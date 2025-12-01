Las 8 mejores herramientas de seguimiento de hábitos con IA en 2026

🗓️ Día 1: Empiezas con las mejores intenciones. Beber más agua, ir al gimnasio y meditar antes de acostarte.

Pero, por alguna razón, tus nuevos hábitos desaparecen misteriosamente al tercer día. Nos pasa a todos.

No te preocupes; hay una forma de salir de este ciclo de procrastinación y listas de tareas pendientes abandonadas.

Te presentamos las aplicaciones de seguimiento de hábitos: tu arma secreta contra el olvido, la falta de motivación y la clásica excusa de «empezaré el lunes». Convierten la superación personal en un juego, haciéndote responsable de una forma que tu fuerza de voluntad por sí sola no puede lograr.

¿Listo para cumplir por fin tus metas? ¡Aquí tienes las mejores herramientas de seguimiento de hábitos para mantenerte en el buen camino y hacerlo divertido!

Aquí tienes un breve resumen de las 8 mejores herramientas de seguimiento de hábitos con IA:

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp Gestión de metas y tareas con IA, tareas periódicas y rastreadores de hábitos personalizados con el asistente de IA de ClickUp Todo tipo de autónomos, pequeños equipos y corporaciones que deseen gestionar sus metas y tareas con ayuda de la IA Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones HabitNow Horarios flexibles, recordatorios y alarmas personalizados, notas diarias Personas que buscan un seguimiento de hábitos sencillo y flexible Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 9,99 $ (de por vida). Estilo de vida Seguimiento de rachas, comentarios semanales/mensuales, etiquetas personalizadas, gráficos y tablas de tendencias, toma de notas para las entradas, modo para daltónicos Autónomos a los que les gusta una interfaz sencilla y los análisis de comportamiento Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 4,99 $. Habitica Seguimiento de hábitos gamificado (avatares, recompensas, penalizaciones), retos comunitarios Personas y grupos que desean gamificar el seguimiento de hábitos Hay un plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 9 $. Habitify Seguimiento del estado de ánimo, acumulación de hábitos, sincronización con Apple Health/Google Fit, cronómetro de concentración, Emprendedores independientes que buscan asesoramiento y un seguimiento de hábitos impulsado por la comunidad Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 2,49 $. Streaks Seguimiento basado en rachas (hasta 24 hábitos, temas e iconos personalizables, sincronización con Apple Health Crea impulso mediante rachas No hay plan gratuito. Los planes de pago empiezan en 5,99 $ (de por vida). Coach.me Servicios de coaching personal, preguntas y respuestas de la comunidad y soporte, celebraciones de hitos Personas muy motivadas que buscan asesoramiento y un seguimiento de hábitos impulsado por la comunidad Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 87 $. Reclaim. IA Planificación de hábitos basada en IA, integración y sincronización con el Calendario, análisis de la distribución del tiempo Emprendedores independientes que buscan una gestión de la agenda y la productividad basadas en la IA Plan Free disponible. Los planes de pago empiezan en 8 $.

Aunque empezar con un hábito es fácil, mantenerlo a largo plazo es difícil. Una app de seguimiento de hábitos te ayuda a mantenerte responsable, ya que te ofrece una forma sencilla de registrar y supervisar tus actividades diarias.

Desde el crecimiento personal hasta las rutinas de autocuidado, pasando por todo lo demás, estas herramientas te ayudan a mantener la constancia en tu camino hacia la creación de hábitos con recordatorios, información útil y motivación.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Información basada en IA : busca herramientas que analicen tu progreso, identifiquen patrones y ofrezcan información basada en datos para ayudarte a comprender qué funciona y qué hay que mejorar ✅

Seguimiento de objetivos : elige una aplicación que te ayude a dividir los grandes objetivos en objetivos más manejables, lo que hará que el éxito a largo plazo con una mejora continua sea más alcanzable ✅

Funciones de rachas y motivación : Elige una app de seguimiento de hábitos que incluya seguimiento de rachas, elementos de gamificación y recordatorios motivadores para mantenerte comprometido y motivado con un hábito concreto ✅

Personalización : Elige un rastreador de hábitos que te permita crear categorías de hábitos personalizadas, programar horarios flexibles y crear paneles a tu medida ✅

