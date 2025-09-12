Las 10 mejores alternativas a Granola IA que debes conocer en 2026

Granola AI es un Bloc de notas basado en IA diseñado para mejorar la productividad en las reuniones al combinar las notas escritas por el usuario con transcripciones generadas por IA. Crea resúmenes personalizados, proporciona contexto y se centra en la privacidad evitando los bots intrusivos.

A pesar de sus puntos fuertes, Granola IA tiene limitaciones. Algunos usuarios señalan problemas con el reconocimiento de voz, la falta de grabación de vídeo y la compatibilidad limitada con plataformas (actualmente solo para Mac). A otros les resulta que la curva de aprendizaje de las nuevas funciones es pronunciada, y la ausencia de aplicaciones móviles restringe su uso sobre la marcha.

Si tú también te enfrentas a problemas similares y estás pensando en dejar de usar Granola, ya hemos terminado el trabajo preliminar. En esta guía, analizaremos las 10 mejores alternativas a Granola IA para que tus reuniones sean más productivas.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una breve panorámica de las 10 mejores alternativas a Granola IA: ClickUp : La mejor opción para tomar notas y reuniones todo en uno La mejor opción para tomar notas y reuniones todo en uno Fathom: La mejor opción para obtener información automatizada sobre reuniones e integración con CRM Otter.ai: La mejor opción para la transcripción en tiempo real y el análisis de múltiples reuniones MeetGeek. IA: La mejor opción para extraer elementos pendientes de las notas de las reuniones Avoma: La mejor opción para inteligencia de ventas y análisis de conversaciones tl;dv: Lo mejor para traducir notas de reuniones a varios idiomas Wudpecker: La mejor opción para asistencia ilimitada en reuniones en tiempo real Chorus.ia: La mejor opción para analizar las interacciones con los clientes Krisp: La mejor opción para la cancelación de ruido con IA y la transcripción en directo Fireflies.ai: La mejor opción para la transcripción segura de reuniones de seguridad

¿Qué debes buscar en las alternativas a Granola IA?

A la hora de buscar alternativas a Granola IA, es importante centrarse en las funciones que realmente mejoran tu productividad y se adaptan a tu flujo de trabajo. Esto es lo que debes tener en cuenta en las aplicaciones para tomar notas:

📌 Facilidad de uso: Busca una app que te resulte intuitiva desde el principio. Una interfaz limpia y una navegación sencilla para tomar notas pueden marcar la diferencia.

📌 Sincronización fiable entre dispositivos: Debes poder acceder a tus notas desde cualquier lugar: teléfono, ordenador portátil o tableta. Asegúrate de que la app se sincronice sin problemas, sin perder datos ni provocar retrasos.

📌 Búsqueda y organización eficaces: Una buena aplicación de toma de notas con IA debería ayudarte a encontrar notas rápidamente. Busca funciones de etiquetado inteligente, búsqueda avanzada con filtros y sistemas de carpetas que mantengan todo ordenado

📌 Privacidad y seguridad: Elige una app con un cifrado sólido y políticas de privacidad claras para mantener tus datos a salvo

📌 Opciones de personalización: Cada persona trabaja de forma diferente y utiliza distintas herramientas de colaboración y comunicación en el lugar de trabajo. La mejor alternativa a Granola IA debería permitirte personalizar plantillas o flujos de trabajo para adaptarlos a tus necesidades personales

Las 10 mejores alternativas a Granola IA

No hay necesidad de conformarse con los límites de Granola IA Notetaker; aquí tienes algunas alternativas a Granola IA:

1. ClickUp (el mejor software para tomar notas y gestionar reuniones, todo en uno)

Simplifica tu flujo de trabajo con ClickUp Brain Haz que las notas y transcripciones de las reuniones sean buscables con ClickUp Brain

¿Tienes que hacer malabarismos con diferentes aplicaciones para reuniones, notas y tareas? Esto provoca ineficiencia, pérdida de productividad e información dispersa.

ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, combina la toma de notas, la gestión de tareas y la colaboración en equipo, todo ello impulsado por IA.

