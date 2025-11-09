Las 10 mejores alternativas a Superwhisper con funciones para reuniones basadas en IA

Las reuniones consecutivas ya son bastante difíciles sin el estrés añadido de tomar nota, hacer seguimientos e intentar recordar quién dio su confirmación a qué.

Los asistentes de reunión con IA se han vuelto esenciales para los equipos que desean mantenerse concentrados durante las reuniones y confiar en resúmenes precisos después de estas.

Superwhisper es una herramienta útil, pero no es la única.

En esta entrada del blog, te presentaremos 10 alternativas a Superwhisper que van más allá de la transcripción de voz a texto y te ayudan a actuar en función de lo que se dice, en lugar de solo grabarlo. 🧑‍💻

Alternativas a Superwhisper de un vistazo

¿Buscas una comparación rápida de las mejores herramientas? Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Superwhisper y lo que ofrece cada una. 📊

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp AI Notetaker con etiquetado de oradores, creación de tareas en tiempo real, documentos con función de búsqueda y ClickUp Brain para obtener información sobre las reuniones. Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Plan Free disponible; plan personalizado disponible para empresas. Otter. ai Vocabulario personalizado, resúmenes automáticos, espacios de trabajo compartidos, búsqueda global. Pequeñas empresas, empresas medianas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16,99 $ al mes por usuario. Sembly IA Extracción de tareas, marcadores de temas, resúmenes con IA, historial de reuniones con función de búsqueda. Pequeñas empresas, empresas medianas Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 15 $ al mes por usuario. Fireflies. ai Lo más destacado de los canales del equipo, rastreadores personalizados, búsqueda semántica, fragmentos de vídeo. Pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones Plan Free disponible; planes de pago a partir de 18 $ al mes por usuario. Grain IA Vídeos, colecciones temáticas, bibliotecas colaborativas, aspectos destacados de la marca. Pequeñas empresas, empresas medianas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes por usuario. Avoma Seguimiento de opiniones, formación del equipo de ventas, sincronizar con CRM, guías de conversación. Empresas medianas, corporaciones Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes por usuario. Fathom Resúmenes por correo electrónico, resúmenes destacados con IA, búsqueda en lenguaje natural, grabaciones con seguridad. Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes por usuario. MeetGeek Distribución inteligente de notas, división en capítulos con IA, métricas de tiempo de conversación, etiquetas de reunión. Pequeñas empresas, empresas medianas plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes por usuario. tl;dv Grabación basada en navegador, uso compartido de segmentos, bibliotecas de vídeos del equipo, etiqueta. Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario. Tactiq Transcripción de reuniones en tiempo real, exportación a documentos de Google, anotaciones de uso compartido, resaltados. Particulares, pequeñas empresas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Superwhisper?

La función de voz a texto de Superwhisper es muy útil para los usuarios de Mac, pero sus límites pueden llevarte a buscar alternativas. Problemas como el coste, la personalización o la compatibilidad con otras plataformas suelen hacer que merezca la pena cambiar.

He aquí por qué podrías explorar otras herramientas de gestión de reuniones. ⚒️

No cuenta con compatibilidad con Windows: limita a los usuarios a macOS e iOS, dejando fuera a los usuarios de Windows.

Límite de los modelos gratuitos: los mejores modelos de IA locales están restringidos a los planes de pago, lo que reduce la accesibilidad.

Complica las indicaciones personalizadas: Requiere conocimientos técnicos para obtener resultados de dictado personalizados.

Carece de colaboración en tiempo real: No admite la transcripción en equipo ni los flujos de trabajo compartidos.

Problemas con los acentos: malinterpreta el inglés no estándar, lo que reduce la precisión para usuarios diversos.

Sin transcripción de vídeo: omite la compatibilidad con la transcripción de archivos de vídeo, a diferencia de algunos competidores.

Funcionamiento lento en dispositivos antiguos: Reduce el rendimiento en Mac con menor potencia de procesamiento.

🧠 Dato curioso: Los antiguos griegos se reunían en el Ágora para debatir problemas cívicos, y los romanos celebraban todo tipo de reuniones, desde políticas hasta religiosas, en el Foro. Así que, técnicamente, sincronizar tu equipo forma parte de una tradición de 2000 años de antigüedad.

Las mejores alternativas a Superwhisper

Si Superwhisper no ha satisfecho tus necesidades (o simplemente sientes curiosidad), aquí tienes algunas alternativas destacadas que vale la pena conocer. Tanto si realizas trabajo con llamadas en directo como con archivos de audio y vídeo guardados, estas herramientas te ayudarán a extraer información rápidamente.

Cada una ofrece un enfoque único de la IA para las notas de reunión y la compatibilidad, de modo que puedas encontrar la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. 📋

ClickUp (la mejor opción para gestionar tareas y reuniones en un solo espacio de trabajo)

Captura elementos pendientes con ClickUp AI Notetaker Graba, transcribe e identifica a los interlocutores con ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper captura lo que se dijo en una reunión, pero a menudo se queda ahí. Aún te queda por averiguar cómo asignar los siguientes pasos, organizar los seguimientos y establecer la conexión de esas conversaciones con el trabajo en curso. Para los equipos que se mueven rápidamente, esa brecha puede ralentizar las cosas.

ClickUp ofrece un enfoque más conectado y todo en uno. Como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, reúne todas tus aplicaciones de trabajo, datos, reuniones y flujos de trabajo, poniendo fin a la dispersión laboral y proporcionando un contexto completo y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Deja que la IA tome nota por ti.

Tomemos como ejemplo ClickUp AI Notetaker. Graba reuniones, transcribe conversaciones en tiempo real y etiqueta a cada interlocutor para mayor claridad.

Aquí tienes una breve introducción para que puedas empezar:

Supongamos que tu equipo de producto lleva a cabo una sesión de plan de funciones en Google Meet. Una vez finalizada la llamada, la herramienta genera una transcripción y un resumen conciso en el que se destacan los puntos clave, como las funciones a las que se debe dar prioridad y quién dirigirá cada iniciativa.

Esas decisiones se convierten automáticamente en tareas de ClickUp, se asignan y quedan listas para su seguimiento dentro del mismo entorno de trabajo.

Haz trabajo cuatro veces más rápido con la escritura por voz.

La función Talk to Text integrada en Brain MAX supone un auténtico cambio revolucionario para cualquiera que desee trabajar de forma más inteligente y rápida. Esta herramienta de dictado con tecnología de IA te permite dictar sin usar las manos en cualquier app, sin necesidad de cambiar de ventana ni interrumpir tu flujo de trabajo.

Utiliza Talk to Text para pulir tu escritura, adaptarla a tu estilo e incluso realizar edición automática mientras hablas.

Esto es todo lo que puedes hacer con ellas:

Edición automática con IA: tú hablas, la IA escribe y hace edición. Elige tu nivel de mejora preferido, desde ediciones mínimas hasta un pulido profesional.

Menciones y enlaces contextuales: menciona a compañeros, tareas o documentos, y la IA conectará automáticamente a las personas adecuadas con los enlaces correctos.

Vocabulario personal: la herramienta aprende las palabras que más utilizas, la jerga específica de tu trabajo y los apodos para ofrecerte una experiencia verdaderamente personalizada.

Voz global: habla en tu propio idioma y escribe con fluidez en más de 50 idiomas, lo que lo hace perfecto para equipos globales.

Brain MAX también puede buscar tus notas y documentos de reunión en plataformas como Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas las aplicaciones conectadas. Más allá de la simple búsqueda, consolida las capacidades de múltiples herramientas de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini, en una única plataforma inteligente y preparada para empresas.

Cambia entre los mejores modelos de IA desde ClickUp utilizando Brain MAX.

Si está listo para dejar atrás la expansión de la IA, utilice su voz para terminar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Pruebe Brain MAX.

Documentos que mantienen tu trabajo perfectamente organizado.

Colabora en el contenido de las reuniones en ClickUp Documento

Todo el contenido de las reuniones, los resúmenes y las transcripciones se almacenan en un ClickUp Doc privado. Estos documentos admiten formato enriquecido, edición colaborativa y etiquetado, lo que facilita la organización y el acceso a los registros de las reuniones entre los equipos.

Por ejemplo, un equipo de éxito del cliente puede revisar las llamadas de incorporación, añadir notas contextuales y mantener todo vinculado a la carpeta de ese cliente para una visibilidad perfecta.

Libera todo el potencial de ClickUp Brain.

Utiliza ClickUp Brain para buscar en transcripciones y notas de reunión.

