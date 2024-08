50+ frases motivadoras de los jueves para subir la moral del equipo en el trabajo

Hay dos tipos de personas: los que ven el jueves como un día antes del fin de semana y los que lo ven como tres días antes de otro lunes. O quizá no pertenezcas a ninguna de estas dos categorías y veas el jueves simplemente como eso, jueves.

Aun así, a veces sólo necesitas un alegre jueves para animarte porque los trenes van con retraso, tu cafetería favorita está cerrada o simplemente no te apetece nada la reunión con Alex de finanzas, en la que arruina todos los buenos planes alegando una "restricción presupuestaria"

Ahí es donde entran en juego las frases motivadoras de los jueves para el trabajo. Son el rayo de sol que necesitas para superar esas reuniones tormentosas y salir ganando: un recordatorio amistoso de que eres increíble. Pendiente. Y esto también pasará.

Hemos reunido un montón de citas para levantarte el ánimo, incluyendo frases de motivación de jueves por la mañana para el trabajo y frases divertidas de jueves para el trabajo para que empieces el día con buen pie.

El jueves puede parecer el día más largo de la semana, con el viernes fuera de nuestro alcance. Pero ayudar a tu equipo motivado mediante la creación de hábitos de trabajo ¡una vida positiva es la clave para acabar con fuerza!

Sean Patrick Flanery, Actor

2. Las oportunidades no surgen porque sí, las creas tú.

Chris Grosser, autor

E.E. Cummings, Poeta y pintor

Winston Churchill, Ex Primer Ministro del Reino Unido

Walt Disney, Productor de películas de animación y actor de doblaje

Walt Disney, animador, productor cinematográfico, actor de doblaje y empresario estadounidense, vía Wikipedia > 6. Cree que puedes, y estarás a mitad de camino.

Theodore Roosevelt, 26º Presidente de EE.UU

Viola Davis, actriz y productora de cine

Simone Biles, Gimnasta

Anthony T. Hincks, autor

10. El primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no vas a quedarte donde estás.

JP Morgan, Financiero y banquero de inversiones

Oscar Wilde, Poeta y dramaturgo

Lisa Nichols, conferenciante motivacional

13. El destino no es cuestión de suerte, sino de elección.

William Jennings Bryan, abogado y orador; ex político

14. Cuando tienes un sueño, tienes que agarrarlo y no soltarlo nunca.

Carol Burnett, cómica y actriz

Audrey Hepburn, actriz

Nicole Kidman, Actriz

17. El intento correcto no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar.

Winston Churchill, Ex Primer Ministro del Reino Unido

Desconocido

19. Lo que cuenta es tu Outlook. Si te tomas las cosas a la ligera y no te tomas demasiado en serio, muy pronto puedes encontrar el humor en nuestra vida cotidiana. Y a veces puede ser un salvavidas.

Betty White, actriz y humorista

Elbert Hubbard, Escritor y editor

Ann Ruth Schabacker

Les Brown, político y orador motivacional

23. Si no fuera difícil, todo el mundo lo haría. Es lo difícil lo que lo hace grande.

Tom Hanks, actor y cineasta

24. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres.