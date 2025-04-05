13 plantillas gratuitas para planes de desarrollo profesional

Imagina que te encuentras en una encrucijada en tu carrera profesional, sin saber qué camino tomar. Tienes grandes sueños, pero el camino que tienes por delante no está claro.

Quizás esté buscando esa próxima promoción, intentando cambiar de sector o incluso considerando la posibilidad de crear su propia empresa. Pero aquí está el problema: alcanzar esas metas profesionales puede parecer rápidamente inalcanzable sin un plan de acción sólido.

Aquí es donde una plantilla de planificación de desarrollo profesional puede marcar la diferencia. Se trata de una herramienta sencilla que le permite correlacionar sus metas, identificar los pasos a seguir y mantenerse en el camino correcto.

Con un plan claro, podrás establecer metas alcanzables, realizar el seguimiento del progreso y desarrollar las habilidades necesarias para llevar tu carrera al siguiente nivel. Sigue leyendo para descubrir las 13 mejores plantillas de planes de desarrollo profesional y toma el control de tu futuro.

🔍 ¿Sabías que...? Una encuesta reciente reveló que el 76 % de los empleados busca oportunidades de desarrollo profesional para ampliar sus carreras.

¿Qué son las plantillas de planes de desarrollo profesional?

Una plantilla de plan de desarrollo profesional es una herramienta estratégica que ayuda a las personas a establecer y alcanzar sus metas profesionales. Puede tratarse de destacar en su trabajo actual o de cambiar a un nuevo rol.

Listas para usar y diseñadas metódicamente, proporcionan un marco estructurado para destacar las aspiraciones profesionales, las habilidades necesarias y los pasos concretos para alcanzarlas.

En otras palabras, estas plantillas de planes de desarrollo profesional te permiten establecer metas, realizar el seguimiento de su progreso e identificar las áreas o habilidades que necesitas cultivar para alcanzarlas.

🔍 ¿Sabías que...? Alrededor del 65 % de los niños de hoy en día tendrán trabajos en profesiones que aún no se han inventado, como especialistas en ética de la IA, controladores de tráfico de drones o diseñadores de realidad virtual. 🤯

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de plan de desarrollo profesional?

Una plantilla de plan de desarrollo profesional bien diseñada te ayuda a mantenerte alineado con tus metas profesionales. También te ayuda a aprovechar todas las oportunidades de crecimiento, asegurándote de seguir siendo relevante en un mercado laboral en constante cambio.

Estos son algunos de los componentes clave que debe incluir tu plantilla de plan de desarrollo profesional:

Diseño fácil de usar: elige una plantilla con un diseño limpio, con elementos como tablas, secciones, subsecciones, etc. Esto te ayudará a organizar y gestionar tus metas de forma más eficiente ✅.

Capacidades de evaluación de habilidades: Busca una solución con herramientas integradas para evaluar habilidades e identificar deficiencias. Asegúrate de que haya espacio para la autorreflexión y para recabar opiniones de jefes, compañeros, etc. ✅

Funciones de seguimiento del progreso: elige una plantilla que te permita establecer metas alcanzables y realizar un seguimiento de su progreso a través de resultados medibles. Funciones como hitos, barras de progreso y actualizaciones de estado garantizan lo mismo ✅.

Elementos visuales: elige una plantilla de desarrollo profesional que contenga elementos visuales como gráficos, cronogramas y matrices. Estos elementos proporcionan información valiosa sobre el progreso del desarrollo de tus habilidades de una manera mucho más comprensible ✅.

Integraciones: asegúrate de que la plantilla sea compatible con herramientas y software de terceros, como aplicaciones de control de tiempo, herramientas de productividad, asegúrate de que la plantilla sea compatible con herramientas y software de terceros, como aplicaciones de control de tiempo, herramientas de productividad, software de gestión del talento , etc. Esto te ayudará a centralizar los datos y te garantizará que alcances tus metas profesionales de forma más eficaz ✅.

13 plantillas de planes de desarrollo profesional

Aquí tienes 13 plantillas de planes de desarrollo profesional que puedes utilizar para ascender en la escala corporativa y lograr un crecimiento profesional:

1. Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea la hoja de ruta perfecta para tu carrera con la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp.

Imagina que has realizado la selección de una carrera profesional, pero no estás seguro de cuáles son los siguientes pasos. Aquí es donde entra en juego la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp.

Este planificador de desarrollo profesional desglosa tu posible trayectoria profesional en pasos prácticos con un generador de hojas de ruta de arrastrar y soltar. Además, puedes personalizar los niveles profesionales y las descripciones de los roles para adaptarlos a diferentes funciones laborales.

💜 Por eso te encantará Supervise el crecimiento profesional mediante paneles de seguimiento del progreso.

Realice un seguimiento del desarrollo de habilidades al correlacionar competencias.

Asigna recursos de aprendizaje y programas de mentoría directamente dentro de la plantilla.

Ideal para: personas, equipos de RR. HH. y líderes empresariales que diseñan planes de progresión profesional claros y estructurados.

2. Plantilla de plan de desarrollo para empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica el desarrollo de tu equipo con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp.

Según las estadísticas, el 94 % de los empleados permanecería más tiempo en una organización que invirtiera en su crecimiento. Para empezar, prueba la plantilla de plan de desarrollo para empleados de ClickUp.

Esta plantilla está diseñada exclusivamente para equipos centrados en el crecimiento que preparan a los empleados para el futuro. Con ella, puedes crear planes de desarrollo adaptados a las habilidades, preferencias y roles laborales de cada miembro del equipo. Te permite establecer metas, realizar el seguimiento del progreso y proporcionar comentarios.

💜 Por eso te encantará Adjunte materiales y recursos de formación para disfrutar de una experiencia de aprendizaje más completa.

Defina los objetivos de crecimiento de los empleados con secciones predefinidas para el establecimiento de metas.

Utiliza recordatorios automáticos y asignaciones de tareas para mantener el progreso por el buen camino.

Alinee los esfuerzos de desarrollo con las metas empresariales mediante el seguimiento personalizado de los KPI.

Ideal para: Gerentes y equipos de formación y desarrollo que crean planes de crecimiento personalizados, planes de formación y oportunidades de tutoría para empleados.

➡️ Más información: Cómo crear un mapa del recorrido del empleado

3. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp para alcanzar tus metas personales sin contratiempos.

¿Buscas una plantilla para alcanzar tus objetivos de desarrollo personal? Elige la plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp.

Esta plantilla de desarrollo profesional es fácil de usar y contiene una serie de funciones que puede utilizar para avanzar en su carrera. Tanto si desea mejorar sus habilidades actuales como desarrollar otras nuevas, le permite crear un plan de acción para abordar de forma sistemática cada meta.

💜 Por eso te encantará Realice un seguimiento diario, semanal y mensual de sus prácticas para gestionar su rutina.

Establece pasos prioritarios para el desarrollo de habilidades y metas de desarrollo personal.

Enlaza las metas a paneles personalizados para obtener una visión general del progreso.

Utiliza las indicaciones de reflexión y las herramientas de evaluación integradas para mejorar personalmente.

Ideal para: Profesionales y personas que se fijan metas estructuradas de superación personal en las áreas de carrera profesional, educación y crecimiento personal.

4. Plantilla de informe de rendimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Determina la eficacia de tu estrategia de desarrollo con la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp.

Elabore la mejor estrategia de desarrollo profesional para sus empleados con la plantilla de informe de rendimiento de ClickUp. Le permite establecer y supervisar los KPI de rendimiento (índice de productividad, calidad del trabajo, desarrollo de habilidades, etc.) en tiempo real.

Este documento también ofrece numerosos elementos visuales, como gráficos, tablas y cuadros de mando, para analizar el progreso e identificar tendencias y áreas de mejora. Además, se integra con herramientas de control de tiempo y productividad para generar información valiosa sobre el rendimiento.

💜 Por eso te encantará Realice un seguimiento de las contribuciones, las habilidades y el impacto de los proyectos de los empleados con métricas predefinidas.

Genere automáticamente resúmenes de rendimiento utilizando campos de informe dinámicos.

Utiliza escalas de valoración personalizables para estandarizar las evaluaciones entre los equipos.

Ideal para: profesionales de RR. HH. y directivos que realizan un seguimiento de las métricas de rendimiento, los logros y las áreas de mejora de los empleados en un formato estandarizado.