Tomador de notas con IA de ClickUp

El AI Notetaker de ClickUp actúa como tu asistente personal para reuniones basado en IA que captura, resume y organiza los debates con facilidad. Registra las actas de las reuniones , extrae información clave y crea listas de tareas prácticas.

Lo mejor es que se integra a la perfección con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que la convierte en tu mejor aliada para las reuniones.

Automatiza la generación de transcripciones, resúmenes y tareas con el AI Notetaker de ClickUp

ClickUp Docs

¿Y qué más? ¡Obtienes la grabación completa de la reunión y la transcripción para que puedas volver a escuchar la llamada en cualquier momento y conocer el contexto detallado! Todas las grabaciones y notas se almacenan de forma ordenada en ClickUp Docs privados, donde puedes etiquetarlas, darles formato y compartirlas según sea necesario.

Con ClickUp Docs, puedes:

Dale formato a las notas para facilitar su lectura

Utiliza enlaces bidireccionales para conectar notas con tareas

Colabora con tu equipo en tiempo real

Resumir textos, corrige tu gramática y mejora tu tono con las funciones de IA integradas

Gestiona las grabaciones, notas y resúmenes de las reuniones en ClickUp Docs

ClickUp Brain

Combínalo con ClickUp Brain, el asistente de IA que lleva la toma de notas a otro nivel. Puede resumir transcripciones de reuniones largas en puntos de acción concisos, generar tareas y subtareas a partir de las notas de las reuniones, reformatear las notas para mejorar su estructura y claridad, e incluso traducir las notas de las reuniones.

Estas funciones avanzadas, combinadas con la colaboración basada en IA, convierten tus notas de reuniones en información útil que impulsa la productividad.

¿Una ventaja adicional ✨? ¡Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre varios modelos de IA externos, incluidos Claude y GPT-4o, directamente desde su entorno de trabajo de ClickUp!

Plantillas para reuniones

Tomar notas es una cosa, pero estructurarlas de forma eficaz es otra. ClickUp ofrece una variedad de plantillas, incluida la plantilla de notas de reuniones de ClickUp, para ayudarte a gestionar las agendas de las reuniones, redactar actas y documentar los seguimientos.

Consigue una plantilla gratuita Mantén tus agendas, puntos clave y seguimientos perfectamente organizados con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

Con ClickUp, tus reuniones, notas y ideas siempre estarán organizadas y accesibles, lo que facilita convertir las ideas en acciones.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza reuniones, establece agendas, toma notas y asigna tareas, todo ello con ClickUp Meetings . Ya no tendrás que cambiar de aplicación para llevar a cabo el seguimiento de lo que se ha discutido y de lo que es pendiente.

Chatea, comenta tareas, comparte novedades y colabora en tiempo real sin perder de vista los detalles importantes. A diferencia de los mensajes dispersos en otras aplicaciones, ClickUp Chat mantiene todo vinculado a tus proyectos

Convierte las conversaciones de las reuniones en tareas reales con fechas límite, personas asignadas y prioridades. Con las tareas de ClickUp , se realiza el seguimiento de cada elemento, para que nada se olvide.

Anota ideas importantes, recordatorios y tareas sin interrumpir tu flujo de trabajo con ClickUp Bloc de notas

Limitaciones de ClickUp

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplio intervalo de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Ha sido increíble ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana en planificación de eventos y actualizaciones, ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos implicados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

Ha sido increíble ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana en planificación de eventos y actualizaciones, ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos implicados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

💟 Bonus: ¿Buscas una alternativa más inteligente a Granola AI? Te presentamos Brain MAX: tu compañero de escritorio con IA que va más allá de la automatización básica. Con Brain MAX, tendrás acceso a múltiples modelos de IA líderes (LLM) para todo, desde redactar documentos y generar ideas hasta gestionar proyectos y realizar búsquedas en todas tus aplicaciones. Solo tienes que decir lo que piensas y Brain MAX lo capta, lo organiza y actúa al instante. Se acabó tener que hacer malabarismos con diferentes herramientas o perderte lo mejor de la IA: Brain MAX lo unifica todo, ofreciéndote productividad basada en la voz e inteligencia avanzada al alcance de tu mano.