Interfaz fácil de usar : invierte en una aplicación intuitiva que utilice paneles, gráficos, listas, cronómetros, etc., para que el seguimiento de hábitos sea divertido y sencillo ✅

Seguridad de los datos: elige una herramienta para crear hábitos que almacene tus datos de forma segura con opciones de copia de seguridad y cifrado ✅

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para mejorar la productividad (casos de uso y herramientas)

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión de metas y tareas basadas en IA)

«Si eliges el comportamiento adecuado y lo secuencias correctamente, no tendrás que motivarte para que crezca. Simplemente sucederá de forma natural, como una buena semilla plantada en un buen lugar. » – BJ Fogg, científico social estadounidense

Crea un registro de hábitos personalizado con recordatorios utilizando ClickUp Brain

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de tareas y metas, chat, documentos y mucho más. Así es como ClickUp te ayuda a establecer pequeños hábitos en el orden correcto. Vamos a verlo.

💜 Metas de ClickUp

Así que, cuando mantener los hábitos te parezca una tarea ardua, ClickUp Metas te permite empezar dividiéndolos en tareas sencillas y alcanzables llamadas «objetivos».

Estos objetivos se pueden adaptar a diferentes tipos de hábitos:

Objetivos numéricos : ideales para hábitos cuantificables, como «Leer cuatro libros al mes.»​

Objetivos económicos : Perfecto para metas financieras como «Reducir el gasto mensual a 100 $.»

Objetivos de tipo «verdadero/falso»: Útiles para tareas del tipo «sí/no» del día, como «Dedicar entre 5 y 10 minutos cada mañana a revisar las tareas y establecer prioridades.»

Mantén el rumbo con cronogramas claros, objetivos cuantificables y un seguimiento automático del progreso con ClickUp Metas

💜 ClickUp Brain

¿No sabes qué hábitos crear? ClickUp Brain puede generarte ideas basadas en tus metas.

Utiliza la lluvia de ideas impulsada por IA para generar una lista de posibles hábitos con ClickUp Brain

ClickUp Brain se convierte en tu coach de productividad y en un asistente personal impulsado por IA, ayudándote a recopilar y organizar información para crear hábitos ilimitados, así como a generar tareas y recordatorios para mejorar tu constancia.

Las potentes redes neuronales de Brain también generan resúmenes basados en IA de tu progreso e informes de rachas de hábitos, lo que convierte a ClickUp en una de las mejores aplicaciones de seguimiento de hábitos.

¡Y eso no es todo! Con un agente de autopiloto personalizado de ClickUp, puedes personalizar, automatizar y optimizar tu proceso de seguimiento de hábitos. Te permite:

Utiliza los agentes personalizados de piloto automático de ClickUp para personalizar tu seguimiento de hábitos con IA

Puede:

Crea automáticamente tareas periódicas para hábitos diarios, semanales o personalizados.

Envía recordatorios y notificaciones para mantenerte motivado.

Realiza un seguimiento de tu progreso actualizando estados o campos personalizados en función de tu actividad.

Genera informes o resúmenes de tus rachas de hábitos y tus índices de cumplimiento.

Sugiere mejoras o consejos motivadores utilizando los datos de la IA.

Al utilizar un agente de piloto automático, podrás centrarte más en crear hábitos y menos en el seguimiento manual, lo que hará que tu proceso de creación de hábitos sea más fluido y eficaz.

💜 Tareas de ClickUp

Para hábitos diarios como hacer ejercicio, leer o practicar mindfulness, las tareas periódicas de ClickUp eliminan la necesidad de crear manualmente la misma tarea una y otra vez, lo que garantiza que nunca te pierdas nada.

Programa una tarea para que se repita con la frecuencia que desees, ya sea a diario o cada dos semanas, o cuando cambie el estado de la tarea, con las tareas periódicas de ClickUp.

Esta función te ayuda a:

Decide con qué frecuencia debe repetirse la tarea: a diario, semanalmente o en días concretos

Especifica cuándo debe comenzar la periodicidad y, si procede, cuándo debe terminar

Elige si la siguiente repetición se crea una vez completada la actual o según un horario fijo

💜 Plantilla de registro de hábitos personales

¿Listo para empezar a trabajar en tus hábitos? Prueba la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

Consigue una plantilla gratuita Mantén el orden y crea rutinas de productividad con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Con esta plantilla, es fácil:

Haz una lista de tus hábitos y actualízala a diario con registros para hacer un seguimiento de tu progreso, reflexiones o ajustes con ClickUp Docs , y compártela con un amigo, un coach o tu equipo para recibir apoyo.

Anota los puntos clave de progreso y los logros en los hitos de ClickUp para mantener el impulso en tu desarrollo personal

Actualiza automáticamente tu registro de hábitos con reglas «si-entonces» y desencadenantes mediante las automatizaciones de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Etiquetas personalizadas : añade : añade campos personalizados para registrar detalles adicionales sobre tu proceso de creación de hábitos, como la duración o notas sobre cada sesión de hábitos.

Panorámica del progreso : Crea un : Crea un panel de control de ClickUp para visualizar y realizar el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo, lo que te proporcionará motivación y te dará una visión de tu constancia.

Recordatorios y notificaciones: activa : activa los recordatorios de ClickUp para tus tareas periódicas y recibe notificaciones, asegurándote de que no pases por alto tus hábitos en medio de una agenda apretada en tu aplicación de planificación.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a varias herramientas en un solo lugar. Se acabó tener que cambiar de una aplicación a otra. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas.

Lo que más me gusta de ClickUp es que sustituye a varias herramientas en un solo lugar. Se acabó tener que cambiar de una aplicación a otra. Ofrece un número de funciones sin igual en comparación con otros programas.

📚 Más información: Plantillas de productividad gratuitas en Excel y ClickUp

2. HabitNow (Ideal para organizar hábitos y tareas en un solo lugar)

a través de HabitNow

HabitNow combina el seguimiento de metas y la planificación para ayudarte a organizar tus hábitos y rutinas diarias de forma eficaz. Puedes definir y personalizar hábitos con metas diarias, semanales o mensuales, y organizarlos en diversas categorías y listas.

Un sistema de programación flexible, recordatorios y alarmas personalizables, y una función de cronómetro te ayudan a mejorar la concentración durante las tareas, mientras que los gráficos y estadísticas detallados facilitan el seguimiento del progreso de forma rápida y sin esfuerzo.

Las mejores funciones de HabitNow

Marcadores de constancia : Crea rachas de éxito para motivarte y documenta tu trayectoria con notas diarias para mejorar continuamente.

Personalización : Personaliza tu experiencia con ajustes personalizados de intervalos del cronómetro, temas e iconos.

Gestión de tareas: añade tareas periódicas, recordatorios y listas de control para tareas más amplias, como la compra, las tareas domésticas, el trabajo, etc.

Limitaciones de HabitNow

No permite convertir objetivos numéricos en objetivos de tipo «sí/no» para el mismo hábito

No permite a los usuarios clasificar los hábitos según la hora del día

Precios de HabitNow

Free

De por vida: 9,99 $

Valoraciones y reseñas de HabitNow

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📌 Prueba esto: La «regla de los dos minutos» es un truco de productividad genial que facilita crear y mantener una rutina. Haz que cada nuevo hábito sea tan fácil que te lleve menos de 2 minutos empezar. En lugar de confirmar que vas a meditar 20 minutos al día, empieza con 2 minutos de reflexión consciente.

3. Way of Life (Ideal para llevar un seguimiento y crear hábitos con una interfaz sencilla)

vía Way of Life

Way of Life te ayuda a crear rutinas matutinas positivas, a romper con los malos hábitos y a comprender tus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. Con su interfaz sencilla pero eficaz, puedes ponerte a prueba para mantener rachas ininterrumpidas y obtener comentarios semanales y mensuales sobre tus hábitos a través del marcador integrado.

La aplicación de seguimiento de metas también te ayuda a registrar pensamientos, reflexiones u observaciones, ya que te permite adjuntar notas rápidas a cada entrada de hábito. El modo para daltónicos garantiza una experiencia más accesible y fácil de usar para todos.

Las mejores funciones de Way of Life

Etiquetas personalizadas : Agrupa y gestiona todos tus hábitos de forma eficiente utilizando etiquetas personalizadas, lo que te facilitará el seguimiento de diferentes aspectos de tu vida

Información sobre el progreso : Analiza tus hábitos a lo largo del tiempo con gráficos circulares, gráficos de barras y líneas de tendencia para visualizar el progreso e identificar patrones.

Recordatorios y programación: Mantén el rumbo con recordatorios flexibles que te permiten programar alertas con mensajes personalizados

Limitaciones del estilo de vida

Contratar el plan premium es la única forma de poder realizar un seguimiento ilimitado de tus hábitos y archivar aquellos que ya no necesitas, pero que quieres conservar.

Carece de funciones avanzadas de gestión de tareas y tiempo

Precios de Way of Life

Free

Premium: Desde 4,99 $

Valoraciones y reseñas de Way of Life

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Way of Life?

Una reseña de la Apple Store dice:

Llevo utilizándolo de forma muy constante desde hace ya un par de años, y ha tenido un impacto tremendamente positivo en mi vida. Disponer de una forma realmente rápida y sencilla de registrar mis patrones y comportamientos cada día me permite ser más consciente y responsable conmigo mismo.

Llevo utilizándolo de forma muy constante desde hace ya un par de años, y ha tenido un impacto tremendamente positivo en mi vida. Disponer de una forma realmente rápida y sencilla de registrar mis patrones y comportamientos cada día me permite ser más consciente y responsable conmigo mismo.

4. Habitica (la mejor opción para gamificar el seguimiento de hábitos)

a través de Habitica

Habitica combina las metodologías tradicionales de seguimiento de hábitos con elementos de juego interactivos para que el seguimiento de hábitos resulte divertido, atractivo y muy motivador.

Te permite realizar ajustes tanto para hábitos positivos (por ejemplo, «Comer una comida saludable») como para hábitos negativos (por ejemplo, «Saltarse el ejercicio»). Practicar hábitos positivos te recompensa con ventajas dentro del juego, mientras que caer en los negativos tiene como resultado penalizaciones.

Las «tareas diarias» son tareas periódicas que quieres completar a diario, varias veces a la semana o mensualmente, y las «tareas pendientes» son tareas puntuales con fechas límite que te ayudan a ganar recompensas al completarlas.

Las mejores funciones de Habitica

Gamificación : Participa en juegos de rol, avatares, recompensas personalizadas, rachas, niveles de dificultad, etc., para que la superación personal se convierta en una aventura.

Retos comunitarios : compite con amigos y desconocidos por metas comunes y gana recompensas especiales

Tablero de tareas compartido: Aumenta la responsabilidad trabajando en las tareas con los miembros de tu grupo en un tablero compartido

Limitaciones de Habitica

La sección «Tareas pendientes» no te permite crear una lista y luego añadir tareas a esa lista

Algunos usuarios consideraron que las numerosas ventanas emergentes y los anuncios dentro del juego perturban la experiencia del usuario.

Precios de Habitica

Free

Plan de grupo: 9 $ al mes + 3 $ por cada miembro adicional al mes

Valoraciones y reseñas de Habitica

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Habitica?

Una reseña de la Apple Store dice :

Dado que Habitica es un juego altamente personalizable, realmente puedes gamificar tus hábitos y tareas para adaptarlos a tu propio nivel de creatividad, utilitarismo, minimalismo y compromiso con la comunidad.

Dado que Habitica es un juego altamente personalizable, realmente puedes gamificar tus hábitos y tareas para adaptarlos a tu propio nivel de creatividad, utilitarismo, minimalismo y compromiso con la comunidad.

📌Lee también: Plantillas gratuitas de seguimiento de hábitos para Hojas de cálculo de Google

5. Habitify (La mejor opción para el seguimiento de hábitos en una interfaz minimalista)

a través de Habitify

Habitify es una agenda digital que te permite establecer hábitos que se ajusten a tus metas, como meditar a diario, beber más agua o leer cada noche, y organizarlos en rutinas matutinas, vespertinas y nocturnas para un enfoque claro y estructurado del seguimiento de hábitos.

Los recordatorios personalizados te ayudan a mantenerte responsable, y las notificaciones se adaptan a tu horario y preferencias, dándote un pequeño empujón en el momento adecuado. La app también se integra con Apple Health y Google Fit para ayudarte a realizar el seguimiento de tus metas de fitness y bienestar en varios dispositivos.

Las mejores funciones de Habitify

Temporizador de concentración : Dedica toda tu atención a las tareas de alta prioridad con cronómetros integrados que hacen que la gestión de tareas sea más eficiente

Seguimiento del estado de ánimo : haz un seguimiento de tus sentimientos y emociones para identificar los desencadenantes y los patrones que afectan a tu progreso, lo que aumentará tu autoconciencia y te ayudará a tomar mejores decisiones

Acumulación de hábitos : integra nuevos hábitos en tu rutina diaria enlazándolos a hábitos ya existentes y creando recordatorios personalizados

Limitaciones de Habitify

La aplicación de seguimiento de hábitos no permite el seguimiento basado en porcentajes, lo cual resulta útil para hábitos en los que el progreso no es binario ni se basa en recuentos.

Algunos usuarios señalan que la aplicación puede ir lenta a veces

Precios de Habitify

Free

Premium : 2,49 $ al mes

De por vida: 59,99 $

Valoraciones y reseñas de Habitify

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Habitify?

Una reseña de Google Play dice:

La interfaz es clara e intuitiva, lo que facilita añadir y supervisar hábitos sin esfuerzo. Lo que distingue a Habitify de otras aplicaciones de seguimiento de hábitos son sus análisis detallados, que proporcionan datos valiosos sobre mi progreso y mis hábitos a lo largo del tiempo.

La interfaz es clara e intuitiva, lo que facilita añadir y supervisar hábitos sin esfuerzo. Lo que distingue a Habitify de otras aplicaciones de seguimiento de hábitos son sus análisis detallados, que proporcionan datos valiosos sobre mi progreso y mis hábitos a lo largo del tiempo.

Más información: Plantillas gratuitas para planes de autocuidado

6. Streaks (Ideal para generar impulso con un rastreador de hábitos basado en rachas)

a través de Streaks

Con Streaks, puedes llevar un seguimiento de hasta 24 hábitos y mantener la motivación gracias a información detallada, como estadísticas de hábitos, duración de las rachas y tasas de finalización. Para personalizar tu espacio, puedes elegir entre 78 temas cromáticos diferentes y más de 600 iconos de tareas.

Se sincroniza con todos tus dispositivos Apple y se integra con Apple Health para realizar un seguimiento automático de los pasos, el sueño y los entrenamientos.

Las mejores funciones de Streaks

Notas diarias : Lleva un registro de tu progreso o reflexiona sobre los retos, los logros, el crecimiento personal y las mejoras.

Tareas cronometradas : utiliza los tiempos integrados para realizar el seguimiento de hábitos que requieren una duración específica, como la meditación, los estiramientos o la lectura.

Tareas compartidas: comparte hábitos con otros usuarios de Streaks para fomentar el trabajo en equipo y la motivación, ideal para que os ayudéis mutuamente a cumplir con vuestros compromisos.

Limitaciones de Streaks

Disponible solo en dispositivos Apple, a diferencia de otras aplicaciones de seguimiento de hábitos que se pueden usar en varios dispositivos

Hay que trastear bastante con la app para entender cómo funciona, incluso con la sección de ayuda

Precios de Streaks

Vigencia indefinida: 5,99 $

Valoraciones y reseñas de Streaks

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

👀 ¿Buscas inspiración? Aquí tienes algunos ejemplos de buenos hábitos que pueden ayudarte a crear rutinas saludables y allanar el camino hacia logros a largo plazo.

📮 ClickUp Insight: La salud y el fitness son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta, pero el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante de su progreso. 🤦¡Esa es una gran brecha entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a mejorar tu rutina de fitness con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y las tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener esa racha de meditación. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman haber duplicado su productividad, ya que mantenerse en el buen camino empieza por ver realmente el progreso.

7. Coach.me (La mejor opción para el seguimiento de hábitos con asesoramiento integrado y soporte de la comunidad)

a través de Coach.me

Al combinar un sólido rastreador de hábitos con el acceso a una comunidad de soporte y coaching profesional, Coach.me ofrece diversas opciones de ayuda personalizada en materia de productividad, fitness, liderazgo y mucho más.

Puedes seguir a tus amigos para animarlos y ver su progreso, o apoyar a otras personas que están trabajando en los mismos hábitos que tú a través de un feed de actividad global. Cada hábito cuenta con una sección de preguntas y respuestas donde puedes plantear o responder preguntas y compartir experiencias.

Las mejores funciones de Coach.me

Coaching personal : Recibe asesoramiento y soporte personalizados de coaches profesionales que te ayudarán a superar los retos y a mantenerte comprometido con tus metas.

Refuerzo positivo: Recibe ánimos a través de funciones como la celebración de hitos y los aplausos de la comunidad, que sirven para motivar y reforzar los comportamientos positivos impulsados por los hábitos.

Apoyo de la comunidad: Únete a una comunidad de personas con ideas afines que te servirá de red de apoyo para compartir experiencias y motivarte mutuamente.

Limitaciones de Coach.me

Algunos usuarios han señalado que la interfaz puede ser lenta en ocasiones y difícil de navegar

Precios de Coach.me

Free

Asesoramiento personalizado sobre hábitos: desde 25 $ a la semana

Valoraciones y reseñas de Coach.me

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coach.me?

Una reseña de la Apple Store dice:

Me gusta esta aplicación: es sencilla y me ha funcionado a la hora de crear y hacer un seguimiento de mis hábitos. Es genial tener un recordatorio diario de las tareas pendientes, ya que me siento bien tachándolas, por pequeñas que sean.

Me gusta esta aplicación: es sencilla y me ha funcionado a la hora de crear y hacer un seguimiento de mis hábitos. Es genial tener un recordatorio diario de las tareas pendientes, ya que me siento bien tachándolas, por pequeñas que sean.

8. Reclaim.ai (Ideal para la planificación de hábitos basada en IA)

a través de Reclaim.ai / IA

Reclaim.ai, una herramienta de calendario basada en IA diseñada para ayudarte a establecer metas y realizar el seguimiento de tus hábitos, integra tus rutinas en tu calendario actual. Una vez que hayas identificado los hábitos que deseas establecer, el asistente de IA encuentra automáticamente los mejores momentos en tu calendario para programar tus hábitos de desarrollo profesional y personal, asegurándose de que encajen a la perfección con tus compromisos actuales.

También puedes ajustar ajustes como la frecuencia, la duración y los intervalos de tiempo preferidos para un hábito concreto, y automatizar la programación de tareas y recordatorios relacionados.

Las mejores funciones de Reclaim.ai

Programación personalizada : utiliza las «reservas de tiempo flexibles» y las «ventanas de tiempo inteligentes» para reprogramar tus hábitos según sea necesario y adaptarte a los cambios en tu Calendario

Análisis : Obtén información sobre cómo distribuyes tu tiempo y tu cumplimiento de los hábitos planificados, las tasas de cumplimiento de los hábitos y el progreso general hacia tus metas personales.

Prioridades de los hábitos: asigna niveles de prioridad, que van desde Crítico (P1) hasta Bajo (P4), para asegurarte de que los hábitos de mayor prioridad se programen antes que los de menor prioridad.

Limitaciones de Reclaim.ai

Algunos usuarios han señalado que la interfaz del teléfono es difícil de usar

A veces sobrecarga la agenda de tareas, y mirar el calendario resulta abrumador

Precios de Reclaim.ai / IA

Lite : Gratis

Starter : 8 $ por asiento al mes

Empresas : 12 $ por asiento al mes

Enterprise: 18 $ por asiento al mes

Valoraciones y reseñas de Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Reclaim.ai?

Una reseña de G2 dice:

Reclaim te ofrece el control justo para indicarle a su motor que programe tus tareas como deben ser. Está perfectamente integrado con ClickUp y Google, y te permite gestionar tus tareas desde cualquier lugar.

Reclaim te ofrece el control justo para indicarle a su motor que programe tus tareas como deben ser. Está perfectamente integrado con ClickUp y Google, y te permite gestionar tus tareas desde cualquier lugar.

Crea hábitos duraderos con ClickUp

Crear mejores hábitos y mantenerlos no tiene por qué ser una lucha, especialmente cuando dispones de las herramientas adecuadas para crear y hacer el seguimiento de los hábitos que te ayuden a mantenerte responsable.

Con las funciones basadas en IA de ClickUp, el seguimiento de hábitos se vuelve sencillo, automatizado y totalmente personalizable para adaptarse a tu estilo de vida.

Tanto si intentas meditar a diario, aumentar tu productividad en el trabajo o desarrollar una rutina de ejercicio constante, ClickUp te ayuda a crear y mantener hábitos.

Regístrate gratis en ClickUp y empieza a crear rutinas que te lleven al éxito a largo plazo.