Las 10 mejores alternativas a Apploye para el control de tiempo en 2025

Las herramientas de control de tiempo: o las amas, las odias o las toleras porque no te queda otra opción. Si estás leyendo esto, es probable que Apploye ya no te resulte del todo satisfactoria.

Quizás tu equipo necesite mejores funciones, precios más flexibles o algo que haga que el seguimiento del tiempo no parezca un trabajo a tiempo completo.

¿La buena noticia? Existen mejores opciones, y hemos recopilado las mejores alternativas a Apploye para ayudarte a encontrar la que mejor se adapta a tu equipo. ¿Listo para realizar el seguimiento del tiempo como un profesional?

¿Qué debe buscar en las alternativas a Apploye?

Las mejores alternativas a Apploye se integran en tu flujo de trabajo con tanta fluidez que apenas notarás que están ahí. Realizan el seguimiento del tiempo, generan información y se encargan de todas las tareas administrativas aburridas sin causar molestias.

Esto es lo que debe incluir en su lista de deseos:

Seguimiento automático y manual: inicie el cronómetro sin pensarlo dos veces o registre las horas manualmente cuando se sienta más tradicional.

Capturas de pantalla y seguimiento de la actividad: Controle la productividad sin que los empleados se sientan como si estuvieran en un episodio de Gran Hermano.

Informes de uso de aplicaciones y URL: descubra qué aplicaciones y sitios web le ayudan realmente en su trabajo y cuáles son solo elaboradas herramientas para procrastinar.

Informes detallados y paneles personalizables: Convierta los datos brutos en información útil que realmente pueda utilizar, no solo en números que quedan bien.

Nóminas y facturación: paga a tus equipos con precisión y factura a tus clientes sin necesidad de sacar la calculadora.

Programación e integraciones: asigna turnos, planifica proyectos y realiza conexiones con aplicaciones como Slack, Asana o QuickBooks.

Las 10 mejores alternativas a Apploye

Aunque Apploye ofrece un sólido conjunto de funciones, puede que no sea el software de control de tiempo perfecto para todo el mundo. Existen muchas alternativas que pueden satisfacer sus necesidades, tanto si necesita una mejor elaboración de informes, integraciones más profundas o una experiencia más fácil de usar para los usuarios.

Para ayudarte a elegir, aquí tienes las 10 mejores alternativas a Apploye que ofrecen potentes funciones de control de tiempo, supervisión de empleados y gestión de la productividad. 👀

1. ClickUp (la mejor opción para el control de tiempo y la gestión de tareas todo en uno)

Antes de plantearte cambiar de software de control de tiempo, quizá la verdadera pregunta sea: ¿necesitas solo un cronómetro o una herramienta que integre todo?

Hoy en día, el trabajo se distribuye entre un millón de aplicaciones: una para tareas, otra para documentos, otra para el control de tiempo y, de alguna manera, ninguna de ellas se comunica realmente con las demás.

ClickUp soluciona este problema con la aplicación «todo en uno», una plataforma única en la que las tareas, los documentos, el chat y, sí, el control de tiempo conviven bajo un mismo techo.

Con el control de tiempo integrado, los equipos pueden registrar horas, supervisar cargas de trabajo y obtener información en tiempo real de forma fluida, tanto si estás evaluando el uso durante un mes como si estás planificando con antelación para el trimestre, todo ello en la misma plataforma.

Control de tiempo de los proyectos de ClickUp

Organice el tiempo registrado, añada notas y gestione la facturación precisa con ClickUp Control de tiempo para proyectos.

Pero no se preocupe, las funciones específicas de control de tiempo también cuentan con todo lo necesario para mantener todo bajo control.

El control de tiempo de los proyectos de ClickUp permite a sus empleados registrar las horas desde cualquier lugar: escritorio, móvil o incluso un navegador web con su extensión gratuita para Chrome.

Ya sea que realice el seguimiento del tiempo en tiempo real o lo añada manualmente más tarde, cada entrada se enlaza directamente con una tarea de ClickUp, lo que garantiza registros precisos sin la molestia de tener que cambiar de aplicación.

¿Necesitas saltar de una tarea a otra? Su cronómetro global te permite iniciar y detener el seguimiento en todos los dispositivos, manteniendo todo sincronizado.

