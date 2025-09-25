¿Qué son los principios del diseño Gestalt? (+Ejemplos)

¿Alguna vez se ha preguntado por qué reconocemos al instante el logotipo del panda de WWF, aunque solo esté compuesto por unas pocas figuras negras sobre un fondo blanco?

La respuesta está en los principios de la Gestalt, un conjunto de reglas psicológicas que explican cómo percibimos de forma natural los elementos visuales como un todo unificado, y no solo como partes dispersas.

Comprender la teoría de la Gestalt es como desvelar el secreto que se esconde tras un diseño intuitivo y potente.

Estos principios guían todo, desde la forma en que los usuarios exploran el diseño web hasta cómo se conectan emocionalmente con el logotipo de una marca.

Analicemos cada principio de la Gestalt con ejemplos prácticos y visuales para que puedas dejar de adivinar y empezar a diseñar con intención.

¿Qué son los principios de diseño de la Gestalt?

Los principios de diseño de la Gestalt fueron introducidos en la década de 1920 por los psicólogos alemanes Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler. La palabra «Gestalt» proviene del alemán y significa «forma» o «todo».

Estos principios describen cómo el cerebro humano percibe de forma natural los elementos visuales. La psicología Gestalt sugiere que, en lugar de ver partes separadas, tendemos a ver imágenes complejas como patrones organizados o conjuntos unificados.

Estos principios son especialmente útiles en el diseño gráfico, UI/UX, diseño web, interfaces de productos y branding. Ayudan a los usuarios a comprender instintivamente su diseño sin necesidad de pensar mucho.

🌟Plantilla destacada La plantilla ClickUp Design Brief Pizarra es una herramienta altamente interactiva diseñada para ayudar a los equipos de diseño a planificar, organizar y colaborar visualmente, así como a mantener a las partes interesadas alineadas con los proyectos. Obtenga una plantilla gratis Esboza las metas, la dirección, el alcance y el cronograma de tus proyectos de diseño con la plantilla de pizarra blanca ClickUp Design Brief. En este espacio de pizarra digital, puede: Establezca zonas o marcos etiquetados para los principios relevantes de la Gestalt, las directrices de la marca, los objetivos clave y el mercado objetivo.

Utilice notas adhesivas, Boxes y flechas para esbozar esquemas o maquetas.

Invite a los miembros del equipo a dejar comentarios, reacciones con emojis o sugerencias sobre cómo de bien aplica un principio una maqueta o en qué aspectos se queda corta.

Principios básicos de la Gestalt con ejemplos del mundo real

Veamos los principios básicos de la Gestalt:

1. Proximidad: agrupar elementos relacionados

Cuando las cosas están muy juntas, percibimos los objetos como relacionados o parte del mismo grupo. Esto ayuda a los diseñadores a organizar la información de una manera que resulte natural y fácil de entender.

Dónde utilizarlo: menús de navegación en sitios web, tablas de precios, campos de entrada en formularios, widgets de paneles de control, etc.

Ejemplo: ClickUp muestra sus planes de precios en columnas, con las funciones de cada plan agrupadas bajo su título. El espacio entre los planes es mayor que el espacio entre las funciones de un plan. 👇🏼

Por qué funciona: los usuarios pueden distinguir fácilmente los planes individuales y sus detalles, y decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades.

2. Similitud: crear coherencia en el diseño

El principio de similitud explica cómo nuestro cerebro agrupa las cosas que se parecen. Cuando los elementos comparten colores, figuras, tamaños o estilos similares, naturalmente los vemos como conectados o parte de la misma «familia».

Los diseñadores utilizan este truco para crear orden y reforzar la jerarquía visual. ¡Guían tu atención sin que te des cuenta!

Dónde utilizarlo: barras de navegación superiores y laterales, encabezados de sección, leyendas/rótulos, pasos de tutoriales, botones CTA, etc.

Ejemplo: LinkedIn aplica ampliamente el principio de similitud de la Gestalt para agrupar elementos relacionados en la barra de menú superior, las tarjetas de feed, las tarjetas de conexión, las bolsas de trabajo, etc., creando una coherencia visual en la estructura y la función.

Por qué funciona: la agrupación visual y los patrones coherentes reducen la carga cognitiva, mejoran la comprensión del contenido y fomentan la participación del usuario a través de la familiaridad.

vía freepik

📮 ClickUp Insight: El 24 % de los trabajadores afirma que las tareas repetitivas les impiden realizar un trabajo más significativo, y otro 24 % considera que sus habilidades están infrautilizadas. Eso significa que casi la mitad de la población activa se siente bloqueada creativamente e infravalorada. 💔

3. Continuidad: guiar la mirada del espectador de forma natural

El principio de continuidad explica cómo la percepción visual lleva a nuestro cerebro a seguir trayectorias suaves e ininterrumpidas.

Cuando los elementos de diseño se alinean a lo largo de una curva o una línea recta, los vemos como conectados, incluso si se superponen o se interrumpen. Sus ojos se deslizan naturalmente por la ruta más fácil.

Dónde utilizarlo: carruseles de imágenes/contenido, listados inmobiliarios, procesos de pago, diseños de portafolios, listados de productos de comercio electrónico, visitas a productos, etc.

Ejemplo: El módulo de recomendación de productos del sitio web de Amazon muestra productos alternativos estrechamente relacionados con el que está viendo actualmente. Los productos se muestran con diseños uniformes (imagen, precio, valoración por estrellas) y se agrupan visualmente para indicar que son comparables.

Por qué funciona: aunque los elementos individuales se encuentran en su Box, la alineación horizontal atrae la mirada hacia los lados, como si se siguiera un rastro. Las pequeñas flechas de los lados insinúan que hay más por explorar. Este diseño utiliza la continuidad para que el desplazamiento resulte fácil y natural.

a través de Amazon

🎯 Truco rápido: ¿Quiere guiar la mirada de sus usuarios? Utilice el principio del punto focal para resaltar un elemento mediante el contraste, el tamaño o el color. Atraerá rápidamente la atención y motivará la acción (¡como hacer clic en ese $$cta!).

¿Busca una herramienta que facilite la colaboración entre equipos creativos? ¡Descubra lo que ClickUp Pizarra tiene para ofrecerle!

4. Cierre: animar al cerebro a llenar los vacíos

El principio de cierre se refiere a la tendencia de nuestra mente a completar las partes que faltan en imágenes ambiguas o complejas para percibir un objeto completo y entero. Permite a los diseñadores sugerir formas en lugar de ilustrarlas por completo, confiando en la percepción del espectador para «cerrar mentalmente la figura».

Dónde utilizarlo: logotipos de marcas, iconos, símbolos, indicadores de progreso, avances de productos, etc.

Ejemplo: El logotipo de IBM utiliza rayas horizontales para sugerir las letras I, B y M, aprovechando el cierre para crear interés visual.

Por qué funciona: el cierre permite a los diseñadores hacer más con menos. El uso inteligente del espacio negativo utiliza un mínimo de detalles, ahorra esfuerzo visual y se queda grabado en la memoria.

vía IBM

¿Quiere ver más ejemplos emblemáticos de «cierre» en la imagen de marca corporativa? Los logotipos de FedEx, NBC, Adobe, Unilever y la Major League Baseball son los mejores ejemplos.

5: Figura/fondo: diferenciar el sujeto del fondo

Figura/fondo consiste en crear contrastes sutiles. Nuestro cerebro intenta separar de forma natural lo que es importante (la «figura») de todo lo demás (el «fondo»), y así es como sabemos al instante dónde mirar primero en un diseño. Este principio garantiza que los elementos importantes destaquen, incluso en diseños complejos o recargados.

Dónde utilizarlo: secciones destacadas de sitios web, botones de llamada a la acción, formularios, campos de entrada, paneles, cuadros de búsqueda, etc.

Ejemplo: en la página de inicio de Google Search, la barra de búsqueda blanca es el elemento central sobre un fondo minimalista. Este contraste extremo atrae inmediatamente la atención hacia el campo de entrada.

Por qué funciona: no hay desorden visual y la mirada se dirige instantáneamente hacia donde se espera que se produzca la acción. Cuando la figura destaca claramente, no hay confusión sobre dónde centrar la atención, y eso es clave para una experiencia de usuario fluida.

a través de Google

6. Simetría y orden: promover el equilibrio y la armonía

A nuestro cerebro le encantan las cosas que parecen limpias y ordenadas. La simetría y el orden nos dan esa sensación de equilibrio cuando las cosas están dispuestas de manera uniforme o siguen una estructura clara.

Dónde utilizarlo: cuadrículas y diseños de productos, formularios, boletines informativos, pasos de incorporación, widgets de paneles de control, vistas de doble panel, etc.

Ejemplo: La página de listado de productos de Nike muestra zapatillas dispuestas en filas ordenadas, todas orientadas en la misma dirección. Cada zapatilla se muestra en un recuadro del mismo tamaño sobre un espacio negativo uniforme. Este diseño simétrico le ayuda a examinar las opciones sin sentirse abrumado.

Por qué funciona: los diseños simétricos son más fáciles de procesar para el cerebro, lo que se traduce en una interacción más rápida. Un diseño equilibrado reduce la ansiedad visual, lo que ayuda a los usuarios a sentirse más cómodos mientras exploran las opciones o completan una compra.

vía Nike

7. Destino común: indicar movimiento y dirección

El principio del destino común entra en juego cuando las cosas se mueven o cambian juntas, y las agrupamos instantáneamente como si estuvieran conectadas. Es una forma inteligente de mostrar relaciones o guiar a alguien a través de un proceso.

Dónde utilizarlo: tableros Kanban, efectos al pasar el cursor por encima de iconos, animaciones en elementos de menús desplegables, imágenes o bloques de contenido deslizantes, indicadores de carga, barras de progreso de varios pasos, etc.

Ejemplo: en la vista Tablero de ClickUp, cuando mueves una tarjeta de tarea de una columna a otra, la tarjeta, junto con todos sus elementos adjuntos, como rótulos, fechas límite y listas de control, se mueve como una sola unidad.

Por qué funciona: el movimiento de izquierda a derecha o de arriba abajo crea una narrativa direccional clara que refleja la progresión de la tarea. Este diseño minimiza la confusión al agrupar elementos relacionados mediante el movimiento, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento fácil de lo que se mueve o sobre lo que se actúa.

Desglose visualmente proyectos de desarrollo complejos en columnas, establezca prioridades y dependencias, y supervise el progreso con la vista Tablero en ClickUp.

🧠 ¿Sabías que... Las imágenes se procesan 60 000 veces más rápido que las palabras. Los principios de la Gestalt ayudan a estructurar esas imágenes para que tu cerebro pueda comprenderlas en milisegundos.

Cómo los principios de la Gestalt mejoran el diseño de UI/UX

Los principios de la Gestalt son reglas psicológicas sobre cómo las personas perciben y agrupan de forma natural los elementos visuales. Los diseños que siguen las directrices de la Gestalt promueven la claridad y la coherencia, guían la atención, reducen la carga cognitiva y mejoran la usabilidad.

Así es como los diseñadores de UX los utilizan de forma práctica y significativa:

Hace que las interfaces sean más intuitivas.

Los principios de la Gestalt aprovechan la forma en que nuestro cerebro está conectado para dar sentido a las imágenes. Cuando se utilizan bien, el diseño simplemente «tiene sentido». Los usuarios pueden averiguar rápidamente qué va junto y dónde ir a continuación, incluso sin leer todos los rótulos.

📌 Ejemplo: En la página de pago de Amazon, todo se divide en pasos claros: Grupo, Información comercial, Dirección de entrega, forma de pago, etc. No tienes que preguntarte qué es lo siguiente o en qué parte del proceso te encuentras. El diseño piensa por ti.

a través de Amazon

Alivia la presión sobre el cerebro del usuario.

Un buen diseño debe parecer sencillo. Los principios de la Gestalt ayudan a organizar la información de forma que sea fácil de escanear y tenga sentido al instante, lo que permite a los usuarios centrarse en lo que vinieron a buscar, en lugar de en cómo utilizar la interfaz.

Ejemplo: Visite la página de inicio de PUMA y verá inmediatamente dos opciones claras y llamativas: Para él y Para ella. * Sin buscar, sin desplazarse. Solo opciones rápidas y claras que le ayudan a llegar rápidamente a donde quiere ir.

vía Puma

Ayuda a guiar la atención del usuario.

