Cómo redactar un plan Business inmobiliario que dé resultado

¿Le cuesta hacer crecer su empresa inmobiliaria más allá de las recomendaciones y los acuerdos puntuales? O tal vez esté entrando en un nuevo mercado, pero no tiene una dirección clara sobre cómo posicionar su marca, asignar su presupuesto o alcanzar sus metas de equipo de ventas.

Ahí es donde la mayoría de los profesionales inmobiliarios se estancan, no por falta de ambición, sino por la ausencia de un plan sólido. Un plan Business bien elaborado es un proyecto para un crecimiento predecible.

En esta guía, le explicaremos cómo redactar un plan Business inmobiliario que se ajuste a sus metas de ingresos, aclare su nicho de mercado y le ayude a competir estratégicamente en un mercado saturado.

¿Por qué es importante un plan Business inmobiliario?

La mayoría de la gente piensa que vender inicios es solo cuestión de encanto y dinamismo. Y, sin duda, eso ayuda, pero no le servirá de mucho en una temporada baja, con un cliente difícil o en un mercado cambiante.

Usted se pregunta: «¿Qué pasará?»

La respuesta es un plan Business inmobiliario que trabaje entre bastidores.

He aquí por qué es importante tener uno:

Le da un inicio a sus metas: En lugar de limitarse a decir «Quiero cerrar más acuerdos», puede desglosar su misión y su visión y mostrar cómo va a conseguirlo

Te ayuda a mantenerte centrado: Cuando las cosas se pongan difíciles (y se pondrán), tu plan Business inmobiliario te mantendrá con los pies en la tierra y te ayudará a mantener el seguimiento

mantiene tu marketing intencional:* en lugar de publicar de forma aleatoria y esperar lo mejor, te diriges a las personas adecuadas con el mensaje adecuado

*ayuda a elaborar presupuestos: un plan Business inmobiliario detalla dónde debe invertir y dónde recortar gastos

te hace responsable: *Ajustar objetivos trimestrales o mensuales te garantiza que puedas realizar un seguimiento de tus metas y medir tu progreso

🧠 Dato curioso: La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y seis plantas con 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, ocho escaleras y tres ascensores. ¡Imagina la increíble comisión que se obtendría si fuera una lista privada!

Cómo establecer metas realistas para su empresa inmobiliaria

Antes de lanzarte a redactar un plan Business inmobiliario completo, necesitas metas que sean realmente factibles.

¿Puede apuntar alto desde el principio? Por supuesto.

Pero si sus objetivos son demasiado ambiciosos, acabarán minando rápidamente su confianza.

Las metas realistas le proporcionan orientación, claridad y un impulso constante, que puede utilizar para crear una empresa inmobiliaria sostenible. Haga del ajuste de metas su punto de partida, no una idea de último momento.

A continuación, le ofrecemos algunas estrategias de ajustes de metas que puede utilizar:

Establece metas que se ajusten a tu modelo de empresa

Sus metas deben estar en consonancia con su plan Business. ¿Se centra en el volumen (muchas transacciones pequeñas) o en el valor (menos transacciones de alto valor)? Defina esto desde el principio y, a continuación, elabore su estrategia de ingresos, clientes y marketing en torno a ese modelo.

Una vez que haya definido su modelo, desglose su meta general en pasos más pequeños y factibles. Un enfoque basado en el volumen podría requerir el seguimiento semanal de la generación de clientes potenciales y los seguimientos.

Sin embargo, los acuerdos de alto valor requerirán que se centre en establecer relaciones y en la posición como experto en el mercado. Dado que cada modelo utiliza tácticas diferentes, debe decidir cuál le acercará más a su meta.

💡 Consejo profesional: Divida sus metas de ingresos anuales en hitos trimestrales utilizando ClickUp Metas. De esta manera, siempre avanzará con intención, en lugar de limitarse a reaccionar al mercado.

Utilice los resultados pegados y los puntos de referencia del mercado como base de referencia

El trabajo duro es imprescindible en cualquier empresa. Pero debes conocer tu capacidad al máximo antes de establecer las metas de tu empresa inmobiliaria. Esto evitará el agotamiento y te mantendrá motivado para alcanzar esas metas a largo plazo.