Si buscas un seguidor específico de una reunión anterior, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, puede ayudarte.

Haz una pregunta como «¿Qué se discutió sobre el lanzamiento del segundo trimestre?» y aparecerán al instante los puntos relevantes de transcripciones anteriores. Esto resulta especialmente útil para equipos que gestionan múltiples proyectos o un gran volumen de reuniones.

Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Para optimizar aún más la toma de notas, ClickUp Meetings ofrece varias plantillas de notas de reunión.

La plantilla de actas de reuniones de ClickUp ayuda a estandarizar la forma en que su equipo captura y organiza los debates. La plantilla incluye secciones específicas para los elementos del orden del día, las decisiones y los seguimientos, lo que ayuda a los equipos a documentar las reuniones de forma clara y coherente.

Obtenga una plantilla gratis Estructura y organiza tus reuniones con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Transcribe reuniones en varios idiomas: Deja que ClickUp detecte automáticamente el idioma del anfitrión y genere notas precisas en más de 15 idiomas.

Personaliza tu día: utiliza utiliza el calendario de ClickUp para priorizar tareas y bloquear tiempo de concentración en función de tu carga de trabajo.

Únete a las llamadas con un solo clic: inicia reuniones de Zoom, Meet o Teams directamente desde ClickUp.

Prepárate para las reuniones: recibe recordatorios oportunos para que nunca te pillen desprevenido antes de una llamada.

Planifica de forma más inteligente: vista los calendarios del equipo en paralelo para encontrar horarios de reunión que sean trabajo para todos.

Usa el uso compartido de los resultados al instante: pide a ClickUp Brain que publique resúmenes y elementos directamente en los canales pide a ClickUp Brain que publique resúmenes y elementos directamente en los canales de chat de ClickUp para un seguimiento rápido y mayor visibilidad.

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para familiarizarse con la interfaz y el intervalo de funciones de ClickUp.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero me resulta útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Solíamos perder muchos elementos después de las reuniones, pero ahora lo captura todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente. Como todo, me costó un poco acostumbrarme y todavía hay momentos en los que las cosas parecen un poco torpes. Pero, echando la vista atrás a cómo trabajábamos antes, no querría volver atrás. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, me parecía otro truco de IA más. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero me resulta útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue una verdadera sorpresa. Solíamos perder muchos elementos después de las reuniones, pero ahora lo captura todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente. Como todo, me costó un poco acostumbrarme y todavía hay momentos en los que las cosas parecen un poco torpes. Pero, al recordar cómo trabajábamos antes, no querría volver atrás. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad impresionante de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda su organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El bloc de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización del flujo de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

🎥 Vea nuestra comparación entre Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp y otras herramientas de dictado por voz:

2. Otter. ai (la mejor para tomar notas rápidas durante conversaciones en directo)

a través de Otter.ai

Otter. a i es un popular asistente para tomar notas. Su transcripción en tiempo real es precisa y muestra los ID de los hablantes y las marcas de tiempo, por lo que siempre sabrás quién dijo qué y cuándo.

¿Y lo mejor? Otter puede unirse automáticamente a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams (sí, incluso si no estás presente), y su aplicación móvil te permite capturar conversaciones sobre la marcha, incluso sin conexión. Además, el chat con IA integrado en la herramienta puede extraer seguimientos o incluso redactar correos electrónicos de resumen.

Las mejores funciones de Otter. ai

Crea listas de vocabulario personalizadas con términos específicos del sector para que las transcripciones recojan con precisión la jerga técnica sin necesidad de realizar correcciones frecuentes.

Genera resúmenes automáticos que identifican las decisiones clave y los siguientes pasos sin necesidad de revisión manual.

Colabora a través de entornos de trabajo en uso compartido donde los equipos pueden resaltar texto y añadir notas contextuales.

Encuentre información específica en meses de reuniones utilizando funciones de búsqueda exhaustivas.

Límites de Otter. ai

La precisión disminuye en las reuniones en las que varios participantes hablan al mismo tiempo.

Carece de integración nativa con herramientas de gestión de proyectos.

Precios de Otter. ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que establezco conexión (a internet) por teléfono, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones fluyen de forma más natural, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará nota y grabará una transcripción de audio.