2. Fathom (La mejor opción para obtener información automatizada sobre reuniones e integración con CRM)

vía Fathom

Fathom graba y transcribe todas las reuniones de equipo y las llamadas de prospección en un solo lugar. Esto permite a los equipos de ventas analizar las llamadas e identificar los mejores mensajes de venta o determinar qué miembros del equipo necesitan más formación.

Puedes integrarlo directamente con CRM y plataformas de documentación como Documentos de Google, Notion y Asana para garantizar una automatización ininterrumpida del flujo de trabajo. Además, con funciones como transcripción en directo, compatibilidad multilingüe y descargas instantáneas de reuniones, Fathom elimina la necesidad de tomar notas manualmente, lo que hace que el análisis posterior a la reunión sea más rápido y preciso.

Las mejores funciones de Fathom

Accede de inmediato a transcripciones precisas y estructuradas durante las llamadas

Identifica y clasifica las conclusiones clave, las decisiones y las tareas, reduciendo la necesidad de realizar seguimientos manuales

Comparte fácilmente el resumen de la llamada del equipo de ventas con el de éxito del cliente

Comprende los límites

Los resúmenes de reuniones generados a veces son inexactos o incompletos, lo que puede dar lugar a posibles malentendidos

Fathom solo está disponible con Zoom

Precios de Fathom

Plan Estándar: 29 $ al mes

Pro: 39 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Fathom:

G2: 5/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Los elementos a realizar tras las reuniones son oro puro. La función «Ask Fathom» también es increíble. Hacer preguntas como «¿Cuáles fueron las tres razones principales por las que Michael no querría seguir adelante con mi solución?» es fantástico.

Los elementos a realizar tras las reuniones son oro puro. La función «Ask Fathom» también es increíble. Hacer preguntas como «¿Cuáles fueron las tres razones principales por las que Michael no querría seguir adelante con mi solución?» es fantástico.

📖 Más información: Las mejores alternativas a Fathom IA para la toma de notas con IA

🧠 ¿Sabías que... ¡El mercado de las herramientas de toma de notas con IA está en pleno auge! Con un valor de 450 millones de dólares en 2023, se prevé que supere los 2300 millones de dólares en 2033, con una impresionante tasa de crecimiento anual del 18,7 %.

3. Otter.ai (La mejor para la transcripción en tiempo real y el análisis de múltiples reuniones)

Otter.ai, una potente plataforma de transcripción basada en IA, convierte el habla en texto en tiempo real. Procesa el audio de reuniones virtuales, aplica el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para estructurar las transcripciones y permite la colaboración en directo con resaltados, comentarios y marcas de tiempo.

Puedes integrar Otter.ai con calendarios, automatizar los resúmenes de reuniones y realizar consultas sobre transcripciones anteriores mediante su chatbot con IA. Al admitir el análisis de múltiples reuniones, el vocabulario personalizado y las grabaciones simultáneas, Otter.ai se convierte en una potente herramienta para equipos que gestionan entradas de usuario complejas.

Las mejores funciones de Otter.ai

Captura contenido hablado al instante con el motor de transcripción en directo de Otter.ai

Extrae información de varias reuniones a la vez. Busca en las transcripciones con consultas basadas en IA para identificar patrones y debates clave.

Entrena a Otter.ai para que reconozca la jerga específica del sector, las siglas y la terminología de la empresa

Pide al chatbot con IA de Otter resúmenes instantáneos, decisiones o elementos pendientes de reuniones anteriores

Limitaciones de Otter.ai

Requiere un mínimo de 10 usuarios para la integración con CRM, lo que lo hace menos adecuado para equipos más pequeños

Solo graba audio; la grabación de vídeo solo está disponible en el plan Enterprise.

Admite el soporte para la transcripción en tiempo real principalmente en inglés, con compatibilidad limitada para otros idiomas

Precios de Otter.ai / IA

Free

Pro: 16,99 $ al mes

Business: 30 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que hablo por teléfono, sin tener que estar tomando notas constantemente. Las conversaciones fluyen con mayor naturalidad, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a las personas con las que hablo por teléfono, sin tener que estar tomando notas constantemente. Las conversaciones fluyen con mayor naturalidad, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

4. MeetGeek.ai (La mejor para extraer elementos pendientes de las notas de las reuniones)

vía MeetGeek

MeetGeek.ia se une de forma autónoma a las reuniones programadas, captura las conversaciones con un reconocimiento de voz de alta precisión y genera resúmenes estructurados. Está equipado con detección de elementos en tiempo real y transcripciones con función de búsqueda para recuperar rápidamente la información clave.

