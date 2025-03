Las mejores plantillas de registro de llamadas para mantenerse organizado

¿Quiere cerrar contactos y resolver consultas de clientes en sólo unos minutos? Aunque pueda parecer ambicioso, empieza por la sencilla tarea de dominar las llamadas telefónicas.

Los estudios demuestran que 86% de los clientes llaman varias veces a una empresa para resolver sus problemas, y el 72% dicen que esto repercute negativamente en su experiencia.

Aquí es donde resulta esencial tener un registro detallado de las llamadas de los clientes. Documentar los detalles clave de cada llamada garantiza que todas tus llamadas sean puntuales, eficientes y orientadas a una meta.

Sin embargo, registrar y gestionar con precisión estos registros puede resultar complicado en un mar de llamadas entrantes y salientes.

En el blog de hoy, compartiremos las mejores plantillas de registro de Documentos de Google y hojas de Excel para mejorar el registro de tus llamadas. 📞

¿Qué hace que una plantilla de Excel de registro de llamadas sea buena?

Una buena plantilla de registro de llamadas hace mucho más que registrar los detalles de sus llamadas: le permite a usted y a su equipo tomar decisiones informadas que impulsan las ventas, los ingresos y el crecimiento.

Aquí hay cinco atributos clave que debe buscar en una plantilla de registro de llamadas Excel: 🔍

Facilidad de uso: Elija una plantilla que sea fácil de usar y navegar. Por ejemplo, debe permitirte introducir datos sin esfuerzo y rellenar previamente los más comunes o repetitivos

Elija una plantilla que sea fácil de usar y navegar. Por ejemplo, debe permitirte introducir datos sin esfuerzo y rellenar previamente los más comunes o repetitivos Estructura clara: Elige una plantilla que tenga una estructura clara y sencilla. Un formulario de registro con filas y columnas bien diferenciadas garantiza que los registros de llamadas estén bien organizados y sean fáciles de hojear

Elige una plantilla que tenga una estructura clara y sencilla. Un formulario de registro con filas y columnas bien diferenciadas garantiza que los registros de llamadas estén bien organizados y sean fáciles de hojear Extensión: Opta porplantillas de registro de llamadas que sean completas pero concisas. Deben permitirle capturar de forma compacta detalles esenciales del registro de llamadas como el nombre del cliente, el número de contacto y la duración de la llamada

Opta porplantillas de registro de llamadas que sean completas pero concisas. Deben permitirle capturar de forma compacta detalles esenciales del registro de llamadas como el nombre del cliente, el número de contacto y la duración de la llamada Personalización: Busque plantillas de registro de llamadas que ofrezcan suficientes funciones de personalización. Por ejemplo, debería tener la opción de editar campos, combinaciones de colores, estilos de fuente, etc. Una función importante es el formato condicional

Busque plantillas de registro de llamadas que ofrezcan suficientes funciones de personalización. Por ejemplo, debería tener la opción de editar campos, combinaciones de colores, estilos de fuente, etc. Una función importante es el formato condicional Funciones automatizadas: Elija una plantilla de registro de llamadas de clientes que le permita utilizar fórmulas para calcular cifras vitales como el volumen de llamadas, la duración media de las llamadas y las tasas de finalización

Plantillas Excel Gratuitas de Registro de Llamadas

Ahora que ya sabe en qué consiste una excelente plantilla de registro de llamadas de empresa, aquí tiene algunas de las mejores plantillas de registro de llamadas gratuitas a las que puede acceder y utilizar en Microsoft Excel:

1. Plantilla de registro de llamadas de Template.net

página de inicio Plantilla La Plantilla de registro de llamadas de Template.net es una herramienta diseñada específicamente para que su proceso de registro de llamadas sea eficiente. Ya sean llamadas entrantes o salientes, le permite registrar sus llamadas diarias y detalles como fecha, hora, duración, propósito y acciones de seguimiento.

La estructura y el formato de la plantilla también son fáciles de usar. Desde su diseño limpio hasta los colores sutiles, todos sus elementos son profesionales, lo que la convierte en una plantilla adecuada para el registro de llamadas de clientes.

