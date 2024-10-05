Teams vs. Zoom: ¿cuál es la mejor herramienta para reuniones en 2025?

Elegir la plataforma de reuniones adecuada puede marcar la diferencia en cuanto a productividad y colaboración.

Microsoft Teams y Zoom llevan tiempo liderando el mercado, pero ¿cuál de ellas destaca realmente hoy en día?

Tanto si buscas una colaboración fluida como la mejor experiencia de vídeo, ¡te lo explicamos todo para ayudarte a decidir!

Exploremos cómo se comparan estas plataformas entre sí.

¿Qué es Microsoft Teams?

Microsoft Teams es una plataforma de comunicaciones que combina videoconferencias, chat y otras herramientas de productividad, creando un espacio compartido para que los equipos colaboren en tiempo real.

Microsoft Teams se integra con otras herramientas de Microsoft Office 365, como SharePoint, para que puedas acceder a todo desde una única plataforma.

Funciones de Microsoft Teams

A continuación, analizamos más detenidamente las funciones clave que convierten a Microsoft Teams en una potente herramienta para la comunicación y la colaboración en cualquier lugar de trabajo moderno.

1. Salas de reuniones inteligentes

La aplicación de videoconferencia de Microsoft Teams permite crear salas de reuniones virtuales para una colaboración inclusiva y en tiempo real. Ofrece una gran calidad de vídeo con una experiencia de audio y vídeo basada en IA, grabación de reuniones y supresión de ruido para garantizar que los participantes se sientan como si estuvieran en el mismo espacio.

💡Consejo profesional: ¿Es la primera vez que se une a una reunión de Microsoft Teams? Asegúrese de seguir las normas de etiqueta adecuadas de Microsoft Teams.

2. Fondos virtuales

Microsoft Teams te permite elegir fondos que reflejen tu personalidad. Puedes seleccionar varios filtros de fondo, desenfocar el fondo, elegir imágenes de la biblioteca de Microsoft Teams o incluso subir una foto de tu lugar favorito del mundo y utilizarla como fondo.

A través de Microsoft Teams

3. Seminarios web

Además de las reuniones de proyectos, los usuarios pueden organizar seminarios web memorables y eventos en directo en Microsoft Teams. Con las opciones de registro de Teams, puede personalizar el registro para cada seminario web. Además, puede delegar el trabajo a hasta 10 coorganizadores para que le ayuden a configurar el seminario web.

a través de Microsoft Teams

4. Colaboración

Microsoft Teams permite a los grupos colaborar en archivos y chatear utilizando canales privados y compartidos.

Puede traducir chats en 35 idiomas, utilizar pizarras para intercambiar ideas y realizar el uso compartido de componentes de bucle, tablas, listas con viñetas o elementos de acción en los chats.

5. Microsoft Teams Phone

Con Microsoft Teams Phone, puedes conectarte fácilmente con tu equipo a través de llamadas telefónicas o videollamadas, ya sea directamente desde un chat de Teams o marcando números de teléfono, todo dentro de la plataforma. Llamadas individuales o grupales, combinar, transferir, transcribir y acceder al buzón de voz: todas estas opciones están disponibles en Teams.

a través de Microsoft Teams

Precios de Teams

Microsoft Teams ofrece planes Business y planes domésticos. Estos son los detalles:

Planes Business

Los planes Business incluyen suscripciones anuales y se renuevan automáticamente cada mes.

Microsoft Teams Essentials: 4 $ por usuario al mes.

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ por usuario al mes.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ por usuario al mes.

Planes para el hogar

Gratis: 0 $

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mes.

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mes.

¿Qué es Zoom?

Zoom es una herramienta de reuniones en línea muy popular que agiliza la comunicación al ayudarte a organizar reuniones virtuales, llamadas de audio, seminarios web y mucho más. También ofrece soluciones de colaboración para mejorar la coordinación entre equipos híbridos.

Funciones de Zoom

Exploremos las funciones destacadas que hacen de Zoom una plataforma ideal para las reuniones virtuales:

1. Reserva de entornos de trabajo

Utiliza la función de reserva de entorno de trabajo para reservar tu entorno de trabajo antes de la reunión.

Puede navegar fácilmente por su entorno de trabajo, registrarse, invitar y gestionar invitados a través de la gestión de visitantes, e incluso configurar un quiosco de Zoom para dar la bienvenida a los invitados con una recepcionista virtual.

