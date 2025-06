ClickUp vs. Capacities: ¿qué herramienta es mejor para la productividad?

Llevamos usando Clickup al menos 4 años y, sinceramente, es una de las mejores herramientas de gestión de proyectos que hay. Probamos Asana, Monday.com y Trello antes de decidirnos por Clickup. ¡La mejor elección que hemos hecho nunca! Nunca he tenido ningún problema importante y el servicio de atención al cliente siempre me ha ayudado. Tengo una suscripción de pago y, con la nueva versión, cada vez es mejor. En general, por el precio y la gran cantidad de herramientas, Clickup ha superado con creces todas mis expectativas. Sin duda, he adquirido una nueva perspectiva sobre nuestros procesos de flujo de trabajo después de aprender a utilizar Clickup de forma eficaz.