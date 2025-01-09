Cómo crear una hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante» para priorizar mejor

Estás en medio de un proyecto que te lleva en diez direcciones diferentes. Todo el mundo pide novedades, las prioridades cambian a diario y es imposible decidir qué es urgente.

La hoja de ruta «ahora-después-más adelante» simplifica el proceso al dividir su trabajo en fases claras: lo que requiere atención ahora, lo que viene después y lo que puede esperar para más adelante

Es sencilla, adaptable y perfecta para planear proyectos complejos.

En este blog, exploraremos cómo funciona esta hoja de ruta, por qué es eficaz y cómo puede utilizarla para mejorar la plan y ejecución de proyectos. 🗂️

⏰ Resumen de 60 segundos 🛣️ Una hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante» ayuda a priorizar tareas y mejorar la concentración del equipo 🛣️ Mejora la adaptabilidad, la claridad y la alineación estratégica las herramientas de ClickUp, como Metas, Tareas y Vista Lista, Tablero y Cronograma, agilizan la gestión de tareas 🛣️ Las revisiones periódicas garantizan que la hoja de ruta siga siendo relevante y esté alineada con las metas

¿Qué es una hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante»?*

la hoja de ruta «ahora-después-más tarde» es un marco de priorización flexible que organiza las tareas o proyectos en tres categorías claras: lo que requiere atención inmediata (ahora), lo que debe hacerse pronto (después) y lo que puede esperar (más tarde). *

Te ofrece una estructura clara sin rigidez, lo que la hace ideal para equipos de producto que necesitan adaptarse rápidamente a prioridades cambiantes.

🔍 ¿Sabías que...? El marco «ahora-después-más adelante» se conceptualizó a finales de la década de 2000 y se adoptó gradualmente en diversos sectores.

Elementos de la hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante»

La planificación de la hoja de ruta de un proyecto no tiene por qué ser complicada. La hoja de ruta «ahora-después-más adelante» le ayuda a centrarse en lo que es más importante en este momento, sin perder de vista lo que vendrá después.

Analicemos los elementos clave que hacen que sea trabajo.

Ahora

La sección «ahora» incluye tareas que requieren una acción inmediata. Se trata de prioridades críticas que afectan directamente a las metas actuales del equipo.

📌 Ejemplo: Resolver una interrupción del sistema que afecta a los usuarios o entregar una función prometida en el sprint de esta semana.

Siguiente

La sección «siguiente» se centra en las tareas que siguen a las tareas inmediatas. Estas tareas son importantes, pero no requieren atención inmediata.

📌 Ejemplo: Preparar esquemas para una próxima función o realizar entrevistas a los usuarios para obtener comentarios.

Más tarde

La sección «más adelante» organiza las tareas que son valiosas, pero que pueden esperar hasta que los recursos estén disponibles. Por lo general, estas incluyen metas a largo plazo o ideas que aún no se han desarrollado por completo.

📌 Ejemplo: Investigar posibles integraciones con herramientas de terceros o explorar nuevos conceptos de diseño para futuros lanzamientos de productos.

💡 Consejo profesional: Pasar a una hoja de ruta «ahora-después-más adelante» puede requerir ajustar el lenguaje de gestión de productos y formar a las partes interesadas. Ayude a los miembros del equipo más reticentes a comprender sus ventajas con una presentación o un módulo de formación.

Ventajas de utilizar una hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante»

A la hora de gestionar tareas y proyectos empresariales, tener una vista clara de lo pendiente y cuándo hacerlo puede marcar la diferencia. Una hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante» ofrece una forma de desglosar las tareas que mantiene a todo el mundo al día.

Veamos por qué es tan buen trabajo. 🎯

Adaptabilidad y flexibilidad

Una de las mayores ventajas de la hoja de ruta «ahora-después-más adelante» es su flexibilidad. Permite a los equipos ajustar fácilmente las prioridades a medida que surge nueva información o a medida que evoluciona el proyecto.

Las tareas de la sección «ahora» se pueden mover rápidamente a «próximo» o «más tarde» cuando surgen problemas urgentes, como una incidencia de última hora o una solicitud urgente de un cliente.

📌 Ejemplo: Si durante un sprint se produce una actualización de seguridad de alta prioridad, el equipo puede moverla a la sección «ahora» y abordar el problema sin interrumpir el flujo general del proyecto.

