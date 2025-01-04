35 divertidas actividades para romper el hielo en Zoom y dinamizar las reuniones virtuales

Las reuniones virtuales a menudo pueden parecer un juego de «¿Quién habla primero?», lleno de pausas incómodas, miradas perdidas y presentaciones forzadas. Pero no tiene por qué ser así.

El rompehielos adecuado puede convertir los primeros minutos en momentos llenos de energía y risas que estimulan la conversación y acercan a las personas.

Tanto si estás reuniendo a un equipo remoto, organizando una llamada con un cliente o planificando una sesión virtual de team building, los rompehielos son el ingrediente secreto para transformar una reunión de algo mundano a algo memorable.

En este artículo, descubrirás rompehielos virtuales creativos, rápidos y atractivos para animar tus reuniones en Zoom y crear el ambiente perfecto para el éxito. ¡Sigue leyendo! 🚀

⏰ Resumen de 60 segundos Esto es lo que necesitas saber sobre los rompehielos para utilizarlos en tu próxima reunión de Zoom y conseguir que la gente hable y se produzca un flujo de ideas: Los rompehielos de Zoom eliminan los silencios incómodos, fomentan la participación y crean conexiones más sólidas en las reuniones virtuales 🤝.

Desde «Dos verdades y una mentira» hasta «¿Qué preferirías?», los rompehielos estimulan la conversación, la risa y la creatividad 🎤.

Ya sea para presentar un equipo pequeño o para una reunión virtual numerosa, analizamos 35 opciones personalizables que se adaptan a cada público 🧩.

Consejo profesional: utiliza trivialidades, pizarras virtuales o fondos para involucrar a los asistentes y dinamizar las reuniones con herramientas que facilitan la colaboración, como ClickUp 🎯.

El poder de los rompehielos en las reuniones virtuales

En las reuniones de Zoom, en las que a menudo faltan el lenguaje corporal y las interacciones informales, los rompehielos desempeñan un rol crucial a la hora de fomentar la conexión y crear un sentido de camaradería.

Aquí tienes algunas razones por las que los rompehielos son esenciales para las reuniones de Zoom:

💜 Rompe el silencio : los rompehielos sustituyen las pausas incómodas por energía y naturalidad, creando un ambiente positivo para la reunión. Ayudan a los participantes a sentirse más cómodos y preparados para participar desde el principio.

💜 Fomenta la participación : los rompehielos de Zoom invitan a todos a contribuir, haciendo que incluso los asistentes más callados se sientan incluidos. Esto garantiza una conversación más equilibrada e interactiva a lo largo de la reunión.

💜 Crea conexiones : los rompehielos crean momentos de interacción que ayudan a los participantes a establecer vínculos, incluso en entornos remotos. Estas conexiones pueden fortalecer las relaciones del equipo y mejorar la colaboración con el tiempo.

💜 Potencia la creatividad y la colaboración : un ambiente relajado fomenta la comunicación abierta y el intercambio de ideas. Cuando los participantes se sienten cómodos, son más propensos a pensar de forma creativa y aportar ideas innovadoras.

💜 Alivia el cansancio virtual: las actividades divertidas o las conversaciones distendidas hacen que las reuniones en línea sean menos agotadoras. Estos momentos de diversión ayudan a revitalizar a los participantes y a mantenerlos comprometidos, especialmente durante las sesiones más largas.

35 rompehielos para Zoom para cualquier reunión virtual

Tanto si buscas rompehielos para equipos grandes como para grupos pequeños, tenemos lo que necesitas.

Aquí tienes 35 divertidos juegos para romper el hielo en Zoom que funcionan:

1. Presentaciones breves

Pide a todos que se presenten en diez palabras o menos. ¿La clave? Esas 10 palabras deben ser únicas y reflejar su personalidad, aficiones o estado de ánimo actual. Esto hace que las presentaciones sean ágiles y evita la habitual incomodidad de las presentaciones largas y tediosas. 👋

2. ¿Qué prefieres?