Supongamos que un diseñador está trabajando en un proyecto para un cliente. Puede iniciar el cronómetro mientras diseña, pausarlo para una reunión y añadir notas para explicar lo que ha hecho sin tener que cambiar de una aplicación a otra. Incluso pueden marcar el tiempo como facturable, categorizar las horas con rótulos y generar informes personalizados para comparar el tiempo real con las estimaciones. Es una forma estupenda de realizar un seguimiento preciso del tiempo dedicado a tareas y proyectos.

Sin embargo, el seguimiento del tiempo es solo una parte de la ecuación; saber cuánto tiempo deben llevar las tareas es igual de importante.

ClickUp Estimates

Ahí es donde entra en juego ClickUp Duración estimada.

En lugar de adivinar cuánto tiempo puede llevar un proyecto, los equipos pueden establecer cronogramas realistas, desglosar las duraciones estimadas para tareas y subtareas individuales, y comparar el tiempo real empleado con las predicciones para planificar mejor en el futuro.

Realiza la previsión y establece expectativas para crear cronogramas claros y gestionar la carga de trabajo del equipo con ClickUp Duración estimada.

Supongamos que un equipo de marketing está trabajando en el lanzamiento de un producto. El diseñador estima que necesitará cinco horas para los gráficos y el redactor planifica tres horas para el contenido. Con ClickUp Duración estimada, puede añadirlos al cronograma total del proyecto para tener una visión clara de los plazos.

Una vez establecidas las duraciones estimadas, el siguiente paso es mantener los proyectos dentro del plazo previsto. Aquí es donde puede confiar en ClickUp Dates and Time.

Utilice las fechas límite para añadir plazos a las tareas de ClickUp y recibir notificaciones cuando las tareas se retrasen.

Asigna fechas límite a las tareas, establece fechas de inicio para ayudar a los miembros del equipo a centrarse en lo que viene a continuación y recibe notificaciones cuando se acerquen o se superen las fechas límite.

Se acabó el tener que luchar por determinar qué es lo que hay que hacer primero o qué es lo más urgente.

Por ejemplo, si un equipo de producto se prepara para un lanzamiento, puede establecer hitos para las fases clave: diseño, desarrollo, pruebas y marketing. Estos hitos aparecen en la vista de cronograma de ClickUp, lo que permite mantener todo organizado. ¿Necesita ajustar los cronogramas? Solo tiene que arrastrar y soltar las tareas en la vista mensual, semanal o diaria para reasignar las cargas de trabajo.

¿Necesita ajustar los cronogramas? Solo tiene que arrastrar y soltar las tareas en la vista mensual, semanal o diaria para reasignar las cargas de trabajo.

Plantilla de hoja de horas de ClickUp Services

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona las tareas basadas en servicios con la plantilla de hoja de horas de ClickUp Services.

¿Le abruma el seguimiento del tiempo, los costes y los recursos de cada servicio que prestan sus empleados? La plantilla de hoja de horas de ClickUp Services le ayuda a realizar un seguimiento de las horas de servicio y el tiempo facturable, medir el uso de los recursos en múltiples proyectos, asignar recursos fácilmente y gestionar el control de asistencia sin hojas de cálculo manuales.

Incluye prácticos cuadros y gráficos que le ayudarán a visualizar el progreso para que los equipos puedan analizar sus procesos en tiempo real. Además, se integra con aplicaciones clave como PayPal y Strike para mantener todo conectado.

La plantilla de control de tiempo es una forma estupenda de evaluar la eficacia de su programa de formación y determinar si los empleados están haciendo horas extras.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los principiantes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Es flexible, lo que significa que puedes configurarlo según tus necesidades, por lo que es adecuado para cualquier equipo: equipos técnicos como TI, marketing, equipos creativos, etc. Ha revolucionado la forma en que nuestros equipos se comunican y realizan el seguimiento de nuestro trabajo, ya que ahora no utilizamos diferentes sistemas para realizar el seguimiento de las actualizaciones de las campañas y actividades. Solo tenemos que iniciar sesión a diario (¡o más bien cada hora!) en ClickUp y comprobar las actualizaciones directamente en la tarjeta de tareas... El soporte del equipo de ClickUp es fantástico... Tienen una página de solicitud de funciones en la que puedes hacer solicitudes y votar las solicitudes de otras personas, y no es solo para aparentar. Muchas de las solicitudes que he votado en el pasado se han implementado realmente.