He aquí por qué te encantará:

Automatiza acciones como el seguimiento de llamadas de clientes

Campos personalizados para adaptar la plantilla de registro según sus necesidades

Acceda a la plantilla tanto en Microsoft Excel como en Hojas de cálculo de Google

Ideal para: Profesionales que necesitan una plantilla de registro de llamadas de empresa para organizar los registros de llamadas de clientes.

2. Plantilla simple de registro de llamadas de Template.net

página web Plantilla ¿Cansado de introducir usted mismo los detalles de las llamadas? La plantilla Simple Call Logs de Template.net es el marco que resolverá sus problemas de registro de llamadas. Simple y eficaz, le permite resumir rápidamente todas las llamadas de los clientes. Registre detalles como la hora de inicio de la llamada, la hora de finalización, elementos de acción, etc.

La plantilla sirve también como plantilla de registro de llamadas de pacientes. Si desea almacenar la información de los pacientes y los detalles de las llamadas en un solo lugar, esto es para usted. Además, el formato estándar hace que sea muy fácil de usar.

He aquí por qué le encantará:

Organice una variedad de detalles cruciales de la llamada como fecha, CST, CET, tiempo total, etc.

Genere y documente datos técnicos y estadísticos esenciales de las llamadas

Utilice la plantilla de registro sin problemas a través de MS Word, Excel, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, y mucho más

Ideal para: Profesionales sanitarios o empresas que necesiten una plantilla sencilla de registro de llamadas de pacientes para un seguimiento rápido y eficaz de las llamadas.

3. Plantilla imprimible de registro de llamadas de Template.net

página web Plantilla Un problema común con muchas plantillas de registro de hojas es que su formato a menudo se distorsiona cuando se imprime. Pero ese no es el caso de la Printable Call Log Template by Template.net. Con esta plantilla de registro, puede crear un archivo tangible de todas sus notas de llamadas.

Esta plantilla de formulario de registro de llamadas es muy adaptable, por lo que puede personalizar todos sus elementos según sus necesidades. El diseño de la plantilla y su atractivo visual general también son fáciles de usar, por lo que es adecuada para gestionar solicitudes de servicio .

He aquí por qué te encantará:

Utilice las instrucciones incorporadas para adaptar la plantilla a todos los niveles de habilidad

Realice un seguimiento de los hitos de las llamadas y ajuste sus estrategias en consecuencia

Ahorre en gastos de software adicional con el marco fácil de usar de la plantilla

Ideal para: Empresas o equipos de servicio que necesitan una plantilla imprimible de registro de llamadas para realizar un seguimiento y gestionar las solicitudes de servicio de forma eficaz.

4. Plantilla de registro de llamadas de ventas de Template.net

página web Plantilla Si está buscando una plantilla que le ayude a gestionar las llamadas en frío, la plantilla de registro de llamadas de ventas de Template.net podría interesarle. Como su nombre indica, este documento está diseñado específicamente para profesionales de ventas.

Con esta plantilla de registro, anote la información esencial relacionada con la llamada, como el nombre del cliente, el número de contacto, el objetivo de la llamada, etc. Utilice esta plantilla de registro de llamadas de ventas para realizar un seguimiento de las llamadas de los clientes.

Esto ayuda a identificar problemas y lagunas para asegurarse de que su estrategia de llamadas en frío está optimizada para obtener resultados.

He aquí por qué te encantará:

Personalice los elementos de la plantilla para adaptarla a las diferentes necesidades de la empresa

Automatice los cálculos de previsión y presupuesto con una calculadora integrada

Utilice gráficos y barras de progreso para facilitar el seguimiento de las metas

Ideal para: Equipos de ventas que utilizan registros de llamadas para realizar un seguimiento de las llamadas, seguimientos y mejorar las llamadas en frío.

5. Rastreador de conversaciones telefónicas de Microsoft

vía Microsoft El Telephone Conversation Tracker de Microsoft es una herramienta de registro de llamadas con filas y columnas dedicadas a los nombres de los clientes, la hora de inicio de la llamada, la fecha de finalización, etc.

Esta plantilla tan versátil también puede utilizarse como registro de llamadas de medios de comunicación. Si su empresa interactúa con periodistas u otros representantes de los medios de comunicación, utilice este recurso para gestionar las interacciones y organizar los registros.

