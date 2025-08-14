Notion Mail vs. Gmail: ¿qué plataforma de correo electrónico ganará en 2025?

Estás inmerso en la planificación de los sprints de la próxima semana cuando, ding!, otro correo electrónico te saca de tus pensamientos. 📧

Pero no es solo uno. Tu bandeja de entrada está repleta de correos electrónicos: un enlace a un documento, una actualización de una tarea y un boletín informativo que no recuerdas haber solicitado.

Esta fricción diaria es precisamente lo que Notion Mail promete solucionar, combinando el correo electrónico con tu entorno de trabajo. Sin embargo, Gmail no es precisamente obsoleto; es rápido, fiable y sigue siendo la opción preferida de millones de personas.

Entonces, ¿quién gana este enfrentamiento entre Notion Mail y Gmail? Vamos a averiguarlo. 🎯

¿Qué es Notion Mail?

a través de Notion Mail

Notion Mail es una herramienta de correo electrónico integrada que optimiza la gestión del correo electrónico directamente en tu entorno de trabajo de Notion. Te permite ver, enviar y organizar correos electrónicos directamente sin salir de la plataforma.

La herramienta conecta tu cuenta de Gmail para sincronizar la comunicación con las tareas. Puedes incrustar correos electrónicos en páginas, vincularlos a tareas o convertir hilos en elementos sobre los que se puede actuar.

🔍 ¿Sabías que...? El 77 % de los profesionales del marketing por correo electrónico afirman que personalizar las líneas de asunto mejora directamente el rendimiento del correo electrónico.

Funciones de Notion Mail

Estas son algunas de las funciones de este software de gestión de correo electrónico que podrían aumentar la productividad. 💁

Función n.º 1: etiquetado automático con IA

Deja que la IA de Notion organice tu bandeja de entrada

Puedes configurar la IA de Notion para que etiquete automáticamente los correos electrónicos entrantes mediante instrucciones sencillas y similares a las de un humano. Solo tienes que pedirle «Etiqueta los correos electrónicos que me envíen directamente, no los boletines informativos», y se pondrá a trabajar.

Una vez etiquetados, puedes crear vistas personalizadas en la barra lateral y organizar los correos electrónicos por cualquier criterio, desde el remitente hasta la urgencia. Es una forma inteligente de controlar tu bandeja de entrada, más allá de las carpetas y filtros habituales.

🔍 ¿Sabías que...? En agosto de 1991, la astronauta Shannon Lucid envió el primer correo electrónico desde el espacio a bordo del transbordador espacial Atlantis, utilizando el software AppleLink.

Función n.º 2: Propiedades y filtrado estilo base de datos

Filtra tu bandeja de entrada con etiquetas personalizadas en Notion Mail

Al igual que el resto de Notion, Notion Mail trata el correo electrónico como datos. Puedes añadir propiedades a cada correo electrónico (por ejemplo, estado, prioridad o incluso etiquetas) y, a continuación, ordenarlos, agruparlos o filtrarlos en función de ellas.

¿Necesitas realizar un seguimiento de los mensajes pendientes o mantener a la vista los mensajes de alta prioridad? No hay problema. Puedes filtrar por cualquier criterio: remitente, palabras clave, adjuntos o tus propiedades personalizadas.

Función n.º 3: formato enriquecido y redacción con IA

Escribe respuestas de correo electrónico con Notion IA

Escribir correos electrónicos en Notion Mail es como crear un documento de Notion. Puedes utilizar títulos, casillas de selección, llamadas e incluso colores.

Esto facilita la organización de ideas, el uso compartido de elementos de acción o, simplemente, hace que tus mensajes sean más atractivos, especialmente para la comunicación en equipo.

Además, Notion IA extrae datos de tu entorno de trabajo para ayudarte a redactar respuestas de correo electrónico con IA que suenen como tú o como tu marca. Incluso puedes configurarlo para que sugiera respuestas automáticamente a medida que llegan los correos electrónicos y mejorar tu redacción.