Tiene la capacidad de traducir transcripciones en más de 30 idiomas y se integra con plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. También puede ayudar a los gestores de proyectos a automatizar los flujos de trabajo al integrar la inteligencia de reuniones en los CRM y los sistemas de gestión de tareas.

Las mejores funciones de MeetGeek.ia

Convierte el habla en transcripciones precisas y con marca de tiempo sin tener que pulsar «Grabar».

El procesamiento basado en IA garantiza una alta calidad de transcripción en más de 30 idiomas con compatibilidad

Ve directamente a cualquier parte de la conversación sin tener que rebobinar manualmente los archivos de vídeo

Limitaciones de MeetGeek. IA

Las grabaciones y transcripciones de las reuniones no se pueden exportar como archivos PDF, lo que limita la flexibilidad del formato

La falta de organización en carpetas (lista de reproducción) implica que los usuarios no pueden clasificar ni agrupar reuniones, lo que dificulta la gestión de contenido

Precios de MeetGeek. IA

Free

Pro: 19 $ al mes

Business: 39 $ al mes

Enterprise: 59 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek. IA?

Me encanta no tener que hacer apuntes, tomar notas ni siquiera intentar averiguar qué me he perdido, porque, aunque no esté presente en la reunión, MeekGeek estará allí por mí y resumirá todo con todo detalle. Y aún mejor cuando puedes saber exactamente en qué parte de la grabación se encuentra un tema específico. ¡Es genial! ¡Te mantiene organizado y siempre un paso por delante!

Me encanta no tener que hacer apuntes, tomar notas ni siquiera intentar averiguar qué me he perdido, porque, aunque no esté presente en la reunión, MeekGeek estará allí por mí y resumirá todo con todo detalle. Y aún mejor cuando puedes saber exactamente en qué parte de la grabación se encuentra un tema específico. ¡Es genial! ¡Te mantiene organizado y siempre un paso por delante!

💡Consejo profesional: Algunas herramientas de IA te permiten guiar la toma de notas con indicaciones personalizadas. Prueba a configurar recordatorios para fechas límite, marcar decisiones o solicitar resúmenes por tema para obtener información más específica.

5. Avoma (La mejor para inteligencia de ventas y análisis de conversaciones)

vía Avoma

Avoma significa «A Very Organized Meeting Assistant» (un asistente de reuniones muy organizado) y es capaz de procesar y analizar tus conversaciones de ventas de manera eficiente. Se trata de una plataforma de inteligencia de ingresos basada en IA diseñada para la previsión en tiempo real y la gestión de oportunidades de venta. Aprovechando el aprendizaje automático, Avoma asigna puntuaciones de salud a las oportunidades, supervisa los cambios en el pipeline y realiza la automatización de las actualizaciones del CRM.

Avoma también realiza el seguimiento de las metodologías de ventas y predice los resultados de ingresos basándose en los datos de las conversaciones. Con su copiloto impulsado por IA, tus equipos de ventas pueden eliminar las conjeturas, mitigar los riesgos de los acuerdos y refinar la precisión de las previsiones sin intervención manual.

Las mejores funciones de Avoma

Detecta patrones en llamadas de ventas, correos electrónicos y reuniones para evaluar el estado de los acuerdos

Registra y documenta cada interacción de ventas en tiempo real

Actualiza los registros del CRM con notas de reuniones, decisiones clave y elementos pendientes, garantizando que los equipos trabajen con los datos más recientes

Limitaciones de Avoma

El proceso para acceder a fragmentos de llamadas específicos es engorroso, ya que requiere una búsqueda manual en las listas de reproducción sin una opción para descargar directamente

El tomador de notas con IA a veces tarda en unirse a las reuniones y puede identificar erróneamente a los ponentes, lo que afecta a la precisión de las transcripciones

Precios de Avoma

IA Meeting Assistant: 29 $ al mes

Conversación Intelligence: 69 $ al mes

Revenue Intelligence: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Es muy fácil de usar. Configurarlo con Zoom y otros sistemas de videollamadas es muy sencillo. No solo graba la conversación, sino que también la resume y te permite leer la transcripción. Lo uso al menos tres veces a la semana. ¡Me salva la vida!

