Los 7 principios Lean para ayudarle en el desarrollo de software

Breve información sobre Lean y Lean Manufacturing

La fabricación ajustada fue iniciada por Toyota en la década de 1970. El objetivo de la fabricación ajustada era reducir los residuos. Y en lugar de utilizar a los trabajadores como engranajes de la cadena de fabricación, la Sistema de producción ajustada de Toyota estaba extremadamente centrado en eliminar cualquier tipo de desperdicio en el proceso de fabricación de automóviles.

Una vez estudiados y evaluados sus procesos, encontraron estos tres tipos de residuos:

Muda: Son todos los extras que son inútiles y no añaden ningún valor. Algunas cosas no añaden ningún valor pero es esencial tenerlas, como las pruebas de producto. Otros procedimientos pueden ser interesantes, pero no aportan ningún valor final a los clientes.

Mura: Los métodos y técnicas Lean deberían repartir el trabajo entre todas las partes y nadie debería estar esperando o sobrecargado. El inventario de piezas, recursos y productos debe ser la cantidad correcta creada por la cantidad correcta de empleados en el momento correcto.

Muri: Se refiere a un empleado sobrecargado. Todos los miembros de un equipo deben tener una carga de trabajo de tamaño similar y disponer de tiempo para reponer fuerzas. Los flujos de trabajo deben gestionarse teniendo esto en cuenta.

Decir que este concepto de metodología de desarrollo funcionó y mejoró su cuenta de resultados es quedarse corto. Su Business se disparó y todos los competidores de Toyota.. adoptaron una metodología similar .

Estos principios y métodos se desarrollaron posteriormente para la mundo del desarrollo de software . Tom y Mary Poppendieck escribieron una guía exhaustiva sobre la adaptación de estos métodos y principios de lean al metodología de desarrollo de software .

Comprendieron que la meta última de lean era perseguir implacablemente el valor por encima de todo lo demás. El resultado era valor para la empresa y valor para el cliente. Creían que este enfoque en el desarrollo de software maximizaba el valor para ambas partes.

Los siete principios de Lean

Aunque estos siete conceptos lean se asocian generalmente con Desarrollo ágil y Scrum, también son relevantes para la gestión de proyectos Lean.

aprenda los diferencia entre Agile y Lean ._

De hecho, estos conceptos lean tienen valor para cualquier metodología de proyecto que esté utilizando. Ya sea Waterfall, PRINCE2 o GTD, cualquier organización puede empezar a aprender de estos siete conceptos lean.

Echemos un vistazo a cada uno de ellos:

1. Eliminar los residuos

La producción ajustada hace hincapié en descartar todo lo que no aporte valor al producto acabado. La eliminación de estas actividades y procesos que suponen un despilfarro debe encabezar su lista de tareas pendientes en gestión ajustada .

El sistema original de producción ajustada de Toyota identificó estos tipos de despilfarros comunes:

Sobreproducción: Fabricar en exceso o antes de lo necesario. Transporte innecesario: Transporte innecesario de un lugar a otro que corre el riesgo de sufrir daños sin motivo. Inventario: Almacenar inventario añade costes, el exceso de inventario ocupa espacio y retrasa la innovación. Movimiento: Movimiento iterativo e improductivo de los trabajadores en el taller. Defectos: Problemas de calidad que dan lugar a una pérdida de tiempo y de dinero deuda técnica en rehacer elproceso de fabricación. Procesamiento excesivo: Uso innecesario de integración continua e iteraciones para hacer un trabajo que sólo necesita herramientas sencillas. Espera: El periodo de tiempo en el que el inventario tiene que permanecer inactivo entre cualquier paso que añada valor, como los bucles de retroalimentación.

Aplicación al desarrollo ajustado de software

Para los equipos de producción, software y marketing, eliminar los residuos suele parecer demasiado fácil a primera vista. Podría significar tener menos bucles de retroalimentación y menos tareas pequeñas para llevar a cabo un proyecto. Mejorar su gestión del flujo de trabajo como ésta podría ahorrar millones a su empresa cada año.