Esta función le permite unirse a reuniones desde un entorno profesional, lo que garantiza que pueda mantener una etiqueta adecuada en Zoom durante sus llamadas.

a través de Zoom*

2. Clips de Zoom

Con Zoom Clips, puedes crear y compartir vídeos de alta calidad, perfectos para cuando estás demasiado ocupado para asistir a reuniones.

Captura tu pantalla o vídeo con Clips, revisa y realiza la edición de las grabaciones, y realiza el uso compartido fácil con tu equipo. Además, puedes realizar el seguimiento de las vistas de los vídeos y gestionar eficazmente tu contenido en la biblioteca de contenidos.

3. Pizarra

Zoom ofrece pizarras en línea para aclarar ideas a tu equipo. Puedes intercambiar ideas con notas adhesivas, conectores inteligentes y herramientas de dibujo.

También puedes clasificar tus notas adhesivas, añadir comentarios para tu equipo y realizar el uso compartido de las pizarras.

via Zoom

4. Programador

Cuando tienes demasiadas reuniones en un día, Zoom Scheduler optimiza las citas. Programa las reuniones automáticamente, teniendo en cuenta tu disponibilidad, y envía notificaciones de confirmación y recordatorios.

Con Zoom Scheduler, personalice los enlaces de sus citas y las páginas de programación con logotipos de marca y obtenga más información sobre los asistentes añadiendo campos personalizados para recopilar datos sobre ellos.

5. Señalización digital

Esta función del entorno de trabajo de Zoom le permite mejorar la comunicación e interactuar con los miembros del equipo de forma eficaz. Durante una reunión, puede mostrar vídeos, imágenes, enlaces o sitios web en la pantalla de Zoom Rooms.

También puede retransmitir reuniones generales de toda la empresa, destacar próximos eventos, enviar mensajes de alerta y mostrar información sobre los entornos de trabajo y las salas disponibles.

Precios de Zoom

Básico: plan Free para un usuario.

Pro: 12,49 $/usuario al mes

Empresas: 18,32 $ al mes por usuario.

Business Plus: Personalizado

Corporación: Personalizada

Zoom Scheduler, Clips y Pizarras son complementos que cuestan 5,99 $, 6,99 $ y 2,49 $ al mes, respectivamente.

Microsoft Teams vs. Zoom: comparación de funciones

Tanto Microsoft Teams como Zoom son excelentes herramientas de videoconferencia. Agilizan la comunicación y mejoran la colaboración y el compromiso de los empleados.

Si estás buscando tomar una decisión para ti o para tu organización, aquí tienes una comparación directa de sus funciones clave. Tanto si buscas funciones de videoconferencia robustas, herramientas de colaboración integradas o interfaces fáciles de usar, esta comparación te proporcionará información valiosa para guiar tu decisión.

1. Reuniones externas (con usuarios invitados)

¿Tiene reuniones frecuentes con invitados externos?

Con Zoom, cualquiera puede unirse fácilmente a las reuniones desde cualquier lugar utilizando un enlace, sin necesidad de crear una cuenta de Zoom. Todos los asistentes a las reuniones de Zoom pueden acceder a funciones como el chat integrado de Zoom, fondos virtuales, creación de reuniones, uso compartido de pantalla y mucho más.

Con sus funciones de audioconferencia y vídeo, Microsoft Teams también es una herramienta excelente para reuniones internas. Puede programar reuniones, enviar invitaciones y ordenación de las reuniones, y chatear con los asistentes durante las reuniones. Sin embargo, la herramienta tiene un límite en el acceso a funciones como el uso compartido de archivos en chats, crear grupos, añadir aplicaciones, etc. , para usuarios externos.

🏆Ganador: Zoom Reuniones, por su función de accesibilidad sin restricciones para los usuarios invitados, se lleva el premio. A diferencia de Microsoft Teams, que requiere una cuenta de correo electrónico de Outlook, puedes unirte a Zoom con cualquier ID de correo electrónico.

2. Colaboración

Microsoft Teams ofrece funciones de colaboración más avanzadas que Zoom.

Aunque Zoom ofrece pizarras, chat y notas en directo, sus funcionalidades son básicas. Además, funciones como las pizarras están disponibles como complementos con un coste extra.

Microsoft Teams, por su parte, ofrece pizarras integradas para los usuarios de Microsoft 365. Además, su función de chat tiene más funcionalidades que la de Zoom. Por ejemplo, puedes enviar pegatinas personalizadas basadas en proyectos a tus compañeros de trabajo. Sin embargo, en Zoom solo puedes enviar emojis y acceder a la función de avatar.

Además, Teams te permite colaborar sin esfuerzo en otras aplicaciones de Microsoft como Word, PowerPoint y Excel Live. Puedes utilizar estas herramientas durante las llamadas y actualizarlas en tiempo real.

Aunque Zoom ofrece la posibilidad de trabajar en documentos en tiempo real, la integración no es tan fluida como la de Teams.

🏆Ganador: Microsoft Teams es el claro ganador en este caso, ya que ofrece una experiencia de colaboración más optimizada.

3. Entorno de trabajo

Microsoft Teams Rooms y Zoom Workspaces son ideales para reuniones interactivas. Puedes reservar un entorno de trabajo, utilizar diseños de vídeo inclusivos, ajustar la supresión de ruido, capturar contenido, habilitar el seguimiento activo del orador, transmisiones de vídeo y reconocimiento de personas.

En cuanto a la escalabilidad, Microsoft Teams Rooms se integra en diferentes espacios de reunión. Dependiendo del número de personas, puedes elegir entre espacios pequeños, medianos y grandes.

a través de Microsoft Teams

Por otro lado, el entorno de trabajo de Zoom destaca por funciones como señalización digital, pantallas de programación, quioscos y gestión de visitantes.

🏆Ganador: Empate. Tanto Microsoft Teams como Zoom ofrecen funciones avanzadas para salas de reuniones.

4. Funciones de IA

Microsoft Copilot en Microsoft Teams proporciona información sobre los chats de las reuniones. Te ayuda a resumir las actas de las reuniones y a hacer resúmenes de tus llamadas de voz.

Con el cuadro de redacción de chat de Copilot, puedes pedirle a la IA que genere tus mensajes sin esfuerzo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Microsoft Copilot está disponible como complemento.

via Microsoft Teams

Por otro lado, Zoom's IA Companion está integrado. No tiene ningún coste adicional.

Puede preguntar a la IA sobre las secciones de la reunión que se ha perdido, generar resúmenes y compartirlos con los invitados. Zoom también ofrece subtítulos en directo en varios idiomas.

vía Zoom

🏆Ganador: Zoom. Aunque Microsoft Copilot está a la altura de Zoom en cuanto a funciones de IA, solo está disponible con un coste adicional de 30 $ al mes por usuario.

Microsoft Teams vs. Zoom: gráfico comparativo

Función Microsoft Teams Zoom Capacidad de las reuniones Hasta 1000 participantes (hasta 19 000 en modo de solo lectura) Hasta 1000 participantes Duración de las reuniones Hasta 60 minutos en el plan Free; 24 horas en los planes de pago. Hasta 40 minutos en el plan Free; 30 horas en los planes de pago. Sistemas de chat Chats individuales, grupales, de canal y de reunión. Mensajes grupales y privados durante las reuniones Facilidad de uso Se requiere una aplicación para conectarse desde dispositivos móviles. Fácil de unir desde cualquier dispositivo, incluso sin tener una cuenta. Calidad de vídeo de vídeo Hasta 1080p HD Hasta 1080p HD Ancho de banda recomendado 1. 2-1. 8 Mbps para HD 1. 2-1. 5 Mbps para HD Interfaz de usuario para usuarios Completa pero compleja, integrada con las herramientas de Microsoft Office. Sencillo, intuitivo y fácil de usar para los usuarios. Integraciones Herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, herramientas de Google. Más de 1000 integraciones, entre las que se incluyen Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, Dropbox y Slack. Seguridad Autenticación de dos factores, cifrado de datos, protección avanzada contra amenazas. Cifrado de extremo a extremo para todos los planes. Precios De 4 a 12,50 dólares al mes por usuario (facturación anual). De 12,49 $ a 18,32 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft Teams vs. Zoom en Reddit

Hemos revisado los hilos de Reddit sobre Microsoft Teams y Zoom para saber qué opinan los usuarios sobre estas herramientas de videoconferencia.

Muchos prefieren la aplicación Teams por sus funciones avanzadas:

Teams está más profundamente integrado en el ecosistema de MS Office y ofrece canales y funciones de chat más completos (por ejemplo, PowerPoint Live es una función exclusiva de Teams). Copilot for Teams es fantástico si su equipo de cumplimiento normativo le permite grabar la reunión u obtener la transcripción. Además, la integración de Teams en M365 también es un valor comercial clave.

Teams está más profundamente integrado en el ecosistema de MS Office y ofrece canales y funciones de chat más completos (por ejemplo, PowerPoint Live es una función exclusiva de Teams). Copilot for Teams es fantástico si su equipo de cumplimiento normativo le permite grabar la reunión u obtener la transcripción. Además, la integración de Teams en M365 también es un valor comercial clave.

Muchos otros usuarios eligen Zoom en lugar de Teams por su facilidad de uso y su enfoque en las videoconferencias.

Creo que Zoom es una solución de videoconferencia más agradable. El cliente es ligero y fiable. Los diseños de vídeo son buenos. El ritmo de innovación (por ejemplo, con Neat for Rooms) es más rápido que el de Teams. Es simplemente una buena experiencia.

Creo que Zoom es una solución de videoconferencia más agradable. El cliente es ligero y fiable. Los diseños de vídeo son buenos. El ritmo de innovación (por ejemplo, con Neat for Rooms) es más rápido que el de Teams. Es simplemente una buena experiencia.

La mayoría de los usuarios coinciden en que Microsoft Teams es ideal para quienes utilizan Microsoft Office 365 y buscan una herramienta de colaboración y vídeo conferencia.

Por otro lado, Zoom es ideal para quienes celebran reuniones frecuentes con invitados externos y buscan una herramienta de videoconferencia sencilla.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Teams y Zoom

Microsoft Teams y Zoom son las mejores opciones hasta que conozcas ClickUp.

Piensa en una herramienta que sea un paquete todo en uno. Te permite gestionar proyectos, colaborar en tiempo real, realizar el seguimiento del progreso, generar resúmenes de reuniones, crear listas de tareas pendientes y mucho más, todo desde una sola plataforma. ¡Eso es ClickUp!

ClickUp Meetings: organice reuniones y ahorre tiempo con una comunicación fluida

Con ClickUp Meetings, gestiona tus reuniones sin problemas. Toma notas, establece agendas y elementos para las reuniones, documenta las actas y mucho más. Organiza tus notas de reuniones, edítalas y destaca lo importante con funciones de edición muy completas.

Asigna comentarios a los miembros del equipo responsables de cerrar la tarea y planifica reuniones con listas de control para marcar las tareas terminadas.

Utiliza tareas periódicas para los elementos repetitivos del orden del día, de modo que no tengas que crearlos cada vez que haya una reunión.

Organiza reuniones sin problemas con ClickUp Meetings. Resuma las notas de las reuniones con ClickUp Meetings.

💡Consejo profesional: Utiliza la plantilla de gestión de conferencias de ClickUp para planear, realizar el seguimiento y gestionar reuniones con facilidad.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Clips: ahorra tiempo en las reuniones con la comunicación por vídeo asíncrona.

ClickUp Clips es una alternativa al software tradicional de grabación de pantalla.

Con ClickUp Clips, puede evitar las largas reuniones de 30 minutos mediante el uso compartido de grabaciones de vídeo con su equipo, capturando pantallas y expresando sus ideas de forma más eficaz.

Crea transcripciones de Clips automáticamente con ClickUp Brain, la herramienta de IA integrada de ClickUp, para que tu equipo pueda examinar los aspectos más destacados y saltar a diferentes marcas de tiempo.

Además, tu equipo puede comentar los Clips para aclarar dudas. Incluso pueden integrar los Clips en las tareas para convertir las ideas en elementos concretos.

Comparte grabaciones de pantalla con tu equipo utilizando ClickUp Clips

Ventaja n.º 2 de ClickUp: Pizarras de ClickUp: lluvia de ideas con colaboración visual

Con ClickUp Whiteboards, colabora con tu equipo en tiempo real. Puedes seguir de cerca las actividades de todos, añadir notas, etiquetar a los miembros, correlacionar estrategias y visualizar los flujos de trabajo.

Pon en práctica tus ideas creando tareas directamente desde la Pizarra. Añade más contexto a las tareas añadiendo enlaces, descripciones, subtareas, documentos y mucho más.

Intercambia ideas con tu equipo utilizando ClickUp Pizarra

Ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain: automatiza la toma de notas en las reuniones

Con ClickUp Brain, puedes automatizar las notas de las reuniones y crear transcripciones de tus vídeos. También puedes pedirle a ClickUp Brain que te informe sobre las novedades de las reuniones y las partes que te has perdido.

Crea rápidamente actas de reuniones en cuestión de segundos y haz un uso compartido de ellas con los invitados, asegurándote de que aquellos que no pudieron asistir se mantengan informados y al día.

Genera resúmenes de reuniones con ClickUp Brain

Además de las funciones anteriores, ClickUp Chat agiliza la comunicación del equipo. Ofrece canales de chat en tiempo real donde puedes comunicarte con tu equipo, añadir personas con menciones y asignar comentarios para mantener las tareas en marcha. Todo tu trabajo colaborativo puede residir en ClickUp Chat.

También puedes incrustar vídeos, enlaces, páginas web, hojas de cálculo y mucho más en tus mensajes para compartirlos con el grupo. Además, puedes dar formato a tus mensajes utilizando listas con viñetas, tiras, bloques de código y mucho más.

Chatea en tiempo real con ClickUp

La función SyncUp de ClickUp te permite realizar videollamadas rápidas. Puedes llevar a cabo reuniones individuales y grupales directamente desde las conversaciones. Esta función de videoconferencia te ofrece un espacio dedicado para discutir el trabajo con tu equipo utilizando la función de uso compartido de pantalla, reacciones, fondos virtuales y mucho más.

📮ClickUp Insight: El 50 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que el viernes es su día más productivo. Esto podría ser un fenómeno exclusivo del trabajo moderno. Los viernes suelen tener menos reuniones y esto, combinado con el contexto acumulado durante la semana laboral, podría significar menos interrupciones y más tiempo para trabajar de forma profunda y concentrada. ¿Quiere mantener la productividad del viernes durante toda la semana? Adopte prácticas de comunicación asíncronas con ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Grabe su pantalla con ClickUp Clips, obtenga transcripciones instantáneas a través de ClickUp Brain o pida al asistente de IA de ClickUp que intervenga y resuma los aspectos más destacados de la reunión.

Plantilla de reuniones de ClickUp: optimiza la organización de las reuniones

Si eres el anfitrión de una reunión, la plantilla ClickUp Meetings te ayuda a gestionar tu agenda, actas, notas y seguimientos en un solo lugar, lo que agiliza y hace más eficiente el proceso.

Descargar esta plantilla Gestiona las reuniones sin problemas con la plantilla de reuniones de ClickUp.

Esta plantilla fácil de usar incluye vistas y estados personalizados, lo que la hace adecuada para todas tus próximas reuniones.

Si está organizando una conferencia en cualquiera de las plataformas descritas anteriormente, considere la posibilidad de descargar la plantilla de gestión de conferencias de ClickUp . La plantilla es la base perfecta para dirigir sus procesos de gestión de eventos y configurar todas las tareas necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo una conferencia.

Integración de ClickUp con Zoom y Microsoft Teams: optimice sus reuniones

Por último, ClickUp se integra a la perfección con Zoom, lo que te permite iniciar tus reuniones de Zoom directamente desde ClickUp utilizando el comando de barra inclinada /zoom. Puedes unirte a las reuniones desde los comentarios de ClickUp, y ClickUp actualiza automáticamente tus tareas con los detalles esenciales de la reunión y las grabaciones, lo que hace que tu flujo de trabajo sea más rápido y eficiente.

Únete a las reuniones de Zoom desde los comentarios de ClickUp

También puede integrar Teams con su entorno de trabajo de ClickUp. Los usuarios de Teams pueden aprovechar esta integración para mantener las conversaciones en contexto, realizar el seguimiento de las tareas sin esfuerzo y mantener a los equipos comprometidos en todas las plataformas.

Aprovecha al máximo cada reunión con ClickUp

Si quieres una única herramienta para videoconferencias y colaboración, ClickUp es la ideal para ti.

ClickUp es una herramienta integral de productividad y colaboración que sustituye a todas las demás aplicaciones de productividad. Te ayuda a planificar y llevar a cabo reuniones orientadas a los resultados, colaborativas y perfectamente integradas en tu flujo de trabajo.

Como ClickUp lo reúne todo en un solo lugar, no tendrás que cambiar entre varias aplicaciones. ¿Quieres más información? Prueba ClickUp gratis.