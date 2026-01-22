Explora ejemplos de pruebas A/B para tomar mejores decisiones empresariales

La calidad no es un acto; es un hábito.

La calidad no es un acto; es un hábito.

Como profesional del marketing, probablemente te hayas enfrentado al menos una vez a esta situación desconcertante: tu campaña de marketing no está dando los resultados esperados y sabes que tienes que cambiar las cosas, pero ¿por dónde empezar?

¿Deberías cambiar primero tu contenido? Quizás debas centrarte en elegir otros canales de marketing. O tal vez el problema sea simplemente la evolución de los gustos de los consumidores.

Por supuesto, probar muchos de estos cambios uno por uno lleva mucho tiempo y no siempre es la mejor opción. Afortunadamente, existe una solución que te permite probar diferentes opciones simultáneamente: las pruebas A/B.

Las pruebas A/B son una metodología consolidada y probada que consiste en probar diferentes opciones simultáneamente para comparar su rendimiento. Aunque inicialmente se utilizaban en diversos campos, ahora son una estrategia fundamental en marketing. Este artículo analiza algunas de las buenas prácticas y ejemplos de pruebas A/B.

👀 ¿Sabías que...? Hoy en día, varias empresas líderes realizan más de 10 000 pruebas A/B al año, muchas de las cuales involucran a millones de usuarios.

¿Qué son las pruebas A/B?

Las pruebas A/B comparan dos versiones de algo para determinar cuál funciona mejor. Sus principios fueron establecidos en la década de 1920 por el estadístico Ronald Fisher y posteriormente adoptados por los profesionales del marketing en las décadas de 1960 y 1970 para evaluar la experiencia del usuario de sus campañas.

Las pruebas A/B modernas, tal y como las conocemos, surgieron a principios de la década de 1990. Aunque los conceptos básicos no han cambiado, la escala sí lo ha hecho: ahora las pruebas llegan a millones de usuarios, se ejecutan en tiempo real y ofrecen resultados instantáneos.

¿Te preguntas qué puedes sacar de las pruebas A/B? Exploremos las ventajas y cómo pueden impulsar decisiones de gran impacto para tu empresa.

Ventajas de las pruebas A/B

Comprender las ventajas de las pruebas A/B pone de relieve por qué son imprescindibles en tu kit de herramientas de marketing.

Veamos sus ventajas clave.

Mide la interacción de los usuarios: Prueba variaciones de elementos como páginas web, llamadas a la acción (CTA) y asuntos de correo electrónico para medir su impacto en el comportamiento de los usuarios

Toma decisiones basadas en datos: Consigue resultados estadísticamente significativos y elimina las conjeturas de tus decisiones

Aumenta las tasas de conversión: mejora las tasas de conversión en tus campañas de marketing con pruebas A/B periódicas

Simplifica el análisis: identifica fácilmente métricas como la interacción de los usuarios, las tasas de conversión, el tráfico del sitio web, etc., para diferenciar entre el éxito y el fracaso de tus pruebas.

Obtenga resultados al instante: obtenga resultados rápidos para una optimización más ágil, incluso con conjuntos de datos reducidos

Prueba todos los elementos: Prueba titulares, botones de llamada a la acción o incluso nuevas funciones —en anuncios, aplicaciones o sitios web— para mejorar el comportamiento de los visitantes y las conversiones. Cada idea puede aprobarse o rechazarse en función de la información sobre los usuarios obtenida en una prueba.

Ahora que ya conoce las ventajas de utilizar este formulario, veamos los componentes clave necesarios para su implementación.

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Componentes clave de las pruebas A/B

Diseñar una prueba A/B es un proceso meticuloso.

Hay varios aspectos clave que debes tener en cuenta para obtener resultados satisfactorios: Hipótesis: Define claramente una afirmación concreta sobre el impacto del cambio que estás probando

Grupos de variación y de control: Asigna diferentes versiones a grupos separados, asegurándote de que haya una variación mínima en los datos demográficos y el comportamiento para evitar sesgos.

Tamaño de la muestra: Establezca el tamaño de los grupos en función de los efectos esperados y la significación estadística para detectar diferencias significativas.

Enmascaramiento: Decida si ocultar la variación a los participantes, a los investigadores o a ambos para reducir el sesgo.

