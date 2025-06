las 10 mejores alternativas a Goalscape para una gestión de objetivos más inteligente en 2025

Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible.

¿Alguna vez has sentido que tus metas están flotando en el espacio, sin estar vinculadas al objetivo general de la empresa? Seamos realistas: como líder, gestionar metas no debería ser como montar muebles de IKEA sin instrucciones.

Si te has quedado pequeño con los vertiginosos círculos concéntricos de Goalscape y quieres algo que funcione mejor con tu flujo de trabajo, estás en el lugar adecuado.

En esta guía, analizaremos las 10 mejores alternativas a Goalscape para ayudar a tu equipo a lograr una gestión de objetivos más inteligente. ¿Listo para alcanzar tus metas? ¡Vamos allá!

¿Por qué elegir alternativas a Goalscape?

Según un informe de PWC, el 77 % de los equipos de alto rendimiento utilizan herramientas de gestión de proyectos para alcanzar sus metas. Por lo tanto, un software eficaz para la gestión de proyectos y metas es crucial para el éxito. Aunque Goalscape es conocido por su interfaz visual para establecer metas, carece de escalabilidad, colaboración en equipo y gestión avanzada de tareas.

Esto es lo que debes buscar en las alternativas a Goalscape:

Funciones robustas: Las mejores alternativas ofrecen control de tiempo integrado, diagramas de Gantt y flujos de trabajo personalizables para gestionar proyectos complejos ✅

Mayor coordinación del equipo: Herramientas como Herramientas como ClickUp y Monday. com proporcionan una comunicación fluida y actualizaciones centralizadas de las tareas ✅

Opciones de integración: Las principales plataformas se conectan con CRM, calendarios, unidades en la nube y cientos de apps de terceros ✅

Mayor flexibilidad: Las alternativas suelen ser compatibles con varias vistas de trabajo (Kanban, cronogramas, listas) para adaptarse al estilo de cualquier equipo ✅

Planes rentables: Varias herramientas ofrecen más valor a través de generosos niveles gratuitos o modelos de precios de tarifa plana para equipos en crecimiento ✅

Alternativas a Goalscape de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un adelanto de las alternativas a Goalscape, sus casos de uso, estructuras empresariales y precios para cada plataforma.

Alternativas a Goalsscape Ideal para Caso de uso Precio inicial ClickUp Gestión integral de proyectos y metas Equipos de todos los tamaños, flujos de trabajo personalizados Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes Trello Gestión visual de metas (estilo Kanban) Particulares y equipos pequeños Plan Free disponible; de pago desde 5 $/usuario/mes Asana Planificación visual y ajuste de metas Colaboración entre equipos multifuncionales Plan Free disponible; de pago a partir de 10,99 $/usuario/mes Wrike Gestión de proyectos a nivel de empresa Equipos grandes y corporaciones Plan Free disponible; de pago desde 9,80 $/usuario/mes Jira Seguimiento y desarrollo ágil de proyectos Equipos de desarrollo de software Plan Free disponible; de pago desde 7,75 $/usuario/mes Monday. com Flujos de trabajo visuales y planificación en equipo Equipos de marketing, ventas y operaciones Plan Free disponible; de pago desde 8 $/usuario/mes Weekdone Para medir el progreso semanal Equipos centrados en la alineación de metas Gratis para 3 usuarios; 90 $ al mes para hasta 10 usuarios Notion Creación de hábitos y metas personales Equipos que necesitan documentos, tareas y notas Plan Free disponible; de pago desde 8 $/usuario/mes GoalsOnTrack Creación de planes de acción detallados y tableros de visión Personas centradas en metas SMART Sin plan Free; 68 $/año Basecamp Colaboración en equipo y ajuste de metas simplificados Equipos pequeños que buscan una colaboración sencilla Plan Free disponible; 15 $/usuario/mes

Las mejores alternativas a Goalscape

1. ClickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y objetivos)

Seamos realistas, el trabajo puede parecer un poco caótico hoy en día. ¿Proyectos, metas y comunicaciones dispersas por todas partes? Eso mata la productividad. Si te suena familiar, necesitas una herramienta que lo reúna todo.

Entra en ClickUp, la «app, aplicación» para el trabajo. Combina la gestión de proyectos, conocimientos y metas en un hub central, y cuenta con inteligencia artificial para ayudarte a trabajar mejor y más rápido.

💜 Gestiona todas tus metas en un solo lugar con ClickUp Goals

ClickUp Goals permite tanto a equipos como a individuos establecer, realizar un seguimiento y alcanzar sus objetivos con claridad y precisión.

Puedes crear metas medibles, incluyendo OKR (objetivos y resultados clave), y dividirlas en tareas, subtareas y listas de control de ClickUp para un enfoque más práctico y organizado.

Realiza un seguimiento del progreso de múltiples metas de ClickUp en un solo lugar

Puedes supervisarlas mediante un seguimiento personalizable del progreso con objetivos numéricos, monetarios, verdaderos/falsos y tareas.

Establece objetivos medibles en ClickUp Goals

Cuando se gestionan varios objetivos en un equipo, ClickUp facilita la colaboración al permitir compartir metas, delegar la propiedad y supervisar el progreso del grupo.

Las herramientas integradas, como el chat en tiempo real de ClickUp, las conversaciones encadenadas, las menciones y una bandeja de entrada centralizada de ClickUp, mantienen la comunicación fluyendo sin problemas. Además, puedes clasificar tus metas en carpetas, lo que facilita su búsqueda y gestión.

💜 Obtenga información en tiempo real sobre el progreso de sus metas con los paneles de ClickUp

Los paneles de ClickUp facilitan el seguimiento del progreso hacia tus metas en tiempo real. En lugar de adivinar lo cerca que estás de alcanzar un objetivo, obtienes una instantánea clara y visual de todo.

Empieza a hacer un seguimiento de tus metas con ClickUp Realiza un seguimiento del progreso de tus metas con el panel de ClickUp

Vea cómo las tareas contribuyen a sus metas, supervise el rendimiento del equipo y realice un seguimiento de las métricas clave, todo en un solo lugar. ¿Lo mejor? Puede personalizar su panel para que se adapte a sus metas. Añada widgets de seguimiento del progreso, gráficos de hitos o tarjetas de carga de trabajo para ver exactamente en qué punto se encuentran las cosas.

💜 Organiza tus metas con las plantillas de ClickUp

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp incluye opciones de estado flexibles para supervisar el progreso, campos personalizados para organizar y visualizar los objetivos con claridad, y vistas personalizadas como «Esfuerzo para alcanzar el objetivo» y la «Hoja de trabajo de objetivos SMART» para adaptarse a tu flujo de trabajo único.

Obtener plantilla gratis Define metas claras, asigna tareas y mantén la responsabilidad con la plantilla de metas SMART de ClickUp

Por qué te encantará esta plantilla:

Define objetivos claros utilizando el marco de objetivos SMART

Asigna tareas y establece plazos para que las metas sean viables y se mantengan en el buen camino

Utiliza campos personalizados para realizar un seguimiento de los KPI, los hitos y las métricas clave en un solo lugar

Supervisa el progreso en tiempo real con el seguimiento visual y las actualizaciones automáticas de ClickUp

Mantén la responsabilidad enlazando metas a proyectos, equipos y colaboradores individuales

Las metas de ClickUp ayudan a mantener la atención de todos y cada uno de los miembros del departamento en lo que realmente importa, lo cual es fundamental cuando se lanza un nuevo producto.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios

Los altos niveles de personalización, aunque potentes, pueden requerir una configuración inicial significativa

Precios de ClickUp/

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice

Utilizamos ClickUp todos los días para gestionar múltiples proyectos. Como ingeniero, aprecio cómo ClickUp se puede utilizar para crear listas de tareas sencillas y ampliarse hasta convertirse en una herramienta completa de gestión de equipos y proyectos complejos. Es una excelente plataforma de comunicación con varias opciones para ver tareas, hitos, decisiones, oportunidades y recordatorios. Estas funciones ayudan a visualizar los objetivos y metas de una manera significativa y atractiva, y acortan las distancias entre los diferentes equipos de la organización.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración perfecta, la falta de conocimientos o las preocupaciones por la seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo y resuelve las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta el chat, las tareas, los documentos y los conocimientos en todo el entorno de trabajo. Encuentra respuestas e información con un solo clic

2. Trello (la mejor para la gestión visual de metas)

a través de Trello

Trello es una herramienta de gestión de proyectos muy apreciada por su sencillez y su enfoque visual de las tareas. Propiedad de Atlassian, cuenta con una interfaz de tablero Kanban fácil de entender.

