañas repetitivas con el generador de flujo de trabajo con IA

📌 Ideal para: Directores de marketing y especialistas en correo electrónico que gestionan múltiples campañas. Perfecto para aquellos que necesitan un sistema repetible y respaldado por datos para el rendimiento, la programación y la coordinación entre equipos.

6. Plantilla de flujo de trabajo de desarrollo de software Kanban de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza todo tu flujo de trabajo de desarrollo con la plantilla de desarrollo de software Kanban de ClickUp

Cuando tienes mucho trabajo atrasado y siguen apareciendo errores, necesitas algo más que una lista de tareas. La plantilla de flujo de trabajo de desarrollo de software Kanban de ClickUp ofrece a tu equipo una vista en tiempo real de lo que está en curso, lo que está bloque y lo que está terminado—sin necesidad de cambiar de pestaña ni buscar actualizaciones.

Está diseñado para ofrecer compatibilidad con sprints ágiles, desde solicitudes de nuevas funciones hasta la implementación final.

Con esta plantilla, puedes:

Realice un seguimiento visual del progreso de los sprints con columnas Kanban de arrastrar y soltar

Personaliza los detalles de las tareas utilizando campos como Solicitante, Función del producto o Estado de desarrollo

Establece límites de trabajo en curso para mantener al equipo centrado y reducir los cuellos de botella en los flujos de trabajo de gran volumen

Crea estados personalizados para gestionar incidencias, revisiones y lanzamientos

Asigna tareas, añade dependencias y utiliza la IA para automatizar las tareas que se repiten en cada sprint

📌 Ideal para: Equipos de ingeniería, propietarios de productos y startups que gestionan procesos de desarrollo complejos con tiempo con límite y una lista cada vez mayor de solicitudes de funciones.

⭐ Bonificación: aceleración de la automatización de flujos de trabajo con agentes de IA Los equipos de todas las funciones suelen enfrentarse a cuellos de botella debido a los procesos manuales, la comunicación fragmentada y las tareas repetitivas. Los agentes de IA abordan estos retos agilizando los flujos de trabajo y permitiendo operaciones más rápidas y eficientes. *automatice las tareas rutinarias: los agentes de IA se encargan de acciones repetitivas como la introducción de datos, las actualizaciones de estado y los seguimientos, lo que libera a su equipo para que se centre en trabajos de mayor valor

*transcribe y resume reuniones al instante: Asegúrate de que todas las decisiones y detalles se recopilen y se compartan, lo que reduce el riesgo de perder información y agiliza el seguimiento

genere automáticamente elementos de acción y asigne tareas: *basándose en las discusiones de las reuniones o las actualizaciones de los proyectos, los agentes de IA pueden crear y asignar automáticamente tareas en sus herramientas de gestión de proyectos, minimizando los traspasos manuales y los retrasos

*gestión de documentos en tiempo real: mantén a todo el mundo en la misma página con el seguimiento de versiones basado en IA y los resúmenes instantáneos de los cambios, para que los equipos puedan avanzar sin confusiones ni retrocesos

Respuestas y recursos bajo demanda: los asistentes de chat con IA pueden recuperar rápidamente documentos, responder a preguntas relacionadas con los flujos de trabajo y mostrar información relevante, lo que elimina la necesidad de buscar en correos electrónicos o archivos

*habilite la productividad asíncrona: los agentes de IA pueden convertir las largas reuniones o las actualizaciones de proyectos en resúmenes concisos y próximos pasos prácticos, lo que facilita que los miembros del equipo en diferentes zonas horarias se mantengan alineados y sigan avanzando en el trabajo Los agentes de piloto automático de ClickUp mantienen el flujo de información en el entorno de trabajo, con una intervención manual mínima

7. Plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Describa fácilmente procesos con múltiples rols, como la contratación, utilizando la plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp

La plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp le permite esbozar cada paso de una tarea o sistema, conectar los puntos y asignar responsabilidades claras. Es útil cuando su equipo necesita una referencia compartida para reducir los retrasos en los traspasos, eliminar la confusión y tomar decisiones más rápidamente. Desde los flujos de contratación hasta los POEE internos, todo es fácil de seguir y actualizar.

