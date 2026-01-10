Los 12 mejores generadores de imágenes con IA en 2026

La generación de imágenes con IA está transformando la forma en que creamos contenidos visuales, especialmente para materiales de marketing, diseño y entretenimiento.

Estas herramientas facilitan que cualquiera, ya sea un profesional o un aficionado, convierta rápidamente ideas sueltas en imágenes de alta calidad.

¿Quieres utilizar la inteligencia artificial para crear publicaciones en redes sociales, imágenes para campañas publicitarias, diseños de productos en 3D o ilustraciones para libros? Solo necesitas una indicación detallada o simplemente una imagen de referencia para obtener un resultado excelente.

En esta entrada del blog, voy a compartir los 12 mejores generadores de imágenes con IA para crear imágenes visualmente impresionantes.

⏰ Resumen en 60 segundos Aquí tienes una lista de los mejores generadores de imágenes con IA disponibles en la actualidad: Adobe Firefly: ideal para crear imágenes fotorrealistas DALL-E 3: Ideal para crear imágenes a partir de texto Canva: Ideal para visualizar productos o bocetos Midjourney: Ideal para crear variaciones de imágenes Ideogram: Ideal para crear imágenes personalizadas WOMBO Dream: Ideal para crear imágenes abstractas DreamStudio: Ideal para crear imágenes de alta calidad Meta IA: La mejor opción para generar fotos de archivo Stable Diffusion: ideal para generar imágenes en diversos estilos Leonardo IA: Ideal para diseñar retratos Craiyon: Ideal para crear ilustraciones sencillas

¿Qué debes buscar en los generadores de imágenes con IA?

El factor más importante a tener en cuenta a la hora de elegir un generador de imágenes con IA es la fidelidad entre la indicación y la imagen, o la alineación de la indicación. Esto se refiere a la precisión con la que la herramienta de IA interpreta tu texto y lo traduce al resultado visual deseado.

Así pues, evalúa varias herramientas de IA para ver cuál es capaz de gestionar descripciones complejas y crear las mejores imágenes generadas por IA.

Más allá de la alineación de las indicaciones, hay que tener en cuenta otros factores cruciales a la hora de realizar la selección de la herramienta adecuada para generar imágenes con IA.

Entre ellos se incluyen: 🖼️ Alta resolución de imagen: Asegúrate de que los generadores de IA creen imágenes nítidas y de alta calidad que puedas imprimir o redimensionar fácilmente

🎨 Estilos artísticos variados: Elige herramientas que puedan diseñar una gran variedad de imágenes, como diseños abstractos, imágenes realistas o artísticas, ilustraciones, guiones gráficos y tiras cómicas.

✏️ Fácil personalización y branding: La herramienta debería permitirte realizar la edición de los elementos visuales generados por IA y añadir logotipos, marcas de agua u otros elementos de branding.

🧠 Perfeccionamiento de las indicaciones: Busca generadores de imágenes con IA que tengan compatibilidad con la posibilidad de perfeccionar fácilmente las indicaciones o adjuntar imágenes de referencia para obtener los mejores resultados visuales.

🛠️ Funciones de diseño avanzadas: El mejor generador de imágenes con IA también debería ofrecer funciones de diseño adicionales, como diseño en 3D, la creación de múltiples variaciones de la misma imagen y la aplicación del estilo de una imagen a otra.

💰 Coste y accesibilidad: La herramienta debería ofrecer versiones gratuitas o de prueba para que los usuarios puedan probarla antes de comprometerse con una suscripción de pago.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los 12 mejores generadores de imágenes con IA

Tras exhaustivas pruebas e investigaciones, el equipo de ClickUp y yo hemos encontrado los mejores generadores de imágenes con IA para 2025. Estas herramientas son como tener un artista personal al alcance de la mano.

Tanto si eres un profesional como si acabas de empezar, ¡te permiten crear imágenes increíbles de forma rápida, fácil y divertida!

Genera imágenes con ClickUp Crea imágenes muy específicas con elementos y colores personalizados de tu marca a través de ClickUp Brain

Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp te permite crear imágenes con IA utilizando ClickUp Brain, el potente asistente de IA.

Solo tuve que añadir una indicación detallada y mi imagen estuvo lista en unos segundos. Esto ayuda a visualizar mejor las ideas y llevarlas a cabo más rápido.

