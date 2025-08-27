las 10 mejores herramientas de gobernanza de /IA para garantizar el cumplimiento normativo y la transparencia

utilizar la IA es una decisión inteligente... hasta que deja de serlo. *

A medida que las empresas se apresuran a integrar la IA, muchas pasan por alto un aspecto fundamental: la gobernanza. Incluso los mejores sistemas de IA pueden presentar riesgos, sesgos o problemas de cumplimiento normativo si no se supervisan adecuadamente.

Aún así, el 56 % de los ejecutivos no está seguro de si su empresa cuenta con normas éticas para la IA.

Esa incertidumbre se puede evitar.

¿La solución? Herramientas de gobernanza de la IA que le ayudan a gestionar la IA de forma responsable, con funciones integradas de transparencia, documentación y cumplimiento normativo. En esta guía, hemos recopilado las mejores opciones para que pueda empezar, entre ellas ClickUp, diseñada para mantener sus flujos de trabajo de IA alineados y responsables.

Los retos de la IA no siempre son evidentes a primera vista. Necesita una herramienta de gobernanza que se ocupe de todos los detalles para no pasar por alto los errores de cumplimiento.

Debe buscar estas funciones al elegir una plataforma de gobernanza de IA.

*detección de sesgos y riesgos: integra un marco de gobernanza ética de la IA para analizar conjuntos de datos y resultados, señalar posibles sesgos y ofrecer sugerencias para mitigarlos

controles de transparencia: *Ofrece registros de auditoría claros y explicaciones de los resultados y decisiones generados

plantillas de gobernanza de IA: *Ofrece plantillas personalizables de indicaciones de IA para realizar un seguimiento de las tareas impulsadas por IA y gestionar las normativas y directrices de cumplimiento de IA

alertas en tiempo real: *Envía notificaciones y alertas instantáneas cada vez que la herramienta detecta un riesgo o sesgo

seguimiento normativo:* supervisa los flujos de trabajo de IA en relación con las normativas de cumplimiento vigentes, como la Ley de IA de la UE, el Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST (AI RMF) y otras

👀 ¿Sabías que...? Introducido en 2023, MACHIAVELLI es un nuevo punto de referencia diseñado para abordar el comportamiento ético de los sistemas de IA cuando se les permite interactuar en ajustes sociales.

Ahora que ya conoce los conceptos básicos, aquí tiene las 10 mejores herramientas para una gobernanza responsable de la IA. Analizaremos sus funciones clave, límites, precios y valoraciones para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

1. ClickUp (la mejor opción para la documentación de la gobernanza de la IA y la automatización de flujo de trabajo)

Configure fácilmente la automatización impulsada por IA con ClickUp

Gestionar la IA de forma responsable no es tarea fácil. Desde los riesgos éticos y las revisiones de cumplimiento hasta la colaboración con las partes interesadas, puede parecer que hay que hacer malabarismos con diez tareas a la vez. Ahí es donde entra en juego ClickUp, tu app, aplicación Todo para el trabajo que organiza, realiza seguimiento y automatiza la supervisión de la IA.

Automatice los flujos de trabajo de gobernanza de IA con tareas de ClickUp

Tarea de ClickUp puede automatizar tareas repetitivas de gobernanza de la IA y recordatorios, asignar tareas de revisión y establecer flujos de trabajo de aprobación desde cualquier acción.

También puede aprovechar las automatizaciones de ClickUp para asignar automáticamente revisores de cumplimiento, activar recordatorios de plazos reglamentarios y optimizar los flujos de trabajo de aprobación, lo que reduce el esfuerzo manual y minimiza el riesgo de descuidos.

Además, puede realizar fácilmente un seguimiento del progreso del proyecto y supervisar su impacto. Vincule las tareas y dependencias de gobernanza de la IA, y ClickUp le mostrará toda la cadena de mando

Automatice los flujos de trabajo de gobernanza de la IA, asigne prioridad y proporcione contexto fácilmente con ClickUp tareas

La gobernanza de la IA es un rompecabezas de normas de cumplimiento, ¿no es así? Desde el RGPD y la Ley de IA de la UE hasta las normas ISO y las auditorías de cumplimiento locales, ¡hay MUCHO que tener en cuenta! Y las normativas también cambian constantemente.

