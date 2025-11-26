Notion Mail vs. Superhuman: ¿cuál es la opción más inteligente?

Son las 11:47 p. m. Te prometiste a ti mismo que te desconectarías hace dos horas, pero aquí sigues, respondiendo a correos electrónicos que marcaste hace días y que habías olvidado. Te preguntas si el problema es el tiempo o la herramienta.

La herramienta de moda es Notion Mail, y sientes curiosidad por ella.

Superhuman también ha llamado tu atención, con todo el revuelo que ha causado su atajo de teclado.

La verdadera pregunta es qué herramienta te ayuda a salir más rápido de tu bandeja de entrada. Ahí es donde entra en juego este análisis comparativo entre Notion Mail y Superhuman.

¡Empecemos! 🧰

Notion Mail y Superhuman de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen:

Criterios Notion Mail Superhuman ClickUp (bonificación) Enfoque Envoltura para Gmail con integración de Notion; ideal para usuarios intensivos de Notion. Cliente de correo electrónico independiente y centrado en la productividad para profesionales. Plataforma de productividad todo en uno con gestión de proyectos, tareas, documentos y gestión de proyectos por correo electrónico integrados. Cuentas compatibles Solo Gmail, vinculado a cuentas de Notion. Varias cuentas de Gmail y Outlook Gmail, Outlook y otras integraciones de correo electrónico (varía según la configuración del entorno de trabajo). Disponibilidad de la plataforma Basada en la web y sin modo sin conexión disponible. Disponible para Mac, Windows, web, iOS, Android y con modo sin conexión completo. Web, Windows, Mac, iOS, Android; modo sin conexión para tareas y documentos. Funciones de IA Notion IA para consultar páginas de Notion y asistencia básica para la redacción. IA avanzada, borradores de respuestas con tu tono, seguimientos automáticos y resúmenes. ClickUp AI para la redacción de correos electrónicos, la automatización de tareas, los resúmenes y las sugerencias inteligentes en la gestión del trabajo. Organización de la bandeja de entrada Vistas (categorización automática y manual con IA y filtros) Bandejas de entrada divididas, rótulos inteligentes y categorización automática avanzada. Bandeja de entrada unificada para correo electrónico y tareas, vistas personalizables, automatización y filtrado. Colaboración Referencia páginas de Notion en correos electrónicos Comparte la vista en directo de los correos electrónicos, comenta/realiza menciones a tus compañeros de equipo, realiza la automatización del reenvío de correos electrónicos y comparte borradores. Asigna correos electrónicos como tareas, comenta, realiza menciones a compañeros de equipo, vincula correos electrónicos a proyectos y colabora en tiempo real. Integraciones Profunda integración con el entorno de trabajo de Notion. Se integra con Gmail y Outlook, entre otras herramientas. Profunda integración con tareas, documentos, chat, Calendario y más de 1000 herramientas a través de las integraciones de ClickUp.

¿Qué es Notion Mail?

a través de Notion Mail

Notion Mail es un cliente de correo electrónico basado en IA que permite a los usuarios organizar su bandeja de entrada, redactar respuestas y programar reuniones dentro de Notion. Está diseñado como una aplicación independiente, accesible a través de la web, y funciona con cuentas de Gmail y Google Workspace.

Esta aplicación tiene una interfaz minimalista y personalizable que se ajusta a la filosofía de diseño de Notion.

Funciones de Notion Mail

Exploremos algunas de las funciones que hacen que Notion Mail sea especial.

Función n.º 1: rótulos automáticos y organización de la bandeja de entrada con tecnología IA de Notion.

Deja que Notion Mail gestione tu bandeja de entrada

¿Tienes que ordenar una bandeja de entrada desordenada? Notion Mail cuenta con IA para hacer el trabajo pesado. Analiza el contenido, el remitente y el contexto de cada mensaje, y luego sugiere y aplica rótulos automáticamente. Eso significa que ya no tendrás que arrastrar los correos electrónicos a carpetas individualmente.