Recordatorio amistoso: asegúrese de que el uso compartido del control de tiempo sea con sus empleados y obtenga su consentimiento. Es útil replantear el control de tiempo como una herramienta para mejorar la distribución del trabajo y reducir el agotamiento. En lugar de centrarse en controlar las horas, ayude a los empleados a utilizar las herramientas de seguimiento para mejorar, mostrándoles dónde pueden reducir las tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

2. Time Doctor (la mejor para supervisar a los empleados)

a través de Time Doctor

Si gestionas un equipo remoto o híbrido y necesitas información detallada sobre cómo se emplea el tiempo, Time Doctor es lo que necesitas. Realiza un seguimiento automático de la actividad de los empleados, supervisa el uso de aplicaciones y sitios web, e incluso toma capturas de pantalla a intervalos regulares (con opciones de privacidad, por supuesto).

¿Lo mejor? Obtendrá informes detallados para identificar dónde se pierde tiempo, de modo que pueda optimizar los flujos de trabajo en lugar de limitarse a mirar el reloj. Acceda a informes de cronograma, informes web y de aplicaciones, horas registradas, resúmenes de actividades e informes de proyectos y tareas para analizar la productividad.

Las mejores funciones de Time Doctor

Supervise la productividad con capturas de pantalla, seguimiento de actividades y categorías de uso de la web/aplicaciones.

Automatice las nóminas con informes basados en CSV generados a partir de las horas de seguimiento.

Gestiona turnos, permisos y asistencia con su función de programación.

Limitaciones de Time Doctor

Una vez que realiza el ajuste para un intervalo de fechas para un conjunto de datos, este cambia si selecciona otro empleado o tarea, lo que da lugar a resultados inexactos.

Precios de Time Doctor

Básico: 8 $ al mes por usuario.

Estándar: 14 $ al mes por usuario.

Premium: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Time Doctor

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Time Doctor?

Una reseña de G2 dice:

Como cualquier aplicación, tiene sus fallos. A veces, la barra de actividad se detiene mientras el seguimiento se ejecuta en segundo plano, o se activa automáticamente incluso cuando no estoy trabajando. No es un problema grave, pero resulta un poco frustrante. Aun así, es la mejor herramienta de control de tiempo que hemos encontrado, ¡y la usamos todos los días! Solo esperamos que pulan esos pequeños detalles.

3. Hubstaff (la mejor para el seguimiento de la productividad del equipo)

a través de Hubstaff

Hubstaff no solo sirve para el seguimiento del tiempo, sino que es un software de supervisión de empleados centrado en aumentar la eficiencia. Tanto si gestionas empleados remotos, equipos de campo o personal de oficina, su seguimiento GPS integrado, la integración de nóminas y los flujos de trabajo automatizados te facilitarán la vida.

Las mejores funciones de Hubstaff

Captura las pantallas de los empleados a intervalos determinados con la información confidencial difuminada para proteger la privacidad.

Detecta el tiempo de inactividad y detén automáticamente el seguimiento para garantizar que las hojas de horas reflejen el trabajo activo.

Utilice el geofencing para iniciar o detener el control de tiempo cuando los empleados entren o salgan de los lugares de trabajo.

Limitaciones de Hubstaff

Deja de realizar el seguimiento tras un determinado periodo de tiempo y no es posible cambiar a una cuenta inferior si lo necesitas.

Precios de Hubstaff

Starter: 7 $ al mes por usuario

Grow: 9 $ al mes por usuario

Equipo: 12 $ al mes por usuario

Corporación: 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Hubstaff

G2 : 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hubstaff?

Una reseña de Capterra dice:

Es una herramienta útil para el control de tiempo, que se integra fácilmente con otras herramientas o software como Google Chrome. Es muy fácil de usar en el trabajo diario para equipos y organizaciones. Tiene una interfaz fácil de usar, lo que facilita a los empleados y a la dirección el seguimiento del tiempo y el progreso. El soporte al cliente también es bueno. El precio es un poco elevado en comparación con sus competidores. Por lo demás, es un buen software.

🔍 ¿Sabías que...? El «buddy punching», que consiste en que un empleado ficha por otro, es una forma habitual de robo de tiempo que puede pasar desapercibida si no se realiza un seguimiento adecuado.

