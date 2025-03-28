¿Sabías que el 71 % de los especialistas en marketing de contenido afirman que el marketing de contenido ha cobrado más importancia para su organización año tras año?

Como es lógico, una planificación eficaz del contenido es esencial para ofrecer material coherente y de calidad que resulte atractivo para su público.

Tanto si eres un emprendedor individual como si formas parte de un equipo de marketing más grande, las plantillas gratuitas de calendario de contenido para Hojas de cálculo de Google pueden facilitarte la gestión de las campañas de marketing. Estas plantillas de marketing de contenido simplifican la planificación en todas las plataformas, lo que te permite realizar el seguimiento de las ideas, los plazos y el rendimiento posterior, todo en un solo lugar.

Además, si no estás listo para invertir en un software de calendario de contenido de pago, estas plantillas de Hojas de cálculo de Google y otras alternativas pueden ayudarte a mantener tu estrategia por el buen camino.

¿Qué hace que una plantilla de Hojas de cálculo de Google sea un buen calendario de contenido?

Una plantilla de Hojas de cálculo de Google bien diseñada para calendarios de contenido puede facilitar un flujo de trabajo fluido y eficaz. Ya sea para gestionar entradas de blog, campañas en redes sociales o boletines informativos por correo electrónico, las plantillas ideales para calendarios de contenido deben ofrecer funciones que simplifiquen la planificación y aumenten la productividad.

Esto es lo que debe buscar:

Panorámica clara de fechas y plazos : elige una plantilla que organice el contenido por fechas para que puedas realizar un seguimiento sencillo de las próximas publicaciones sin perder de vista los plazos.

Seguimiento de métricas de rendimiento : elige una plantilla con espacio para registrar estadísticas de rendimiento (como interacción, alcance y comentarios).

Espacio para los detalles del contenido : asegúrate de que haya espacio para anotar detalles específicos como pies de foto, hashtags y enlaces necesarios. Las mejores plantillas te permiten añadir estos detalles directamente al Calendario, de modo que tu equipo tenga toda la información en un solo lugar, lo que facilita la alineación con tu estrategia de marketing en redes sociales.

Flexible para diferentes plataformas : te permite personalizarlo para varios canales de redes sociales, adaptándose perfectamente a tus necesidades únicas de creación de contenido.

Formato fácil de usar: un buen : un buen calendario de Hojas de cálculo de Google es intuitivo y no requiere muchos conocimientos de formato. Lo ideal es algo sencillo pero eficaz, como secciones codificadas por colores o listas desplegables para indicar el estado del contenido, la plataforma o el tipo de publicación.

Lea también: Las 10 mejores herramientas de gestión de redes sociales para agencias

Plantillas de Hojas de cálculo de Google para calendarios de contenido

Exploremos estas siete plantillas de Hojas de cálculo de Google para calendarios de contenido que te ayudarán a poner en práctica tus ideas de contenido:

1. Plantilla de calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de Vertex42

a través de Vertex42

Puede simplificar la planificación y el seguimiento de su contenido con la plantilla de calendario de contenido de las Hojas de cálculo de Google de Vertex42.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Accede a un diagrama de Gantt y a un calendario mensual para obtener una panorámica completa de tu programación de contenido.

Edita fácilmente títulos, descripciones y fechas en la hoja de cálculo «Contenido», mientras que la hoja de cálculo «Calendario» visualiza tu calendario de publicaciones.

Colabora sin problemas con tu equipo utilizando la versión de Hojas de cálculo de Google.

Esta plantilla gratuita de calendario de contenido también incluye un organizador de hashtags para gestionar las etiquetas de las redes sociales. Con la nueva función «Mostrar duración de la publicación», puedes visualizar el cronograma de tus campañas de marketing.

✨Ideal para: gestores de contenido que desean gestionar múltiples entregables en distintos proyectos.

2. Plantilla de calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de Backlinko

vía Backlinko

¿Le cuesta mantener un calendario de contenido coherente? La plantilla de calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de Backlinko simplifica el proceso de planificación y producción de contenido, garantizando la eficiencia y la organización.