Esta plantilla le permite:

Cree mapas de procesos visuales directamente en las pizarras blancas de ClickUp

Utiliza los Campos personalizados para organizar los tipos de tareas, los cronogramas y los rols

Cambie entre vistas de diagrama de flujo y de lista de control con diseños predefinidos, como el diagrama de flujo de contratación

Asigna varios colaboradores, añade hitos y realiza un seguimiento de cada paso, desde «Abierto» hasta «Completar»

Convierta procedimientos complejos en diagramas de flujo de trabajo que su equipo pueda utilizar realmente

📌 Ideal para: Jefes de operaciones, coordinadores de proyectos o cualquier persona que convierta flujos de trabajo complejos y multifuncionales en procesos claros y fáciles de seguir

8. Plantilla de mapeo de procesos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de todos los detalles del proceso, desde la agenda hasta las responsabilidades, en una sola vista con la plantilla de mapeo de procesos de ClickUp

En lugar de crear diagramas de flujo de forma aislada, utilice la plantilla de mapeo de procesos de ClickUp para establecer la conexión entre cada paso y una tarea real, la persona asignada y una fecha límite. Puede documentar su proceso actual, señalar ineficiencias y asignar propiedad, todo ello en un único entorno de trabajo.

Son lo suficientemente flexibles como para abarcar todo, desde secuencias de incorporación hasta procedimientos técnicos, con actualizaciones en tiempo real y responsabilidad integrada para que todo siga avanzando.

Utilice esta plantilla para:

Desglose los procesos por paso utilizando vistas basadas en tareas, como Lista, Calendario y (diagrama de) Gantt

Añada contexto con campos como «Índice de completada», «Agenda del proceso» y «Responsable»

Asigna varios propietarios, establece prioridades y deja comentarios y reacciones

Automatiza el seguimiento del progreso estableciendo desencadenantes vinculados a la finalización o los cambios de las tareas

Aplica el mapeo de procesos con IA para identificar patrones y perfeccionar los flujos de trabajo con el tiempo

📌 Ideal para: Analistas, jefes de operaciones y directores de equipo, además de miembros clave responsables de documentar, ejecutar y repetir procesos empresariales sin tener que empezar desde cero cada vez.

9. Plantilla de pizarra para mapas de procesos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Desglose cada fase del proceso en metas claras, tareas y pasos siguientes con la plantilla de pizarra blanca del mapa de procesos de ClickUp

Cuando necesite mostrar cómo funcionan sus flujos de trabajo, un mapa de procesos permite alinear rápidamente a todo el mundo. La plantilla de pizarra de mapas de procesos de ClickUp le permite crear mapas interactivos y dinámicos que muestran cómo se establecen las conexiones de los pasos entre equipos, sistemas o fases.

En lugar de mirar fijamente gráficos estáticos, puedes mover tareas, añadir archivos, asignar propietarios y realizar ajustes a medida que evoluciona tu proceso. Y como está basado en ClickUp Pizarra, obtienes claridad visual sin perder los detalles a nivel de tarea.

Con esta plantilla, puedes:

Cree mapas de procesos visuales con nodos de arrastrar y soltar utilizando las pizarras de ClickUp

Asigna propietarios, prioridades y dependencias a cada paso para una responsabilidad clara

Organice documentos, enlaces y comentarios relacionados dentro de los nodos

Cambie entre las vistas Pizarra, Lista y Guía para gestionar tanto el flujo general como las tareas específicas

Mejora la colaboración manteniendo a todos en la misma página, en el mismo lugar

📌 Ideal para: Analistas, gestión de proyectos y equipos que utilizan habitualmente pizarras digitales para correlacionar flujos de trabajo, proponer mejoras o simplificar sistemas complejos.

10. Plantilla de diagrama de flujo de ClickUp Swimlane

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento paso a paso de los flujos de trabajo interfuncionales con la plantilla de diagrama de flujo Swimlane de ClickUp

¿Alguna vez te has preguntado «¿Quién se encargaba de eso?»? Eso es una señal de que tu proceso no es sencillo. La plantilla de diagrama de flujo de ClickUp lo resuelve rápidamente. Correlaciona quién es el responsable, qué hay que hacer y cuándo, todo en un solo tablero. Puedes asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y actualizar los flujos de trabajo en tiempo real.

Esta plantilla le permite:

Correlaciona flujos de trabajo de varios pasos entre equipos o funciones

Asigna la propiedad por carril para que todos conozcan su rol

Detecta rápidamente las ineficiencias y los solapamientos con un diseño visual

Enlaza cada paso con tareas y estados reales dentro de tu entorno de trabajo

Colabora con tu equipo para actualizar, probar y perfeccionar en tiempo real

📌 Ideal para: Equipos multifuncionales, jefes de departamento o gestores de proyectos que buscan plantillas de diagramas de flujo dinámicos que combinen la planificación de tareas con la visibilidad de los procesos.