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que estoy haciendo una llamada, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

💡 Consejo profesional: Antes de la reunión, asigne un rol a cada persona: impulsor, aprobador, colaborador o informado. La IA puede ayudar a identificar a los colaboradores de reuniones anteriores o documentos de proyectos. Se acabó pisarse los unos a los otros.

3. Sembly IA (la mejor para extraer tareas prácticas de las reuniones)

a través de Sembly IA

Piensa en Sembly como una herramienta de transcripción con IA que identifica automáticamente los elementos, las decisiones y los seguimientos. Así, mientras terminas una llamada, resume los siguientes pasos.

Lo que lo distingue es su profunda integración con las herramientas de gestión de proyectos. Eso significa que la información de las reuniones se canaliza directamente a tus flujos de trabajo. Si a eso le sumamos el análisis de opiniones, la compatibilidad con varios idiomas y las potentes herramientas de búsqueda, esta herramienta se convierte en un compañero estratégico.

Las mejores funciones de Sembly IA

Transforme los puntos de debate en tareas rastreables que se integran con los sistemas de gestión de proyectos.

Navega por las grabaciones de las reuniones mediante marcadores temáticos que identifican automáticamente los cambios de tema.

Reciba resúmenes generados por IA que destacan la información esencial y los seguimientos necesarios.

Cree una base de conocimientos con función de búsqueda organizada por proyecto, equipo o tema de debate.

Límites de Sembly IA

Los requisitos de acceso al Calendario plantean posibles problemas de privacidad.

El reconocimiento de voz tiene dificultades con los acentos marcados y la terminología especializada.

Precios de Sembly IA

Free

Profesional: 15 $ al mes

Equipo: 29 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sembly IA

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Los mejores generadores de actas de reunión con IA

a través de Fireflies.ai

Fireflies. ai se centra en hacer que tus reuniones sean fáciles de buscar e inteligentes. Su verdadera fortaleza radica en el análisis de temas y opiniones; puedes buscar «actualizaciones presupuestarias», «comentarios positivos» o «plazos» en docenas de transcripciones, y la herramienta te mostrará los momentos exactos.

También organiza el contenido de tus reuniones con etiquetas y temas automáticos, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones a lo largo del tiempo. Los entornos de trabajo compartidos, las anotaciones del equipo y la creación de listas de tareas ayudan a Fireflies a convertir tus reuniones en una base de conocimientos viva.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Envía los aspectos más destacados de las reuniones directamente a los canales del equipo para que los miembros de tu equipo puedan acceder a la información sin tener que cambiar de plataforma.

Crea rastreadores personalizados para términos o temas específicos que recopilen debates relacionados en varias reuniones.

Filtra los archivos de conversación utilizando la categorización basada en IA, que agrupa automáticamente el contenido similar.

Obtenga transcripciones de audio rápidas y precisas de reuniones en Zoom, Teams y Meet con la extensión de Chrome.

Límites de Fireflies. ai

La detección de temas funciona de forma inconsistente en diferentes tipos de conversación.

Opciones de límite para la personalización de la terminología, a diferencia de las alternativas a Fireflies.ai

Precios de Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresa: 29 $ al mes por usuario.

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Fireflies. ai valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 645 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La práctica de tomar notas se remonta a tiempos muy antiguos. Los antiguos egipcios registraban los eventos en jeroglíficos, mientras que los escribas romanos inventaron una forma primitiva de taquigrafía para poder seguir el ritmo de los discursos públicos.

5. Grain IA (la mejor para crear vídeos destacados que se pueden compartir)

a través de Grain IA

¿Tienes un flujo de trabajo acelerado? En lugar de enviar una grabación completa de 60 minutos, puedes recortar fragmentos destacados de 90 segundos y compartirlos con tu equipo utilizando Grain AI. Ya sea un momento revelador de un cliente o una decisión sobre un proyecto, esta herramienta facilita la captura y el uso compartido de solo lo importante.

También obtienes transcripción en directo, archivos con función de búsqueda e integraciones con Slack y Teams. Es beneficioso para los equipos de ventas y de éxito del cliente que desean mantener a las partes interesadas alineadas sin abrumarlas con reproducciones completas.

Las mejores funciones de Grain IA

Genera clips de vídeo instantáneos durante las reuniones activas que se pueden compartir de forma inmediata con los responsables de la toma de decisiones.

Compile colecciones de vídeos sobre temas específicos que reúnan debates relacionados de reuniones independientes.