Diferentes niveles de certeza

No todas las tareas tienen el mismo nivel de claridad o urgencia. La hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante» permite a los equipos clasificar el trabajo en función de su grado de certeza o definición.

Las tareas de la fase «ahora» están bien definidas y requieren atención inmediata. Al mismo tiempo, las tareas de las fases «próximo» y «más adelante» pueden necesitar un plan estratégico, investigación o comentarios adicionales antes de poder ejecutarse por completo.

📌 Ejemplo: El equipo de diseño está puliendo los cambios de alta prioridad en la interfaz de usuario en la sección «ahora». En la fase «próxima», están creando esquemas para una próxima función del panel de control, a la espera de las aportaciones del equipo.

Claridad y concentración

Con categorías claras para tareas inmediatas, próximas y futuras, los miembros del equipo pueden centrarse en las tareas urgentes que tienen entre manos. La hoja de ruta elimina la incertidumbre de tener que hacer malabarismos con múltiples prioridades y garantiza que todos sepan qué hay en su lista de tareas.

📌 Ejemplo: El equipo de producto podría estar terminando una actualización importante en la sección «ahora» mientras se prepara para una mejora de funciones en la sección «próximo», manteniendo cada fase organizada.

Alineación estratégica

La hoja de ruta «ahora-después-más adelante» ayuda a los equipos a alinear sus tareas diarias con las metas estratégicas a largo plazo.

Esto garantiza que las tareas urgentes no eclipsen las metas importantes a largo plazo. Esta alineación estratégica asegura que cada tarea, ya sea imprevista o orientada al futuro, contribuya a la visión general.

📌 Ejemplo: El equipo de soporte al cliente está resolviendo los tickets críticos escalados en la fase «ahora», mientras que en la fase «más adelante» está elaborando una estrategia para actualizar la base de conocimientos con el fin de abordar los problemas recurrentes de los clientes de forma más proactiva.

🔍 ¿Sabías que...? El marco «ahora-después-más adelante» ayuda a los equipos a adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa y los clientes. Esto se debe a que el método no dicta estrictamente las fechas o secuencias de lanzamiento, lo que permite a los equipos adaptarse en función de las circunstancias cambiantes.

Implementación de la hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante»

Crear una hoja de ruta «ahora-después-más adelante» es fundamental para mantener la concentración, pero gestionarla entre varios equipos y un sinfín de tareas puede resultar complicado.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. 🤩

Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp para equipos de producto le ofrece una plataforma centralizada para planear, gestionar y realizar un seguimiento de su hoja de ruta.

Exploremos cómo crear e implementar una hoja de ruta eficaz «ahora-después-más adelante» con ClickUp.

Defina sus metas e identifique las iniciativas fundamentales

El primer paso para crear una hoja de ruta exitosa es definir sus metas.

Empieza por identificar lo que quieres conseguir, como lanzar una nueva función de producto, mejorar la experiencia del usuario o mejorar el soporte al cliente. Estas metas deben estar en consonancia con tus objetivos empresariales generales.

Una vez que las hayas definido, desglósalas en iniciativas básicas en las que tu equipo pueda centrarse.

Establece y realiza un seguimiento de metas medibles con ClickUp Goals.

ClickUp Metas es una excelente herramienta de planificación estratégica para establecer objetivos más amplios y dividirlos en metas más pequeñas y manejables. Le permite crear objetivos, tareas, hitos y logros numéricos específicos y medibles, y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real.

Además, puede agrupar metas relacionadas y crear dependencias entre tareas para equilibrar tareas con distintos niveles de certeza o urgencia.

📌 Ejemplo: si su meta es mejorar la retención de clientes, podría fijarse el objetivo de «Aumentar la tasa de retención de clientes en un 10 % en el primer trimestre». A continuación, divida esta meta en iniciativas como «Lanzar una nueva función» o «Renovar el proceso de incorporación».

Las metas de ClickUp ayudan a que todos y cada uno de los miembros del departamento se centren en lo que realmente importa, lo cual es fundamental cuando se lanza un nuevo producto.

Las metas de ClickUp ayudan a que todos y cada uno de los miembros del departamento se centren en lo que realmente importa, lo cual es fundamental cuando se lanza un nuevo producto.

💡 Consejo profesional: Incluya una columna de «Visión estratégica» o puntos de control trimestrales en la hoja de ruta del producto para alinear sus estrategias actuales y futuras a largo plazo.

2. Aplicación de la hoja de ruta

Una vez que haya definido sus metas e iniciativas, puede aplicar la hoja de ruta «Ahora, después y más adelante».

Organice las tareas dentro de sus respectivas fases, asegurándose de que se alineen con la visión estratégica general. Durante esta fase, concéntrese en:

Priorización: Concéntrese en lo que requiere atención inmediata en el momento presente, mientras planifica lo que vendrá después y las metas a largo plazo.

Ejecución: Asegúrate de priorizar las tareas y actividades que se ajusten a los recursos disponibles.

Flexibilidad: mantenga la hoja de ruta adaptable, permitiendo ajustes a medida que cambian las prioridades y surgen nuevas ideas.

Añada plazos, personas asignadas e información adicional a cada tarea con Tarea de ClickUp.

Las tareas de ClickUp sirven como base para gestionar la hoja de ruta de tu proyecto.

Supongamos que va a lanzar un nuevo producto. Puede dividir su hoja de ruta en diferentes departamentos, como investigación, diseño, pruebas y preparación del lanzamiento.

Una vez que tengas tus categorías listas, puedes crear tareas para cada una de ellas.

📌 Ejemplo: Las tareas de la categoría «Investigación» pueden incluir: Ahora: reúna datos fundamentales, aborde las lagunas de conocimiento urgentes y consulte a expertos del campo. Siguiente: Realice un análisis competitivo, entrevistas o encuestas a los usuarios y un análisis de las tendencias del mercado. Más adelante: Investiga las nuevas innovaciones en el campo, la visión a largo plazo, los estudios de escalabilidad y la viabilidad de proyectos futuros.

Las vistas de ClickUp son la forma perfecta de visualizar sus prioridades. Cada vista ofrece una forma única de organizar y realizar un seguimiento de sus tareas.

Vista Lista de ClickUp

Organice las tareas por urgencia utilizando la vista Lista de ClickUp

La vista Lista de ClickUp es ideal para equipos que prefieren un diseño sencillo y lineal. Crea listas de tareas y las organiza en categorías personalizadas. Puede moverlas con su sencilla interfaz de arrastrar y soltar cuando sea necesario.

Además, muestra de un vistazo las personas asignadas, las fechas límite y las descripciones de las tareas para garantizar la claridad.

Vista Tablero de ClickUp

Visualice su hoja de ruta con la sencilla interfaz de arrastrar y soltar de la vista Tablero de ClickUp

Si su equipo prefiere un enfoque más visual, la vista Tablero de ClickUp es la opción adecuada. Inspirada en un tablero Kanban, tiene columnas que representan cada fase de la hoja de ruta. Puede arrastrar y soltar fácilmente las tareas de una fase a otra a medida que cambian las prioridades.

Vista de cronograma de ClickUp

Planifique las tareas a lo largo del tiempo con la vista de cronograma de ClickUp para crear una hoja de ruta clara y cronológica

La vista de cronograma de ClickUp le ofrece una visión general de sus tareas a lo largo del tiempo. Esta vista es perfecta para equipos que necesitan planear proyectos con fechas de inicio y de finalización específicas.

Puede correlacionar las tareas asignándoles fechas de inicio y fecha límite, lo que ayuda a crear una secuencia clara de eventos.

📌 Ejemplo: Supongamos que necesita lanzar una nueva función en tres meses. En ese caso, puede colocar tareas como «Crear infraestructura backend» (Ahora), «Diseñar interfaz de usuario» (Próximamente) y «Probar función» (Más adelante) a lo largo del cronograma del proyecto para visualizar la hoja de ruta de manera eficaz.

3. Prioriza las tareas y actividades

Una vez que haya clasificado las tareas en sus respectivas fases, es el momento de determinar el pedido de ejecución dentro de cada fase. Una priorización eficaz garantiza que su equipo aborde primero las tareas más importantes, haciendo un uso eficiente de los recursos y el tiempo.

Añada detalles específicos a todas las tareas de ClickUp. Cada tarea puede incluir detalles como plazos, urgencia e impacto, miembros del equipo asignados y actualizaciones del progreso, lo que permite a todos comprender claramente lo que está pendiente.

💡Consejo profesional: Asegúrate de añadir una descripción de la tarea, indicando su propósito, los resultados esperados y cómo contribuye a la meta general.