También puedes crear tus propios rótulos y, con el tiempo, la IA aprenderá cómo te gusta ordenar las cosas. Es como enseñarle a tu bandeja de entrada a trabajar a tu manera.

Función n.º 2: vistas personalizadas de la bandeja de entrada, filtros y escritura basada en bloques.

Filtra tu bandeja de entrada con Notion Mail

En lugar de quedarte atascado con el habitual desplazamiento interminable de correos electrónicos, Notion Mail te permite crear vistas personalizadas de la bandeja de entrada compartida. ¿Quieres ver solo los mensajes de tu equipo? ¿O solo los correos electrónicos no leídos de los clientes? Puedes filtrar por remitente, rótulo, estado y mucho más.

Además, si estás acostumbrado a escribir en Notion, el editor de correo electrónico te resultará muy cómodo.

Puedes utilizar bloques para añadir títulos, listas de control, llamadas, viñetas e incluso bloques de código. El conocido comando de barra inclinada (/) también está integrado, por lo que el formato es rápido y flexible. Es un cambio refrescante respecto a la monotonía del correo electrónico de texto sin formato.

📮ClickUp Insight: Casi el 42 % de los trabajadores del conocimiento prefieren el correo electrónico para la comunicación en el equipo. Pero esto tiene un coste. Dado que la mayoría de los correos electrónicos solo llegan a determinados compañeros de equipo, el conocimiento permanece fragmentado, lo que dificulta la colaboración y la toma de decisiones rápidas. Para mejorar la visibilidad y acelerar la colaboración, aprovecha una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, que convierte tus correos electrónicos en tareas procesables en cuestión de segundos.

Función n.º 3: Plantillas y programación integrada

Programa elementos con tus correos electrónicos

Notion Mail hace que los correos electrónicos repetitivos sean menos aburridos. Puedes guardar el texto que utilizas con frecuencia como fragmentos e insertarlos en los mensajes con un solo clic. Tanto si gestionas tickets de Soporte como si haces un seguimiento de los clientes potenciales, esta función te ahorra mucho tiempo y mantiene la coherencia en tus respuestas.

Además, la integración con Notion Calendar te permite insertar enlaces de reserva directamente en tus correos electrónicos. Comprueba tu disponibilidad y ayuda a los destinatarios a elegir una hora, sin necesidad de utilizar un programador externo.

Precios de Notion Mail

Free

Más: 12 $ al mes por usuario.

Business: 24 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

¿Qué es Superhuman?

a través de Superhuman

Superhuman es un cliente de correo electrónico premium que mejora la productividad y optimiza la experiencia de correo electrónico con una interfaz rápida e intuitiva y potentes funciones. Ofrece atajos de teclado avanzados, confirmaciones de lectura, recordatorios de seguimiento e información basada en IA.

Esta aplicación es especialmente popular entre los profesionales y ejecutivos que manejan grandes volúmenes de correo electrónico a diario, ya que ofrece herramientas que priorizan la velocidad, la concentración y la productividad.

Funciones de Superhuman

Esto es lo que obtienes cuando pasas por la zona de alto rendimiento de este software de gestión de correo electrónico. 📈

Función n.º 1: organización de la bandeja de entrada y redacción impulsadas por IA

Pide a la IA de Superhuman que redacte tus correos electrónicos

La IA de Superhuman clasifica automáticamente los correos electrónicos en categorías inteligentes como marketing, presentaciones y actualizaciones sociales. También puedes entrenarla para crear rótulos automáticos personalizados utilizando indicaciones sencillas como «solicitudes de empleo» o «solicitudes de revisión de trabajo».

¿Tienes algunas ideas clave? El redactor de correo electrónico con IA de Superhuman puede convertirlas en correos electrónicos pulidos, acordes con tu marca y con tu Tono de voz. Aprende de tus mensajes anteriores para redactar respuestas que suenen como tú.

