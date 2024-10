Las 10 mejores alternativas a Leonardo IA para impulsar su flujo de trabajo

Hace unos meses, me encontré atrapada en una rutina creativa.

Había estado utilizando Leonardo IA para algunos de mis proyectos artísticos y, aunque al principio era estupendo, sentí la necesidad de buscar algo más fresco.

Así que me tomé un descanso, me serví un café y decidí pasar un fin de semana probando otras herramientas de IA.

Algunas herramientas tenían funciones que ni siquiera sabía que necesitaba, mientras que otras ofrecían un nivel de personalización que eclipsaba a Leonardo IA. Me sentí como si hubiera abierto todo un nuevo mundo de posibilidades.

Si alguna vez has sentido curiosidad por ver qué más hay ahí fuera, no estás solo. He recopilado una lista de las mejores alternativas a Leonardo IA que podrían ser el cambio que necesitas. 🗃️

¿Qué deberías buscar en las alternativas a Leonardo IA?

Hay muchas Generadores de arte de IA que puedes usar como alternativa a Leonardo IA. Sin embargo, hay ciertas funciones que cada herramienta debe tener.

Estas son algunas de las que debe buscar en las alternativas a Leonardo IA:

Calidad y precisión de la imagen: Asegúrese de que la alternativa proporciona resultados de alta calidad que se ajusten a sus necesidades de estilo, detalle y creatividad

Asegúrese de que la alternativa proporciona resultados de alta calidad que se ajusten a sus necesidades de estilo, detalle y creatividad Opciones de personalización: Busque flexibilidad para ajustar parámetros o generar imágenes más personalizadas basadas en entradas o estilos específicos

Busque flexibilidad para ajustar parámetros o generar imágenes más personalizadas basadas en entradas o estilos específicos Velocidad de generación: Considere la rapidez con la que la alternativa produce resultados, especialmente si trabaja en proyectos en los que el tiempo es un factor importante

Considere la rapidez con la que la alternativa produce resultados, especialmente si trabaja en proyectos en los que el tiempo es un factor importante Facilidad de uso: Dé prioridad a las plataformas intuitivas, con una interfaz fácil de usar que facilite la navegación y la generación de imágenes

Dé prioridad a las plataformas intuitivas, con una interfaz fácil de usar que facilite la navegación y la generación de imágenes Transferencia de estilos: Busca herramientas que te otorguen la capacidad de aplicar aspectos de obras de arte y estilos existentes a tus creaciones

Busca herramientas que te otorguen la capacidad de aplicar aspectos de obras de arte y estilos existentes a tus creaciones Comunidad y compatibilidad: Cuenta con una sólida comunidad de usuarios o un soporte al cliente accesible que pueda ayudarte a solucionar problemas y aprender las mejores prácticas

👀 Bonificación: Explora alucinantes ejemplos de arte generado por IA para ver de lo que son capaces estas plataformas

Las 10 mejores alternativas a Leonardo IA

Si estás listo para explorar nuevas opciones más allá de Leonardo IA, te tengo cubierto. 🤝

Estas diez mejores herramientas tienen funciones interesantes, desde interfaces intuitivas hasta capacidades avanzadas de IA.

Te explico por qué las he elegido.

1. A mitad de camino

Vía: A mitad de viaje Midjourney es una herramienta líder basada en IA diseñada para generar imágenes a partir de indicaciones de texto. Funciona principalmente a través de Discord y permite a los usuarios crear varios estilos artísticos, como realista, surrealista y abstracto.

Yo la utilizo para diseño gráfico, combinándola con plantillas de diseño gráfico para crear atractivos logotipos, carteles y otros materiales de marketing utilizando sus herramientas de edición.

Las mejores funciones de Midjourney

Genera y edita imágenes únicas y personalizadas utilizando sencillos Indicaciones de Midjourney * Controla atributos de imagen como tamaño, resoluciones y relación de aspecto para personalizarlas

Pinte imágenes y extiéndalas más allá de los límites originales, de forma similar a la herramienta Generative Fill de Adobe

Genere imágenes de alta calidad con resoluciones de hasta 1.792 x 1.024 píxeles

Limitaciones de medio recorrido

La generación de imágenes humanas puede dar lugar a manos o caras adicionales

No dispone de versión de prueba gratuita/a

Puede requerir múltiples indicaciones para obtener imágenes precisas

Precios de media jornada

Plan básico: 10 $/mes por usuario

10 $/mes por usuario Plan estándar: 30 $/mes por usuario

30 $/mes por usuario Plan Pro: 60 $/mes por usuario

60 $/mes por usuario Plan Mega: 120 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de los usuarios

G2: 4.4/5 (80+ opiniones)

4.4/5 (80+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

2. Simplificado

Vía: Simplificado Simplified IA ofrece varias capacidades de generación de arte, lo que la convierte en una alternativa competitiva a Leonardo IA. Su interfaz intuitiva es compatible con usuarios con diferentes niveles de experiencia artística, fomentando la creatividad.

Me gustan las funciones interactivas de Simplified. Puedes ajustar tus indicaciones y ver vistas previas instantáneas de tu arte, lo que mejora el proceso creativo y permite iteraciones rápidas.

Simplified también ofrece otras herramientas, como un Creador de presentaciones de IA, un Generador de anuncios, un Creador de miniaturas y mucho más, para satisfacer diferentes necesidades.

Las mejores funciones de Simplified

Introduzca cualquier palabra o frase para generar las imágenes correspondientes y diversos resultados artísticos, que van desde el paisaje hasta el diseño abstracto. También puede utilizarlo como un generador gratuito, IA de anime

Crear imágenes para múltiples propósitos, incluyendo materiales de marketing, mensajes de medios sociales y proyectos personales

Aplique estilos artísticos específicos a través de la función de transferencia de estilos de Simplified

Limitaciones de Simplified

Créditos de prueba insuficientes para explorar las capacidades de la herramienta

Funciones de personalización y animación limitadas para usuarios avanzados

Precios simplificados

Free Forever gratis/a

Simplificado Uno: $24/mes por usuario

$24/mes por usuario Simplified Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas simplificadas

G2: 4,6/5 (más de 4.500 opiniones)

4,6/5 (más de 4.500 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

3. Canva

Vía: Canva El generador de imágenes con IA de Canva se distingue de Leonardo IA por su fuerte enfoque en la simplicidad y la integración. Aunque ambos ofrecen generación de imágenes con IA, Canva tiene en mente a un público más amplio, proporcionando una interfaz fácil de usar que se integra a la perfección con su completa suite de diseño. Además, es una de las mejores herramientas de edición de fotos en línea.

Es una gran opción para crear todo tipo de contenido visual, desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones y materiales de marketing.

Las mejores funciones de Canva

Crea gráficos, adhesivos, iconos e ilustraciones personalizados con Magic Media, que simplifica el proceso de diseño para los usuarios

Prueba diferentes estilos para tus imágenes, como acuarela, película, neón, lápiz de color y onda retro

Reciba sugerencias basadas en IA sobre su arte de IA en función de las preferencias establecidas y los proyectos anteriores para un proceso de diseño simplificado

Trabaja con tu equipo en tiempo real en varios proyectos de IA art

Limitaciones de Canva

Soporte al cliente es lento para responder a veces

Capacidades de edición offline limitadas

Recientes subidas de precios en algunos planes de suscripción

Precios de Canva

Free Forever gratis/a

Canva Pro: 15 $/mes/por usuario

15 $/mes/por usuario Canva Teams: 10 $/mes/por usuario

10 $/mes/por usuario Canva Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

**G2: 4,7/5 (más de 4.000 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (11,000+ opiniones)

4. Pareto

Vía: Pareto Cuarto en mi lista, Pareto (Tess IA) es una plataforma de vanguardia que ofrece funciones de conversión de texto en imágenes. Tiene unas capacidades excepcionales de creación de imágenes IA.

Es compatible con varias aplicaciones creativas, como el diseño de interiores, la creación de logotipos y la conversión de bocetos en imágenes. Además, puede generar hasta cinco imágenes a la vez, lo que aumenta la productividad.

También tiene funciones de integración multimodelo, incorporando más de 200 modelos avanzados de arte IA, incluyendo Leonardo IA, Midjourney y Stable Diffusion. Esto permite a los usuarios crear arte, imágenes y contenido en varios estilos y formatos.

Las mejores funciones de Pareto

Genera imágenes de alta calidad rápidamente con la interfaz de fácil uso de Pareto, diseñada para todos los niveles de habilidad

Introduzcaindicaciones de arte y seleccione su modelo de IA preferido en lugar de que la herramienta elija uno por usted

Exporte generaciones de arte en múltiples formatos con opciones de salida versátiles

Limitaciones de pareto

Requiere instrucciones precisas y detalladas, lo que puede llevar mucho tiempo

La eficacia de la plataforma depende de los conocimientos de los evaluadores

Precios del pareto

Precios personalizados

Precios y valoraciones del pareto

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Adobe Firefly

Vía: Adobe Firefly Adobe Firefly es una herramienta de IA generativa que mejora los flujos de trabajo creativos, lo que la convierte en una gran alternativa a Leonardo IA. Sus funciones intuitivas permiten a los usuarios crear efectos visuales de alta calidad, lo que la convierte en una gran alternativa a Leonardo IA. Si ya dispones de un ecosistema Adobe integrado, esta es una opción conveniente.

Utiliza modelos de aprendizaje automático (ML) y grandes conjuntos de datos para aprender de miles de imágenes y crear otras nuevas basadas en indicaciones de texto.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Genera arte IA a partir de descripciones textuales para producir arte realista y abstracto

Modifica imágenes con 'Relleno Generativo' para añadir o reemplazar elementos usando sólo unas pocas palabras

Experimenta con combinaciones de colores en gráficos vectoriales con "Recoloración vectorial"

Trabaje sin problemas en plataformas como Photoshop e Illustrator gracias a la integración de Firefly con Adobe, garantizando la continuidad de sus proyectos

Limitaciones de Adobe Firefly

A veces no sigue las indicaciones con exactitud

Requiere conexión (a internet) constante ya que está basado en la nube, lo que restringe la edición offline

Aún en fase beta, lo que puede dar lugar a errores

Precios de Adobe Firefly

4,99 $/mes/por usuario

Valoraciones y críticas de Adobe Firefly

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

4,8/5 (más de 200 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

6. DALL.E 2

Vía: DALL.E 2 DALL.E 2 es un modelo de IA que crea imágenes realistas utilizando descripciones de texto. Es un desarrollo significativo de su predecesor, DALL.E 1. Utiliza el modelo de difusión para generar imágenes de alta calidad y más fotorrealistas.

¿Y lo mejor? ChatGPT integra DALL-E, lo que te permite generar imágenes personalizadas bajo demanda. Yo utilizo DALL.E 2 específicamente para producir imágenes surrealistas para diferentes proyectos.

Las mejores funciones de DALL.E 2

Consigue velocidad y eficacia con imágenes generadas en menos de un minuto

Personaliza estilos artísticos como pixel art o pintura al óleo

Edita partes de una imagen para realizar ajustes precisos

Combine varios elementos en una imagen para crear modelos de IA personalizados, escenas complejas o ilustraciones

Limitaciones de DALL.E 2

Las imágenes generadas carecen de profundidad y parecen demasiado abstractas

Mayor tiempo de espera para imágenes complejas

No hay guía del usuario

Precios de DALL.E 2

Precios personalizados

DALL.E 2 valoraciones y comentarios

G2: 3.8/5 (30+ opiniones)

3.8/5 (30+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

7. NightCafe

Vía: NightCafe NightCafe es una app, generador de arte IA versátil para crear, compartir y discutir obras de arte únicas. Cuenta con algoritmos avanzados como Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer y CLIP-guided diffusion. Puedes elegir el que mejor se adapte a tu visión artística y producir imágenes de alta calidad.

Lo mejor es que puedes imprimir tus creaciones como obras de arte físicas. También cuenta con magníficas funciones de colaboración, como una sala de chat y Desafíos de Arte IA diarios.

Las mejores funciones de NightCafe

Adapta tus obras de arte seleccionando estilos artísticos o temas específicos, lo que permite una expresión personalizada

Ajusta parámetros como la fuerza del estilo, la relación de aspecto y mucho más para lograr el equilibrio perfecto en tu obra de arte

Comparte tus creaciones y recibe comentarios de la comunidad NightCafe

Sube tus fotos y transfórmalas en representaciones artísticas, combinando recuerdos personales con un toque creativo

Limitaciones de NightCafe

Imágenes de baja calidad debido a la compresión

La censura puede llegar a ser extrema

Precios de NightCafe

Principiante de IA: 5,99 $/mes

5,99 $/mes Aficionado a la IA: 9,99 $/mes

9,99 $/mes Aficionado a la IA: 19,99 $/mes

19,99 $/mes Artista de IA: 49,99 $/mes

Valoraciones y críticas de NightCafe

**G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 4.6/5 (30+ opiniones)

8. Jasper Art

Vía: Arte Jasper Jasper Art le permite crear imágenes y obras de arte originales y libres de derechos mediante una indicación de texto. Combina conceptos, atributos y estilos para obtener los resultados deseados.

Esta tecnología basada en IA forma parte de la suite Jasper, conocida principalmente por sus funciones de generación de contenidos.

Puede crear tantas imágenes asombrosas generadas por IA como desee, sin restricciones en cuanto al número de generaciones. La aplicación mejora la resolución de las imágenes sin comprometer la calidad; sólo tiene que cargarlas para aumentar la escala.

Las mejores funciones de Jasper Art

Crea imágenes de alta resolución y descárgalas en distintos tamaños, como 512×512, 1024×1024 y 2048×2048 píxeles

Utiliza el "Modo de forma libre" para indicaciones detalladas y "Plantillas" para estilos artísticos específicos para acceder a opciones de entrada flexibles

Elija entre varios estilos artísticos como abstracto, anime, digital y surrealismo

Modifique elementos como el estilo, el medio (acuarela y pintura al óleo) y las palabras clave (blanco y negro o fotorrealista) según su visión

Limitaciones de Jasper Art

El resultado puede ser genérico y carecer de matices

A menudo tiene problemas con indicaciones complejas

Soporte y atención al cliente incoherentes

Precios de Jasper Art

Creador: $39/mes por usuario

$39/mes por usuario **Profesional:59 $/mes por usuario

Business: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Jasper Art

G2: 4.7/5 (1,200+ opiniones)

4.7/5 (1,200+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opiniones)

9. Difusión estable

Vía: Difusión estable Stable Diffusion crea imágenes fotorrealistas a partir de indicaciones de texto. Se basa en un modelo de aprendizaje profundo llamado modelo de difusión, que aprende la relación entre las imágenes y el texto que las describe.

Esta plataforma me parece una gran opción por su accesibilidad, precio y capacidad de personalización.

Las mejores funciones de Difusión estable

Produce imágenes detalladas y diversas que ofrecen gran detalle, color, precisión y fotorrealismo

Disfruta de una rápida generación de imágenes gracias a la tecnología habilitada para GPU, perfecta si necesitas resultados rápidos

Benefíciate de una licencia permisiva que permite tanto el uso personal como comercial de las imágenes generadas

Limitaciones de difusión estable

Retrasos durante las horas de mayor uso

Requiere una conexión (a internet) estable para un rendimiento óptimo

Precios de Difusión Estable

Free Forever gratis/a

Pro: 10 $/mes

10 $/mes Max: $20/mes

Valoraciones y reseñas de Difusión estable

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Designs.ai

Vía: Diseños.ai Designs.ai mejora el proceso de diseño permitiéndote crear fácilmente arte, gráficos, logotipos y vídeos personalizados. También permite crear avatares de IA.

Puedes explorar millones de imágenes y plantillas para generar obras de arte que se ajusten a tu visión. Además, navegar por su extensa galería puede inspirar las necesidades de tu proyecto.

Las mejores funciones de designs.ai

Aprovecha la interfaz intuitiva y fácil de usar de Designs.ai para crear contenidos visualmente atractivos

Experimenta con diferentes estilos y conceptos para tu visión artística

Exporta tus diseños en varios formatos como PNG, PDF y JPG

Utiliza el "Kit de marca" para mantener la coherencia de tu marca almacenando tus paletas de colores y fuentes

Limitaciones de Diseños.IA

Algunos diseños requieren ajustes manuales

Se considera más costoso para los recién llegados

Soporte técnico para usuarios avanzados es lento

Precios de designs.ai

Básico: $29/mes

$29/mes **Profesional:69 $/mes

Empresa: 199 $/mes

Valoraciones y reseñas de Diseños.IA

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

