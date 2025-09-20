La mitad de sus argumentos podrían evitarse con una cosa muy sencilla: un calendario de uso compartido que funcione.

Si constantemente tienes compromisos duplicados, olvidas fechas importantes o envías texto diciendo «Espera, ¿teníamos plan para hoy?», eso es trabajo de un sistema de gestión doméstica deficiente.

En esta entrada del blog, hemos recopilado las 10 mejores aplicaciones de calendario de uso compartido para que las parejas se mantengan organizadas, eviten los dramas de la planificación y se centren en lo que más importa.

¡Empecemos! 🗓️

Los mejores calendarios de uso compartido para parejas de un vistazo

Aquí tienes los 10 mejores calendarios de uso compartido para parejas:

Herramienta Las mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp Calendario de uso compartido inteligente, automatización de tareas con IA, programación mediante arrastrar y soltar, recordatorios personalizables Parejas, familias, personas individuales Gratis, gratuito/a para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Cupla Vista de calendario compartido, chat en la aplicación, sincronizar con Google/Apple/Outlook, recordatorios automáticos Parejas Plan Free disponible TimeTree Múltiples calendarios compartidos, prioridades de eventos, adjuntos de imágenes, uso compartido de calendario público Parejas, familias, grupos sociales Plan Free disponible; plan premium con funciones adicionales Between Calendario compartido, chat privado, seguimiento de aniversarios, llamadas de voz Parejas Plan Free disponible Cozi Calendario familiar codificado por color, listas de tareas, planificador de recetas, vista de agenda diaria Parejas, familias Plan Free disponible; actualización sin anuncios con la versión premium Raft Calendario visual con GIF/emojis, cuentas atrás, uso compartido selectivo y compatibilidad multilingüe Parejas, amigos íntimos Plan Free disponible Fantastical Conjuntos de calendarios para interruptor de planes, compatibilidad con zonas horarias, invitaciones colaborativas Parejas y familias con cinco miembros Plan Free disponible FamCal Asignación de tareas, seguimiento de cumpleaños/aniversarios, gráficos de gastos de viaje, inicio de sesión en cuentas de uso compartido Parejas, familias extensas Plan Free disponible; versión premium disponible ¿Qué tal? Feed de actividades de la pareja, chat durante los eventos, publicaciones privadas, invitaciones a eventos compartibles Parejas, grupos de amigos sociales Plan Free disponible Calendario de Apple Sincronizar sin problemas entre dispositivos Apple, calendarios compartidos de iCloud y recordatorios de Siri Parejas que solo usan Apple Gratis, gratuito/a con dispositivos Apple

¿Qué debes buscar en una app de calendario para uso compartido para parejas?

A la hora de realizar la selección de una app, aplicación de calendario compartido diseñada para parejas, es fundamental dar prioridad a las funciones que mejoran la comunicación, fomentan la intimidad y agilizan la coordinación diaria. Esto es lo que hay que tener en cuenta:

Sincronización en tiempo real: Comprueba si la app, aplicación, se actualiza al instante en todos los dispositivos, lo que te permite estar informado de cualquier cambio en la agenda

interfaz fácil de usar: *Elige una app, aplicación con un diseño intuitivo, que te permita añadir, vista y modificar eventos fácilmente sin necesidad de aprender a usarla

herramientas de comunicación integradas: *Elige una app que ofrezca funciones de chatear o de nota integradas, lo que facilita las conversaciones fluidas sobre los próximos eventos o tareas

Opciones de personalización: prioriza funciones como los códigos de color, las etiquetas y los recordatorios personalizados para diferenciar entre los distintos tipos de eventos y prioridades

Compatibilidad multiplataforma: Asegúrate de que la app, aplicación, sea accesible en múltiples dispositivos y sistemas operativos, lo que permitirá a ambos miembros de la pareja Asegúrate de que la app, aplicación, sea accesible en múltiples dispositivos y sistemas operativos, lo que permitirá a ambos miembros de la pareja gestionar múltiples calendarios y mantener la conexión (a internet) independientemente de sus plataformas preferidas

🧠 Dato curioso: La carga mental es real y, por lo general, una persona la soporta en mayor medida. Esto incluye recordar cumpleaños, reservar citas con el veterinario o estar al tanto de los eventos escolares. Los estudios demuestran que las mujeres suelen soportar la mayor parte de esta carga de planificación, incluso en parejas igualitarias. Cuando las parejas utilizan un calendario compartido para planear citas nocturnas y otras actividades, ese trabajo invisible adquiere visibilidad y se vuelve más fácil de compartir.

