15 herramientas de elaboración de informes de estado para mejorar la gestión de proyectos

Las actualizaciones de proyectos no tienen por qué ser complicadas. Tampoco tienen por qué sumergirte en hojas de cálculo.

En cambio, pueden ser emocionantes. Imagina supervisar con claridad el panorama general: la interconexión de todas las tareas, los sutiles cambios en el impulso y los patrones emergentes que podrían determinar el éxito o el fracaso de tu proyecto.

Como gestor de proyectos con experiencia, que ha tenido que lidiar con interminables cadenas de correos electrónicos y descifrar innumerables informes confusos, estoy aquí para compartir las herramientas que me han ayudado a alcanzar mis metas.

He recopilado una lista con las 15 mejores herramientas para la elaboración de informes de estado como mis principales recomendaciones. Estas recomendaciones se basan en mi experiencia con herramientas para la elaboración de informes de estado y en la investigación del equipo de ClickUp.

A la hora de elegir una herramienta para la elaboración de informes de estado, hay algunas funciones clave que debes tener en cuenta:

Seguimiento en tiempo real: busca una herramienta que proporcione actualizaciones instantáneas sobre el cronograma del proyecto para que todos los miembros de tu equipo estén al tanto de los cambios a medida que se producen.

Paneles personalizables: los paneles de proyectos que puedes adaptar a tus necesidades te ayudan a destacar los datos más importantes para el progreso de tu equipo.

Integraciones y automatización: las herramientas que se conectan a la perfección con tu software actual, como Slack, Google Drive o tu CRM, hacen que la gestión de proyectos sea una experiencia más conectada.

Escalabilidad: tus necesidades de elaboración de informes pueden crecer a medida que lo hace tu equipo, por lo que es esencial elegir una solución que pueda evolucionar contigo.

Facilidad de uso y soporte al cliente: las herramientas deben ser intuitivas y ofrecer recursos útiles de soporte al cliente.

Para obtener una visión clara y precisa del progreso de tu proyecto, lo primero es elaborar informes de estado eficaces. Este análisis ayuda a identificar posibles obstáculos y retrasos, lo que te permite abordar de forma proactiva las áreas que requieren atención. Existe una herramienta para cada estilo de informe: solo tienes que encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo.

A continuación, voy a repasar todas las plataformas de elaboración de informes de estado que ofrecen lo esencial para crear y compartir actualizaciones de proyectos con información relevante.

1. ClickUp (la mejor para la gestión integral de proyectos y el seguimiento del estado de las tareas)

Realice un seguimiento del progreso, comparta actualizaciones y mantenga a todos informados con ClickUp.

Si buscas una herramienta que vaya más allá de la elaboración de informes de estado básicos, te encantará descubrir ClickUp para la gestión de proyectos tanto como a mí.

El trabajador del conocimiento medio cambia entre diferentes aplicaciones casi 1200 veces al día. Este cambio constante de contexto le cuesta a las organizaciones hasta un 9 % de la productividad por empleado al año.

Como la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, ClickUp consolida tus tareas, metas, notas y conversaciones en una sola interfaz. Esto, junto con la IA nativa de la plataforma, facilita la visualización y la elaboración de informes de todos tus proyectos, sin tener que cambiar entre docenas de aplicaciones aisladas.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, documentos, pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen la conexión, la búsqueda y la gestión del contexto.

Personaliza el seguimiento de tareas con los estados personalizados de ClickUp.

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos con los estados de tareas personalizados de ClickUp, que muestran claramente si una tarea es pendiente, en curso o terminada. Pero no te limites a estas categorías. Por ejemplo, puede modificar estos rótulos a «Diseño», «Desarrollo», «Prueba» y «Listo» para sus proyectos de software, o «Pendiente», «Empaquetado», «Enviado» y «Entregado» para sus pedidos de comercio electrónico.

Visualiza tu productividad con los paneles de ClickUp.

