Las 15 mejores aplicaciones para rutinas diarias en 2025

Una aplicación para rutinas diarias puede marcar la diferencia en tu día.

La aplicación perfecta va más allá de la simple programación: aumenta la productividad, crea mejores hábitos y te mantiene motivado.

Tras realizar numerosos experimentos y análisis con mi equipo, he elaborado una lista con las mejores aplicaciones para rutinas diarias. Estas opciones seleccionadas optimizarán tu día y te ayudarán a alcanzar tus metas sin esfuerzo. 🎯

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes un resumen de las mejores aplicaciones para rutinas diarias: ClickUp (la mejor para la planificación diaria integral con IA)

Todoist (la mejor para priorizar tareas de forma detallada)

TickTick (la mejor para organizar tareas y realizar entradas de voz)

Any. do (la mejor para recordatorios rápidos de tareas e integración con el Calendario)

Sunsama (la mejor para planificar el flujo de trabajo diario de forma guiada)

Routine (la mejor para bloquear tiempo e integrar calendarios)

Notion Calendario (la mejor para la gestión integrada del tiempo y las tareas)

Evernote (la mejor para organizar tareas basadas en notas)

Habitica (la mejor para crear hábitos de forma lúdica)

Way of Life (la mejor para realizar un seguimiento sencillo de las tendencias de hábitos)

Streaks (la mejor para mantener rachas de hábitos)

stickK (la mejor para comprometerse con las metas y rendir cuentas)

Clockify (la mejor para el control de tiempo y el análisis de la productividad)

Trello (la mejor para la gestión visual de tareas)

Habitify (la mejor para crear hábitos de forma centrada)

Qué debes buscar en las aplicaciones para rutinas diarias

A la hora de evaluar una aplicación para la rutina diaria, lo primero que busco es la simplicidad. Si es demasiado complicada, añade estrés en lugar de agilizar tu día, y eso va completamente en contra del objetivo.

Esto es lo que debes buscar en una aplicación para rutinas diarias:

Rutinas personalizables: la flexibilidad es esencial, ya sea para organizar proyectos de trabajo o realizar el seguimiento de los hábitos personales. Dado que no todos los días salen según el plan, es imprescindible contar con una app que se adapte a los cambios de horario.

Integración con otras herramientas: las aplicaciones de planificación diaria y seguimiento de hábitos son más eficaces cuando se sincronizan con Calendarios y otras herramientas de terceros de uso frecuente, lo que facilita la gestión de todo en un solo lugar.

Recordatorios amigables: las notificaciones de las aplicaciones deben ser de apoyo, no intrusivas; los recordatorios útiles mantienen a los usuarios al día sin abrumarlos.

Seguimiento del progreso: Las aplicaciones de planificación diaria que ofrecen seguimiento del progreso son muy valiosas, ya que proporcionan información sobre las áreas que se pueden mejorar y lo que se debe ajustar. En última instancia, la aplicación debe tener compatibilidad con la constancia y la productividad.

🍭 Bonus: Aprende a automatizar tareas sencillas y rutinarias con IA. ¡Descubre cómo! 👇🏼

Las 15 mejores aplicaciones para rutinas diarias en 2025

1. ClickUp (la mejor aplicación de planificación de rutinas diarias basada en IA)

ClickUp es una potente herramienta para gestionar rutinas diarias y optimizar tu día.

A través de un panel personalizado, ClickUp reúne tus tareas más importantes, recordatorios, metas y eventos del Calendario en un solo lugar, lo que facilita la planificación y la priorización de las actividades diarias.

La vista de calendario de ClickUp funciona de manera excelente como una aplicación de planificación diaria que se sincroniza directamente con las tareas de ClickUp, lo que facilita la visualización de lo que se avecina. Su perfecta integración con aplicaciones de terceros garantiza que todas las reuniones y plazos se mantengan en un solo lugar.

Puedes formatear, colorear y vincular tareas fácilmente en las listas de tareas pendientes de ClickUp para crear un flujo de trabajo práctico desde cualquier lugar.

La mejor función de ClickUp para la gestión de rutinas diarias es ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp. Ayuda a generar listas de tareas pendientes, resume las tareas completadas e incluso responde a preguntas clave como: ¿En qué debería trabajar a continuación? o ¿Qué tareas son las más urgentes? Además, ClickUp Brain funciona como un excelente planificador de IA al automatizar las acciones y la planificación de subtareas.

