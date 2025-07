las 8 mejores alternativas a Devin AI para la codificación impulsada por IA en 2025

El agente de IA de Replit me ha cambiado totalmente el juego. No tengo experiencia en programación, pero siempre me ha apasionado crear mi propia empresa en el espacio SAAS. Con Replit Agent, ahora estoy desarrollando una idea de negocio casi todos los días y puedo validarla con usuarios reales cuando Replit me ayuda a implementarla en producción.