Brain MAX, el complemento de escritorio basado en IA de ClickUp, va aún más allá.

En lugar de escribir indicaciones detalladas, puedes simplemente describir en voz alta la imagen que deseas mediante la función «Talk to Text», ya sea un concepto para una presentación, un boceto rápido para un proyecto o un diseño creativo para las redes sociales.

Brain MAX capta al instante tus ideas verbales, perfecciona la indicación y genera imágenes de alta calidad en segundos. Este enfoque manos libres no solo ahorra tiempo, sino que también permite que tu creatividad fluya de forma natural, lo que hace que sea más fácil que nunca dar vida a tus ideas visuales sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Mejora tu redacción al instante con indicaciones basadas en IA para crear contenido claro y profesional

Crea automáticamente resúmenes y elementos pendientes para mantenerte organizado y centrado

Traduce textos y revisa la gramática, la ortografía y la puntuación con facilidad

Colabora en tiempo real o de forma asíncrona utilizando pizarras digitales

Optimiza tu proceso con flujos de trabajo y plantillas personalizables

Limitaciones de ClickUp

La generación de imágenes con IA en Pizarras aún no está disponible en dispositivos móviles

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp ha simplificado y potenciado la coordinación asincrónica. Al crear un marco en el que definir y estructurar objetivos y resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras es fácil, reorganizar prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., todo resulta muy fluido.

ClickUp ha simplificado y potenciado la coordinación asincrónica. Al crear un marco en el que definir y estructurar objetivos y resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras es fácil, reorganizar prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., todo resulta muy fluido.

2. Adobe Firefly (Ideal para crear imágenes fotorrealistas)

vía Adobe Firefly

Adobe Firefly es una herramienta de IA generativa incluida en Creative Cloud de Adobe, que incluye aplicaciones como Photoshop e Illustrator. Puede convertir indicaciones de texto en imágenes de diversos estilos, como abstractos, retratos y paisajes.

Puedo proporcionar una referencia para el estilo de la imagen, y aplicará efectos de texto y texturas únicos a cualquier imagen con una simple indicación de texto. Su función Generative Fill me ayuda a eliminar o añadir objetos a una imagen existente, lo que da como resultado una imagen fotorrealista. Firefly también permite guardar los diseños de IA como plantillas editables, lo que facilita la gestión de proyectos de diseño.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Consigue arte generado por IA de alta calidad con una resolución de hasta 2K a cambio de créditos adicionales

Genera diseños vectoriales (compuestos por figuras geométricas) con múltiples variaciones de color

Cambia el tamaño de las imágenes y rellena de forma natural el espacio sobrante con la función Generative Extend

Crea vídeos con indicaciones de texto (actualmente en fase beta)

Limitaciones de Adobe Firefly

La calidad puede disminuir tras varias pruebas, y en ocasiones las imágenes pueden aparecer distorsionadas o inconsistentes.

Precios de Adobe Firefly

Free

4,99 $ al mes por 100 créditos

Valoraciones y reseñas de Adobe Firefly

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Firefly?

¡Mi función favorita es la posibilidad de cargar imágenes de referencia para crear efectos o elementos para una composición mixta y así crear obras de arte nuevas y originales! La integración de la plataforma en mi flujo de trabajo es muy sencilla.

¡Mi función favorita es la posibilidad de cargar imágenes de referencia para crear efectos o elementos para una composición mixta y así crear obras de arte nuevas y originales! La integración de la plataforma en mi flujo de trabajo es muy sencilla.

3. DALL-E 3 (el mejor para crear imágenes con texto)

DALL-E 3 es un generador de texto a imagen de OpenAI. Está integrado de forma nativa en ChatGPT y funciona muy bien para los usuarios que ya están familiarizados con ChatGPT. Me gusta cómo añade texturas vívidas, iluminación y detalles intrincados para crear imágenes más pulidas y nítidas.

Una de las mejores funciones de DALL-E 3 es que genera texto preciso y legible dentro de las imágenes. También puedes utilizarlo para modificar partes de una imagen existente. Ayuda a refinar, sustituir o añadir elementos a una escena, manteniendo la coherencia con el diseño original. Sin embargo, solo puedes crear dos imágenes al día con el plan Free de ChatGPT.

