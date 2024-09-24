11 plantillas OKR gratis en Excel, Word y ClickUp

Como gerente o jefe de equipo, es probable que siempre esté buscando estrategias para impulsar el rendimiento de su equipo más allá de los objetivos establecidos. Una de las herramientas que quizás haya pasado por alto es la potencia organizativa: ¡los OKR! Sí, trazar metas estructuradas y medibles marca una diferencia significativa no solo en la productividad individual, sino también en la colaboración del equipo y el éxito general de la organización.

Pero, ¿cómo puede ayudar a su equipo a establecer objetivos y resultados clave eficientes y a largo plazo que le permitan mantener su competitividad y agilidad en su nicho de mercado?

Fácil: ¡Empieza a planificar estratégicamente con plantillas OKR bien definidas!

Este blog está diseñado para orientarte en la dirección correcta y mostrarte cómo aprovechar al máximo las plantillas OKR gratuitas. También compartiremos estrategias que te ayudarán a mejorar tu proceso de establecimiento de metas y seguimiento del progreso. ¡Empecemos!

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes 11 plantillas OKR gratuitas que te ayudarán a realizar el seguimiento y evaluar tu progreso hacia tus metas: Plantilla OKR de ClickUp Company Plantilla de OKR de ClickUp Plantilla del marco OKR de ClickUp Plantilla de metas SMART de ClickUp Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp Plantilla OKR de marketing estratégico de ClickUp Plantilla de seguimiento de OKR para Hojas de cálculo de Google Plantilla de seguimiento de OKR en Excel Plantilla OKR para PowerPoint Plantilla de panel OKR para Hojas de cálculo de Google Plantilla OKR para equipos de Microsoft Word de Template.net

¿Qué es una plantilla OKR?

Las plantillas OKR ( objetivos y resultados clave ) funcionan como un sistema de gestión del rendimiento que proporciona un marco para establecer las metas del equipo y realizar el seguimiento de los resultados.

Tanto si se trata de una organización pequeña como grande, vale la pena comprender claramente los objetivos de su empresa para que todos trabajen por las mismas metas. Para desglosarlo aún más, los objetivos son metas específicas que desea alcanzar, mientras que los resultados clave son las métricas utilizadas para medir su progreso.

Utiliza este ejemplo de OKR: supongamos que tu objetivo es aumentar las ventas en un 20 % en el próximo trimestre. Tus resultados clave podrían ser aumentar el tráfico web en un 10 %, generar 50 nuevos clientes potenciales o cerrar 10 nuevos acuerdos.

Si eres nuevo en OKR, ¡echa un vistazo a nuestro vídeo con consejos prácticos para redactarlos!

Las ventajas del seguimiento de los OKR utilizando plantillas de marco OKR

Como propietario de una empresa, es fácil distraerse con objetos llamativos y otras cosas que no son importantes. Con los OKR, puedes mantener a tu equipo centrado en las cosas que más importan. Quieres dirigir tu energía hacia áreas que puedan tener un impacto en tu empresa, en lugar de perder el tiempo en cosas que no te llevarán a ninguna parte.

Debes asegurarte de que todos los miembros de tu organización estén alineados con la visión y las metas de tu empresa. Con los OKR, puedes involucrar a tu equipo y motivarlo para que trabaje en pos de una meta común.

Empieza con ClickUp Metas Mantén el rumbo para alcanzar tus metas con cronogramas claros, objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso en ClickUp.

Mejora la transparencia y la responsabilidad.

En cualquier equipo, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para el éxito. Desafortunadamente, lograr estas cosas es un reto sin el marco adecuado. Los OKR ayudan a tu equipo a comprender sus roles y responsabilidades. También te ayudan a hacer que todos se responsabilicen de sus acciones.

Además, cualquier retraso en la toma de decisiones puede resultar costoso. Usted quiere que su equipo sea capaz de tomar decisiones rápidamente sin sacrificar la calidad. Los objetivos y resultados clave desempeñan un rol fundamental a la hora de facilitar una toma de decisiones más rápida.

Identifica rápidamente las áreas que requieren atención y toma las decisiones oportunas. Esto te ayudará a mantener tu organización ágil y receptiva a los cambios del mercado.

Aumenta tu rendimiento

El rol último de cualquier OKR es mejorar el rendimiento. Cuando todos los miembros de tu organización comprenden sus objetivos y resultados clave, es más probable que se esfuercen más por alcanzarlos.

Este marco también te permite realizar el seguimiento del progreso e identificar las áreas que necesitan mejorar. Alinear los esfuerzos de tu equipo con las metas de tu empresa te ayudará a conseguir excelentes resultados.

Vincula tareas a los OKR del equipo en ClickUp.

La creación de un marco sólido de objetivos y resultados clave comienza con una comprensión clara de lo que quieres que tu organización logre y cómo medirás el éxito. Aunque a los propietarios de empresas les resultará más fácil establecer sus objetivos empresariales y resultados clave, siempre es un reto reunir todos tus OKR en una sola vista.

Afortunadamente, existen plantillas OKR que puedes utilizar para alinear a todo tu equipo hacia la misma visión.

¡Aquí tienes 11 plantillas OKR gratuitas que deberías considerar ahora mismo!

11 plantillas OKR gratuitas en Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp.

1. Plantilla OKR de ClickUp Company

Obtenga la plantilla gratuita Realiza el seguimiento de los OKR de la empresa y mide el progreso con esta plantilla.

ClickUp es una plataforma de productividad en la que los equipos se reúnen para planificar, organizar y colaborar en el trabajo en un solo lugar. Y con la plantilla de OKR y metas de la empresa de ClickUp, los gerentes tienen la opción de crear tareas y vincularlas a un resultado clave. Ya no será una carga administrativa para los miembros del equipo enviar correos electrónicos semanales sobre el estado de las tareas, ya que, a medida que estas avanzan, se realiza un seguimiento automático dentro de la plantilla.

El sistema OKR de ClickUp transformará la forma en que los equipos y los altos directivos comunican sus principales prioridades. Vincula la planificación estratégica con pasos prácticos para que todos los colaboradores clave comprendan cómo su rendimiento afecta directamente al resultado. ¡Empieza hoy mismo a planificar los OKR del próximo trimestre!

2. Plantilla de OKR de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita La plantilla OKR de ClickUp permite un seguimiento y una alineación precisos de los objetivos y resultados clave, lo que facilita el ajuste organizado de metas y el progreso medible.

La plantilla OKR de ClickUp es un excelente punto de partida para los OKR. Incluye tanto un marco OKR predefinido como entornos de trabajo para ayudarte a empezar a planificar tus OKR de forma rápida y sencilla. La plantilla incluye plantillas OKR personalizables, una guía para establecer metas e incluso muestras de OKR. También tendrás acceso a la lista de control de OKR y al manual de OKR, que proporcionan las buenas prácticas para implementar OKR en tu organización. Todas las piezas de esta plantilla OKR funcionan juntas para ayudarte a ponerte en marcha rápidamente con OKR.

Comprender el marco OKR de tu equipo es la clave para una ejecución OKR exitosa. Esta plantilla te ayuda a establecer y configurar rápidamente OKR que se adaptan específicamente a las necesidades únicas de tu equipo. Esta plantilla OKR incluye todas las herramientas visuales, entornos de trabajo y recursos necesarios para garantizar que todos comprendan sus OKR y trabajen para alcanzarlos de manera eficaz.

3. Plantilla de marco OKR de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Ayuda a tu equipo a centrarse en las metas de prioridad alta y a medir el progreso de forma sistemática con la plantilla del marco OKR de ClickUp.

La plantilla ClickUp OKR Framework es una herramienta completa diseñada para que puedas empezar a utilizar OKR de forma rápida y eficaz. Incluye marcos OKR preestablecidos, plantillas personalizables, guías informativas y muestras prácticas para optimizar tu proceso de planificación. Con recursos adicionales, como una lista de control y un manual específicos para OKR, esta plantilla te proporciona toda la información necesaria para incorporar OKR a tu estrategia empresarial.

Están diseñadas exclusivamente para ayudar a tu equipo a comprender y trabajar de forma eficaz en sus OKR personalizados. Transforma hoy mismo tu proceso de establecimiento y ejecución de metas con la plantilla ClickUp OKR Framework.

4. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Establece metas para cada función crítica de tu organización mediante las plantillas SMART de ClickUp.

Para crear un camino claro hacia el éxito, lo primero es establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos, también conocidas como metas SMART. Al adoptar el enfoque de las metas SMART, podrás evitar distracciones y centrarte en una meta cada vez, lo que aumentará tus posibilidades de alcanzarla con éxito.

ClickUp ofrece una plantilla de metas SMART que puede servirte de guía para establecer tus metas. Con esta herramienta, podrás optimizar tus metas, organizarlas de forma eficaz y prepararte para el éxito. ¿Lo mejor de todo? Tienes la flexibilidad de personalizar la plantilla para adaptarla a tus necesidades específicas y asegurarte de que vas por el buen camino para alcanzar tus metas.

5. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Con la plantilla del plan de acción de metas SMART, te aseguras de que tus metas se cumplan con una vista Lista para mantener todo organizado y bajo control.

La plantilla del plan de acción SMART de ClickUp es una herramienta imprescindible para los gestores de proyectos que desean simplificar tareas complejas dividiéndolas en pasos manejables y teniendo en cuenta factores como el tiempo, los recursos y la experiencia.

Utilizando el acrónimo SMART, que significa específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno, esta plantilla organiza las metas en cada categoría y proporciona valiosas indicaciones para garantizar el éxito. Una vez que hayas completado cada categoría, simplemente resalta el texto para crear tareas viables y establecer fechas de finalización.

6. Plantilla OKR de marketing estratégico de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Alcanza tus objetivos y resultados clave (OKR), planifica tus metas de marketing y mantente dentro del presupuesto con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp.

La plantilla de OKR de marketing estratégico de ClickUp proporciona un marco completo de OKR para equipos de marketing estratégico. Incluye OKR diseñados específicamente para mejorar la visibilidad y el alcance de tu marca en el mercado, fidelizar a los clientes y aumentar las ventas. Con esta plantilla OKR, tendrás acceso a recursos como directrices para establecer metas, definiciones de OKR, plantillas OKR, listas de control OKR y manuales OKR. Esta plantilla OKR es un excelente punto de partida para los equipos de marketing que desean obtener los mejores resultados de los OKR.

¡Echa un vistazo a estas herramientas de software de planificación estratégica!

7. Plantilla de seguimiento de OKR de Hojas de cálculo de Google

vía Mooncamp

Las Hojas de cálculo de Google tienen una plantilla OKR sencilla para empezar a organizar cada resultado clave para toda la organización. Ayuda a los gerentes a realizar el seguimiento del progreso del equipo hacia los objetivos trimestrales.

Todo lo que tienes que hacer es introducir tus objetivos y algunos resultados clave en las columnas correspondientes. A continuación, podrás visualizar el estado de cada resultado clave mediante un código de colores en las celdas. Esto te ayudará a ver qué áreas requieren atención. ¡Los propietarios de pequeñas empresas ya están utilizando esta plantilla para mejorar su productividad y alcanzar sus metas!

8. Plantilla de seguimiento de OKR en Excel

a través de Weekdone

A lo largo de los años, Microsoft Excel se ha convertido en una de las herramientas más populares para realizar el seguimiento de los OKR. Esto se debe a que es fácil de usar y ofrece mucha flexibilidad. Puedes personalizar fácilmente tus OKR para adaptarlos a tus necesidades específicas. Si deseas realizar un seguimiento visual de tu progreso, puedes utilizar minigráficos o gráficos.

Lo mejor de utilizar Excel para realizar el seguimiento de tus OKR es que puedes realizar un uso compartido del progreso con otras personas. También puedes utilizar esta herramienta para establecer recordatorios y añadir notas.

9. Plantilla OKR para PowerPoint

a través de Slide Model

Esta es otra excelente opción de seguimiento de OKR para pequeñas empresas o startups. La plantilla de PowerPoint para OKR es fácil de usar y te ayuda a realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo.

Con esta plantilla, debes introducir tus objetivos y resultados clave en las diapositivas correspondientes. A continuación, puedes realizar el seguimiento de tu progreso resaltando las celdas que hayas completado. Esto te ayudará a ver qué áreas necesitas mejorar.

Las empresas que busquen una plantilla de planificación fácil de usar y visualmente atractiva pueden optar por la plantilla OKR de PowerPoint.

10. Plantilla de panel de control OKR para Hojas de cálculo de Google

a través de Super Métricas

Debes evitar tener que ir y venir entre diferentes herramientas para establecer recordatorios o añadir notas. La plantilla de Hojas de cálculo de Google te facilita esta tarea, ya que te permite hacerlo todo en un solo lugar.

Esta herramienta lleva ya un tiempo en el mercado y es conocida por su facilidad de uso. Con esta plantilla, debes asegurarte de introducir los objetivos y los resultados clave en las columnas correspondientes. Después, puedes realizar el seguimiento del progreso fácilmente resaltando las celdas completadas. Esto te ayudará a identificar las áreas que necesitan más trabajo.

11. Plantilla OKR para equipos de Microsoft Word de Template.net

vía Template. net

Esta plantilla OKR para equipos de Microsoft Word ofrece la simplicidad y la intuición de una plataforma de edición de texto, al tiempo que proporciona un marco completo para el seguimiento de objetivos. Esta plantilla OKR es especialmente útil para equipos que prefieren trabajar con un procesador de textos para redactar, revisar y finalizar sus OKR.

Esta plantilla incluye secciones prediseñadas para esbozar los objetivos y definir los resultados clave correspondientes. Las secciones de notas permiten añadir contexto adicional y detalles de seguimiento, como métricas de rendimiento específicas o cronogramas. También puedes personalizar fácilmente esta plantilla para adaptarla a las necesidades únicas de tu equipo, lo que la convierte en una herramienta versátil para cualquier organización.

Recursos relacionados:

Realiza el seguimiento del progreso y el cumplimiento de las metas con las plantillas OKR.

Contar con un enfoque claro para evaluar tus resultados y determinar si tu empresa realmente está rindiendo según lo esperado es esencial para el éxito de la organización. Un marco de objetivos y resultados clave a través de una plantilla OKR te ayuda a medir y evaluar tus resultados con respecto a tus objetivos.

Te permiten saber si estás tomando las decisiones correctas y cómo puedes mejorar tus operaciones para reflejar tu rendimiento. ¡La plantilla OKR para empresas de ClickUp es el lugar perfecto para empezar!

Esta plantilla fácil de usar generará rápidamente los resultados necesarios para realizar comparaciones. ¿A qué esperas? Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y empezar a utilizarla.