Con sus tres vistas distintas, este calendario de contenido para redes sociales puede gestionar sin esfuerzo todos los aspectos de tu flujo de trabajo de contenido:

La vista Planificación de contenido te ayuda a generar ideas, optimizar el SEO y esbozar la creación de contenido para redes sociales.

La vista Flujo de trabajo de contenido le guía paso a paso por el proceso, garantizando una ejecución puntual.

El Calendario mensual proporciona un calendario listo para usar con fechas límite y fechas de publicación para alcanzar tus metas de marketing más amplias.

✨Ideal para: pequeñas agencias de publicidad que presentan contenidos a sus clientes.

3. Plantilla de calendario de contenido de vídeo de Coefficient

vía Coefficient

¿Le gustaría gestionar mejor su estrategia de contenido de vídeo? La plantilla de calendario de contenido de vídeo de Coefficient le ayuda a organizar su proceso de planificación y ejecución de vídeos, manteniendo la información organizada sobre la marcha.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Organiza rápidamente tus ideas para vídeos con su estructura predefinida.

Visualiza tu calendario de contenido y garantiza un flujo constante de vídeos atractivos.

Realiza un seguimiento del rendimiento de tus vídeos para tomar decisiones basadas en datos y optimizar tu estrategia.

Colabora a la perfección con tu equipo y asegúrate de que todos estén alineados con los planes y responsabilidades de contenido.

✨Ideal para: productoras que desean gestionar los vídeos que entregan a sus clientes.

4. Plantilla de calendario de contenido anual de Coefficient

vía Coefficient

Con la plantilla de calendario de contenido anual de Coefficient, puedes tomar el control de tu estrategia de contenido planificando, organizando y realizando el seguimiento de tus esfuerzos de contenido durante todo el año.

Con su vista anual, puedes obtener fácilmente una panorámica de tu calendario de contenido. Visualiza tu estrategia de contenido, identifica fechas clave, programa publicaciones en el blog y planifica campañas estacionales con desgloses detallados, lo que garantiza un calendario de contenido bien estructurado.

Además, esta plantilla te ayuda a realizar el seguimiento del rendimiento de tu contenido y a medir su impacto en tus planes Business. Puedes tomar decisiones basadas en datos para optimizar tu estrategia mediante el análisis de métricas clave.

✨Ideal para: gestores de redes sociales que quieran crear planes de contenido anuales.

💡Consejo profesional: Añade columnas para el tipo de contenido, el público objetivo, las palabras clave y los canales de distribución que se adapten a tus necesidades específicas.

5. Plantilla de calendario de contenido para correo electrónico de Coefficient

vía Coefficient

Utiliza la plantilla de calendario de contenido para correo electrónico de Coefficient para planificar y ejecutar tu estrategia de marketing por correo electrónico, mantener un calendario de correo electrónico coherente y aumentar la participación de los suscriptores.

Define una cadencia regular de correos electrónicos para garantizar que los suscriptores reciban contenido valioso a intervalos predecibles. Planifica estratégicamente el contenido de tus correos electrónicos, alineándolo con eventos clave y maximizando el impacto. Además, segmenta tu lista de correo electrónico para enviar mensajes personalizados que resuenen en tu público.

✨Ideal para: gestores de campañas por correo electrónico que desean ejecutar y realizar el seguimiento de campañas exitosas.

Lea también: 7 plantillas gratuitas para redactar contenido y acelerar la creación de contenido.

6. La plantilla de calendario de contenido de Instagram de Coefficient

vía Coefficient

Con la plantilla de calendario de contenido de Instagram de Coefficient, puedes planificar tu contenido para mantener una voz de marca coherente y sacar partido de los temas de actualidad.

Esto es lo que ofrece la plantilla:

Mantén un calendario de publicaciones regular para estar siempre presente en la mente de tu público y aumentar tu visibilidad.

Asegúrate de que tu feed de Instagram sea visualmente atractivo planificando un diseño de cuadrícula coherente.

Planifica meticulosamente cada publicación, incluyendo ideas de contenido, pies de foto, hashtags e imágenes.

Investiga e incorpora estratégicamente hashtags relevantes para aumentar la visibilidad.

Diversifica tu contenido con una combinación de tipos de publicaciones para mantener el interés de tu público.

