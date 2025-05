OCR vs. IA: diferencias clave, casos de uso y cuál necesita

Los investigadores no comprenden del todo cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje automático, en particular los algoritmos de aprendizaje profundo. El campo de la IA explicable está trabajando para desarrollar algoritmos que, aunque no sean necesariamente de caja de cristal, puedan ser mejor comprendidos por los humanos. En muchos casos, hay buenas razones para desconfiar de los algoritmos y modelos de aprendizaje automático de caja negra. Supongamos que un modelo de aprendizaje automático ha hecho un diagnóstico sobre su salud. ¿Le gustaría que el modelo fuera de caja negra o de caja de cristal?