16 plantillas gratuitas de listas de materiales para la fabricación y la gestión de inventarios

Tiene los pedidos de compra en una sola hoja de cálculo.

¿Los rastreadores de facturas? Están en la bandeja de entrada de alguien y no hay forma real de ver lo que se ha pedido, entregado o pagado sin una docena de seguimientos.

Sí, es un caos. Y cuando ese caos ralentiza las operaciones, afecta al flujo de caja o tensiona las relaciones con los proveedores, se convierte en algo costoso.

Para evitar ese estrés de una vez por todas, necesita plantillas listas para usar.

En lugar de empezar desde cero cada vez que necesite procesar un pedido o evaluar a un proveedor, estas plantillas predefinidas le ayudan a crear una estructura, realizar un seguimiento del progreso y colaborar en tiempo real.

En este blog, repasaremos una lista seleccionada de las plantillas más prácticas para la gestión de compras e inventario, además de explicar exactamente cómo cada una de ellas le ayuda a llevar a cabo operaciones más fluidas y con menos dolores de cabeza.

¡Vamos! 🏃

¿Qué son las plantillas de listas de materiales?

Una plantilla de lista de materiales es un documento o hoja de cálculo estandarizada que lista todos los componentes, materias primas, piezas y subconjuntos necesarios para construir o fabricar un producto.

Se trata de un punto de referencia fundamental en el proceso de planificación de la producción y las compras, ya que ayuda a Teams a comprender qué hay que adquirir, en qué cantidades y a qué proveedores.

Una plantilla típica de lista de materiales incluye los siguientes campos 👇

Campo Descripción Número de pieza ID único para cada componente Nombre de la pieza Nombre descriptivo de la pieza o el material Cantidad Número de unidades necesarias para el producto final Unidad de medida Por ejemplo, piezas, metros, kilogramos Descripción Más detalles sobre el componente Proveedor Proveedor o fabricante de la pieza Coste por unidad Para la elaboración de presupuestos y la adquisición Coste total Cantidad × Coste por unidad Designador de referencia (En electrónica) indica dónde se utiliza la pieza en el esquema Nivel Muestra la jerarquía si se trata de una lista de materiales de varios niveles Notas Cualquier información adicional

Las mejores plantillas de listas de materiales de un vistazo

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de lista de materiales?

¿Qué diferencia hay entre una lista de materiales mediocre y una excelente? Estos son los elementos clave que hacen que una plantilla de lista de materiales sea eficaz para todos los Teams:

estructura y jerarquía claras*: una buena plantilla de lista de materiales organiza los datos de forma lógica y legible. Debe tener compatibilidad con listas de materiales de varios niveles y mostrar claramente la relación entre los conjuntos y los subconjuntos

campos listos para el aprovisionamiento*: incluyen nombres de proveedores, números de pieza, plazos de entrega y coste por unidad. Esto garantiza que el equipo de aprovisionamiento disponga de toda la información necesaria para adquirir los materiales sin tener que buscar datos adicionales

control de versiones y trazabilidad*: cada cambio en la lista de materiales debe poder rastrearse mediante números de versión, fechas e información del editor. Esto evita costosos errores durante los cambios de diseño o producción

compatibilidad con herramientas*: una lista de materiales sólida se puede conectar a sistemas ERP, PLM o de inventario con un mínimo de reelaboración. Debe ser fácil de exportar como CSV o XML para su integración en flujos de trabajo más complejos

usabilidad entre Teams*: los diferentes Teams utilizan la lista de materiales de diferentes maneras: ingeniería, fabricación, compras e incluso finanzas. Una buena plantilla de lista de materiales equilibra el detalle con la claridad para que todos obtengan lo que necesitan

Los campos de aprovisionamiento basados en IA pueden marcar la diferencia en una buena plantilla de lista de materiales:

💡 Consejo profesional: Desarrolle un sistema de anotaciones colaborativo en su lista de materiales, en el que los miembros del equipo puedan añadir notas contextuales, motivos de cambios históricos y justificaciones de diseño directamente en el documento.