11. Plantilla de gestión de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Empieza a organizar todo tu flujo de contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp

La mayoría de los equipos de contenido no tienen problemas de creatividad, sino de coordinación. Sin un flujo de trabajo transparente, las ideas se quedan en borradores, los comentarios se pierden y los plazos se incumplen.

La plantilla de gestión de contenido de ClickUp proporciona a tu equipo un sistema limpio y repetible para gestionar el contenido desde su concepción hasta su completada. Convierte las ideas dispersas en cronogramas estructurados y mantiene a todos alineados: escritores, diseñadores, editores y aprobadores.

Con esta plantilla, puedes:

Planifica y realiza un seguimiento de múltiples tipos de contenido en diferentes formatos y canales

Establece estados como «Concepto», «En revisión» o «Listo para publicar» para mantenerte organizado

Utiliza campos con código de color para gestionar presupuestos, plazos, canales y maquetas

Añade colaboradores, establece prioridades y deja que las automatizaciones hagan el trabajo pesado

Vincula los datos de rendimiento para perfeccionar lo que es trabajo y descartar lo que no

📌 Ideal para: equipos de marketing, responsables editoriales y agencias que gestionan calendarios multiformato y buscan sistemas de gestión de contenido sencillos para escalar más rápido sin perder el control.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain puede ayudarte a pasar rápidamente de una página en blanco a un texto pulido. Úsalo para pensar en títulos para blogs, resumir notas de reuniones, generar borradores de correos electrónicos o reescribir contenido con un tono mejor, directamente dentro de cualquier tarea o documento. Utiliza ClickUp Brain para simplificar tu trabajo en documentos largos

12. Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento del estado, la fase y las métricas de intento correcto de los proyectos de cada departamento con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

La mayoría de los proyectos fracasan no porque no tengan éxito, sino por una mala coordinación. La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp te ofrece un espacio de trabajo dinámico para estructurar claramente cada fase: ideación, plan, ejecución y revisión.

Todo está correlacionado en listas y tableros predefinidos, por lo que su equipo no perderá tiempo reinventando flujos de trabajo o buscando actualizaciones.

Con esta plantilla, puedes:

Divida las iniciativas grandes en fases utilizando listas predefinidas y flujos de trabajo de estado

Vista el estado del proyecto con el control de tiempo dinámico, las prioridades y los Campos personalizados

Mantén a las partes interesadas sincronizadas con correos electrónicos, comentarios y debates basados en tareas

Establece límites de trabajo en curso y destaca los obstáculos utilizando la vista Tablero y las advertencias de dependencia

Realice un seguimiento del progreso real con indicadores visuales en las vistas Calendario, Cronograma y Carga de trabajo

*ideal para: equipos multifuncionales que gestionan entregas a largo plazo en el software de gestión de proyectos de ClickUp, especialmente cuando la responsabilidad, la visibilidad y el ritmo son importantes.

13. Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de las solicitudes de proyectos por fase, prioridad, presupuesto y estado con la plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp

La mayoría de los retrasos en los nuevos proyectos comienzan con solicitudes poco claras, falta de contexto y aprobaciones lentas. La plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp garantiza una forma estructurada de registrar las solicitudes, capturar los detalles clave y dirigir a los equipos a los responsables de la toma de decisiones adecuados, sin largas cadenas de correos electrónicos ni cuellos de botella.

Utilice esta plantilla para:

Recopile información esencial del proyecto utilizando campos personalizados para el alcance, el coste, el riesgo y el impacto

Realice un seguimiento del estado de las solicitudes a través de fases como «En revisión», «Aprobado» y «en curso»

Configura las automatizaciones de ClickUp para notificar a las partes interesadas o asignar aprobadores al instante

Revisa, comenta y aprueba solicitudes sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp

Vincula los proyectos aprobados directamente a los flujos de trabajo para facilitar los traspasos

📌 Ideal para: Equipos que gestionan un gran volumen de solicitudes de proyectos entrantes y necesitan una forma sencilla de evaluar, asignar y priorizar los proyectos en función del coste, el riesgo y el valor estratégico.

14. Plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Automatice los flujos de trabajo de correo electrónico paso a paso con la plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp

Los correos electrónicos manuales reducen la productividad y suponen un riesgo importante para la coherencia. La plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp convierte tus campañas en un sistema repetible.

Tendrá todos los pasos correlacionados, desde las secuencias de plan hasta la programación y la medición de resultados. No se perderá ningún seguimiento, no habrá borradores dispersos, solo una ejecución limpia y coordinada impulsada por la automatización.