Tener sus flujos de trabajo preaprobados es una buena forma de hacerlo. En su libro fórmula de marketing 10x garrett Moon afirma que los flujos de trabajo preaprobados son la clave para acelerar 10 veces los métodos de desarrollo de software y el ciclo de vida.

cuando la aprobación forma parte del proceso, se convierte en el enemigo del envío rápido del trabajo. Una vez que pasas las cosas de un nivel a otro, la aprobación tardará una eternidad. Y te verás enterrado en pequeños retoques del 10% porque todos los que intervienen en el proceso de elaboración del pastel quieren asegurarse de que sus huellas digitales sean visibles", afirma Moon.

Si estos bucles de retroalimentación, en lugar de mejorar la empresa, la mayoría de las veces la hacen perder ciclo de vida del desarrollo de software entonces considere eliminarlas. Lo mismo puede decirse de cualquier función del producto que desee añadir. Si sus clientes no van a beneficiarse realmente de esta producción, deje de intentar seguir desarrollándola.

Cómo ClickUp ayuda a eliminar los residuos:

Ruta crítica y Gestión de recursosClickUp es el mejor del mundo software gratuito/a de gestión de proyectos . Utilizado por grandes empresas y equipos de startups en todo el mundo, tiene todo lo que necesitas para gestionar tus proyectos con eficacia. Estas son algunas de sus potentes funciones para ayudarte a aplicar los principios de Lean:

ClickUp puede ayudarle a eliminar residuos:

La ruta crítica de un proyecto es una función que le ayuda a identificar las tareas más importantes para completar un proyecto. Le permite centrarse únicamente en estas tareas integrales y omitir las que no son importantes.

Por eso es un componente clave de cualquier estrategia de eliminación de residuos. Esta función de gestión de proyectos visual le ayuda a reducir su proyecto a lo esencial, eliminando por el camino cualquier exceso de tareas irrelevantes.

ClickUp incorpora diagramas de Gantt que calculan automáticamente la ruta crítica del proyecto. Con los diagramas de Gantt de ClickUp, tendrá acceso a las mejores funciones de gestión visual. Esto le ayudará a seguir el ritmo de sus programa de fabricación y hacer un cambio rápido para eliminar cualquier actividad que suponga un despilfarro.

ClickUp también incluye mapas mentales para ayudar a su equipo a idear de forma eficaz. Con estos mapas mentales puede planificar a fondo el alcance de un proyecto, eliminando por el camino cualquier actividad inútil.

La gestión eficaz de los recursos es la base de todos los procesos Lean. Debe asegurarse de que sus recursos se utilizan de la mejor forma posible en todo momento. Con ClickUp Vista Equipo, puedes hacerlo directamente desde tu panel de control.

Los jefes de proyecto pueden utilizar la vista Equipo para ver lo que tiene cada miembro del equipo:

Completadas

Está trabajando actualmente en

Trabajará en

Es una forma sencilla de hacer balance de la carga de trabajo de su equipo y asegurarse de que está utilizando su talento de forma eficaz.

2. Crear calidad en*

La metodología Lean se esfuerza por desarrollar la calidad de forma controlada y disciplinada.

¿Por qué?

Cuando se intenta añadir calidad a un producto sin ninguna estructura, se pueden crear toneladas de residuos. Por ejemplo, el exceso de pruebas y de registros son subproductos habituales de un ciclo de vida de desarrollo de software riguroso que no aporta ningún valor al producto final.

Aplicarlo al desarrollo de software ajustado

Aplicar esta metodología de desarrollo a su ciclo de vida de desarrollo de software no es difícil. Algunas alternativas comunes de desarrollo de software lean para construir calidad son:

Programación en parejas: Consiste en conseguir que dos desarrolladores combinen sus habilidades y trabajen juntos enrequisitos del proyecto. Desarrollo basado en pruebas: Esto implica el ajuste de directrices y métricas para los desarrolladores antes de empezar cualquier trabajo. Por ejemplo, establecer criterios para el código antes de escribirlo realmente para su software. Automatización de pruebas: La automatización de las pruebas puede desempeñar un papel muy importante a la hora de eliminar procesos manuales complejos que los humanos pueden tener dificultades para realizar. Las pruebas y los procesos automatizados también pueden acelerar fácilmente las tareas administrativas tediosas.