🧠 Dato curioso: un desarrollador de software de una empresa estadounidense subcontrató en secreto todo su trabajo a China, mientras pasaba sus jornadas laborales viendo vídeos de gatos y navegando por Reddit. Le pagó al contratista una fracción de su salario, entregó un trabajo perfecto e incluso fue nombrado empleado del mes... ¡varias veces! Su plan solo se descubrió cuando una auditoría encontró inicios de sesión extranjeros en su estación de trabajo. 😬

5. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Evalúa tus planes de desarrollo profesional a través del rendimiento de los empleados con la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp.

🔍 ¿Sabías que...? Tras la planificación y la implementación del desarrollo profesional viene un proceso de revisión. El 24 % de los empleados considera que es esencial y se plantearía dejar su trabajo si no se les proporcionara.

La plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp se basa en evaluaciones de 360 grados. Así, los empleados pueden utilizarla para realizar autoevaluaciones, recopilar comentarios de sus compañeros y enumerar sus logros. Y, como gerente, solo tiene que establecer objetivos y definir cronogramas.

Esta plantilla de plan de desarrollo también simplifica el seguimiento de la mejora del rendimiento, con análisis integrados para comparar métricas de rendimiento pasadas y presentes.

💜 Por eso te encantará Facilita la colaboración entre directivos y empleados con notas compartidas y herramientas de retroalimentación.

Utilice las secciones de retroalimentación de 360 grados para realizar evaluaciones de múltiples fuentes.

Automatice el establecimiento de metas y las recomendaciones para los siguientes pasos basándose en los resultados de la revisión.

Ideal para: Empresas que realizan evaluaciones formales de los empleados, sesiones de retroalimentación de 360 grados y debates para establecer metas basadas en el rendimiento pasado.

6. Plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp para visualizar tus metas en tareas alcanzables y con plazos definidos.

La plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp es un recurso versátil. Sus funciones pueden ayudarte a trazar una estrategia sólida, especialmente si eres un gerente que elabora un plan de desarrollo profesional para tus nuevos empleados.

La plantilla visualiza todo su plan, lo divide en metas viables y los clasifica en hitos de 30, 60 y 90 días para garantizar un progreso y un logro oportunos. También envía recordatorios automáticos para revisar las metas periódicamente. Además, le permite realizar el uso compartido de ideas, notas, recursos, etc., con los empleados para colaborar en tiempo real.

💜 Por eso te encantará Utilice indicadores de progreso y seguimiento del estado para supervisar el éxito de las nuevas contrataciones.

Defina los resultados y las expectativas para cada fase con campos personalizables.

Asigna mentores , recursos y tareas clave directamente dentro de la plantilla.

Ideal para: responsables de contratación y nuevos empleados, estructurar la incorporación, establecer hitos de formación y expectativas de rendimiento iniciales para una transición fluida.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Si estás buscando reescribir tu trayectoria profesional, empieza por Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en inteligencia artificial.

7. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea metas profesionales SMART con la plantilla de plan de acción SMART Goal de ClickUp.

SMART es un marco eficaz para el establecimiento de metas que sugiere que cada meta debe ser específica, medible, alcanzable, relevante y con un plazo determinado. La plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp sigue precisamente este enfoque.

Con esta plantilla, puede establecer metas medibles, organizar tareas y alinearlas con su plan de acción. También puede definir indicadores clave de rendimiento (KPI) y establecer plazos para garantizar que cada meta sea relevante y se ejecute a tiempo. Además, le permite adjuntar documentos, recursos o notas de reuniones relevantes a cada meta, lo que garantiza que todo esté disponible en una ubicación centralizada.

💜 Por eso te encantará Personalice las mediciones de los KPI con campos de criterios de éxito integrados.

Desglose las metas en planes de acción paso a paso con fechas límite.

Utiliza barras de progreso e indicadores de hitos para realizar un seguimiento en tiempo real.

Ideal para: Equipos y personas que establecen y ejecutan objetivos claramente definidos y medibles con pasos detallados y plazos concretos.

💡 Consejo profesional: si una tarea te parece abrumadora, divídela en partes más pequeñas para que no te resulte imposible completarla. ¿Quieres leer más? Lee solo una frase. ¿Quieres hacer ejercicio? Haz una flexión. Las pequeñas victorias crean impulso. 🏃🏻

8. Plantilla de gráfico de hitos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gráfico de hitos de ClickUp para dividir los grandes objetivos profesionales en tareas pequeñas y factibles.