Es muy fácil de usar. Configurarlo con Zoom y otros sistemas de videollamadas es muy sencillo. No solo graba la conversación, sino que también la resume y te permite leer la transcripción. Lo uso al menos tres veces a la semana. ¡Me salva la vida!

6. tl;dv (Ideal para traducir notas de reuniones a varios idiomas)

tl;dv es un tomador de notas basado en IA diseñado para equipos que necesitan algo más que simples transcripciones. Graba, transcribe y extrae información clave de las reuniones, integrándose a la perfección con CRM, sistemas de tickets y más de 5000 herramientas.

tl;dv permite grabar reuniones en Google Meet, Zoom y Microsoft Teams. Además, actualiza automáticamente los campos del CRM y envía tareas pendientes a herramientas como Jira y Slack. Ideal para equipos de ventas de pymes, tl;dv también presta servicio a equipos de producto, ingeniería y éxito del cliente con soporte multilingüe, funciones de seguridad y herramientas de coaching.

tl;dv: las mejores funciones

Detecta automáticamente a los participantes, resume las conversaciones y clasifica las ideas para una consulta rápida

Sincroniza la información de las llamadas directamente con campos de CRM como Salesforce y HubSpot, eliminando las entradas manuales de datos y manteniendo los registros actualizados

Marca los momentos clave de las reuniones con marcas de tiempo y etiqueta a los miembros del equipo, notificándoles al instante por correo electrónico con enlaces de reproducción directos

Recopila información de varias reuniones a la vez con informes programados que se envían directamente a tu bandeja de entrada

tl;dv limitaciones

La aplicación móvil es menos intuitiva que la versión de escritorio, lo que dificulta su uso sobre la marcha

La transcripción en tiempo real no está disponible, lo que limita el acceso inmediato al contenido de las reuniones

tl;dv precios

Free

Pro: 29 $ al mes

Business: 98 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv?

tl;dv es la mejor herramienta que he utilizado para grabar conversaciones en francés, ya que destaca incluso con un habla rápida y un audio de mala calidad al capturar con precisión la conversación. Es increíble para repasar los puntos clave a través de resúmenes con marcas de tiempo, ofrece plantillas personalizables para el uso compartido de información relevante y cuenta con una interfaz fácil de usar con tutoriales útiles. Además, la opción de organizar las grabaciones por proyecto mantiene todo optimizado.

tl;dv es la mejor herramienta que he utilizado para grabar conversaciones en francés, ya que destaca incluso con un habla rápida y un audio de mala calidad al capturar con precisión la conversación. Es increíble para repasar los puntos clave a través de resúmenes con marcas de tiempo, ofrece plantillas personalizables para el uso compartido de información relevante y cuenta con una interfaz fácil de usar con tutoriales útiles. Además, la opción de organizar las grabaciones por proyecto mantiene todo optimizado.

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, y cada reunión dura hasta una hora. Esto se traduce en una cantidad impresionante de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda tu organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

7. Wudpecker (La mejor opción para asistencia ilimitada en reuniones en tiempo real)

Wudpecker es un asistente de reuniones basado en IA que utiliza procesamiento avanzado del lenguaje natural y tecnología GPT-3 para extraer información relevante de las reuniones y elementos de acción, así como para redactar correos electrónicos de seguimiento.

Una función destacada es su sistema de consultas basado en IA, que te permite hacer preguntas en medio de una reunión y obtener respuestas en tiempo real y adaptadas al contexto. Además, la grabación multiplataforma de Wudpecker, que funciona tanto para debates virtuales como presenciales sin depender de bots.