Aunque no es una plataforma dedicada a la gestión de objetivos, puedes utilizar Trello para realizar un seguimiento de tu progreso hacia tus metas. Solo tienes que crear tableros específicos, listas para representar las diferentes fases y tarjetas para los pasos a seguir. Y con los Power-Ups, puedes incluso añadir integraciones de seguimiento de objetivos y elaboración de informes.

Las mejores funciones de Trello

Interfaz de tablero Kanban sencilla y visual, junto con una gestión de tareas fácil de arrastrar y soltar

Tableros y listas personalizables para representar el progreso de las metas

Potenciadores para integraciones y funciones mejoradas, como seguimiento de metas

Funciones colaborativas para la gestión de metas en equipo

Limitaciones de Trello

La funcionalidad básica carece de funciones específicas para la gestión de metas sin Power-Ups

Puede resultar menos organizado para proyectos complejos con múltiples metas, hitos y subtareas

Las funciones de elaboración de informes y análisis son limitadas en la versión estándar

Precios de Trello

Free

Estándar: 5 $/usuario/mes

Premium: 10 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Trello:

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 21 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Una reseña de G2 dice

Me gusta Trello porque es una herramienta muy útil y práctica para organizar proyectos, tareas y actividades diarias. Su diseño basado en tableros y tarjetas es intuitivo, visualmente atractivo y muy fácil de usar, tanto para principiantes como para usuarios más avanzados. Permite la colaboración en equipo en tiempo real, la asignación de tareas, el establecimiento de plazos y la rápida adición de comentarios o archivos.

⭐️ Dato curioso: La teoría del establecimiento de metas se ha desarrollado tanto en el campo como en el laboratorio. Cecil Alec Mace llevó a cabo los primeros estudios empíricos en 1935. Edwin A. Locke, psicólogo, comenzó a examinar el establecimiento de metas a mediados de la década de 1960 y continuó investigándolo durante más de 30 años.

3. Asana (La mejor para la planificación visual y el ajuste de metas)

a través de Asana

Asana es una herramienta de gestión del trabajo que mejora la colaboración y la organización de los equipos. La función «Metas» de Asana permite a los equipos establecer, realizar un seguimiento y gestionar los objetivos directamente desde la plataforma, vinculándolos al trabajo que se está realizando. Esto garantiza que las tareas diarias contribuyan a los objetivos generales de la empresa.

Las mejores funciones de Asana

Función «Metas» dedicada para establecer, realizar el seguimiento y gestionar objetivos

Capacidad para enlazar metas con proyectos y tareas específicos

Vistas múltiples de proyectos, incluyendo Lista, Tablero, Calendario y Cronograma (diagrama de Gantt)

Sólida elaboración de informes y análisis sobre el progreso de las metas

Limitaciones de Asana

Puede resultar más complejo de configurar y aprender que otras herramientas más sencillas

El plan Free tiene limitaciones en el número de usuarios y funciones

Precios de Asana

Básico: Gratis, gratuito/a

Premium: 10,99 $/usuario/mes

Business: 24,99 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,3/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Un usuario de G2 dice

Lo que más me gusta de Asana es lo fácil que es crear, asignar y realizar el seguimiento de las tareas. La interfaz es limpia e intuitiva, y realmente me ayuda a mí y a mi equipo a mantenernos organizados. Me encanta poder dividir los proyectos en tareas más pequeñas, establecer plazos y tener todo en un solo lugar.

📖 Más información: Plantillas gratuitas para informes de progreso en Excel, Word y ClickUp

4. Wrike (la mejor para la gestión de proyectos a nivel corporativo)

a través de Wrike

Wrike es una potente plataforma de gestión de proyectos y colaboración conocida por su escalabilidad y opciones de personalización. Proporciona herramientas robustas para planificar, programar y realizar el seguimiento de proyectos, junto con funciones específicas para la gestión de metas.

Wrike permite a los usuarios definir metas estratégicas, dividirlas en pasos viables y supervisar el progreso a través de paneles e informes de proyectos . Sus capacidades de automatización del flujo de trabajo agilizan aún más las tareas relacionadas con los objetivos.

Las mejores funciones de Wrike

Flujos de trabajo y estructuras de proyectos altamente personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa

Potentes funciones de gestión de metas con una visualización clara del progreso y las dependencias

Funciones avanzadas de elaboración de informes y análisis para obtener información sobre el rendimiento de los proyectos y las metas

Ofrece integraciones con numerosas aplicaciones empresariales básicas

Limitaciones de Wrike

Curva de aprendizaje más pronunciada debido a sus amplias funciones y opciones de personalización

El precio puede ser más elevado que otras alternativas, especialmente para equipos grandes

Precios de Wrike

Plan Free disponible

Equipo: 9,80 $/usuario/mes

Business: 24,80 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 1700 opiniones)

⭐️ ¿Sabías que...? Existen pruebas científicas que avalan la visualización como medio para mejorar el rendimiento y la consecución de objetivos. Las imágenes mentales activan el cerebro de forma similar a las experiencias reales, fortalecen las conexiones neuronales, reducen la ansiedad y, cuando se combinan con la práctica real, pueden mejorar los resultados en ámbitos que van desde el deporte hasta la cirugía

5. Jira (la mejor para el seguimiento y desarrollo ágil de proyectos)

a través de Jira

Jira es conocida principalmente como una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de proyectos para equipos de desarrollo de software. Ofrece funciones como seguimiento de problemas, tableros ágiles y planificación de sprints.

Sin embargo, su naturaleza flexible permite a los equipos adaptarlo para la gestión de objetivos mediante la creación de proyectos específicos o tableros dedicados al seguimiento de objetivos y resultados clave ( OKR ) u otros marcos de objetivos. Sus integraciones con otras herramientas son limitadas, lo que podría haber mejorado sus capacidades de seguimiento de objetivos.

Las mejores funciones de Jira

Adecuado para gestionar proyectos complejos con un seguimiento detallado de los problemas

Fuertes capacidades de integración con otros productos Atlassian y aplicaciones de terceros

Compatible con metodologías ágiles, que se pueden alinear con el logro iterativo de objetivos para equipos de producto e ingeniería

Limitaciones de Jira

Diseñado principalmente para el desarrollo de software y puede requerir una personalización significativa para una gestión de objetivos más amplia

Puede resultar complejo para equipos sin conocimientos técnicos configurarlo y utilizarlo de forma eficaz

Los precios pueden aumentar rápidamente para equipos más grandes

Precios de Jira

Plan Free para hasta 10 usuarios

Estándar: 7,75 $/usuario/mes

Premium: 15,25 $/usuario/mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 14 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Una reseña de G2 dice

Jira es una herramienta muy potente y cuenta con herramientas increíblemente útiles para la gestión de proyectos, el seguimiento de tareas y el trabajo en equipo. Sin embargo, si eres nuevo y no tienes experiencia previa con herramientas similares (o no manejas conceptos básicos de metodologías ágiles como Scrum o Kanban), puede resultar abrumador al principio. El tutorial inicial de Jira es muy técnico y no siempre explica el «por qué» o el «cómo» aplicar cada función en casos reales. Por ejemplo, cosas como los flujos de trabajo, las epopeyas o incluso el uso básico de los filtros pueden resultar confusos si no se tiene contexto.

6. Monday. com (La mejor para flujos de trabajo visuales y planificación en equipo)

a través de Monday.com

Monday. com es un sistema operativo de trabajo visual que permite a los equipos gestionar proyectos, flujos de trabajo y tareas a través de tableros personalizables.

Aunque no es únicamente una herramienta de gestión de metas, la flexibilidad de Monday.com permite a los equipos crear tableros específicos para realizar un seguimiento de las metas, definir hitos y supervisar el progreso. Sus funciones de automatización pueden optimizar los flujos de trabajo relacionados con las metas, y las integraciones pueden conectarlo con otras herramientas para obtener una panorámica más completa.

Monday. com mejores funciones

Interfaz intuitiva y visualmente atractiva con tableros y columnas personalizables

Muy flexible y adaptable a las diversas necesidades y flujos de trabajo de los equipos, incluido el seguimiento de metas

Potentes capacidades de automatización para optimizar tareas y procesos repetitivos.

Ofrece un amplio intervalo de integraciones con otras aplicaciones empresariales

Limitaciones de Monday.com

Algunos usuarios dicen que la colaboración en tiempo real puede ser más fluida

No hay una función específica para tomar notas. Sin embargo, puedes añadir notas a las tareas

Precios de Monday.com

Plan Free disponible para hasta 2 usuarios con funciones limitadas.