Consolida esta información en múltiples tareas y proyectos (¡sí, incluso en los interfuncionales!) utilizando los paneles de control de ClickUp. Sus más de 50 tarjetas personalizadas, que incluyen gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos de burnup y burndown, gráficos de líneas y mucho más, son excelentes para la supervisión de proyectos en tiempo real y la automatización de la elaboración de informes sobre el estado.

¿Quiere aprender a crear un panel para la gestión de proyectos? ¡Aquí tiene una guía paso a paso!

ClickUp Brain también mejora la elaboración de informes de estado mediante el uso de información basada en IA, automatización y gestión del conocimiento para optimizar las actualizaciones y la toma de decisiones. Puede utilizarlo para:

Resuma automáticamente las actualizaciones de los proyectos, las notas de las reuniones o los hilos de tareas largos, lo que facilita la generación de informes de estado claros y concisos.

Resuma cualquier cosa: tareas de ClickUp, actualizaciones de proyectos, notas de reuniones o documentos con ClickUp Brain.

Analiza tareas, fechas límite y tasas de finalización para obtener información en tiempo real y elementos a tomar en todo tu entorno de trabajo.

Utiliza ClickUp Brain para resumir los elementos pendientes basándote en los datos de tu entorno de trabajo.

Redacta informes diarios, informes semanales sobre el estado de los proyectos o resúmenes ejecutivos basados en datos en tiempo real.

Analiza las conversaciones en ClickUp Chat , los comentarios y los documentos para extraer detalles relevantes para un informe, como riesgos, obstáculos o aprobaciones necesarias.

Si prefieres la estructura clásica de los OKR para establecer metas, también te encantará la función ClickUp Metas.

Realice el seguimiento y el informe sobre el progreso de sus OKR anuales y trimestrales con ClickUp Metas.

Lo utilicé para establecer metas con plazos concretos y añadir métricas de objetivos o porcentajes de finalización. Basándome en mi experiencia con alternativas a ClickUp, creo que ClickUp Metas es la forma más fácil de cuantificar el progreso y tener claro lo que se necesita para alcanzar el éxito.

Las plantillas predefinidas de ClickUp simplifican aún más la elaboración de informes de estado, ya que ofrecen formatos estructurados para realizar el seguimiento del progreso y las metas del proyecto.

La plantilla de informe de estado de proyectos de ClickUp es ideal para organizar actualizaciones, acciones pendientes y aspectos destacados del proyecto, lo que ofrece a las partes interesadas una vista completa del estado del proyecto en un solo lugar.

Descargar esta plantilla Genere rápidamente informes sobre el estado de los proyectos y asegúrese de que todas las partes interesadas estén al tanto utilizando la plantilla de informe de estado de proyectos de ClickUp.

Puede actualizar periódicamente la plantilla con métricas clave o hitos para mantener una visión clara del progreso del proyecto. Personalice las secciones de la plantilla para sincronizarlas con las necesidades específicas de su equipo en materia de elaboración de informes, por ejemplo, añadiendo una sección de evaluación de riesgos si su proyecto tiene dependencias complejas.

Utilice la función Metas y OKR junto con la plantilla de informe de estado del proyecto para mantener enlazados los objetivos de rendimiento y las actualizaciones del proyecto y poder consultarlos fácilmente.

💡Consejo profesional: Crea una vista personalizada en tu panel de control de ClickUp que filtre las tareas por: ⛳️ Estado (por ejemplo, «En curso», «Bloqueado»)⌚️ Prioridad (por ejemplo, solo «Alta prioridad»)📆 Fecha límite (por ejemplo, «Tareas que vencen esta semana») Guarde diferentes vistas filtradas para ejecutivos, jefes de equipo o departamentos específicos para proporcionarles solo la información que necesitan, sin datos superfluos.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea dependencias para las tareas de alta prioridad primero, a fin de visualizar mejor las rutas críticas del proyecto y garantizar que las prioridades principales se mantengan en curso.