Además, Superhuman incluso redacta respuestas preliminares para todo lo que hay en tu bandeja de entrada: solo tienes que revisarlas, modificarlas si es necesario y pulsar enviar. También puedes indicarle que acorte, alargue, simplifique o reescriba cualquier cosa, lo que te da un control total sin tener que hacer el trabajo pesado.

Función n.º 2: recordatorios automáticos y búsqueda inteligente

Recibe recordatorios de seguimiento automáticos

¿Olvidaste marcar correos electrónicos o configurar recordatorios? Superhuman te cubre las espaldas. Te da una indicación automática para que hagas un seguimiento si alguien no ha respondido, e incluso puede escribir el mensaje de seguimiento por ti.

Tampoco es necesario que recuerdes el asunto exacto del correo ni quién lo envió. Solo tienes que escribir algo como «¿Dónde está la información del segundo trimestre?» o «Buscar respuestas que elogien nuestra presentación», y la búsqueda con IA de Superhuman te lo mostrará en cuestión de segundos.

Función n.º 3: Fragmentos

Organiza fragmentos para asegurarte de que no se te escape ningún detalle.

Si envías mensajes similares con frecuencia, Snippets te facilitará la vida. Solo tienes que guardar una respuesta (o incluso un correo electrónico completo con adjuntos y CC) y luego insertarla con un clic.

Los equipos también pueden realizar el uso compartido de fragmentos para mantener la coherencia.

¿Una ventaja adicional? Puedes automatizar flujos de trabajo completos, como reenviar solicitudes, responder y archivar, sin mover un dedo.

Precios de Superhuman

Empresas: 40 $ al mes por usuario.

Starter: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

El trabajo real suele estar desconectado del correo electrónico, y esa es la triste realidad para muchos de nosotros. La IA contextual puede transformar la forma en que el correo electrónico se conecta con el trabajo real, al salvar de forma inteligente la brecha entre la comunicación y la acción. En lugar de dejar que la información importante quede sepultada en las bandejas de entrada, la IA contextual puede analizar el contenido de los correos electrónicos, comprender su intención y mostrar automáticamente las tareas, documentos o actualizaciones de proyectos relevantes dentro de su plataforma de trabajo. Por ejemplo, si un correo electrónico contiene una solicitud o una fecha límite, la IA puede sugerir la creación de una tarea, enlazarla al proyecto adecuado o incluso asignarla al miembro del equipo correspondiente, todo ello sin necesidad de copiar manualmente o cambiar de herramienta. Esta integración perfecta garantiza que nada se pase por alto, lo que hace que tu flujo de trabajo sea más eficiente y mantiene a tu equipo alineado. Véalo en acción:

Notion Mail vs. Superhuman: comparación de funciones

Cuando se trata de clientes de correo electrónico diseñados para ofrecer velocidad y concentración, Notion Mail y Superhuman adoptan enfoques muy diferentes para ayudarte a alcanzar la bandeja de entrada vacía. Uno se inclina por la personalización y la clasificación basada en IA, mientras que el otro se centra en la velocidad y la precisión.

Examinemos estas herramientas de productividad para el correo electrónico más allá de las apariencias para determinar cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo. ⚒️

Función n.º 1: capacidades de IA

Comparemos cómo Notion y Superhuman utilizan la IA para gestionar tus correos electrónicos.

Notion Mail

Notion Mail se integra con Notion IA y ofrece asistencia básica, como la edición y el perfeccionamiento del texto de tus correos electrónicos. Puedes consultar las páginas de Notion mientras escribes, lo que resulta muy útil si ya estás familiarizado con el ecosistema de Notion.

Sin embargo, Notion Mail carece de funciones avanzadas de IA, como resúmenes automáticos, búsquedas potentes basadas en IA y redacción de correos electrónicos con tu propio estilo.