Por qué le encantará:

Utilice animaciones, transiciones y vídeos para una mejor comprensión de los datos

Personalice elementos como texto, imágenes, combinaciones de colores, etc

Comparta la plantilla entre equipos para fomentar la colaboración

Ideal for: Businesses that need a service call log template or call tracking tool for client and media interactions.

por Ayudante de centro de llamadas La plantilla Contact Center Dashboard Template de Call Centre Helper es un formulario de registro de llamadas funcional. Además de almacenar los datos del registro de llamadas, realiza un seguimiento de KPI importantes como el volumen de contactos, el volumen de reclamaciones, el volumen de ventas, la tasa de abandono, etc.

De este modo, puede reforzar su sistema de llamadas en frío y de gestión de llamadas iniciativas de atención al cliente . ¿Y lo mejor? Esta plantilla presenta los datos en un formato visualmente atractivo, utilizando eficazmente barras, gráficos de barras y gráficos.

He aquí por qué te encantará:

Editar la plantilla de registro para añadir o eliminar cualquier KPI específico

Utilice las herramientas de visualización de datos incorporadas para analizar los KPI

Reconocer las tendencias históricas para tomar decisiones bien informadas

Ideal para: Centros de contacto que necesitan una plantilla de registro de llamadas telefónicas o de llamadas de clientes para el seguimiento de los KPI.

Limitaciones del uso de una plantilla de registro de llamadas de Excel

Aunque estas plantillas de registro de llamadas de Microsoft Excel y Google Hojas de cálculo de Google son eficaces, sólo son ideales para aquellos que buscan una plantilla de registro de llamadas básica y diaria. He aquí por qué:

No hay acceso en tiempo real: Dado que estas plantillas de registro se basan en Excel, el alcance de la colaboración es limitado, por lo que es difícil compartirlas con otros equipos de su organización

Dado que estas plantillas de registro se basan en Excel, el alcance de la colaboración es limitado, por lo que es difícil compartirlas con otros equipos de su organización Funciones de automatización limitadas: La mayoría de las hojas de registro sólo ofrecen compatibilidad básica con la automatización. Por lo tanto, si necesita automatizar cálculos complejos, es posible que no pueda hacerlo

La mayoría de las hojas de registro sólo ofrecen compatibilidad básica con la automatización. Por lo tanto, si necesita automatizar cálculos complejos, es posible que no pueda hacerlo Falta de análisis: A diferencia de un formulario de registro sofisticado, la mayoría de las plantillas de registro no ofrecen análisis de datos ni herramientas de (elaboración de) informes. Están diseñadas específicamente para almacenar datos

7 plantillas alternativas de registro de llamadas en Excel

Probablemente ya sepa que ClickUp es una gran herramienta de gestión de proyectos (¡la historia de sus maravillas no es un secreto!). Pero eso no es todo: ¡hay mucho más!

Además de facilitar la gestión de proyectos, ClickUp también alberga un intervalo de plantillas de registro de llamadas telefónicas que puede utilizar para simplificar el registro de llamadas.

Así es como ClickUp está ayudando a las organizaciones a mejorar su servicio de atención al cliente 🎖️

La adopción de ClickUp no sólo mejoró nuestros procesos, sino que ayudó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos permitió crecer de 2k a 8k clientes al año.

Angella Vecchione, Percheek

A diferencia de las de la lista anterior, éstas son eficaces, versátiles y fáciles de usar.

Exploremos algunas de ellas en detalle:

1. Plantilla de llamadas de ventas ClickUp

Plantilla de llamadas de ventas ClickUp

Crear un canal de llamadas de ventas de alta conversión requiere tiempo, esfuerzo y un proceso de prueba y error. A pesar de ello, los resultados pueden ser o no los esperados. Afortunadamente Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp elimina las conjeturas del proceso.

Almacene todos los guiones de sus llamadas de ventas para acceder rápidamente a ellos, de modo que los miembros de su equipo de ventas puedan elegir el guión adecuado en el momento oportuno y asegurarse de que no se pierde ninguna oportunidad de venta.

Esta plantilla de registro le permite realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, organizar los datos de ventas, asignar tareas y hacer un seguimiento de los clientes potenciales.

He aquí por qué le encantará:

Seguimiento de cada cliente potencial con estados personalizados como "Llamada de ventas" y "Cerrada ganada"

Fortalecer las relaciones con los clientes y aumentar sus posibilidades de cerrar clientes potenciales

Cambie sin problemas entre las vistas Resumen, Canal de ventas y Guía

Aumente la eficacia con el control de tiempo, las etiquetas y las herramientas de correo electrónico

Ideal para: Equipos que necesitan una plantilla de registro de llamadas de ventas para gestionar registros de llamadas, seguimiento de clientes potenciales, interacción con clientes y seguimientos.

2. Plantilla de canal de ventas ClickUp*

sales-pipeline-t

En Plantilla de canal de ventas ClickUp es una plantilla de registro de llamadas de ventas visualmente vibrante que es imprescindible para los profesionales de ventas de todas las organizaciones. Esta plantilla de registro de llamadas es muy versátil. Le permite visualizar su embudo de ventas, gestionar datos de clientes y priorizar clientes potenciales.

Utilice esta plantilla de registro para la colaboración entre departamentos, el desarrollo optimizado de productos y unas previsiones de ventas precisas. Por si fuera poco, la plantilla es fácil de usar y muy adaptable.

He aquí por qué le encantará:

Visualice cada fase con 30 estados únicos, desde "Cualificado" hasta "Renovación"

Mantenga los datos actualizados con campos como Último contacto

Agilice las vistas con vistas Lista, POE y Box para un acceso sencillo

Automatice los flujos de trabajo con control de tiempo y alertas

Ideal para: Profesionales de ventas que necesitan una plantilla visual de registro de llamadas telefónicas para las fases de clientes potenciales, gestión de datos y previsiones.

ClickUp Plantilla de Formulario de Contacto con el Cliente

En ClickUp plantilla de formulario de contacto del cliente no es su plantilla habitual de registro de llamadas de clientes: es el recurso definitivo que necesita para ser eficiente. Centralice los valiosos comentarios de los clientes y utilícelos de diversas formas, como innovando un nuevo producto o mejorando uno ya existente.

La plantilla de registro de llamadas tiene un diseño simplista y visualmente atractivo. Registra diferentes datos del cliente, como el nombre, los datos de contacto, el problema y el mensaje. Utilice la plantilla para asignar un problema concreto a un miembro del equipo y resolverlo.

Por qué te encantará:

Organice las solicitudes con estados claros para una mejor priorización

Encuentre información rápidamente con las vistas simplificadas de Contacto y Resumen

Mantenga la capacidad de respuesta con las dependencias y el seguimiento impulsado por IA

Ideal para: Equipos que desean una plantilla de registro de llamadas de clientes que centralice los comentarios de los clientes y las asignaciones de consultas.

4. Plantilla de escalado de servicio al cliente ClickUp*

Plantilla de escalado de atención al cliente de ClickUp

Frente a retos en la atención al cliente gestión? Obtenga la Plantilla de escalado de atención al cliente de ClickUp ¡! Este documento de registro de llamadas de atención al cliente simplifica la resolución de consultas de los clientes.

Con esta plantilla de registro de llamadas, cree tareas para las llamadas fuera de servicio y asígnelas a los miembros del equipo para su pronta resolución. Le ayuda a usted y a su equipo a mantenerse alineados centralizando las consultas de los clientes y realizando un seguimiento de su estado de resolución.

Esta plantilla de registro de llamadas es fácil de usar y navegar. Presenta la información relativa a los servicios relacionados con el cliente de forma exhaustiva pero concisa.

He aquí por qué le encantará:

Gestione las escaladas con estados como "Esperando al cliente"

Capture información crítica como correos electrónicos de clientes, detalles de entrega y niveles

Agilice la compatibilidad con vistas como Tablero de Soporte por Niveles y Lista de Tickets

Automatización y seguimiento para resoluciones rápidas y eficaces

Ideal para: Equipos de soporte que necesitan una plantilla de registro de llamadas de servicio para gestionar las escaladas de forma eficaz.