Las mejores funciones de Wudpecker

Extrae información clave, elementos a realizar y decisiones de las reuniones sin necesidad de revisarlas manualmente

Haz preguntas en tiempo real durante las reuniones y obtén respuestas instantáneas y adaptadas al contexto

Graba reuniones ilimitadas sin restricciones de almacenamiento ni de tiempo en todos tus dispositivos

Intégralas con Slack, Notion, HubSpot y otras aplicaciones para tener tus notas donde las necesitas

Limitaciones de Wudpecker

Las transcripciones suelen contener errores tipográficos, atribuciones erróneas y otros errores, por lo que es necesario revisarlas manualmente antes del uso compartido.

No existe la opción de excluir al tomador de notas de reuniones periódicas específicas, lo que requiere una intervención manual cada vez.

Precios de Wudpecker

Free

Además: 19 $ al mes

Pro: 32 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wudpecker

No hay suficientes reseñas

8. Chorus.IA (La mejor para analizar las interacciones con los clientes)

vía Zoom Marketplace

Chorus.ai, de ZoomInfo, es una plataforma de inteligencia conversacional que ayuda a las empresas a mejorar su rendimiento comercial mediante el análisis de las interacciones con los clientes. Graba, transcribe y analiza las conversaciones en tiempo real. ¿El resultado? Un aumento en el volumen de oportunidades y los ingresos.

La plataforma se une a reuniones en línea, incluso a las no programadas, y captura tanto el audio como las pantallas compartidas. Utiliza IA para identificar puntos clave de la conversación, como precios u objeciones, y se integra a la perfección con herramientas como Salesforce y Zoom para proporcionar información útil a los equipos de ventas.

Las mejores funciones de Chorus.ai

Accede a transcripciones precisas de las llamadas inmediatamente después de las reuniones, lo que facilita la actualización de los CRM o el envío de correos electrónicos de seguimiento

Destaca los riesgos, las oportunidades y los temas críticos, como los próximos pasos o las objeciones, durante las conversaciones

Realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes, los comentarios positivos y las frases de compromiso para ayudar a los equipos a cerrar acuerdos más rápido y alinear las acciones con las metas de ventas

Limitaciones de Chorus.ai

La subida de la grabación puede tardar varias horas o días.

Los resúmenes de reuniones pueden carecer de detalles clave

Precios de Chorus.ai

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chorus.ai / IA

G2: 4,5/5 (más de 2960 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chorus. IA?

Chorus me permite extraer fragmentos de secciones importantes de las reuniones con los clientes y enviárselos directamente. También me ha sido de gran ayuda para organizar los detalles de las reuniones en un formato fácil de leer, y ha resultado invaluable para tomar notas.

Chorus me permite extraer fragmentos de secciones importantes de las reuniones con los clientes y enviárselos directamente. También me ha sido de gran ayuda para organizar los detalles de las reuniones en un formato fácil de leer, y ha resultado invaluable para tomar notas.

9. Krisp (La mejor opción para la cancelación de ruido con IA y transcripción en directo)

vía Krisp

Si el ruido de fondo durante las reuniones es tu mayor preocupación, Krisp es la solución. Krisp es un asistente para reuniones basado en IA diseñado para mejorar la calidad del audio y realizar la automatización de la toma de notas. A diferencia de las herramientas de transcripción estándar, ofrece cancelación de ruido con IA en tiempo real, localización de acentos e interpretación con IA en directo.

La función de toma de notas con IA sin bots de Krisp permite a los usuarios generar resúmenes y elementos pendientes sin añadir un participante adicional a sus llamadas.

Las mejores funciones de Krisp

Elimina el ruido de fondo, como los clics del teclado o las conversaciones en una cafetería, en tiempo real, garantizando un audio nítido.

Traduce conversaciones orales sobre la marcha en más de 20 idiomas, eliminando la necesidad de intérpretes humanos

Convierte acentos en seis voces generadas por IA, mejorando la comunicación en equipos internacionales y las interacciones con los clientes

Accede a la transcripción en tiempo real con la ocultación automática de datos personales, lo que garantiza su seguridad y compatibilidad con las plataformas UCaaS y CCaaS.

Limitaciones de Krisp

Los usuarios particulares consideraron que la función de eliminación de ruido de fondo era incompatible con dispositivos Bluetooth y otros auriculares

Los ordenadores con procesadores menos potentes se han quejado de la ralentización del sistema

Precios de Krisp

Free

Pro: 8 $ al mes

Business: 15 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2: 4,7/5 (560 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krisp?