Crea bibliotecas colaborativas en las que los miembros del equipo añadan contexto mediante notas y etiquetas de categorías.

Realiza la distribución de resúmenes con aspecto profesional y con su marca a los clientes a través de páginas de vista segura.

Límites de Grain IA

Para disfrutar de todas las funciones es necesario integrar Zoom.

El procesamiento de vídeo requiere un ancho de banda y unos recursos de almacenamiento considerables.

Precios de Grain IA

Free

Starter: 19 $ al mes por usuario

Empresa: 39 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grain /IA

G2: 4,6/5 (más de 295 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grain IA?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Grain es capaz de capturar con precisión las notas y transcripciones de las reuniones. El equipo de soporte también es muy eficiente, al igual que el sistema de incorporación. Además, es muy fácil de integrar y de conexión (a internet) con otros miembros del equipo... quizá si permitieran un mínimo de 25 grabaciones de reuniones en las licencias gratuitas en lugar de las 20 actuales.

Grain es capaz de capturar con precisión las notas y transcripciones de las reuniones. El equipo de soporte también es muy eficiente, al igual que el sistema de incorporación. Además, es muy fácil de integrar y de establecer la conexión (a internet) con otros miembros del equipo... quizá si permitieran un mínimo de 25 grabaciones de reuniones en las licencias gratuitas en lugar de las 20 actuales.

💡 Consejo profesional: Una reunión sin un propósito es solo un desorden en el calendario. Decida si es para una lluvia de ideas, la toma de decisiones o actualizaciones, y luego deje que su asistente de IA genere automáticamente una agenda de la reunión basada en correos electrónicos o chats.

6. Avoma (ideal para reuniones de equipo de ventas y éxito de clientes)

vía Avoma

Avoma convierte los archivos de audio de tus reuniones en texto y análisis detallados, lo que lo convierte en algo más que un simple servicio de transcripción con IA. Cuenta con compatibilidad con múltiples idiomas (más de 40), programación de clientes y enrutamiento de clientes potenciales.

Pero lo que diferencia a esta herramienta es su análisis del rendimiento y el coaching.

Los directores del equipo de ventas y los jefes de equipo pueden ver los ratios de conversación, realizar un seguimiento de cómo gestionan las objeciones los representantes y utilizar la información obtenida para ofrecer comentarios específicos. Piensa en ello como un asistente de reuniones centrado en ayudar a tu equipo a crecer, no solo en tomar notas.

Las mejores funciones de Avoma

Realice un seguimiento de las señales emocionales y los niveles de participación a lo largo de las reuniones con el análisis de sentimientos.

Compare el rendimiento del equipo con los parámetros de referencia de interacciones exitosas para identificar las necesidades de formación.

Reciba sugerencias de coaching basadas en patrones de conversación y técnicas de equipo de ventas probadas.

Crea guías a partir de las reuniones más exitosas que te ayuden a replicar resultados satisfactorios.

Límites de Avoma

Las funciones sirven principalmente para contextos de equipo de ventas, con una aplicación con límite en otros departamentos.

Requiere una configuración técnica para la integración con CRM.

Precios de Avoma

Startup: 29 $ al mes por usuario.

Organización: 39 $ al mes por usuario.

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1335 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Las Reglas de Orden de Robert, que todavía se utilizan hoy en día para llevar a cabo reuniones de productividad, se redactaron en el siglo XIX para ayudar a organizar las reuniones de la iglesia. Antes de eso, todo el mundo simplemente... hablaba al mismo tiempo.

7. Fathom (la mejor opción si buscas funciones gratuitas de asistente de reunión con IA)

vía Fathom

Fathom facilita las reuniones y, sorprendentemente, es gratuito. Se une a tus llamadas de Zoom, Meet o Teams, las graba y redacta un resumen instantáneo para que tú no tengas que hacerlo. La herramienta de reuniones con IA incluso sincroniza notas, cuadros de texto y tareas directamente en tu CRM, sin necesidad de hacer clic adicionalmente.

¿Por qué deberías usarlo? Te ofrece vídeos instantáneos de partes específicas de una reunión. ¿Quieres hacer uso compartido solo de la parte en la que tu cliente dijo «Sigamos adelante»? Haz un clip y envíalo.

Descubre las mejores funciones

Haz preguntas en lenguaje natural sobre reuniones pasadas para encontrar información específica sin tener que revisar las transcripciones.

Marca los momentos importantes durante las discusiones en directo, que se recopilan automáticamente en resúmenes destacados.

Reciba resúmenes por correo electrónico inmediatamente después de que concluyan las reuniones sin necesidad de hacer clic adicionalmente.

Comprenda los límites

Menos opciones de integración en comparación con alternativas enfocadas en corporación.

La calidad del resumen depende en gran medida de la estructura y la claridad de la reunión.

Comprenda los precios

Free

Premium: 19 $ al mes por usuario.

Edición para equipos: 29 $ al mes por usuario.

Team Edition Pro: 39 $ al mes por usuario

Valora las valoraciones y opina sobre Fathom.

G2: 5/5 (más de 4945 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 735 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Un usuario de Reddit hizo uso compartido de este comentario:

Como agencia, somos grandes admiradores de Fathom. La interfaz es muy sencilla, por lo que podemos obtener rápidamente informes sobre el tráfico, las conversiones o el comportamiento de los usuarios sin tener que navegar por un montón de información innecesaria. Además, es fácil hacer uso compartido de los enlaces con los autónomos, por lo que no hay que hacer ningún trabajo adicional para ponerlos al día.

Como agencia, somos grandes admiradores de Fathom. La interfaz es muy sencilla, por lo que podemos obtener rápidamente informes sobre el tráfico, las conversiones o el comportamiento de los usuarios sin tener que buscar entre un montón de información. Además, es fácil hacer uso compartido de los enlaces con los autónomos, por lo que no hay que hacer ningún trabajo adicional para ponerlos al día.

8. MeetGeek (la mejor para la documentación automatizada de reuniones)

a través de MeetGeek

MeetGeek graba y transcribe las reuniones, incluso aquellas a las que no asistes, y te envía un resumen por correo electrónico pocos minutos después.

Va más allá de la simple captura: MeetGeek admite notas privadas, seguimiento de ponentes, métricas de rendimiento y análisis de tendencias de reuniones. Con integraciones en más de 7000 apps, incluidos CRM y gestores de tareas, está diseñado para equipos que quieren que cada reunión impulse el trabajo, en lugar de acumularse como desorden digital.

Las mejores funciones de MeetGeek

Usa compartido las notas de las reuniones automáticamente según reglas personalizables y grupos de participantes.

Salta directamente a las partes relevantes de grabaciones más largas utilizando marcadores de capítulos generados por IA.

Supervise las métricas de la conversación, incluida la distribución del tiempo de intervención entre los miembros del equipo.

Etiqueta los puntos críticos del debate para recopilarlos en secciones destacadas que se pueden revisar fácilmente.

Límites de MeetGeek

Los formatos de resumen de reuniones ofrecen opciones de personalización mínimas.

Selección limitada de integraciones de terceros.

Precios de MeetGeek

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Empresa: 39 $ al mes por usuario

Corporación: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MeetGeek

G2: 4,6/5 (más de 445 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek?

Extraído directamente de una reseña de Reddit sobre esta alternativa a Superwhisper:

Si quieres una herramienta que resuma y cree actas de reuniones que recojan los detalles más relevantes de tus reuniones, prueba MeetGeek. Incluso te permite personalizar plantillas para generar actas de reuniones que recojan información específica para ti. Y luego puedes simplemente buscar palabras clave para encontrarlas o sincronizarlas automáticamente con otras herramientas que utilices (por ejemplo, Notion, Slack, etc.).

Si quieres una herramienta que resuma y cree actas de reuniones que recojan los detalles más relevantes de tus reuniones, prueba MeetGeek. Incluso te permite personalizar plantillas para generar actas de reuniones que recojan información específica para ti. Y luego puedes simplemente buscar palabras clave para encontrarlas o sincronizarlas automáticamente con otras herramientas que utilices (por ejemplo, Notion, Slack, etc.).

🧠 Dato curioso: El término «actas de reunión» proviene del latín minuta scriptura, que significa «pequeñas notas», lo cual tiene sentido si pensamos en lo rápido que se pueden olvidar si no se anotan.