Superhuman

Superhuman, por su parte, te permite utilizar la IA en los correos electrónicos de forma extensiva. Puede redactar respuestas con tu tono de voz aprendiendo cómo escribes habitualmente. Es lo suficientemente inteligente como para detectar cuándo es necesario un seguimiento y puede generarlo por ti.

Además, cuenta con una búsqueda basada en IA que te permite escribir preguntas en inglés sencillo y obtener la información esencial sin tener que buscar. ¿Necesitas una panorámica rápida de un correo electrónico? Superhuman muestra un resumen de una línea generado por IA encima de cada mensaje.

🏆 Ganador: Superhuman, por su IA contextual integrada en tu bandeja de entrada.

Función n.º 2: Entorno de trabajo unificado

Veamos cómo Notion y Superhuman mantienen tus correos electrónicos y tareas juntos (o no).

Notion Mail

Si ya eres usuario de Notion, aquí todo es más fácil.

Como está integrada de forma nativa en el entorno de trabajo de Notion, puedes hacer referencia o enlazar páginas directamente desde tus correos electrónicos o incluso redactar respuestas a partir de un documento. Esto hace que tu flujo de trabajo resulte menos fragmentado.

Superhuman

Aunque Superhuman tiene compatibilidad con herramientas populares, su experiencia de correo electrónico sigue estando separada de otros hubs de trabajo.

Puedes enlazar herramientas como Asana o Slack, pero esas conexiones son más transaccionales que transformadoras. Aún tienes que saltar entre aplicaciones, lo que crea fricción y rompe tu flujo.

🏆 Ganador: ¡Empate! Notion Mail gana en flujos de trabajo ajustados a Notion; Superhuman gana en flujos de trabajo colaborativos de correo electrónico. Elige tu prioridad.

Función n.º 3: Clasificación y filtrado de correos electrónicos

Veamos cómo Notion y Superhuman te ayudan a clasificar y priorizar los correos electrónicos.

Notion Mail

Notion Mail es una excelente opción para organizar y clasificar el correo electrónico. Su función «Vistas» te permite categorizar tu bandeja de entrada en segmentos personalizados, como hilos con prioridad, mensajes relacionados con proyectos, boletines informativos o cualquier otra cosa que te interese.

Dependiendo de cuán práctico quieras ser, estas vistas pueden ser impulsadas por sugerencias de IA o configuradas manualmente.

Superhuman

Superhuman adopta un enfoque similar con su «Bandeja de entrada dividida», que clasifica tu correo electrónico en secciones como VIP, mensajes del equipo o herramientas, ya sea de forma automática o según las reglas que definas.

La plataforma también ofrece compatibilidad con el reenvío automático de mensajes, la respuesta automática o el marcado de tareas como terminadas sin siquiera abrirlas.

🏆 Ganador: ¡Empate! Ambas herramientas ofrecen formas sólidas de acabar con el caos de la bandeja de entrada.

Notion Mail vs. Superhuman en Reddit

Hemos acudido a Reddit para comparar Notion Mail y Superhuman, y esto es lo que hemos descubierto.

Un usuario de Reddit compara ambas aplicaciones:

Soy usuario de Superhuman desde octubre de 2020. Algunas de mis observaciones Es intuitivo y tiene los mismos atajos de teclado. Sin embargo, Notion Mail no ofrece una experiencia completa solo con el teclado. Aún debes hacer clic para acceder a algunos lugares, como una bandeja de entrada dividida diferente u otra cuentaNo hay una «vista» solo para archivos, es decir, no puedes G+A y no hay carpetas solo para archivos, sino que debes ir a «todos los correos»No hay confirmaciones de lectura (!!)No hay ventaja los lunes por la mañana, cuando consigo mi puntuación de bandeja de entrada cero Sinceramente, la experiencia es similar y, para ser la primera versión, está bastante bien. No estoy seguro de si la diferencia entre Notion Mail (incluso esta primera versión) y mi querida Superhuman es >= 30 $. Aunque me mataría perder mi racha de bandeja de entrada vacía.