Duración: Determina cuánto tiempo llevará recopilar datos lo suficientemente significativos como para obtener información valiosa. Realiza las pruebas durante el tiempo necesario para recopilar datos sustanciales, pero evita prolongarlas en exceso para prevenir influencias irrelevantes.

Métrica principal: Define una variable cuantificable que refleje directamente la hipótesis.

Métricas secundarias: Realice el seguimiento de métricas adicionales para obtener una visión más detallada de los resultados

Método de análisis: Realice la selección de un método de prueba para Realice la selección de un método de prueba para llevar a cabo el análisis y determinar la significación estadística

Proceso de elaboración de informes: Establezca una forma sencilla de compartir resultados, conclusiones y recomendaciones con las partes interesadas que pueda impulsar la planificación de futuras pruebas y decisiones empresariales importantes.

Ahora, exploremos el proceso que reúne todos estos componentes clave para realizar pruebas prácticas.

Proceso de pruebas A/B

Las pruebas A/B implican generar información relevante, como recopilar datos, crear casos de prueba y analizar resultados. Repasemos un marco sencillo que puedes utilizar para todas tus estrategias de pruebas A/B:

Paso n.º 1: Recopila datos

Utiliza herramientas como Google Analytics para generar informes y formular hipótesis mediante la recopilación de datos de calidad.

Empieza por las páginas con más tráfico para obtener información rápidamente, centrándote en las áreas con altas tasas de rebote o abandono. Métodos como los mapas de calor, las grabaciones de sesiones y las encuestas pueden revelar áreas de mejora.

Paso n.º 2: Genera una hipótesis

Una vez que tenga los datos listos, defina la meta de su prueba A/B. Elabore una hipótesis basada en nuevas ideas y en cómo estas podrían superar a la versión actual.

Tu hipótesis de prueba debería: Identifica claramente el problema o el reto

Sugiere una solución específica

Defina el impacto esperado de la solución

Paso n.º 3: Crea variaciones

Una vez que tengas tu hipótesis lista, crea variaciones de prueba cambiando elementos como el color de los botones, el texto de la página web o la ubicación de las llamadas a la acción. Para simplificar el proceso, utiliza herramientas de pruebas A/B con editores visuales.

Paso n.º 4: Realiza la prueba

En esta fase, lleva a cabo tu experimento y obtén información a partir del comportamiento de los visitantes. Puedes asignar aleatoriamente a los visitantes del sitio web a la muestra del grupo de control o a la del grupo de variación.

Como ya habrás deducido, realizar pruebas A/B requiere precisión y concentración: si hay demasiados factores en juego, puede resultar complicado mantener el rumbo.

Organizar todos tus datos es posible con las herramientas adecuadas. Una de ellas es ClickUp, una herramienta versátil de gestión de proyectos que puede optimizar tu proceso de pruebas. Exploremos juntos sus funciones.

Plantilla de pruebas A/B de ClickUp

Tomemos, por ejemplo, la plantilla de pruebas A/B de ClickUp. Esta plantilla te permite supervisar tu prueba de forma eficiente, así como realizar el seguimiento y visualizar el calendario, las variaciones, las métricas para la optimización de la tasa de conversión y mucho más.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de pruebas A/B de ClickUp para supervisar tu experimento

Así es como puede simplificar sus pruebas A/B con esta plantilla:

Organiza los flujos de trabajo de las pruebas: utiliza las vistas Lista y Tablero con campos personalizados y estados para mantener tus iniciativas de pruebas estructuradas y fáciles de gestionar

Visualiza los plazos: Planifica y ajusta las fechas de inicio y de finalización sin esfuerzo con las vistas de Calendario y de Cronograma

Realiza un seguimiento de las métricas clave: utiliza los Campos personalizados para supervisar el progreso, los resultados de las pruebas, las tasas de conversión y otros detalles esenciales

Optimice los procesos: manténgase al día de las fases de las pruebas mediante estados personalizados, desde la planificación y el lanzamiento hasta el análisis de los resultados

Además, puedes utilizar ClickUp Automations para automatizar tareas improductivas y ganar tiempo. Puedes crear automatizaciones para cambiar estados en función de desencadenantes específicos. También puedes configurar desencadenantes para obtener informes de proyectos generados por IA.

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Paso n.º 5: Espera los resultados

Deja que el experimento siga su curso. La duración depende del tamaño de tu público objetivo. Sabrás que los resultados están listos para el análisis cuando sean estadísticamente significativos y fiables. De lo contrario, es difícil determinar si el cambio ha tenido algún impacto o no.

Recordatorio: No te precipites ni retrases la obtención de los resultados. Esto es fundamental, ya que para que la prueba A/B sea estadísticamente significativa, debes esperar a que los datos muestren patrones.

Paso n.º 6: Analiza los resultados de las pruebas

¡El experimento ha sido completado! Ahora es el momento de ver los resultados. Tu herramienta de pruebas A/B te proporciona datos sobre el rendimiento de cada versión. Para evaluar los resultados, comprueba si son estadísticamente significativos. Aprovecha las conclusiones tanto de los intentos correctos como de los fracasos para mejorar futuras pruebas. Puedes seguir este proceso en todas tus pruebas futuras.

Paneles de control de ClickUp

Otra gran función son los paneles de control de ClickUp. Ofrecen una amplia variedad de plantillas de paneles de control para tus análisis. Puedes personalizar tu panel de control de marketing basándote en las métricas North Star y los KPI específicos.

Genera información y análisis visualmente atractivos con los paneles de ClickUp

Una vez que el análisis esté listo, podrá presentar la información a todas las partes interesadas.

La comunicación eficaz es clave en este caso, ya que es posible que no hayas involucrado a algunas partes interesadas en el proceso y estas se basarán únicamente en el análisis para tomar decisiones.

La comunicación del estado y el rendimiento de nuestras campañas de marketing globales y regionales a nuestras empresas distaba mucho de ser óptima. Con nuestros nuevos paneles, ahorramos tiempo y nuestras partes interesadas tienen acceso en tiempo real a la información que necesitan, siempre que la necesitan.

La comunicación del estado y el rendimiento de nuestras campañas de marketing globales y regionales a nuestras empresas distaba mucho de ser óptima. Con nuestros nuevos paneles, ahorramos tiempo y nuestras partes interesadas tienen acceso en tiempo real a la información que necesitan, siempre que la necesitan.

Chat de ClickUp

Una vez que tengas los resultados, comparte tu análisis con tus compañeros y las partes interesadas. Esto puede resultar aún más fácil con ClickUp Chat. Con Chat, no necesitas cambiar a otra plataforma para preguntar sobre el contexto o un tema concreto. Todo está perfectamente integrado en tu flujo de trabajo.

Comunícate con las partes interesadas mediante el chat de ClickUp

ClickUp Chat te permite centralizar la comunicación en torno a las pruebas A/B, enlazando las conversaciones directamente a las tareas para colaborar en tiempo real.

Facilita la elaboración de informes al convertir los datos clave del chat en elementos concretos y ofrece resúmenes automáticos para mantener informadas a las partes interesadas, incluso si se han perdido conversaciones anteriores. Esto ayuda a garantizar una mejor organización y una toma de decisiones más rápida a lo largo de todo el proceso de pruebas.

Kits de pruebas A/B para profesionales del marketing

Las pruebas A/B pueden resultar complicadas sin las herramientas adecuadas. Existen varios kits de pruebas A/B disponibles para simplificar el proceso.

Estos kits suelen incluir lo siguiente: Manual de pruebas A/B

Una herramienta que te ayuda a generar diferentes versiones del elemento que deseas probar

Una herramienta de pruebas A/B para diseñar y gestionar eficazmente tus pruebas

Una calculadora de significación

Plantillas o herramientas de gestión de proyectos para realizar el seguimiento y mejorar tus pruebas

El uso de un kit de este tipo y de herramientas como ClickUp puede ayudarte a realizar pruebas A/B de tus flujos de trabajo y a gestionar los resultados de forma eficiente.

Ejemplos de pruebas A/B en el mundo real

Es hora de ver ejemplos prácticos de cómo las pruebas A/B han ayudado a las empresas a mejorar sus estrategias y elementos. Antes de repasar estos ejemplos, debes comprender que puedes aplicar las pruebas A/B en diferentes contextos.

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica de estos contextos. Sitio web: Las pruebas se centran en modificar elementos como las páginas de destino para impulsar el tráfico o aumentar el número de registros

Correo electrónico: Se envían diferentes versiones de los correos electrónicos a públicos distintos para mejorar las tasas de clics o recabar información.

Redes sociales: Se utilizan principalmente en el marketing digital para probar variaciones destinadas a aumentar los ingresos.

Móvil: Se centra en aplicaciones móviles o sitios web para aumentar la participación de los usuarios

Analizaremos casos prácticos basados en estos contextos para ayudarte a comprenderlos mejor.