9. tl;dv (la mejor para democratizar las grabaciones de reuniones)

vía tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn't View) es ideal para equipos de ventas y de éxito del cliente que necesitan información detallada. Este asistente de IA transcribe, traduce y resume automáticamente las llamadas, pero su verdadero poder reside en el coaching. Señala en qué medida los representantes han seguido el manual, han gestionado las objeciones y han actuado durante las reuniones.

También selecciona y comparte los «mejores momentos» para ayudar a los equipos a aprender de conversaciones reales. Con una estrecha integración con CRM y compatibilidad con más de 30 idiomas, tl;dv transforma las reuniones en un ciclo de retroalimentación que genera ingresos.

tl;dv mejores funciones

Inicie las grabaciones al instante a través de extensiones de navegador compatibles con múltiples plataformas de reunión.

Uso compartido de segmentos específicos de la conversación sin necesidad de descargar ni edición de archivos de vídeo.

Organiza automáticamente las grabaciones relacionadas en espacios de equipo basados en proyectos o departamentos.

Notifica a los miembros del equipo los puntos de debate relevantes mediante funciones de mención directa.

Límites de tl;dv

Tiempos de procesamiento más largos para grabaciones de reuniones prolongadas.

La función de búsqueda funciona mejor con contenido reciente que con archivos históricos.

tl;dv precios

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Empresa: 98 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: El mejor resumidor con IA para documentos y artículos

10. Tactiq (la mejor opción para los usuarios de Google Meet que cuidan su presupuesto)

vía Tactiq

Tactiq captura los elementos a medida que los discutes. Funciona dentro de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que te permite tomar notas con marca de tiempo que se enlazan directamente a los momentos de la transcripción.

Puedes resaltar los puntos clave, asignar elementos y colaborar en las notas durante la reunión, no después. Todo se sincroniza con Documentos de Google o Slack, lo que facilita el traspaso de elementos. Esta alternativa a Superwhisper es ideal para equipos que quieren salir de una reunión ya organizados, y tal vez incluso un poco adelantados.

Las mejores funciones de Tactiq

Haga vista a la transcripción en directo directamente en la interfaz de Google Meet sin perder de vista a los participantes.

Transfiere las actas completas de la reunión a Documentos de Google al instante para poder realizar edición y distribución de inmediato.

Colabora en las transcripciones mediante comentarios de uso compartido y marcadores de reacción de los miembros del equipo.

Compile automáticamente las secciones destacadas en resúmenes concisos de las reuniones.

Límites de Tactiq

Google Meet limita la utilidad para los equipos que utilizan múltiples plataformas.

Capacidades analíticas con límite en comparación con las herramientas específicas de inteligencia para reuniones.

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario.

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Empresa: 40 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Un usuario de Reddit lo resumió así:

He estado utilizando Tactiq para esto en el trabajo y me ha resultado increíblemente útil. Se integra con plataformas como Google Meet y captura los detalles importantes y los elementos pendientes, lo que realmente ahorra tiempo, especialmente con reuniones consecutivas. ¡Sin duda vale la pena echarle un vistazo!

He estado utilizando Tactiq para esto en el trabajo y me ha resultado increíblemente útil. Se integra con plataformas como Google Meet y captura los detalles importantes y los elementos, lo que realmente ahorra tiempo, especialmente con reuniones consecutivas. ¡Sin duda vale la pena echarle un vistazo!

💡 Consejo profesional: mantén tus reuniones eficaces con las 4 D: decidir, debatir, demostrar y delegar. Empieza por las decisiones que hay que tomar, debate los retos, muestra el progreso (si lo hay) y delega los siguientes pasos. La IA puede registrar y realizar un seguimiento de cada «D» a medida que avanza la reunión.

Pega las transcripciones con ClickUp.

Capturar lo que se dijo en una reunión es útil, pero capturar lo que hay que hacer a continuación es lo que realmente impulsa el progreso. Aunque Superwhisper ofrece un sólido soporte de voz a texto y generación de subtítulos, carece de la función más amplia que los equipos en crecimiento necesitan para mantenerse alineados y actuar con rapidez.

Para los equipos que buscan reunir las reuniones, las tareas y la colaboración en un único sistema organizado, ClickUp es una solución completa.

Con tecnología avanzada como AI Notetaker, documentos y la creación y traducción de tareas en tiempo real, ClickUp convierte las conversaciones e ideas humanas durante conferencias, podcasts y reuniones en acciones sin perder el ritmo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