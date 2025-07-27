Más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA para crear imágenes impresionantes

Imagina esto: es tarde por la noche y estás en un bucle de dibujar, borrar y pensar demasiado. Pruebas una combinación de color, luego otra, ajustas la composición y tu imagen sigue sin verse bien.

Los generadores de imágenes con IA permiten a los artistas y a aquellos de nosotros que no tenemos habilidades de diseño crear imágenes impresionantes simplemente describiendo sus conceptos con palabras.

Sin embargo, al igual que con otras herramientas de IA, tus imágenes dependen de las indicaciones que des. Desde retratos realistas hasta paisajes abstractos de ensueño, puedes crear infinitas imágenes.

En este blog, exploraremos más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA que te ayudarán a hacer realidad tu visión para múltiples casos de uso. 🎯

¡Puedes crear imágenes para diseño profesional, arte, dibujos animados, vídeos juegos, folletos de marketing, eventos y mucho más!

Prioriza tareas con Tareas de ClickUp, haz lluvias de ideas con Pizarra, almacena indicaciones en Documento y colabora a través de ClickUp Chat para obtener comentarios en tiempo real.

¿Qué son las indicaciones de imágenes generadas por IA?

Una indicación de imagen generada por IA es una instrucción o descripción clara que se utiliza para generar una imagen visual. Se trata de una guía detallada para la herramienta de IA, en la que se describen aspectos como el tema, el estilo, la iluminación, la paleta de color y el ambiente.

La calidad de la indicación depende de lo bien que describas tu visión. Una indicación clara y detallada reduce la confusión y conduce a mejores resultados.

Elementos esenciales de una buena indicación

Una indicación eficaz es clara, específica y atractiva, y proporciona a la IA el contexto suficiente para orientar su respuesta, al tiempo que deja espacio para la creatividad.

Debe describir el formato o el resultado deseado, ya sea un ensayo, una lista o una narración, e incluir cualquier detalle clave que ayude a figura la respuesta.

Veamos algunos consejos sobre indicaciones de imágenes generadas por IA. 👇

Tipo de imagen

Elige el tipo de imagen que te gustaría: un modelo 3D, una ilustración, una escena animada o incluso un boceto dibujado a mano. También debes especificar cualquier preferencia sobre el estilo visual, como caricaturesco o hiperrealista.

📌 Ejemplo: «Crea un modelo 3D hiperrealista de un coche deportivo futurista con curvas elegantes y una brillante iluminación azul».

Tema principal

Indique claramente el tema clave de la imagen. Puede ser un carácter, un objeto, un animal o incluso una escena, como una cordillera o el perfil urbano de una ciudad. Sea lo más específico posible; si es necesario, puede describir su postura, apariencia o rol en la escena.

📌 Ejemplo: «Un carácter inspirado en el cyberpunk con chaqueta de cuero y brazos cibernéticos brillantes, de pie con confianza bajo la lluvia».

Escena de fondo

Ajusta el entorno para tu sujeto. Ya sea una bulliciosa calle de la ciudad, un tranquilo bosque o algo abstracto, el fondo ayuda a figura la imagen.

📌 Ejemplo: «Un mercado futurista y bullicioso con letreros holográficos, vendedores robóticos y multitudes animadas».

Estilo de composición

Expresa cómo quieres que se organice la imagen. ¿Es un primer plano o un gran angular? ¿Quieres un diseño limpio y minimalista o uno más detallado? Considera la posibilidad de incluir elementos que creen ambiente, como sombras dramáticas o una iluminación suave y cálida, en tus ideas para indicaciones de arte con IA.

📌 Ejemplo: «Un primer plano dramático del ojo de un dragón, en el que se refleja la silueta de un caballero que se acerca con la espada en alto».

🔍 ¿Sabías que...? Según una encuesta global de Adobe, el 83 % de los profesionales creativos utilizan IA generativa en su trabajo. Mientras que el 20 % afirma que sus empleadores o clientes les piden que utilicen IA en su trabajo. Esto pone de relieve la creciente expectativa de que los profesionales incorporen la IA en su proceso de diseño.