Combina las dependencias con los hitos de ClickUp para marcar las fases clave de tu proyecto, proporcionando a las partes interesadas una hoja de ruta clara del progreso.

Utiliza la función @mention para etiquetar a los miembros del equipo, lo que garantiza respuestas rápidas y una mayor responsabilidad en el seguimiento de los proyectos.

Visualiza el progreso de las tareas en más de 15 vistas personalizadas de ClickUp , incluyendo diagramas de Gantt, tableros Kanban, listas y calendarios.

Personaliza las notificaciones y alertas para no perderte nunca una actualización de estado importante.

Garantiza una colaboración fluida con las integraciones de ClickUp con herramientas populares como Slack y Google Drive.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios han informado de una curva de aprendizaje debido a la gran extensión de funciones.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $/usuario al mes

Business : 12 $/usuario al mes

Enterprise : ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por entorno de trabajo y miembro.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Las funciones integradas de ClickUp facilitaron la configuración de proyectos, el seguimiento de plazos y la generación de informes. La capacidad de asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso fue muy útil, y cuenta con muchas plantillas prediseñadas que se pueden utilizar. Pudimos delegar responsabilidades a diferentes miembros del equipo, establecer prioridades y supervisar el estado de cada tarea en tiempo real. Los proyectos se mantienen dentro del plazo previsto porque hay menos confusión y más responsabilidad individual.

💡Consejo profesional: Programa reuniones semanales, mensuales o trimestrales para revisar el progreso de las metas. Utiliza ClickUp Metas durante estas reuniones para informar a los miembros del equipo sobre lo que se ha logrado y lo que aún requiere atención.

2. Trello (la mejor para visualizar informes de estado)

vía Trello

Trello te resultará útil si necesitas informes de estado simplificados y visuales. Su intuitivo sistema de tableros Kanban y su diseño basado en tarjetas te permiten organizar y realizar el seguimiento visual de las tareas.

Cada tarjeta representa una tarea. Puede arrastrar y soltar tareas en diferentes fases y etiquetarlas según su prioridad. También puede añadir más contexto a la tarea dentro de las tarjetas, lo que garantiza un fácil acceso a información como las fechas límite de las tareas y las personas asignadas. Trello es ideal para equipos que buscan una forma sencilla y visualmente atractiva de realizar un seguimiento de las actualizaciones de estado.

Las mejores funciones de Trello

Crea listas de control y subtareas dentro de las tarjetas para dividir los proyectos más grandes.

Establece y realiza el seguimiento de los plazos de cada tarea para mantener la precisión de los informes de estado.

Añade archivos y deja comentarios para mantener todas las actualizaciones de estado centralizadas.

Integre fácilmente herramientas externas para mejorar las capacidades de elaboración de informes.

Limitaciones de Trello

Límite en las opciones de elaboración de informes sin Power-Ups de pago.

No tan útil para proyectos grandes con dependencias complejas.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $/usuario al mes

Premium: 12,50 $/usuario al mes.

Corporación: 17,50 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

🧠 Dato curioso: El nombre Trello proviene de la palabra «trellis» (enrejado), que era el nombre en clave del proyecto en sus primeras fases.

3. Asana (la mejor para la elaboración de informes basados en tareas con colaboración en equipo)

vía Asana

Asana es conocida por su simplicidad y sus funciones sencillas para la gestión de proyectos, que incluyen la asignación de tareas, el seguimiento del estado en tiempo real y opciones para la elaboración de informes detallados.

La vista de cronograma de Asana te ayuda a realizar un seguimiento sencillo del progreso del proyecto, mientras que su función de cartera ofrece una panorámica simultánea de varios proyectos. Me ha resultado muy útil para los gestores de proyectos que dirigen varios equipos.

Las mejores funciones de Asana

Marca los puntos clave del proyecto para realizar el seguimiento del progreso general del estado.

Crea campos personalizados para la elaboración de informes más específicos según las necesidades de tu proyecto.

Genera informes de estado detallados con filtros personalizados.

Limitaciones de Asana

Los usuarios han informado de fallos al pegar texto en las tareas.

Las funciones de elaboración de informes se pueden mejorar, por ejemplo, incluyendo formas de ver el rendimiento del equipo en horas.

Precios de Asana

Personal: Gratis para siempre

Starter: 13,49 $/usuario al mes.

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Me encantó poder separar las tareas entre varios departamentos y luego subdividirlas dentro de cada departamento. He utilizado tanto Asana como ClickUp, y me pareció que Asana tenía una interfaz de usuario más débil y no era tan intuitiva ni fácil de aprender.

4. Monday.com (la mejor para el seguimiento del estado de proyectos colaborativos)

Utilicé Monday.com para crear flujos de trabajo y paneles mientras colaboraba con varios equipos. Sus flujos de trabajo personalizables y su interfaz visual lo hacen ideal para proyectos colaborativos con elaboración de informes de estado dinámicos.

El seguimiento visual del estado es intuitivo y la herramienta se integra perfectamente con las aplicaciones más utilizadas, como Slack y Google Workspace.

Monday.com: las mejores funciones

Visualiza la carga de trabajo del equipo para garantizar que los informes de estado reflejen la capacidad del equipo.

Comparte archivos, comenta y etiqueta a los miembros del equipo directamente en las tareas.

Cree paneles personalizados para necesidades específicas de seguimiento del estado.

Automatiza las actualizaciones del estado de las tareas y las notificaciones para ahorrar tiempo.

Limitaciones de Monday.com

Funciones de gestión de datos limitadas en comparación con herramientas como ClickUp.

Puede resultar caro para equipos grandes.

Precios de Monday.com

Free

Básico: 12 $ al mes por asiento.

Estándar: 14 $ al mes por asiento.

Pro: 24 $ al mes por asiento.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

5. Airtable (la mejor para visualizar datos de proyectos e informes de estado en una interfaz de bajo código)

a través de Airtable

Airtable combina la funcionalidad de una hoja de cálculo con la potencia de una base de datos relacional, lo que ofrece una forma única de gestionar los datos de los proyectos y realizar el seguimiento del estado de las tareas.

He probado esta plataforma para implementar el seguimiento del estado RAG y personalizar varios formatos de informes de estado. Te permite crear fácilmente una vista de cuadrícula, calendario, Kanban o galería para visualizar el estado del proyecto.

Las mejores funciones de Airtable

Personaliza las tablas para realizar el seguimiento de los detalles del proyecto de la forma que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, ideal para equipos que gestionan proyectos con gran cantidad de datos.

Utiliza integraciones para conectar Airtable con herramientas como Slack, Dropbox y Google Calendar y lograr una gestión de proyectos cohesionada y automatizada.

Utiliza plantillas de seguimiento del estado que se adaptan a cualquier tipo de proyecto, lo que te ayudará a ponerte en marcha más rápidamente.

Utiliza fórmulas para calcular automáticamente las actualizaciones de estado a medida que se actualizan los datos.

Limitaciones de Airtable

Puede resultar abrumador para los usuarios que no estén familiarizados con las estructuras de bases de datos.

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes por asiento.

Empresa: 54 $ al mes por asiento

Escala empresarial: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

6. Basecamp (la mejor para proyectos sencillos y comunicaciones entre equipos)

vía Basecamp

Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos sencilla que simplifica la comunicación entre equipos.

Incluye una función distintiva llamada «Hill Charts» que permite a los equipos actualizar y realizar el seguimiento del progreso del proyecto de forma intuitiva. Los miembros del equipo la utilizan para arrastrar los ámbitos del proyecto a su posición, representando visualmente el estado del trabajo.

Esto proporciona a los gestores una potente vista de segundo orden que muestra el estado actual de cada tarea y cómo avanza y evoluciona el trabajo a lo largo de la duración del proyecto.

Las mejores funciones de Basecamp

Utiliza tableros de mensajes centrales para mantener las discusiones organizadas y accesibles para todo el equipo.