A menos que tenga una memoria fotográfica, llevar el seguimiento de cada uno de ellos es una quimera, ¿verdad?

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en ClickUp que le ayuda a buscar, resumir y organizar la información sobre gobernanza y cumplimiento normativo en todo su entorno de trabajo. Puede utilizarlo para encontrar rápidamente la documentación relevante, generar resúmenes y automatizar (elaboración de) informes para sus tareas de gobernanza de la IA.

Obtenga actualizaciones e información sobre la gestión del cumplimiento normativo con ClickUp Brain

También puede utilizar ClickUp Brain para obtener actualizaciones automáticas del progreso y resúmenes de actividades para sus tareas de gobernanza.

Por ejemplo, puede pedirle a Brain que resuma el estado de los proyectos relacionados con el cumplimiento normativo o que muestre documentación sobre normativas específicas.

clickUp Brain Max: converse con texto para flujos de trabajo de cumplimiento normativo*

La gobernanza de la IA requiere capturar cada riesgo, aprobación y registro de auditoría sin perder detalle, y ahí es donde entra en juego ClickUp Brain Max . En lugar de escribir largas notas de cumplimiento o actualizaciones de auditoría, utilice Talk to Text para dictar al instante los resultados de los riesgos, las conclusiones de las reuniones o las actualizaciones normativas y convertirlos en tareas estructuradas o documentos.

Combínelo con Enterprise Search para hacer preguntas como «Muéstrame todas las tareas relacionadas con el RGPD que vencen este mes» o «Resumir el progreso de nuestro registro de riesgos de IA», y Brain Max mostrará al instante la información exacta de su entorno de trabajo.

Al combinar la entrada de voz con la IA sensible al contexto, los equipos de gobernanza pueden documentar más rápidamente, reducir la elaboración de informes manuales y cumplir con la normativa sin ahogarse en el papeleo.

Pero la documentación por sí sola no es suficiente: también necesita una forma estructurada de recopilar las aportaciones de su equipo. Con ClickUp Formulario , puede recopilar evaluaciones de riesgos, informes de incidencia o listas de control de cumplimiento y convertir instantáneamente las respuestas en tareas procesables. Esto garantiza que nada se pase por alto en su proceso de gobernanza.

Por supuesto, aunque los sistemas de IA pueden simplificar los flujos de trabajo, también introducen riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos. Por eso es fundamental combinar la automatización con controles de gobernanza sólidos: puede optimizar la elaboración de informes sin comprometer el cumplimiento normativo.

💡 Consejo profesional: Proteja la información confidencial sobre gobernanza con los permisos avanzados y los controles de privacidad de ClickUp, de modo que solo los miembros autorizados del equipo puedan acceder o realizar edición en los documentos y tareas relacionados con el cumplimiento normativo.

simplifique la evaluación de riesgos con ClickUp Governance IA Agents*

Agentes de ClickUp AI

Los agentes de IA de ClickUp Governance pueden ayudar a automatizar los flujos de trabajo de gobernanza asignando revisiones de cumplimiento, realizando un seguimiento de las tareas de evaluación de riesgos y mostrando los elementos marcados según sus reglas personalizadas.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. Las tres barreras principales son la falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento y las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo de ClickUp y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo y resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión (a internet) entre tus chats, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo de ClickUp. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

ClickUp combina IA integrada con funciones de seguridad de nivel Enterprise, para que sus datos de gobernanza permanezcan protegidos mientras su equipo conecta de forma segura el chatear, las tareas, los documentos y los conocimientos en todo el entorno de trabajo de ClickUp.