Básico: 9 $/usuario/mes

Estándar: 10 $/usuario/mes

Pro: 16 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Monday. com valoraciones y opiniones

G2: 4,7/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un usuario de G2 dice

Me encanta que podamos bloquear ciertos campos para que solo personas seleccionadas puedan editarlos. Puedo tener mis propios tableros para mis propias tareas y puedo hacer un seguimiento de dónde estoy en mis metas. Muy fácil de usar.

⭐️ Dato curioso: Aunque la presión de los compañeros suele tener una connotación negativa, aprovecharla para alcanzar metas puede ser sorprendentemente eficaz. Compartir tus metas con alguien y que esa persona compruebe tus progresos crea un sentido de responsabilidad. Saber que alguien más está de tu lado (¡y que podría preguntarte cómo van las cosas!) puede darte ese empujoncito extra que necesitas para mantenerte en el buen camino. ¡Convierte el establecimiento de metas en un deporte de equipo!

7. Weekdone (la mejor para medir el progreso semanal)

vía Weekdone

Weekdone es un software basado en la nube diseñado específicamente para el ajuste de metas y el seguimiento del progreso, en particular utilizando el marco OKR (Objetivos y Resultados Clave).

Ofrece un enfoque estructurado para definir metas, realizar un seguimiento del progreso semanal y proporcionar comentarios. Aunque se centra en la gestión de metas, puede carecer de las funciones completas de gestión de proyectos y tareas que se encuentran en otras herramientas de gestión del trabajo.

Las mejores funciones de Weekdone

Diseñadas para la gestión de metas, especialmente con la metodología OKR

Proporciona una visualización clara del progreso individual y del equipo hacia las metas

Facilita los controles periódicos y los comentarios sobre el logro de los objetivos

Ofrece (elaboración de) informes y análisis centrados en el rendimiento de las metas

Interfaz sencilla y fácil de usar dedicada al seguimiento de metas

Limitaciones de Weekdone

Carece de funciones exhaustivas de gestión de proyectos

Puede que no sea adecuado para equipos que necesitan una solución totalmente integrada de gestión del trabajo y de objetivos

Precios de Weekdone

Plan Free para hasta 3 usuarios

Planes de pago: desde 90 $ al mes para hasta 10 usuarios

Valoraciones y opiniones sobre Weekdone

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

8. Notion (la mejor para crear hábitos)

a través de Notion

Notion ofrece un entorno de trabajo que combina funciones de toma de notas, gestión de proyectos, base de conocimientos y base de datos.

Es flexible y permite a los equipos crear sus propios sistemas para la gestión de metas, ya sea a través de páginas dedicadas, bases de datos para el seguimiento de objetivos y resultados clave, o listas de tareas integradas enlazadas a metas a largo plazo.

Las mejores funciones de Notion

Utiliza bases de datos flexibles para organizar información, metas y tareas

Crea paneles personalizados para visualizar el trabajo y realizar un seguimiento del progreso

Combina el seguimiento de metas con la gestión de proyectos, la toma de notas y el uso compartido de conocimientos

Amplio intervalo de plantillas e integraciones

Límites de Notion

La interfaz de usuario de la aplicación móvil puede resultar complicada de usar en ocasiones

No puedes automatizar la programación de tareas dependientes

A veces, la herramienta sobrecarga las tareas, lo que hace que el calendario esté demasiado ocupado

Precios de Notion

Free

Más: 12 $ por asiento/mes

Business: 18 $ por asiento/mes

Enterprise: Personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice

Lo mejor es que es muy fácil de usar, gracias a su interfaz intuitiva y su práctica función de búsqueda. Además, Notion te permite colaborar con otras personas en tiempo real, para que puedas trabajar con tu equipo sin importar dónde estés. Tanto si eres estudiante, autónomo o formas parte de una empresa, Notion es una herramienta estupenda para optimizar tus flujos de trabajo y sacar el trabajo adelante.

⭐️ ¿Sabías que... El cómico Jerry Seinfeld utilizó un sencillo truco visual para mantener la constancia en su escritura. Cada día que escribía, marcaba una «X» en un calendario, con el objetivo de no romper nunca la cadena. Esto ilustra un principio poderoso: dividir las metas grandes en acciones pequeñas y diarias puede crear impulso y hacer que incluso las tareas más abrumadoras se sientan manejables. Además, ¡esa cadena visual de «X» se convierte en un poderoso motivador!