Comparte archivos y documentos en un espacio colaborativo para realizar un seguimiento continuo del estado.

Aprovecha el chat integrado para el equipo y comunica las actualizaciones de estado en tiempo real.

Configura comprobaciones automáticas diarias o semanales para mantener a todos informados sobre el estado del proyecto.

Limitaciones de Basecamp

Algunos usuarios consideran que la visualización predeterminada es poco atractiva y difícil de cambiar.

Precios de Basecamp

Versión de prueba gratuita

Basecamp Plus: 15 $/usuario al mes

Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 000 opiniones)

🧠 Dato curioso: Basecamp se desarrolló inicialmente como una herramienta interna para 37 signals con el fin de gestionar proyectos y clientes.

7. Smartsheet (la mejor para el seguimiento del estado de los proyectos basado en hojas de cálculo)

vía Smartsheet

👀 ¿Sabías que...? La falta de acceso a la información necesaria afecta negativamente a la moral del 88 % de los empleados.

Smartsheet combina la familiaridad de una hoja de cálculo con capacidades de gestión de proyectos.

La plataforma permite a los usuarios crear sofisticados informes de estado con múltiples columnas que registran iniciativas, propiedad, progreso y notas contextuales. Los equipos pueden aprovechar la vinculación de celdas para extraer automáticamente datos de las hojas de seguimiento de proyectos existentes, lo que reduce el esfuerzo manual en la elaboración de informes.

Las mejores funciones de Smartsheet

Genere informes de estado de proyectos basados en datos de proyectos para obtener actualizaciones de estado precisas.

Visualice el progreso y el estado de las tareas con gráficos de estilo de diagrama de Gantt.

Conecta Smartsheet con herramientas como Microsoft Office y Google Workspace para una colaboración fluida.

Limitaciones de Smartsheet

Opciones limitadas de personalización del panel.

Una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con otras herramientas.

Precios de Smartsheet

Pro: 12 $ al mes por miembro.

Empresa: 24 $ al mes por miembro.

Enterprise : precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Smartsheet permite planificar, realizar un seguimiento, automatizar, ejecutar e informar sobre el trabajo en tiempo real. Me gusta que Smartsheet tenga una sólida capacidad de integración respaldada que ayuda a establecer conexiones con una amplia gama de aplicaciones externas como Okta, Tableau, Google Calendar, etc.

8. Wrike (la mejor para la planificación y el seguimiento de proyectos complejos)

vía Wrike

Wrike, un software avanzado de gestión de proyectos, incluye funciones integradas de seguimiento y elaboración de informes de estado de alta precisión. Está diseñado para ayudar a los equipos a mantenerse organizados y con alta productividad.

La plataforma ofrece múltiples métodos de visualización de datos, como gráficos circulares, gráficos y flujos de actividad dinámicos que muestran cronológicamente las tareas y los hitos del proyecto. También puede analizar las tendencias temporales por mes, trimestre o año, lo que ayuda a los equipos a evaluar la trayectoria del proyecto y detectar posibles problemas de forma temprana.

Las mejores funciones de Wrike

Personaliza las vistas y los entornos de trabajo para reflejar las necesidades de tus equipos con una visualización de 360°.

Automatiza los flujos de trabajo, incluyendo aprobaciones, formularios de solicitud y planos, para que los equipos puedan centrarse en su trabajo más valioso.

Accede a información instantánea y paneles de control en tiempo real que respaldan las decisiones basadas en datos y el liderazgo ágil.

Limitaciones de Wrike

Curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con otras herramientas de esta lista.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $/usuario al mes

Business: 25 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Wrike ha implementado un panel de control que nos permite crear una mayor transparencia. Esta transparencia no es solo para el equipo del programa, sino también para personas ajenas a él. Hemos implementado un informe semanal que se envía a muchas partes interesadas para ayudar a mantener a todos informados sobre nuestro progreso en toda nuestra cartera de proyectos.

