ClickUp frente a Aha: ¿Qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Acaba de terminar una reunión en la que su equipo ha discutido las funciones del producto, los cronogramas y las prioridades.

Ahora, te quedas mirando una pizarra cubierta de Post-its, abrumado. Está claro que necesitas una herramienta de gestión de proyectos que ponga un poco de orden, haga un seguimiento del progreso y convierta esas ideas en realidad.

¿Qué herramienta utilizar?

En esta entrada de blog, compararemos ClickUp frente a Aha para entender cuál se ajusta a las necesidades de su equipo. ¡Vamos a empezar! 💪

He aquí una rápida comparación de ClickUp y Aha! con sus ventajas clave y para qué tipos de equipos, organizaciones y proyectos son más adecuados:

| Equipos que necesitan una gestión de proyectos versátil con flujos de trabajo personalizables. | Gestores de productos que se centran en planificar y correlacionar estrategias. |

| Organizaciones que buscan herramientas de colaboración y comunicación en tiempo real. | Equipos que priorizan hojas de ruta estructuradas y gestión de ideas. |

| Equipos que requieren integración con un amplio intervalo de aplicaciones. | Organizaciones que necesitan análisis avanzados para el desarrollo de productos. |

| Gestión de diversos flujos de trabajo en distintos sectores. | Alineación del desarrollo de productos con las metas estratégicas. |

| Mejorar la productividad con funciones como la gestión de tareas y la (elaboración de) informes. | Equipos que se benefician de un espacio dedicado para capturar y organizar ideas. |

¿Qué es ClickUp?

Pruebe ClickUp en la gestión de proyectos para reducir los cuellos de botella operativos ClickUp clickUp, la app de Todo para el trabajo, es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube que mejora la eficacia y la colaboración en el lugar de trabajo. Ofrece un completo conjunto de herramientas que centralizan las tareas, la comunicación y la planificación de proyectos en una única interfaz personalizable.

Entre las principales funciones de la plataforma se incluyen la gestión de tareas, el chateo en tiempo real, las pizarras, el control de tiempo y la colaboración documental, todo ello integrado para agilizar los flujos de trabajo.

Su flexibilidad permite alternar entre varias vistas, como lista, pizarra y calendario, para adaptarse a las distintas necesidades de los proyectos.

Además, ClickUp es compatible con más de 1.000 herramientas, como Google Drive, Zoom y Jira.

Dato curioso: El término 'gestión de proyectos' se formalizó durante la Proyecto Manhattan en la década de 1940 . Este esfuerzo a gran escala para desarrollar la bomba atómica requirió enfoques innovadores para organizar tareas, equipos y cronogramas.

Características de ClickUp

Veamos algunas de las mejores funciones de ClickUp. 📃

Característica #1: Funcionalidades de gestión de productos

Seguimiento rápido de sus planes de producto con ClickUp para la gestión de productos ClickUp para la gestión de productos capacita a los equipos de producto, simplificando los flujos de trabajo y fomentando la innovación. Equipado con Cerebro ClickUp acelera procesos clave como la planificación de productos, la documentación y la recopilación de opiniones dentro de una plataforma cohesionada.

Indicación ClickUp Brain

Su función de correlacionar las rutas de los productos proporciona una visibilidad clara de las iniciativas en curso y de las próximas tareas, garantizando la alineación del equipo.

Formule a ClickUp Brain otras preguntas relacionadas con su hoja de ruta de producto

Para una app de fitness que desarrolla una función de integración de wearables, la hoja de ruta del producto podría incluir:

Definir el alcance: Identificar los dispositivos compatibles y las capacidades de seguimiento en tiempo real a integrar

Identificar los dispositivos compatibles y las capacidades de seguimiento en tiempo real a integrar Prototipo y pruebas: Desarrollar un prototipo, conectarlo a los wearables seleccionados y recopilar los comentarios de los usuarios de la versión beta

Desarrollar un prototipo, conectarlo a los wearables seleccionados y recopilar los comentarios de los usuarios de la versión beta Despliegue de la función: Lanzar la integración con material educativo para el usuario para una adopción sin problemas

A continuación, Sprints de ClickUp es un sólido herramienta de planificación de sprints para ajustar fechas, asignar puntos y marcar prioridades para mejorar la claridad y la responsabilidad del equipo. Automatiza el trabajo inacabado en tu siguiente sprint y sincroniza el desarrollo de tu equipo con herramientas externas como GitHub, GitLab y Bitbucket.

Simplifique la gestión de sprint con ClickUp Sprints

Además, con su sistema de puntos totalmente personalizable, puede acumular puntos de subtareas, desglosarlos en función de las personas asignadas y ordenarlos para realizar un seguimiento de sus sprints de un vistazo.

Función nº 2: Gestión de equipos de software

Simplifique el ciclo de vida del desarrollo con ClickUp para equipos de software ClickUp para equipos de software acelera los ciclos de desarrollo y mejora la colaboración en equipo, lo que le garantiza una entrega de software más rápida y eficaz.

Su gestión de la liberación permiten a los equipos crear listas de control automatizadas para la implantación, lo que garantiza que no se pasen por alto pasos críticos como las revisiones de control de calidad y la activación de funciones.

Por ejemplo, un equipo de desarrollo que trabaja en la actualización de una nueva app puede utilizar ClickUp para gestionar sus flujos de trabajo ágiles. El equipo puede crear una hoja de ruta visual en la que se esbocen las metas de los sprints, asignar tareas con dependencias claras y hacer un seguimiento de su trabajo pendiente con tableros Kanban o Scrum.

⚙️ Bonus: Cuando trabaje con nuevos equipos o clientes, comience con una herramienta pre-construida Plantilla de Tablero Kanban para establecer rápidamente un flujo de trabajo claro.

Organizar proyectos complejos dentro de la vista Tablero de ClickUp para una comunicación clara En ClickUp vista Tablero es una forma dinámica e intuitiva de gestionar tareas, realizar un seguimiento del progreso y mejorar la productividad de forma visual. Esta flexible herramienta le ayuda a organizar su flujo de trabajo en columnas personalizables, facilitando el movimiento de tareas a través de las diferentes fases del proyecto mediante la función de arrastrar y soltar.

Los límites de trabajo en curso ayudan a regular el número de tareas en cada fase, evitando cuellos de botella y animando a los equipos a terminar las tareas antes de empezar otras nuevas.

Gestione las prioridades, realice un seguimiento de las dependencias y vea el progreso del proyecto con la vista de (diagrama de) Gantt de ClickUp

Además, la ClickUp Vista Diagrama de Gantt ofrece una vista consolidada de los cronogramas de los proyectos en todos los espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas, lo que facilita el seguimiento y la gestión de todos los aspectos de un proyecto.

Con la intuitiva función de arrastrar y soltar, puede modificar rápidamente la duración de las tareas, reasignar plazos y resolver cuellos de botella, garantizando que los proyectos se mantengan en el buen camino.

Dato curioso: Henry Gantt creó el (diagrama de) Gantt en la década de 1910 para hacer un seguimiento de los calendarios de los proyectos. A día de hoy, esta herramienta visual de plan sigue siendo la piedra angular de la gestión de proyectos.

📖 También puede leer: 20 Ejemplos de (diagrama de) Gantt para la gestión de proyectos

Función nº 3: Herramientas de (elaboración de) informes y visualización

Estrategizar el lanzamiento de un producto visualmente con ClickUp Pizarras Pizarras ClickUp son una herramienta sólida para agilizar la lluvia de ideas, la planificación y la ejecución de ideas, por lo que resultan ideales para los gestores de productos y proyectos.

Estas pizarras virtuales fomentan la colaboración en tiempo real y permiten transformar conceptos creativos en tareas estructuradas sin necesidad de cambiar de app. Por ejemplo, puedes correlacionar la estrategia de lanzamiento de un producto como una pizarra virtual tablero de ideas a continuación, convierta fácilmente cada elemento de acción en Tareas de ClickUp .