Precios de Notion Mail

Plan Free

Más: 12 $ al mes por usuario

Business: 24 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

(Notion Mail está disponible como parte de tu plan de Notion, no como una suscripción independiente)*

🧠 Dato curioso: Revisar el correo electrónico puede, literalmente, dejarte sin aliento. La apnea de pantalla se produce cuando, inconscientemente, aguantas la respiración mientras lees mensajes, especialmente los estresantes. Es algo real y afecta a tu concentración y energía.

¿Qué es Gmail?

a través de Gmail

Gmail es la plataforma de correo electrónico más utilizada de Google, diseñada para una comunicación rápida y fiable con potentes funciones de búsqueda y organización inteligente. Facilita una comunicación fluida con funciones como la búsqueda de correos electrónicos y el filtrado de spam.

La herramienta se conecta con otros servicios de Google, como Google Drive, Calendar y Meet, y se puede acceder a ella a través de navegadores web, aplicaciones móviles y clientes de correo electrónico de terceros.

Gmail también es compatible con varias cuentas y ofrece una experiencia optimizada en la bandeja de entrada.

🧠 Dato curioso: El término «correo electrónico» fue utilizado por primera vez en 1979 por un programador estadounidense llamado Shiva Ayyadurai, quien también afirma haber inventado una versión temprana del sistema que utilizamos hoy en día. Su afirmación es objeto de debate, pero el término se ha quedado.

Funciones de Gmail

Estas son algunas de las funciones de Gmail que puedes explorar. 👇

Función n.º 1: respuestas con IA y limpieza de la bandeja de entrada

Usa IA para escribir por ti en Gmail

La última novedad de Gmail es la asistencia para la redacción de Gemini, su asistente de IA, que tiene en cuenta el contexto. Supone un gran ahorro de tiempo cuando la bandeja de entrada está llena y hay que mantener las conversaciones en marcha.

También puedes configurar el reenvío automático en la plataforma.

¿Necesitas una limpieza general? Pide a Gemini que borre «todas las promociones no leídas del año pasado» o que archive los boletines informativos que ya has leído por encima. El asistente se encarga de esas tareas aburridas para que tú dediques menos tiempo a hacer clic en «eliminar».

Función n.º 2: programación fluida y visualización flexible

Programa eventos sin salir de Gmail

Cuando un correo electrónico comienza a desviarse hacia el territorio del calendario, Gmail se da cuenta. Aparece un pequeño panel con tus espacios libres, listos para pegar en el hilo. Los clientes eligen una hora, tú haces clic en confirmar y se actualizan los calendarios de todos.

Además, obtienes opciones de visualización flexibles

Elige la vista Predeterminada, Cómoda o Compacta para que quepan tantos mensajes como quieras en la pantalla. Activa el panel de vista previa para leer un mensaje mientras sigues explorando la lista. Menos clics, clasificación más rápida.

Función n.º 3: Organización sólida del correo electrónico y gestión de tareas

Crea tareas de Google para conectar elementos de acción con tu correo electrónico

Los rótulos funcionan como carpetas, pero mejor. Puedes etiquetar un correo electrónico con varios rótulos, codificarlos por colores y ocultar los que no necesites hoy. Las estrellas marcan todo lo importante y los filtros mantienen automáticamente fuera de la vista el spam y los elementos de baja prioridad.

Y con un solo toque, puedes convertir un correo electrónico en una tarea, que aparecerá en Google Tasks y en tu Calendario. Los plazos, recordatorios y seguimientos viajan contigo; nada se pierde entre apps.

Precios de Gmail

Plan Free

Business Starter: 7 $/mes por usuario

Business Standard: 14 $/mes por usuario

Business Plus: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

(El precio de Gmail está incluido en los planes de precios de Google Workspace)*

🔍 ¿Sabías que...? En 2012, el equipo de campaña de Barack Obama utilizó más de 50 pruebas de líneas de asunto por correo electrónico para optimizar las tasas de donación. ¿La línea de asunto más exitosa? Solo una palabra: «Hola»

Notion Mail frente a Gmail: comparación de funciones

Si estás comparando Notion Mail y Gmail para simplificar la comunicación, es obvio que ambos lo hacen de forma diferente. Uno se inclina por la integración y la personalización del entorno de trabajo, mientras que el otro destaca por su IA y su fiabilidad.