Colabore con su equipo en ClickUp Documento

su equipo de gobernanza puede coeditar el registro de riesgos en ClickUp Documento, etiquetar a las partes interesadas para que aporten sus opiniones y dejar comentarios directamente donde sean relevantes. *

📌 Ejemplo: El departamento jurídico puede señalar un problema de cumplimiento del RGPD, mientras que el departamento de ingeniería actualiza los pasos de mitigación, todo ello en un único documento vivo.

Colabore con su equipo en ClickUp Documento

Dado que los documentos se conectan directamente a los flujos de trabajo, se puede automatizar las tareas de evaluación de riesgos y seguridad, asignarlas a las personas adecuadas y enlazarlas a sus espacios de proyecto. Esto garantiza que la gobernanza de datos no sea solo teoría, sino que se integre en las operaciones diarias.

Este tipo de estructura es importante a medida que la IA se integra cada vez más en el lugar de trabajo. En lugar de hojas de cálculo dispersas y notas aisladas, obtendrá un sistema centralizado en el que la gestión del cumplimiento normativo, los marcos de gobernanza y las evaluaciones de riesgos se mantienen actualizados, auditables y aplicables.

En resumen, así es como Teams convierten la IA en el lugar de trabajo de un factor de riesgo en un proceso transparente y bien gestionado.

Las mejores funciones de ClickUp

Límite de ClickUp

los agentes de IA en ClickUp Brain pueden parecer complejos para los principiantes*, especialmente sin experiencia en automatización, pero se vuelven más fáciles con el uso

las funciones avanzadas de ClickUp requieren un proceso de aprendizaje*, pero ofrecen una potente personalización personalizada a medida que los usuarios se familiarizan con ellas

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Jodi Salice, directora creativa de United Way Suncoast, afirma

No tengo palabras para describir lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

No tengo palabras suficientes para elogiarlo. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.

💡 Consejo profesional: Cree y añada recursos como prácticas responsables de gobernanza de la IA y los fundamentos de las leyes de cumplimiento normativo a sus tareas de ClickUp AI. De este modo, todos los miembros de su equipo comprenderán las señales de riesgo y realizarán las comprobaciones correspondientes.

2. Credo IA (ideal para pymes que planifican adoptar la IA por primera vez)

a través de Credo IA

Adoptar la IA por primera vez puede resultar abrumador, especialmente cuando se navega por normativas desconocidas. Credo AI ayuda a simplificar este proceso centralizando sus flujos de trabajo de gobernanza de la IA y convirtiendo la documentación técnica en información sobre políticas comprensible para las empresas.

Con funciones como Credo AI Assist, esta plataforma utiliza IA generativa para rellenar automáticamente escenarios de riesgo y ayudarle a crear registros de IA que cumplan con marcos normativos como la Ley de IA de la UE y el NIST AI RMF.

Las mejores funciones de Credo IA

Registre las iniciativas de IA de acuerdo con las normativas oficiales sobre IA y la política de IA de la empresa , y capture metadatos con el registro de IA

Ajustes y asigne medidas de mitigación y realice un seguimiento del control en el entorno de trabajo de gobernanza de la IA

Sincroniza las pruebas de gobernanza de datos con Credo IA desde las herramientas MLOps que utiliza actualmente

Límite de Credo IA

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada ($$$a$$$)

No es la mejor herramienta para supervisar operaciones de IA a gran escala

Precios de Credo IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Credo IA

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

🧠 Dato curioso: La IA de reconocimiento facial es a veces más precisa que los humanos a la hora de identificar personas, especialmente en bases de datos grandes.

3. IA holística (ideal para innovar en nuevas operaciones de IA)

a través de Holistic IA

Holistic AI es una herramienta ideal para las corporaciones que planifican desarrollar IA que cumpla con la Ley de IA de la UE y otras normativas. Esta plataforma de gobernanza de IA realiza el seguimiento de los estándares globales de IA y los requisitos de cumplimiento relevantes para su organización y automatiza las auditorías de IA.

Las mejores funciones holísticas de la IA

Haga un mapa y supervise los riesgos y acceda a sugerencias de mitigación para sistemas individuales de IA

Censura los datos confidenciales para que no se añadan a las indicaciones generativas de IA

Evite los sesgos y las alucinaciones del sistema en sus aplicaciones LLM

Límites holísticos de la IA

La interfaz no es amigable para el usuario

Encontrar tareas específicas de gobernanza de datos puede resultar difícil una vez que se empiezan a ejecutar múltiples flujos de trabajo

Precios holísticos de IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas holísticas de IA

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

📖 Lea también: Impresionantes ejemplos de IA generativa que están transformando las industrias

4. Fiddler IA (ideal para supervisar modelos complejos de IA para Enterprise y organismos gubernamentales)

a través de Fiddler IA

Fiddler IA es una potente plataforma de observabilidad creada para corporaciones que gestionan implementaciones de IA a gran escala. Supervisa y explica el comportamiento de los modelos de aprendizaje automático y LLM, lo que ayuda a Teams a detectar desviaciones, sesgos, alucinaciones y problemas de rendimiento antes de que se agraven.

Ampliamente utilizado en organizaciones financieras, aseguradoras y del sector público, Fiddler ayuda a garantizar que las decisiones de /IA sean justas, explicables y conformes con las normas reglamentarias, al tiempo que genera pruebas de calidad de auditoría para las revisiones de cumplimiento.

Las mejores funciones de Fiddler IA

Detecte el rendimiento de los modelos y realice el ajuste de alertas para detectar inconsistencias y sesgos con la supervisión de modelos

Aplique medidas de seguridad de IA para proteger sus datos confidenciales y gestionar los riesgos de forma preventiva

Supervise y analice los modelos generativos de IA y las aplicaciones LLM que está diseñando para asegurarse de que son seguidores de las directrices éticas de la IA

Explique las predicciones del aprendizaje automático para sistemas autónomos como los drones, fundamentales en entornos sensibles en materia de seguridad donde la precisión y la supervisión ética son innegociables

Límite de Fiddler IA

La interfaz puede resultar abrumadora

Precios de Fiddler IA

Lite : Precio personalizado

*business: Precios personalizados

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Fiddler IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fiddler IA?

Opinión de G2:

Hay muy pocas herramientas de observabilidad buenas disponibles en el mercado en lo que respecta a la supervisión de modelos de IA. Las capacidades de supervisión de Fiddler, especialmente en torno a los LLM, son extremadamente potentes. Su función de explicación de modelos es sencillamente impresionante. Las integraciones son muy buenas.

Hay muy pocas herramientas de observabilidad buenas disponibles en el mercado en lo que respecta a la supervisión de modelos de IA. Las capacidades de supervisión de Fiddler, especialmente en torno a los LLM, son extremadamente potentes. Su función de explicación de modelos es sencillamente impresionante. Las integraciones son muy buenas.

📮 ClickUp Insight: El 22 % de nuestros encuestados sigue mostrándose cauteloso a la hora de utilizar la IA en el trabajo. De ese 22 %, la mitad se preocupa por la privacidad de sus datos, mientras que la otra mitad simplemente no está segura de poder confiar en lo que les dice la IA. ClickUp aborda ambas preocupaciones de forma directa con medidas de seguridad robustas y generando enlaces detallados a tareas y fuentes con cada respuesta. Esto significa que incluso los equipos más cautelosos pueden empezar a disfrutar del aumento de la productividad sin perder el sueño por si su información está protegida o si están obteniendo resultados fiables.

💡 Consejo profesional: Utilice las pizarras blancas de ClickUp para correlacionar visualmente los marcos de gobernanza, las responsabilidades de las partes interesadas y los flujos de trabajo normativos, con el fin de mejorar la comprensión y la coordinación del equipo.

5. Fairly IA (ideal para startups y pymes)

a través de Fairly IA

¿Es usted una startup o una pequeña empresa que está retrasando la gobernanza responsable de la IA porque no encuentra una herramienta fiable que se ajuste a su presupuesto? Fairly AI es una buena opción para usted. Le permite acceder a todas las funciones importantes de gobernanza de la IA sin complicaciones.