✨Ideal para: gestores de redes sociales que desean ejecutar su estrategia de Instagram de forma exhaustiva.

7. Calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de HubSpot

a través de HubSpot

A menudo, el mayor reto de los blogs no es la redacción en sí, sino las muchas otras tareas que conlleva. Desde la lluvia de ideas para los temas y la identificación de los lectores con objetivos hasta la optimización de las publicaciones con palabras clave y la creación de llamadas a la acción convincentes, cada paso es esencial para mantenerse organizado, centrado y tener éxito.

El calendario de contenido de Hojas de cálculo de Google de HubSpot ofrece tres formatos para tu calendario editorial de redes sociales (Excel, Hojas de cálculo de Google y Google Calendar).

Cada plantilla incluye instrucciones fáciles de seguir y consejos de expertos en gestión de blogs, lo que le ayudará a implementar rápidamente un sistema que le permita controlar su calendario de publicaciones.

✨Ideal para: Gestores de contenido que desean realizar el seguimiento, gestionar y ejecutar su estrategia de blogging utilizando SEO.

💡Consejo rápido: Identifica los pilares o temas fundamentales de tu contenido para sentar unas bases sólidas para tu estrategia de contenido.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para plantillas de calendario de contenido

Aunque las Hojas de cálculo de Google ofrecen una plataforma flexible y personalizable para crear calendarios de contenido, es importante tener en cuenta sus limitaciones:

Retos de la colaboración en tiempo real: aunque las Hojas de cálculo de Google ofrecen colaboración en tiempo real, son menos intuitivas y eficientes en comparación con las herramientas específicas de gestión de proyectos.

Problemas de control de versiones: gestionar varias versiones y realizar el seguimiento de los cambios puede resultar más complejo en las Hojas de cálculo de Google, especialmente cuando varios miembros del equipo trabajan simultáneamente en el calendario.

Gestión básica de tareas: Las Hojas de cálculo de Google pueden gestionar asignaciones de tareas básicas y plazos, pero carecen de funciones avanzadas como dependencias de tareas, control de tiempo y seguimiento del progreso.

Falta de flujos de trabajo integrados: crear flujos de trabajo complejos o realizar la automatización de tareas puede resultar complicado sin integraciones o scripts adicionales.

Introducción manual de entradas: introducir y actualizar manualmente los detalles del contenido puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.

Dependencia de la constancia del usuario: la eficacia del Calendario depende de actualizaciones constantes y del cumplimiento de la estructura elegida, lo que puede resultar difícil de mantener a lo largo del tiempo.

Plantillas alternativas de Hojas de cálculo de Google para calendarios de contenido

Aunque las Hojas de cálculo de Google pueden ser una herramienta versátil para crear calendarios de contenido, pueden no ser la solución más eficiente ni la que tenga más funciones.

Las alternativas a las Hojas de cálculo de Google, como ClickUp, ofrecen una amplia gama de potentes funciones y plantillas personalizables para optimizar tu proceso de planificación y gestión de contenidos.

Sid Babla, usuario de ClickUp y coordinador del programa de bienestar del Centro de Bienestar Estudiantil de Dartmouth College, explica:

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

Veamos algunas plantillas gratuitas de calendario de contenido que son una excelente alternativa a las Hojas de cálculo de Google:

1. Plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Planifica, gestiona, ejecuta y publica tu contenido a tiempo para múltiples marcas con la plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp.

Toma el control de tu calendario de contenido con la plantilla de calendario de contenido mensual de ClickUp. Ofrece una forma potente y flexible de gestionar todas tus necesidades editoriales, tales como:

Elige el diseño que mejor se adapte a tu flujo de trabajo entre cuatro vistas personalizables: Calendario, Tablero, Lista y Cronograma.

Realice un seguimiento de cada fase de la producción de contenido con facilidad utilizando siete estados personalizados codificados por colores.

Registra y supervisa los detalles clave de cada publicación con cinco Campos personalizados: activos, categoría, canal, enlace y fecha de publicación.

✨Ideal para: gestores de contenido que desean organizar, realizar el seguimiento y gestionar los contenidos que deben entregar.

