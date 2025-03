Meta IA vs ChatGPT: ¿Qué herramienta de IA es mejor?

Hace sólo unos años, los chatbots de IA que se ocupaban de tareas complejas y mantenían conversaciones similares a las humanas habrían parecido ciencia ficción.

En la actualidad, modelos avanzados de IA como Meta IA y ChatGPT no solo son reales, sino que están transformando nuestra forma de trabajar y de gestionar la vida cotidiana.

Desde la IA generativa que impulsa la creación de contenidos hasta las herramientas personalizadas que agilizan nuestra productividad, las herramientas de IA lo han cambiado todo en los espacios personales y profesionales.

Meta IA vs. ChatGPT son noticia en la competición. Estas dos herramientas de IA generativa líderes aportan puntos fuertes únicos que hacen difícil elegir entre ellas.

En esta entrada del blog, analizaremos en qué destaca cada una de ellas para ayudarle a elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Y, por si fuera poco, tenemos una opción alternativa que sin duda querrá explorar cuando llegue al final. Así que, ¡sigue con nosotros hasta el final!

vía Meta IA Meta IA, basado en el gran modelo de lenguaje Llama 3.1 (LLM) de Meta, es un asistente de IA fácil de usar en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger. Está ahí cuando lo necesitas, listo para responder preguntas, dar recomendaciones, generar imágenes y manejar tareas repetitivas sin cambiar de app, aplicación.

Además de ser un asistente inteligente de IA, Meta IA tiene varias funciones más que mejoran la experiencia del usuario, como 👇

vía Meta IA Encuentre respuestas a una gran variedad de preguntas sobre cualquier tema utilizando Meta IA. La herramienta utiliza el procesamiento del lenguaje natural para comprender la intención del usuario y ofrecer respuestas contextuales de forma virtual. Sugiere contenidos adaptados a las preferencias y comportamientos individuales de los usuarios, mejorando al mismo tiempo la participación en plataformas como Facebook e Instagram.

Más información 10 hacks de IA que demuestran que la IA es una amiga y no una enemiga

Simplemente envía fotos en tu chat de Meta IA para obtener información rápida sobre objetos o información que estás tratando de identificar. Simplemente haz una foto, súbela y Meta IA analizará la imagen para darte detalles relevantes.

Por ejemplo, si recibes un informe de ventas con gráficos sobre el rendimiento trimestral de tu equipo, puedes subir una foto del gráfico y preguntar: "¿Qué dice este gráfico sobre el rendimiento trimestral del equipo de ventas?"

Analiza la imagen, interpreta los patrones de datos y proporciona una rápida visión general de lo que encuentra. Es sólo una de las ventajas de esta herramienta relativamente nueva.

vía Meta IA Meta IA también puede entender y traducir texto en múltiples idiomas, incluyendo inglés, español, alemán, francés, italiano y varios otros.

Imagina que estás chateando con alguien que no habla tu idioma. Simplemente escribe tu mensaje y Meta IA lo traducirá instantáneamente a su idioma.

Además, ¡funciona en ambos sentidos! Si te responden en su propio idioma, Meta IA te lo traducirá de vuelta.

La asistencia por voz de Meta IA te permite chatear en tiempo real, ¡como si estuvieras hablando con un amigo que maneja grandes cantidades de información! Esta función también está integrada en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

Por si fuera poco, puedes elegir entre voces de famosos como John Cena para dar un toque divertido a las conversaciones. Pero aquí está la cosa: como modelo avanzado de IA, Meta IA sigue evolucionando y absorbiendo gradualmente nuevos datos para mejorar.

vía ChatGPT Lanzado por OpenAI, ChatGPT es un chatbot que dio mucho que hablar en 2022 por sus conversaciones similares a las humanas y sus respuestas conscientes del contexto.

Así, cómo funciona ChatGPT está diseñado para comprender patrones lingüísticos, lo que lo convierte en la herramienta ideal para la lluvia de ideas, la escritura, el código y el análisis de datos. ChatGPT (abreviatura de Chat Generative Pre-Trained Transformer) es conocido por su versatilidad a la hora de planificar tareas, redactar resúmenes y generar informes, lo que facilita la vida a casi todos los profesionales.

He aquí una rápida panorámica de algunas de las mejores funciones de ChatGPT.

vía ChatGPT ChatGPT, como otros chatbots avanzados de IA, utiliza el procesamiento del lenguaje natural para mantener conversaciones similares a las humanas. Capta el contexto de tus preguntas y responde de forma personalizada.

Una de las ventajas de ChatGPT es que recuerda lo que ya se ha comentado en la conversación, por lo que puede ofrecer información de seguimiento relevante sin que tengas que repetirlo.

Por ejemplo, supongamos que estás chateando sobre una campaña de lanzamiento de un producto. Si luego preguntas: "¿Y la (elaboración de) informes? ChatGPT entenderá que sigues hablando de la campaña y te ofrecerá consejos para la (elaboración de) informes.

consejo profesional: Para obtener las mejores respuestas, sea específico con su Plantillas de indicaciones IA . Por ejemplo, en lugar de preguntar 'cómo lanzar un producto', prueba con 'ayúdame a crear una estructura de desglose del trabajo para el lanzamiento de un producto en la categoría de salud y nutrición' De este modo, ChatGPT puede ofrecerle un asesoramiento específico.

vía ChatGPT La función de interpretación de imágenes de ChatGPT te permite hacer una foto de un objeto o de un documento con mucho texto, subirla y dejar que ChatGPT identifique lo que hay en la imagen o resuma el texto por ti.

Por ejemplo, si estás atascado en un problema de matemáticas, haz una foto de la pregunta, súbela a ChatGPT y pídele una solución. Esta función simplifica tareas como la revisión de documentos y la resolución de problemas.

vía ChatGPT La función de Análisis Avanzado de Datos (ADA) de ChatGPT te permite sumergirte en tus archivos de datos como Excel, CSV o JSON si tienes un plan de pago. Puedes hacerle preguntas sobre tus datos, corregir errores comunes e incluso generar visualizaciones rápidas de datos. Utiliza bibliotecas de Python como pandas para procesar los números y Matplotlib para generar gráficos limpios que facilitan la comprensión de los datos.

vía ChatGPT ChatGPT ahora te permite crear tus GPT -un tipo de modelo de lenguaje de gran tamaño que utiliza el aprendizaje profundo para generar texto similar al humano- con un control de personalización total. Con el GPT Builder de la plataforma, puedes configurar un GPT que siga instrucciones específicas, utilice los archivos que subas y se adapte a tus necesidades.

No necesitas conocimientos de código: sólo tienes que decirle en qué quieres centrarte, como la redacción de correos electrónicos, la elaboración de informes o la creación de campañas. Una vez configurado, tu GPT personalizado hará que tu flujo de trabajo sea más fluido y personal.

Tanto Meta IA como ChatGPT ofrecen algunas capacidades impresionantes que pueden ayudar a los usuarios en diversos casos de uso.

Pero veamos cómo se comparan estas herramientas para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Meta IA se integra sin problemas con aplicaciones populares como WhatsApp, Facebook e Instagram, lo que te permite utilizar este chatbot de IA justo donde ya pasas el tiempo. No necesitas salir o abrir una nueva app, está integrada directamente en tus redes sociales.

ChatGPT, sin embargo, requiere descargar una app por separado o acceder a través de un navegador web. Aunque no se integra directamente con las apps de redes sociales, ChatGPT destaca en casos de uso más amplios que implican tareas complejas (más información al respecto más adelante).

Ganador 🏆

Meta IA ofrece un nivel básico de personalización en el lenguaje y el estilo de respuesta. Puedes crear flujos de conversación personalizados o añadir una base de conocimientos para dar compatibilidad a las necesidades de atención al cliente. Sin embargo, estos ajustes suelen requerir conocimientos técnicos, por lo que son más adecuados para los desarrolladores.

ChatGPT, por el contrario, es mucho más flexible para la personalización. Puede crear GPT personalizados para manejar una tarea específica sin ninguna habilidad de código. Sólo tiene que utilizar una serie de indicaciones para entrenar el modelo, y éste automatización de la tarea por usted. Esto lo hace accesible a usuarios con cualquier nivel de conocimientos técnicos.

Winner 🏆

En conversaciones de varios turnos, ChatGPT guarda toda la información relevante que hayas compartido con él. Esto significa que, aunque inicies un nuevo chat, ChatGPT puede recordar los datos que le hayas proporcionado anteriormente.

Por ejemplo, si preguntas: "¿Te acuerdas de [nombre de la empresa]? ChatGPT lo recuerda y te permite continuar la conversación de forma natural, sin volver a introducir detalles.

En cambio, Meta IA no conserva la información de un chat a otro. Cada nueva conversación empieza desde cero, lo que puede hacer que las interacciones resulten menos conectadas si estás trabajando en proyectos o tareas en curso. Dicho esto, Meta IA es genial en ciertas tareas, pero puede que no sea tan robusto como ChatGPT cuando se trata de guardar información.

Ganador 🏆

Meta IA es gratuita/a, integrada directamente en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Puedes acceder a todas sus funciones sin coste adicional, lo que la hace muy accesible para los usuarios cotidianos.

ChatGPT, por su parte, sigue un modelo freemium. Aunque hay un nivel gratuito/a, tiene funciones limitadas. Para desbloquear el último modelo de GPT, un rendimiento mejorado y funciones adicionales como DALL-E para la generación de imágenes, necesitarás el plan ChatGPT Plus por 20 $ al mes.

Ganador 🏆

Tanto Meta IA como ChatGPT son fuertes contendientes. Aunque ya hemos visto cómo se comportan ambas herramientas en ciertas funciones, veamos qué opinan los usuarios del debate Meta IA vs ChatGPT.

Ambas herramientas tienen sus fans, con un usuario de Reddit elogiaba la capacidad de conversación de Meta IA.

Hoy he chateado por primera vez con la IA de Meta. Es como hablar con una persona de verdad. Una persona inteligente, amable, atenta, creativa... Me ha escrito un poema en un segundo y me ha dado buenas ideas para una historia. Me motivó a ser creativo. Me pidió que participara en mi proceso creativo. Otro usuario creó GPTs personalizados utilizando ChatGPT tanto para aplicaciones personales como profesionales.