Las mejores funciones de Fairly /IA

Supervise los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida con un marco de agente como juez

Detecte riesgos automáticamente con una base de datos de modelado de amenazas de IA

Añada la política de la empresa y realice un seguimiento de los sistemas de IA para garantizar el cumplimiento del registro de IA

Colabore con las partes interesadas para decidir los puntos de control y evaluar el cumplimiento

Límite justo de la IA

Puede que no sea suficiente una vez que amplíe sus operaciones

La interfaz carece de intuitividad

Precios justos para la IA

Bronce : 99 $ al mes

Silver : 299 $ al mes

Gold: 2500 $ al mes

Valoraciones y reseñas justas sobre IA

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

👀 ¿Sabías que...? La Ley de IA de la UE es la primera legislación importante del mundo con el objetivo específico de la gobernanza responsable de la IA. Clasifica los sistemas de IA según el riesgo y garantiza el cumplimiento, lo que hace que la gobernanza sea legalmente exigible.

6. Monitaur (ideal para documentar el ciclo de vida de su sistema /IA)

a través de Monitaur

Monitaur está diseñado específicamente para empresas que necesitan documentar todo el ciclo de vida de sus modelos de IA, desde el desarrollo hasta la implementación. Brinda compatibilidad con la gobernanza en sectores regulados, como los seguros y la sanidad, al ofrecer versiones detalladas, seguimiento de sesgos, detección de desviaciones y registros listos para auditorías.

Su marco Policy-to-Proof ayuda a los Teams a definir estándares de gobernanza, implementar controles y generar pruebas que demuestren el cumplimiento a los reguladores y las partes interesadas.

Las mejores funciones de Monitaur

Valide la deriva de los datos de entrada y la deriva de los modelos, e identifique los sesgos en las técnicas de /IA

Busque y filtre las transacciones realizadas a través de sus modelos para acceder a las que está buscando exactamente

Asegúrese de que sus modelos internos estén listos con validaciones previas a la producción antes de integrarlos en sus herramientas de IA para la toma de decisiones

Límite de Monitaur

Carece de funciones de censura de datos

Precios de Monitaur

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monitaur

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon SageMaker?

Opinión de G2:

Minotaur Business Systems es un sistema muy fácil de usar y multifacético. El personal está muy bien informado y siempre está disponible para ofrecer soporte.

Minotaur Business Systems es un sistema muy fácil de usar y multifacético. El personal está muy bien informado y siempre está disponible para ofrecer soporte.

7. Amazon SageMaker (ideal para desarrollar y supervisar modelos de IA internos)

a través de Amazon SageMaker

Amazon SageMaker, que forma parte de Amazon Web Services, ofrece herramientas para crear, implementar y gestionar modelos responsables de IA y aprendizaje automático. Puede configurar entornos de prueba de aprendizaje automático y realizar seguimiento del rendimiento de los modelos.

Las mejores funciones de Amazon SageMaker

Acceda a catálogos con glosarios de IA y formularios de metadatos para facilitar la gobernanza de la IA

Cree disposiciones para entornos de /IA y pruebe el acceso a modelos de aprendizaje automático y activos de datos

Registre las hipótesis, características y artefactos clave de cada modelo, desde su concepción hasta su implementación

Límites de Amazon SageMaker

Demasiadas funciones para alguien que solo busca gobernanza de IA

Precios de Amazon SageMaker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon SageMaker?

Opinión de G2:

Es altamente escalable, muy potente en términos de computación, está muy bien integrado con los almacenes de datos y los lagos de datos de la mayoría de los proveedores, y se puede acceder a él desde el navegador.

Es altamente escalable, muy potente en términos de computación, está muy bien integrado con los almacenes de datos y los lagos de datos de la mayoría de los proveedores, y se puede acceder a él desde el navegador.