💡Consejo rápido: Reutiliza tu contenido existente en nuevos formatos (por ejemplo, entradas de blog en vídeos, infografías o publicaciones en redes sociales) y realiza su distribución según la audiencia de cada plataforma social.

2. La plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Garantiza la coherencia y planifica todo tu contenido de redes sociales en un solo lugar con la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp.

La plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp te ayuda a crear un plan unificado para todos tus canales sociales, simplificar la colaboración con tu equipo y organizar tus ideas de contenido para lograr el máximo impacto.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Planifica y crea contenido atractivo de forma eficiente con funciones como la biblioteca de contenido, la fase de contenido y el formulario de sugerencias de contenido.

Programa tus publicaciones para lograr un alcance óptimo utilizando la vista Calendario de contenido.

Realice un seguimiento del progreso de cada tarea y mantenga a su equipo informado y al día con estados personalizables.

✨Ideal para: Profesionales del marketing que desean programar publicaciones y realizar el seguimiento de la interacción.

3. Plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Genere contenido de forma organizada y eficiente, en consonancia con sus metas de marketing, con la plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp.

No dejes que la confusión en torno al contenido descarrile tus metas de marketing. La plantilla de lista de calendario de contenido de ClickUp está diseñada para simplificar tu proceso de planificación de contenido y mantenerte al día con tus metas de marketing.

Esta plantilla incluye:

Cinco vistas adaptables, incluyendo vistas Lista, Calendario, Tablero, Cronograma y Documento. Puedes gestionar y supervisar cada fase de la producción de tu contenido en el formato que mejor te convenga.

Cinco estados personalizados codificados por colores que facilitan la organización y permiten ver de un vistazo en qué estado se encuentra cada pieza de contenido.

Siete campos personalizados, como «Semana», «Pilar de contenido», «Archivos relacionados», «Valor», «Aprobación del cliente», «Fecha de publicación» y «Notas», para ayudarte a gestionar los detalles críticos de forma eficiente.

✨Ideal para: gestores de contenido que desean planificar la generación de contenido según las metas de la marca.

4. La plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Define tus metas de contenido, realiza el seguimiento de cada pieza de contenido y organiza las tareas de tu estrategia de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp.

Para alcanzar tus metas de estrategia de contenido, debes asegurarte de que cada paso del proceso de creación y publicación de contenido sea claro. La plantilla de plan de contenido de ClickUp está diseñada para facilitar eso.

Esta plantilla de lista orientada a la acción cuenta con funciones que facilitan y agilizan el seguimiento, la gestión y la organización del contenido. Utilice estados personalizados como «Aprobado», «Pendiente», «En curso», «En revisión» y «Publicado» para tener una vista del progreso de cada elemento y asegurarse de que no se pasa por alto ninguna tarea.

Con nueve campos personalizados, entre los que se incluyen «Autor», «Recursos necesarios», «Palabras clave», «Objetivo» y «Tipo de contenido», esta plantilla te ayuda a recopilar fácilmente los detalles esenciales y visualizar los datos de contenido. Las funciones integradas de gestión de proyectos, como el control de tiempo, las etiquetas y las advertencias de dependencia, mantienen a tu equipo coordinado y al día con los plazos.

✨Ideal para: planificadores de contenido y especialistas en marketing que desean mantenerse en sintonía en lo que respecta a la planificación y comercialización de contenido.

💡Recordatorio: Ten en cuenta los eventos estacionales y los días festivos para crear contenido oportuno y relevante.

5. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Programa publicaciones para mantener una interacción constante, optimiza el contenido para cada plataforma y analiza el rendimiento para maximizar el alcance con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

Con la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp, puedes programar fácilmente las publicaciones con antelación para mantener un compromiso constante. También puedes optimizar cada publicación para lograr el máximo alcance en diversas plataformas y analizar el rendimiento con herramientas de elaboración de informes para ajustar tu estrategia.

Esto es lo que ofrece:

Los estados personalizados , como «Cancelado», «Completada», «En curso», «En espera» y «Pendiente», te permiten realizar el seguimiento del progreso de cada publicación.

Los campos personalizados , como Referencias, Plataforma, Medios y Frecuencia, te ayudan a categorizar tus publicaciones, lo que facilita la gestión y organización de cada campaña.