¿Necesitas una plantilla para crear planes de desarrollo profesional con hitos claramente definidos? Echa un vistazo a la plantilla de gráfico de hitos de ClickUp.

Esta plantilla desglosa objetivos complejos en tareas manejables. Obtener un título o ampliar tus habilidades te proporciona una guía paso a paso para alcanzar cualquier meta profesional.

Además, puede resaltar las fases clave con marcadores codificados por colores para mayor claridad, realizar un seguimiento de las dependencias mediante gráficos de Gantt y vistas de flujo de trabajo, ajustar los pasos para adaptarlos a su enfoque de aprendizaje y mucho más.

💜 Por eso te encantará Controle el progreso utilizando indicadores de porcentaje de finalización.

Organice sus objetivos profesionales en un cronograma visual con hitos.

Asigna propietarios a los hitos con el seguimiento automático de tareas.

Ideal para: gestores de proyectos y planificadores profesionales que correlacionan hitos clave, dependencias y plazos para el progreso profesional.

9. Plantilla de productividad personal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Maximiza la productividad en tus actividades diarias con la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Tanto si eres un individuo como si eres el líder de un equipo, maximizar la productividad es la clave para lograr mejores resultados, incluso en el caso del desarrollo profesional. Sin embargo, si te resulta difícil, utiliza la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Este documento consolida todas tus tareas para que puedas planificarlas y ejecutarlas de manera más eficiente. Además, es altamente personalizable, lo que significa que puedes utilizarlo para gestionar tus metas personales y profesionales. Utiliza rótulos y filtros codificados por colores para clasificar las tareas y establecer prioridades, plazos, etc.

💜 Por qué te encantará: Revise el progreso y automatice el seguimiento de las metas para controlar su productividad general sin perder calidad.

Utiliza la vista del calendario de ClickUp para planificar tu agenda y establecer plazos.

Utilice el control de tiempo integrado para analizar los patrones de productividad.

Revise periódicamente las tendencias de productividad utilizando paneles y informes analíticos.

Ideal para: autónomos, emprendedores y profesionales que gestionan tareas diarias, hábitos y prioridades para optimizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la eficiencia.

10. Plantilla de plan de vida de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consigue la plantilla ClickUp Life Plan para visualizar y estructurar fácilmente tus metas profesionales a largo plazo.

¿Te parece abrumadora la idea de hacer planes a largo plazo? No te preocupes: la plantilla de plan de vida de ClickUp está diseñada para simplificar la planificación a largo plazo.

Este plan de desarrollo profesional facilita enormemente la estructuración de metas profesionales a largo plazo. Ya estén relacionadas con la salud, las finanzas o la carrera profesional, puede utilizar las categorías de metas predefinidas para dividirlas en tareas viables, organizarlas y priorizarlas.

💜 Por eso te encantará Visualice el progreso gradual y ajuste los planes con actualizaciones en tiempo real y herramientas de reflexión.

Equilibre sus prioridades personales y profesionales utilizando secciones específicas.

Desglose sus aspiraciones en pasos factibles con cronogramas concretos.

Realice un seguimiento de su progreso con visualizaciones interactivas de su hoja de ruta vital.

Ideal para: Personas que planifican metas personales y profesionales a largo plazo, que abarcan la carrera profesional, la salud, las finanzas y las decisiones importantes de la vida.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas una solución más completa para realizar el seguimiento y gestionar tus metas? ¡Utiliza ClickUp Metas! Consolida todas tus tareas en un solo lugar para que puedas: Establece objetivos cuantificables con objetivos claros.

Realice un seguimiento del progreso en tiempo real utilizando indicadores dinámicos.

Vincula tareas y proyectos directamente a tus metas.

Automatice el seguimiento de sus metas y reciba alertas oportunas.

Genere informes detallados para obtener información basada en datos.

11. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Comprueba la competencia técnica de tu equipo y cubre las carencias con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp.

¿Buscas empleados con las habilidades adecuadas para un rol técnico o quieres crear un plan de desarrollo de habilidades personalizado para tu equipo? Utiliza la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp.

Esta plantilla muestra las habilidades de cada empleado, lo que le ayuda a evaluar su idoneidad para un rol. Si es necesario, utilícela para ofrecer oportunidades de desarrollo. Además, le permite asignar módulos de formación y certificaciones directamente en el documento y realizar el seguimiento del progreso de las habilidades para garantizar que usted y su equipo estén en sintonía.

💜 Por eso te encantará Identifica las carencias en tus habilidades con herramientas de filtrado y clasificación en tiempo real.

Correlaciona las habilidades de los empleados con cuadros de evaluación de habilidades preconfigurados.

Compare las competencias del equipo utilizando mapas de calor generados automáticamente.

Ideal para: responsables de RR. HH. y jefes de equipo que evalúan los niveles de habilidades técnicas, identifican las carencias en materia de habilidades y planifican formación con objetivos específicos para mejorar las competencias de los equipos.

12. Plantilla de hoja de ruta profesional de Template.net

La plantilla de hoja de ruta profesional de Template.net es otro recurso útil para la planificación profesional. Su diseño integral aborda las aspiraciones a corto y largo plazo, lo que le permite establecer metas flexibles con marcadores de fases profesionales incorporados.

Además, puede realizar el seguimiento de las habilidades y certificaciones requeridas por sus empleados para crear itinerarios de aprendizaje personalizados. La plantilla está disponible para descargar en varios formatos, incluyendo Word, Documentos de Google y PDF.

💜 Por eso te encantará Descarga y comparte planes profesionales en múltiples formatos (PDF, Word, Excel).

Utiliza plantillas de trayectoria profesional específicas para cada sector para estructurar tus planes de crecimiento.

Incluye descripciones de los roles de trabajo y criterios de promoción para mayor claridad.

Ideal para: Empleados y personas en busca de empleo que deseen trazar estrategias paso a paso para avanzar en su carrera, incluyendo las habilidades y certificaciones necesarias.

🧠 Dato curioso: De media, una persona cambia de carrera entre 5 y 7 veces. Así que, si te sientes estancado, recuerda: ¡tu próximo trabajo podría ser completamente diferente! 😉

13. Plantilla de marco de progresión profesional de AIHR

vía AIHR

La plantilla de marco de progresión profesional de AIHR le ayuda a orientar a los empleados que buscan oportunidades de mentoría y mejora de habilidades. Le permite establecer escalas profesionales basadas en roles con niveles de competencia detallados.

De esta manera, podrá identificar fácilmente qué nuevas habilidades son adecuadas para un empleado. Además, la información basada en datos garantiza que todo el proceso de progresión profesional sea justo, transparente y orientado a los resultados.

💜 Por eso te encantará Proporcione planes estructurados de desarrollo de habilidades para cada fase de la carrera profesional.

Estandarice los criterios de promoción utilizando marcos de evaluación predefinidos.

Alinea las trayectorias profesionales con los programas de gestión del rendimiento y formación.

Ideal para: Organizaciones que establecen criterios de promoción estructurados, trayectorias de crecimiento profesional y escalas profesionales basadas en competencias para los empleados.

➡️ Más información: Ejemplos de planes de desarrollo de empleados para impulsar el crecimiento

Alcanza tus metas profesionales con las plantillas de ClickUp

El desarrollo profesional es más que una simple palabra de moda: es un paso fundamental para alcanzar el éxito duradero. Ya sea para explorar una nueva trayectoria profesional, aspirar a crecer o perfeccionar tus habilidades, contar con un plan bien estructurado puede marcar la diferencia.

Aquí es donde entra en juego una plantilla de plan de desarrollo profesional. Aportan claridad, reducen la sensación de agobio y te ayudan a mantenerte responsable en cada paso del camino. Además, la estructura ya preparada te ayuda a ahorrar tiempo y a centrarte en lo que realmente importa: avanzar en tu carrera profesional.

¿Estás listo para dar el siguiente gran paso en tu vida profesional? Echa un vistazo a ClickUp. La aplicación todo en uno para el trabajo, las plantillas de planes de desarrollo profesional de ClickUp están diseñadas para ayudarte a crear tus planes de crecimiento profesional paso a paso.

¡No esperes más! ¡Regístrate en ClickUp para obtener una versión de prueba gratuita y trazar tu trayectoria profesional y alcanzar tus aspiraciones profesionales!