Plantea dilemas divertidos como «¿Preferirías teletransportarte a cualquier lugar o ser invisible?» y observa cómo el grupo cobra vida. Los miembros del equipo deben explicar sus elecciones, lo que a menudo da lugar a historias divertidas o revelaciones sorprendentes. 🤨

Este rompehielos estimula la conversación y añade energía a una reunión aburrida. Es una forma estupenda de fomentar la interacción y las risas, al tiempo que se mantiene un ambiente distendido y atractivo.

3. Esto o aquello

Plantea preguntas del tipo «¿esto o aquello?», como «¿café o té?» o «¿verano o invierno?». Los participantes eligen una opción y explican su elección. ➡️⬅️

Este rompehielos suscita debates amistosos y ayuda a todos a crear vínculos a partir del uso compartido (¡o opuesto!) de preferencias.

4. Dos verdades y una mentira

Otro juego clásico para conocerse, Dos verdades y una mentira, consiste en que cada persona haga un uso compartido de tres afirmaciones: dos verdaderas y una falsa. El grupo tiene que adivinar cuál es la mentira.

Este juego de comunicación es una forma fácil de descubrir datos interesantes sobre tu equipo mientras se generan risas.

💡 Consejo útil: ¿Te preguntas cómo sacar el máximo partido a los juegos de comunicación para equipos? Aquí tienes algunos consejos que puedes seguir: Hazlo sencillo y divertido para que todos se sientan cómodos participando 🎉

Establece metas claras para el juego y asegúrate de que se ajustan a los objetivos de la reunión 🎯.

Anima a los miembros del equipo a compartir sus opiniones y comentarios para fomentar una comunicación abierta 💬.

5. Comparte un dato poco conocido

Pide a todos que compartan algo sorprendente sobre sí mismos que los demás quizá no sepan. Puede ser un talento oculto, un hábito peculiar o un pasatiempo inusual. Con esta actividad, tu equipo tendrá una conexión más profunda y todos tendrán algo nuevo de qué hablar.

Por ejemplo, un miembro del equipo podría revelar que sabe hacer malabares, mientras que otro tiene una impresionante colección de postales antiguas. Estos datos inesperados hacen que la reunión sea más divertida y dan a todos algo nuevo e interesante de lo que hablar.

Tanto si tu equipo trabaja desde la misma oficina como si lo hace en diferentes zonas horarias, ClickUp es la herramienta de productividad todo en uno definitiva para fortalecer los lazos del equipo, mejorar la comunicación y optimizar los flujos de trabajo.

Por ejemplo, puedes recopilar datos curiosos en ClickUp Docs como parte de un documento titulado «Conoce a tu equipo» para los nuevos empleados.

Crea y recuerda datos curiosos sobre tus compañeros de trabajo en ClickUp Documentos.

Esto es lo que puedes hacer con Docs:

Almacena todos los documentos del equipo en un solo lugar.

Edita y contribuye al documento simultáneamente con los miembros de tu equipo.

Utiliza plantillas prefabricadas o crea las tuyas propias para estructurar actividades como «Conoce a tu equipo».

Divide el documento en secciones por equipo o departamento utilizando páginas anidadas, para que los nuevos empleados puedan encontrar fácilmente datos curiosos sobre sus compañeros.

Comparte el enlace con el equipo para que todos puedan acceder a él y conocerse mejor.

6. Yo nunca...

Cada persona comparte algo que nunca ha hecho, empezando por «Yo nunca...». Si los demás lo han hecho, levantan la mano o reaccionan.

Es una forma estupenda de encontrar puntos en común y compartir risas ante revelaciones inesperadas.

7. Veo, veo

Describe algo visible en tu fondo de Zoom y los demás tendrán que adivinar qué es. Este divertido juego fomenta la creatividad y es una forma entretenida de hacer que todos presten más atención a su entorno.

8. Concursos de preguntas y respuestas

Organiza una sesión de preguntas y respuestas temáticas con categorías como cultura pop, historia o preguntas relacionadas con el sector. Los participantes responderán en el chat y ganará la respuesta correcta más rápida. Los concursos de preguntas y respuestas añaden un toque competitivo y funcionan bien para fomentar el espíritu de equipo.