Las mejores funciones de DALL-E 3

Crea carteles, tiras, memes u otros diseños que requieran texto

Especifica estilos artísticos que van desde el fotorrealismo hasta el impresionismo, pasando por los dibujos animados o la estética futurista en un intervalo

Diseña imágenes con escenas muy complejas, múltiples personajes, fondos detallados y relaciones intrincadas

Limitaciones de DALL-E 3

Genera una imagen cada vez con relaciones de aspecto con límite y detalles humanos imperfectos

Precios de DALL-E 3

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de DALL-E 3

No hay suficientes reseñas

✨ Dato curioso: El nombre Dall-E es una combinación de Salvador Dalí, un reconocido artista español, y WALL-E, el famoso robot de Pixar. Representa la fusión de la creatividad y la tecnología.

4. Canva (Ideal para visualizar productos o bocetos)

vía Canva

El generador de imágenes con IA en línea de Canva es una herramienta fácil de usar para principiantes que te permite visualizar tus bocetos e ideas de productos. Solo tienes que añadir tu texto y elegir un estilo, como Acuarela, Cinematográfico, Neón, Lápices de colores o Retrowave, y Canva creará una imagen para ti.

Una de sus funciones más destacadas son las recomendaciones basadas en IA para combinaciones de fuentes y paletas de colores, que se sugieren automáticamente en función de tu tema de diseño, lo que agiliza el proceso creativo.

Lo que más me gusta de Canva es que integra diferentes generadores de arte con IA dentro de la aplicación. Para potenciar tu creatividad, explora Magic Media de Canva, Dream Lab de Leonardo.AI, Dall-E de OpenAI o Imagen de Google Cloud.

Las mejores funciones de Canva

Genera plantillas totalmente personalizadas según tus indicaciones con Magic Design

Crea imágenes a partir de descripciones de texto mediante la selección de estilos artísticos con la herramienta de IA «Text to Image»

Genera rápidamente contenido breve creado por IA, como títulos y pies de foto para imágenes, con Magic Write

Retoca fácilmente las imágenes generadas con IA utilizando iconos e ilustraciones para perfeccionar tu diseño dentro de la plataforma

Limitaciones de Canva

Ofrece menos variaciones de estilo y funciones que otros generadores de imágenes con IA.

Precios de Canva

Gratis (hasta 50 imágenes generadas)

Pro: 15 $ al mes

Teams: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Canva

Capterra : 4,7/5 (más de 12 000 reseñas)

G2: 4,7/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Canva es mi aplicación favorita para cualquier tipo de diseño. La he utilizado para crear logotipos, tarjetas de visita, miniaturas de YouTube e incluso para combinar vídeos. Me encanta que sea apta para usuarios de todos los niveles. No requiere muchos conocimientos técnicos para usarla. Su integración con las diferentes herramientas de IA la ha hecho aún más interesante, y es como una ventanilla única para todo. Me encanta Canva y seguiré usándola y recomendándola a la gente.

Canva es mi aplicación favorita para cualquier tipo de diseño. La he utilizado para crear logotipos, tarjetas de visita, miniaturas de YouTube e incluso para combinar vídeos. Me encanta que sea apta para usuarios de todos los niveles. No requiere muchos conocimientos técnicos para usarla. Su integración con las diferentes herramientas de IA la ha hecho aún más interesante, y es como una ventanilla única para todo. Me encanta Canva y seguiré usándola y recomendándola a la gente.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué ocurre con estas ideas brillantes después? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación todo en uno para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

5. Midjourney (Ideal para crear variaciones de imágenes)

vía Midjourney

Midjourney es otro generador de imágenes con IA muy popular entre artistas y diseñadores gráficos para crear imágenes fotorrealistas a partir de indicaciones de texto. Funciona a través de Discord, donde puedes ajustar tus indicaciones y obtener varias variaciones del resultado.

Lo mejor es que puedo establecer parámetros predeterminados para todas las indicaciones de Midjourney con el fin de ajustar la relación de aspecto, el estilo, la variedad de imágenes o la velocidad de generación. Aunque MidJourney está pasando a una interfaz web, todavía se encuentra en fase alfa y solo está disponible para algunos usuarios.

Las mejores funciones de Midjourney

Elige entre diferentes modelos de IA, como V6 y Niji, para crear diversos estilos artísticos

Genera imágenes de alta resolución con ajustes de brillo, contraste y saturación

Descarga, organiza y filtra imágenes utilizando la pestaña Archivo

Accede a derechos de uso comercial, funciones de creación privada y recursos de la comunidad para inspirarte.