4. Toggl Track (la mejor para un control de tiempo sencillo)

a través de Toggl Track

¿No le gustan los paneles complicados? Toggl Track mantiene las cosas sencillas y frescas. Con solo unos clics, puede empezar el seguimiento de su tiempo, tanto si trabaja solo como si gestiona un equipo. También se integra con herramientas de gestión de proyectos, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Las funciones de elaboración de informes de Toggl Track proporcionan información sobre la distribución del tiempo, lo que facilita la planificación de proyectos y la gestión de recursos. Permita a sus empleados marcar sus entradas de tiempo como facturables o no facturables, lo que facilita el cálculo de las facturas de los clientes y el seguimiento de los ingresos.

Las mejores funciones de Toggl Track

Registre las horas de trabajo sin conexión a Internet utilizando el control de tiempo sin conexión .

Aumente la concentración y la productividad con un cronómetro Pomodoro integrado.

Comience a realizar el seguimiento de las tareas al instante con el control de tiempo mediante códigos QR.

Limitaciones de Toggl Track

Las categorías y los proyectos son limitados para los suscriptores gratuitos y el complemento de Chrome a veces presenta fallos.

Precios de Toggl Track

Plan Free: disponible para hasta 5 usuarios.

Starter: 10 $ al mes por usuario

Premium: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Toggl Track: valoraciones y opiniones

G2: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

🧠 Dato curioso: El registro más antiguo de seguimiento del tiempo dedicado a completar las responsabilidades laborales se remonta al año 1772 a. C. y al Código de Hammurabi, donde se hace la primera referencia a los salarios.

5. RescueTime (la mejor para obtener información automatizada sobre la productividad)

A través de Rescue Time

¿No quieres que tus empleados registren las horas manualmente? RescueTime hace el trabajo por ti. Se ejecuta en segundo plano, realiza el seguimiento de las aplicaciones y los sitios web que utiliza tu equipo para ofrecerte un desglose honesto de dónde se invierte el tiempo de cada uno.

Si sus empleados dedican demasiado tiempo a distracciones, la aplicación de control horario envía alertas y ofrece herramientas de concentración para ayudarles a gestionar su tiempo sin necesidad de un seguimiento constante.

Las mejores funciones de RescueTime

Clasifique las actividades por niveles de productividad para detectar patrones de trabajo y mejorar la concentración.

Bloquea los sitios web y las aplicaciones que te distraen con Focus Sessions, que incluye cronómetros personalizados e integración con Spotify Premium.

Establece metas de productividad personalizadas y recibe alertas cuando dediques demasiado tiempo a actividades no relacionadas con el trabajo.

Limitaciones de RescueTime

Los usuarios solicitan una mejor integración entre la aplicación móvil y la aplicación de Windows.

Precios de RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de RescueTime

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RescueTime?

Una reseña de G2 dice:

Soy un amante de los ordenadores y los dispositivos móviles, y utilizo este dispositivo durante dos o tres horas seguidas, pero con la ayuda de Rescue Time puedo realizar el seguimiento de mi tiempo en cada app, aplicación, y también clasificar el tipo de software que utilizo y establecer un objetivo para la semana. Cada fin de semana recibo un correo electrónico con información sobre cómo he utilizado mi tiempo durante la semana anterior y consejos para la semana siguiente... Creo que si necesitas realizar un seguimiento de todos tus dispositivos, debes instalar el software en todos ellos, ya que de lo contrario no te proporcionarán informes adecuados.

🔍 ¿Sabías que...? El mercado mundial de software de control de tiempo se valoró en 6,08 millones de dólares en 2023 y alcanzó los 5,75 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que alcance los 25,48 mil millones de dólares en 2032, con un crecimiento anual compuesto del 17,26 % durante el periodo de previsión 2023-2032.

6. Clockify (la mejor para el control de tiempo gratuito)

A través de Clockify

Si tienes un presupuesto limitado pero necesitas un potente sistema de control de tiempo, Clockify es la opción ideal. Es totalmente gratuito para un número ilimitado de usuarios y proyectos, lo que lo convierte en la opción preferida de las pequeñas empresas y los autónomos.

¿Lo mejor? Se adapta al tamaño de su equipo, se integra con las herramientas de gestión de proyectos más populares y ofrece informes personalizables para ayudarle a mantener su productividad. También puede supervisar la ubicación de los empleados mientras están conectados, lo que garantiza la transparencia y la eficiencia en entornos de trabajo remotos o sobre el terreno con seguimiento por GPS.

Las mejores funciones de Clockify

visualizar el tiempo registrado y optimizar la programación con Sincronice los calendarios de Google Calendar y Outlook paray optimizar la programación con las integraciones de Clockify.

Realice el seguimiento del tiempo desde el escritorio, el móvil, las extensiones del navegador o los entornos de trabajo compartidos utilizando el modo quiosco .

rastreador automático. Registra automáticamente el tiempo dedicado a aplicaciones, sitios web y documentos para crear hojas de horas con el

Limitaciones de Clockify

La aplicación móvil tarda en sincronizarse, lo que frustra a los usuarios cuando cambian de dispositivo, y ofrece opciones de personalización limitadas para las funciones de elaboración de informes.

Precios de Clockify

Free Forever

Básico : 4,99 $ al mes por usuario.

Estándar : 6,99 $ al mes por usuario.

Pro : 9,99 $ al mes por usuario.

Enterprise : 14,99 $ al mes por usuario.

Paquete de productividad: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Clockify

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 9000 opiniones)

📖 Lea también: Recordatorios de hojas de horas para mantener a su equipo al día

7. Connecteam (la mejor para la gestión de la plantilla)

Vía Con necteam

Para las empresas que gestionan múltiples equipos, turnos y lugares de trabajo, Connecteam es una buena opción. Los empleados pueden utilizar la aplicación para fichar la entrada y la salida desde sus teléfonos, el GPS garantiza que se encuentren en la ubicación correcta y los flujos de trabajo personalizables mantienen el buen funcionamiento de las operaciones.

Participe en conversaciones individuales y grupales con chats de equipo y adjuntos totalmente buscables. También puede moderar conversaciones, activar confirmaciones de lectura y evitar que se guarden mensajes. Tanto si gestiona equipos de campo, personal de venta al por menor o trabajadores remotos, Connecteam facilita la programación y la comunicación.

Las mejores funciones de Connecteam

programación automática basada en la disponibilidad y las preferencias de los empleados. Automatice la planificación de turnos y realice el seguimiento de las hojas de horas automatizadas con labasada en la disponibilidad y las preferencias de los empleados.

Aumente el compromiso con encuestas personalizadas que ofrecen resultados en tiempo real, respuestas anónimas y reconocimiento entre compañeros.

Organice los documentos clave en una plataforma centralizada, ajuste permisos de archivo y realice el seguimiento del acceso.

Limitaciones de Connecteam

No es posible estandarizar los periodos de pago (fechas de inicio y finalización) de forma permanente o automática, ni reducir el número de notificaciones enviadas de forma predeterminada, por defecto.

Precios de Connecteam

Plan Free: hasta 10 usuarios.

Básico: 35 $ al mes (hasta 30 usuarios)

Avanzado: 59 $/mes (hasta 30 usuarios)

Experto: 119 $ al mes (hasta 30 usuarios)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Una reseña de G2 dice:

Hasta ahora, con la implementación de Connecteam en nuestra programación diaria y la comunicación del equipo, hemos visto un aumento significativo en el tiempo disponible, e incluso menos dolores de cabeza para averiguar quién está disponible y quién no. Ahora ya no hay que intercambiar mensajes ni llamadas telefónicas. ¡Me encanta! Me gustaría que se pudieran introducir varias fechas en el calendario y establecer la duración del trabajo a lo largo de los días, en lugar de crearlas para cada día individualmente, si el trabajo es recurrente hasta su completación.

📌 ¡Alerta de datos! El 80 % de las empresas controlan la asistencia a la oficina, el 62 % utiliza insignias y el 50 % se basa en el seguimiento por Wi-Fi.

8. Buddy Punch (la mejor para el control horario de los empleados)

A través de Buddy Punch

¿Necesita una forma sencilla de controlar las horas de los empleados? Buddy Punch hace precisamente eso sin complicaciones innecesarias. Los empleados pueden fichar desde sus teléfonos o computadoras de escritorio, mientras que el seguimiento por GPS y el reconocimiento facial evitan el robo de tiempo.

También puede configurar bloqueos de dispositivos y restricciones de direcciones IP para garantizar la seguridad del fichaje. Además del control de tiempo, Buddy Punch ofrece herramientas para gestionar las vacaciones pagadas y no pagadas sin necesidad de cálculos manuales ni hojas de cálculo. El sistema calcula automáticamente las vacaciones acumuladas, las bajas por enfermedad y el tiempo adeudado, lo que simplifica el proceso tanto para los empleados como para los directivos.