Soy usuario de Superhuman desde octubre de 2020. Algunas de mis observaciones

Es intuitivo y tiene los mismos atajos de teclado. Sin embargo, Notion Mail no ofrece una experiencia completa solo con el teclado. Aún debes hacer clic para acceder a algunos lugares, como una bandeja de entrada dividida diferente u otra cuentaNo hay una «vista» solo para archivos, es decir, no puedes G+A y no hay carpetas solo para archivos, sino que debes ir a «todos los correos»No hay confirmaciones de lectura (!!)No hay ventaja los lunes por la mañana, cuando consigo mi puntuación de bandeja de entrada cero

Sinceramente, la experiencia es similar y, para ser la primera versión, está bastante bien. No estoy seguro de si la diferencia entre Notion Mail (incluso esta primera versión) y mi querida Superhuman es >= 30 $. Aunque me mataría perder mi racha de bandeja de entrada vacía.

Algunos usuarios aprecian la interfaz de Superhuman:

Para mí también fue el diseño visual. Los atajos son geniales, pero se pueden replicar en otros clientes. Sin embargo, la interfaz de Superhuman es 👌

Para mí también fue el diseño visual. Los atajos son geniales, pero se pueden replicar en otros clientes. Sin embargo, la interfaz de Superhuman es 👌

Mientras que otros usuarios aprecian Notion Mail:

Lo estaba esperando con impaciencia y lo recibí hace dos días. Tengo miles de correos electrónicos organizados en varias docenas de rótulos de clientes y proyectos, y estaba deseando poder utilizar las nuevas herramientas de organización. Ha importado mis etiquetas de Gmail, pero no tiene los correos electrónicos asignados a las etiquetas. Por lo tanto, me resulta completamente inútil, a menos que haya una solución fácil que se me escape.

Lo estaba esperando con impaciencia y lo recibí hace dos días. Tengo miles de correos electrónicos organizados en varias docenas de rótulos de clientes y proyectos, y estaba deseando probar las nuevas herramientas de organización.

Ha importado mis etiquetas de Gmail, pero no tiene los correos electrónicos asignados a las etiquetas. Por lo tanto, me resulta completamente inútil, a menos que haya una solución fácil que se me escape.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Notion Mail y Superhuman.

Cuando no puedas decidirte entre la opción A y la B (en este caso, Notion y Superhuman), ¿por qué no optas por la opción C?

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Comparemos ClickUp con Notion Mail y Superhuman. ⚓

Ventaja n.º 1 de ClickUp: gestión de proyectos por correo electrónico.

¿Te cuesta cambiar constantemente de pestaña, pierdes hilos y tienes que copiar manualmente las tareas de tu bandeja de entrada a tu lista de tareas pendientes?

Entra en ClickUp Gestión de proyectos de correo electrónico.

En lugar de tratar el correo electrónico como una aplicación independiente, la herramienta lo sitúa en el centro de tu flujo de trabajo. Puedes enviar y recibir correos electrónicos directamente desde las tareas, vincular hilos de correo electrónico al trabajo relevante e incluso asignar seguimientos sin salir de tu entorno de trabajo.

Mientras que Superhuman se centra en la velocidad y Notion Mail intenta organizar tus correos electrónicos y tu bandeja de entrada en una base de datos, ClickUp va más allá. Convierte los correos electrónicos de tu bandeja de entrada unificada en tareas de ClickUp que se pueden llevar a cabo.

Por ejemplo, si estás gestionando el lanzamiento de un producto y recibes un correo electrónico con comentarios detallados de un cliente sobre una función beta. Simplemente puedes reenviar el correo electrónico a tu entorno de trabajo, donde se convertirá automáticamente en una tarea.

Centraliza tu trabajo con la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp. Envía correos electrónicos sin salir de tu entorno de trabajo con ClickUp Gestión de proyectos de correo electrónico.

El asunto se convierte en el nombre de la tarea, el cuerpo es la descripción y los adjuntos se incluyen para la gestión de tareas por correo electrónico. A continuación, puede asignarla a un desarrollador, establecer una fecha límite e incluso activar una automatización para notificar al equipo de producto. La plataforma todo en uno permite a todos los participantes en el proyecto ver los mismos hilos de correo electrónico, añadir comentarios, etiquetarse entre sí y realizar un seguimiento de las decisiones.

Esto es lo que opina Philip Storry, administrador sénior de sistemas en SYZYGY:

ClickUp ha sustituido una complicada combinación de tickets de asistencia técnica y cadenas de correo electrónico por una única tarea y subtareas para cada elemento/evento del proceso, lo que garantiza que no se pase nada por alto y que todo se haga en el momento adecuado. Ninguna solución anterior ha sido capaz de coordinar cuatro departamentos con tanta facilidad como ClickUp.

ClickUp ha sustituido una complicada combinación de tickets de asistencia técnica y cadenas de correo electrónico por una única tarea y subtareas para cada elemento/evento del proceso, lo que garantiza que no se pase nada por alto y que todo se haga en el momento adecuado. Ninguna solución anterior ha sido capaz de coordinar cuatro departamentos con tanta facilidad como ClickUp.

Puedes configurarla para que cada envío de formulario de asistencia envíe automáticamente un correo electrónico al cliente y cree una tarea para tu equipo de soporte, con prioridad, persona asignada y fecha límite.

Esto se vuelve aún más potente cuando se incorpora la integración de ClickUp y Outlook. ¿Tienes un correo electrónico que requiere seguimiento? Simplemente conviértelo en una tarea directamente desde Outlook.

Y si eres usuario de Gmail, la experiencia es igual de fluida. La integración de ClickUp y Gmail convierte cualquier correo electrónico en una tarea con un par de clics, ya sea a través del complemento de Gmail o de la extensión de Chrome.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: funciones basadas en IA.

El problema es el siguiente: los equipos dedican horas cada semana a buscar información, resumir documentos y redactar actualizaciones. De hecho, un profesional medio pierde más de 30 minutos al día solo buscando información relacionada con el trabajo. Eso supone más de 120 horas al año dedicadas a rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. (Fuente: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, el asistente basado en IA de la plataforma, está profundamente integrado en la plataforma de gestión de proyectos por correo electrónico y comprende el contexto de tu trabajo.

Redacta correos electrónicos de ventas entrantes que aborden las objeciones más comunes y ofrezcan pruebas sociales utilizando ClickUp Brain.

Supongamos que estás gestionando el lanzamiento de un producto complejo y necesitas un resumen rápido de la situación actual. No tienes que revisar seis listas de tareas, cuatro notas de reuniones y un documento del mes pasado.

Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain en lenguaje natural. Al instante te mostrará las tareas, los plazos y los obstáculos relevantes.

📌 Ejemplo de indicación: ¿Cuál es el estado actual del lanzamiento del producto del tercer trimestre? Incluye las tareas principales, cualquier obstáculo para las tareas y quién es responsable de cada elemento.

¿Necesitas escribir una actualización rápida para las partes interesadas? El agente de IA para redacción de correos electrónicos redacta un informe de estado utilizando datos del proyecto en tiempo real. ¿Estás creando un calendario de contenido? Puede generar esquemas y, a continuación, ClickUp Brain puede intervenir para ayudarte a pulir aún más los borradores.

Ahora, hablemos de reuniones.

Si tu equipo está desbordado por las llamadas, ClickUp AI Notetaker resuelve ese problema con la automatización. Transcribe las reuniones en tiempo real, resume los puntos clave y, lo más importante, crea automáticamente tareas a partir de los elementos de acción.