Más información Pide a ClickUp Brain que genere preguntas divertidas de trivial de forma aleatoria o con categorías específicas.

Puedes utilizar ClickUp Brain para hacer este juego sin esfuerzo. Te ayudará a generar una lista de preguntas basadas en un tema o aleatorias por adelantado para mantener el ambiente animado.

🧠 Con Brain, puedes: Prepara rápidamente preguntas para grupos diversos.

Mantén la conversación fluida con indicaciones inesperadas.

Fomenta las respuestas creativas y las respuestas sorprendentes.

Personaliza los rompehielos para que se adapten al ambiente de la reunión.

Ahorra tiempo mediante la automatización del proceso de generación de preguntas.

9. Mostrar y contar

Pide a los participantes que cojan un elemento interesante que tengan cerca y compartan su historia. Desde recuerdos extravagantes hasta objetos sentimentales, esta actividad invita a contar historias y da pie a conversaciones significativas.

Por ejemplo, puedes pedir a alguien que muestre un recuerdo de sus últimas vacaciones o un regalo que tenga un valor sentimental. Este sencillo pero eficaz rompehielos ayuda a los miembros del equipo a conocerse mejor y fomenta el sentido de conexión.

10. Charadas

Representa películas, libros o frases mientras los demás adivinan. Es un juego clásico que funciona de maravilla en Zoom. Utiliza la función de foco de Zoom para resaltar al intérprete y añadir más diversión.

Crea una lista de indicaciones en ClickUp Bloc de notas para mantener el juego organizado y que todo fluya sin problemas.

La función Bloc de notas de ClickUp es sencilla e intuitiva para tomar notas rápidas.

Así es como el Bloc de notas te ayudará 🗒️: Genera temas de conversación creativos al instante ✨

Mantiene la actividad fluida y eficiente ⏱

Ayuda a realizar el seguimiento del uso compartido de qué por parte de quién para futuras discusiones 📝

Mantén a todos comprometidos con una variedad de indicaciones 🎉

Facilita el paso a la siguiente persona con facilidad 🔄

11. Adivinanzas

Plantea un acertijo divertido o complicado al grupo y deja que lo resuelvan juntos. Por ejemplo: ¿Qué tiene claves pero no cerraduras? (Respuesta: un piano🎹).

Los acertijos estimulan el pensamiento crítico y fomentan la colaboración, al tiempo que mantienen un ambiente distendido. ¡Te sorprenderá lo competitivos que se vuelven los participantes por ser los primeros en resolverlos!

12. ¿Cuál es tu favorito?

Pregunta a los participantes cuáles son sus cosas favoritas: libros, películas, lugares de vacaciones o aperitivos. Con este rompehielos, todos descubrirán intereses comunes o preferencias únicas. Es sencillo, fácil y funciona con grupos de cualquier tamaño.

➡️ Más información: 10 preguntas para romper el hielo que los equipos realmente disfrutarán

13. Adivina el acrónimo

Presenta un acrónimo aleatorio (real o inventado) y deja que los participantes adivinen su significado.

Por ejemplo, B. E. A. R. podría significar «Gran energía y resiliencia». También puedes utilizar acrónimos reales del lugar de trabajo, como OOO, COB, etc.

Es una forma divertida de despertar la creatividad y las risas. ¡Quizás incluso encuentres ideas divertidas para los lemas del equipo!

14. ¿Qué has aprendido esta semana?

Cada persona comparte algo interesante que haya aprendido durante la semana, ya sea relacionado con el trabajo o personal. Puede ser un dato curioso o cualquier cosa aleatoria que haya aprendido. Este rompehielos fomenta la curiosidad y muestra cómo las personas están creciendo en diferentes áreas. Además, es una forma estupenda de iniciar debates e intercambiar consejos.

15. Completa la historia

Este rompehielos comienza con una sencilla frase: «Un día, nuestro equipo encontró un misterioso mapa...». Cada participante tiene que añadir una frase para continuar la historia.

Esto suele dar como resultado giros divertidos e inesperados, lo que lo convierte en una actividad creativa y colaborativa.

16. Dibuja tu estado de ánimo

Pide a los participantes que dibujen cómo se sienten utilizando una herramienta de dibujo o una pizarra con uso compartido. Ya sea una cara feliz, una nube tormentosa o un garabato confuso, este rompehielos es una forma creativa de comprobar el estado de ánimo de todos.

Aquí puedes utilizar las pizarras de ClickUp para plasmar tus ideas y dibujar tus sentimientos y emociones junto con tu tiempo. De esta manera, todos los miembros de tu equipo remoto pueden compartir su estado de ánimo, lo que te ayudará a marcar el tono de la reunión.

17. Adivina la oficina

Comparte de forma anónima una foto o un vídeo de visita virtual de las oficinas de los miembros de tu equipo remoto. El resto del grupo adivinará de quién es el entorno de trabajo.

Tu equipo se divertirá adivinando a quién pertenecen las oficinas basándose en las personalidades de los demás.

18. Puntos en común

Si quieres una forma rápida de crear rapport, juega con los puntos en común. Divide a los participantes en salas de descanso y pide a cada uno de los grupos más pequeños que encuentren cinco cosas que todos tengan en común. Estas pueden ser desde programas de televisión favoritos hasta aficiones compartidas o incluso el mismo tipo de taza de café.

19. Ronda rápida

Haz preguntas rápidas a los participantes, como «¿Cuál es tu emoji favorito?» o «Nombra una canción que te guste mucho en este momento».

La clave es mantener un ritmo rápido para que nadie piense demasiado en sus respuestas. Este rompehielos dinamiza al grupo y fomenta la espontaneidad.

20. Recuerdos del pasado

Invita a los participantes a compartir su recuerdo favorito del trabajo, la infancia o sus últimas vacaciones. Escuchar historias personales ayuda a crear un sentido de conexión y permite a todos revivir juntos momentos positivos.

Por ejemplo, pide a los miembros del equipo que describan un juego de su infancia que les encantaba o el evento más memorable de su último viaje. Esto despertará nostalgia y risas, lo que profundizará los lazos dentro del grupo.

21. Concurso de fondos virtuales

Anima a todos a cambiar el fondo de Zoom por la imagen más divertida, creativa o bonita que hayan encontrado.

Utiliza herramientas de votación, como encuestas, para que el grupo decida el ganador. Para añadir más estructura y emoción, realiza el uso compartido de temas como «las vacaciones soñadas» o «el meme más divertido» para establecer el contexto.

22. Encuentro con extraterrestres

Pide a cada persona que imagine que acaba de conocer a un extraterrestre y que tiene que describir su trabajo sin utilizar jerga específica del sector. Los resultados suelen ser divertidísimos y reveladores, ya que los participantes intentan traducir su trabajo a un lenguaje comprensible para los extraterrestres. 👽

23. Rosas y espinas

En esta actividad, cada participante tiene que compartir una «rosa🌹» (algo destacado o un éxito) y una «espina🌵» (un reto) de su semana. Esto equilibra la positividad con la honestidad, dando al equipo un momento para reflexionar y apoyarse mutuamente.

24. Describe tu día con el título de una canción.

Pide a todos que elijan el título de una canción que represente cómo se sienten hoy. 🎶

¡Puntos extra si tararean una o dos frases! Este rompehielos es una forma divertida de expresar emociones de forma creativa y descubrir gustos musicales que se utilizan de forma compartida.

🔍 ¿Sabías que la música puede ser un desencadenante de emociones y recuerdos, trayendo a la superficie eventos, personas y lugares de nuestro pasado? Este fenómeno, conocido como memoria autobiográfica evocada por la música, es algo que todos experimentamos. 🎶

25. Adivina el sonido

Esta es una variante del juego anterior. En este caso, tienes que pedir a un miembro del equipo que apague su vídeo y luego utilice un objeto aleatorio para hacer un sonido.

Los demás miembros deben adivinar qué ha utilizado el miembro del equipo para hacer el sonido.