Establezca las dependencias de tareas de ClickUp para garantizar que las tareas se realicen en la secuencia correcta

Una vez definidas las tareas, las dependencias de tareas de ClickUp te permiten establecer relaciones entre ellas. De esta forma, puedes especificar que ciertas tareas futuras no puedan comenzar hasta que otras se hayan completado.

Supongamos que su hoja de ruta de TI incluye una tarea como «Entrevistar a las partes interesadas para identificar problemas de rendimiento» (Ahora) y una tarea de seguimiento «Analizar los comentarios para priorizar las actualizaciones de la infraestructura» (Próximamente).

Puede configurar las dependencias del proyecto para que la tarea «Analizar los resultados de las entrevistas» solo se inicie una vez que se haya completado (completada) el proceso de entrevistas.

Optimice las tareas repetitivas y mantenga a todos informados con ClickUp Automatización

Las automatizaciones de ClickUp facilitan la optimización de las tareas repetitivas. Puede crear reglas de automatización que activen como desencadenantes determinadas acciones, como asignar tareas, notificar a los miembros del equipo o mover tareas entre fases.

Las automatizaciones ahorran tiempo y reducen el trabajo manual, lo que hace que la gestión de proyectos de la hoja de ruta sea aún más eficiente.

Configura una automatización para notificar al equipo cuando una tarea pase de «Próxima» a «Ahora», asegurándote de que todos estén al tanto. También puedes automatizar la asignación de tareas, de modo que cuando una tarea pase a la columna «Ahora», se asigne automáticamente al miembro adecuado del equipo.

💡 Consejo profesional: Puede que se necesiten varias sesiones para completar el marco, especialmente si se necesita la opinión de los clientes. Puede resultar útil rellenar previamente partes de la hoja de ruta del producto con ejemplos o respuestas a preguntas.

Descargar esta plantilla La plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp ayuda a su equipo de producto a realizar un seguimiento del progreso de los lanzamientos, elaborar estrategias y priorizar cada lanzamiento en función de los comentarios recibidos, y fomentar una colaboración fluida con todos los equipos internos.

Si buscas una plantilla para empezar rápidamente, prueba la plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp.

Desde campañas de marketing hasta desarrollo ágil y planificación de eventos, puede personalizar la plantilla para adaptarla a sus necesidades específicas. Puede realizar el seguimiento del progreso de su plan de lanzamiento de las próximas funciones, elaborar estrategias y priorizar cada lanzamiento en función de los comentarios recibidos, y colaborar con todos los equipos internos involucrados.

Supongamos que su equipo está gestionando el backlog de un nuevo producto para una nueva app, aplicación. Puede utilizar la plantilla para organizar y priorizar las tareas de forma eficaz.

En la hoja de ruta, agrupa los elementos pendientes en las categorías Ahora, Próximo y Más adelante. Por ejemplo:

Ahora: Corregir errores críticos e implementar funciones básicas como la autenticación de usuarios

Siguiente: Desarrollar una opción de modo oscuro y añadir funciones para compartir en redes sociales

Más adelante: Explorar recomendaciones basadas en IA y ampliar la compatibilidad con otros idiomas

4. Revisa y ajusta regularmente

Para mantener tu hoja de ruta dinámica, es esencial revisar el progreso con regularidad y realizar iteraciones basadas en los comentarios recibidos. Esto te ayudará a mantener el rumbo a pesar de los cambios en las prioridades, los retos imprevistos y las nuevas oportunidades.

Estas son algunas medidas que puede incluir:

Supervisión continua de las tasas de finalización, los obstáculos y los cambios en los cronogramas

Bucles de retroalimentación para recopilar opiniones de las partes interesadas y los miembros del equipo

Reevalúa las prioridades y adáptate a los cambios en función de las nuevas tendencias del mercado, la información sobre los clientes o las limitaciones de recursos

Para mantener unificados estos aportes y comentarios, ClickUp ofrece una herramienta sólida: ¡ClickUp Chatear! 🤩

Mantenga las conversaciones en contexto con ClickUp Chat

El chatear unifica las conversaciones y la gestión del trabajo, lo que garantiza que la información crítica esté siempre accesible. Todas sus discusiones, tareas, comentarios, investigaciones y proyectos convergen en un solo lugar, lo que le evita perderse actualizaciones importantes.

Conecta las conversaciones con las tareas respectivas para mantener el contexto y la claridad. Por ejemplo, si estás discutiendo una tarea específica, como la iniciativa «Lanzar nueva función», puedes vincular el chat a la tarea en sí, lo que facilita volver a consultar las discusiones y decisiones relacionadas.

Estas son algunas de sus otras capacidades:

hilos sincronizados: *Mantén la coherencia de los hilos de conversación entre el chat y las tareas

Publicaciones: Crea contenido extenso, como actualizaciones o anuncios, directamente en los hilos de chat

Perfiles y programación de los compañeros de equipo: Vista de las prioridades de sus compañeros de equipo y reserve reuniones sin salir de la interfaz de chatear

Funciones basadas en IA: Utilice la IA para ponerse al día con las conversaciones perdidas mediante breves resúmenes y cree elementos directamente a partir de los mensajes

Instancia, al comenzar tu jornada laboral, utiliza AI CatchUp para ponerte al día rápidamente sobre cualquier conversación importante que te hayas perdido. Reúne los temas clave y los puntos de acción, para que no tengas que revisar cada mensaje individualmente.

Notifique a los miembros del equipo las acciones necesarias con los comentarios de asignación de ClickUp

Además, la función «Asignar comentarios» de ClickUp mejora la colaboración y garantiza que todos estén al tanto de las tareas y los comentarios. Puede asignar comentarios específicos a los miembros del equipo en Tareas y utilizar @menciones para notificarles cuando se necesite su opinión o acción.

🤝 Recordatorio amistoso: Incluya las necesidades de los clientes y los estudios de mercado en el proceso de plan y gestión de la prioridad. Revise periódicamente los datos de los clientes y adapte la hoja de ruta en función de los puntos débiles para evitar desajustes con las demandas del mercado.

*buenas prácticas para utilizar la hoja de ruta

Crear una hoja de ruta es solo el principio: lo que determina su intento correcto es cómo la utilices. Veamos algunas buenas prácticas para sacarle el máximo partido. 👀

✅ Céntrate en los resultados

Empiece con el fin en mente.

Define claramente lo que pretendes conseguir y asegúrate de que todas las tareas y hitos estén alineados con esos objetivos. Este enfoque mantiene al equipo centrado en los resultados, en lugar de distraerse con actividades menos impactantes.

Revise periódicamente su progreso para confirmar que va por buen camino para alcanzar sus metas.

✅ Comuníquese con claridad

La eficacia de una hoja de ruta depende de su comunicación. Utilice un lenguaje conciso, elementos visuales y actualizaciones periódicas para mantener a todos informados.

Comparte tu hoja de ruta con todas las partes interesadas y anima a que aporten sus comentarios para superar los retos y abordar posibles preocupaciones desde el principio. Esto garantiza la coordinación entre los equipos y minimiza los malentendidos.

✅ Mantén la sencillez

La simplicidad es la clave para el intento correcto de las hojas de ruta «ahora-después-más adelante». Resista la tentación de incluir todos los detalles: concéntrese en las prioridades de alto nivel y los resultados clave.

Una hoja de ruta optimizada es más fácil de actualizar, compartir (uso compartido) y seguir, lo que la hace más práctica para todos los involucrados.

✅ Utiliza la planificación basada en temas

Organice su hoja de ruta en torno a temas u metas específicos. Esto ayuda a crear una estructura lógica que establece la conexión entre las tareas y objetivos más amplios.

Por ejemplo, un ejemplo de hoja de ruta de marketing podría centrarse en temas como el reconocimiento de marca, la generación de clientes potenciales o la retención de clientes.

📖 Lea también: 15 KPI y métricas de gestión de productos para el seguimiento

*prioriza el intento correcto del proyecto «ahora» con ClickUp

Priorizar el trabajo no tiene por qué ser un juego de adivinanzas.

La hoja de ruta «Ahora-Después-Más adelante» es una forma sencilla de mantener la concentración y la coordinación del equipo. Dividir los objetivos en tareas manejables le ayuda a abordar las necesidades inmediatas sin perder de vista el panorama general.

ClickUp, una potente herramienta de gestión de proyectos, hace que la implementación de este marco sea sencilla y eficiente. Sus herramientas intuitivas, como ClickUp Goals, Tasks y Lista, Tablero y Cronograma vistas, le ayudan a organizar las tareas de forma visual y a realizar un seguimiento del progreso sin esfuerzo.

Añada funciones de automatización y colaboración, como ClickUp Chat, y tendrá todo lo que necesita para estar al día con sus prioridades sin esfuerzo.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!