Utilice esta plantilla para:

Planifica los flujos de trabajo de las campañas y automatízalos en función de desencadenantes como las acciones de los usuarios o los cronogramas

Asigna tareas, revisa el contenido de los correos electrónicos y supervisa el estado de entrega desde un panel central

Crea dependencias para secuenciar los pasos de la campaña sin necesidad de microgestión

Realice un seguimiento de los borradores, las revisiones y las fases programadas con los estados personalizados.

Colabora con tus equipos en la redacción de correos electrónicos utilizando Documento y los comentarios integrados

📌 Ideal para: Equipos de marketing y ciclo de vida que gestionan flujos de trabajo de correo electrónico y desean simplificar las campañas utilizando IA para la automatización del marketing, todo ello dentro de su plataforma de gestión de proyectos.

15. Plantilla Kanban de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza el progreso de las tareas de un vistazo con la plantilla Kanban de ClickUp

A veces, todo lo que se necesita es una imagen clara para detectar qué está ralentizando a tu equipo. Ahí es donde la plantilla Kanban adecuada puede marcar la diferencia. La plantilla Kanban de ClickUp convierte cada tarea en una tarjeta rastreable que puedes arrastrar, soltar y gestionar en tiempo real.

Ya sea para lanzar un producto o gestionar tickets de compatibilidad, te proporcionan estructura sin poner un límite a la flexibilidad.

Con esta plantilla, puedes:

Visualiza las tareas en un tablero Kanban claro y personalizable

Realice un seguimiento del progreso a través de cinco estados: Abierto, en curso, En revisión, Bloque y Cerrada

Desglose el trabajo complejo en subtareas, dependencias y etiquetas

Establece reglas de automatización para actuar como desencadenante de actualizaciones y reducir los traspasos manuales

Colabora entre departamentos manteniendo la transparencia del flujo de trabajo

📌 Ideal para: Equipos que desean reducir las reuniones de actualización y hacer visible el progreso con un software de tablero Kanban que realmente funcione con su proceso, y no en su contra.

16. Plantilla de flujo de trabajo para la gestión de blogs de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento del estado del blog, los cronogramas y los rols del equipo con la plantilla de flujo de trabajo para la gestión de blogs de ClickUp

Es difícil cumplir con un calendario de publicación cuando tus ideas, esquemas, imágenes y aprobaciones se encuentran en lugares separados. La plantilla de flujo de trabajo para la gestión de blogs de ClickUp reúne todo en un espacio de trabajo estructurado para que tu equipo pueda centrarse en crear, en lugar de perseguir plazos. Cada paso, desde los primeros borradores hasta las publicaciones, es claro, con visibilidad y totalmente rastreable.

Con esta plantilla, puedes:

Gestiona las tareas de contenido en múltiples vistas, como Lista, Tablero, Calendario y Gantt

Organice las solicitudes del blog utilizando la vista de formulario, que convierte los envíos en tareas

Realice un seguimiento del estado de las copias, revise las notas y publique los plazos con campos personalizados preestablecidos

Utiliza las vistas «Cronograma» y «Vista Equipo» para equilibrar la carga de trabajo entre escritores y editores

Almacena resúmenes, esquemas y archivos de referencia directamente dentro de cada tarea

📌 Ideal para: Equipos de contenido que gestionan flujos de trabajo de blogs en distintos formatos y con distintos plazos, especialmente aquellos que crean su pila con herramientas de blogging más inteligentes.

Convierta los flujos de trabajo repetitivos en sistemas «click-and-go» con ClickUp

Las plantillas prediseñadas pueden acelerar la automatización, pero solo si se pueden utilizar tal cual. Ahí es donde muchas herramientas se quedan cortas. Con n8n, a menudo es necesario crear desde cero, comprender las API y solucionar errores invisibles.

ClickUp adopta un enfoque diferente. Sus plantillas gratuitas y listas para usar están preparadas para su uso en marketing, operaciones y flujos de trabajo internos. Cada una incluye vistas integradas, fases de tareas y lógica de automatización, por lo que puede saltarse la configuración y pasar directamente a la ejecución.

¿Necesitas notificar a un cliente potencial, asignar un seguimiento o mover una tarea en función de un estado? ClickUp Automatizaciones se encarga de ello. ¿Quieres resumir un hilo de correo electrónico o reescribir una respuesta? ClickUp Brain también lo hace, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Regístrate en ClickUp para ejecutar flujos de trabajo más rápidos y limpios sin la carga del backend.