Analicemos qué diferencia a estas dos herramientas de productividad para el correo electrónico. ⚒️

Criterios Notion Mail Gmail Compatibilidad con plataformas Web, app para Mac Web, Android, iOS, clientes de escritorio como Outlook, Apple Mail y Thunderbird Soporte para cuentas Solo funciona con cuentas de Gmail o Google Compatible con Gmail y cuentas externas a través de IMAP/POP Interfaz y diseño Interfaz de usuario limpia al estilo Notion, editor de bloques, vistas de estilo de base de datos personalizables Interfaz clásica de Gmail, temas personalizados y hilos de conversaciones Organización de la bandeja de entrada «Vistas» personalizables con filtros y agrupación, rótulos automáticos con IA y bandeja de entrada no compartida Rótulos, categorías como Principal, Social y Promociones, filtros personalizados, pestañas y una bandeja de entrada unificada Funciones de IA IA para organizar, rotular, redactar respuestas y hacer referencia a páginas de Notion Gemini IA para redactar, resumir, buscar y sugerir reuniones Integraciones Integración profunda con el Calendario y el entorno de trabajo de Notion, @menciones para las páginas de Notion Integración con Google Workspace, incluyendo Calendar, Drive, Meet, Chat, Docs, Hojas de cálculo y más Atajos de teclado Barra de comandos (CMD/CTRL+K); compatibilidad con la mayoría de los atajos de Gmail; no es totalmente compatible con el teclado Amplios atajos de teclado; optimizados para usuarios avanzados Archivar automáticamente y posponer Sin archivado automático después del envío y sin función «enviar y posponer» Enviar y archivar, posponer, enviar y posponer, y recordatorios están disponibles Funciones exclusivas Editor de bloques de Notion en el correo electrónico, @mención de páginas de Notion, vistas personalizadas de la bandeja de entrada Modo confidencial, redacción inteligente, reacciones con emojis (móvil), compatibilidad con cuentas externas, la mejor búsqueda de su clase Precios Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/mes por usuario (Mail se incluye con otras aplicaciones de Notion) Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $/mes por usuario (Gmail se incluye en los planes de pago de Google Workspace)

Función n.º 1: Organización del correo electrónico

Mantener tu bandeja de entrada ordenada comienza por cómo se organizan los correos electrónicos. Veamos cómo lo hace cada herramienta.

Notion Mail

Notion Mail se centra en la personalización. Puedes crear tus propios rótulos, como «Clientes», «Boletines informativos» o «Urgente», y dejar que la IA los clasifique automáticamente. Es flexible y se adapta a flujos de trabajo específicos, lo que te permite crear «mini bandejas de entrada» dentro de tu bandeja de entrada principal.

Gmail

Gmail también ofrece herramientas de organización sólidas, como rótulos, filtros y categorías, pero gran parte de ellas son manuales. Es fiable, pero menos dinámico si buscas algo más adaptable o basado en IA.

🏆 Ganador: Notion Mail por sus opciones avanzadas de personalización y organización.

🧠 Dato curioso: Cuando se lanzó Gmail, ofrecía 1 GB de almacenamiento gratis, unas 500 veces más que sus competidores en ese momento. La gente pensó que era una broma del Día de los Inocentes porque se lanzó el 1 de abril.

Función n.º 2: IA y automatización

Exploremos cómo ambas herramientas utilizan la IA y la automatización para hacer que el correo electrónico sea más inteligente y rápido.

Notion Mail

Notion Mail se toma muy en serio la IA en el correo electrónico.

Puede redactar correos electrónicos, generar respuestas inteligentes, resumir hilos e incluso priorizar lo que llega primero a tu bandeja de entrada.

La herramienta también es compatible con fragmentos reutilizables y automatiza las tareas repetitivas, lo que la convierte en un asistente de flujo de trabajo más que en un simple cliente de correo electrónico.

Gmail

Gmail tiene funciones inteligentes integradas, como filtro de spam, respuestas inteligentes y recordatorios de seguimiento. Son fiables, pero menos personalizables, más adecuadas para un uso general que para flujos de trabajo complejos.

Con Gemini, Gmail ofrece ayuda basada en IA para escribir, resumir y comprender el contexto, aunque todavía parece más un complemento que una herramienta nativa del flujo de trabajo.

🏆 Ganador: Notion Mail por la automatización del flujo de trabajo y la personalización avanzada.

Función n.º 3: Integración y ecosistema

Veamos cómo encaja cada herramienta en su entorno de trabajo y ecosistema de apps más amplio.

Notion Mail

Notion Mail se integra perfectamente con la suite Notion, incluyendo su calendario, documentos y proyectos. Puedes hacer referencia a páginas de Notion en correos electrónicos y programar reuniones desde la bandeja de entrada. Sin embargo, aún no es posible enlazar correos electrónicos directamente a bases de datos de Notion, lo que limita una integración más profunda.

Gmail

Las integraciones de Gmail prosperan en el ecosistema de Google.

Todo, desde Google Calendar hasta Drive y Meet, está a un clic de distancia. Es especialmente útil para equipos que ya utilizan Google Workspace.

🏆 Ganador: Gmail por su integración más amplia y madura con Google Workspace y otras herramientas.

🔍 ¿Sabías que...? La expresión «fatiga del correo electrónico » se convirtió en un tema de estudio formal durante la pandemia, ya que el teletrabajo hizo que las bandejas de entrada estuvieran más saturadas y fueran más agotadoras emocionalmente que nunca.

Función n.º 4: Seguridad y privacidad

La seguridad es importante, especialmente en tu bandeja de entrada. A continuación te mostramos cómo protege cada herramienta tus datos.

Notion Mail

Notion Mail es seguro, con cumplimiento de SOC 2 Tipo 1 y HIPAA. Sin embargo, recientemente ha dejado de ofrecer cifrado de extremo a extremo tras adquirir Skiff, lo que ha decepcionado a algunos usuarios preocupados por la privacidad.

Gmail

Gmail es líder en seguridad madura y de nivel corporativo. Obtienes autenticación de dos factores (autenticación de dos factores, 2FA), protección avanzada contra phishing y parches de seguridad periódicos.

Pero, al ser un producto de Google, los críticos de la privacidad suelen señalar su modelo de negocio basado en la publicidad.

🏆 Ganador: Gmail por su seguridad avanzada y fiabilidad.

Notion Mail frente a Gmail en Reddit

¿Aún no te decides? ¡Quizás estas opiniones reales de Reddit te ayuden!

Aunque no hay hilos específicos que comparen ambos, esto es lo que un usuario opina sobre Notion Mail:

Mi primera impresión es que se parece a Notion y me parece más funcional en comparación con otros envoltorios de Gmail que he probado en el pasado. Creo que mucho de esto tiene que ver con las capacidades de las vistas personalizables (filtros, agrupaciones, propiedades)... Ahora mismo, lo único que me confunde es si las propiedades son universales o solo están vinculadas a una vista. Parece que sigo viendo las propiedades «Prioridad» y «Estado», que en mi opinión deberían ser lo mismo. No estoy seguro de si son predeterminadas en la app/sistema.

Aunque algunos usuarios mencionan que es una alternativa al front-end de Gmail:

Después de probar el nuevo Notion Mail, creo que lo estamos entendiendo todo mal. No es realmente una nueva app de correo electrónico que te cambie la vida, es solo una interfaz alternativa a Gmail... con un aspecto mucho mejor. Ofrece una panorámica sencilla de tu correo. Te ayuda a clasificar los correos electrónicos con rótulos automáticos (vistas). Pero eso es todo... Voy a utilizarlo, ya que no tiene inconvenientes reales, pero hasta que veamos una integración entre Notion Mail y las bases de datos de Notion, no hay razones de peso para utilizarlo.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Notion Mail frente a Gmail

¿No te decides entre la personalización de Notion Mail y la fiabilidad de Gmail? Quizás sea hora de dejar de elegir entre bandejas de entrada.

ClickUp es la app que lo tiene todo para trabajar, ya que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda con IA de última generación.

Veamos cómo se compara esta herramienta de gestión de tareas de correo electrónico con estas dos herramientas. ⚖️

Ventaja n.º 1 de ClickUp: gestión de proyectos por correo electrónico

Los correos electrónicos y la gestión de proyectos no siempre van de la mano. Es posible que recibas una solicitud de un cliente por correo electrónico, vayas a tu gestor de tareas para registrarla, etiquetes a un compañero de equipo en tu canal de comunicaciones para que la siga y luego olvides en qué pestaña estaba el adjunto.

La gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp elimina esto.

La herramienta de gestión de proyectos por correo electrónico lleva tu bandeja de entrada a tu flujo de trabajo, literalmente.

Elimina el «impuesto del interruptor» enviando y recibiendo correos electrónicos directamente desde tu entorno de trabajo

Actúa ahora mismo convirtiendo los mensajes en ahora mismo convirtiendo los mensajes en tareas de ClickUp

Capta la atención de los miembros relevantes del equipo etiquetándolos

Reduce el esfuerzo manual configurando respuestas automáticas para diversos desencadenantes

Centraliza las comunicaciones con la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp Convierte los correos electrónicos en tareas procesables con la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp

Supongamos que formas parte de un equipo de una startup remota que se encarga de la incorporación de clientes. Un cliente te envía por correo electrónico algunas preguntas y solicitudes. Solo tienes que enlazar el correo electrónico a una tarea en ClickUp, asignarla a tu compañero de equipo y adjuntar todos los archivos pertinentes.

¿Ya tienes un conjunto de herramientas de correo electrónico fijas? No tienes que renunciar a ellas.

La integración de ClickUp con Gmail te permite transformar tu bandeja de entrada en una herramienta de productividad. Puedes crear tareas directamente desde Gmail, adjuntar correos electrónicos a tareas existentes e incluso comentar tareas utilizando el contenido del correo electrónico.

Esto facilita la captura de solicitudes importantes, la asignación de trabajo y el establecimiento de plazos en tiempo real.

También puedes configurar una automatización de ClickUp para desencadenar la creación de tareas o respuestas por correo electrónico en función de la actividad de Gmail.

Enlaza tus tareas con la integración de ClickUp y Outlook

La integración de ClickUp y Outlook ofrece a los usuarios de Microsoft el mismo flujo de trabajo optimizado. También puedes responder o enviar correos electrónicos desde ClickUp utilizando tu dirección de Outlook.

Descubre lo que Samantha Dengate, directora sénior de proyectos, opina sobre Diggs y ClickUp:

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las tareas pendientes, chatear y colaborar en las tareas.

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las acciones pendientes, chatear y colaborar dentro de las tareas.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: asistencia contextual con IA

Mientras que Gmail y Notion cuentan con asistentes basados en IA, ClickUp reinventa la forma en que se realiza el trabajo a través de una IA diseñada específicamente que va mucho más allá de tu bandeja de entrada.

ClickUp Brain es el motor de IA neuronal de la plataforma para gestionar el trabajo.

A diferencia de los asistentes de IA generales, ClickUp Brain se integra directamente en tus flujos de trabajo y ofrece soporte inteligente y contextual en proyectos, documentos y equipos.

Deja que ClickUp Brain optimice tu flujo de trabajo en segundos

Supongamos que estás dirigiendo el lanzamiento de un producto y gestionando docenas de elementos: estudios de mercado, borradores de textos, aprobaciones de diseños y comentarios de las partes interesadas. ClickUp Brain entra en acción como tu AI Knowledge Manager para localizar al instante los documentos o actualizaciones relevantes.

Simplemente pregunta «¿Cuál es la última versión del cronograma de lanzamiento?» y capturará exactamente lo que necesitas.

A continuación, actúa como tu AI Project Manager, resumiendo el progreso del proyecto, creando actualizaciones del equipo y generando borradores de contenido para la campaña de marketing. Con más de 100 herramientas de IA específicas para cada rol integradas, ClickUp Brain acelera tu flujo de trabajo.

En la parte superior se encuentra ClickUp AI Notetaker, un asistente para reuniones que hace que cada conversación cuente, incluso cuando no estás en la sala.

Transforma las notas de las reuniones en información útil con ClickUp AI Notetaker

Supongamos que tu equipo de UX tiene una sesión de comentarios con las partes interesadas. Mientras se celebra la reunión, el tomador de notas de IA transcribe toda la conversación en tiempo real, capturando cada punto de los comentarios.

Cuando finaliza la llamada, el tomador de notas ya ha generado un resumen, identificado los elementos clave y asignado tareas como «revisar los wireframes» o «actualizar el flujo de usuarios» a los miembros del equipo adecuados en ClickUp.

Mientras ClickUp Brain se encarga de la automatización, las herramientas de colaboración de ClickUp mantienen a todos en la misma página.

Empecemos con ClickUp Chat, un hub de mensajería integrado que mantiene las conversaciones de tu equipo justo donde se realiza el trabajo.

Resume los hilos de chat con ClickUp Brain

Por ejemplo, supongamos que tu equipo de marketing está intercambiando ideas para una campaña en un canal de chat y alguien sugiere: «Hagamos una encuesta de opinión a los clientes». Puedes convertir este mensaje en una tarea, asignarla, establecer una fecha límite y enlazarla a tu lista de campañas del segundo trimestre, ¡todo sin salir del chat!

Además, ClickUp Brain resume hilos completos de chat, sugiere los siguientes pasos e incluso proporciona un resumen rápido si entras tarde en un chat. Los jefes de equipo también pueden realizar videollamadas o llamadas de audio rápidas con SyncUps.

Utiliza el agente de respuestas automáticas en el chat de ClickUp para obtener información más rápidamente

¿Necesitas respuestas rápidas a tus preguntas y no sabes dónde encontrarlas? Solo tienes que preguntar a uno de los agentes de piloto automático con IA y no tendrás que esperar a que tu compañero de trabajo, que se encuentra en otra zona horaria, te responda.

¿Necesitas algo para una colaboración más estructurada, como crear una propuesta o redactar materiales de incorporación?

ClickUp Docs pasa a primer plano.

Colabora con tu equipo en tiempo real utilizando ClickUp Docs

Imagina que eres un gestor de proyectos y estás lanzando un nuevo producto. Abres un documento de ClickUp para redactar el plan de lanzamiento. Mientras escribes, puedes insertar una lista de tareas con fechas límite, etiquetar a tu diseñador para que apruebe los bocetos y añadir un tablero Kanban en vivo que muestra el progreso en tiempo real.

El equipo puede trabajar en conjunto, comentar, editar, dar formato y realizar el seguimiento de los cambios.

Y con plantillas predefinidas personalizables para todo, desde propuestas hasta wikis de equipo, nunca tendrás que empezar desde cero. ¿Necesitas acceso rápido? El hub de documentos hace que encontrar cualquier cosa sea muy fácil.

📮ClickUp Insight: Casi el 42 % de los trabajadores del conocimiento prefieren el correo electrónico para la comunicación en equipo. Pero esto tiene un coste. Dado que la mayoría de los correos electrónicos solo llegan a determinados compañeros de equipo, el conocimiento queda fragmentado, lo que dificulta la colaboración y la toma de decisiones rápidas. Para mejorar la visibilidad y acelerar la colaboración, aprovecha una app, aplicación para todo el trabajo como ClickUp, que convierte tus correos electrónicos en tareas procesables en cuestión de segundos

Optimice la comunicación en el lugar de trabajo con ClickUp

Cuando se trata de Gmail vs. Notion Mail, la elección correcta depende de tus prioridades. ¿Quieres el ecosistema probado y comprobado de Gmail o el nuevo enfoque de Notion Mail para una comunicación minimalista y enfocada?

Pero aquí está el problema: ninguno de los dos gestiona nada más que el correo electrónico.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo. Conecta tu bandeja de entrada, tareas, archivos y notas de reuniones con IA y herramientas de colaboración, lo que ayuda a crear claridad entre los equipos sobre todo lo relacionado con el trabajo.

¿A qué esperas? ¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo!