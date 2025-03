Las 8 mejores alternativas de CRM para mejorar tu empresa 2025

Hay un visitante frecuente en su lista de pendientes: Encontrar una forma mejor de gestionar los clientes.

Después de todas las pruebas gratuitas y de pago por las que ha pasado por enésima vez, no ha encontrado un CRM ( gestión de las relaciones con los clientes ). Muchos software CRM dedicado como Zoho CRM son grandes herramientas, pero tienen un alto mantenimiento y son caros. 💸

¿Has pensado en un CRM ¿una alternativa? Es una plataforma diseñada para gestionar contactos a la vez que organiza proyectos administrativos para que tengas el ancho de banda necesario para cultivar las relaciones con los clientes .

Las alternativas de CRM hacen gestión de contactos sin fricciones, por lo que no tendrá que modificar constantemente sus procesos de empresa para adaptarlos a una tecnología. En su lugar, podrá personalizarlo libremente en función de su forma de trabajar, sin costes añadidos.

Hemos reunido las mejores alternativas de CRM (y algunas conocidas) para ayudarle a priorizar las actividades de equipo de ventas y las metas de ingresos. También hemos incluido plantillas de ClickUp para que obtenga una ventaja competitiva y comience hoy mismo ⚡️

1. Tableros Kanban

Jefes de equipo de ventas: Si está buscando el mejor enfoque para simplificar la supervisión en Flujos de trabajo de CRM y bases de datos de contactos un Tablero Kanban es la mejor alternativa de CRM ágil. A Tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujos de trabajo sin código para consolidar información.

A diferencia de una hoja de cálculo con grandes cantidades de datos, un tablero Kanban reduce el enfoque para ver sólo la información más importante de un vistazo. Hay muchos casos de uso interno y externo de Tablero Kanban para equipos de ventas, incluyendo:

Tablero Playbook de ventas

Tablero de prioridades diarias/semanales/mensuales

Tablero de cuentas y oportunidades

Tablero de reuniones clave

Tablero de Banco de Ideas

Tablero de canal de ventas

Seguimiento de la actividad más reciente de un cliente, contactos, renovaciones de cuenta y riesgos en ClickUp Conozca los Tableros Kanban en ClickUp Bonus: Casos de uso de CRM

2. Correo electrónico

Para las organizaciones que utilizan Google Workspace o Microsoft Outlook, la gestión de los contactos suele realizarse en las bandejas de entrada. Sólo en Google Workspace Marketplace hay una gran cantidad de integraciones para optimizar las bandejas de entrada de Gmail.

Combinadas con funciones de Gmail como rótulos, categorías y filtros, los vendedores pueden personalizar parcialmente sus bandejas de entrada.

Sin embargo, el correo electrónico tiene un lado oscuro en la comunicación de las empresas: sobrecarga de notificaciones. Estrés de respuesta. Estos son los bloqueadores de la productividad, especialmente para las organizaciones de ventas a distancia.

Fuente: Adobe Todo para decir, si do decide utilizar el correo electrónico como alternativa de CRM e, ¡asegúrate de que trabaja para ti y no al revés! Adoptar Buenas prácticas para el correo electrónico tiempos de respuesta, automatización, recordatorios y plantillas para que no te ahogues en el trabajo.

Así que para nuestros entusiastas de la productividad que no soportan abrir y cerrar más de 40 hilos de correo electrónico, tenemos una solución para usted: ¡Correo electrónico en ClickUp! Cree firmas de correo electrónico, gestione cuentas de correo electrónico y vincule correos electrónicos a elementos de trabajo relacionados, sin necesidad de abrir nuevas pestañas. 🤩

Envíe respuestas rápidas guardadas en ClickUp Gestionar correos electrónicos en ClickUp

3. Documentos

En algún lugar de la bandeja de entrada de un vendedor, hay un archivo de propuesta "v12_Final_FINAL" desgastado... ¡así que esto es para ti!

Si tienes propuestas, contratos o guías que se repiten, mételos en un editor de documentos compartidos en línea. Crea tantas versiones como necesites para determinados vendedores o tipos de clientes.

Lo importante es que tendrás todos tus datos en un solo lugar. Por ejemplo, en Documentos de ClickUp con ClickUp Docs, podrá crear plantillas de documentos con marcas y formatos preestablecidos para que todos los documentos tengan un aspecto uniforme.

Todo lo que necesita saber para crear, personalizar y conectar sus documentos con sus tareas y planes de forma eficaz ⬇️

4. Pizarras digitales

Si quiere interactuar con su base de datos de contactos de nuevas formas, le encantarán las pizarras digitales

En un lienzo infinito, los vendedores obtienen una instantánea visual de la situación de un posible cliente o cliente sin los límites de una pizarra tradicional de borrado en seco.