Además, las funciones basadas en IA permiten a los usuarios convertir texto en imágenes y crear presentaciones atractivas directamente en la Pizarra.

Obtenga análisis visuales para tomar decisiones informadas con los paneles de ClickUp Paneles de ClickUp ayudan a los usuarios a visualizar y gestionar su productividad. Como centro de comando personalizado, los Tableros permiten a individuos y equipos priorizar tareas, seguir el progreso y concentrarse en objetivos clave.

Puede adaptar los cuadros de mando a sus necesidades específicas con varias tarjetas para mostrar métricas clave como el estado de las tareas, los cronogramas de los proyectos y las métricas de rendimiento del equipo. La integración de herramientas visuales como gráficos y diagramas añade un nivel adicional de compromiso. Esto facilita la detección de tendencias y perspectivas a lo largo del tiempo.

Función nº 4: Herramientas de colaboración

Colabora con tu equipo en tiempo real utilizando ClickUp Chat Chat ClickUp combina a la perfección la mensajería en tiempo real con la gestión de tareas y proyectos en una única plataforma. Olvídese de hacer malabarismos con varias herramientas: Chat mantiene sus conversaciones, ideas y progreso del trabajo en un solo lugar, lo que garantiza una colaboración y productividad más fluidas.

Cada Lista, Carpeta o Espacio en ClickUp tiene su propio canal dedicado, que enlaza las discusiones directamente con los proyectos relevantes.

Cualquier actualización o cambio realizado en el canal se refleja automáticamente en el área de trabajo correspondiente, manteniendo a todos alineados e informados.

ClickUp Brain en el chat

Impulsado por ClickUp Brain, el chat crea instantáneamente tareas a partir de mensajes, automatiza resúmenes de conversaciones y obtiene rápidamente respuestas de su lugar de trabajo.

Aún mejor, se integra totalmente con su entorno de trabajo al permitirle enlazar tareas, sincronizar actualizaciones e incluso organizar SyncUps (videollamadas o llamadas de audio).

Mejore la responsabilidad del equipo con ClickUp Asignar comentarios ClickUp Asignar Comentarios le permite proporcionar comentarios detallados e implicar directamente a los miembros del equipo etiquetándolos en las tareas. Con @menciones, puede notificar rápidamente a sus colegas cuando se necesita su aportación o acción.

Por ejemplo, si estás trabajando con tu equipo de producto para asegurarte de que el sitio web está configurado correctamente, puedes comentar: "@John Doe, por favor, asegúrate de optimizar el sitio correctamente para la vista móvil" De este modo, reciben una notificación inmediata y pueden abordar la tarea sin demora, manteniendo el proyecto en marcha.

Función nº 5: plantillas personalizables prefabricadas

Puede elegir de la biblioteca de ClickUp más de 1.000 plantillas listas para usar para diferentes casos de uso. Veamos algunas plantillas de estrategia de producto :

Plantilla de hoja de ruta de productos ClickUp

En Plantilla de hoja de ruta de productos ClickUp le permite seguir y compartir una hoja de ruta del producto, proporcionar actualizaciones de ejecución semanales a las partes interesadas y publicar notas de publicación interna y externamente. También puede visualizar el ciclo de vida del desarrollo del producto, desglosar tareas, asignar recursos, establecer prioridades y hacer un seguimiento del progreso.

En Plantilla de documento de requisitos de productos ClickUp ayuda a esbozar el quién, el qué, el por qué, el cuándo y el cómo del desarrollo de un producto o función. Del mismo modo, la plantilla Plantilla de estrategia de producto ClickUp estructura, planifica y visualiza su estrategia de producto, ayudándole a establecer objetivos claros, unificar equipos bajo una meta compartida y organizar todos sus datos de producto.

Precios de ClickUp

Free Forever gratis/a

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por usuario

🔍 ¿Sabías que? Según KPMG, el 71% de los profesionales de la gestión de proyectos han observado un aumento del uso de software de colaboración en sus organizaciones en el último año. Este cambio pone de relieve cómo los equipos se apoyan en la tecnología para mantenerse conectados y trabajar de forma más eficiente.

¿Qué es Aha?

vía ¡Ajá! Aha! es una completa suite de software de desarrollo de productos que ayuda a los equipos a capturar ideas, crear hojas de ruta visuales e informar sobre el progreso. Brian de Haaff y el Dr. Chris Waters fundaron la plataforma en 2013 específicamente para gestores de productos y equipos de desarrollo con el objetivo de alinear la estrategia, la ejecución y la colaboración.

Con integraciones para herramientas como GitHub, Trello y Slack, ¡Aha! se conecta a la perfección con los flujos de trabajo existentes, lo que la convierte en una opción versátil para los equipos ágiles.

Funciones de ¡Aha!

¡El versátil conjunto de funciones de Aha! herramientas de gestión de productos ayuda a gestionar el ciclo de vida del producto, desde la planificación hasta la ejecución, de forma estructurada. Veamos sus funciones clave.

Función nº 1: Hoja de ruta

Cree hojas de ruta para su proyecto con metas claramente definidas

Aha! actúa como un software de hoja de ruta para ayudar a los equipos a crear hojas de ruta detalladas de los proyectos para seguir el progreso y alinear el trabajo con los objetivos estratégicos. Puede seguir el progreso, controlar los cronogramas y asegurarse de que todas las tareas contribuyen a los objetivos generales.

Su función especializada, Aha! Roadmaps, ofrece distintas vistas, como Portfolio Roadmaps para ver planes de alto nivel y Features Roadmaps para centrarse en tareas y cronogramas específicos.

🔍 ¿Sabías que? Se prevé que el tamaño del mercado mundial de gestión de proyectos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 15.7% de 2023 a 2030 .

Función nº 2: Gestión de ideas

Organizar las ideas y comentarios de los clientes

Aha! proporciona un espacio dedicado con Aha! Ideas para recopilar y organizar ideas. Teams can prioritize concepts based on user feedback and leverage IA tools to identify patterns and key themes, ensuring product development aligns with user needs.

Su Portal de gestión de ideas recoge las opiniones y sugerencias de las partes interesadas, los clientes o los miembros del equipo.

📖 También puedes leer: 7 Técnicas creativas de brainstorming para encontrar tus mejores ideas

Función nº 3: Herramientas de elaboración de informes

Alinear las tareas con la hoja de ruta del producto

Aha! Develop da compatibilidad a los equipos de ingeniería, conectando su trabajo directamente con la hoja de ruta. Esta integración garantiza que las tareas de desarrollo se mantengan alineadas con la estrategia general del producto.

Además, incluye herramientas de elaboración de informes que permiten a los equipos seguir el progreso y analizar el rendimiento mediante gráficos y tablas personalizables.

Función nº 4: Gestión de documentos

Crear una base de conocimientos personalizada para equipos

Aha! Knowledge es un hub de recursos que capacita a los equipos para mejorar sus habilidades de gestión de productos y tener éxito en el desarrollo y la innovación. Puede crear un repositorio de buenas prácticas, guías detalladas y consejos útiles que puede utilizar para mejorar la planificación estratégica.

Además, puede compartir todos los documentos de producto con clientes y colegas, crear una intranet de producto, co-crear contenido y redactar contenido con IA. Le permite hacer un seguimiento del historial de versiones y publicar una base de conocimientos adaptada a sus necesidades.

Precios personalizados en función de las funciones

ClickUp vs. ¡Aha! Comparación de funciones

Cuando busque el mejor herramienta de gestión de proyectos es esencial tener en cuenta las funciones que más interesan a su equipo. Tanto ClickUp como Aha! ofrecen funciones sólidas, pero sus áreas de interés y puntos fuertes difieren.

Comparemos ClickUp frente a Aha! para comprender qué plataforma se ajusta mejor a las necesidades y metas de su equipo. 💁

Criterios ClickUp ¡Aha! Función principal Gestión integral de proyectos y seguimiento de tareas Planificación estratégica y correlacionar rutas de productos Personalización Flujos de trabajo y estados de tareas altamente personalizables Hojas de ruta estructuradas con personalización limitada Gestión de proyectos y seguimiento de tareas Gestión de tareas: dependencias avanzadas de tareas, tareas periódicas y seguimiento del progreso. Priorización y visualización de hojas de ruta Herramientas de colaboración: comentarios, tareas asignadas y discusiones en hilos Informes y análisis Informes detallados de productividad y control de tiempo Análisis avanzados para la planificación de productos _Informes detallados de productividad y control de tiempo _Análisis avanzados para la planificación de productos _Informes detallados de productividad y control de tiempo _Análisis avanzados para la planificación de productos _Análisis avanzados para la planificación de productos _Informes detallados de productividad y control de tiempo Capacidades de integración: Se integra con varias herramientas de desarrollo, como Google Workspace y GitHub. Se integra con Jira, Slack y otras herramientas cotidianas Interfaz de usuario_ Diseño flexible para adaptarse a los flujos de trabajo del equipo Interfaz intuitiva centrada en la gestión de productos Interfaz de usuario_ Interfaz intuitiva centrada en la gestión de productos Interfaz de usuario Interfaz de usuario Interfaz de usuario Interfaz de usuario Interfaz de usuario intuitiva centrada en la gestión de productos Público objetivo Equipos que necesitan herramientas de gestión versátiles Jefes de producto centrados en la alineación estratégica Público objetivo Equipos que necesitan herramientas de gestión versátiles /href/ https://clickup.com/es-ES/blog/6165/mejores-herramientas-de-gestion-de-proyectos/project/%href/ Jefes de producto centrados en la alineación estratégica Público objetivo Equipos que necesitan herramientas de gestión versátiles /href/ https://clickup.com/es-ES/blog/6165/mejores-herramientas-de-gestion-de-proyectos/project/%href/ Equipos que necesitan herramientas de gestión versátiles /href/ https://clickup.com/es-ES/blog/6165/mejores-herramientas-de-gestion-de-proyectos/project Estructura de precios Generalmente más asequible con un nivel gratuito disponible Coste más elevado con más énfasis en las funciones premium Estructura de precios Generalmente más asequible con un nivel gratuito disponible Coste más elevado con más énfasis en las funciones premium Estructura de precios Generalmente más asequible con un nivel gratuito disponible Coste más elevado con más énfasis en las funciones premium

¡ClickUp frente a Aha!

Opciones de personalización

La personalización juega un rol clave en la figura de su flujo de trabajo. Exploremos cómo ClickUp y Aha! le permiten ajustar sus herramientas a las necesidades de su equipo.

ClickUp

ClickUp ofrece amplias opciones de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar los flujos de trabajo, los estados de las tareas y las vistas a sus procesos específicos. Esta flexibilidad la convierte en una herramienta versátil que puede adaptarse a las necesidades únicas de su equipo flujos de trabajo en equipo aumentar la productividad.

¡Ajá!

Aunque se pueden personalizar las hojas de ruta y los informes, Aha! se inclina por un enfoque más estructurado del producto, con hojas de ruta e informes predefinidos plantillas de desarrollo de productos . Prioriza la simplicidad y la alineación con la gestión de productos y las buenas prácticas del sector.

Ganador: ¡Es ClickUp! Ofrece varias opciones como estados de tareas personalizados, flujos de trabajo a medida y vistas personalizadas para ayudar a alinear el espacio de trabajo con procesos únicos.

🔍 ¿Sabías que? Hasta mediados del siglo XX, había sin rol formal de "gestor de proyectos . Los ingenieros o los jefes de departamento solían gestionar los proyectos hasta que se empezó a reconocer la gestión de proyectos específicos.

Elaboración de informes y análisis

La (elaboración de) informes y el análisis pueden marcar la diferencia a la hora de comprender el rendimiento de un proyecto. Así es como ClickUp y Aha! le ayudan a seguir y analizar el progreso.

ClickUp

ClickUp proporciona informes exhaustivos, incluidas métricas de productividad, control de tiempo integrado y análisis de tareas, que permiten a los equipos supervisar y mejorar el rendimiento de forma eficaz.

Con los cuadros de mando de ClickUp, puede visualizar el progreso interno y externo y obtener amplias capacidades de elaboración de informes.

¡Ajá!

Aha se especializa en análisis avanzados adaptados a la planificación de productos, lo que permite a los gestores de productos realizar un seguimiento del progreso y alinearse con las metas estratégicas. Esto lo hace ideal para la toma de decisiones informadas en la gestión de productos.

🏆 Ganador: ¡Es un empate! Tanto ClickUp como Aha! destacan en la elaboración de informes, aunque sus puntos fuertes responden a necesidades diferentes.

📖 También leer: ¡Las 10 mejores alternativas de Aha! Alternativas para el desarrollo de productos

Capacidades de integración

Las integraciones adecuadas pueden mejorar su flujo de trabajo. Veamos en qué se parecen ClickUp y Aha! a la hora de conectarse con sus herramientas favoritas.

ClickUp

ClickUp destaca en integración, conectándose con más de 1.000 aplicaciones de diversos sectores. Esto lo convierte en una excelente opción para equipos multifuncionales que utilizan diversas herramientas.

¡Ajá!

Aha da prioridad a la integración con plataformas de desarrollo y herramientas específicas para la gestión de productos. Esto garantiza una sólida compatibilidad con la estrategia de producto, al tiempo que resulta menos versátil para necesidades más amplias de gestión de proyectos.

🏆 Ganador: ¡Es ClickUp! Supera a ¡Aha!, ofreciendo conexiones con más de 1.000 aplicaciones de diferentes sectores.

ClickUp Vs. Aha! en Reddit

¡Hemos acudido a Reddit para poner fin a la batalla entre ClickUp y Aha! Aunque no existe un hilo específico que los compare, hemos analizado las vistas de los usuarios sobre las dos aplicaciones.

Mientras que los usuarios piensan que Aha! es una gran aplicación, se quejan de su interfaz de usuario :

Mi empresa lo utiliza actualmente sólo para el portal Idea, pero la interfaz de usuario es muy anticuada. Además, configurarlo es un engorro Otras reseñas :

Estamos a punto de deshacernos de él, para alegría de todo nuestro equipo de PO/PM. Toneladas de funciones llamativas, pero la mayoría se aplican a nichos de uso. La integración con Jira tiene errores y funciona cuando quiere. Hay muchos gráficos, correlaciones y elementos visuales, pero sólo funcionan si reescribes todo tu proceso de planificación para que sea a la manera de Aha, con muy poca flexibilidad

Por otro lado, los usuarios piensan ClickUp tiene funciones excepcionales pero con una curva de aprendizaje:

No cabe duda de que se trata de una herramienta robusta, pero hay que admitir que la curva de aprendizaje es real. Me llevó un tiempo configurarla como quería, pero una vez que lo hice, me facilitó mucho la gestión de proyectos y la colaboración con mi equipo Los usuarios también recomiendan cambiar :

Lo que me gusta de ClickUp es básicamente lo que promocionan: una app para todo. Me gusta mucho el nivel de personalización de la gestión de tareas y los Tableros Kanban son bastante sólidos también. Recientemente han lanzado una gran mejora del chat, por lo que estamos sustituyendo también a Slack

¿Qué herramienta de gestión de proyectos es la mejor?

Ya están los resultados, ¡y tenemos a nuestro campeón! 👑

En el cara a cara entre ClickUp y Aha!, ClickUp se perfila como el ganador definitivo para los equipos modernos de gestión de productos.

Aha! se adapta bien a los gestores de productos gracias a su enfoque especializado en correlacionar rutas y estrategias. Sin embargo, su enfoque rígido y su alcance más limitado hacen que tenga dificultades para reunirse con las demandas de equipos interfuncionales y flujos de trabajo diversos.

Por otro lado, ClickUp, con sus herramientas de colaboración en tiempo real, personalización sin igual, amplias capacidades de integración y un conjunto de funciones, ayuda a su equipo a escalar sin esfuerzo.

¿Está preparado para revolucionar la forma de trabajar de su equipo? Registrarse en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo! ✅