Detalles adicionales

Añade detalles únicos a las indicaciones del generador de arte con IA y dale más carácter a tu imagen. Esto podría incluir texturas como la rugosidad de una pared de piedra o la suavidad de una superficie de cristal.

También puedes describir combinaciones de color, la energía de la escena o incluso influencias artísticas, como color vibrante inspirado en el arte pop o un aspecto suave y descolorido similar al de las fotos antiguas.

📌 Ejemplo: «Las plumas del fénix deben brillar con los colores del arcoíris y sus ojos deben resplandecer como lava fundida».

Por qué es importante dominar las indicaciones de imágenes generadas por IA

Dominar las indicaciones de IA te permite aprovechar al máximo el potencial de los generadores de imágenes, salvando la distancia entre ideas vagas e imágenes impresionantes. Te da control sobre el estilo, el ambiente y otros detalles complejos para satisfacer tu visión artística.

Así es como te ayudan estas indicaciones:

Creatividad mejorada: puedes explorar rápidamente un intervalo más amplio de conceptos y estilos para generar ideas visuales poco convencionales y experimentales.

Mayor eficiencia: las herramientas de IA automatizan y aceleran el proceso de diseño para flujos de trabajo ágiles, como las campañas de marketing.

Mejora en la toma de decisiones: la ingeniería de indicaciones facilita la obtención rápida de comentarios y opiniones visuales sobre las opciones de diseño, lo que permite a las partes interesadas evaluar rápidamente diferentes conceptos.

Rentabilidad: la creación de imágenes con indicaciones de IA reduce la dependencia de los recursos tradicionales de diseño gráfico, que pueden ser caros y llevar mucho tiempo.

Ejemplos de indicaciones de imágenes de IA eficaces

Para crear obras de arte inspiradoras y únicas, la indicación adecuada puede marcar la diferencia. Exploremos algunos ejemplos de indicaciones de arte con IA para obtener una excelente indicación de imagen con IA. También veremos algunos otros casos de uso. 💁

l. Arte

A continuación, te presentamos algunas eficaces indicaciones de IA para crear impresionantes obras de arte generadas por IA con :

Creación de guiones gráficos: Genera viñetas de guiones gráficos para [tipo de película], ilustrando momentos clave como [descripción de la escena]. Céntrate en [emociones] con un estilo que combine [estilo visual]. Ilustraciones editoriales: Crea una ilustración editorial para [tipo de publicación] sobre [tema, por ejemplo, salud mental]. Utiliza [elementos artísticos] para representar visualmente [concepto].

a través de Stable Diffusion

Ilustraciones para libros infantiles: Diseña caracteres fantásticos para un cuento infantil sobre [tema], con la función [detalles]. Incluye ajustes como [ubicación] con un [estilo] coherente. Arte surrealista: Genera imágenes surrealistas que representen [concepto] con [elementos clave]. Utiliza una combinación de [esquemas de color] para crear un [estado de ánimo]. Arte abstracto: Genera imágenes surrealistas que representen [concepto] con [elementos clave]. Utiliza una combinación de [esquemas de color] para crear un [estado de ánimo]. Arte experimental: Crea una obra experimental en la que [elemento] se mezcle con [formulario inesperado], en una fusión surrealista pero armoniosa.

Crea imágenes personalizadas utilizando indicaciones en lenguaje natural con ClickUp Brain.

Arte paisajístico: Genera una representación de estilo impresionista de [ajuste], con pinceladas gruesas y tonos cálidos para evocar [emoción] Arte retratístico: Crea un retrato caprichoso de [carácter], incorporando elementos surrealistas como linternas flotantes o animales de compañía con expresiones humanas. Arte conceptual: Diseña una obra conceptual que represente [idea], combinando elementos como la arquitectura antigua entrelazada con cables y pantallas iluminados con neón.

II. Diseños profesionales

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de indicaciones de IA para diseños profesionales:

Diseño de sitio web de comercio electrónico: Crea un diseño [adjetivo] para un sitio web de comercio electrónico que venda [categoría de productos]. La página de inicio debe incluir una imagen grande del [producto destacado con función] y una navegación clara con secciones para [categorías específicas]. Utiliza una paleta de color moderna y asegúrate de que el diseño sea fácil de navegar, centrándote en la experiencia del usuario. Diseño de folleto corporativo: Diseña un folleto corporativo para [nombre de la empresa], una [tipo de industria]. El folleto debe incluir secciones con información general sobre la empresa, los servicios que ofrece y testimonios de clientes. Utiliza [paleta de color] e integra [elementos visuales específicos].

a través de Stable Diffusion

Diseño de logotipo para [nombre de la empresa]: Diseña un logotipo maximalista para [nombre de la empresa], una [industria]. El logotipo debe utilizar [estilo de fuente] e incluir un elemento gráfico sutil que refleje los [valores] de la empresa. La paleta de colores debe ser [colores] para lograr un aspecto moderno y limpio. Diseño de la interfaz de usuario de una aplicación móvil: Diseña una interfaz de usuario elegante e intuitiva para una aplicación móvil para [nombre de la aplicación], una [función de la aplicación]. La aplicación debe presentar una [combinación de colores] e incluir pestañas, botones y notificaciones fáciles de navegar. La pantalla de inicio debe mostrar [características clave] y la aplicación debe tener [elementos de diseño específicos]. Renderización 3D del producto [Nombre del producto]: Crea una renderización 3D fotorrealista de [nombre del producto], mostrando sus funciones en [ajuste]. El [producto] debe colocarse en una posición sobre una superficie lisa con reflejos de luz. La renderización debe resaltar [funciones específicas], con una [iluminación] que enfatice las texturas y los contornos del producto.

A través del generador de imágenes con IA de ClickUp Brain.

Diseño del embalaje del producto: Diseña un embalaje elegante y moderno para [nombre del producto]. Debe tener la función de [material específico] y una [paleta de color]. El logotipo del producto debe tener una tipografía minimalista; cualquier texto adicional debe estar en [fuente]. El diseño debe transmitir [atributos de la marca].

III. Fotografía

A continuación, te mostramos algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para diferentes tipos de fotografía:

A través de Adobe Firefly.

Blogs/sitios web de viajes: Genera fotos del ajuste de sol sobre [destino de viaje específico], capturando el cálido resplandor del crepúsculo. Incluye [detalles como siluetas de estructuras o cielos coloridos con degradados de naranja, rosa y morado]. Presentación del producto: Toma una foto en alta resolución de [tipo de producto] colocado sobre [tipo de superficie] en un [ajuste de estudio]. Diseña la composición con un [estilo de composición] para resaltar [funciones del producto], como [características específicas]. Revistas de estilo de vida: Genera fotos de [entorno doméstico], llenas de luz natural que entra por [tipo de ventanas]. Destaca [elementos decorativos clave], con pequeños detalles como [accesorios decorativos]. Blogs de bienestar: Crea imágenes serenas de personas practicando [actividad de bienestar] en [ubicación] durante [hora del día]. Utiliza una paleta de [tonos específicos] para evocar [sensación].

Uso de productos de estilo de vida: Captura una imagen de [persona, por ejemplo, un hombre, una mujer o un niño] utilizando [tipo de producto] en una [ubicación específica, por ejemplo, cocina, salón]. Muéstralos [acción específica, por ejemplo, disfrutando de una taza de café, utilizando el producto] con una iluminación suave y natural procedente de una [fuente de luz, por ejemplo, ventana, lámpara]. Editorial de moda: Genera una sesión editorial de alta costura con [tema] como función en [ubicación]. Incluye modelos con [elementos] y posando en [posturas dinámicas]. Utiliza una iluminación que enfatice [estado de ánimo] para resaltar [características clave]*.

IV. Dibujos animados y caricaturas

Aquí tienes algunas indicaciones de imágenes generadas por /IA para crear dibujos animados y caricaturas:

Diseño de carácter para series web: Crea caracteres únicos para [tema de la serie], incorporando [funciones de diseño]. Haz hincapié en [tono específico] con un [estilo]. Caricaturas de promoción: Diseña caricaturas humorísticas para [tipo de evento], con la función de [expresiones exageradas, accesorios clave o ajustes divertidos] que se ajusten al [tema] de la campaña.

A través de Adobe Firefly.

Recuerdos personalizados: Genera caricaturas de [personas específicas], capturando [detalles clave] que reflejen sus [experiencias o personalidades]. Murales de arte público: Diseña un concepto de mural vibrante que celebre [tema], incorporando [elementos clave]. Asegúrate de que el diseño transmita [mensajes específicos] en un [estilo].

🔍 ¿Sabías que...? El tamaño del mercado global de generadores de imágenes con IA, según un proyecto, crecerá hasta alcanzar los 917 448 000 dólares en los próximos cinco años.

V. Diseño de vídeo juegos

A continuación, te mostramos algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para el diseño de vídeos juegos:

Esquemas de color y temas: Desarrolla una paleta de color para [tipo de juego], con [tonos específicos] que funcionen como elemento de [emociones]. Asegúrate de que la paleta complemente [elementos clave]. Diseño de caracteres: Crea diseños para [tipo de caracter] en [ajuste del juego]. Céntrate en [detalles] que reflejen sus [rols]. Conceptos de entorno: Genera imágenes de [ubicación específica], mostrando [detalles]. Utiliza [iluminación] para mejorar el [tono] del entorno. Material promocional del juego: Diseña una imagen de tira para [tipo de juego] con la función de [carácter principal o escena]. Incluye [detalles] para llamar la atención y destacar los [puntos fuertes] del juego.

¡Brain puede incluso ayudarte a perfeccionar tus indicaciones y crear resultados más definidos!

VI. Marca e identidad

A continuación te mostramos algunas indicaciones de IA que puedes utilizar para imágenes relacionadas con la marca y la identidad:

Materiales de branding: Crea materiales visuales de branding, como tarjetas y membretes, utilizando el logotipo y la combinación de color de [nombre de la marca]. Asegúrate de que todo sea coherente y refleje la identidad de la marca, con elementos como [por ejemplo, líneas limpias, fuentes profesionales]. Diseño de envases: Diseña conceptos de envases para [tipo de producto], utilizando materiales ecológicos como [por ejemplo, papel reciclado, plástico biodegradable] y elementos de diseño modernos que reflejen [el estilo de la marca]. Maquetas de productos: Crea maquetas de productos de marca, como camisetas o tazas, que funcionen como portadores del logotipo de [nombre de la marca] y que muestren cómo se verían tus productos en la vida real.

a través de Stable Diffusion

Diseño de stand para eventos: Diseña imágenes para un stand de eventos con la función de exponer productos de [nombre de la marca]. Incluye tiras, configuraciones expositivas y elementos como [por ejemplo, accesorios de la marca] para representar la marca de forma eficaz.

VII. Tipografía y diseño gráfico

Aquí tienes algunas indicaciones que te ayudarán a utilizar la IA para el diseño gráfico y la tipografía:

Diseños tipográficos experimentales: Crea un diseño tipográfico atrevido y futurista con la función de letras superpuestas y de gran tamaño en [combinación de color]. Integra patrones geométricos y figuras abstractas como complementos visuales, asegurando un flujo dinámico de los elementos del texto. Ilustraciones con texto integrado: Diseña una pieza tipográfica en la que las letras formen parte de una ilustración, como [tema de ejemplo]. Utiliza [estilo específico] para combinar a la perfección el texto y las imágenes. Diseño de póster: Genera un póster de diseño gráfico [estilo] centrado en una tipografía limpia y un espacio negativo llamativo. Utiliza un estilo de fuente sencillo con [paleta de color específica] para enfatizar la claridad y el impacto. Patrones tipográficos: Diseña un patrón repetitivo compuesto íntegramente por tipografía, en el que las letras se distorsionan, rotan o abstraen para crear motivos decorativos. Elige [tema] y una paleta de color armoniosa para conseguir un diseño coherente.

A través de Adobe Firefly.

Fusión de tipografía y fotografía: Diseña una imagen en la que la tipografía se integre en una fotografía, como palabras que formulen un [monumento u objeto]. Asegúrate de que las letras imiten la textura y la iluminación de la foto para lograr una mezcla perfecta.

VIII. Imágenes de marketing

A continuación, te mostramos algunas indicaciones de imágenes generadas por IA para marketing:

Estilo infográfico para redes sociales: Crea una infografía colorida que destaque las ventajas de [servicio/producto]. Utiliza iconos como [ejemplo de iconos] y texto breve para que resulte visualmente atractiva y fácil de entender. Cronómetro de cuenta atrás para redes sociales: Crea un gráfico de cuenta atrás para la próxima venta de [producto]. Utiliza elementos dinámicos como relojes o cronómetros, acompañados de frases como «[nombre de la venta]» o «[detalles de la cuenta atrás]» para generar expectación. Encabezado para marketing por correo electrónico: Diseña un encabezado limpio y atractivo para tu boletín informativo por correo electrónico, que funcione como función de [tema o producto], con tu logotipo a un lado y un fondo sencillo de [color/textura]. Tira de promoción: Crea un banner para la campaña de correo electrónico de [producto] con el fin de promocionar el descuento en [producto/servicio]. Utiliza una tipografía llamativa que destaque el [porcentaje de descuento] y colores vivos para llamar la atención. Botón de llamada a la acción: Diseña un botón llamativo y brillante para una llamada a la acción. El texto debe decir «[frase de acción]» en negrita y color para animar a hacer clic.

a través de Stable Diffusion

Imágenes de la página de destino: Diseña imágenes para la página de destino de [nombre del sitio web] que destaquen las funciones clave de [producto/servicio]. Utiliza iconos y texto breve como «[Función 1], [Función 2], [Función 3]» para que sean sencillos y llamativos. Ilustraciones personalizadas: Desarrolla ilustraciones únicas para [nombre del sitio web] que representen [los valores fundamentales de tu marca], con fondos relevantes que se ajusten al mensaje, como [por ejemplo, el horizonte de la ciudad, motivos inspirados en la naturaleza]. Imagen de anuncio publicitario: Diseña un anuncio publicitario con la función [tipo de producto] sobre un fondo limpio. Utiliza texto en negrita como «[ventaja clave del producto]» y color llamativo como [naranja brillante, azul, etc.] para que destaque. Miniatura de vídeo: Genera una miniatura llamativa para tu anuncio de vídeo sobre [servicio/producto]. Utiliza imágenes atractivas, como [por ejemplo, el producto en acción, texto animado] y superposiciones de texto para llamar la atención. Folleto promocional: Crea un folleto atractivo para promocionar tu evento o venta. Incluye imágenes de [productos con función] y todos los detalles clave del evento, como [fecha y ubicación del evento], en un formato claro y fácil de leer. Infografía de estudio de caso: Crea una infografía que resuma las conclusiones clave de un estudio de caso sobre [tema o producto], para que sea fácil de entender visualmente. Imágenes para libros blancos: Diseña gráficos para un libro blanco sobre [tema], desglosando ideas complejas en elementos visuales sencillos para facilitar su comprensión.

IX. Marketing de eventos

A continuación, te mostramos algunas indicaciones de generadores de imágenes con IA para el marketing de eventos:

Banner para conferencias: Diseña imágenes para tiras de conferencias que promuevan sesiones sobre temas relacionados con [sector o materia] para que destaquen. Gráfico de invitación a un evento: Crea un gráfico de invitación para tu evento en el que se muestren claramente la fecha, la hora, la ubicación y los detalles de confirmación de asistencia con un diseño atractivo.

A través de Adobe Firefly.

Carteles de reconocimiento de patrocinadores: Diseña carteles que reconozcan a los patrocinadores de tu evento, incorporando sus logotipos y elementos de marca en un diseño limpio y profesional. Diseño de fondo para fotomatón: Crea un divertido diseño de fondo para el fotomatón de tu evento, incorporando la temática del mismo y dejando espacio para tu logotipo. Gráfico resumen posterior al evento: Diseña gráficos que resuman los aspectos más destacados de tu evento, incluyendo citas clave, opiniones de los ponentes y testimonios de los asistentes.

Genera recursos de marketing fácilmente con ClickUp Brain.

🔍 ¿Sabías que... el 71 % de las imágenes con uso compartido en las redes sociales en Estados Unidos son generadas por IA. La cifra es aún mayor en Canadá y la región APAC, donde alcanza el 77 %, mientras que en Europa es del 68 %.

Antes de aprender a escribir una indicación de imagen con IA, familiaricémonos con las herramientas generadoras de arte con IA.

Aquí tienes algunas que puedes utilizar: DALL. E 3: Integrado con ChatGPT, ofrece una experiencia fluida para crear indicaciones y generarlas. Midjourney: Reconocido por sus resultados artísticos, Midjourney genera imágenes que a menudo se asemejan a ilustraciones profesionales y arte conceptual. Stable Diffusion: adecuada para desarrolladores y creadores por su flexibilidad y personalización, es una herramienta de IA de código abierto que se utiliza para el ajuste fino. Adobe Firefly: integrado en Adobe Creative Suite, Firefly es ideal para profesionales del marketing y diseñadores que trabajan en contenido pulido.

Las herramientas adecuadas simplifican este proceso, haciendo que la creación de indicaciones sea más intuitiva y eficiente.

Las herramientas de ingeniería de indicaciones, como ChatGPT, pueden ayudarte a perfeccionar y generar ideas creativas, mientras que plataformas como Canva permiten ajustar los conceptos generados.

Pero hay algo mejor ahí fuera.

ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, te permite generar indicaciones únicas basadas en parámetros definidos por el usuario, como el estilo artístico, el tema y las preferencias de color.

ClickUp Brain

Las indicaciones de IA son mucho más fáciles con ClickUp Brain.

A diferencia de las herramientas genéricas de IA, ClickUp Brain entiende el contexto de tu trabajo, por lo que no tendrás que pensar demasiado en las indicaciones ni utilizar instrucciones complicadas.

¡Entrega tu kit de marca y deja que la IA se ponga a hacer trabajo!

Ya sea para resumir reuniones, generar contenido o automatizar tareas rutinarias, solo tienes que escribir lo que necesitas en lenguaje sencillo y ClickUp Brain te ofrecerá resultados inteligentes y relevantes. Elimina las conjeturas de las indicaciones de IA, lo que lo hace accesible y potente para todos los miembros de tu equipo.

Además, te ayuda a crear indicaciones precisas y eficaces para conseguir los resultados deseados. Esta función es especialmente útil para aquellos que tienen dificultades para traducir ideas abstractas en descripciones prácticas.

ClickUp también ofrece funciones de gestión de tareas y de proyectos. Proporciona todo lo que necesita tu flujo de trabajo de diseño, desde plantillas de lluvia de ideas e es hasta herramientas de colaboración eficaces.

Veamos algunas de sus funciones que puedes utilizar para tus necesidades artísticas y gráficas. 📃

Tareas de ClickUp

Optimice su flujo de trabajo de diseño con tareas de ClickUp.

ClickUp Tasks simplifica tu flujo de trabajo creativo, permitiéndote crear imágenes atractivas sin perder la organización. Divide tu cronograma de diseño en tareas más pequeñas y manejables.

Cada tarea recoge detalles como descripciones de proyectos, plazos y niveles de prioridad para ayudarte a mantenerte al día.

Instancia, al generar ideas para imágenes creadas por IA, puedes crear tareas para lista de conceptos de estilos específicos, como tipografía, arte conceptual o diseño gráfico. Añade prioridades claras para abordar primero los proyectos más urgentes.

Pizarras blancas de ClickUp

Correlaciona visualmente tus proyectos y colabora con tu equipo en tiempo real con ClickUp Pizarra.

Las pizarras blancas de ClickUp son una forma estupenda de crear un tablero de ideas, intercambiar opiniones y planear ideas de indicaciones de IA, ya que ofrecen un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Puedes plasmar visualmente tus pensamientos utilizando diversas herramientas creativas, como notas adhesivas, mapas mentales y diagramas de flujo, para organizar y perfeccionar tus ideas.

Gracias a sus capacidades de colaboración en tiempo real, varios miembros del equipo pueden añadir y realizar edición de ideas simultáneamente, dejar comentarios y ampliar las sugerencias de los demás. Esto garantiza que todas las aportaciones se recojan de forma eficiente.

Por instancia, si estás planificando una serie de arte surrealista, puedes crear secciones para temas como «paisajes oníricos», «híbridos entre naturaleza y tecnología» y «figuras abstractas».

🧠 Dato curioso: La obra de arte generada por IA más cara se vendió por 432 000 dólares. Se conoce como Retrato de Edmond de Belamy y muestra el retrato de una persona imaginaria creada por una IA llamada Red Adversarial Generativa. Fue creada por miembros del colectivo artístico francés «Obvious Art».

ClickUp Documento

Crea una base de datos centralizada de indicaciones de imágenes generadas por IA dentro de ClickUp Documento.

ClickUp Doc es una herramienta excelente para crear y almacenar un repositorio centralizado de indicaciones de arte con IA para organizar y acceder a tus ideas creativas en un solo lugar.

Los equipos pueden colaborar a la perfección, creando, realizando edición y perfeccionando indicaciones para diversas tareas artísticas y de diseño.

Puede organizar estas indicaciones en páginas, carpetas o espacios anidados según categorías, como «Creación de arte con IA», «Fotografía de productos» o «Gráficos para redes sociales». Además, se conecta a la perfección con Tareas y Pizarra para mantener toda su información centralizada.

Chatear de ClickUp

Obtén comentarios de tu equipo e idea cambios con ellos mediante ClickUp Chat.

ClickUp Chat ofrece sólidas herramientas de colaboración para fomentar la comunicación y el intercambio de opiniones entre el equipo en tiempo real. Puedes utilizar Chat para debatir ideas, compartir conocimientos o criticar el trabajo de los demás cuando trabajes en proyectos artísticos.

También puedes configurar canales específicos para proyectos concretos o integrarlos con Tasks y Docs, lo que permite a todos participar en debates y acceder directamente a las indicaciones y recursos pertinentes.

Utiliza ClickUp Assign Comments para etiquetar a partes interesadas específicas y solicitarles comentarios.

Además, ClickUp Assign Comments mejora el proceso de retroalimentación al convertir los comentarios en tareas prácticas. Por instancia, durante una revisión de diseño, puedes etiquetar directamente al diseñador para que ajuste el diseño.

Les enviará una alerta al instante para una clara cuenta.

Buenas prácticas y consejos para perfeccionar tus indicaciones

Crear indicaciones eficaces para la generación de imágenes con IA es fundamental para lograr los resultados visuales deseados.

A continuación te ofrecemos algunas estrategias clave para mejorar tus indicaciones: Estilo y ambiente: los adjetivos son una forma estupenda de transmitir el ambiente o la estética que deseas. Si buscas un estilo moderno y limpio, puedes especificar: «Crea un diseño minimalista con líneas nítidas y una paleta de color neutros». Referencias artísticas: Haz referencia a artistas o movimientos famosos. Por ejemplo, pide «una imagen impresionista» o «que recuerde a la obra abstracta de Picasso». Equilibra la longitud y los detalles: una buena indicación debe ser detallada, pero no debe sobrecargar al generador de imágenes. Para conceptos sencillos, 5-7 palabras funcionan bien, mientras que las indicaciones complejas pueden requerir un poco más de explicación. Perfecciona mediante la iteración: si la IA no capta tu visión al primer intento, ajusta tu indicación y vuelve a intentarlo. Pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia, y llevar un registro de las indicaciones de intento correcto ayuda a mejorar los resultados futuros. Experimenta con variaciones: prueba a modificar los adjetivos o añadir nuevos elementos para explorar diferentes resultados. Experimentar con diferentes expresiones o detalles te ayudará a descubrir nuevas interpretaciones visuales y a acercarte al resultado perfecto.

Convierte tus ideas en imágenes impresionantes con ClickUp

Con más de 50 indicaciones de imágenes generadas por IA en tu kit de herramientas de esta entrada del blog, las posibilidades de crear imágenes impresionantes son infinitas. Desde fotografía de productos hasta publicaciones atractivas en redes sociales, la IA puede llevar tu proceso creativo a nuevas cotas.

Pero, aunque la IA proporciona una inspiración infinita, mantener tus proyectos creativos organizados y en seguimiento es clave para el intento correcto. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

ClickUp organiza tus tareas, establece plazos y colabora sin esfuerzo, asegurando que tus ideas no se queden solo en conceptos, sino que cobren vida de la manera más eficiente posible.

¿Quieres mejorar tus imágenes generadas por IA y tus proyectos artísticos? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