Crea un registro de hábitos personalizado con ClickUp Brain.

ClickUp también ofrece varias plantillas para optimizar tu rutina diaria. Puedes utilizar la plantilla de planificación diaria de ClickUp para programar tareas, citas y recados en tres categorías diferentes: Personal, Trabajo y Metas, para planificar mejor tu día. La plantilla también te ayuda a crear hábitos saludables mediante la creación de tareas periódicas. Para aquellos interesados en realizar el seguimiento de sus hábitos, ClickUp también ofrece una útil plantilla de seguimiento de hábitos personales.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de planificador diario de ClickUp para priorizar tareas y mejorar la gestión del tiempo.

Las mejores funciones de ClickUp

Vista del Calendario de ClickUp organiza visualmente las tareas y los recordatorios, lo que facilita el seguimiento del progreso y te ayuda a mantener la constancia en tus rutinas.

ClickUp Brain te permite capturar y organizar tus ideas y tareas con el superpoder de la IA.

La función de control de tiempo de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de la duración de las tareas, lo que facilita la planificación de tu rutina diaria.

Tareas de ClickUp simplifican la gestión de la rutina diaria al permitirte personalizar y priorizar tareas, asegurando que cada una de ellas se ajuste a tus simplifican la gestión de la rutina diaria al permitirte personalizar y priorizar tareas, asegurando que cada una de ellas se ajuste a tus metas y horarios personales

ClickUp Metas te permite mantenerte al día para alcanzar tus objetivos diarios con cronogramas claros, objetivos medibles y seguimiento automático del progreso. te permite mantenerte al día para alcanzar tus objetivos diarios con cronogramas claros, objetivos medibles y seguimiento automático del progreso.

ClickUp Recordatorios te avisa de las próximas tareas profesionales y personales para que nunca se te pase un plazo. te avisa de las próximas tareas profesionales y personales para que nunca se te pase un plazo.

Integración con herramientas populares como Google Calendar, Outlook y Calendly.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje con la interfaz de usuario de la plataforma debido a la gran cantidad de funciones.

Precios de ClickUp

Valoración de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. Todoist (la mejor para la gestión detallada de tareas)

vía Todoist

Si eres de los que tienen dificultades para llevar un seguimiento de tus tareas y plazos o te sientes fácilmente abrumado por ellos, prueba Todoist. Se trata de una sencilla aplicación de gestión de tareas y listas de cosas pendientes que organiza las actividades diarias en diferentes categorías, como fitness, citas, proyectos, etc.

Puedes organizar las tareas en diferentes niveles de prioridad y centrarte en lo que es importante. Todoist también te permite crear subtareas para planificar y organizar mejor. Además, te ayuda a visualizar y realizar el seguimiento del progreso diario y semanal.

Las mejores funciones de Todoist

Utiliza rótulos , prioridades y categorías para facilitar la organización de las tareas y centrarte en lo que más importa.

Configura recordatorios para tus tareas y asegúrate de para tus tareas y asegúrate de cumplir con los plazos.

Colabora con tu equipo y realiza el seguimiento de sus listas de tareas diarias.

Limitaciones de Todoist

No ofrece control de tiempo integrado, lo que podría ser un inconveniente para aquellos que necesitan gestionar las horas de trabajo de cerca.

Precios de Todoist

Gratis: Gestión básica de tareas con hasta 5 proyectos personales.

Pro: 4 $ al mes por usuario

Empresa: 6 $ al mes por usuario

Valoración de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2400 opiniones)

3. TickTick (la mejor para organizar tareas)

vía TickTick

TickTick es una aplicación estupenda para organizar tu rutina diaria. Con la entrada de voz, puedes dictar fácilmente las tareas y añadirlas a tu lista de cosas pendientes. También te permite convertir los correos electrónicos en tareas. Puedes compartir tus listas de tareas con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Lo que más me gustó de TickTick es que añade automáticamente las fechas límite de las tareas al Calendario, para que no se pierda ningún plazo. También es fácil organizar las actividades diarias en carpetas, tareas y listas de control.

Las mejores funciones de TickTick

Mejora la eficiencia de tus tareas con el cronómetro Pomodoro para mantenerte concentrado en ellas.

Explora la app gratuita de seguimiento de hábitos para realizar el seguimiento de tus hábitos y metas diarias directamente desde la app.

Consulta las estadísticas de finalización de tareas y obtén resúmenes de tu flujo de trabajo para gestionar mejor tu día.

Limitaciones de TickTick

La gestión de proyectos grandes con dependencias de tareas complejas puede resultar engorrosa debido a las limitadas funciones avanzadas para visualizar y gestionar las dependencias entre tareas.

Precios de TickTick

Free

Premium: 35,99 $ al año.

Valoración de TickTick

G2: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos pendientes. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Disfruta de una programación basada en IA, en la que las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los huecos disponibles en tu calendario en función de los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

4. Any. do (la mejor para estar al día con tu lista de tareas pendientes)

vía Any.do

Si buscas una aplicación sencilla que muestre todas tus tareas y eventos del calendario en un solo lugar, prueba Any. do. Puedes unirte directamente a tus reuniones haciendo clic en los eventos del calendario en Any. do. La función más interesante es los recordatorios de WhatsApp. Solo tienes que crear tareas y recibir recordatorios en WhatsApp para no perderte nada.

También me gustaron los widgets de Any. do, que ofrecen una rápida visión general de los próximos eventos y tareas. Ofrece listas separadas para actividades personales, trabajo, compras, etc. , lo que puede ayudarte a planificar y gestionar mejor tu día.

Any. pendiente: las mejores funciones

Recibe sugerencias inteligentes sobre las tareas importantes de cada día.

Únete a las reuniones del equipo con un solo clic añadiendo eventos al Calendario en Any. do.

Colabora con tu equipo o familia para realizar el uso compartido de listas y asignar tareas.

Mantén tus tareas y listas actualizadas con la sincronización multiplataforma en todos los dispositivos, incluidos teléfonos, tabletas, ordenadores de escritorio e incluso tu Apple Watch.

Any. pendientes

La interfaz de la aplicación, aunque es limpia, a veces puede tardar en cargarse, especialmente cuando se manejan grandes números de tareas o listas.

Precios de Any.do

Gratis: para organizar la vida personal.

Premium: 47,99 $ al mes por usuario.

Familia: 89,99 $ al mes para 4 miembros.

Equipos: 47,99 $ al mes por miembro.

Any. valoración

G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

5. Sunsama (la mejor para la planificación diaria guiada)

vía Sunsama

Sunsama es una agenda digital que ofrece un proceso paso a paso para crear una rutina diaria. Empieza añadiendo las tareas que quieres completar en un día. Puedes añadir tareas desde correos electrónicos, Trello y Asana para gestionar todo en un solo lugar.

A continuación, asigna una duración a cada tarea y prográmalas en el Calendario. Te permite arrastrar correos electrónicos desde tu buzón y convertirlos en tareas, para que puedas reservar tiempo para trabajar en los correos electrónicos importantes.

Las mejores funciones de Sunsama

Utiliza el flujo de trabajo de planificación diaria para organizar y priorizar tareas. Te guiará para que te centres solo en lo que es factible para el día.

Gestiona tus tareas y reuniones junto con la integración de tareas del Calendario.

Programa sesiones de trabajo sin distracciones con el modo de concentración.

Limitaciones de Sunsama

El precio puede parecer más elevado que el de otras aplicaciones, lo que puede no ser adecuado para muchos usuarios.

Precios de Sunsama

Gratis: 14 días de versión de prueba

Suscripción: 20 $ al mes.

Valoración de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: más de 20 reseñas

6. Routine (la mejor para bloquear tiempo)

vía Routine

Routine es una aplicación de productividad diseñada para ayudarte a hacer las cosas más rápido y de forma más eficiente. Puedes añadir tareas, establecer fechas límite y programar tareas en función de tu carga de trabajo. También te ayuda a visualizar todo el día o la semana a través de múltiples diseños.

Routine también gestiona los datos de todos los calendarios en un solo lugar. Su función de bloqueo de tiempo es ideal para realizar tareas. Solo tienes que arrastrar tus tareas importantes al calendario para bloquear tiempo y aumentar la concentración.