Confía en ClickUp AI Notetaker para que te ayude durante las reuniones

Ya no tendrás que esforzarte por recordar lo que se decidió y quién hace qué. El trabajo se documenta y se asigna en tu entorno de trabajo cuando finaliza la llamada.

Por ejemplo, un equipo de éxito del cliente podría organizar una sesión de comentarios con un cliente importante. El AI Notetaker transcribe toda la llamada, marca las solicitudes de mejora como tareas y publica un resumen TL;DR en tu canal de chat interno. Incluso los compañeros de equipo que no pudieron asistir se ponen al día al instante y están listos para actuar.

Una vez que hayas registrado tus tareas y tengas claras tus prioridades, el siguiente reto es asegurarte de que todos los que trabajan juntos estén alineados.

ClickUp Chat es donde tu estrategia se convierte en ejecución con tu equipo, no a su alrededor.

Supongamos que estás en un hilo de chat discutiendo la solicitud urgente de un cliente. Alguien hace una mención sobre una solución, otro sugiere un pequeño cambio y te das cuenta de que esto se está convirtiendo en un plan de acción. Puedes convertir estos mensajes directamente en tareas, allí mismo, en el chat.

Asigna tareas, establece plazos y ¡listo! La conversación se convierte en acción sin interrumpir el flujo. Además, ClickUp Brain resume todo el hilo y destaca los siguientes pasos, lo que garantiza que todos estén alineados.

Incluso puedes iniciar una videollamada rápida o una llamada de audio con ClickUp SyncUps, que incluye funciones integradas para tomar notas. Si lo combinas con ClickUp Docs, tendrás una herramienta de colaboración completa.

¿Necesitas redactar un plan de comercialización? Abre un documento de ClickUp, incrusta tu lista de tareas, añade un cronograma del proyecto, etiqueta a tus compañeros de equipo para que lo revisen e incluso asigna tareas directamente desde el documento. Tu jefe de desarrollo puede actualizar el cronograma, tu diseñador puede añadir comentarios y tu comercial puede incluir enlaces a informes de rendimiento, todo ello en tiempo real.

Se puede acceder a los documentos desde cualquier lugar en ClickUp y se encuentran justo al lado de tus tareas y cronogramas. También puedes utilizar plantillas ya preparadas para propuestas, notas de reuniones o especificaciones de productos y adaptarlas según sea necesario.

📣 La ventaja de ClickUp: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología IA que hace que la gestión del correo electrónico sea fácil y eficiente. Con una profunda integración entre tu bandeja de entrada, tus tareas y tu calendario, Brain MAX reúne todas tus comunicaciones por correo electrónico en un único entorno de trabajo unificado. Puedes utilizar la función de conversión de voz a texto para redactar, responder u organizar rápidamente correos electrónicos sin usar las manos, mientras que varios modelos de IA líderes te ayudan a generar respuestas pulidas, resumir hilos largos y sugerir seguimientos. Brain MAX también puede realizar la automatización de tareas rutinarias de correo electrónico, establecer recordatorios para mensajes importantes y vincular correos electrónicos a proyectos o contactos relevantes, lo que mantiene tu bandeja de entrada organizada y tu flujo de trabajo fluido.

El correo electrónico encuentra su pareja ideal con ClickUp

Si solo piensas en el correo electrónico, te estás perdiendo la mitad de la historia.

Sin duda, Notion Mail es ideal para los fans de Notion, y Superhuman está diseñado para ofrecer velocidad y respuestas bien pensadas. Pero la verdadera productividad se consigue cuando el correo electrónico, las tareas, los documentos y los proyectos funcionan bien juntos.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Como aplicación integral para el trabajo, reúne los correos electrónicos, las tareas y el trabajo en equipo en un solo lugar. De esta manera, tu trabajo fluye sin problemas y se mantiene organizado.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita!