Todoist vs. Recordatorios de Apple: ¿qué herramienta es mejor?

Todo el mundo tiene memoria fotográfica; algunos simplemente no tienen la película.

Si has estado buscando alguna herramienta que te ayude a recordar tu apretada agenda, la aplicación de recordatorios adecuada puede marcar la diferencia. Esto es especialmente cierto si necesitas una aplicación de recordatorios para la gestión de tareas.

Dos populares competidores son Todoist y Apple Reminders. Ambos prometen ayudarte a gestionar tus listas de tareas pendientes y aumentar tu productividad.

En este artículo, comparamos sus funciones, precios y valor general para ayudarte a determinar cuál es la mejor para tus necesidades.

¿Qué es Todoist?

Todoist es un software de gestión de tareas diseñado para ayudar a personas y equipos a organizar múltiples tareas y proyectos. Se puede acceder a él desde dispositivos como teléfonos, tabletas y ordenadores.

Conocido por su interfaz limpia, sus sólidas funciones y sus gestos de arrastrar y soltar, Todoist es ideal para personas que necesitan una forma flexible pero sencilla de gestionar todo, desde las tareas diarias hasta las metas a largo plazo.

Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a gestionar sus listas de tareas pendientes, priorizar el trabajo de forma eficaz y, en última instancia, hacer más en menos tiempo.

Funciones de Todoist

Todoist cuenta con funciones que te ayudan a gestionar el tiempo y las tareas, colaborar y mantenerte organizado, sin importar lo compleja que sea tu lista de tareas pendientes.

1. Organización y priorización de tareas

vía Todoist

Todoist permite a los usuarios organizar las tareas en diferentes categorías, lo que facilita separar el trabajo, los proyectos personales y secundarios. También puedes priorizar las tareas utilizando rótulos codificados por colores, como «Prioridad 1», lo que te garantiza poder ver rápidamente qué necesita atención inmediata.

2. Entrada de lenguaje natural

vía Todoist

Una de las funciones más destacadas de Todoist es su procesamiento del lenguaje natural. Puedes dictar o escribir tareas como «Reunirse con John para comer mañana a la 1 p. m.», y Todoist programará automáticamente el recordatorio, lo que te ahorrará tiempo al hacer que la introducción de tareas y la programación sean más rápidas e intuitivas.

3. Seguimiento de la productividad

vía Todoist

Puedes hacer que el seguimiento de la productividad sea más divertido con la función «Karma». Ganas puntos por completar tareas y pierdes puntos por posponerlas, lo que añade un divertido elemento de gamificación a tu rutina de gestión de tareas. Se acabó perder horas por no ser consciente del tiempo: podrás ver exactamente lo que estás logrando en el tiempo que has dedicado a tu trabajo.

vía Todoist

Puedes compartir fácilmente proyectos y tareas con otras personas invitándolas, asignándoles responsabilidades y dejando comentarios. Esta función de colaboración es útil para entornos de equipo o para coordinar las tareas domésticas.

5. Integración multiplataforma

vía Todoist

Todoist se integra con más de 60 aplicaciones, entre ellas Google Calendar, Slack y Trello, lo que te permite simplificar tus flujos de trabajo y gestionar todo desde un solo lugar.

Precios de Todoist

Principiante: Gratis

Ventaja: 5 $ al mes por usuario.

Business: 8 $/usuario al mes

¿Qué es Apple Reminders?

Apple Reminders es una herramienta de gestión de tareas sencilla e integrada para los usuarios del ecosistema Apple. Ayuda a los usuarios de dispositivos Apple a crear listas, configurar recordatorios y organizar tareas en todos sus dispositivos Apple, sincronizándose a la perfección entre iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Su objetivo es ofrecer a los usuarios una forma sencilla y sin complicaciones de gestionar sus tareas diarias, aprovechando el diseño familiar de Apple.

Funciones de Apple Reminders

Aunque Apple Reminders es una alternativa más sencilla a Todoist, cuenta con varias funciones útiles que la hacen eficaz para los usuarios del ecosistema Apple.

1. Sincronización con iCloud

vía Apple

Apple Recordatorios se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos Apple, lo que garantiza que cualquier cambio que realices en un dispositivo se refleje instantáneamente en todos los demás. Este es un importante argumento de venta para aquellos que están profundamente arraigados en el ecosistema de Apple.

2. Recordatorios basados en la ubicación

vía Apple

Con Apple, puedes configurar recordatorios basados en la ubicación, lo que significa que recibirás una notificación cuando llegues o salgas de un lugar específico. Por ejemplo, podrías configurar un recordatorio para comprar pasta en el supermercado.

3. Integración con Siri

vía Apple

Apple Reminders se integra perfectamente con Siri, el asistente digital de Apple, lo que te permite añadir tareas mediante comandos de voz. Solo tienes que decir «Hola, Siri, déjame recordarme que llame a Jane mañana a las 2 de la tarde» o «Añade "reservar vuelos" a mi lista de planificación de vacaciones», y listo.

Si no existe tal lista, Siri te preguntará si deseas crearla. Solo tienes que responder «Sí» para confirmar.

4. Subtareas y notas

vía Apple

Puedes crear subtareas dentro de tus tareas y añadir notas, lo que facilita dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y factibles, y añadir contexto si es necesario.

5. Colaboración con Uso compartido en familia

vía Apple

La función de uso compartido en familia de la aplicación te permite compartir listas de tareas pendientes con tus familiares y coordinar las tareas domésticas o los eventos.

Precios de Apple Recordatorios

Gratis con cuentas de Apple en dispositivos iOS y Mac.

Todoist y Apple Reminders: comparación de funciones

Tanto Todoist como Apple Reminders ofrecen funciones que te ayudan a gestionar tareas y mantenerte organizado. Pero, ¿cómo se comparan entre sí?

Aquí tienes una breve comparación de sus funciones:

Función Todoist Recordatorios de Apple Disponibilidad de la plataforma iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Organización de tareas Proyectos, subproyectos, rótulos, filtros Listas, subtareas, etiquetas Entrada de lenguaje natural Sí, tiene compatibilidad con el lenguaje natural para la creación de tareas. Sí, tiene compatibilidad con el lenguaje natural para la creación de tareas. Colaboración Sí, comparte tareas y proyectos, asigna tareas. Sí, a través del uso compartido en familia. Recordatorios y notificaciones Recordatorios personalizados con fechas límite, tareas repetitivas. Recordatorios basados en el tiempo y la ubicación Sincronización entre plataformas Se sincroniza en múltiples plataformas y dispositivos. Solo se sincroniza dentro del ecosistema de Apple (a través de iCloud). Seguimiento de la productividad Sistema de puntos karma para realizar el seguimiento de la productividad. Sin funciones de seguimiento de la productividad. Integraciones Más de 60 integraciones (Google Calendar, Slack, Trello) Solo se integra dentro del ecosistema de Apple (iCloud, Siri, Calendario, etc.). Asistencia por voz Siri, Asistente de Google, Alexa Siri Precios • Principiante: Gratis • Pro: 5 $ al mes • Empresa: 8 $ al mes Free

Aquí tienes una comparación de precios de ambas herramientas:

Plan Todoist Recordatorios de Apple Plan Free Tiene un límite máximo de cinco proyectos personales. Incluye funciones básicas como diseños flexibles, tres vistas filtradas e integración con el correo electrónico, el Calendario, etc. Funcionalidad completa incluida de forma gratuita. Plan Pro Funciones avanzadas como asistencia de interfaz de usuario, hasta 300 proyectos de gestión de tareas personales, recordatorios de tareas, 150 vistas filtradas e historial de actividad ilimitado. NA Plan Business Las funciones de gestión de equipos incluyen entornos de trabajo compartidos, 500 proyectos, registros detallados de la actividad del equipo, plantillas compartidas, contabilidad centralizada del equipo y roles y permisos del equipo. NA

Ahora compararemos las funciones en detalle y veremos cuál es la mejor:

1. Gestión y organización de tareas

Todoist destaca en este ámbito, ya que ofrece funciones avanzadas como jerarquías de proyectos, subproyectos y prioridades codificadas por colores. Apple Reminders es más sencillo, con listas y subtareas, pero carece de las herramientas de organización de proyectos detalladas que ofrece Todoist.

🏆 Ganador: Todoist

2. Facilidad de uso e interfaz

Apple Reminders se beneficia de formar parte del ecosistema de Apple, con una interfaz fluida y un diseño que se ajusta al enfoque intuitivo de Apple. Todoist, aunque cuenta con numerosas funciones, puede resultar más complejo, especialmente para los nuevos usuarios.

🏆 Ganador: Apple Recordatorios

3. Compatibilidad entre plataformas

Ya sea en Windows, Android o incluso Linux, Todoist está disponible y funciona a la perfección en todas las plataformas. Por otro lado, Apple Reminders solo está disponible en dispositivos Apple.

🏆 Ganador: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders: en Reddit

Tanto Todoist como Apple Reminders tienen seguidores incondicionales en Reddit. Apple Reminders parece ser popular por su facilidad de uso, mientras que Todoist destaca por su gestión más meticulosa de las tareas.

Yo uso Apple Reminders para las cosas que voy a hacer el mismo día (como acordarme de comer cuando me subo al coche). Todoist lo uso para todo lo demás.

Lo mismo. Especialmente cuando estás conduciendo y se te ocurre algo que tienes que hacer. Es muy fácil decírselo a Siri. Además, tengo el widget de Recordatorios en un lugar destacado de mi teléfono para que el recordatorio no se pierda ni se olvide más tarde. Si no es necesario hacerlo ese día, lo añado a Todoist y luego borro el recordatorio.

Aunque muchos usuarios prefieren la función basada en la ubicación de Apple Reminders, a algunos les cuesta acostumbrarse a su interfaz de usuario. Todoist suele gustar mucho más por su experiencia de usuario en la gestión de tareas.

Todoist me ofrece una experiencia de gestión de tareas mejor y más rápida. Utilizo Todoist para las tareas del trabajo (donde se crean y completan más tareas) y Reminders para las tareas domésticas. Intenté cambiar completamente a Reminders, pero me di cuenta de que me llevaba demasiado tiempo gestionar mis tareas, así que volví a cambiar las tareas del trabajo, pero mantuve las tareas domésticas allí porque me seguía gustando que se integrara mejor con Siri, el Calendario y las notificaciones.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Todoist y Apple Recordatorios.

Aunque Todoist y Apple Reminders son herramientas excelentes, ClickUp es una alternativa sólida para los usuarios que quieren lo mejor de ambos mundos.

Nuestra productividad global ha aumentado significativamente desde que implementamos ClickUp. Actualmente contamos con más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran entre sí en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el tiempo de entrega de los proyectos.

Con funciones avanzadas de gestión de tareas y una amplia gama de opciones de personalización del flujo de trabajo, ClickUp tiene algo que ofrecer a todo el mundo, desde usuarios individuales hasta equipos.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: Recordatorios de ClickUp

Incluye adjuntos, fechas y horarios recurrentes en ClickUp Recordatorios.

La función Recordatorios de ClickUp es más avanzada que la de Todoist y Apple Reminders. Los recordatorios en ClickUp no son independientes: puedes convertirlos instantáneamente en tareas de ClickUp, con personas asignadas, fechas límite, prioridades, subtareas y adjuntos. Esta conexión perfecta garantiza que los recordatorios sigan siendo procesables y estén alineados con tus proyectos más amplios.

Aunque Todoist te permite convertir los recordatorios en tareas, carece del mismo nivel de integración con un sistema completo de gestión de proyectos.

Más allá de los simples recordatorios basados en el tiempo, ClickUp te permite activar notificaciones basadas en cambios de estado, dependencias o condiciones personalizadas. Este nivel de automatización es inigualable en Todoist o Apple Reminders.

💡Consejos rápidos para sacar el máximo partido a los recordatorios de ClickUp: Crea un recordatorio a partir de cualquier comentario en una tarea o notificación. Estos recordatorios de conversación son una forma estupenda de saber cuándo hacer un seguimiento.

Marca los recordatorios completados, pospón, reprograma o delega recordatorios a los miembros del equipo en un solo lugar.

Crea recordatorios recurrentes para tareas que se repiten a diario, semanalmente, mensualmente o con una frecuencia personalizada.

Consulte el resumen diario de ClickUp para estar al tanto de las tareas completadas, las fechas límite y el estado de los proyectos.

Delega rápidamente cualquier recordatorio a tu equipo desde tu página de Inicio de ClickUp o añadiendo un recordatorio a su perfil.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: listas de control de tareas de ClickUp

Simplifica tus tareas pendientes con las funciones de arrastrar y soltar y anidar de las listas de control de ClickUp.

Las listas de control personalizables de ClickUp son perfectas para dividir tareas complejas en pasos manejables y realizar el seguimiento del progreso de las tareas en tiempo real.

A continuación te explicamos cómo puedes sacar partido a las listas de control de tareas de ClickUp:

Anida elementos de la lista de control para crear estructuras jerárquicas.

Personaliza el estado de las tareas para realizar un seguimiento más preciso del progreso.

Añade varias listas de control a una sola tarea para obtener desgloses detallados.

Asigna elementos individuales de la lista de control a los miembros del equipo para una delegación eficaz.

Integra listas de control con otras herramientas y listas de control con otras herramientas y plantillas de listas de control , y realiza la automatización de las actualizaciones de estado.

Personaliza las listas de control con las listas de control con campos personalizados en ClickUp

Ventaja n.º 3 de ClickUp: vista de calendario de ClickUp

Visualiza el trabajo, reprograma tareas y gestiona los cronogramas de los proyectos con la vista de calendario adaptable de ClickUp.

La vista de calendario de ClickUp te ayuda a visualizar tus tareas en un cronograma, lo que te ofrece un mayor control sobre los plazos y la programación.

Combina los mejores elementos de las funciones de Todoist y la simplicidad de Apple Reminders, al tiempo que añade potentes integraciones con el Calendario.

Esto es lo que puedes hacer con esta función:

Visualiza las tareas por día, semana o mes para obtener una panorámica completa de las próximas tareas y eventos.

Arrastra y suelta fácilmente las tareas para reprogramarlas directamente en el Calendario. Esta función es más fluida e intuitiva en comparación con los ajustes de fecha límite de Todoist y la interfaz de programación limitada de Apple Reminders.

Visualiza varias listas de tareas, proyectos o espacios en el mismo Calendario, lo que ofrece una mayor visibilidad y facilidad de gestión.

Ve las dependencias entre tareas y establece hitos, lo que añade un nivel de sofisticación a la gestión de proyectos que Todoist y Apple Reminders no pueden igualar.

Mientras que Todoist ofrece cierta sincronización con el calendario (como con Google Calendar), ClickUp ofrece una integración más profunda con calendarios externos y permite la sincronización bidireccional, lo que te proporciona actualizaciones en tiempo real en todas las plataformas.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: notificaciones y automatizaciones de ClickUp

Las notificaciones de ClickUp te mantienen informado en tiempo real sin agobiarte.

Activa alertas desencadenantes para cualquier actividad dentro de ClickUp personalizando las notificaciones de ClickUp.

Puedes personalizar las alertas en función de las actualizaciones de las tareas, los plazos y los comentarios en todos los dispositivos, lo que permite que los equipos estén coordinados y sean receptivos. Esta función es ideal para realizar el seguimiento de los cambios en los proyectos o mantenerse al día mientras se espera a que se complete una lista de control.

Además, las funciones de ClickUp Automations mejoran la gestión de tareas al liberarte de las tareas repetitivas.

Optimiza los flujos de trabajo, aborda las tareas rutinarias, gestiona los traspasos de proyectos y mucho más con más de 100 automatizaciones de ClickUp.

Por ejemplo, puedes automatizar recordatorios, asignaciones de tareas o actualizaciones de estado. Cuando se acerca la fecha límite de una tarea, ClickUp envía automáticamente notificaciones o pasa la tarea a la siguiente fase. Esto es especialmente útil en flujos de trabajo complejos con múltiples dependencias.

A diferencia de los sencillos recordatorios de Todoist o los básicos desencadenantes por hora o ubicación de Apple Reminders, las automatizaciones de ClickUp son altamente personalizables, lo que hace que la gestión de tus tareas sea más inteligente y eficiente.

Estas funciones te permiten centrarte en terminar el trabajo importante mientras ClickUp se encarga de la logística en segundo plano.

Elegir las aplicaciones de productividad adecuadas

La elección entre Todoist y Apple Reminders depende en última instancia de tus necesidades específicas. Si eres usuario de Apple y buscas un gestor de tareas sencillo e intuitivo dentro del ecosistema de Apple, Apple Reminders puede ser suficiente para mantenerte al día.

Sin embargo, si necesitas una herramienta más robusta que ofrezca flexibilidad, funciones potentes y un mayor control sobre proyectos complejos, Todoist destaca por encima del resto.

Pero si buscas una combinación de ambas herramientas, algo que combine simplicidad con una amplia funcionalidad, ClickUp es sin duda la mejor alternativa. Con funciones como listas de control detalladas, organización versátil del calendario, notificaciones personalizadas y automatización, ClickUp ofrece una compatibilidad inigualable para aumentar la productividad.

Ya sea para gestionar tareas personales o dirigir proyectos en equipo, ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para dar lo mejor de ti en el trabajo. ¡Prueba ClickUp hoy mismo!