1. Ejemplos de pruebas A/B en sitios web

Estos son algunos ejemplos de empresas que han decidido realizar pruebas A/B en sus sitios web.

Grene

Grene, una marca polaca de comercio electrónico especializada en productos agrícolas, implementó con éxito las pruebas A/B en su sitio web. Una de sus pruebas consistió en rediseñar la página del minicarrito para mejorar la experiencia del usuario.

Problema: El equipo de Grene identificó varios problemas en la página de su minicarrito: los usuarios pensaban erróneamente que podían hacer clic en el rótulo «Envío gratuito» para obtener más detalles, no podían ver los precios de los elementos y tenían que desplazarse hacia abajo para encontrar el botón «Ir al carrito». Estos factores afectaban negativamente a la experiencia del usuario y a las conversiones.

Así era la versión de control de esta página:

vía Grene

Solución: El equipo mejoró el minicarrito añadiendo un botón «Ir al carrito» en la parte superior, mostrando los precios de los elementos y un botón para eliminar, y aumentando el tamaño del botón inferior para que destacara sobre el rótulo «Envío gratuito». Estos cambios tenían como objetivo mejorar la navegación y la experiencia general del usuario.

Así era su variante:

vía Grene

Resultado: Grene obtuvo resultados significativos, como un aumento de las visitas a la página del carrito, un incremento general de la tasa de conversión del 1,83 % al 1,96 % y una duplicación de la cantidad total de compras.

ShopClues

ShopClues, una marca de ropa en auge en el sector del comercio electrónico en la India, compite con gigantes como Flipkart y Amazon. A pesar de ser una empresa nueva, experimenta activamente con su sitio web para mejorar sus productos y servicios.

Problema: ShopClues tenía como objetivo aumentar la conversión de visitas en pedidos desde su página de inicio. Tras analizar los elementos de la página de inicio, descubrieron que los enlaces de la barra de navegación principal, situada en la parte superior, recibían un número significativo de clics, especialmente la sección «Venta al por mayor». Se dieron cuenta de que dirigir el tráfico a las páginas de categorías sería más eficaz que dejar que los usuarios navegaran por la página de inicio.

Esta es su versión de control:

vía VWO

Solución: El equipo planteó la hipótesis de sustituir la categoría «Mayorista» por otras categorías como «Super Saver Bazaar» y cambiar la ubicación del botón «Mayorista» de la parte superior a la izquierda. El objetivo era mejorar la alineación visual y guiar a los visitantes de forma más eficaz hacia las páginas de categorías.

Así es como decidieron renovar la página:

vía VWO

Resultado: Esta prueba aumentó la tasa de visitas por pedido en un 26 % y mejoró la tasa de clics del botón «Venta al por mayor».

Beckett Simonon

Beckett Simonon es una tienda online de zapatos de cuero hechos a mano. Se toma muy en serio sus estándares éticos de empresa y la sostenibilidad.

Problema: La empresa quería aumentar sus tasas de conversión y la eficacia de la adquisición de clientes de pago. Su versión de control era igual que cualquier otra página de destino de comercio electrónico.

vía Marquiz

Solución: Tras un análisis cualitativo del sitio web, la empresa incluyó mensajes que destacaban sus prácticas empresariales sostenibles, centrándose en la calidad del producto.

La variante resultó ser la siguiente página:

Resultado: Páginas web con mensajes que destacan la responsabilidad ética y la sostenibilidad. Además, los productos registraron un enorme aumento del 5 % en las tasas de conversión y un retorno de la inversión anualizado del 237 %.

Fundación Mundial para la Naturaleza

La World Wildlife Federation es una ONG dedicada a la conservación de la vida silvestre y las especies en peligro de extinción. También realiza el trabajo en amenazas globales más importantes, como el cambio climático, las crisis alimentarias y de agua, etc.

Problema: Querían centrarse en aumentar la tasa de suscripción mensual a su boletín informativo.

Su página de registro para el boletín era la siguiente:

vía Marquiz

Solución: El equipo realizó dos sencillos cambios en el formulario de registro: añadieron una vista previa del boletín informativo a la derecha para ayudar a los usuarios a comprender a qué se estaban suscribiendo, y desplazaron el botón de llamada a la acción (CTA) del centro hacia la izquierda para alinearlo mejor con la trayectoria visual del usuario.

Esta fue la variante que crearon:

Resultado: La diferencia entre el número de registros de estas dos versiones fue de nada menos que un 83 %.

2. Ejemplos de pruebas A/B en correo electrónico

A continuación, te presentamos un caso práctico de pruebas A/B en correo electrónico, que muestra cómo los cambios más sencillos en los mensajes pueden atraer a más usuarios

MailerLite

MailerLite, una empresa de marketing por correo electrónico, realiza pruebas A/B de forma regular en las líneas de asunto para mantenerse competitiva y determinar las estrategias más eficaces para generar interacción.

Problema: El equipo quería comprobar si a sus suscriptores les gustaban los asuntos llamativos y llenos de jerga o si bastaba con una información clara y concisa. Para este experimento, crearon una hipótesis de prueba A/B.

Solución: La empresa envió diferentes versiones de los asuntos de los correos a distintos públicos para comprobar esta hipótesis. El indicador de éxito en esta prueba fue el número de clics en el enlace del artículo después de que los suscriptores abrieran el correo. Así es como se vio:

vía MailerLite

Resultado: El experimento dejó claro que el público prefería asuntos claros y concisos.

3. Ejemplos de pruebas A/B en redes sociales

Estos casos prácticos de redes sociales te mostrarán cómo funcionan las pruebas A/B en una estrategia de marketing digital.

Vestiaire

Vestiaire es un mercado global de elementos de moda de lujo.

Problema: Querían dar a conocer su nueva función de compra directa en TikTok. También pretendían aumentar su notoriedad entre el público de la Generación Z.

Solución: La agencia de marketing digital de Vestiaire se puso en contacto con ocho influencers diferentes para crear contenido con distintas llamadas a la acción (CTA) alineadas con las metas de la marca. La agencia concedió a estos influencers una amplia libertad creativa para desarrollar una variedad de publicaciones en redes sociales.

vía Influencer MarketingHub

Resultado: Estas publicaciones generaron más de 1000 instalaciones orgánicas para Vestiaire. Además, seleccionaron los creativos con mejor rendimiento y comenzaron a publicarlos como anuncios de pago. Esto se tradujo en más de 4000 instalaciones con una reducción del 50 % en el coste por instalación.

Palladium Hotel Group

El Palladium Hotel Group es un grupo hotelero de lujo fundado en España. Cuenta con varios establecimientos de lujo en todo el mundo que ofrecen servicios de primera clase a sus clientes.

Problema: Querían probar a hacer crecer su empresa utilizando la función de multiplicador de pujas de Meta y su campaña de compras Advantage+.

Solución: Realizaron una prueba A/B: una con su campaña de compras Advantage+ habitual y otra con multiplicadores de puja, además de la campaña de compras Advantage+. Ambas campañas utilizaron anuncios con fotos y vídeos, con una distribución del presupuesto publicitario equitativa. Ambas series mostraban promociones y se mostraban a adultos en EE. UU.

Resultado: La prueba se llevó a cabo durante 15 días, y el grupo hotelero descubrió que sus campañas de compras Advantage+ funcionan mejor por sí solas. Mostraron un retorno de la inversión publicitaria un 84 % mayor, un coste por compra un 50 % menor y el doble del número de compras.

La Redoute

La Redoute es una marca francesa de muebles y decoración del hogar conocida por sus diseños elegantes y sostenibles, cuyo objetivo es mejorar la vida familiar de los clientes.

Problema: La marca quería llegar a nuevas audiencias e impulsar sus ventas online.

Solución: La agencia de marketing de La Redoute colaboró con creadores populares para diseñar anuncios con un estilo adecuado para los Reels de las redes sociales. Los creadores utilizaron efectos visuales, música y narraciones para que los anuncios resultaran atractivos, cercanos y entretenidos para el público con objetivo. A continuación, la agencia llevó a cabo pruebas A/B comparando sus campañas habituales de Advantage+ y sus anuncios en redes sociales con los elegantes anuncios en «lenguaje de Reels», y renovó sus campañas.

Resultado: Los anuncios creados por los propios creadores impulsaron la presencia de La Redoute en las redes sociales y sus ventas. En 35 días, los anuncios en «Language of Reels» generaron un aumento del 51 % en el retorno de la inversión publicitaria, un 35 % más de compras, un 26 % menos de coste por compra y un aumento del 37 % en las impresiones en Reels y Stories.