La evolución de herramientas de colaboración en el lugar de trabajo ha hecho posible que las pizarras digitales sean fáciles de usar y móviles. De este modo, todos los miembros de su equipo pueden acceder a la información más actualizada en cualquier momento

La clave para maximizar el valor de las pizarras digitales para la gestión de contactos es una navegación eficaz. Cuando sus objetos, imágenes, ideas y tareas se colocan estratégicamente, se desbloquea un estado de flujo productivo por lo que es capaz de construir continuamente a medida que crece. 🌱

Cree tareas de ClickUp directamente desde su Pizarra

Si es nuevo en Pizarras ClickUp o si un lienzo en blanco le intimida, pruebe el programa gratuito, gratuito/a Plantilla de Mapa de Trayectoria del Cliente de ClickUp ¡! Descargar esta plantilla Bonus: Software CRM SaaS !

5. Listas

Similares a un directorio, las listas son bases de datos "vivas" para gestionar contactos y hacer un seguimiento de las interacciones. Los gestores de cuentas utilizan las listas para centralizar la información procedente de distintos tipos de fuentes, de modo que se convierta en su única fuente de verdad.

Lo más probable es que esté utilizando listas ahora mismo, pero si desea una actualización (sin coste alguno), pruebe Listas en ClickUp Descargue el programa gratuito, gratuito/a Plantilla de seguimiento del intento correcto de clientes de ClickUp con tareas simuladas e información para explorar cómo puede gestionar Listas a su manera.

Cree múltiples bases de datos para una gestión de cuentas a prueba de fallos en ClickUp Descargar esta plantilla

6. Hojas de cálculo

Cuando se organiza el mismo tipo de información de un cliente a otro, es útil disponer de una tabla sencilla y bien organizada. A diferencia de las pizarras digitales, las hojas de cálculo tienen una estructura para servir facilitar la entrada de datos . Junto con las opciones de agrupación, filtrado y clasificación, una hoja de cálculo de contactos se convierte en la herramienta de trabajo a la que acudir.

En comparación con otras alternativas de CRM de esta lista, ¿seguirá funcionando esta herramienta a medida que crezca? La respuesta es corta: No por sí sola.

Las hojas de cálculo de las aplicaciones heredadas/a no están diseñadas para albergar conversaciones, archivos o notas personales; cosas que usted necesita regularmente para la productividad de su equipo de ventas. Pero no deje que esto le desanime Si te sientes más cómodo en hojas de cálculo, disfrutarás de la Vista Tabla en ClickUp porque es una hoja de cálculo superpotente creada para organizar cualquier tipo de trabajo.

Bonus: Software CRM para Mac !

¡Aquí le mostramos cómo crear su base de datos perfecta en ClickUp! ⬇️

7. Directorio

Ya hemos explicado por qué las hojas de cálculo independientes no están diseñadas para la comunicación y la colaboración, así que el antídoto es un directorio. Un directorio es similar a una hoja de cálculo con columnas y filas, pero su rendimiento con el derecho software de gestión de proyectos derrota a una simple hoja de cálculo.

Los directorios son útiles de muchas maneras: Los comerciales están mejor equipados para almacenar grandes cantidades de datos de contactos, los directivos tienen una visibilidad clara del progreso del trabajo, o los equipos Construir asociaciones estratégicas internas para cerrar acuerdos más rápidamente. Dado que los directorios están hechos para funcionar en cualquier caso de uso, aquí tienes algunos para empezar:

Testimonial yEjemplos de recorrido del cliente directorio

Directorio de reuniones de equipo de ventas semanales/mensuales/trimestrales

Directorio de empleados y colaboradores internos

Equipo de ventas Directorio de contenidos

Directorio de contactos de vendedores

Directorio de demostraciones de productos

Directorio del libro de jugadas de ventas

Directorio de POE de la empresa

Directorio de eventos de equipos

Directorio de cuentas

Y la lista continúa

Si quieres probar un directorio potente, descarga gratis/a Plantilla de directorio de empleados de ClickUp ¡! Esta plantilla incluye información simulada que le servirá de inspiración para crear su directorio personalizado.

Mantenga los contactos organizados y fácilmente accesibles en ClickUp Descargar esta plantilla**Echa un vistazo a estas aplicaciones de equipo de ventas !

8. Mapas de clientes

Quizá la alternativa CRM más interesante de esta lista sea utilizar un mapa para gestionar los contactos Plantear los contactos por sus direcciones lleva la organización a un nuevo nivel si tiene un trabajo basado en la ubicación. Y en ClickUp, no sacrifica los datos del proyecto porque las direcciones añadidas al campo personalizado de ubicación están enlazadas a la tarea del contacto.

Consulte Vista Mapa de ClickUp ¡!

¿No está preparado para un CRM alternativo? Aprenda a construir un CRM en ClickUp .

¿Qué sigue?

Si alguna vez has sentido curiosidad por ClickUp, aquí te explicamos cómo puedes empezar de forma gratuita/a: