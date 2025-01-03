Los 11 mejores gestores de archivos para Android en 2025

Cada tres años, compras un teléfono nuevo, lleno de esperanza y promesas. ¿Tu plan? Esta vez, harás copias de seguridad periódicas de tus fotos, limpiarás el almacenamiento y organizarás tus archivos para poder encontrar las cosas a tiempo.

Tres meses después, la realidad te golpea: has consumido el 70 % de tu almacenamiento interno y te preguntas frenéticamente: «¿Dónde diablos está ese PDF?».

¿Te suena familiar? No te preocupes, nos pasa a todos.

Lo que necesitas no es cualquier gestor de archivos que simplemente te permita la ubicación de tus archivos. Olvídate de los básicos que solo te permiten crear, copiar, mover y renombrar archivos.

Necesitas un gestor de archivos inteligente diseñado para facilitar la gestión de archivos, uno que no se limite a meter los archivos en carpetas, sino que te ayude a organizarlos como tú quieras.

Imagina una herramienta que pueda buscar entre el desorden y encontrar tus documentos aunque hayas olvidado sus títulos. ¿Funciones adicionales? También puede cifrar archivos y subirlos a servicios de almacenamiento en la nube para un uso compartido de archivos sin problemas.

En este artículo, compartiremos una lista de herramientas que pueden hacer todo lo anterior y mucho más. Exploremos los 11 mejores gestores de archivos para Android que puedes utilizar para organizar y compartir tus archivos.

¿Qué debes buscar en los gestores de archivos para Android?

Elegir la aplicación de gestión de archivos para Android adecuada no tiene por qué ser un proceso largo. Aquí tienes una práctica lista de control de funciones que debes tener en cuenta:

Interfaz intuitiva : busca un diseño limpio con una navegación sencilla y la función de arrastrar y soltar para disfrutar de una mejor experiencia de usuario.

Operaciones de archivo completas : asegúrate de que la herramienta tenga compatibilidad con acciones como copiar, mover, eliminar, renombrar, marcadores y comprimir archivos (por ejemplo, ZIP, RAR).

Integración con la nube y la red : opta por gestores que se conecten a la perfección con el almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox) y las ubicaciones de red (SMB, FTP).

Funcionalidad de búsqueda avanzada : utilice herramientas con filtros por tipo de archivo, tamaño o fecha y funciones como OCR para realizar la ubicación del contenido dentro de imágenes o documentos escaneados.

Potentes funciones de seguridad : elige aplicaciones con cifrado, carpetas protegidas con contraseña y opciones de uso compartido seguro para archivos confidenciales.

Acceso root : para usuarios avanzados, realiza la selección de administradores que permitan modificar los archivos del sistema y los datos de las aplicaciones para tener un mayor control.

Funciones multimedia integradas : busca visores o reproductores integrados para imágenes, vídeos y documentos para evitar tener que cambiar de aplicación.

Opciones personalizables: elige herramientas con temas, diseños y atajos para personalizar la interfaz según tus preferencias.

Los 11 mejores gestores de archivos para Android

1. ClickUp (ideal para la organización centralizada de archivos y la colaboración)

ClickUp realmente pone la gestión en el gestor de archivos.

A diferencia de los gestores de archivos típicos, en los que encontrar documentos parece una tarea tediosa, ClickUp te garantiza que siempre sabrás dónde está todo.

Imagina que cada día te surgen un montón de ideas de empresa, pero tus documentos están dispersos en carpetas aleatorias. Con el tiempo, pierden contexto o desaparecen en el vacío.

ClickUp soluciona esto con su jerarquía de proyectos, que asigna a cada archivo una ubicación clara. Empieza con entornos de trabajo para categorías de clasificación amplias, como «Trabajo» o «Personal», y luego añade espacios para proyectos como «Marketing» o «Trabajo con clientes».

Mantén todo organizado con la panorámica de listas de ClickUp. Añade contexto a tus archivos y documentos utilizando la panorámica de la lista de ClickUp.

Profundiza aún más con las carpetas para subcategorías. Todo está perfectamente estructurado, por lo que podrás ver fácilmente el panorama general sin perder de vista los detalles.

Además, si hablamos de contexto, ClickUp Docs hace un trabajo increíble. En primer lugar, puedes almacenar cualquier cosa, desde wikis de la empresa hasta contratos de clientes, en Docs. A continuación, puedes conectar estos documentos a los flujos de trabajo, asegurándote de que la persona asignada comprenda perfectamente sus tareas.

Conecta tus documentos de ClickUp con los flujos de trabajo para proporcionar más contexto a las tareas.

Encontrar archivos es igual de sencillo. La búsqueda conectada de ClickUp te permite localizar cualquier cosa al instante, ya sea en ClickUp, en una aplicación conectada o en tu unidad local.

ClickUp te permite conectar tus aplicaciones favoritas y buscar cualquier archivo con palabras clave sencillas a través de la búsqueda conectada.

La función de extracción de tareas de ClickUp Brain mejora la funcionalidad de búsqueda. Escanea grandes cantidades de datos de proyectos, incluidos correos electrónicos, documentos y conversaciones. El asistente de IA identifica automáticamente las tareas clave, los plazos y las dependencias con entradas sencillas, como los detalles de tu proyecto, y crea una lista de tareas perfectamente organizada, priorizando lo más importante.

🍪 Bonificación: ClickUp también se integra con tus aplicaciones favoritas (Google Drive, Dropbox y muchas otras), por lo que no tendrás que saltar de una aplicación a otra para encontrar lo que necesitas.

Las mejores funciones de ClickUp

Estructura jerárquica : utiliza la exclusiva jerarquía de proyectos de ClickUp para organizar entornos de trabajo, espacios, carpetas y listas, lo que facilita la ubicación y gestión de archivos sin perder de vista el panorama general.

Vista Lista : filtra y busca tareas o archivos específicos según criterios como plazos, prioridades o tipos de archivo para obtener una panorámica clara de tu entorno de trabajo.

Colores personalizados : personaliza los colores de las listas y carpetas para distinguir visualmente los proyectos o indicar estados, lo que te ayudará a identificar las áreas de trabajo de un vistazo.

Etiquetas y rótulos : clasifique los archivos con etiquetas y rótulos según el tipo de documento, la prioridad o la fase del proyecto, lo que mejora la búsqueda y la organización.

ClickUp Docs : almacena todos los documentos de la empresa en un solo lugar y realiza la conexión directa con los flujos de trabajo.

ClickUp Brain : Analiza correos electrónicos, documentos y conversaciones mediante IA para identificar tareas, plazos y dependencias, generando automáticamente una lista de tareas priorizadas para ahorrar tiempo.

Búsqueda conectada : busca archivos en ClickUp, aplicaciones conectadas o tu unidad local con comandos personalizados, todo ello accesible desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo.

Varias vistas : elige entre varias : elige entre varias vistas de ClickUp , como vista Lista, Kanban o vista Todo, para organizar y visualizar los archivos según tus preferencias.

Plantillas listas para usar: utilice plantillas como : utilice plantillas como la plantilla de estructura de carpetas para la gestión de proyectos de ClickUp para configurar flujos de trabajo coherentes, realizar el seguimiento del progreso y aumentar la responsabilidad del equipo.

Limitaciones de ClickUp

Debido a su amplia gama de funciones, a los nuevos usuarios les puede resultar algo difícil navegar al principio.

Algunas funciones avanzadas, como las personalizaciones detalladas y las integraciones, no están totalmente disponibles en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

2. Total Commander (el mejor para operaciones avanzadas con archivos y compatibilidad con FTP)

a través de Google Play

Total Commander es un gestor de archivos gratuito que combina el cifrado de archivos, una interfaz sencilla y una herramienta ZIP integrada para crear una experiencia de gestión de archivos Android que va más allá de la navegación básica.

Ya sea para comparar archivos, gestionar servidores FTP o comprimir y descomprimir archivos, Total Commander te garantiza un control total sobre tus archivos y te ayuda al uso compartido seguro de ellos en diferentes formatos.

Las mejores funciones de Total Commander

Proteja sus datos con codificación y descodificación en formatos XXE, UUE y MIME, además de dividir y combinar archivos de gran tamaño.

Disfruta de un diseño fácil de usar, disponible en versiones de 32 y 64 bits, que ofrece acceso directo al vecindario de red.

Accede a un cliente FTP integrado compatible con la mayoría de servidores FTP y mainframes, lo que permite transferir archivos de forma remota con facilidad.

Maneja archivos ZIP con tecnología ZLIB y ofrece compatibilidad con formatos de descompresión como ARJ, ZIP y GZ.

Copia archivos directamente entre archivos comprimidos, optimizando la gestión de archivos en dispositivos Android.

Limitaciones de Total Commander

Requiere soluciones alternativas para escribir en tarjetas SD, especialmente para los usuarios de Android KitKat.

No se pueden copiar archivos en segundo plano, lo que requiere una supervisión activa durante las transferencias.

Se basa en bibliotecas OLE2 para la función de arrastrar y soltar y otras funciones avanzadas.

La versión de 16 bits no ofrece compatibilidad con la función de arrastrar y soltar.

No tiene compatibilidad con caracteres ASCII altos, lo que afecta a los idiomas con acentos o símbolos especiales.

Precios de Total Commander

Free

Valoraciones y reseñas de Total Commander

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

3. X Plore File Manager (el mejor para la navegación de archivos en doble panel y el uso compartido fluido)

a través de Google Play

X-Plore File Manager aporta una nueva perspectiva al software para el uso compartido de archivos en Android con su diseño de doble panel, que reduce el tiempo necesario para copiar, mover y compartir archivos en un dispositivo Android.

Tanto si realizas el uso compartido de archivos a través de Wi-Fi, accedes al almacenamiento en la nube o gestionas unidades USB, X-Plore ofrece un conjunto de herramientas para gestionar y compartir tus archivos. Algunas de sus funciones más destacadas son la compatibilidad con subtítulos para archivos multimedia y una herramienta de papelera de reciclaje integrada que te ayuda a recuperar archivos borrados accidentalmente.

Las mejores funciones de X Plore File Manager

Toma dos carpetas y ve su vista, lo que facilita copiar y mover archivos entre ellas.

Accede sin esfuerzo a dispositivos externos como unidades USB o dispositivos de almacenamiento.

Comparte archivos a través de una red Wi-Fi compartida sin la molestia de los cables.

Reproduce vídeos con subtítulos directamente en la app, con compatibilidad para ver imágenes y otros tipos de archivos.

Restaure fácilmente los archivos borrados accidentalmente utilizando la papelera de reciclaje integrada.

📌 Ejemplo: Un fotógrafo de vida salvaje que regresa de un viaje al Serengeti utiliza el gestor de archivos integrado de X-Plore para clasificar cientos de imágenes RAW de su tarjeta SD en su dispositivo Android. Utilizando el diseño de doble panel, transfiere los archivos seleccionados directamente a carpetas categorizadas como «Leones», «Elefantes» y «Paisajes». La función de papelera de reciclaje garantiza que cualquier eliminación accidental se pueda restaurar fácilmente, mientras que el reproductor de vídeo integrado le ayuda a previsualizar y recortar clips sin salir de la app.

Limitaciones de X Plore File Manager

Los archivos eliminados del almacenamiento en la nube no siempre se pueden recuperar, por lo que los usuarios deben proceder con cuidado.

Los dispositivos con Android 14+ informan de dificultades para distinguir las estructuras de carpetas.

Han surgido informes de incidencias, como que los archivos APK están ocultos de forma predeterminada en ciertas versiones.

Problemas para establecer la conexión a Google Drive y servidores FTP debido a indicaciones de inicio de sesión recurrentes.

Android 13+ requiere permisos para cada subcarpeta, lo que provoca retrasos.

Precios de X Plore File Manager

Free

Valoración y opiniones de X Plore File Manager

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Archivos (ideal para la organización sencilla de archivos y la gestión del almacenamiento)

a través de Google Files

Files es la respuesta de Google a un software capaz de organizar archivos en Android.

Además de organizar archivos y carpetas, Files ofrece una solución integrada para borrar la caché, eliminar archivos duplicados y recuperar espacio de almacenamiento, todo ello sin necesidad de realizar compras dentro de la aplicación.

Con su diseño intuitivo y sus prácticas funciones, Files es muy útil para los usuarios que buscan una forma cómoda de gestionar sus archivos en sus dispositivos Android.

Las mejores funciones de Files

Gestiona y realiza la vista de dos carpetas simultáneamente para una navegación fluida sin tener que cambiar constantemente.

Crea y extrae archivos ZIP, RAR y 7z, con integración incorporada para Google Drive, OneDrive e iCloud.

Previsualiza fotos, documentos y vídeos sin abrirlos, ahorrando tiempo durante la gestión de archivos.

Utiliza los hash de la ventana de propiedades para identificar y comparar archivos con precisión.

Navega fácilmente por sistemas de archivos extensos con la vista en columnas, independientemente de la profundidad o el tamaño de los directorios.

Límites de los archivos

Algunos archivos o carpetas pueden requerir permisos específicos de la cuenta, lo que complica el acceso.

Los permisos para la compatibilidad con múltiples ventanas a menudo deben actualizarse manualmente después de las actualizaciones del sistema.

Requiere una clasificación manual de los archivos duplicados o no autorizados, lo que puede llevar mucho tiempo.

Los duplicados en el almacenamiento de archivos pueden provocar un desperdicio de memoria y una pérdida de eficiencia.

Más adecuadas para tareas de gestión de archivos a pequeña escala, lo que las hace menos idóneas para operaciones a gran escala.

💡 Consejo profesional: elimina los archivos duplicados con regularidad para liberar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento de tu dispositivo.

Precios de Files

Free

Valoraciones y reseñas de archivos

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

5. Amaze File Manager (el mejor para una gestión segura y eficiente del espacio de archivos)

a través de Google Play

Con su base de código abierto, Amaze File Manager garantiza la transparencia y el control del usuario, al tiempo que proporciona potentes herramientas de gestión de archivos.

Esta herramienta está diseñada para usuarios que dan prioridad al espacio y la seguridad en sus dispositivos Android, ya sea protegiendo la privacidad con cifrado AES o accediendo fácilmente a los detalles de almacenamiento.

Las mejores funciones de Amaze File Manager

Gestiona y desarrolla archivos almacenados en plataformas de nube con un complemento opcional.

Crea servidores FTP o realiza conexiones con clientes FTP externos para realizar transferencias de archivos sin problemas.

Accede a la función del explorador raíz con un visor de bases de datos SQLite integrado para operaciones avanzadas con archivos.

Protege tus archivos con cifrado AES, respaldado por seguridad mediante huella dactilar o contraseña, según las preferencias del usuario.

Obtenga estadísticas detalladas de almacenamiento para la memoria interna y externa de un vistazo.

📌 Ejemplo: Un consultor jurídico autónomo que trabaja desde casa confía en Amaze File Manager para gestionar archivos confidenciales de casos. Utiliza la función de cifrado AES para proteger con contraseña los documentos sensibles antes del uso compartido con los clientes a través de una plataforma segura en la nube. Con la información sobre el almacenamiento, supervisa la memoria disponible para asegurarse de que siempre hay espacio para nuevos casos.

Limitaciones de Amaze File Manager

Los dispositivos KitKat pueden tener dificultades para realizar operaciones básicas en el almacenamiento externo, incluidas las tarjetas SD.

Para acceder a las carpetas principales es necesario desplazarse mucho, especialmente en el caso de los nombres de carpeta largos.

Algunos dispositivos Android pueden complicar los ajustes de Amaze File Manager como gestor de archivos predeterminado.

Los usuarios no pueden desactivar las animaciones, lo que a algunos les resulta incómodo.

Pulsar el icono de opciones en la vista Lista puede resultar difícil debido a su ubicación.

Precios de Amaze File Manager

Free

Valoración y opiniones de Amaze File Manager

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

6. ES File Explorer (el mejor para transferencias de archivos e integración en la nube)

a través de Google Play

Imagina transferir archivos entre tu dispositivo y la nube: puede parecer un proceso largo y engorroso.

Diseñado por ES Global, ES File Explorer simplifica este proceso y garantiza un movimiento fluido de archivos en ambas direcciones. Tanto si accedes al almacenamiento en la nube, gestionas archivos locales o reproduces archivos multimedia directamente en la app, ES File Explorer es una opción muy práctica para que los usuarios de Android gestionen sus archivos.

Las mejores funciones de ES File Explorer

Explora, mueve, elimina, renombra y organiza archivos con facilidad.

Reproduce archivos de audio y vídeo directamente en la app, ahorrando tiempo en la revisión de archivos multimedia.

Accede y gestiona archivos del sistema con capacidades avanzadas a nivel de root.

Instala y desinstala aplicaciones sin esfuerzo, con funciones para limpiar las aplicaciones que no utilizas.

Comprima y descomprima carpetas para el almacenamiento y el uso compartido de archivos de forma eficiente.

Limitaciones de ES File Explorer

Los usuarios deben asegurarse de instalar una versión segura y fiable de la app debido a las controversias relacionadas con la privacidad que han surgido en el pasado.

Precios de ES File Explorer

Free

ES Pro : 6,99 $ al mes.

ES eliminar anuncios: 1,99 $.

Valoración y opiniones de ES File Explorer

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

7. Solid Explorer (el mejor para el cifrado de seguridad de archivos y el acceso a nivel de root)

a través de Solid Explorer

El punto fuerte de Solid Explorer reside en la combinación de un diseño elegante y temas personalizables con funciones de acceso de nivel raíz.

Con su diseño de doble panel, gestionar archivos locales y en la nube al mismo tiempo es muy fácil. Añádele cifrado avanzado, compatibilidad con archivos comprimidos y la posibilidad de acceder a archivos a nivel del sistema, y tendrás una herramienta que realmente hace honor a su nombre.

Las mejores funciones de Solid Explorer

Protege tus archivos con contraseñas o cifrado basado en huellas dactilares para mayor seguridad.

Localiza rápidamente los archivos con la eficaz función de índice de la aplicación.

Conecta tu dispositivo Android a un PC a través de un servidor FTP para acceder fácilmente a los archivos locales.

Personaliza la interfaz de la aplicación con temas personalizables para disfrutar de una experiencia a tu medida.

Gestiona archivos ZIP, 7ZIP y RAR sin esfuerzo para optimizar la compresión y extracción de archivos.

💡 Consejo profesional: habilita el cifrado de archivos para documentos confidenciales a fin de garantizar su seguridad, especialmente en el uso compartido de archivos.

Limitaciones de Solid Explorer

Permite el acceso de terceros a los datos del usuario con su consentimiento, lo que plantea cuestiones relacionadas con la privacidad.

Carece de una herramienta específica para analizar el almacenamiento, aunque el seguimiento del uso del espacio se puede realizar en el cajón de aplicaciones.

Precios de Solid Explorer

Free

Versión de pago: 5,99 $.

Reseña de Solid Explorer

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

8. FX File Explorer (el mejor para la gestión de archivos multitarea y compatible con medios)

a través de Google Play

FX File Explorer está dedicado a los usuarios de Android que valoran la flexibilidad y una interfaz limpia.

Esta popular aplicación de gestión de archivos para Android ofrece un módulo básico gratis y complementos de pago, por lo que solo pagas por lo que utilizas.

Diseñadas tanto para teléfonos como para tabletas, ofrecen modo de vista dual, integración con almacenamiento en la nube y cifrado avanzado para mantener tus archivos y archivos multimedia organizados y seguros.

Las mejores funciones de FX File Explorer

Vista y gestión de dos carpetas simultáneamente, mejorando la multitarea.

Utiliza gestos de deslizamiento para la selección y aumenta la eficiencia con una interfaz de usuario de Material Design.

Integrate con servicios en la nube como Dropbox, Google Drive y SugarSync.

Protege tus archivos con cifrado AES-256/AES-128 y ofrece compatibilidad con archivos zip cifrados.

Simplifica la exploración de archivos multimedia ordenándolos por artista, álbum o lista de reproducción.

Limitaciones de FX File Explorer

No puedo abrir los archivos APK descargados de Google Play Store.

Requiere permisos de ubicación aproximada para Android 8.0 y versiones posteriores, lo que plantea problemas de usabilidad.

Los usuarios pueden experimentar problemas al establecer la conexión a Google Drive.

Precios de FX File Explorer

Modelo principal : Gratis

Complementos: Depende de las funciones.

Reseñas de FX File Explorer

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

9. Astro File Manager (el mejor para clasificar archivos, realizar copias de seguridad y sincronizar en la nube fácilmente)

a través de Google Play

Astro File Manager es una herramienta todo en uno para organizar, transferir y hacer copias de seguridad de los archivos de tu dispositivo Android.

Ya sea que administres archivos en el almacenamiento interno, tarjetas SD o servicios en la nube, la capacidad de Astro para ordenar y categorizar archivos significa que ya no tendrás que desplazarte sin fin para encontrar lo que necesitas. También cuenta con un útil almacenamiento en la nube y local que te permite administrar el contenido en ambas ubicaciones.

Las mejores funciones de Astro File Manager

Mueve, copia, renombra y realiza el uso compartido de archivos sin problemas entre el almacenamiento interno, las tarjetas SD y los servicios en la nube.

Organiza tus archivos sin esfuerzo para acceder a ellos rápidamente y con la mínima molestia.

Gestiona el contenido en plataformas en la nube y en el almacenamiento local, garantizando la flexibilidad.

Limitaciones de Astro File Manager

Carece de función de cortar y puede presentar fallos de rendimiento en determinados dispositivos.

Oculta las extensiones de los archivos, lo que hace que la navegación sea menos intuitiva para algunos usuarios.

Precios de Astro File Manager

Free

Reseñas de Astro File Manager

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

10. MiXplorer Silver (el mejor para complementos avanzados y uso compartido de archivos)

a través de MiXplorer

MiXplorer es un software de gestión de archivos para Android con numerosas funciones que permite a los usuarios mover, hacer copias de seguridad, renombrar, realizar el uso compartido y comprimir archivos, incluidos los que tienen formatos específicos de MiXplorer o formatos de archivo estándar.

Los complementos adicionales, como Archiver, Image, Tagger y PDF, son opciones de pago para el desarrollo de aplicaciones.

Las mejores funciones de MiXplorer Silver

Disfruta de pestañas ilimitadas y compatibilidad con doble panel en modo horizontal, con la función de arrastrar y soltar para la creación de tareas.

Personaliza las vistas para carpetas individuales y ordena los archivos sin esfuerzo.

Personaliza los marcadores según los tipos de archivo, lo que garantiza un acceso rápido a los archivos que utilizas con más frecuencia.

📌 Ejemplo: un analista de datos que revisa informes, hojas de cálculo y bases de datos en múltiples formatos puede utilizar la función de navegación por pestañas de MiXplorer para abrir varios directorios simultáneamente. La aplicación también le ayuda a arrastrar y soltar archivos en las carpetas pertinentes y comprime los datos archivados en archivos ZIP cifrados para realizar un uso compartido seguro.

Limitaciones de MiXplorer Silver

Aunque hay numerosos complementos disponibles, solo unos pocos son útiles para tareas de red local.

La versión de pago ofrece principalmente soporte para el desarrollo, más que para desbloquear funciones exclusivas.

Precio de MiXplorer Silver

Free

De pago: 5,99 $.

Reseñas de MiXplorer Silver

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Root Explorer (ideal para usuarios root que gestionan archivos y permisos del sistema)

a través de Root Explorer

Root Explorer es la opción ideal para los usuarios de Android que necesitan acceso completo al sistema de archivos de su dispositivo, incluida la carpeta de datos ocultos.

Root Explorer permite a los usuarios root profundizar en los archivos del sistema, gestionar permisos y realizar tareas avanzadas que los gestores de archivos normales no pueden manejar. Con compatibilidad en la nube y múltiples pestañas, equilibra potencia y comodidad, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los usuarios expertos en tecnología que exigen un mayor control sobre sus dispositivos.

📌 Ejemplo: Un desarrollador de Android que soluciona un problema en una aplicación necesita acceder a archivos del sistema que normalmente están ocultos. Con Root Explorer, puede acceder a la carpeta de datos, modificar los permisos de archivos específicos y crear marcadores para los directorios que utiliza con frecuencia para acceder a ellos fácilmente. La compatibilidad con varias pestañas le permite cambiar entre registros, carpetas del sistema y Dropbox para una depuración fluida.

Las mejores funciones de Root Explorer

Gestiona varias pestañas simultáneamente y aprovecha la compatibilidad con la nube gracias a la integración con Google Drive y Dropbox.

Modifica fácilmente los permisos de los archivos con solo mantener pulsado el archivo deseado.

Crea marcadores para acceder rápidamente y comparte archivos sin esfuerzo por correo electrónico o Bluetooth.

Limitaciones de Root Explorer

Rootear un dispositivo anula su garantía, lo que disuade a algunos usuarios de utilizar Root Explorer.

Los dispositivos rooteados pueden perder el acceso a ciertas aplicaciones de alta seguridad.

Modificar los archivos del sistema después del rooting puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo o bloquearlo.

Precios de Root Explorer

Free

De pago: 4,99 $.

Reseñas de Root Explorer

Capterra : No hay suficientes reseñas.

G2: No hay suficientes reseñas.

¿Caos de archivos? ClickUp dice: «No mientras yo esté aquí».

Lo entendemos, es un ciclo vicioso: te estresas porque no encuentras tus documentos y organizarlos te parece como escalar el Everest.

Aquí es donde ClickUp da el paso.

Con su jerarquía de proyectos, puedes asignar a cada archivo una ubicación adecuada desde el principio, ya sea en un entorno de trabajo, un espacio o una carpeta.

¿Necesitas encontrar algo rápidamente? La función de búsqueda conectada te permite encontrar archivos al instante, incluso en aplicaciones conectadas.

Añádele colores personalizables, etiquetas y plantillas listas para usar, y tendrás una herramienta que transforma el caos en claridad.

No dejes que tus archivos sigan mandando. ¡Regístrate ahora en ClickUp y recupera el control!