Las mejores funciones de Buddy Punch

Gestiona horarios, intercambia turnos y realiza el seguimiento de las solicitudes de permisos con un calendario integrado.

Automatice las nóminas con la integración de QuickBooks Online y genere informes personalizados sobre horas extras y costes laborales.

Registre automáticamente la salida de los empleados con el punch-out automático.

Limitaciones de Buddy Punch

Los usuarios se quejan de que es difícil marcar a un empleado como ausente y de que, si eres administrador, no puedes aprobar los días libres en el Calendario.

Precios de Buddy Punch

Estándar: 5,49 $ al mes por usuario.

Pro: 6,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: 11,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Buddy Punch

G2: 4,8/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Clockify

9. Aplicación Office 365 de hojas de horas (la mejor para hojas de horas integradas)

A través de Microsoft

¿Ya utiliza el ecosistema de Microsoft? La aplicación Office 365 de hojas de horas facilita el seguimiento de las horas de trabajo.

Puede registrar el tiempo directamente en la suite Office, realizar la automatización de las aprobaciones y sincronizar los datos entre SharePoint, Outlook y otras aplicaciones. Personalice las hojas de horas para adaptarlas a las necesidades específicas de su empresa mediante hojas de horas personalizables. Si su equipo utiliza el ecosistema de Microsoft, esta aplicación se adapta perfectamente, sin necesidad de aprender a utilizarla.

Las mejores funciones de la aplicación Office 365 de hojas de horas

Simplifique la gestión de las hojas de horas con el flujo de trabajo de aprobación para agilizar las aprobaciones.

Obtenga información detallada sobre la productividad y los costes de los proyectos con la elaboración de informes y análisis avanzados.

Manténgase al día con las notificaciones por correo electrónico sobre aprobaciones, rechazos y envíos.

Limitaciones de la aplicación Office 365 de hojas de horas

Es caro en comparación con sus competidores, ya que hay que comprar el paquete completo de Office 365 para poder acceder a él.

Precios de la aplicación Office 365 de hojas de horas

Prueba gratuita

Valoraciones y reseñas de la aplicación Office 365 de hojas de horas

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la aplicación Office 365 de hojas de horas?

Una reseña de Capterra dice:

La app facilita el control de tiempo y me permite realizar un uso compartido de la información con mis compañeros y todos los empleados... a mí... no hay nada que no me guste, quizá el precio es un poco elevado si se renueva anualmente, pero si se compra de por vida, es muy buena y se ahorra dinero.

📌 ¡Alerta de datos! El robo de tiempo, es decir, cuando se paga a los empleados por tiempo que no han trabajado realmente, cuesta a las empresas miles de millones cada año en pérdida de productividad.

10. ClockShark (la mejor para el seguimiento de operaciones en el campo)

Vía Clockshark

Para las empresas que dependen de equipos móviles, como las de construcción, paisajismo o servicios de reparto, ClockShark garantiza el control de tiempo preciso sobre la marcha.

Los empleados pueden fichar la entrada y la salida desde cualquier lugar, mientras que el seguimiento por GPS le mantiene informado de su ubicación. Además, sus integraciones con la elaboración de informes y las nóminas facilitan mucho el trabajo administrativo.

Las mejores funciones de ClockShark

Evite el fraude en el registro de asistencia con la captura de fotos para verificar la presencia de los empleados al entrar y salir del trabajo.

Asigna tareas, establece plazos y sube documentos con la gestión personalizable de trabajos y tareas.

Realice el seguimiento del tiempo y los gastos por trabajo y genere informes detallados sobre la asistencia y los costes laborales.

Limitaciones de ClockShark

Los empleados no pueden registrar descansos cortos (de 2 a 10 minutos).

No registra automáticamente la entrada y salida de los empleados en función de su llegada o salida de una zona geográfica determinada.

Precios de ClockShark

Estándar: 40 $ al mes por usuario

Pro: 60 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClockShark

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

🧠 Dato curioso: Mucho antes de que existieran los relojes, los antiguos egipcios utilizaban relojes de agua o cuencos con pequeños orificios por los que goteaba agua a un ritmo constante para controlar los turnos de trabajo. Porque incluso hace 3500 años, ¡el tiempo era dinero!