16 plantillas de listas de materiales

Si se dedica a la fabricación, la ingeniería, el diseño de productos o las compras, sabrá lo rápido que pueden desmoronarse las cosas sin un sistema claro.

Un pedido perdido, un presupuesto desactualizado o un error de seguimiento pueden alterar todo el calendario de producción.

Además, si su equipo desea reducir el seguimiento manual y aumentar la visibilidad de sus operaciones, estas plantillas están diseñadas para ayudarle a conseguirlo.

Echemos un vistazo $$a 👇

1. Plantilla de compras de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Haga vista de todas las solicitudes de aprovisionamiento, proveedores y contratos en un panel organizado con la plantilla de aprovisionamiento de ClickUp

La plantilla de compras de ClickUp, fácil de usar para principiantes, es un espacio de trabajo listo para usar que optimiza cada parte de su proceso de compras. Incluye vistas predefinidas para POE, directorios de proveedores y gestión de riesgos.

Encontrará tablas intuitivas que clasifican a los proveedores por nivel y grado de riesgo, lo que le ayudará a identificar rápidamente a los socios fundamentales o las posibles vulnerabilidades.

Además, las listas específicas como «Solicitudes de admisión» y «Negociaciones de contratos» ayudan al seguimiento de las solicitudes, las respuestas a las solicitudes de oferta y los términos de los contratos, todo en un solo lugar. De hecho, las reglas automatizadas de enrutamiento y puesta en cola ahorran tiempo y reducen los seguimientos manuales, mientras que las panorámicas visuales mantienen a su equipo de operaciones al tanto de todos los puntos de contacto de las compras.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Centraliza las solicitudes de compras, los datos de los proveedores y los contratos en un panel fácil de navegar

Automatización de las rutas y los seguimientos, lo que ahorra tiempo y reduce los errores manuales

Ofrece una visibilidad clara de los niveles de proveedores y los niveles de riesgo para una toma de decisiones más inteligente

✅ Ideal para: Gerentes de compras, equipos de operaciones o startups que están creando su primer proceso formal de proveedores

📚 Lectura obligatoria: Plantillas de calendarios de producción para la planificación de la producción

2. Plantilla de plan de proyecto de fabricación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento sección por sección del progreso de su plan de fabricación en la plantilla de plan de proyecto de fabricación de ClickUp

La plantilla de plan de proyecto de fabricación de ClickUp es tu plantilla de referencia para gestionar proyectos grandes y complejos sin caos.

Comienza con una sencilla vista Lista, en la que puede correlacionar su plan de proyecto completo, desglosado por sección, departamento y prioridad. Cada tarea incluye Campos personalizados para el nivel de esfuerzo, el nivel de impacto y el equipo responsable.

¿Necesita adjunto un recurso o un documento de referencia? Solo tiene que colocarlo en el campo Archivos para que todo quede en un solo lugar.

Esta configuración resulta especialmente útil cuando varios Teams contribuyen a un único producto final, ya que permite a todos los participantes tener visibilidad de las dependencias, las responsabilidades y el cronograma.

Desde allí, puede cambiar a la vista del tablero Progreso de la planificación, donde cada actividad se convierte en una tarjeta en un tablero Kanban de arrastrar y soltar. Y lo que es aún mejor, la plantilla no es rígida. Puede realizar edición en la estructura de las secciones, ajustar las valoraciones de esfuerzo o cambiar las asignaciones de departamentos con un solo clic.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Desglosa proyectos de fabricación complejos en secciones y prioridades manejables

Los campos personalizables y las vistas Kanban mantienen a los Teams alineados y los flujos de trabajo flexibles

Facilita el seguimiento de las dependencias, responsabilidades y cronogramas entre departamentos

✅ Ideal para: Equipos de fabricación, directores de operaciones o cualquier persona que coordine proyectos de varias fases entre departamentos

🌼 ¿Sabías que... A principios de la década de 1950, los fabricantes gestionaban las listas de materiales mediante tarjetas perforadas o métodos en papel, que resultaban tediosos y propensos a error? A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, el BOMP (procesador de listas de materiales) de IBM, que más tarde evolucionó hasta convertirse en el DBOMP (procesador de listas de materiales de base de datos) en 1965, permitió un almacenamiento de datos más avanzado, basado en discos y jerárquico de las listas de materiales, lo que marcó el comienzo de una nueva era de automatización.

3. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice y realice un seguimiento del inventario por estado con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Con un flujo de trabajo sencillo y estructurado, la plantilla de gestión de inventario de ClickUp ayuda a supervisar los niveles de inventario, realizar un seguimiento de las necesidades de reposición y reducir las ineficiencias relacionadas con las existencias. Tanto si gestiona bienes físicos, componentes de hardware o material de oficina, esta plantilla le ofrece una visibilidad completa de lo que hay disponible, lo que hay que reponer y lo que se ha retirado.

En ellas, puede acceder a la vista Tablero, organizada por En stock, Agotado y Ya no se utiliza, para ver inmediatamente la condición de cada elemento. Cada tarea representa un elemento de inventario individual, lo que le permite asignar responsabilidades, adjuntar archivos relevantes e incluir información clave del producto, como la cantidad, el proveedor o el momento de volver a realizar el pedido.

Con vistas adicionales como Tabla, Cronograma, Lista y Actualizaciones de pedido, puede cambiar entre panorámicas operativas y diseños de plan más detallados según las necesidades de su equipo.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Vea al instante el estado del inventario con vistas visuales del tablero para elementos en stock, agotados y retirados

Asigne responsabilidades y adjunte archivos directamente a cada elemento del inventario para un seguimiento perfecto

Las múltiples vistas (tabla, cronograma, lista) le permiten alternar entre una visión general y una plan detallada

✅ Ideal para: Gerentes de operaciones, equipos de cumplimiento o responsables de la cadena de suministro que necesitan un lugar centralizado para realizar el seguimiento del inventario en tiempo real

4. Plantilla de inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los elementos en inventario, los datos de los proveedores y el estado de los pagos con la plantilla de inventario de ClickUp

La plantilla de inventario de ClickUp puede ayudarle a gestionar su inventario de materiales, optimizar las compras y facilitar la gestión integral de proyectos. Tanto si trabaja con varios proveedores externos como si gestiona el stock entre varios Teams, esta plantilla aclara los datos de inventario y le ayuda a evitar problemas de aprovisionamiento.

Comience con la Vista Lista de inventario, que muestra todos sus elementos en stock y detalles esenciales como la cantidad, los puntos de reorden, el coste por unidad y la información del proveedor. Incluso puede configurar fórmulas para mantener sus números actualizados automáticamente.

Para comprender sus datos desde diferentes ángulos, cambie a vistas como Por estado de pago o Por proveedor. ¿Lo mejor? En esta plantilla de inventario, puede acceder a la Vista Mapa de ubicación de proveedores para visualizar la geografía de los proveedores, lo que le ayudará a supervisar todo el flujo de trabajo de gestión de relaciones con los proveedores.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Organiza todos los detalles del inventario, la información de los proveedores y el estado de los pagos en un solo lugar

Las fórmulas integradas y las vistas Mapa le ayudan a visualizar la ubicación de los proveedores y a automatizar los cálculos

Filtre y analice fácilmente el inventario por estado de pago, proveedor u otros campos clave

✅ Ideal para: Equipos de compras, gestores de inventario o cualquier persona que gestione existencias de proveedores externos

5. Plantilla de registro de inventario de empresa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de registro de inventario empresarial de ClickUp para registrar los detalles de los elementos, supervisar los niveles de existencias y realizar un seguimiento de las necesidades de reposición mediante vistas de formulario, lista y resumen

La plantilla de registro de inventario empresarial de ClickUp ofrece a las pequeñas empresas y a los equipos en crecimiento una forma sencilla y fiable de realizar el seguimiento de los niveles de existencias, evitar la escasez y estar preparados para volver a realizar pedidos.