Limitaciones de Midjourney

La interfaz de Discord puede resultar complicada para los principiantes, y los canales públicos pueden afectar a la privacidad

Precios de Midjourney

Básico: 10 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Pro: 60 $ al mes

Mega: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Midjourney?

Midjourney produce constantemente imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en cuanto a detalle y calidad. Su capacidad para interpretar las indicaciones de forma creativa lo convierte en una herramienta fantástica para el arte conceptual, los moodboards y los diseños experimentales. La mayor limitación de Midjourney es su falta de integración con otros programas de diseño, lo que puede ralentizar los flujos de trabajo. Requiere pasos adicionales para exportar e importar imágenes a herramientas como Photoshop para realizar ediciones adicionales, lo que puede interrumpir el flujo creativo.

Midjourney produce constantemente imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en cuanto a detalle y calidad. Su capacidad para interpretar las indicaciones de forma creativa lo convierte en una herramienta fantástica para el arte conceptual, los moodboards y los diseños experimentales. La mayor limitación de Midjourney es su falta de integración con otros programas de diseño, lo que puede ralentizar los flujos de trabajo. Requiere pasos adicionales para exportar e importar imágenes a herramientas como Photoshop para realizar ediciones adicionales, lo que puede interrumpir el flujo creativo.

📖 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Midjourney para la generación de imágenes con IA

6. Ideogram (Ideal para crear imágenes personalizadas)

vía Ideogram

Ideogram es otro generador de imágenes con IA ideal para principiantes que crea fotos de alta calidad basadas en las indicaciones del usuario. Puedes seleccionar una paleta de colores personalizada para asegurarte de que todos los diseños generados por IA se ajusten a las directrices de tu marca.

También te permite añadir tus propias imágenes para perfeccionarlas o como referencia para crear una imagen nueva. La función «Tile» de Ideogram te ayuda a crear arte digital sin bordes, garantizando que tus imágenes tengan fondos, patrones o texturas sin fisuras.

Las mejores funciones de Ideogram

Genera imágenes de alta calidad con una nítida resolución 2K y opciones de renderizado rápido, incluyendo los modos turbo, estándar y de alto detalle.

Perfecciona tus imágenes con Magic Fill y Extend

Mantén la privacidad con la generación de imágenes confidenciales, incluso después de que finalice tu suscripción

Crea imágenes en masa con la función pro

Limitaciones de Ideogram

La mayoría de sus funciones, como la disposición en mosaico y la subida de imágenes, están disponibles en los planes de pago.

Precios de Ideogram

Free

Básico: 8 $ al mes

Además: 20 $ al mes

Pro: 60 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Ideogram

No hay suficientes reseñas

✨ Dato curioso: Cada día se crean más de 34 millones de imágenes generadas por IA. Esto nos indica que las herramientas de IA desempeñan ahora un rol crucial en la democratización de la creatividad, permitiendo a las personas generar imágenes personalizadas de alta calidad a gran escala.

7. WOMBO Dream (Ideal para crear imágenes abstractas)

vía WOMBO Dream

Wombo Dream es un generador de imágenes con IA que se utiliza habitualmente para crear objetos, diseños abstractos y NFT. Proporciona una base básica para crear arte generado por IA y está pensado tanto para artistas como para principiantes.

A pesar de su facilidad de uso, funciona mejor para personas que buscan ideas rápidas y experimentales, en lugar de trabajos complejos o sofisticados. Me gustó crear imágenes con sus estilos únicos, como arcilla, anime, pintura al óleo y pop retro.

Las mejores funciones de WOMBO Dream

Personaliza los diseños con indicaciones y ajustes personalizados para dar rienda suelta a tu creatividad.

Disfruta de una experiencia rápida y fácil para usuarios que ofrece resultados profesionales en cuestión de minutos

Compra impresiones de imágenes generadas por IA y participa en concursos de arte en Discord

Limitaciones de WOMBO Dream

Puede que no funcionen bien para proyectos tradicionales o realistas

Precios de WOMBO Dream

Plan Free

9,99 $ al mes

169,99 $, pago único

Valoraciones y reseñas de WOMBO Dream

No hay suficientes reseñas

💡Consejo profesional: Utiliza el contraste y combinaciones inesperadas en tus indicaciones para descubrir nuevas posibilidades creativas. Por ejemplo, en lugar de pedir simplemente una «estación espacial», prueba con algo como «un castillo medieval flotando en el espacio, con caballeros en trajes espaciales custodiando la entrada». Estas indicaciones hacen que la IA combine épocas, estilos o temas radicalmente diferentes, lo que da como resultado imágenes visualmente cautivadoras y creativas.

8. DreamStudio (el mejor para crear imágenes de alta calidad)

vía DreamStudio

DreamStudio, creado por Stability AI, es una herramienta basada en IA para crear imágenes a partir de texto. Tiene compatibilidad con una amplia gama de estilos artísticos, lo que la hace ideal para una gran variedad de proyectos creativos, como arte conceptual, diseño de videojuegos y material visual de marketing. La plataforma también incluye una función de mejora de la resolución para mantener la calidad de la imagen constante en múltiples usos.

La interfaz intuitiva de DreamStudio lo hace accesible tanto para usuarios principiantes como para profesionales. Es una forma sencilla de convertir ideas en imágenes de alta calidad, con la flexibilidad necesaria para satisfacer un amplio intervalo de requisitos de diseño.

Las mejores funciones de DreamStudio

Realiza el seguimiento de todos tus diseños generados

Elimina elementos sobrantes de tu imagen con la técnica de relleno

Añade profundidad y dimensión a tus imágenes con la herramienta Depth-to-Image

Limitaciones de DreamStudio

Ofrece opciones limitadas de personalización de imágenes

Precios de DreamStudio

10 $ por cada 1000 créditos

Valoraciones y reseñas de DreamStudio

No hay suficientes reseñas

🧠 ¿Sabías que...? Muchos diseñadores de videojuegos y creadores de mundos utilizan generadores de imágenes con IA para visualizar intrincados mundos de fantasía o ciencia ficción que llevarían semanas dibujar a mano.

9. Meta IA (Ideal para generar fotos de archivo)

vía Meta IA

Utilizando un enorme conjunto de datos de 1100 millones de fotos de Facebook e Instagram, el nuevo generador de imágenes con IA de Meta, impulsado por el modelo Emu, adopta un enfoque novedoso para la creación de imágenes. En comparación con otras herramientas como DALL-E o Midjourney, ofrece una experiencia más sencilla y fácil de usar para los usuarios.

La herramienta genera cuatro opciones de imagen a partir de una indicación de texto que los usuarios solo tienen que introducir. A pesar de carecer de funciones sofisticadas como el control de la relación de aspecto y las indicaciones negativas, destaca por producir rápidamente imágenes de alta calidad, como fotos de archivo, imágenes para blogs y contenido para redes sociales .

Las mejores funciones de Meta IA

Genera imágenes de alta calidad al instante con demostraciones de IA en directo

Realiza la edición y personalización de fotos sin esfuerzo con comandos sencillos

Anima imágenes estáticas y guárdalas en varios formatos para usarlas más adelante

Limitaciones de Meta IA

Requiere iniciar sesión en Facebook o Instagram y tiene límites en cuanto a estilo y edición

Precios de Meta IA

Free

Valoraciones y reseñas de Meta IA

No hay suficientes reseñas

🧠 ¿Sabías que... Meta AI utiliza un modelo de IA llamado Make-A-Scene para crear imágenes? Se trata de un concepto que combina bocetos preliminares con texto introducido para crear imágenes más detalladas y realistas.

10. Stable Diffusion (el mejor para generar imágenes en diversos estilos)

vía Stable Diffusion

Stable Diffusion es un generador de imágenes con IA de código abierto que produce imágenes de alta calidad de hasta un megapíxel. Está disponible en varias plataformas, como Playground AI y Google Colab, y ofrece créditos gratis.

La versión más reciente, Stable Diffusion 3.5, ofrece un fotorrealismo mejorado y un enfoque más preciso de las indicaciones del usuario. También cuenta con compatibilidad para el «inpainting» (corregir o modificar partes de una imagen) y el «outpainting» (ampliar la imagen más allá de sus límites originales). Aunque es potente, los usuarios pueden encontrarse con una curva de aprendizaje.

Las mejores funciones de Stable Diffusion

Convierte instrucciones complejas en resultados visuales precisos y personalizados

Genera texto claro y legible dentro de las imágenes, perfecto para la imagen de marca y el marketing

Reutiliza las imágenes generadas para potenciar tu creatividad

Ajusta ajustes como la iluminación, las emociones y la combinación de colores para crear imágenes detalladas

Limitaciones de Stable Diffusion

La personalización puede resultar compleja y requiere sólidos conocimientos técnicos

Precios de Stable Diffusion

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stable Diffusion

No hay suficientes reseñas

🧠 ¿Sabías que...? El modelo Stable Diffusion Large 3.5 cuenta con más de 8000 millones de parámetros que ayudan a crear imágenes de alta calidad.

11. Leonardo IA (Ideal para diseñar retratos)

vía Leonardo IA

Leonardo IA es una herramienta de generación de arte que permite a los usuarios crear arte conceptual, diseños digitales, retratos, animaciones 3D e ilustraciones de alta calidad a partir de texto o dibujos. Ayuda a los usuarios a mantenerse al día con las tendencias de diseño gráfico.

La plataforma utiliza modelos de Stable Diffusion para generar imágenes, vídeos y diseños gráficos. Lo mejor de esta herramienta es que convierte una idea simple en una indicación compleja para crear imágenes más precisas.

Las mejores funciones de Leonardo IA

Ofrece imágenes impresionantes y de alta calidad a partir de indicaciones detalladas y complejas

Selecciona el número de imágenes que deseas crear a partir de una sola indicación

Crea diseños de personajes generados por IA subiendo imágenes de referencia

Limitaciones de Leonardo IA

Ofrece opciones limitadas para la edición de imágenes generadas por IA

Algunos usuarios señalan que la interfaz de usuario no funciona con fluidez

Precios de Leonardo IA

Free

Apprentice: 12 $ al mes

Artisan Unlimited: 30 $ al mes

Maestro Unlimited: 60 $ al mes

Leonardo for Teams: 24 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Leonardo IA

No hay suficientes reseñas

📖 Más información: Las mejores herramientas de software de diseño UX para diseñadores

12. Craiyon (Ideal para crear ilustraciones sencillas)

vía Craiyon

Craiyon, anteriormente conocido como DALL-E Mini, es un generador de imágenes con IA gratuito que puede crear fotos, dibujos o ilustraciones vectoriales. Puedes añadir una imagen de referencia, seleccionar el formato de imagen e indicar qué quieres excluir de los resultados generados mediante mención.

La herramienta incluye una variedad de plantillas, como animales, personas y fondos, para ayudarte a empezar. Aunque Craiyon es fácil de usar y gratis, sus imágenes pueden parecer a veces similares y menos originales.

Aun así, es una forma sencilla de experimentar con las indicaciones de arte con IA sin necesidad de registrarse.

Las mejores funciones de Craiyon

Crea hasta nueve imágenes de alta calidad en menos de un minuto

Descarga imágenes sin marcas de agua

Elimina el fondo de las imágenes con el generador de fondos

Limitaciones de Craiyon

La versión gratuita ofrece funciones limitadas y experimenta un alto tráfico

Precios de Craiyon

Free

Suscriptor: 12 $ al mes

Profesional: 24 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Craiyon

No hay suficientes reseñas

📖 Leer más: Cómo utilizar la IA para el diseño gráfico

Crea imágenes impresionantes y visualiza proyectos con ClickUp

Los generadores de imágenes con IA han pasado de ser herramientas novedosas a convertirse en recursos imprescindibles para los creativos de todos los sectores. Con herramientas como Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney y Canva, los límites entre la imaginación y la realidad se han difuminado.

Cualquiera, independientemente de su nivel de habilidad, puede crear imágenes que antes tenían un límite y estaban reservadas a los artistas profesionales. Estas plataformas no solo se centran en la automatización, sino que potencian la creatividad humana, ofreciendo infinitas posibilidades para experimentar e innovar.

Sin embargo, si buscas un creador de imágenes con IA para potenciar tu creatividad y ayudarte a visualizar mejor el trabajo, prueba ClickUp. Podrás crear imágenes y hacer una lluvia de ideas con tu equipo en tiempo real.

Regístrate gratis en ClickUp y visualiza tus metas y el progreso de tu trabajo.