Cuatro vistas versátiles: por plataforma, Calendario de actividades, lista semanal de tareas pendientes y guía de inicio, para que puedas ver todo tu contenido de redes sociales desde diferentes ángulos.

✨Ideal para: profesionales del marketing que desean planear y programar contenido para redes sociales como un experto en redes sociales.

6. La plantilla de calendario editorial de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Planifica y publica tu contenido diario, semanal, mensual y anual con la plantilla de calendario editorial de ClickUp.

Un buen contenido comienza con un buen plan, y eso requiere un sistema sólido.

La plantilla de calendario editorial de ClickUp está diseñada para simplificar la planificación de contenidos, ofreciéndote una vista clara y organizada de tu calendario de publicaciones, ya sea diario, semanal o mensual.

Utiliza la vista Lista de contenido para almacenar y organizar de forma ordenada los artículos y piezas de contenido para acceder rápidamente a ellos, asegurándote de que ningún material se pierda en el proceso.

La vista «Guía de inicio» le guía a través de consejos de configuración y flujo de trabajo. Además, la vista «Recursos» proporciona enlaces y herramientas útiles para facilitar la creación de contenido. Con seis estados personalizados (En borrador, En revisión, Publicado, Listo para publicar e Investigación), tendrá todo lo que necesita para estar al día con su contenido editorial.

✨Ideal para: editores y gestores de contenido que desean planificar y programar el contenido de sus clientes.

7. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Garantiza la coherencia de la marca en tu esfuerzo por promover la marca en redes sociales con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp.

¿Y si tu calendario de contenido no solo te ayudara a organizarte, sino que también potenciara tu estrategia de marketing? La plantilla de calendario editorial de marketing de contenido de ClickUp hace precisamente eso. Te ayuda a mantener tu contenido organizado, coherente e impactante en todos los canales digitales.

Comience con la vista Guía de inicio, donde encontrará información sobre marketing de contenido para poner en marcha su proyecto. Para realizar el seguimiento del progreso de cada pieza, la vista Tablero le permite ver cómo el contenido avanza sin problemas por las distintas fases, lo que facilita la detección de cuellos de botella.

Con siete estados personalizados (Cancelado, Completada, En curso, En revisión y En espera), mantendrás todo organizado y a todos informados sobre el progreso.

✨Ideal para: Profesionales del marketing que desean organizar y programar contenido de marketing.

💡Consejo profesional: utiliza la función «Asignar comentarios» de ClickUp para fomentar la colaboración entre los miembros del equipo y garantizar que todos estén alineados con las metas del proyecto.

📮 Información de ClickUp: Solo el 36 % de los empleados desconecta por completo cuando termina su turno, lo que significa que casi dos tercios trabajan horas extras o se preocupan por el trabajo en su tiempo libre. Esta cultura de «estar siempre conectado» es un camino rápido hacia el agotamiento. 🔥¡Automatiza tus rutinas de desconexión con ClickUp! Configura resúmenes diarios basados en IA, actualizaciones generadas por IA para hilos de comentarios y bloqueos de tiempo automatizados en ClickUp Calendar para programar bloques de tiempo libres de trabajo y disfrutar de un descanso completo.💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

8. Plantilla de calendario de promoción de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Realice un seguimiento de las campañas, planifique eventos de promoción y mucho más con la plantilla de calendario de promoción de ClickUp.

Dominar el arte de la sincronización perfecta puede determinar el éxito o el fracaso de una promoción, y ahí es donde entra en juego la plantilla de calendario promocional de ClickUp. Es una forma inteligente de planificar y gestionar cada detalle, desde los descuentos hasta la duración de las promociones y las fechas de caducidad, asegurándose de que no se pase nada por alto.

Los campos personalizados te permiten realizar el seguimiento de los datos específicos que necesitas para que tus esfuerzos de promoción estén bien orientados y sean oportunos.

La vista «Calendario» te permite correlacionar las fechas de inicio y de finalización de cada promoción, lo que te ayuda a mantenerte al día. La vista «Próximas fiestas» te ayuda a planificar promociones especiales en torno a las fiestas y los periodos de mayor actividad comercial. La vista «Lista» ofrece un espacio para intercambiar ideas y almacenar nuevas ideas promocionales a medida que surgen.

Además, gracias a las notificaciones automáticas, siempre estarás al tanto de todo, lo que convierte a esta plantilla en una herramienta invaluable para cualquier estrategia de promoción bien ejecutada.

✨Ideal para: Profesionales del marketing que desean planear y programar actividades de promoción.

9. La plantilla de calendario de campañas de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Planifica tu campaña en un cronograma, colabora con equipos y visualiza todas tus metas de marketing de contenido con la plantilla de calendario de campañas de ClickUp.

Gestionar tus campañas de marketing puede ser tan sencillo como marcar una lista de tareas pendientes. La plantilla de calendario de campañas de ClickUp facilita la configuración de un cronograma claro para cada campaña y el seguimiento del progreso en función de hitos clave, lo que garantiza que cada tarea contribuya a tus objetivos de marketing.

La colaboración es muy sencilla: los miembros del equipo y las partes interesadas pueden mantenerse al día y coordinados, de modo que las campañas se desarrollen sin problemas de principio a fin, como por ejemplo:

Diseña el calendario de tu campaña y las fechas clave con la vista Calendario de eventos.

Visualice el flujo de tareas y plazos con la vista de cronograma, obteniendo una perspectiva general.

Realice un seguimiento de cada tarea de forma individual con la vista Lista de campañas.

Supervise el progreso en cada fase con la vista del proceso de la campaña.

Mantén un flujo de trabajo sencillo y optimizado con solo dos estados: Abierto y Completado.

✨Ideal para: las pequeñas agencias de publicidad pueden realizar el seguimiento, gestionar y presentar sus campañas publicitarias a los clientes.

10. Plantilla de escalado de producción de contenido de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Adapta tu proceso de producción de contenido a varias marcas y gestiona su publicación en múltiples plataformas con la plantilla de adaptación de la producción de contenido de ClickUp.

La plantilla ClickUp Content Production Scaling Template está diseñada para ayudarte a gestionar y escalar la producción de contenido sin problemas, tal y como hace el equipo de ClickUp con sus blogs. Aunque esta plantilla utiliza el contenido de los blogs como ejemplo, el flujo de trabajo se puede adaptar a otros tipos de contenido.

Una vez que apliques la carpeta de escalado de producción de contenido a tu entorno de trabajo, tendrás acceso a varias vistas optimizadas, incluida una vista de trabajo pendiente designada dentro de la lista de entradas de blog (en curso). Esta vista de trabajo pendiente está diseñada para optimizar el proceso, lo que te permite acceder rápidamente a resúmenes de blog, comentarios y URL activas para las próximas actualizaciones de contenido.

Con campos personalizados como «Tipo de contenido», «Fecha de publicación prevista», «Autor» e incluso URL para borradores y publicaciones en directo, puedes organizar y priorizar el contenido con la máxima eficiencia.

✨Ideal para: profesionales del marketing de contenidos que desean ampliar y programar diversos contenidos.

Lea también: Plantillas gratuitas de calendario de contenido para redes sociales en Excel y Sheets.

Maximiza la eficiencia de tu contenido con ClickUp.

Las plantillas de calendario de contenido de las Hojas de cálculo de Google proporcionan una panorámica clara de los cronogramas de contenido, lo que le ayuda a estar al tanto de los eventos importantes. Las principales ventajas son la flexibilidad, la fácil accesibilidad y un hub centralizado para gestionar los datos y realizar el seguimiento del progreso de las tareas.

Para aquellos que buscan una solución aún más sólida, las plantillas gratuitas de calendario de contenido de ClickUp ofrecen funciones avanzadas diseñadas para la gestión integral del contenido.

Permite a las agencias y a los creadores de contenido ejecutar una estrategia de contenido fluida, desde la lluvia de ideas hasta la creación y programación de publicaciones.

ClickUp te permite organizar todas las fases de la creación de contenido, establecer plazos, asignar tareas y visualizar tu flujo de trabajo, lo que lo hace ideal para una planificación integral del contenido.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y lleva tu gestión de contenido al siguiente nivel!