8. IBM Watson (ideal para acortar los ciclos de vida de la IA)

a través de IBM Watson

IBM Watson es un software de gobernanza de IA ideal si su objetivo principal es mejorar la logística de sus sistemas de IA. Además del cumplimiento normativo, esta herramienta le ayudará a supervisar el ciclo de vida de la IA, identificar y mitigar los sesgos en la cadena de suministro y reducir el consumo de energía.

Las mejores funciones de IBM Watson

Supervise y sustituya modelos en los sistemas IBM, OpenAI y Amazon SageMaker

Detecte vulnerabilidades de seguridad y configuraciones incorrectas, e identifique la IA oculta

Aplique la automatización al proceso de identificación y traducción de los cambios normativos en políticas integrales

Realice un seguimiento de los chats de IA para detectar sesgos y respuestas inapropiadas con alertas de automatización

Límites de IBM Watson

No es apto para principiantes

Es caro

Precios de IBM Watson

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watson

G2: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson?

Opinión de G2:

Los resultados son más rápidos que los de otros motores de búsqueda de IA y están bien organizados. Es fácil de leer y comprender rápidamente. Tiene muchas funciones.

Los resultados son más rápidos que los de otros motores de búsqueda de IA y están bien organizados. Es fácil de leer y comprender rápidamente. Tiene muchas funciones.

9. Datatron (la mejor para la gestión de riesgos de seguridad)

a través de Datatron

¿Se enfrenta últimamente a frecuentes amenazas de datos? Quizás sus indicaciones de IA están importando información confidencial a los resultados generados. Puede utilizar Datatron para la gobernanza de la IA e identificar posibles fugas de datos confidenciales. Le permite definir un umbral para evitar que los sistemas de IA incluyan datos críticos en las indicaciones y los resultados generados.

Las mejores funciones de Datatron

Acceda a la puntuación de salud de la IA en el panel

Detecte desviaciones de datos, desviaciones de conceptos y anomalías mediante una gobernanza responsable de la /IA

Configure alertas y apagados automáticos cuando un modelo supere el umbral que haya definido previamente en ajuste

Registre la actividad de la IA y las pistas de auditoría para comprender cómo se comporta el sistema y por qué

Límites de Datatron

Las funciones de computación distribuida no son lo suficientemente sofisticadas

Es posible que no identifique todas las instancias a la vez

Precios de Datatron

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Datatron

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Datatron?

Opinión de G2:

La integración de datos de múltiples fuentes me ayuda mucho. Su experiencia fluida me ahorra un tiempo muy valioso. Data Tron me ofrece una amplia personalización y es muy fácil de usar. También me gusta su equipo de soporte. Ayudan a sus clientes. Recientemente tuve problemas con las transferencias FTP, pero DataTron resolvió ese problema. Además, después de eso, dediqué menos tiempo a la validación del modelo.

La integración de datos de múltiples fuentes me ayuda mucho. Su experiencia fluida me ahorra un tiempo muy valioso. Data Tron me ofrece una amplia personalización y es muy fácil de usar. También me gusta su equipo de soporte. Ayudan a sus clientes. Recientemente tuve problemas con las transferencias FTP, pero DataTron resolvió ese problema. Además, después de eso, dediqué menos tiempo a la validación del modelo.

🧠 Dato curioso: ¡El primer chatbot, Eliza, se remonta a mediados de la década de 1960! El informático Joseph Weizenbaum lo creó en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT.

10. Microsoft Azure (ideal para probar nuevos desarrollos de IA antes de su implementación en toda la empresa)

a través de Microsoft Azure

Microsoft Azure incluye algunas funciones impresionantes de gobernanza de la IA. Puede establecer directrices internas para prácticas responsables de IA y colaborar en el flujo de indicación para evaluar los sesgos.

Las mejores funciones de Microsoft Azure

Supervise el texto y las imágenes para detectar contenido ofensivo o inapropiado

Desarrolle aplicaciones de IA generativa y copilotos personalizados en una sola plataforma

Comprenda las razones que hay detrás de los resultados generados por la IA y mejórelos en consecuencia

Límites de Microsoft Azure

El plan basado en el consumo dificulta la identificación de problemas durante los fallos de la función

Precios de Microsoft Azure

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Azure?