Mediante una agrupación, un espacio, un contraste y una alineación inteligentes, puede guiar sutilmente a los usuarios desde la información más importante (como un titular) hasta la siguiente acción (como un botón) sin que se den cuenta de que están siendo guiados.

📌 Ejemplo: Eche un vistazo a la página de inicio de Forrester. Las llamadas a la acción amarillas destacan en alto contraste sobre un fondo suave. Su flujo visual natural lleva sus ojos a lo largo de la trayectoria visual sin fisuras, desde lo que es y por qué es importante hasta cómo actuar.

vía Forrester

Aporta coherencia y aclara las cosas.

Al aplicar las mismas reglas de diseño a elementos similares, como iconos, texto o imágenes, el diseño parece organizado y ordenado. Tus ojos saben dónde ir, incluso si hay mucha actividad en la pantalla.

La coherencia guía a los usuarios a través de la experiencia de forma fluida, haciendo que la navegación resulte natural y sin estrés.

📌 Ejemplo: En la lista de canciones más populares a nivel mundial de Spotify, cada entrada sigue exactamente el mismo formato: el número de la canción a la izquierda, el título de la canción y el nombre del artista, y la duración de la canción a la derecha. El diseño coherente te ayuda a encontrar rápidamente tus canciones favoritas o descubrir nuevos éxitos sin ninguna confusión.

a través de Spotify

🎯 Truco rápido: utilice el principio de misma región cerrada para agrupar elementos. Solo tiene que colocarlos dentro de un Box, un círculo o un área sombreada. Sus usuarios los verán inmediatamente como relacionados, ¡aunque tengan un aspecto diferente!

Aplicación de los principios de la Gestalt en su flujo de trabajo de diseño

Al aplicar todos los principios en un orden reflexivo, puede crear diseños que resulten claros, conectados, visualmente atractivos y fáciles de usar.

A continuación, le mostramos cómo aplicarlos paso a paso de forma que se desarrollen de forma natural uno tras otro:

Empiece por agrupar: utilice el principio de similitud para agrupar elementos relacionados por color, figura o tamaño.

Guíe la mirada con proximidad y continuidad: coloque los elementos cerca unos de otros para indicar relaciones y utilice la alineación para crear trayectorias visuales fluidas.

Cree jerarquía mediante el contraste y la relación figura-fondo: utilice el contraste en el color, el tamaño o el espaciado para resaltar la información importante y hacer que el contenido clave destaque.

Utilice el cierre para fomentar el compromiso: Diseñe logotipos o iconos que utilicen el espacio negativo de forma inteligente para despertar la curiosidad y mejorar el recuerdo de la marca.

Pruebe y repita con usuarios reales: compruebe cómo perciben las personas su diseño, lo que le ayudará a ajustar las agrupaciones, alineaciones y contrastes para lograr la máxima claridad e impacto.

Pero, ¿cómo se ponen en práctica estos principios de diseño? Analicémoslo:

1. Analice sus diseños actuales utilizando Gestalt.

Antes de lanzarte a un rediseño, tómate un momento para dar un paso atrás y evaluar lo que ya has construido. Utiliza los principios de la Gestalt como lente para detectar lo que funciona y lo que no.

Pregúntese:

Proximidad: ¿Los elementos relacionados están colocados cerca unos de otros para que se perciban como conectados?

Similitud: ¿Los elementos similares comparten un aspecto, color, figura o tamaño coherentes?

Figura/fondo: ¿Hay un punto focal claro o hay elementos que compiten por llamar la atención?

Continuidad: ¿El diseño guía la mirada de forma natural o parece disperso?

Cierre: ¿Las figuras incompletas siguen formando una imagen completa en la mente del espectador?

Cada una de estas preguntas está relacionada con la forma en que la percepción humana procesa la estructura y el orden.

💡 Consejo profesional: Revise una pantalla a la vez para evaluar la funcionalidad de los elementos individuales. ¿Sigue atascado? Véalo en escala de grises para centrarse en la estructura, no en el color.

Las decisiones estéticas son importantes, pero solo funcionan cuando se basan en la estructura y la intención.