4. Ejemplos de pruebas A/B en dispositivos móviles

Por último, aquí tienes algunos ejemplos de pruebas A/B en aplicaciones móviles y páginas web optimizadas para móviles.

Simplemente

Simply es una app, aplicación móvil, que ayuda a las personas a aprender a tocar diferentes instrumentos musicales de una forma divertida y sencilla.

Problema: Su objetivo era aumentar las ventas renovando la pantalla de compra. El problema potencial identificado era que la llamada a la acción (CTA) no destacaba lo suficiente. Además, los iconos blancos no aportaban información significativa y la disposición horizontal no resultaba intuitiva para el usuario.

Así era como se veía su página anterior:

vía Medium

Solución: Crearon varias opciones para la pantalla de compra con testimonios en forma de vídeos o citas y redujeron el número de clics necesarios para realizar la compra. Además, en los nuevos diseños, la lista de información se presentó en formato vertical:

vía Medium

Resultado: Supervisaron los resultados de cerca desde el primer día, pero esperaron a analizarlos hasta tener una muestra lo suficientemente amplia. Una vez listos, su análisis reveló que el nuevo diseño había supuesto un aumento del 10 % en las compras.

Hospitality Net

Hospitality Net es un motor de reservas hoteleras que permite a los usuarios reservar hoteles en línea a través de sus escritorios o dispositivos móviles.

Problema: Tras la pandemia, las reservas a través del móvil se dispararon. Para sacar partido de este aumento, querían realizar una prueba A/B con las dos versiones de su motor de reservas para móviles: «simplificada» y «dinámica».

A continuación, te ofrecemos una breve comparación de sus modelos de reserva «simplificado» y «dinámico»:

vía Hospitality Net

Solución: Utilizaron el tipo de prueba A/B de redireccionamiento para llevar a cabo su prueba. Todas las sesiones se dividieron a partes iguales entre el motor de reservas simplificado y el dinámico. La prueba se prolongó durante 34 días, recopilando datos de 113 617 sesiones a lo largo del proceso.

Resultado: La empresa esperaba una diferencia del 10-15 % en las tasas de conversión entre los dos motores de reservas. Sin embargo, el motor de reservas dinámico registró un aumento del 33 % en las conversiones.

Errores comunes en las pruebas A/B que debes evitar

Las pruebas A/B requieren un esfuerzo y unos recursos considerables. Es frustrante no alcanzar los resultados deseados debido a errores evitables. Repasemos algunos errores comunes que cometen las partes interesadas para ayudarte a evitarlos.

Decisiones precipitadas

Muchos directivos no esperan a que la prueba haya concluido. Como pueden ver los resultados en tiempo real, a menudo toman decisiones precipitadas para ahorrar tiempo. Esto puede dar lugar a decisiones basadas en información incompleta.

Selección de métricas poco específica

Si analiza muchas métricas a la vez, empezará a establecer correlaciones espurias. Un diseño de prueba ideal le permite realizar la selección de las métricas importantes para el seguimiento. Si decide medir muchas métricas, corre el riesgo de observar fluctuaciones aleatorias. También corre el riesgo de distraerse de centrarse en una variable concreta y fijarse en cambios potencialmente insignificantes.

Repetición insuficiente de las pruebas

No son muchas las empresas que repiten las pruebas. Muchas de ellas tienden a creer que sus resultados son correctos. Incluso con una alta significación estadística, algunos resultados pueden ser falsos positivos.

Realizar nuevas pruebas puede resultar bastante complejo, ya que los responsables no suelen querer poner en entredicho sus conclusiones anteriores. Sin embargo, cuantas más pruebas A/B realice, mayor será la probabilidad de que al menos uno de sus resultados sea erróneo.

Convierte los insights en resultados con las pruebas A/B y ClickUp

Las pruebas A/B pueden proporcionarle una ventaja significativa frente a sus competidores. Cada prueba satisfactoria le ayuda a acercarse más a sus clientes. Con cada iteración, descubre qué es lo que mejor funciona con su público objetivo.

ClickUp ofrece amplios paneles de control y plantillas para optimizar tu proceso de pruebas A/B mediante el seguimiento de los datos y la visualización de los resultados. Esto te da más libertad mental para centrarte en tareas que requieren esfuerzo intelectual.

Funciones como ClickUp Chat pueden mejorar la eficiencia al actuar como tu entorno de trabajo y canal de comunicación.

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