Las mejores funciones de Routine

Gestiona mejor tu día comprendiendo cuánto tiempo tienes entre dos eventos.

Integra tareas, notas y eventos del calendario para obtener una panorámica clara de tu día.

Recibe recordatorios de reuniones y avisa a los demás con un solo clic si vas a llegar tarde.

Limitaciones de las rutinas

Algunos usuarios informan de que la app es un poco menos intuitiva de usar y que algunas secciones parecen desconectadas de otras.

Precios de Routine

Free

Profesional: 12 $ al mes

Empresa: 15 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoración de Routine

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: más de 20 reseñas

7. Calendario de Notion (la mejor para la gestión del tiempo)

vía Notion

Notion es otra aplicación popular que ayuda a gestionar el tiempo organizando todos tus compromisos personales y profesionales en un solo espacio. Una gran función es la posibilidad de unirse a las llamadas directamente desde el menú, por lo que no tienes que buscar los enlaces de las reuniones.

Cuenta con una función de programación integrada para que otras personas puedan reservar tu tiempo sin que tengas que cambiar a otra aplicación. Notion también combina la gestión de tareas, la toma de notas y las bases de datos de proyectos para mejorar la productividad.

Las mejores funciones del Calendario de Notion

Conecta tareas con notas, recursos o eventos del calendario con bases de datos enlazadas.

Envía un enlace de programación a través de Notion para que otras personas puedan reservar tiempo contigo.

Crea flujos de trabajo eficientes utilizando el menú de comandos y los atajos.

Limitaciones del calendario de Notion

Carece de funciones sin conexión, lo que puede ser un inconveniente para aquellos que necesitan acceder a su trabajo sobre la marcha sin conexión a Internet.

Precios de Notion Calendario

Free

Además: 12 $ al mes por asiento.

Empresa: 18 $ al mes por asiento

Enterprise: precios personalizados

Valoración del calendario Notion

G2: 4,7/5 (más de 5000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

8. Evernote (la mejor para organizar notas)

vía Evernote

Si lo que buscas es tomar notas, planificar proyectos y encontrar lo que necesitas, Evernote podría ser tu elección. Con Evernote, puedes hacer un seguimiento tanto de las tareas a corto plazo como de los proyectos a largo plazo, todo en un solo lugar. Te permite añadir todos tus pensamientos, ideas y tareas en un solo lugar. También puedes crear tareas directamente desde tus notas y añadirlas a tu rutina diaria.

Las mejores funciones de Evernote

Almacena texto, imágenes, notas de voz y recortes web, lo que la convierte en una potente herramienta para organizar tanto contenido personal como laboral gracias a su función avanzada de toma de notas .

Gestiona listas de tareas pendientes y recordatorios directamente en tus notas para que puedas vincular acciones a proyectos o ideas específicos y así mejorar el contexto.

Vincula notas a eventos del Calendario para planear tus reuniones diarias.

Limitaciones de Evernote

Evernote puede parecer sobrecargada de funciones y tiene una curva de aprendizaje pronunciada, lo que la hace menos intuitiva para aquellos que prefieren un gestor de tareas sencillo y optimizado.

Precios de Evernote

Free

Personal: 14,99 $ al mes.

Valoración de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

9. Habitica (la mejor para crear y realizar el seguimiento de hábitos de forma lúdica)

vía Habitica

Si eres fanático de los videojuegos, Habitica puede ser una herramienta increíble para la rutina diaria. Convierte en un juego la creación de hábitos y el seguimiento de las metas diarias y las listas de tareas pendientes para que puedas tener una rutina diaria organizada. Al tratar tus tareas y metas como misiones en un juego de rol (RPG), Habitica motiva a los usuarios a crear mejores hábitos, completar tareas y alcanzar sus metas a través de un enfoque divertido e interactivo.

A medida que completas tareas, subes de nivel y puedes cambiar tu avatar. Incluso puedes jugar con tus amigos y luchar contra monstruos para desbloquear nuevas funciones, como armaduras y habilidades mágicas.

Las mejores funciones de Habitica

Gana puntos, desbloquea recompensas y sube de nivel a tu carácter completando tareas diarias, listas de tareas pendientes y hábitos con la gamificación de tareas.