26. Pictionary

¡El clásico Pictionary se vuelve virtual! Usa la pizarra de ClickUp o cualquier aplicación de dibujo para esbozar tu pista mientras los demás adivinan. Puedes usar una app generadora de palabras aleatorias para obtener indicaciones de dibujo al instante.

➡️ Más información: Las mejores ideas para pizarras blancas en el trabajo

27. ¿Quién lo dijo?

Comparte una cita divertida o inspiradora de alguien del equipo (recogida con antelación) y haz que los demás adivinen quién la dijo. Esta actividad crea un sentido de camaradería al tiempo que destaca las personalidades únicas.

28. Baila con todo tu corazón

Sube el volumen de la música y pide a todos que muestren sus mejores (o más divertidos) pasos de baile ante la cámara durante 30 segundos o un minuto. 💃

Mantén el tono desenfadado de la sesión eligiendo canciones alegres y animando a los participantes a relajarse.

💡 Consejo profesional: Crea una lista de reproducción para el equipo en la que todos puedan añadir sus canciones favoritas. ¡Una biblioteca musical compartida es una forma estupenda de mantener la energía fluyendo!

29. Concurso de talentos

Dale a todos la oportunidad de mostrar un talento oculto, desde malabares y trucos de magia hasta recitación de poesía o dibujo. Es una forma excelente de celebrar las habilidades únicas del equipo y aprender algo nuevo sobre cada uno.

30. Expresa tu gratitud

Invita a los participantes a compartir algo por lo que se sientan agradecidos, ya sea relacionado con el trabajo o personal. Esta actividad, sencilla pero significativa, ayuda a crear un ambiente positivo, fomenta la conexión y promueve la atención plena. También puedes pedir a todos que compartan sus notas de forma anónima.

31. Sala de escape

Organiza un desafío de sala de escape virtual en el que los participantes resuelvan acertijos y enigmas para «escapar» juntos. Las plataformas en línea como Enchambered o Escape Live funcionan bien para esto. Es una actividad colaborativa que pone a prueba las habilidades para resolver problemas y fortalece el trabajo en equipo.

32. ¿A quién llevarás?

Plantea situaciones hipotéticas de supervivencia como: «Estás varado en una isla desierta. ¿A qué dos compañeros de equipo llevarías contigo y por qué?». Es una mezcla de creatividad, humor y momentos emotivos, ya que las personas explican sus elecciones.

33. Tabú

¡Prepárate para un divertido y trepidante juego de adivinanzas! En esta actividad clásica, los participantes se turnan para describir una palabra a su equipo sin utilizar una lista de palabras «tabú» relacionadas con ese término.

Por ejemplo, para describir «playa», los jugadores no pueden usar palabras como «arena», «agua» u «océano». Es una carrera contra el reloj en la que los miembros del equipo intentan adivinar la palabra basándose en descripciones creativas y, a menudo, divertidísimas.

Este juego fomenta el pensamiento rápido, las habilidades comunicativas y las risas, por lo que es perfecto para relajar las reuniones de Zoom.

34. Tests de personalidad

Pide a todos que realicen un divertido test de personalidad online y utilicen los resultados de forma compartida con el grupo. Esto te ayudará a descubrir las preferencias e intereses de tus compañeros de equipo.

Utiliza divertidos cuestionarios de personalidad como «¿Qué carácter de Harry Potter eres? », de Brainfall, o cuestionarios de sitios web como 16 Personalities.

35. Vende algo

Dale a los participantes un elemento aleatorio (real o inventado) y 60 segundos para «venderlo» al grupo. Ya sea una «almohada que canta canciones de cuna» o el bolígrafo que están usando, esta actividad saca a relucir la creatividad y el humor de todos.

Buenas prácticas para romper el hielo en Zoom

Los divertidos juegos para romper el hielo en Zoom pueden dinamizar las reuniones de tu equipo y aumentar la participación.

A continuación te ofrecemos algunas buenas prácticas para ayudarte a sacarles el máximo partido:

🎤 Marca el tono desde el principio

Comienza tu reunión de Zoom con un rompehielos atractivo que pueda transformar todo el ambiente. La meta es romper el silencio, aliviar la tensión y crear un ambiente acogedor.