5. Plantilla ClickUp para la gestión del servicio de atención al cliente

ClickUp plantilla crm de gestión de atención al cliente

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es complicada, y lo entendemos. Pero si quiere ofrecer una experiencia satisfactoria a sus clientes potenciales y existentes, un CRM sin complicaciones es crucial. Aquí es donde la Plantilla de gestión del servicio de atención al cliente ClickUp viene al rescate.

Esta plantilla de registro de llamadas funciona como un documento maestro. Utilícela para recoger las opiniones de los clientes, resolver problemas, realizar un seguimiento de las valoraciones de satisfacción y hacer un seguimiento con otros miembros del equipo, todo en el mismo sitio.

A la larga, resultará inestimable para agilizar la gestión general de la relación con los clientes.

He aquí por qué le encantará:

Gestione los tickets visualmente con las vistas Lista, Tablero y Formulario

Acelere los tiempos de respuesta con formularios personalizables al alcance de su mano

Estandarice los procesos con documentación clara en la vista Documento

Seguimiento de cada solicitud para agilizar los esfuerzos de compatibilidad

Ideal para: Equipos que necesitan una plantilla completa de registro de llamadas de atención al cliente para agilizar el CRM.

6. Plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp

Documento de descubrimiento de agencia/cliente

Incluso los profesionales experimentados a veces no consiguen convertir las oportunidades de ventas en clientes por falta de comprensión. En Plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp ayuda a evitarlo.

Esta plantilla de registro de llamadas de clientes le permite llevar un registro exhaustivo de la comunicación con el cliente para que no se le escape ningún detalle. Piense en ella como un formulario de admisión de clientes -sólo que más avanzado.

La plantilla también le permite crear un perfil completo del cliente, que puede compartir con sus socios de empresa para interactuar de forma más fluida con el cliente. Esto hará que su llamada de ventas sea más eficaz y personalizada.

He aquí por qué te encantará:

Organiza las fases del proyecto con estados flexibles

Cambiar vistas como Gantt o Calendario para adaptarse a su flujo de trabajo

Colaborar en tiempo real con el uso compartido de pantalla y ediciones en vivo

Ideal para: Equipos de ventas que necesitan una plantilla de registro de llamadas de servicio para crear perfiles detallados de clientes y mejorar las relaciones.

7. Plantilla de Registro de Conversaciones ClickUp*

Plantilla de registro de conversaciones de ClickUp

¿Quiere controlar todas las llamadas entrantes y salientes de su organización? En Plantilla de registro de conversaciones de ClickUp es la solución perfecta.

Con esta plantilla de registro de llamadas, anote todas las llamadas de ventas o interacciones con clientes que haya realizado usted o cualquiera de los miembros de su equipo. Documente otros elementos vitales de la llamada, como su duración, acciones de seguimiento, notas específicas, etc.

Fácil de usar, es una plantilla altamente personalizable y apta para principiantes que resulta imprescindible.

Por qué le encantará:

Documenta los puntos clave con campos intuitivos

Organizar seguimientos a través de Lista, Gantt, y vistas Calendario

Colabore al instante con comentarios en directo y compatibilidad con varias personas asignadas

Siga el progreso sin problemas con marcadores de estado claros

Ideal para: Empresas que necesitan una plantilla de registro de llamadas diarias para documentar conversaciones con equipos de ventas y clientes.

¡Gestione sus llamadas con las plantillas de registro de llamadas de ClickUp!

Los registros de llamadas son un punto de datos esencial, especialmente para los departamentos de ventas y atención al cliente. Al mejorar las interacciones con los clientes, ayudan a racionalizar los esfuerzos de CRM y de llamadas de ventas.

Sin embargo, mantener un registro preciso de cada llamada es agotador. En este contexto, una plantilla de registro proporciona información detallada sobre las llamadas telefónicas, de principio a fin.

La próxima vez que le cueste hacer un seguimiento de sus llamadas telefónicas, elija una plantilla de registro de llamadas telefónicas del conjunto de plantillas de ClickUp y añada el poder de la eficacia a su proceso de gestión del registro de llamadas.

Para obtener más información, visite ClickUp o inscríbete aquí ¡para una prueba gratuita!