9. Notion (la mejor para la gestión del conocimiento y el seguimiento del estado en una sola plataforma)

vía Notion

Notion me pareció muy versátil y valiosa para los equipos que buscan consolidar las actualizaciones del estado de los proyectos con la documentación del equipo en un solo lugar.

La propiedad de estado de Notion permite un seguimiento detallado, lo que evita los errores habituales en la elaboración de informes de estado inconsistentes. El sistema impide que los miembros del equipo creen categorías de estado indefinidas, lo que garantiza una comunicación estandarizada.

Puedes añadir campos personalizados, como hitos del proyecto, retos y próximos pasos, para crear informes de estado completos que proporcionen información detallada sobre el progreso del proyecto.

Las mejores funciones de Notion

Realice un seguimiento de las tareas mediante bases de datos que se pueden personalizar para mostrar los datos en listas, calendarios o tableros.

Utiliza una variedad de plantillas prediseñadas para diferentes tipos de documentos, como artículos, informes de estado de proyectos y presentaciones.

Vincule los informes de estado a los documentos del proyecto para facilitar su consulta.

Limitaciones de Notion

Algunos usuarios han informado de la necesidad de una versión sin conexión.

No se adapta bien a proyectos complejos y multifuncionales.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por asiento.

Básico: 18 $ al mes por asiento.

Corporación : Precios personalizados

Notion IA: Añádela por 10 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

10. Zoho Projects (la mejor opción para una gestión de proyectos personalizada y asequible con la elaboración de informes avanzados)

a través de Zoho Projects

Zoho Projects ofrece paneles personalizables que permiten a los gestores de proyectos y a los equipos obtener rápidamente una panorámica del estado del proyecto, el progreso de las tareas y los KPI seleccionados.

El sistema de elaboración de informes de la plataforma incluye funciones innovadoras, como diagramas de Gantt cronológicos, gráficos de utilización de recursos e informes de variaciones, que ayudan a los equipos a comprender la trayectoria del proyecto y los posibles riesgos. Los usuarios pueden analizar fácilmente los datos del proyecto y crear visualizaciones detalladas sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Asegúrate de que los informes de estado reflejen la información más actualizada con actualizaciones en tiempo real.

Realice un seguimiento sencillo del estado de las tareas individuales, los hitos y las dependencias, lo que le permitirá saber claramente en qué punto se encuentra el proyecto en cada momento.

Genere informes detallados del estado de los proyectos en los que se destaque el progreso de los mismos, junto con información sobre la asignación de recursos, el tiempo dedicado y el uso del presupuesto.

Genere y envíe automáticamente informes de estado basados en intervalos preestablecidos (por ejemplo, diarios, semanales o mensuales).

Limitaciones de Zoho Projects

Esta herramienta carece de varias funciones esenciales, como la clasificación de columnas en la vista Tabla, el filtrado en varias columnas y el rellenado automático de campos de tareas.

Precios de Zoho Projects para proyectos

Free

Premium: 5 $ al mes

Enterprise: 10 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Las pequeñas empresas necesitan realizar un seguimiento individualizado de cada proyecto a nivel micro, y Zoho Projects ofrece una forma económica de hacerlo. La interfaz de usuario y la configuración son demasiado complejas, habría estado bien contar con tutoriales claros en YouTube o una IA que pudiera configurar las tareas por ti.

11. Jira (la mejor para equipos ágiles y seguimiento de incidencias)

a través de Jira

Jira, de Atlassian, es muy popular entre los equipos ágiles, especialmente para proyectos de desarrollo de software. Ofrece un seguimiento detallado del estado de las tareas, los sprints y los problemas.

Aunque ClickUp funciona mejor en este aspecto, me sigue gustando la variedad de informes integrados que ofrece, incluidos gráficos de burndown, gráficos de velocidad e informes de sprints, que resultarán muy útiles para los equipos ágiles.

Las mejores funciones de Jira

Crea informes personalizados que se pueden guardar, compartir o añadir a paneles.

Realice un seguimiento de las incidencias, las tareas y las mejoras con opciones detalladas de elaboración de informes de proyectos para mayor visibilidad.

Utiliza el potente sistema de filtrado para crear consultas personalizadas con JQL, que puede extraer datos específicos para informes de estado.

Limitaciones de Jira

Puede resultar complejo de configurar y utilizar para equipos que no trabajan con software.

Algunos usuarios informan de una reducción de la velocidad durante las horas punta de trabajo.

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,53 $/usuario al mes.

Premium 13,53 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

12. Microsoft Project Portfolio Management (la mejor para el seguimiento del estado de carteras de proyectos a gran escala)

a través de Microsoft Project Portfolio Management

Una de las principales ventajas de Microsoft Project PPM es su capacidad para ayudarte a gestionar carteras completas de proyectos. Los gestores de carteras pueden ver el estado de todos los proyectos de la cartera, priorizarlos en función de los objetivos estratégicos y ajustar los recursos y los cronogramas para garantizar resultados satisfactorios.

Esto resulta especialmente útil para los altos directivos y las partes interesadas que deben tomar decisiones informadas sobre la priorización de proyectos.

Las mejores funciones de Microsoft Project Gestión de Proyectos

Realice un seguimiento de los cronogramas y las dependencias de los proyectos con gráficos de Gantt personalizables.

Asigna recursos a los proyectos y realiza el seguimiento de su utilización para mejorar la planificación del equipo.

Utilice Power BI para la elaboración de informes y análisis dinámicos y mantener informadas a las partes interesadas.

Limitaciones de Microsoft Project de gestión de proyectos

Algunos usuarios consideran que tiene demasiadas funciones (y, por lo tanto, es demasiado complejo) para proyectos más pequeños y flujos de trabajo más sencillos.

Más caras que otras herramientas de gestión de proyectos.

Precios de Microsoft Project Gestión de Proyectos

Plan 1 de Planner: 10 $ al mes.

Planificador y plan de proyecto 3: 30 $ al mes.

Planner y Proyecto 5: 55 $ al mes.

Proyecto Standard: 679,99 $/usuario (compra única)

Project Professional: 1129,99 $ por usuario (compra única).

Project Server: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project Gestión de Proyectos

G2: 4/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

vía Hive

Aunque Hive es una herramienta de gestión de proyectos versátil que ofrece diversas opciones de personalización y funciones de colaboración, lo que más me gustó fue su función de elaboración de informes automatizada.

Los informes automatizados pueden incluir el progreso de las tareas, el estado del proyecto, el rendimiento del equipo y los próximos plazos. También puede programar actualizaciones periódicas para enviarlas a las partes interesadas, lo que le permitirá ahorrar tiempo en el seguimiento del estado.

Las mejores funciones de Hive

Elige entre las vistas Kanban, Gantt, Calendario y Tabla para organizar los proyectos según las necesidades del equipo.

Colabora directamente en las tareas y proyectos para mantener la comunicación centralizada.

Utiliza la función de control de tiempo para generar informes de estado que proporcionen información sobre la asignación de recursos, el tiempo dedicado a las tareas y la eficiencia general del proyecto.

Aprovecha los comentarios sobre las tareas y los bucles de retroalimentación para proporcionar actualizaciones y compartir información directamente dentro del proyecto.

Limitaciones de Hive

Cambiar entre las vistas del cronograma puede resultar complicado.

Precios de Hive

Gratis: Free Forever.

Starter: 1,50 $/usuario al mes.

Teams: 5 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,6/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hive?

Es fácil de usar, ya que es compatible con varios sistemas operativos. Cuando empiezo nuevos proyectos, puedo seguir los que ya están en marcha. Lo que más me gusta es que puedes dividir los proyectos por fases, personalizar el cronograma, hacer presupuestos y planes, y establecer un marco definido. Los rótulos y los colores me ayudan a individualizar y resaltar las fases del proyecto para tener una mejor panorámica y control.