Pero, ¿cómo se definen metas realistas?

Necesitas referencias basadas en datos y una visión clara de tus confirmaciones adicionales. Empieza con tus números anteriores. Si eres nuevo en esto, utiliza los promedios del mercado local como referencia.

📌 Por ejemplo, si los agentes de su zona realizan una media de 15 operaciones al año, no se fije como objetivo alcanzar las 40 de inmediato. Planear entre 10 y 20. Hable con sus compañeros del sector y averigüe cuántas horas a la semana tienen que dedicar para alcanzar esos números. Esto le permitirá conocer las condiciones reales de su sector, de modo que sus metas sigan siendo inspiradoras y alcanzables.

Ajusta cronogramas para convertir tus metas en confirmaciones, no en deseos

Una meta sin un cronograma es fácil de ignorar. Cuando le adjuntas una fecha límite, lo pasas de ser «algo que quiero» a «algo que estoy haciendo» o «algo que debo hacer». Los cronogramas te hacen responsable, te permiten medir tu progreso y te permiten avanzar.

Aquí tienes algunos consejos:

*utiliza sprint de 90 días: divide las metas anuales en bloques de 3 meses. Es un periodo lo suficientemente corto como para mantener la concentración, pero lo suficientemente largo como para ver el resultado

Asigna fechas de inicio, no solo plazos: No te limites a decir: «Cerrada 15 operaciones antes de diciembre». En su lugar, debería ser: «Empezar a contactar con clientes potenciales semanalmente a partir del 1 de mayo».

sincronice su cronograma con las estaciones y las tendencias del mercado:* Analice la demanda y las tendencias del mercado para alinear su estrategia de acción con las preferencias y necesidades de sus clientes objetivo

Puntos de control integrados: Establece revisiones a mitad de mes o mensuales para evaluar el progreso y realizar ajustes. Mantén la motivación sin agobiarte y sé flexible sin perder el impulso

Cree objetos de marketing basados en el alcance, la relevancia y la rutina

No se limite a decir «quiero aumentar mi presencia en Instagram». Eso es demasiado vago y no le servirá de guía para su plan Business inmobiliario.

Defina qué significa para usted «crecimiento». ¿Se trata de conversiones de clientes potenciales? ¿Del número de seguidores? ¿Del compromiso? A continuación, elija un canal que se adapte a su mercado y público objetivo y establezca una rutina de contenido a la que pueda ceñirse. A continuación, realice el seguimiento de las métricas básicas y los proyectos financieros para ver si sus esfuerzos de marketing están dando sus frutos.

📌 Por ejemplo, necesito publicar tres vídeos cortos a la semana para atraer a compradores de vivienda por primera vez, con el objetivo de generar al menos 10 mensajes directos cualificados al mes.

💡 Consejo profesional: Establece metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos) para tu empresa y transforma los objetos vagos en planes de acción prácticos. Así, en lugar de decir «Aumentemos nuestro equipo de ventas», deberías aspirar a «Cerremos xyz acuerdos en el próximo trimestre»

Realice un análisis DAFO $$a$$

Esboza un marco de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y evalúa estos parámetros en relación con tus metas de empresa. ¿Tienes dificultades con el marketing digital?

si el marketing digital no es su fuerte, comience por aprender los conceptos básicos o subcontrate a expertos. * ¿Ha detectado una oportunidad en el sector inmobiliario de lujo? Invierta en una certificación o asista a eventos de networking del sector para mejorar sus habilidades.

👀 ¿Sabías que...? Albert Humphrey, un consultor empresarial estadounidense, trabajaba inicialmente en un proyecto llamado «Proyecto SOFT» (Satisfacción, Oportunidad, Fallo, Amenaza) para mejorar la planificación a largo plazo de las empresas de la lista Fortune 500. Este proyecto acabó convirtiéndose en el análisis DAFO.

Cómo identificar y comprender su mercado objetivo

No puedes limitarte a mostrar una villa frente al mar a alguien que busca una cabaña en el bosque. Debes presentar la propiedad adecuada a los clientes potenciales adecuados, pero antes de eso, debes averiguar exactamente quiénes son tus clientes potenciales objetivo.

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán:

Piense en términos locales y específicos: elija su zona y su especialidad. ¿Es usted el experto de referencia en apartamentos urbanos, barrios residenciales familiares o alquileres vacacionales?

defina claramente su público:* Evite términos vagos como «compradores» o «inquilinos». ¿Son jóvenes profesionales, jubilados, inversores o familias en crecimiento?

Estudie la competencia: Realice un análisis de la competencia y del mercado para averiguar a qué tipo de clientes tienen como objetivo otros agentes en su zona, qué están haciendo bien y qué puede hacer usted mejor

*déjese guiar por los datos: utilice herramientas como Zillow, informes MLS, datos del censo local y un CRM inmobiliario gratuito para saber quién se muda, adónde va y qué busca

cree un perfil de comprador:* Cree perfiles ficticios con detalles clave como el trabajo, los ingresos, el estilo de vida y las metas para adaptar su mensaje a las necesidades y preferencias de su público objetivo

🧠 Dato curioso: La residencia del magnate indio Mukesh Ambani, Antilla, es la casa más cara del mundo, con un coste superior a los 2000 millones de dólares.

Cómo redactar un plan Business inmobiliario

Ahora que ya conoce los conceptos básicos, es el momento de crear un plan de trabajo para su empresa inmobiliaria.

En esta sección, descubra cómo utilizar ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, para elaborar un plan Business inmobiliario. ClickUp ofrece plantillas personalizables, gestión de tareas, seguimiento de metas y funciones de colaboración en tiempo real en una plataforma unificada.

Tanto si es un particular como si dirige un equipo de agentes inmobiliarios, ClickUp le permite alcanzar sus metas sin tener que utilizar múltiples herramientas.

Paso 1: Haga la conexión (a internet) de sus metas con las operaciones de la empresa

¿Recuerda cómo definimos sus metas inmobiliarias de la empresa? Ahora es el momento de vincularlas a operaciones reales. Para ello, debe:

Divida las metas anuales en objetivos trimestrales y mensuales

Convierta cada uno de ellos en proyectos y tareas específicos, como la lista de cinco nuevas propiedades, lanzar una campaña de marketing o contratar a un asistente virtual

Realice un seguimiento periódico del progreso para ver qué trabajo y qué hay que ajustar

Puede utilizar el CRM inmobiliario de ClickUp para gestionar todas sus metas inmobiliarias, planes paso a paso y la comunicación con los clientes y el equipo en un solo lugar.

Está especialmente diseñado para equipos inmobiliarios que necesitan estructura, visibilidad y una colaboración fluida en todas las listas y transacciones.

Mantén las metas, las transacciones y los resultados de tu empresa inmobiliaria en un solo lugar con ClickUp Real Estate CRM

Intentar abordar todas las metas a la vez conduce al agotamiento y a resultados dispersos. Estructura tus metas para evitar el agotamiento y garantizar un progreso constante.

En su lugar, establece objetivos de equipo de ventas semanales y mensuales en ClickUp Metas. De esta manera, tus agentes inmobiliarios y compañeros de equipo podrán alcanzar cada meta sin agotarse. ¡Todos salen ganando!

Conecta los objetos de tu empresa inmobiliaria con las operaciones mediante ClickUp Metas

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar ClickUp Metas para hacer el ajuste de los objetos de su plan Business inmobiliario:

Haz clic en «Nuevo meta» en la esquina superior derecha de la página «Metas» en ClickUp

Escriba el nombre del objetivo y seleccione a un propietario de su equipo que se encargará de esa meta

Cree objetivos para dividir su meta en elementos más pequeños y medibles. Puede elegir valores como Número, Moneda y Verdadero/Falso

Establece plazos para las metas de tu equipo

📖 Lea también: Las mejores plantillas de CRM inmobiliario para una mejor gestión de clientes

Paso 2: Analice su mercado y la competencia, y ponga en práctica todo lo que aprenda

Empieza por los sitios web de la competencia: fíjate en cómo posicionan sus servicios, testimonios y media de intermediación inmobiliaria. A continuación, echa un vistazo a su presencia en las redes sociales para identificar qué tipo de contenido publican y qué canales les proporcionan mayor alcance.

También debe analizar la frecuencia con la que publican y explorar la experiencia personalizada de sus clientes a través de reseñas y testimonios.

Ahora que ya dispone de datos sobre sus competidores, ¿cómo puede aplicar esta información a su estrategia de empresa?

La IA generativa impulsa el crecimiento en todos los sectores, y el inmobiliario no es una excepción. Ahora no solo ofrece compatibilidad con la automatización, sino también la toma de decisiones estratégicas, por lo que utilizar la IA para redactar su plan Business es una decisión obvia.

Por ejemplo, ClickUp Brain es tu asistente de IA principal y de dependencia que puede hacer que tu plan sea más inteligente y se base más en los datos. Úsalo para crear un modelo de plan Business inmobiliario en comparación con el rendimiento de la competencia y las tendencias del mercado inmobiliario.

Aprende a superar a tus competidores con ClickUp Brain

Todo lo que tienes pendiente es introducir los resultados en la IA integrada y preguntar cómo puedes posicionarte mejor que tus competidores, ¡y listo! ¡En pocos segundos tendrás lista una estrategia paso a paso que podrás poner en práctica!

Sigue pensando en ideas originales para llenar los huecos del mercado inmobiliario. Cuando estés contento con el resultado, ClickUp Brain lo pondrá por escrito de forma clara y profesional, incluso si solo estás trabajando con unas notas básicas.

Captura planes más rápido con Talk to Texto en Brain Max

Redactar un plan Business inmobiliario lleva tiempo, pero lo más difícil suele ser capturar las ideas antes de que se esfumen.

Con Talk to Text en ClickUp Brain Max , puedes dictar directamente tus metas, información sobre propiedades o análisis de la competencia en tu entorno de trabajo. En lugar de tener que hacer malabarismos con las notas entre diferentes apps, Brain Max convierte instantáneamente tus pensamientos en tareas estructuradas, documentos o recordatorios, lo que te permite seguir adelante con tu plan sin contratiempos.

Para los agentes ocupados que siempre están en movimiento, esto significa menos trabajo de oficina y más ventas, mientras que los líderes obtienen un registro claro y en tiempo real de las decisiones estratégicas sin la carga del administrador adicional.

🎥 Descubra cómo la IA simplifica la documentación y le ayuda a convertir su plan Business inmobiliario en un documento pulido y profesional en cuestión de minutos. 📖 Lea también: ¿Cómo utilizar la IA en el sector inmobiliario? (Casos de uso y herramientas de IA)

Paso 3: Correlacione sus servicios y precios

Ahora que ya sabe lo que ofrecen sus competidores, céntrese en lo que usted aporta a la tabla. Es el momento de definir sus servicios, estructurar sus paquetes y decidir los precios que reflejen su valor y sean adecuados para su público.

Lo mejor que puede hacer es colaborar con sus agentes inmobiliarios y pensar en diferentes paquetes de precios para su empresa inmobiliaria.

¿Cómo? Colabora fácilmente con tu equipo utilizando ClickUp Documento.

Colabora en tu plan de negocio inmobiliario con ClickUp Documento

Supongamos que ofrece una combinación de servicios: equipo de ventas de propiedades, gestión de alquileres y consultoría. Con ClickUp Documento, puede crear un documento centralizado y compartible que describa su declaración de misión, sus ofertas y sus precios. Es perfecto tanto para el plan interno como para el uso frente a los clientes.

Sus agentes, el gestor de relación con los clientes, el equipo de marketing y otros compañeros de equipo pueden colaborar y crear un modelo de empresa basado en toda la información recopilada. Esto ayudará a su equipo a diseñar una estrategia de marketing y a ajustar sus precios a lo que más atraiga a sus clientes ideales.

Tu equipo también puede utilizar ClickUp Chatear para el uso compartido de ideas, la asignación de servicios específicos y modelos de precios a los agentes inmobiliarios adecuados, y mantener todo organizado.

Manténgase en conexión (a internet) con sus agentes inmobiliarios y otros compañeros de equipo con ClickUp Chatear

Con ClickUp Chatear, puedes:

Crea y gestiona tus tareas mientras envías mensajes

Convierte los mensajes en tareas y asígnalas a las personas relevantes con solo un clic

Enlaza cada conversación a la tarea relacionada

¿Necesita una actualización rápida sobre un proyecto, pero ninguno de sus compañeros de equipo está disponible? Active los agentes de IA en cualquier chat o cree el suyo propio con una simple indicación. A continuación, solo tiene que enviar su consulta al chat de ClickUp correspondiente y el agente de IA le proporcionará resúmenes e información rápida.

También puede utilizar la plantilla de documento de plan Business de ClickUp para esbozar su misión, visión y estrategias. En resumen, ClickUp tiene todo lo que necesita para una colaboración empresarial sin complicaciones.

Deanna Connolly, asociada de servicios de corretaje de FOUNDRY COMMERCIAL, afirma:

ClickUp nos permite pasar proyectos entre nosotros RÁPIDAMENTE, comprobar FÁCILMENTE el estado de los proyectos y ofrece a nuestra supervisora una visión de nuestra carga de trabajo en cualquier momento sin que tenga que interrumpirnos. Sin duda, hemos ahorrado un día a la semana utilizando ClickUp, si no más. El número de correo electrónico se ha reducido CONSIDERABLEMENTE.

ClickUp nos permite pasar proyectos entre nosotros RÁPIDAMENTE, comprobar FÁCILMENTE el estado de los proyectos y ofrece a nuestra supervisora una visión de nuestra carga de trabajo en cualquier momento sin que tenga que interrumpirnos. Sin duda, hemos ahorrado un día a la semana utilizando ClickUp, si no más. El número de correo electrónico se ha reducido CONSIDERABLEMENTE.

📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de ajuste de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permitirá alcanzarlos paso a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

Paso 4: Crea un flujo de trabajo operativo

Ahora que ya tiene un modelo de negocio inmobiliario listo para poner en marcha, convierta cada paso en una lista de pendientes con tarea de ClickUp. Puede crear una lista manualmente o pedirle a ClickUp Brain que genere una.

Crea una lista de pendientes directamente desde tu plan de empresa inmobiliaria con ClickUp tareas

Una vez terminado esto, añade personas asignadas y establece fecha límite. Puedes añadir etiquetas de prioridad como Urgente, Alta, Normal y Baja. Esto te dará una mejor visibilidad de tu trabajo y te ayudará a mantenerte responsable.

ClickUp tareas también te permiten añadir requisitos específicos para cada tarea en listas de control o subtareas. De esta manera, tu equipo conocerá los detalles más precisos de cada paso del plan Business inmobiliario.

Ahora, hablemos de cómo puede organizar todos los datos de sus clientes, las listas de propiedades y las transacciones. Utilice la plantilla de hoja de cálculo inmobiliaria de ClickUp para optimizar todo su flujo de trabajo.

Obtenga una plantilla gratuita Lleve un control de sus listas de propiedades y transacciones con la plantilla de hoja de cálculo para bienes raíces de ClickUp

Puede utilizarla para:

Realice un seguimiento de los listados de propiedades, los datos de los clientes, las fases de las transacciones y las fechas clave, todo en un solo lugar

Gestiona los equipos de ventas y organiza los datos de las propiedades

Mantenga un control de las comisiones o de los cronogramas de cierre

Organice los flujos de trabajo residenciales, comerciales y de alquiler en su plan Business

📖 Lea también: Las mejores herramientas de marketing inmobiliario para agentes

¿Quiere un atajo para crear un plan Business sólido? Utilice la plantilla de plan Business de ClickUp para crear un plan Business inmobiliario fácil de seguir.

Obtenga una plantilla gratuita Convierte tus metas en estrategias inmobiliarias con la plantilla de plan Business de ClickUp

Con esta plantilla, podrás:

Proveedor de una hoja de ruta clara para alcanzar las metas y los objetos de inversión

Esboza estrategias para la adquisición de propiedades, la captación de clientes y la gestión

Proyecte los ingresos, los gastos de empresa y el presupuesto, el estado de pérdidas y ganancias, y comparta con los inversores

Evalúa y gestiona los riesgos en el sector inmobiliario

💡 Consejo profesional: Puede activar recordatorios para las tareas de su plan Business inmobiliario pulsando R para abrir la creación de recordatorios. También puede utilizar Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC para hacer el ajuste de recordatorios.

Cómo realizar un seguimiento eficaz de su plan Business

Una vez que se cuenta con un plan Business bien elaborado, el verdadero desafío radica en cumplirlo.

Para mantenerte en el buen camino y alcanzar esas grandes metas, establece revisiones de rendimiento semanales o quincenales utilizando los paneles de ClickUp para mantenerte alineado con tus KPI. No se trata de obsesionarte con cada pequeño número, sino de saber qué trabajo, qué no y cuándo cambiar de rumbo.

A continuación, le indicamos algunos indicadores clave de rendimiento que debe supervisar para que su plan Business inmobiliario sea eficaz:

metas de equipo de ventas*: ¿Está alcanzando sus objetivos mensuales en cuanto a listas, alquileres o operaciones cerradas?

canal de generación de clientes potenciales*: ¿Cuántos clientes nuevos están llegando? ¿Se están convirtiendo en clientes?

rendimiento de la estrategia de marketing*: ¿Sus anuncios, carretes y otros esfuerzos de marketing están dando resultados reales?

Gastos e ingresos : ¿Se mantiene dentro del presupuesto y obtiene beneficios constantes?

Tendencias del mercado: ¿Están cambiando los precios locales, la demanda o el comportamiento de los compradores?

Hacer un seguimiento de estos aspectos te proporcionará información valiosa, te mantendrá centrado y te ayudará a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Entonces, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de esta información sin agobiarse?

No te preocupes, te apoyamos. Puedes personalizar los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento de las métricas específicas de tu empresa inmobiliaria. Esta herramienta te permite visualizar todo lo que importa, desde los clientes potenciales hasta las fases de las transacciones y los ingresos. Con ella, te mantienes enfocado, informado y en control.

Supervise los KPI de su empresa inmobiliaria en los paneles de ClickUp

Por ejemplo, puede crear un panel de control de KPI y realizar un seguimiento de todas las métricas inmobiliarias clave en un panel unificado. Añada gráficos circulares, gráficos de barras y mucho más para visualizar cada KPI en detalle. Esto le ayudará a identificar y abordar rápidamente incluso las más pequeñas deficiencias de sus estrategias.

Además, puede utilizar los Campos personalizados para realizar un seguimiento de métricas específicas relevantes para sus KPI, como «comentarios de los usuarios implementados» con una casilla de selección o «resolución de casos en el mismo día» con un porcentaje.

👀 ¿Sabías que...? Con la reducción del tipo de interés debido al reciente cambio de política de la Reserva Federal, el 65 % de las empresas inmobiliarias esperan obtener excelentes beneficios y se plantean expandirse. ¡No hay mejor momento para redactar ese plan Business inmobiliario!

Construye tu empresa inmobiliaria de sueños con ClickUp

Necesitas un sistema sólido para gestionar de forma exitosa tu empresa inmobiliaria.

Una vez que haya sentado las bases, explorado el mercado inmobiliario, correlacionado sus servicios y puesto en marcha el proverbial engranaje, solo quedará ejecutar su plan de empresa inmobiliaria.

Es fundamental mantener la coherencia, la organización y estar preparado para lo que venga; ClickUp te ofrece los medios para hacerlo. Con ClickUp, todo está centralizado, por lo que puedes plan, actuar y adaptarte sin perder el ritmo.

Realice un seguimiento de las operaciones, gestione las metas, ajuste su estrategia de crecimiento y haga todo lo necesario para una gestión fluida de los proyectos inmobiliarios.

¿Listo para tomar el control de su carrera inmobiliaria? Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a: planifique de forma más inteligente, cierre acuerdos más rápido y construya el negocio en el que confían sus clientes.