Comienza con un formulario de elementos de inventario que ayuda a su equipo a registrar el nuevo inventario de forma estandarizada. Campos como el nombre del elemento, el SKU, el proveedor, la cantidad mínima de pedido y el plazo de entrega garantizan que se recopilen los datos correctos desde el principio. ¿Qué más? Solo tiene que compartir el formulario con el botón Copiar enlace y dejar que los miembros del equipo envíen las actualizaciones directamente.

Una vez enviados, los elementos aparecen en la vista Lista de inventario, agrupados por categoría para facilitar la navegación. Puede realizar edición directa en los campos, actualizar las cantidades o añadir etiquetas para una rápida referencia. Esto facilita la gestión de una lista de productos en crecimiento sin tener que cambiar de herramienta.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Los formularios sencillos facilitan a cualquier persona el registro de nuevo inventario y la actualización de los niveles de existencias

Las vistas de listas agrupadas y los campos editables optimizan la gestión de productos a medida que crece su empresa

Ligeras pero potentes, perfectas para equipos pequeños que necesitan eficiencia sin complejidad

✅ Ideal para: Pequeñas empresas, minoristas o cualquier equipo que busque una forma sencilla pero eficaz de gestionar el stock

¡Sube cualquier archivo de datos a ClickUp Brain y pídele que desglose el contenido por ti!

6. Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de pedidos de ClickUp para realizar un seguimiento de los pedidos a través de estados personalizables

La plantilla de órdenes de compra e inventario de ClickUp es un entorno de trabajo con múltiples vistas diseñado para optimizar los pedidos, realizar un seguimiento de los niveles de inventario y mantener a su equipo al tanto de lo que está por llegar y de lo que ya hay en stock.

Utiliza una vista de tablero agrupada por estado, lo que facilita la visualización del recorrido de cada elemento, desde Por pedir hasta Pendiente, Listo para revisión*, y más allá. Puede crear tareas para cada pedido, asignarlas a los miembros del equipo, adjuntar archivos y moverlas a través de 14 estados personalizables que reflejan su flujo de trabajo.

Lo que hace que esta plantilla destaque es su equilibrio entre estructura y flexibilidad. Puede supervisar el movimiento del inventario, registrar las interacciones con los proveedores y asegurarse de que cada elemento se revise, envíe y entregue sin lugar a dudas.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Visualiza el recorrido de cada pedido de compra con tableros de estado personalizables

Realiza un seguimiento del movimiento de inventario y las interacciones con los proveedores para lograr una transparencia completa del proceso

Equilibra estructura y flexibilidad, adaptándose a su flujo de trabajo de compras único

✅ Ideal para: *Responsables de compras, equipos de almacén y directores de operaciones que necesitan un proceso claro y colaborativo para gestionar los pedidos de compra y las actualizaciones de stock

📮 Información de ClickUp: Alrededor del 43 % de los trabajadores envían entre 0 y 10 mensajes al día. Aunque esto sugiere conversaciones más centradas o deliberadas, también podría indicar una falta de colaboración fluida, con conversaciones importantes que tienen lugar en otros lugares (como el correo electrónico). Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, necesitas una app, aplicación, que lo tenga todo para el trabajo, como ClickUp, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más eficiente.

7. Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp para recopilar los pedidos de los clientes, realizar un seguimiento de su cumplimiento y gestionar los problemas de entrega con actualizaciones automáticas y un panel de pedidos en tiempo real

La plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp es un formulario orientado al cliente y un sistema de back-office, todo en uno. Ayuda a las empresas a recopilar pedidos, gestionar su cumplimiento y realizar un seguimiento de los problemas relacionados con los pedidos sin tener que lidiar con correos electrónicos, hojas de cálculo o herramientas inconexas.

Empiece por el uso compartido del formulario de pedido de productos directamente con sus clientes a través de su sitio web, tienda online o un simple enlace.