9. GoalsonTrack (La mejor para crear planes de acción detallados y tableros de visión)

a través de GoalsOnTrack

GoalsOnTrack es un software dedicado al establecimiento y la consecución de objetivos que ayuda a personas y equipos a definir metas SMART, dividirlas en tareas y realizar un seguimiento de su progreso.

Ofrece funciones como asistentes para la planificación de metas, visualización del progreso, seguimiento de hábitos y elaboración de informes. Aunque es muy eficaz en la gestión de metas, es posible que no tenga las amplias capacidades de gestión de proyectos de otras alternativas.

Las mejores funciones de GoalsOnTrack

Diseñadas específicamente para establecer y realizar un seguimiento eficaz de los objetivos utilizando el marco SMART

Incluye funciones como seguimiento de hábitos y compañeros de responsabilidad

Correlacione cada fase de sus metas con planificadores y hojas de trabajo imprimibles

Tablero de visión y diario de metas para motivarte

Arrastra y suelta tareas con un calendario que se integra con calendarios externos como Google Calendar, iCal y Outlook

Limitaciones de GoalsOnTrack

Menos centrado en la gestión de proyectos más amplia y la colaboración en equipo en comparación con otras opciones

La interfaz puede parecer menos moderna que la de otras alternativas

Precios de GoalsOnTrack

(versión de) prueba gratis, gratuita/o

Plan anual: 68 $/año

Valoraciones y opiniones sobre GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

10. Basecamp (la mejor para simplificar la colaboración en equipo y el establecimiento de metas)

a través de Basecamp

Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos y comunicación en equipo conocida por su enfoque sencillo y fácil de usar.

Aunque no ofrece funciones específicas para la gestión de metas, los equipos pueden utilizar Basecamp de forma eficaz para realizar un seguimiento del progreso hacia las metas a través de su organización basada en proyectos, listas de tareas pendientes, tableros de mensajes y herramientas de programación. Los hitos se pueden utilizar para representar los logros clave de las metas.

Las mejores funciones de Basecamp

Interfaz sencilla e intuitiva, fácil de adoptar por los equipos

Eficaz para organizaciones basadas en proyectos y gestión de tareas

Potentes funciones de comunicación, incluyendo tableros de mensajes y chat en tiempo real

Ofrece una estructura de precios plana, que puede resultar rentable para equipos más grandes

Limitaciones de Basecamp

Carece de funciones específicas para la gestión de metas y el seguimiento del progreso

Las funciones de elaboración de informes y análisis son relativamente básicas

Menos integraciones en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos

Precios de Basecamp

Free

Basecamp: 15 $/usuario/mes

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes para usuarios ilimitados

Valoraciones y opiniones sobre Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Un usuario de G2 dice:

Impresionante con la personalización de los flujos de trabajo. Fascinante con su programación de eventos. La comunicación del equipo de proyectos se optimiza. Estratégico con los objetivos del proyecto y las metas mediante la supervisión de los KPI en tiempo real. Panel de control e interfaz de usuario increíblemente flexibles. Transparencia total gracias al acceso al progreso de los proyectos en el panel y a las tareas asignadas.

Impresionante con la personalización de los flujos de trabajo. Fascinante con su programación de eventos. La comunicación del equipo de proyectos se optimiza. Estratégico con los objetivos del proyecto y las metas mediante la supervisión de los KPI en tiempo real. Panel de control e interfaz de usuario increíblemente flexibles. Transparencia total gracias al acceso al progreso de los proyectos en el panel y a las tareas asignadas.

Establece metas ambiciosas y realiza un seguimiento de tu progreso con ClickUp

Elegir la alternativa adecuada a Goalscape depende de las necesidades y prioridades específicas de tu equipo. A la hora de tomar una decisión, ten en cuenta la importancia de las funciones integradas de gestión de proyectos, las herramientas de colaboración en equipo, las funciones específicas para establecer metas y los precios.

Aunque cada una de estas 10 alternativas ofrece ventajas únicas, ClickUp, la app que lo tiene todo, combina el seguimiento de metas, plantillas para establecer metas, gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo en una plataforma intuitiva.

Tanto si gestionas hitos personales como si alineas los OKR de todo el equipo, ClickUp te ofrece la posibilidad de planificar, realizar el seguimiento y ejecutar, todo en un solo lugar.

¡Regístrate gratis y empieza a explorar!