14. Plecto (la mejor para la visualización de datos en tiempo real para el seguimiento del estado)

vía Ple ct o

Para los equipos que buscan aumentar el compromiso y la motivación a través de la transparencia de los datos, Plecto se especializa en la creación de paneles de control en tiempo real que visualizan el estado de los proyectos.

Más allá de la elaboración de informes tradicionales, Plecto incorpora elementos de gamificación, como notificaciones de rendimiento en tiempo real, funciones de seguimiento competitivo y reconocimiento en tiempo real. Este enfoque transforma la elaboración de informes de una tarea rutinaria en una herramienta interactiva y motivadora que impulsa el rendimiento de la organización.

Las mejores funciones de Plecto

Visualice los datos de rendimiento del equipo en tiempo real, con paneles personalizables adaptados a sus necesidades en materia de elaboración de informes.

Crea widgets para realizar el seguimiento del estado específico de los proyectos.

Conéctese con otras herramientas como Salesforce, HubSpot y Hojas de cálculo de Google para una integración perfecta de los datos.

Limitaciones de Plecto

Puede que no sea ideal para tareas tradicionales de gestión de proyectos.

Precios de Plecto

Medium: 230 $ al mes (facturación anual)

Grande: 360 $ al mes (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Plecto

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

15. Geckoboard (la mejor para visualizar el estado de los proyectos con paneles personalizables)

vía Geckoboard

Geckoboard está diseñado para la elaboración de informes en tiempo real y la visualización de datos. Transforma el seguimiento de datos al proporcionar contexto a través de metas, indicadores de estado y actualizaciones en tiempo real.

Es ideal para gerentes que necesitan obtener rápidamente una visión general de las métricas clave y funciona bien para equipos centrados en el soporte al cliente, las ventas y otras funciones orientadas al rendimiento.

Las mejores funciones de Geckoboard

Muestra datos en tiempo real procedentes de múltiples fuentes de datos, lo que garantiza que tu equipo se mantenga al día sobre métricas importantes.

Crea gráficos y paneles personalizados que se adapten a las necesidades específicas de seguimiento de datos de tu equipo.

Se integra fácilmente con otras herramientas como Slack, Google Analytics y Zendesk para centralizar la elaboración de informes.

Limitaciones de Geckoboard

Tiene capacidades limitadas de gestión de proyectos.

Precios de Geckoboard

Imprescindible: 55 $ al mes para 3 usuarios.

Pro: 219 $ al mes para 10 usuarios.

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Geckoboard

G2: 4,3/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Geckoboard?

Es una forma estupenda para el uso compartido de los KPI con su equipo de una manera visualmente atractiva. La forma más fácil de crear paneles que sean tanto significativos como eficaces.

Elige la mejor herramienta para la elaboración de informes sobre el estado

Mis principales prioridades de trabajo son supervisar el progreso de los proyectos de nuestras operaciones editoriales y garantizar una comunicación fluida entre el equipo. Después de evaluar todas estas herramientas, ClickUp sigue siendo mi principal recomendación.

Los paneles de control de ClickUp te permiten crear informes personalizados con tarjetas personalizadas para el progreso de las tareas, la carga de trabajo, el control de tiempo y mucho más, mientras que las metas permiten a los equipos realizar un seguimiento de los objetivos, los resultados clave y el progreso de forma estructurada, alineando a todos con las prioridades de la empresa.

Lo que diferencia a ClickUp son sus capacidades de gestión de proyectos todo en uno. Se adapta a múltiples tipos de proyectos, se adapta a proyectos y organizaciones de todos los tamaños y no requiere que modifiques tus flujos de trabajo existentes.

Su capacidad para integrar diversas funciones de gestión de proyectos en una única plataforma lo convierte en una herramienta invaluable para cualquiera que desee mejorar la transparencia y la elaboración de informes de sus proyectos.

¿A qué esperas? Prueba ClickUp gratis y sustituye tus herramientas dispersas por una única y potente solución de gestión de proyectos.