Establecer un tono positivo desde el principio indicará a tu equipo que la reunión será colaborativa y relajada. Este impulso inicial anima a todos a participar y a prepararse mentalmente para una sesión de productividad activa.

Sé inclusivo

Asegúrate de que tus rompehielos sean atractivos para todos los participantes. En el caso de equipos virtuales con espacio limitado, evita los juegos que requieran movimiento físico y asegúrate de que todos participen, independientemente de su ubicación o conocimientos tecnológicos.

Realiza el seguimiento de la duración

Un rompehielos eficaz debe ser breve e impactante, sin resultar abrumador. Limitarlo a un intervalo de 5 a 10 minutos garantiza que cumpla su función sin eclipsar la Agenda principal de la reunión. Si los rompehielos se alargan demasiado, pueden provocar desinterés y reducir la concentración durante el resto de la sesión.

Encontrar el equilibrio adecuado entre diversión y eficiencia te permite dinamizar a tu equipo sin perder un tiempo valioso.

Crea un espacio seguro

A veces, las personas se muestran tímidas o reacias a hablar en entornos virtuales. Para ayudarlas, crea un espacio seguro y libre de juicios.

Asegúrate de que tus rompehielos permitan el uso compartido sin sentirte presionado. Si alguien parece indeciso, ofrécele un rompehielos sin presión, como una palabra o su color favorito, para animarle a hablar.

Mantén un tono ligero y divertido.

Los rompehielos deben ser divertidos y desenfadados, así que evita temas que puedan incomodar a los participantes. Limítate a preguntas o actividades divertidas y que no sean controvertidas. ¡El humor es muy útil para involucrar a tu equipo!

➡️Más información: 20 consejos y trucos de Zoom para mejorar tus reuniones de vídeo.

Cómo ClickUp ayuda a fomentar el espíritu de equipo

Una formación de equipos eficaz se basa en una colaboración fluida, herramientas creativas y funciones que ayudan a los equipos remotos a sentirse más conectados.

Estas son algunas de las funciones destacadas que hacen que ClickUp sea ideal para crear equipos más sólidos:

Más información Utiliza ClickUp Meetings para organizar reuniones fluidas.

Las reuniones suelen ser trepidantes, con nuevas ideas que surgen rápidamente. Para que todo siga avanzando, convierte estas discusiones en elementos claros para tu equipo.

Con ClickUp Meetings, puedes crear fácilmente tareas a partir de estas ideas. Puedes documentar reuniones, añadir comentarios, crear listas de control, establecer tareas periódicas y mucho más para mantener tus reuniones por el buen camino.

Además, una vez creadas las tareas, puedes asignarlas a los miembros del equipo utilizando ClickUp Assign Comments, lo que facilita la delegación de responsabilidades directamente en los comentarios de las tareas.

Además, la integración de ClickUp con Zoom permite a tu equipo utilizar herramientas colaborativas como Pizarra y Documentos durante la reunión para un trabajo en equipo fluido. De esta manera, mejora la colaboración y mantiene todo organizado en un solo lugar.

Echemos un vistazo a las funciones colaborativas de ClickUp:

ClickUp Documenti

Más información Registra notas de reuniones, preguntas para romper el hielo y mucho más con ClickUp Docs.

Utiliza ClickUp Docs para recopilar actividades de formación de equipos, indicaciones para romper el hielo o aspectos destacados posteriores a las reuniones. Sus completas opciones de formato te permiten crear plantillas o guías visualmente atractivas para tu equipo. También puedes asignar comentarios o elementos directamente en Docs.

Los documentos te ayudan a:

Guarda todos los materiales para fomentar el espíritu de equipo y las notas de las reuniones en un solo lugar para poder acceder fácilmente a ellos.

Crea documentos atractivos y bien estructurados que mejoren la colaboración del equipo.

Asigna tareas y realiza un seguimiento de los elementos directamente en Docs para mejorar la responsabilidad.

Pizarras blancas de ClickUp

Más información Juega, dibuja tu estado de ánimo o colabora en ideas con las pizarras blancas de ClickUp.

ClickUp Pizarra es el lienzo virtual de tu equipo para la lluvia de ideas, la ideación y la colaboración creativa. Perfecto para juegos para romper el hielo como Pictionary o sesiones de lluvia de ideas en grupo, Pizarra permite a todos añadir notas, dibujar o crear flujos de trabajo en tiempo real.

También te ayuda a:

Impulsa la creatividad y la colaboración permitiendo a los miembros del equipo aportar ideas al instante.

Visualiza los flujos de trabajo y los conceptos con facilidad, mejorando la comprensión del equipo.

Mantén a todos comprometidos durante las sesiones de lluvia de ideas con funciones interactivas como dibujar y tomar notas.

Chat de ClickUp

Más información Conéctate con tus compañeros de equipo sin problemas con ClickUp Chat.

Utiliza ClickUp Chat para iniciar reuniones con rompehielos rápidos, compartir actualizaciones diarias o incluso organizar minirretos para el equipo. Chat se integra a la perfección con tus tareas y proyectos, lo que te ayuda a comunicarte de forma eficaz sin tener que cambiar de plataforma.

Plantillas de ClickUp

ClickUp también ofrece una amplia variedad de plantillas personalizables para romper el hielo, lo que facilita la organización de actividades divertidas y atractivas para tu equipo.

Descargar esta plantilla Haz que tus reuniones de Zoom sean más atractivas con la plantilla de pizarra para romper el hielo de ClickUp.

La plantilla de pizarra para romper el hielo de ClickUp te ayuda a iniciar conversaciones y fomentar la competencia amistosa. Haz preguntas que inviten a la reflexión, visualiza tus respuestas y asegúrate de que todos los miembros puedan participar.

La plantilla ofrece dos vistas personalizadas: «Empezar aquí» y «Vista de pizarra». Utiliza la vista de pizarra para añadir preguntas o indicaciones y realiza el uso compartido del enlace en la reunión para asegurarte de que todos tengan acceso a él.

Ideal para: Jefes de equipo, profesionales de RR. HH. o gerentes que deseen aumentar el compromiso y fomentar la colaboración en reuniones virtuales o sesiones de brainstorming.

Descargar esta plantilla Sé creativo con los rompehielos y fomenta la colaboración en equipo utilizando la plantilla de agenda de reuniones divertidas de ClickUp.

Otra plantilla estupenda que puedes utilizar es la agenda de reuniones divertidas de ClickUp. Ofrece una estructura fácil de usar para planificar y organizar tus reuniones.

La plantilla garantiza que tus reuniones se mantengan centradas en el tema y alineadas con las metas, al tiempo que motiva a todos a participar. En lo que respecta a los rompehielos, te ayuda a planear actividades atractivas, mantener al equipo concentrado y gestionar el cronograma de la reunión de forma eficaz con campos personalizados y múltiples vistas.

Ideal para: Profesionales de RR. HH. y directivos que deseen estructurar reuniones que fomenten la participación y la alineación de metas.

➡️ Más información: 10 aplicaciones y programas de software para fomentar el espíritu de equipo en equipos remotos

Organiza reuniones memorables en Zoom con ClickUp.

Los rompehielos, ya sea a través de una risa rápida, una historia compartida o una actividad colaborativa, marcan la pauta para reuniones productivas y atractivas.

Y ClickUp lleva tus rompehielos al siguiente nivel. ClickUp es una herramienta todo en uno de productividad y colaboración diseñada para mejorar la productividad y la conexión del equipo.

Con herramientas como ClickUp Docs para organizar actividades, ClickUp Chat para establecer vínculos informales, Brain para generar nuevas ideas y Pizarra para fomentar la creatividad en tiempo real, tus reuniones virtuales estarán preparadas para el éxito.

¿A qué esperas?

¡Regístrate en ClickUp y empieza hoy mismo a hacer que tus reuniones sean más atractivas y eficaces!