Las 10 mejores aplicaciones de calendario de uso compartido para parejas

Encontrar la aplicación de calendario compartido adecuada puede marcar una gran diferencia en cómo tú y tu pareja gestionáis juntos la vida diaria. Ya sea para coordinar citas nocturnas, horarios de trabajo o responsabilidades familiares, la herramienta adecuada os ayuda a manteneros conectados, evitar conflictos y dedicaros tiempo el uno al otro.

A continuación, te presentamos 10 app, aplicación de calendario destacadas que ofrecen funciones diseñadas específicamente para parejas. 💑

1. ClickUp (la mejor para calendarios con uso compartido y gestión de tareas)

Optimiza tus apretadas agendas con ClickUp Calendar Simplifica la programación con el calendario basado en IA de ClickUp

Tu relación se merece algo mejor que un argumento a las 11 de la noche sobre «¿Lo has añadido al calendario?». Si tu idea de las metas de pareja incluye recordar las citas nocturnas y quién va a pasear al perro mañana sin necesidad de 10 aplicaciones diferentes, déjanos presentarte tu nueva tercera rueda que marca como favorita: ClickUp.

Empecemos con ClickUp Calendario, la herramienta de planificación inteligente que se adapta a vuestras vidas. Su función principal es la capacidad de programar automáticamente tareas y eventos basándose en metas de uso compartido, compromisos personales y disponibilidad en tiempo real.

Imagina despertarte cada día con todo plan: tus recados personales, tus reuniones de trabajo e incluso los recordatorios de última hora de tu pareja sobre «lo que hay que comprar».

Al ser la mejor aplicación de calendario, te garantiza que no tendrás que bloquear manualmente el tiempo para citas ni coordinar la logística por mensaje de texto. Ambos obtendréis un calendario personalizado que equilibra vuestras prioridades individuales con los planes colectivos. Incluso protege las cosas que son importantes para vosotros, como los paseos nocturnos, las escapadas de fin de semana o el tiempo de descanso, reprogramando automáticamente las tareas de menor prioridad para dejar espacio para la conexión.

Y con permisos seguros, ajustes de privacidad y una extensión de Google Calendar, tendrás control completo sobre lo que se comparte y lo que permanece privado.

Detrás de todo esto está ClickUp Brain, tu asistente con IA que convierte tus chats y planes en tareas reales, completas con plazos, recordatorios y seguimiento del progreso. ¿Estás planeando unas vacaciones o una cita? Generará tareas en ClickUp, asignará propietarios e incluso resumirá tus chats o notas de reuniones en pasos prácticos. 👇🏼

Plan y reserva citas, aniversarios y mucho más con tu asistente de IA

Nunca más tendrás que volver a discutir quién reserva el hotel.

Ajusta los niveles de prioridad en las tareas de ClickUp para manteneros alineados en lo que más importa

Incluso pueden automatizar las tareas recurrentes (sí, alguien tiene que sacar la basura todos los miércoles), para no tener que hacer recordatorios constantes. Las automatizaciones de ClickUp garantizan que las tareas se asignen, actualicen o queden completadas sin que nadie tenga que estar pendiente de ellas.

Obtenga una plantilla gratis Utiliza la plantilla de planificador de calendario de ClickUp para crear una agenda personalizada y adaptarla a tu estilo

Si buscas una solución más inmediata, prueba la plantilla de planificador de calendario de ClickUp. Puedes programar tareas por categoría, codificarlas por color para mayor claridad y correlacionar plan diario, semanal o mensual con solo unos clics.

Además, es totalmente personalizable. Así que, tanto si eres de los que planifican todo al detalle como si eres de los que se dejan llevar por el flujo, esta aplicación hace trabajo contigo.

Las mejores funciones de ClickUp

Código con color vuestra vida en común: utiliza códigos de color o rótulos para separar fácilmente los eventos de trabajo, personales y de uso compartido, de modo que ambos sepáis lo que se avecina de un solo vistazo

Manténganse al tanto de los plazos juntos: creen creen recordatorios en ClickUp para fechas importantes como aniversarios, fechas de fecha límite de facturas o próximos eventos, para que no se les pase nada por alto

*personaliza tu calendario a tu manera: añade Campos personalizados de ClickUp como «¿Quién es el responsable?», «Presupuesto» o «Ubicación» para planear todo, desde recados hasta escapadas de fin de semana, con total claridad

Planificad juntos en tiempo real: utilizad utilizad ClickUp Documento para colaborar en listas de la compra, itinerarios de viajes o planes de renovación, todo en un hub de uso compartido

No te pierdas nada: Configura Configura tareas periódicas en ClickUp para las tareas domésticas, el pago de facturas o las reuniones semanales, y así no tendréis que daros recordatorios el uno al otro

*visualiza tu mes de un vistazo: Aprovecha la vista de calendario de ClickUp para visualizar tu calendario de uso compartido por día, semana o mes con una sencilla programación de arrastrar y soltar

Límites de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador debido a su amplio intervalo de funciones y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 nos llamó la atención:

La versatilidad de ClickUp es insuperable. Tanto si estoy trabajando en una simple lista de tareas pendientes como en un complejo proyecto con varios equipos, ClickUp se adapta a la perfección. Me encanta la vista de calendario para bloquear tiempo, la función de arrastrar y soltar para reprogramar y la fácil integración con aplicaciones como Slack, Google Drive y Zapier. La posibilidad de personalizar paneles, automatizar flujos de trabajo y supervisar tareas en tiempo real ha aumentado increíblemente mi productividad.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los usuarios de nuestra encuesta dijeron que quieren que la IA les ayude a organizar su vida a través de calendarios, tareas y recordatorios. Mientras tanto, el 15 % busca que la IA se encargue del trabajo administrativo rutinario. El calendario con tecnología de IA de ClickUp está diseñado para ambos. Prioriza automáticamente vuestro día, programa las tareas en función de su urgencia y mantiene todo sincronizado a medida que cambian los planes.

2. Cupla (la mejor como administrador para equilibrar el amor y la vida)

vía Cupla

Cupla es una app de calendario y productividad centrada en las relaciones, diseñada específicamente para que las parejas gestionen su vida en común de forma más fluida. Combina los calendarios de ambos miembros de la pareja en una sola vista, por lo que sincronizar los horarios se convierte en un hábito, no en una molestia.

Esta herramienta os ayuda a identificar vuestra disponibilidad mutua, programar tiempo de calidad y evitar los malentendidos cotidianos que acumulan estrés. Ya sea para reservar citas, planear vacaciones o organizar citas nocturnas, Cupla os permite a ti y a tu pareja estar en la misma página.

Las mejores funciones de Cupla

Integra con los calendarios de Google, Apple, Outlook y Android para que los horarios de uso compartido aparezcan en una sola vista

Ve tu agenda junto a la de tu pareja, lo que facilita la coordinación de planes sin tener que estar intercambiando mensajes

Crea eventos que aparezcan automáticamente para ambos y añade tareas de uso compartido para recibir recordatorios en el momento adecuado

Límites de Cupla

Algunas funciones, como añadir listas de control o listas de la compra, no están disponibles en Android

Cupla no ofrece acceso a la versión web

Precios de Cupla

Free

Valoraciones y reseñas de Cupla

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cupla?

Directamente de una reseña de Reddit:

Nosotros utilizamos Cupla y podemos confirmar que funciona muy bien para las parejas. Comparte calendarios existentes, por lo que no tienes que pasar por complicados procesos de administrador o soluciones alternativas de trabajo que son necesarios si intentas hacer uso compartido de un calendario de Google Calendar existente.

3. TimeTree (la mejor para la programación colaborativa con varios grupos)

a través de TimeTree

TimeTree es una aplicación de calendario de uso compartido diseñada para ayudar a las parejas a gestionar sus planes diarios sin perder el ritmo. Ofrece un espacio centralizado donde ambos miembros de la pareja pueden hacer seguimiento de los horarios del otro, coordinar eventos y mantener conversaciones en tiempo real sobre los planes futuros.

Cambia a una vista de línea de tiempo vertical para poder desplazarte de forma intuitiva y echar un vistazo a los próximos días, lo que te ayudará a gestionar tus tareas personales. Además, puedes acceder a los calendarios públicos de TimeTree para crear y compartir calendarios personalizados como mini páginas de eventos desde tu teléfono.

Las mejores funciones de TimeTree

Crea varios calendarios de uso compartido para organizar diferentes aspectos de tu vida, como uno para planes en pareja, otro para la familia y otro para tus aficiones

Recibe notificaciones instantáneas cuando tu pareja añada o actualice eventos, para que nunca te quedes fuera de onda

Publicad imágenes y archivos en los detalles de los eventos con TimeTree Premium, ideal para el uso compartido de entradas, reservas o listas de la compra

Establece prioridades para los eventos y distingue entre planes informales y citas ineludibles

Límites de TimeTree

La versión web carece de algunas funciones presentes en la app, aplicación móvil

Funciones como el estado «última conexión» pueden suscitar preocupaciones sobre la privacidad a algunos usuarios

Precios de TimeTree

Free

Valoraciones y reseñas de TimeTree

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TimeTree?

Según un crítico de Capterra:

Yo uso la versión gratuita de TimeTree, lo que significa que tengo pendiente ver anuncios, pero no son insoportables... ¡Aunque a veces los pulso por error, lo cual es muy molesto!

💡 Consejo profesional: Deja de sobrecargar los fines de semana. Cuando todo está marcado como «recado rápido», olvidas lo agotador que puede resultar hacer cinco cosas «rápidas». Intenta reservar tiempo para recuperarte antes de aceptar otra salida con amigos o proyecto doméstico.

4. Between (la mejor para la comunicación entre parejas centrada en la privacidad)

vía Between

Between es un espacio para relaciones creado exclusivamente para parejas. Combina la programación, los mensajes privados, el intercambio de recuerdos y el seguimiento de aniversarios en una experiencia perfecta que ayuda a las parejas a mantenerse unidas y conectadas.

Todos los plan, recordatorios y mensajes permanecen entre ustedes, lo que les ayuda a mantenerse sincronizados de una manera práctica. ThumbKiss es una función única en la que ambos miembros de la pareja tocan el mismo punto en sus pantallas, lo que hace que ambos dispositivos vibren simultáneamente, fomentando una sensación de cercanía.

Entre las mejores funciones

Lleve un registro de los aniversarios y los hitos importantes con un cronograma integrado que recuerda todos sus días especiales

Planificad juntos sin esfuerzo utilizando el calendario de uso compartido que no requiere sincronizar ni complicadas configuraciones

Realiza llamadas de voz ilimitadas con un audio nítido, lo que te ayudará a mantenerte conectado sin importar la distancia

Personaliza tu chat mediante selfies GIF, stickers expresivos y emoticonos diseñados específicamente para parejas

Entre límites

Los eventos deben añadirse manualmente, ya que no hay integración con plataformas como Google Calendar o Apple Calendar

Carece de vistas detalladas del calendario (diarias o semanales) y de opciones avanzadas de programación

Entre precios

Free

Entre valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Between?

Un usuario opina:

Entiendo cómo funciona la función «nota», pero una sección «Lista» sería realmente genial. Además, la función de calendario es un poco torpe y no muy personalizable, lo que sería útil. También estaría bien tener la opción de importar eventos/calendarios compartidos de iCal o Google Calendar a la app, o incluso tener la opción de «compartir evento en Between» desde las propias aplicaciones de calendario mencionadas anteriormente. En general, lo que más usamos son las funciones de fotos (no las historias, aunque es una idea bonita) y me gusta mucho cómo está terminado. Hemos pasado a la cuenta premium de por vida y, sin duda, hace que la app merezca la pena

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de listas de control para bodas para una plan sin estrés

5. Cozi (la mejor para organizar la vida familiar)

vía Cozi

Cozi es un organizador digital creado para ayudar a las parejas ocupadas a coordinarse sin la carga mental de tener que estar constantemente comprobando las cosas. Ofrece un calendario de uso compartido con códigos de color al que se puede acceder desde cualquier dispositivo, para que tú y tu pareja podáis gestionar todo, desde citas hasta planes de fin de semana.

Puedes combinar Google Calendar, Apple Calendar y Outlook para consolidar todos los eventos en un solo lugar. Aunque su diseño prioriza la funcionalidad sobre la estética, su eficacia a la hora de mejorar la coordinación lo convierte en una herramienta valiosa para las parejas que buscan mantenerse organizadas y en conexión.

Las mejores funciones de Cozi

Utiliza Cozi Today para obtener una agenda diaria que destaque tus eventos, tareas pendientes y actualizaciones de compras

Asigna color personalizado al calendario de cada miembro de la pareja para poder ver de inmediato quién está ocupado y quién está libre

Crea y comparte listas de tareas para responsabilidades conjuntas como la preparación de las vacaciones, el presupuesto o las tareas domésticas

Añadid y organizad recetas en el planificador de comidas integrado y convertidlas al instante en una lista de la compra de uso compartido

Límites de Cozi

La herramienta carece de un sistema de mensajería integrado, lo que obliga a los usuarios a cambiar a otra app, aplicación, para discutir los detalles del evento

Todos los miembros de la familia tienen el mismo acceso, lo que significa que cualquier miembro puede realizar edición o eliminar eventos, lo que puede dar lugar a posibles eliminaciones accidentales

Precios de Cozi

Free

Cozi Gold: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Cozi

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cozi?

Un usuario opina:

En general, esta app, aplicación es exactamente lo que necesitábamos para ayudar a mantener la agenda de nuestra familia en orden. Lo único que me gustaría que se cambiara es la posibilidad de buscar elementos en las listas de la compra. Tengo muchos elementos duplicados porque varias personas los añaden a la lista en lugar de comprobar si ya están en ella y desmarcarlos.

🧠 Dato curioso: El uso de una app de calendario de uso compartido para parejas ayuda a reducir lo que se denomina «descarga cognitiva». Esto ocurre cuando dejas de intentar recordar todo en tu cabeza y dejas que la app lo recuerde por ti. Menos desorden mental significa menos cambios de humor por citas perdidas o fines de semana con compromisos duplicados.

6. Raft (ideal para parejas amantes del diseño que buscan una coordinación elegante)

vía Raft

Raft hace que planear sea más una forma de estrechar lazos que una tarea tediosa. Puedes sincronizar eventos desde tu iPhone y hacer uso compartido selectivo de lo que más te importa, para que tu pareja vea lo relevante sin distracciones.

Además, convierte los eventos sencillos en algo más significativo con la posibilidad de añadir fotos, emojis o GIF, transformando vuestra agenda en una historia compartida en lugar de una lista de tareas. La aplicación combina la funcionalidad de un calendario con la intimidad de la interacción social, lo que la hace ideal para parejas que valoran tanto la organización como la conexión.

Las mejores funciones de Raft

Realiza un seguimiento de fechas importantes como aniversarios, citas románticas o vacaciones con cuentas atrás y detalles de eventos que aumentan la expectación

Sincronizar calendarios externos, como tu horario de trabajo, y hacer uso compartido de forma selectiva solo los eventos que quieras que vea tu pareja

Elige qué eventos compartir con tu pareja o amigos afines y mantén otros privados

Cambia a diferentes idiomas a medida que Raft continúa ampliando su compatibilidad global, lo que lo hace perfecto para parejas multilingües

Límites de Raft

Raft no tiene compatibilidad con eventos recurrentes, lo que puede requerir la entrada manual de planes repetitivos

La app, aplicación, no permite añadir direcciones específicas de ubicación a los eventos

Precios de Raft

Free

Valoraciones y reseñas de Raft

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Raft?

Un usuario opina:

Mi pareja y yo tenemos horarios de trabajo muy ajetreados y tener una aplicación de calendario de uso compartido nos ayuda a mantener las cosas en orden, además los GIF son muy bonitos, aunque la aplicación tiene muchos problemas. Cuando intento hacer edición en un evento existente, la aplicación falla y se cierra. A veces, mi pareja y yo no podemos ver NADA de lo que ha introducido la otra persona, incluso cuando lo tenemos configurado para que se muestre. Entonces tenemos que volver atrás y actualizar o recrear el evento para que aparezca en el calendario del otro. Tener un calendario compartido no sirve de mucho si tenemos que preguntarnos constantemente «¿puedes ver mis fechas de trabajo en el calendario de esta semana?».

🔍 ¿Sabías que...? Las parejas del mismo sexo suelen dividir las tareas de planificación en función de las preferencias o habilidades de cada persona, y no según los antiguos rols de género. Esto conduce a una mayor equidad y a menos suposiciones. Esa mentalidad flexible funciona bien para el uso de una aplicación de calendario compartido para parejas, ya que el objetivo es encontrar el equilibrio.

a través de Fantastical

Fantastical ofrece calendarios de uso compartido, lo que te permite a ti y a tu pareja llevar un seguimiento de las citas nocturnas, las citas y los eventos familiares en un solo lugar.

Con la entrada de lenguaje natural, puedes crear eventos rápidamente escribiendo frases como «Cena con Alex a las 7 p. m. ». La app también se sincroniza entre dispositivos, por lo que, tanto si utilizas un iPhone, un iPad o un Mac, tus horarios se mantendrán actualizados. Si optas por Flexibits Premium for Families, obtendrás funciones avanzadas y podrás mantener cuentas separadas, lo que te permitirá equilibrar fácilmente los planes de uso compartido y los personales.

Las mejores funciones de Fantastical

Utiliza Calendar Sets para cambiar entre planes conjuntos y horarios personales sin complicaciones, como un interruptor

Vista la previsión meteorológica en tiempo real junto con los eventos, lo que facilita el planear actividades al aire libre

Establece zonas horarias personalizadas para parejas a distancia, lo que facilita planear llamadas y citas virtuales

Colaboren mediante invitaciones a eventos, en las que ambos miembros de la pareja pueden aceptar, rechazar o sugerir horarios alternativos

Límites de Fantastical

Las opciones de personalización de las vistas del calendario pueden parecer limitadas en comparación con otras apps

Carece de un sistema de gestión de tareas integrado, por lo que se necesita una app, aplicación independiente para las listas de pendientes

Precios de Fantastical

Free

Para particulares: 4,75 $ al mes (facturado anualmente)

Para familias de hasta cinco miembros: 7,50 $ al mes (facturado anualmente)

Para equipos: 4,75 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas fantásticas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fantastical?

Aquí tienes una reseña de Capterra sobre esta app de calendario de uso compartido para parejas:

Muy fácil de usar. Integración perfecta con Microsoft Exchange/Outlook. Todas las funciones de sincronizar, vista del calendario e integración con Zoom trabajan bien. La posibilidad de copiar y pegar un elemento del calendario ahorra una cantidad sorprendente de tiempo en comparación con volver a crear tres o cuatro instancias de un evento idéntico o similar para el que no es apropiada una reunión repetitiva.

💡 Consejo profesional: No tengas miedo de dejar espacios vacíos en tu calendario. No es necesario que llenes cada minuto del día. Pon un pequeño bloque de «sin plan» para que ambos sepáis que tenéis un margen. Es tu oportunidad para relajarte, descansar un poco o dejarte llevar por el flujo.

8. FamCal (la mejor para parejas que se sincronizan con la familia extensa)

a través de FamCal

FamCal está diseñada para parejas que llevan una vida ajetreada pero quieren mantenerse en estrecha conexión. Reúne toda tu agenda diaria en un único espacio ordenado. Se acabaron las cenas olvidadas, los fines de semana con compromisos duplicados o las sorpresas de última hora.

Esta app, aplicación de calendario familiar ofrece vistas de calendario y agenda, lo que proporciona flexibilidad en la forma de mostrar y revisar los horarios. Cada miembro de la pareja inicia sesión con su propio correo electrónico en una cuenta de uso compartido, lo que permite mantener todo organizado desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Las mejores funciones de FamCal

Asigna tareas de uso compartido e individuales con subtareas para dividir las tareas pendientes en partes de tamaño más pequeño, ya sea para planear un viaje o preparar la llegada de invitados

Utiliza el modo de cocina sin atenuación, que mantiene la pantalla encendida mientras sigues una receta sin necesidad de usar las manos

Lleva un seguimiento de los días especiales con los rastreadores de cumpleaños y aniversarios integrados

Registren y exporten los gastos del viaje utilizando múltiples gráficos visuales para ver quién pagó qué y mantener la transparencia

Límites de FamCal

La app, aplicación, carece de vistas de calendario por hora o por semana, lo que establece un límite en la programación detallada

La versión gratuita, gratuita/a de la app, aplicación, contiene anuncios

Precios de FamCal

Free

Valoraciones y reseñas de FamCal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FamCal?

Por eso los usuarios piensan que FamCal es una app, aplicación tan buena:

Me encanta esta aplicación. La uso para planear mi agenda y la de mi familia. Todos tenemos agendas muy complejas. Me encanta el código de color, las listas de meta y de la compra integradas y los numerosos estilos de vista del calendario. Además, el soporte al cliente es increíble. Tuve un problema con la aplicación y se pusieron en contacto conmigo y lo resolvieron todo el mismo día. ¡Me encanta!

9. Howbout (ideal para parejas y grupos de amigos socialmente activos)

vía Howbout

Howbout es como el feed privado de tu relación. Os mantiene a ambos sincronizados sin invitaciones formales, textos largos ni caos en el calendario. Abres la app, y al instante sabes qué está haciendo tu pareja, qué planes hay en el aire y qué hay ya reservado.

Desde quedar con un amigo que está en la ciudad hasta darte cuenta de que tu pareja tiene gratis el sábado, te permite decir «oye, hagamos algo» sin necesidad de entablar una conversación completa. Combina la función del calendario con un toque social, haciendo que incluso los planes más pequeños se sientan más intencionados y divertidos.

¿Qué tal las mejores funciones?

Desplázate por el feed de actividad en directo de tu pareja para estar al tanto de lo que está haciendo

Utiliza el 'chatear' integrado en los eventos para plan logístico, uso compartido de novedades o comunicar cambios de última hora

Compartan actualizaciones, fotos o incluso resúmenes divertidos del fin de semana solo entre ustedes dos, sin difundirlos a todo el mundo

Envía invitaciones a eventos a otras personas con un enlace compartible, perfecto para citas dobles o planes familiares

Decide qué eventos son privados, cuáles puede ver tu pareja y cuáles se muestran en tu lista de amigos cercanos

¿Qué hay de los límites?

Aunque la app ofrece códigos de color, las opciones personalizadas tienen un límite

Algunos usuarios han dejado nota de que la app requiere un poco de tiempo para navegar por ella

¿Qué tal el precio?

Free

¿Qué tal las valoraciones y reseñas?

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Howbout?

Extraído directamente de una reseña de Product Hunt sobre esta app de calendario compartido para parejas:

No puedo creer que esta app, aplicación, no existiera ya, ¡es imprescindible para planear eventos sociales! Howbout hace que sea muy fácil planear eventos con amigos y familiares.

10. Apple Calendar (ideal para parejas que utilizan productos Apple y quieren evitar cualquier tipo de fricción)

a través de Apple Calendario

Apple Calendario ofrece una aplicación de calendario para Mac perfecta para parejas que desean coordinar sus agendas de manera eficiente. Gracias a iCloud, esta solución garantiza la sincronización en tiempo real, lo que hace que el uso compartido del plan sea sencillo e intuitivo.

Las parejas pueden crear un calendario iCloud exclusivo y compartirlo de forma privada. Esto permite a ambos miembros de la pareja ver y, si se les concede permiso, edición de eventos. Al hacer uso compartido de un calendario, se puede decidir si el invitado solo tiene derechos de vista o si puede realizar cambios. Esta flexibilidad garantiza que ambos miembros de la pareja puedan contribuir al calendario según lo deseen.

Las mejores funciones de Apple Calendario

Colabora con otros miembros de la familia, como hijos o parientes, en el mismo calendario

Dile a Siri cosas como «Recordármelo: tenemos una cena el viernes a las 8» y se añadirá al instante a tu calendario de uso compartido

Reorganiza o cambia rápidamente tu plan con solo arrastrar y soltar, sin tener que hacer edición manual

Límites del calendario de Apple

Ambos miembros de la pareja deben utilizar un dispositivo Apple para poder usar este calendario online

Apple Calendar no ofrece funciones integradas de chatear o gestión de tareas dentro de los eventos

Precios de Apple Calendar

Free

Valoraciones y reseñas de Apple Calendar

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apple Calendario?