Desarrolla buenos hábitos y elimina los malos de una forma divertida y atractiva.

Únete a fiestas y compite en retos con amigos u otros usuarios gracias a sus funciones sociales y del equipo, que fomentan la responsabilidad y la colaboración.

Limitaciones de Habitica

La interfaz similar a la de un juego puede resultar abrumadora, especialmente si no te gustan los elementos gamificados.

Precios de Habitica

Free

Plan grupal: 9 $ al mes + 3 $ por miembro

Valoración de Habitica

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

10. Way of Life (el mejor registro de hábitos intuitivo)

vía Way of Life

Si te cuesta crear hábitos, prueba una aplicación intuitiva para realizar el seguimiento de los hábitos como Way of Life. Ofrece un estilo vibrante y codificado por colores para supervisar las rutinas diarias y organizar las tareas. Seguirás recibiendo recordatorios hasta que adquieras buenos hábitos.

Lo mejor es la función de tomar notas, que te permite registrar tu estado de ánimo diario y realizar el seguimiento de los desencadenantes que te han llevado a romper la racha.

Las mejores funciones de Way of Life

Registra tus hábitos con solo unos toques, lo que te permite realizar el seguimiento del progreso fácilmente sin agobiarte.

Analiza gráficos y tablas que muestran tus índices de éxito a lo largo del tiempo, lo que te ayudará a detectar tendencias y ajustar tus rutinas diarias en consecuencia.

Mantén el rumbo y crea una rutina diaria con recordatorios de tareas.

Limitaciones de Way of Life

Se trata principalmente de una app para realizar el seguimiento de los hábitos, por lo que los usuarios que busquen un gestor de tareas completo pueden encontrarla insuficiente en ese aspecto.

La versión gratuita tiene un límite en el número de hábitos que puedes seguir, lo que puede resultar restrictivo para aquellas personas con rutinas más complejas.

Precios de Way of Life

Gratis: realiza un seguimiento de hasta 3 hábitos con funciones básicas.

Premium: 4,99 $ al mes por usuario.

Valoración de Way of Life

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes notas.

11. Streaks (la mejor para realizar el seguimiento diario de los hábitos)

vía Streaks

Con la sencilla y eficaz función de seguimiento de hábitos de Streaks, puedes crear buenos hábitos centrándote en mantener rachas de actividades diarias. Hace hincapié en la constancia y recompensa a los usuarios por completar tareas y hábitos día tras día.

Me gusta que permita establecer tareas para días personalizados en lugar de para toda la semana. También proporciona estadísticas de finalización de tareas para mantener la motivación de los usuarios.

Las mejores funciones de Streaks

Mantén tus hábitos diarios con una racha, lo que añade un elemento de desafío y recompensa.

Establece tareas diarias o para días específicos de la semana, lo que te ofrece flexibilidad para crear hábitos que se adapten a tu estilo de vida.

Crea hasta 24 tareas diarias en diferentes idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán y español.

Limitaciones de Streaks

Streaks tiene límites en cuanto a la gestión de tareas más allá del seguimiento de hábitos, lo que puede resultar insuficiente para los usuarios que necesitan funciones de productividad más complejas.

No tiene versión para Android.

Precios de Streaks

4,99 $ al mes por usuario.

Valoración de Streaks

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

12. stickK (la mejor para comprometerse a alcanzar metas)

vía stickK

Lo más difícil de la productividad es seguir una rutina constante y mantener la disciplina. Aquí es donde stickK puede ayudarte. Te motiva a alcanzar tus metas a través del compromiso.

Creo que stickK es especialmente única porque utiliza la economía conductual para ayudarnos a cumplir nuestras metas. Está diseñada en torno a la idea de los contratos de compromiso, en los que se establece una meta, se asigna una consecuencia financiera o social por no cumplirla y se recluta a un árbitro o un apoyo para que te haga responsable.

Las mejores funciones de stickK

Establece una meta y comprométete a donar una cantidad de dinero que perderás si no la consigues, añadiendo así un incentivo económico para reforzar la constancia.

Interactúa, ofrece soporte y comparte las mejores prácticas con personas que, como tú, se fijan metas.

Mejora el establecimiento de metas mediante una combinación de incentivos y responsabilidad.

Limitaciones de stickK

Algunos usuarios pueden encontrar el compromiso financiero un poco excesivo, especialmente si no se sienten cómodos arriesgando su dinero.

Precios de stickK

Básico: 25 usuarios por confirmación

Pro: 99 $ al mes para 250 usuarios por confirmación.

Acceso completo: 19 $ al mes para 100 usuarios por confirmación.

Valoración de stickK

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

13. Clockify (la mejor para el control de tiempo)

vía Clockify

Si tu día pasa demasiado rápido y sientes que no has logrado mucho, prueba Clockify. Pruébala para realizar el seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea e identificar las tareas que consumen más tiempo para planear tu día en consecuencia.

Por ejemplo, responder a los correos electrónicos lleva mucho tiempo, así que intento reservar una hora por la mañana para hacerlo. Esto me permite controlar mejor mi tiempo y me ayuda a planificar mi día de forma eficiente, ya que sé cuánto tiempo necesito dedicar a cada tarea.

Las mejores funciones de Clockify

Registra las horas trabajadas en diferentes tareas y proyectos con su función de control de tiempo, comprende en qué empleas tu tiempo e identifica áreas de mejora.

Obtén informes y análisis detallados sobre tus patrones de productividad y ajusta tu rutina para maximizar la eficiencia.

Integra Clockify con otras aplicaciones populares de gestión de proyectos y productividad para una gestión fluida del flujo de trabajo.

Limitaciones de Clockify

Su versión gratuita ofrece funciones básicas de elaboración de informes y gestión de equipos.

Precios de Clockify

Free

Estándar: 6,99 $ al mes por usuario.

Pro: 9,99 $ al mes por usuario.

Corporación: 14,99 $ al mes por usuario.

Paquete de productividad: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoración de Clockify

G2: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 4500 opiniones)

14. Trello (la mejor para visualizar tareas)

vía Trello

Visualizar tus tareas diarias es una de las mejores formas de planificar un día eficiente. Te ayuda a establecer prioridades claras y reduce el estrés. Trello es una herramienta estupenda para ello. Proporciona un tablero Kanban que te ayuda a anotar las tareas diarias y dividirlas en diferentes listas, como «Terminada», «En curso» y «Completada».

Su plantilla de productividad personal te ayuda a gestionar todas las tareas y ver fácilmente las próximas tareas o eventos. También me gustó la vista de calendario de Trello, que te permite realizar un seguimiento de tus compromisos personales y gestionar las tareas del trabajo.

Las mejores funciones de Trello

Utiliza rótulos, fechas límite y listas de control en tarjetas para organizar tus tareas diarias según la prioridad.

Configura automatizaciones para mover una tarea de una lista a otra.

Añade más de 150 potenciadores, incluidos Notion y Zapier, para realizar la automatización de las tareas repetitivas

Limitaciones de Trello

Tiene límites en las opciones de personalización.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario.

Valoración de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

15. Habitify (la mejor para crear hábitos)

vía Habitify

Si te cuesta crear y mantener hábitos positivos y eliminar los negativos, echa un vistazo a Habitify. Con su interfaz limpia y fácil de usar, fomenta el compromiso diario constante, lo que te facilita el seguimiento del progreso y te ayuda a mantener la motivación.

Habitify ayuda a crear una rutina separada para la mañana, la tarde y la noche, de modo que puedas desarrollar hábitos poco a poco. Además, muestra rachas de hábitos, lo que mantiene a los usuarios motivados. También hace que el seguimiento de los hábitos sea interesante al convertirlo en un juego y añadir paneles de control de liderazgo.

Las mejores funciones de Habitify

No te olvides nunca de registrar tus hábitos con recordatorios y notificaciones regulares a lo largo del día.

Obtén información valiosa y estadísticas sobre tu progreso a lo largo del tiempo, lo que te ayudará a identificar patrones y ajustar tus rutinas según sea necesario.

Captura tus pensamientos diarios con su función integrada de seguimiento de notas.

Limitaciones de Habitify

Su versión gratuita te permite realizar un seguimiento de un número limitado de hábitos.

Precios de Habitify

Free

De pago: 4,99 $ al mes.

Valoración de Habitify

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