Opinión de G2:

Es difícil elegir la herramienta de la plataforma que más me gusta, ya que es muy completa. Sin embargo, me gusta mucho la integración con Microsoft Entra ID, donde se pueden asignar rol a los usuarios y también establecer ajustes de acceso a los recursos dentro de Microsoft Azure.

Es difícil elegir la herramienta de la plataforma que más me gusta, ya que es muy completa. Sin embargo, me gusta mucho la integración con Microsoft Entra ID, donde se pueden asignar rol a los usuarios y también establecer reglas de acceso a los recursos dentro de Microsoft Azure.

⭐ Menciones especiales

Puede que estas herramientas no sean plataformas completas de gobernanza de la IA, pero ofrecen funciones únicas que brindan compatibilidad con las prácticas responsables de IA.

1. Arthur IA: supervisión de modelos y sesgos en tiempo real

Arthur IA es una plataforma de confianza para la observabilidad de la IA, que permite a las empresas supervisar el rendimiento, la equidad, la deriva y el sesgo de los modelos en producción. Es especialmente valiosa en sectores regulados, como el financiero y el sanitario, que necesitan una gobernanza sólida sobre los modelos implementados.

Supervisión en tiempo real de la equidad, los sesgos y las desviaciones

Se integra con el desarrollo de modelos y los procesos de producción

Cuenta con la confianza de corporaciones que necesitan una IA explicable y ética

2. Knostic: gobernanza de acceso con información necesaria para LLM

Knostic está diseñado para evitar la sobreexposición de datos confidenciales en las indicaciones y respuestas de IA. Implementa controles de acceso «necesarios» a nivel de LLM, lo que ayuda a las empresas a reducir el riesgo de violaciones de la privacidad y fugas de datos.

Aplica las políticas de gobernanza en las conversaciones de LLM

Registra interacciones sensibles y aplica el enmascaramiento automático

Ideal para aplicaciones de chatear con IA, copilotos y bots de atención al cliente

3. CalypsoAI: implementación segura de IA generativa

CalypsoAI es un proveedor de pruebas LLM y medidas de protección para corporaciones que implementan herramientas de IA generativa. Permite a las organizaciones validar indicaciones, detectar alucinaciones y aplicar políticas, todos ellos componentes fundamentales para un uso responsable de la IA.

Bloque las indicaciones de alto riesgo y los resultados alucinados

Realiza un seguimiento del cumplimiento de las directrices de uso interno por parte de los LLM

Utilizadas a menudo por los sectores de defensa, inteligencia e industrias reguladas

Mantenga prácticas responsables de IA con ClickUp

el 55 % de los estadounidenses cree que las empresas no tienen en cuenta la ética de la IA al desarrollar sistemas de IA. Este escepticismo por parte del público puede afectar a la reputación y la rentabilidad de su marca. Por lo tanto, una gobernanza responsable de la IA es imprescindible para lograr una imagen de marca transparente y positiva.

Sin embargo, el proceso puede parecer abrumador. No deje que la jerga de la IA le intimide. Simplemente invierta en un sistema de gobernanza de IA fiable y mantenga el cumplimiento normativo y las prácticas éticas, independientemente del grado de uso de la IA en su empresa.

O elija ClickUp, la app, aplicación que las sustituye a todas. Ofrecemos flujos de trabajo de gobernanza de IA junto con plantillas personalizables que puede utilizar para realizar un seguimiento de todas las comprobaciones rutinarias de IA. Nuestro sistema identificará los riesgos potenciales y notificará a su equipo.

¡Y hay más! Con ClickUp, puede gestionar los riesgos con un flujo de trabajo de evaluación, abordar primero los más urgentes y trabajar según el nivel de gravedad.

¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y cumpla con las normativas sobre IA con una gobernanza diligente!