Me encanta que se pueda integrar fácilmente en cualquier plataforma de videoconferencia. Es fácil de usar y cuenta con un excelente soporte al cliente. Realmente recomendaría este software para el uso diario en el trabajo. Podría ralentizar un poco el sistema si no tienes un buen procesador.

Me encanta que se pueda integrar fácilmente en cualquier plataforma de videoconferencia. Es fácil de usar y cuenta con un excelente soporte al cliente. Realmente recomendaría este software para el uso diario en el trabajo. Podría ralentizar un poco el sistema si no tienes un buen procesador.

🙂 Dato curioso: La NASA encabeza la lista de clientes de Krisp junto a otros grandes nombres como Sony y Atlassian.

10. Fireflies.ia (La mejor opción para la transcripción segura de reuniones)

vía Fireflies

Fireflies.ai es un popular asistente de reuniones basado en IA que te permite transcribir, resumir y analizar conversaciones con gran precisión. Captura reuniones en plataformas como Zoom, Google Meet y MS Teams, convirtiendo las conversaciones en una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda.

¿Y qué más? Obtienes un asistente basado en ChatGPT que genera correos electrónicos de seguimiento, tareas y resúmenes bajo demanda, lo que mejora la productividad tras las reuniones. Fireflies también cumple los estándares de seguridad de la corporación con cifrado de extremo a extremo, certificación SOC 2 Tipo 2 y cumplimiento de HIPAA/RGPD, lo que garantiza un manejo seguro de los datos. Además, con integraciones en más de 50 aplicaciones empresariales, puedes automatizar los flujos de trabajo de las reuniones sin esfuerzo manual.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Localiza momentos concretos en las reuniones con una función de búsqueda que analiza las transcripciones y el audio de toda tu biblioteca

Añade términos específicos del sector al diccionario de la IA para obtener transcripciones y resúmenes más precisos

Envía notas de reuniones, elementos pendientes y resúmenes directamente a CRM como Salesforce, reduciendo la introducción manual de datos

Transcribe reuniones en más de 100 idiomas con una precisión de transcripción superior al 95 %.

Limitaciones de Fireflies.ai

Algunos usuarios señalan que carece de información detallada de IA sobre múltiples reuniones, lo que dificulta un análisis exhaustivo

El plan Free tiene funciones limitadas, no permite grabar ni realizar el almacenamiento de vídeos, y a algunos usuarios les molesta que los bots se unan a las reuniones

Precios de Fireflies.ai / IA

Free

Pro: 18 $ al mes

Business: 29 $ al mes

Enterprise: 39 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. IA?

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, puedo leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente. Su implementación e integración en nuestras reuniones fue muy sencilla y todo el mundo en nuestra oficina acaba utilizándolo varias veces a la semana.

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, puedo leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente. Su implementación e integración en nuestras reuniones fue muy sencilla y todo el mundo en nuestra oficina acaba utilizándolo varias veces a la semana.

💡Consejo profesional: Configura palabras clave y desencadenantes personalizados en tu tomador de notas con IA para marcar los puntos críticos. Por ejemplo, si sueles hacer el seguimiento de los plazos, configura la IA para que resalte frases como «fecha límite», «plazo» o «fecha de envío».

Aumenta la productividad de tus reuniones con el tomador de notas con IA de ClickUp

Tomar notas sin perder la concentración es complicado, y pasar por alto detalles importantes puede ralentizarte. Si no te convence Avoma, hay muchas alternativas. Sin embargo, si buscas una herramienta todo en uno para la grabación de reuniones con IA, la gestión de tareas y la colaboración en equipo, prueba ClickUp.

El tomador de notas con IA de ClickUp se une automáticamente a tus reuniones, escucha y captura los puntos esenciales, para que tú no tengas que hacerlo. Ya no tendrás que rebuscar entre notas desordenadas ni perder de vista los elementos pendientes. En su lugar, obtendrás resúmenes claros y estructurados que te mantendrán al tanto de todo.

Con ClickUp, puedes centrarte en la conversación mientras la IA se encarga del trabajo pesado. Regístrate en ClickUp y cambia tu forma de tomar notas en las reuniones.