Cómo ClickUp ayuda a desarrollar la calidad: Automatización Administrativa

Un tema general para "Desarrollar la calidad" es automatizar los procesos desde el principio. Una vez comprobados y verificados los procesos o flujos de trabajo, intente automatizarlos de inmediato.

En ClickUp, puede automatizar sus tareas más rápidamente utilizando plantillas , listas de control y tiempo estimaciones para que tus procesos se ejecuten aún más rápido.

3. Crear conocimiento

La metodología Lean hace hincapié en la creación de documentación para cada fase del proceso. Este conocimiento será increíblemente útil en la formación de futuros equipos para actuar en estas tareas con eficacia. También es una buena forma de que un equipo reflexione sobre lo que está haciendo y mejore cualquier actividad de bajo rendimiento.

Aplicarlo al proceso de desarrollo de software

La creación de conocimiento puede incluir el almacenamiento de su información en una herramienta wiki o repositorios de código como GitHub o GitLab . Con estas herramientas, tu equipo puede almacenar rápidamente sus hallazgos y ponerlos a disposición de otros desarrolladores que estén trabajando en proyectos similares.

Cómo ayuda ClickUp a crear conocimiento: Documentos

ClickUp Docs es una herramienta de potente herramienta wiki para los documentos de tu empresa. Puede almacenar documentos vitales del proyecto junto a sus espacios de proyecto para asegurarse de que son fácilmente accesibles. Incluso puedes anidar páginas dentro de estos documentos para simplificar la categorización de la información.

Aquí tienes otras funciones útiles de ClickUp Docs:

Utilice las opciones de formato de texto enriquecido para crear documentos detallados.

Edite los derechos de acceso a cada documento para mayor seguridad.

Puede compartir documentos públicamente. Puede utilizarlo para crear una hoja de ruta en línea de fácil acceso para sus clientes, de modo que pueda seguir recibiendo comentarios continuamente.

También puede dejar que Google indexe sus documentos para asegurarse de que aparecen en los resultados de búsqueda.

4. Aplazar la confirmación

El aplazamiento de la confirmación hace hincapié en mantener su planes de proyecto y requisitos lo suficientemente flexibles como para adaptarse a un cambio imprevisto que se produzca. Deje la toma de decisiones irreversibles para el final, una vez que todo lo demás ya esté ajustado. Esto le permite trabajar con múltiples escenarios antes de seleccionar el que mejor se adapte a su empresa.

Aplicarlo al proceso de desarrollo de software

Utilizar un Enfoque Sprint inspirado en Agile para el desarrollo de productos es una buena forma de abordar esta cuestión. Son excelentes para esto porque permiten a los equipos:

Pelar sólo una cierta parte de la función. Analizar su importancia. Decida si debe desarrollarse o no en ese sprint.

Cómo ayuda ClickUp: Ajuste de Sprints

Para configurar Sprints en ClickUp, configure Listas individuales en Proyectos. Cada Lista debe representar un sprint individual con una Lista adicional titulada "Backlog" Aquí es donde se pueden listar las nuevas funciones y requisitos. Las Listas también cuentan con fechas de inicio y finalización para capturar todas las tareas de su equipo dentro de esa lista. Más información sobre el uso de Sprints en ClickUp .

5. Entrega rápida

La entrega rápida de trabajo con eficiencia está a la vanguardia de todas las actividades lean. Sin embargo, esta rapidez debe ser sostenible a largo plazo para que sea realmente eficaz.

La mayoría de las empresas de software son víctimas de una de estas situaciones de pérdida de tiempo y eficiencia en el desarrollo de productos:

Perder demasiado tiempo pensando en planes futuros y en prácticas de desarrollo de software que quizá ni siquiera sean necesarias. Los desarrolladores de software no responden inmediatamente a los comentarios, los bloqueos y los contratiempos del proyecto. Intentar optimizar y desarrollar en exceso un plan o una solución.

Aplicarlo al proceso de desarrollo de software

Para que sus actividades de desarrollo de productos progresen sin problemas, sus desarrolladores de software deben seguir estos tres pasos de programación extrema:

Paso 1: Construir una solución sencilla y directa.

Paso 2: ofrécela a tus clientes.

Paso 3: Utilice la información de los clientes para introducir cambios y mejoras gradualmente.

Si sus desarrolladores de software siguen todos estos pasos, no tendrán problemas para priorizar las actividades correctas y hacer las cosas rápidamente.

Cómo ClickUp ayuda a entregar rápido:

**Prioridades Las actividades de su equipo pueden mantenerse en seguimiento con las prioridades de ClickUp. Puede añadir fácilmente prioridades a cada tarea para permitir que su equipo saber cuáles son importantes. Todas las prioridades de ClickUp vienen con un código de colores estándar:

Rojo : Urgente

: Urgente Amarillo : Alta prioridad

: Alta prioridad Azul : Prioridad normal

: Prioridad normal Gris: Prioridad baja

Como este código de colores es estándar en todos los espacios de sus proyectos, su equipo siempre podrá identificar fácilmente las tareas más importantes. Incluso pueden filtrar sus tareas por prioridad para intentar primero las más importantes.

6. Respeta a las personas

Por desgracia, a menudo se ignora este principio para dar cabida a la mentalidad de "ganar a toda costa" que puede crear el mandato de "entrega rápida".

El desarrollo ajustado hace hincapié en tratar a cada miembro del equipo con respeto y compasión. Este principio debe extenderse a todos los aspectos de las interacciones organizativas

Contratación

Incorporación

Resolución de conflictos

Planificación de proyectos

Mejora de procesos

Cada uno de estos procesos de desarrollo ajustado debe guiarse por una conversación respetuosa y proactiva que fomente la compatibilidad y la sana competencia.

Aplicarlo a la metodología de desarrollo de software

Los Poppendieck creen que un proceso de desarrollo ajustado para la gobernanza de TI es el estilo de gestión ajustada más apropiado y eficaz. Debe motivar y dar compatibilidad a sus equipos de desarrollo, no intentar controlarlos.

La gestión ajustada les anima a expresar sus preocupaciones y resolver problemas en un ambiente de trabajo abierto y de compatibilidad que usted ha creado.

Cómo ayuda ClickUp a mantener el respeto:

**Comentarios asignados y Perfiles

La forma más eficaz de garantizar el respeto entre los ingenieros de software es contar con canales de comunicación eficaces. Reducen los conflictos y ofrecen a los miembros del equipo una vía de escape para expresarse cómodamente entre ellos.

Todos los proyectos de ClickUp incluyen potentes secciones de comentarios para ayudar a tu equipo a resolver sus diferencias y colaborar de forma eficaz. Pueden compartir comentarios de texto, imágenes, archivos y vídeos para transmitir sus puntos de vista con facilidad. Es la plataforma perfecta para que tu equipo empiece a respetarse y a expresarse.

Para ayudar a fomentar una comunicación rápida y eficaz entre sus ingenieros de software, ClickUp también incluye comentarios asignados:

Siempre que necesite asignar una tarea a un miembro del equipo, sólo tiene que etiquetarlo en un comentario y asignársela. Recibirán inmediatamente una notificación al respecto para que no se les pase por alto. Ahora que está en su lista de tareas, pueden empezar a trabajar en ella y marcarla como terminada cuando lo hayan hecho.

Esto elimina la necesidad de una retroalimentación excesiva, ya que el gestor de proyectos puede comprobar fácilmente si la tarea se ha resuelto o no. Esto también puede ayudarle a adherirse al concepto de "eliminar desperdicios" de la metodología de desarrollo ajustado.

Los perfiles de ClickUp ofrecen a los gestores de proyectos una visión general de:

En qué están trabajando las personas.

En qué van a trabajar.

Lo que han hecho recientemente.

Cuáles de sus tareas aún no están programadas.

Es la manera perfecta para que los jefes de proyecto hagan un seguimiento de en qué está trabajando cada empleado. Combinado con la vista Box (como se explicó anteriormente) se puede mantener una distribución equitativa del trabajo.

De este modo, se asegura de no sobrecargar de trabajo a sus empleados y provocar su agotamiento o descontento. Esto es extremadamente importante en el contexto del respeto.

7. Optimizar el conjunto

Libros como The Lean Startup hacen hincapié en pensar a gran escala cuando se trabaja con la metodología Lean. Los propietarios del producto y los accionistas deben hacer balance de su startup y sus procesos en su conjunto antes de realizar cambios drásticos.

Cosas que pueden parecer poco prácticas desde una perspectiva estrecha pueden ser la base de una visión más amplia, procesos más productivos . Depende de usted identificar estas conexiones y tratar de optimizar su proceso como un todo en lugar de componentes individuales.

Aplicándolo a la metodología de desarrollo de software Equipos interfuncionales son una buena solución para optimizar el conjunto. Como todos los miembros del equipo pueden ocuparse de las solicitudes de principio a fin, hay múltiples opiniones representadas sobre los problemas. Esto ayuda a pensar en las necesidades de los clientes desde distintas perspectivas, lo que dificulta el secuestro de las metas de un equipo.

Cómo ayuda ClickUp:

Múltiples vistas Las innovaciones de más éxito se producen cuando se toma en consideración a personas de diferentes departamentos, como los de ventas y compatibilidad.

Para ayudar a su empresa a gestionar con éxito estos equipos multidisciplinares, ClickUp ofrece múltiples vistas. Cada uno de sus equipos, ya sea de desarrollo de software, marketing o soporte, encontrará una vista que se adapte a sus necesidades y preferencias.

Como ClickUp se adapta a las necesidades de cada departamento, no tendrá que utilizar varias herramientas para satisfacer a su plantilla. Esto facilita la consolidación del trabajo y hace que su equipo trabaje unido en pos de una meta global común.

He aquí un breve vistazo a cada una de esas vistas que facilitan la gestión visual:

Vista Tablero

Esta vista es perfecta para Equipos SCRUM acostumbrados a un Tablero Kanban. Les permite mover fácilmente las tareas y hacer cambios sobre la marcha.

Vista Lista

La vista Lista ayuda a tu equipo a ver sus tareas y asignaciones en una lista al estilo GTD (conseguir que las cosas estén terminadas). Les resultará fácil marcar las tareas y subtareas del proyecto a medida que avanzan.

Vista Equipo

La vista Equipo es especialmente útil para optimizar el conjunto, ya que ofrece a la alta dirección una visión general de todo lo que ocurre en su organización. Como las tareas se clasifican por persona asignada, es fácil gestionar lo que todos sus ingenieros de software tienen en su plato y asegurarse de que hay una distribución equitativa de tareas y deberes.

Me Mode

El Modo Yo sólo muestra los proyectos que le han sido asignados. Esto le ayuda a centrarse sólo en sus tareas y asignaciones.

La diferencia entre Agile y la metodología de desarrollo Lean

La metodología de desarrollo Lean y Agile son muy similares. De hecho, muchos procesos de trabajo Ágiles incluyen algunos principios Lean en ellos. Por ejemplo, ofrecer resultados rápidos es un principio básico de la mayoría de los equipos Agile.

Sin embargo, existen algunas diferencias claras entre estos dos métodos de desarrollo. Por un lado, Agile da prioridad a las relaciones entre los miembros del equipo. Por otro lado, la metodología de desarrollo Lean hace hincapié en considerar al equipo y a la organización como un todo.

El manifiesto Agile afirma que la meta de un equipo de desarrollo es superar los problemas y obtener un producto final viable. Aunque también es una meta del desarrollo Lean, en su filosofía se da más importancia al proceso que al producto final.

Aunque estas dos metodologías difieren en ciertos aspectos, cada uno de estos principios puede añadir valor a sus procesos de trabajo. Eliminar los residuos ( lean seis sigma ) y la cohesión del grupo (método Agile) son atributos positivos de los que puede beneficiarse cualquier proyecto. Para sacarles el máximo partido, utilice los principios de cada metodología para dar forma al proceso de trabajo propio de su empresa y conseguir que las cosas se terminen con eficacia.

Conclusión

Los siete principios lean son un magnífico plan para optimizar sus procesos de trabajo. Si los sigue con diligencia, dispondrá de procesos racionalizados que garantizan la eficacia y la productividad.

Mientras tanto, ¿por qué no inscribirse en ClickUp y utilice sus útiles funciones para adaptarse hoy mismo a la metodología Lean?