Un usuario opina:

NUNCA escribo reseñas, pero llevo años usando esta app, y estoy muy decepcionado con lo que está pasando. En primer lugar, esta app solía ser gratis, gratuito/a. Un día decidieron mostrar anuncios, lo que te hace sentir casi obligado a pagar la suscripción para poder seguir guardando todo en ella. Hace poco pagué la suscripción mensual, pasó unos días sin mostrar anuncios y hoy los vuelve a mostrar. Abres la app, aplicación y tienes que esperar a que termine el anuncio antes de que se muestre el calendario. Cuando estoy en medio de una reserva por teléfono, esto supone un gran inconveniente.

📖 Lea también: Trucos de Google Calendar que debe conocer

Manténganse conectados con ClickUp

Las aplicaciones de calendario de uso compartido pueden mejorar considerablemente la gestión del tiempo de las parejas, reducir los malentendidos y crear más espacio para momentos significativos.

Aunque cada app, aplicación de esta lista ofrece algo único, ClickUp destaca como la solución más completa para parejas que quieren algo más que un simple calendario.

Con ClickUp Calendar, puedes vista eventos compartidos, marcar con color las fechas importantes y gestionar todo, desde citas nocturnas hasta tareas diarias, en un solo lugar. Añade ClickUp Brain, tu asistente con IA, y de repente estarás generando automáticamente recordatorios útiles, organizando tu semana e incluso resumiendo tareas sin ningún esfuerzo.

¿Listos para planear mejor como equipo? ¡Prueba ClickUp gratis y empieza a organizar tu vida en pareja!

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor app de calendario para uso compartido entre parejas?

Cupla: Diseñada para parejas, con vistas de calendario de uso compartido, chat en la aplicación y recordatorios automáticos

clickUp*: Muy recomendable para parejas que desean un calendario de uso compartido inteligente y personalizable con automatización de tareas basada en IA, recordatorios y colaboración en tiempo real

TimeTree: ideal para gestionar varios calendarios compartidos y prioridades de eventos

Between: Se centra en la privacidad y la comunicación de pareja, con chat privado y seguimiento de aniversarios

Cozi: Ideal para familias y parejas, ofrece calendarios codificados por color y listas de uso compartido

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout y Apple Calendar también son excelentes opciones, cada una con funciones únicas para diferentes necesidades

¿Cómo crear un calendario de uso compartido para parejas?

*elige la app, aplicación adecuada: Elige entre opciones como ClickUp, Cupla o TimeTree en función de tus necesidades (funciones, compatibilidad con dispositivos, privacidad) *crear cuentas: ambos miembros de la pareja deben registrarse y configurar sus perfiles Configura un calendario compartido: utiliza la función para uso compartido o invitar de la aplicación para que ambos miembros de la pareja tengan acceso *sincroniza calendarios existentes: muchas aplicaciones te permiten importar calendarios de Google, Apple o Outlook para obtener una vista unificada Personaliza: utiliza códigos de colores, recordatorios y campos personalizados para organizar eventos y tareas Comunícate: utiliza el chatear o las notas integrados para discutir plan y novedades Actualiza con regularidad: ambos miembros de la pareja deben añadir y actualizar eventos para mantener todo al día

¿Cuál es la mejor app, aplicación para el uso compartido de calendarios para familias?

Cozi es una de las mejores opciones para familias, ya que ofrece un calendario codificado por color, listas de pendientes compartidas y planificación de comidas. ClickUp también es excelente para familias que desean funciones más avanzadas, como la gestión de tareas y la automatización. FamCal y TimeTree son otras opciones interesantes para sincronizar con la familia extensa.

¿Qué es el calendario de uso compartido para parejas de Cupla?

Cupla es una aplicación de calendario centrada en las relaciones para parejas. Combina los horarios de ambos miembros de la pareja en una sola vista, lo que facilita detectar la disponibilidad mutua, planear tiempo de calidad y evitar malentendidos. Cupla se integra con los calendarios de Google, Apple y Outlook, y ofrece funciones como chatear en la aplicación y recordatorios automáticos. Su uso es gratis, aunque algunas funciones pueden tener límite en Android o no estar disponibles en la web.

¿Qué funciones deben buscar las parejas en una app de calendario para uso compartido?