Una vez enviados, los nuevos pedidos aparecen al instante en la vista Lista de nuevos pedidos. Esta vista muestra solo las entradas recientes. También puede añadir fórmulas sugeridas, como Precio total (precio unitario × cantidad) y Días desde el pedido, para obtener una visibilidad instantánea del valor y el plazo del pedido, lo que resulta perfecto para establecer prioridades o realizar seguimientos.

Para que todo sea aún más sencillo, las automatizaciones integradas de ClickUp se encargan de las actualizaciones por usted. Por ejemplo, cuando se añade el número de seguimiento, el estado se actualiza a «En tránsito».

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Recopila los pedidos de los clientes con un formulario compartible y realiza un seguimiento del cumplimiento en tiempo real

Automatiza las actualizaciones de estado y el seguimiento de pedidos, lo que reduce el trabajo manual

Los paneles en tiempo real y las fórmulas sugeridas proveen información instantánea sobre el valor y el plazo de los pedidos

✅ Ideal para: *Tiendas online, empresas basadas en productos o equipos de logística que desean una forma fiable y escalable de gestionar los pedidos entrantes y realizar un seguimiento de ellos en cada paso del proceso

8. Plantilla de factura de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree facturas profesionales con la plantilla de facturas de ClickUp

La plantilla de factura de ClickUp tiene un diseño limpio y profesional, pensado para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los servicios facturables, gestionar las condiciones de pago y presentar claramente los costes de los proyectos.

Esta plantilla de estilo documento comienza con secciones claras de información sobre la empresa y el cliente, fechas de facturación y fecha límite, y una tabla bien organizada para desglosar los cargos. Puede agrupar los costes por proyecto, mostrar los subtotales de cada sección y añadir tarifas o descuentos. Incluso admite órdenes de cambio, lo que la hace perfecta para trabajos continuos o en varias fases.

Lo que hace que esta plantilla sea especialmente útil es su flexibilidad. Cada sección se divide en detalles a nivel de tarea, y puede facturar por cantidad, horas o tarifa, dependiendo del servicio. El subtotal acumulado y el saldo total adeudado ofrecen a los clientes una vista transparente de lo que deben.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Diseño profesional y limpio para presentar facturas detalladas a los clientes

Las opciones de facturación flexibles, por cantidad, horas o tarifa, se adaptan a cualquier servicio o proyecto

Las secciones integradas para pedidos de cambio y subtotales mantendrán todo transparente

✅ Ideal para: Autónomos, agencias y equipos de servicios que desean presentar facturas profesionales con desgloses detallados de los elementos de los proyectos

9. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las facturas por estado y fecha límite con la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp ofrece a las empresas una forma sencilla pero eficaz de supervisar los pagos entrantes. Tanto si gestiona la facturación de clientes, proyectos freelance o facturas en toda su cadena de suministro, esta plantilla a nivel de lista le ayuda a organizar todo, desde las fechas límite hasta la información sobre precios, en un panel claro.

Cada tarea recoge detalles importantes como el nombre del cliente, los datos de contacto, el tipo de pago y la valoración mediante Campos personalizados. En lugar de tener que lidiar con hojas de cálculo o hilos de correo electrónico, puede gestionar todas sus facturas con campos estructurados que son fáciles de filtrar, ordenar y actualizar.

Utilice la vista Lista para realizar un seguimiento de todas las facturas en un solo lugar, incluida una vista específica para los ingresos pagados. Si prefiere un flujo de trabajo visual, cambie a la vista Tablero, donde puede arrastrar y soltar facturas entre estados como pendiente de pago, vencida y pagada. Es una forma rápida de obtener un pulso sobre el estado de los pagos.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Organiza todas las facturas por estado, fecha límite y cliente en un único panel

Los Campos personalizados capturan cada detalle, lo que facilita la clasificación y el filtrado

La vista Tablero visual le permite arrastrar y soltar facturas entre estados para actualizaciones rápidas

ideal para: *Autónomos, equipos financieros y empresas orientadas al cliente que necesitan gestionar facturas entre múltiples contactos, proyectos o departamentos

10. Plantilla de cumplimiento de pedidos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los pedidos de compra y las materias primas con la plantilla de cumplimiento de pedidos de ClickUp, que incluye paneles de control en tiempo real y seguimiento del progreso

La plantilla de gestión de pedidos de ClickUp es un espacio de trabajo listo para usar que le ayuda a gestionar todo el ciclo de pedidos, desde el seguimiento de las materias primas y las órdenes de compra hasta la supervisión del progreso y los plazos.

La plantilla se basa en dos listas principales: Órdenes de compra y Materias primas. Cada tarea de estas listas representa un pedido o un elemento material y cuenta con campos personalizables como el tipo de pago, el nombre del cliente, la tarifa y la fecha límite. También puede crear tareas periódicas para compras repetidas, de modo que nunca tenga que empezar desde cero cada mes.

El panel de Panorama lo reúne todo. Le ofrece una instantánea en tiempo real de su proceso de cumplimiento, con barras de progreso, etiquetas de prioridad y fechas de inicio/finalización en todas las listas. También encontrará secciones para documentos marcadores, actividad reciente y propiedad de tareas.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Gestiona todo el ciclo de pedidos, desde las materias primas hasta las órdenes de compra, en un único entorno de trabajo

Los campos personalizables y las tareas periódicas simplifican las compras repetidas y el seguimiento

Los paneles panorámicos con información en tiempo real ofrecen visibilidad instantánea del progreso del cumplimiento y los cuellos de botella

✅ Ideal para: Equipos de cadena de suministro, gerentes de almacén o responsables de operaciones que buscan mejorar la visibilidad de los pedidos, reducir los cuellos de botella y realizar un seguimiento del rendimiento del cumplimiento

11. Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp ayuda a evaluar, organizar y mejorar las relaciones con los proveedores.

La plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp ayuda a evaluar, organizar y mejorar las relaciones con los proveedores.

Comience con el formulario de evaluación de proveedores integrado. El formulario recopila datos esenciales sobre los proveedores, como la estructura de la empresa, la información de contacto y la calidad operativa. Los evaluadores utilizan un sistema de puntuación estandarizado (desde Por debajo del nivel hasta Supera las expectativas) en múltiples criterios, lo que garantiza un proceso de revisión coherente y respaldado por datos.

Una vez enviado el formulario, el proveedor se añade como tarea en la lista Evaluaciones de proveedores, con el estado PENDIENTE DE REVISIÓN. Desde allí, puede cambiar la tarea a EN REVISIÓN y, a continuación, calcular la puntuación total del proveedor utilizando un campo de fórmula predefinido.

Para las empresas que utilizan herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP), esta plantilla sirve de puente entre la evaluación de proveedores y los flujos de trabajo de aprovisionamiento sistematizados.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Estandariza la evaluación de proveedores con formularios y sistemas de puntuación integrados

Realiza un seguimiento del estado y el rendimiento de los proveedores para tomar mejores decisiones de adquisición

Acorta la distancia entre la evaluación de proveedores y los flujos de trabajo de planificación de recursos empresariales

✅ Ideal para: Equipos de compras, gestores de proveedores y responsables de operaciones que desean mejorar la selección de proveedores, reducir el riesgo de la cadena de suministro y mantener los estándares de calidad

12. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp para enviar solicitudes de presupuesto detalladas con precios, condiciones de envío y condiciones de pago

La plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp ayuda a estandarizar y optimizar el proceso de solicitar precios a los proveedores (para que puedas comparar rápidamente productos similares). Tanto si estás buscando materiales, equipos o servicios, esta plantilla de solicitud de presupuesto mantiene los detalles coherentes, organizados y profesionales.

Diseñada en un formato claro, similar al de un documento, esta plantilla incluye todos los elementos clave de una solicitud de presupuesto bien estructurada: datos de la empresa, periodo de validez del presupuesto, número de pedido, forma de pago y condiciones de pago.

Hacia la parte inferior, encontrará una sencilla tabla para registrar la cantidad de elementos, las descripciones, el precio unitario y los costes totales. Esto facilita la generación de presupuestos para los clientes en cuestión de minutos.

Para hacer el trato aún más atractivo, puede adaptarlas a compras puntuales o a relaciones continuadas con proveedores, incluir cálculos de impuestos o tasas e incluso integrarlas en su flujo de trabajo más amplio de compras o gestión de proveedores en ClickUp.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Optimiza la creación de solicitudes de presupuesto con un formato claro y profesional para todos los detalles clave

Facilita la comparación de presupuestos de proveedores para tomar decisiones más rápidas

Adaptables para compras puntuales o continuas, con tablas integradas para el desglose de costes

✅ Ideal para: Equipos de compras, gestores de la cadena de suministro y departamentos financieros que solicitan presupuestos a proveedores externos con frecuencia

13. Plantillas de listas de materiales en Excel por Project Manager

a través del gestor de proyectos

La plantilla de lista de materiales en Excel de Project Manager puede ayudarle a gestionar las piezas, los componentes y los materiales que intervienen en su proceso de producción. Está diseñada para reflejar los flujos de trabajo de fabricación del mundo real, utilizando campos que van más allá de la cantidad y el coste.

Cada parte de la lista de materiales incluye detalles como el nombre de la pieza, el número de pieza, la descripción, el coste unitario y el coste total. También hay un campo de nivel de la lista de materiales, que le ayuda a realizar un seguimiento del lugar que ocupa cada elemento en la jerarquía.

Dado que la plantilla incluye materias primas, información de montaje y desglose de costes, también resulta muy útil para los equipos de gestión de inventario y recursos. Puede realizar un seguimiento de las cantidades y los costes totales por elemento, lo que facilita planear las tiradas de producción sin exceso de existencias ni gastos excesivos.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Realiza un seguimiento de cada pieza, componente y material con campos detallados para flujos de trabajo reales

Incluye niveles de listas de materiales y desgloses de costes para una plan precisa de la producción

Trabajo bien tanto para la gestión de inventario como para la asignación de recursos en Excel

ideal para: *Ingenieros, planificadores de proyectos de fabricación y usuarios de ERP que gestionan ensamblajes, componentes o materias primas en Excel

📌 Consejo rápido: optimice la planificación de los recursos de su corporación utilizando la misma plantilla para realizar el seguimiento de todas las piezas físicas, tanto si gestiona una estructura de lista de materiales modular como si aprende a través de flujos de trabajo al estilo de Excel University.

14. Plantilla de lista de materiales en Excel de Katana

a través de Katana

La plantilla de lista de materiales en Excel de Katana puede resultar muy útil para los fabricantes que desean organizar las piezas de producción, los subconjuntos, los costes y todo el proceso de fabricación en un solo lugar.

Si trabaja con múltiples variantes de productos o simplemente desea una forma más clara de correlacionar sus componentes, esta plantilla de Excel para materiales le ofrece un enfoque sencillo pero estructurado.

Si está buscando plantillas de Excel para la fabricación, esta es clara y está lista para usar. Tanto si está ajustando una lista completa de materiales como si acaba de empezar a realizar el seguimiento de materiales en Excel, esta plantilla le proporciona una base sólida.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Organiza las piezas de producción, los subconjuntos y los costes en una hoja de cálculo clara y lista para usar

Soporte para múltiples variantes de productos y mapeo estructurado de listas de materiales

Lo suficientemente sencillas para principiantes, pero lo suficientemente robustas para satisfacer necesidades de fabricación complejas

✅ Ideal para: Equipos de fabricación, ingenieros y diseñadores de productos que gestionan múltiples ensamblajes y costes de materiales en Excel

15. Plantilla de lista de materiales para Excel/Hojas de cálculo de Google de Vertex42

a través de Vertex42

La plantilla de lista de materiales de Vertex42 es una hoja de cálculo flexible diseñada para facilitar el seguimiento de piezas, las referencias visuales y el control de versiones.

La plantilla incluye una lista de piezas personalizable para añadir nombres, ID, precios e incluso imágenes. Una vez seleccionado el ID de una pieza en la hoja principal de la lista de materiales, el resto de la información se rellena automáticamente mediante fórmulas VLOOKUP.

En la versión de Hojas de cálculo de Google, puede incrustar imágenes directamente en las celdas utilizando la función Imagen en celda.

Una hoja de cálculo independiente con el historial de revisiones ayuda a realizar un seguimiento de los cambios en la fabricación de sus productos. Aunque no se trata de una solución MRP completa, el seguimiento de las revisiones es un buen detalle para los equipos pequeños que intentan gestionar las actualizaciones sin caos en las versiones.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Lista de piezas personalizable con autocompletado y compatibilidad con imágenes para facilitar el seguimiento de las piezas

El historial de revisiones integrado ayuda a gestionar las actualizaciones de productos y el control de versiones de la versión

Flexibles tanto para Excel como para Hojas de cálculo de Google, perfectas para equipos pequeños

✅ Ideal para: Diseñadores de productos, ingenieros o pequeños fabricantes que crean listas de materiales ligeras en Excel o Hojas de cálculo de Google

🧠 Dato curioso: A finales del siglo XVII, la Marina Real Británica comenzó a formalizar las normas de construcción naval a través de lo que se conocía como «Establecimientos de Dimensiones». Estos establecían parámetros obligatorios para los barcos, como la longitud de la cubierta de artillería, la quilla, la manga e incluso el grosor de las planchas, y se actualizaron con el tiempo (en particular en 1706, 1719, 1733, 1741 y 1745).

16. Plantilla de lista de materiales en Excel de TemplateLAB

a través de TemplateLAB

La plantilla de lista de materiales de Excel de TemplateLAB está diseñada para Teams que trabajan en proyectos detallados de electrónica o hardware. Ofrece un desglose completo de cada componente utilizado en un proyecto, incluyendo la cantidad, el espacio ocupado, el número de pieza y la información del proveedor.

Cada elemento se incluye en la lista con su designación, seguida de una descripción detallada, el número de pieza y la información de abastecimiento de varios proveedores. Incluso hay una columna para indicar si la pieza ya está poblada en el tablero, lo que resulta útil durante el montaje y la inspección.

La función más destacada es su enfoque en el abastecimiento de múltiples proveedores. Cada fila incluye hasta tres proveedores con enlaces activos a las piezas, lo que le ayuda a comparar la disponibilidad y los precios.

Esta plantilla también incluye un estado «población» y una sección de nota «Colocación», lo que facilita la coordinación entre los equipos de diseño, abastecimiento y montaje.

💫 Por qué le encantará esta plantilla

Desglose completo de componentes, proveedores e información de abastecimiento para la fabricación de productos electrónicos

Las columnas para múltiples proveedores y los enlaces activos a piezas facilitan la comparación de precios y disponibilidad

Incluye notas sobre el estado de población y la ubicación para facilitar el montaje y la inspección

✅ Ideal para: Ingenieros electrónicos, diseñadores de PCB y equipos de producción que trabajan con el abastecimiento de componentes, la construcción de prototipos y el montaje de tableros

Aporte claridad a su flujo de trabajo con ClickUp

La gestión de las compras, la producción y el inventario conlleva una complejidad considerable.

Pero las plantillas adecuadas pueden aliviar gran parte de esa carga, proporcionándole estructura, visibilidad y menos descuidos.

Si está cansado de lidiar con hojas de cálculo inconexas y actualizaciones entre Teams, ClickUp lo reúne todo en un solo lugar. Desde listas de materiales y control de inventario hasta seguimiento de pedidos y flujos de trabajo de cumplimiento, las plantillas personalizables de ClickUp están diseñadas para funcionar como lo hace su equipo.

Combínelas con Brain, Chatear y Automatización para aportar la máxima claridad a todos sus flujos de trabajo.

