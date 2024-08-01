6 plantillas gratuitas para la renovación de contratos en 2025

Eres un consultor empresarial autónomo que trabaja con varios propietarios de empresas y agencias. Estás en tu escritorio, terminando la jornada, cuando recibes un correo electrónico: «El contrato del cliente X vence mañana».

Imagina el pánico que sentirías al darte cuenta de que tendrás que trabajar horas extras, quemarte las pestañas y redactar una propuesta de renovación de contrato.

¿Le suena familiar?

Para muchos profesionales, el proceso de renovación de contratos puede parecer un campo minado. Un solo paso en falso puede hacerte perder una relación comercial importante. Pero, ¿y si pudieras convertir este quebradero de cabeza en un proceso sin complicaciones para todas las partes implicadas?

Introduzca la plantilla de renovación de contratos.

Se trata de algo más que un documento legal para rellenar. Es una plantilla estratégica diseñada para agilizar el proceso de renovación, al tiempo que garantiza la claridad y la coherencia.

Ahorrará tiempo y minimizará los posibles errores al modificar el contrato original según los datos del cliente y el plazo de renovación cada vez, sin perder tiempo redactando uno desde cero.

Sin embargo, no todas las plantillas de renovación de contratos son iguales. Al igual que cada relación comercial es única, las plantillas deben adaptarse a sectores y situaciones específicos.

Por ejemplo, una plantilla de renovación para servicios financieros podría incluir tipos de interés y normativas financieras. En comparación, una plantilla para una agencia creativa podría hacer hincapié en los derechos de propiedad intelectual y los hitos del proyecto.

Por lo tanto, tener a mano una plantilla de contrato de empresa adecuada puede marcar la diferencia.

Descubra qué es lo que hace que un documento de renovación de contrato sea bueno y explore seis opciones de plantillas gratuitas para optimizar su proceso de renovación.

¿Qué son las plantillas de renovación de contratos?

Una plantilla de renovación de contrato es un documento legal prediseñado para renovar acuerdos comerciales existentes. Los usuarios pueden rellenar rápidamente los datos manteniendo la estructura básica del acuerdo original. También puede personalizar las plantillas de renovación de contratos para diferentes sectores o tipos de contratos.

Sin embargo, los detalles esenciales siguen siendo los mismos, tales como:

Nombres de las partes implicadas

Detalles del contrato original

Nuevos términos contractuales

Condiciones y plazos de pago para el pago

Cualquier cambio en los términos o condiciones

Confirmación de condiciones sin cambios

Firmas y fecha de caducidad

Esto le ahorrará tiempo al eliminar la necesidad de redactar un contrato desde cero, para que pueda centrarse en lo que realmente importa: el futuro de su asociación.

Además, ayuda a mantener una comunicación clara entre dos o más partes, lo que en última instancia fortalece las relaciones con los clientes.

¿Lo mejor de todo? Podrá gestionar las renovaciones de contratos como un profesional.

Más información: Gestionar las expectativas de los clientes para construir mejores relaciones

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de renovación de contratos?

Ya sea para renovar un acuerdo de servicio o un contrato de asociación, una plantilla bien elaborada permite a los profesionales de recursos humanos, propietarios de empresas, asesores jurídicos, directores de compras, autónomos, consultores, administradores de oficinas y gestores de proyectos abordar las renovaciones con confianza, profesionalidad y eficiencia, y evitar implicaciones legales.

Sin embargo, casi el 90 % de los usuarios empresariales consideran que los contratos son difíciles o imposibles de entender. Por lo tanto, una buena plantilla de renovación de contratos debe incluir funciones como:

Secciones relevantes: La plantilla debe tener un diseño bien organizado, con títulos y subtítulos claros y cláusulas numeradas. También debe incluir:

Una distinción adecuada entre los términos antiguos y los de renovación.

Secciones detalladas que resaltan los cambios con respecto al acuerdo original.

Enlaces al contrato original

2. Personalización: debería poder modificar cláusulas, añadir términos específicos o eliminar secciones irrelevantes para adaptarlas a su sector o a las necesidades específicas de su empresa, sin comprometer la estructura general.

3. Colaboración: una buena plantilla debe facilitar el uso compartido, los comentarios y la edición en tiempo real entre los miembros del equipo, los departamentos jurídicos y las partes externas para una documentación adecuada.

4. Trazabilidad: debe permitir a los usuarios realizar un seguimiento de los cambios realizados en el contrato a lo largo del tiempo. Un registro de auditoría claro de quién realizó qué modificaciones y cuándo garantizará la transparencia durante todo el proceso de extensión del contrato y facilitará su gestión.

5. Función de IA integrada: una plantilla debe ofrecer sugerencias de cláusulas automatizadas basadas en los estándares del sector, optimizar el lenguaje para mayor claridad y detectar errores e incoherencias en los borradores para ahorrar tiempo y mejorar la productividad de su equipo.

6. Usabilidad: La plantilla debe ser fácil de usar, con una navegación intuitiva. También debe utilizar un lenguaje sencillo, explicar los términos complejos y ofrecer un flujo lógico de información.

6 plantillas gratuitas para la renovación de contratos

Con innumerables opciones disponibles, encontrar la plantilla de renovación de contrato adecuada para las necesidades de su organización puede resultar complicado.

Hemos seleccionado seis plantillas gratuitas de renovación de contratos que tienen compatibilidad con múltiples casos de uso y cuentan con funciones esenciales para mantener tus renovaciones al día.

1. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Descargar esta plantilla Asegúrate de no perderte nunca una fecha de renovación importante con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp.

Crear un nuevo contrato por primera vez puede resultar abrumador, teniendo en cuenta toda la información importante que hay que incluir. Ahí es donde la plantilla de gestión de contratos de ClickUp te echa una mano.

Esta plantilla, fácil de usar para principiantes, está diseñada para ayudarle a redactar, revisar, aprobar y gestionar contratos, todo ello en una única ubicación centralizada. Envíe el contrato a todas las partes implicadas y asegúrese de que se cumplan los plazos de renovación, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Como parte del software de gestión de contratos de ClickUp, esta plantilla garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, proporciona visibilidad sobre el estado de los contratos y los cronogramas de renovación, y permite un control preciso de los costes. También incluye las siguientes funciones:

Estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso, desde la redacción hasta la aceptación.

Campos personalizados para facilitar la visualización de los datos del contrato.

Múltiples vistas para organizar la información de forma eficaz.

Herramientas de gestión de proyectos para mejorar su capacidad de realizar el seguimiento de los plazos, las dependencias y el ciclo de vida general de los contratos.

Empezar es muy sencillo.

Añada la plantilla a su entorno de trabajo de ClickUp e invite a los miembros de su equipo a colaborar. Utilice la guía de introducción para familiarizarse con sus funciones.

Le encantará la vista Lista, que le ofrece una panorámica completa de todos sus contratos para gestionarlos.

La vista de progreso es perfecta para supervisar las negociaciones y revisiones en curso, mientras que la vista de formulario de solicitud le ayuda a gestionar las consultas sobre nuevos contratos sin problemas.

La plantilla también le permite organizar los contratos utilizando seis estados: Aceptado, En redacción, En negociación, Nuevo contrato y En revisión. Al actualizarlos periódicamente, se asegura de que la productividad se mantenga alta.

Ideal para: Equipos jurídicos de organizaciones en las que múltiples partes interesadas deben estar al tanto de los términos de aprobación y renovación de los contratos.

Más información: Estrategias de gestión de clientes para profesionales de la empresa

2. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de revisión de contratos de ClickUp unifica todos sus procesos de redacción de contratos.

El proceso de redacción de contratos puede ser lento y engorroso, con revisiones interminables y retrasos en los comentarios, especialmente cuando intervienen varios departamentos, tanto por su parte como por la del cliente.

Entra en la plantilla de revisión de contratos de ClickUp. Está diseñada para proporcionar a tu equipo comentarios cualificados y rápidos sobre los borradores de los contratos. Piensa en esta plantilla como un espacio organizado y unificado para almacenar y revisar contratos en línea, eliminando los archivos y comentarios dispersos.

Una de las funciones más destacadas de la plantilla es su panorama visual de las cláusulas clave. Esto permite comparar rápidamente diferentes contratos y versiones.

La plantilla también incluye herramientas para realizar el seguimiento del estado de cada contrato y de las tareas de seguimiento.

Mientras que la vista del proceso de revisión de contratos describe los pasos del flujo de trabajo, la vista de todos los contratos proporciona un espacio centralizado para el almacenamiento y la organización de los acuerdos.

La vista «Contratos de gestión de proyectos» permite realizar el seguimiento del progreso de diferentes proyectos, y la vista «Opiniones de los clientes» ofrece un área dedicada al almacenamiento y análisis de los comentarios de los clientes.

Además, utilice funciones de gestión de proyectos como:

Comenta las reacciones para facilitar una respuesta rápida.

Advertencias de dependencia para mantener las tareas al día en el proceso de seguimiento.

En conjunto, estas funciones agilizan la gestión de contratos, mejoran la supervisión de proyectos y facilitan la mejora continua basada en las opiniones de los clientes.

Ideal para: Equipos jurídicos, equipos de gestión de proyectos y profesionales de la empresa que gestionan un gran volumen de contratos a diario y ayudan a todos a mantenerse al día con la redacción de contratos y los comentarios.

Más información: Guía de marketing para el ciclo de vida del cliente

3. Plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de acuerdo de contratista de ClickUp le permite definir claramente las obligaciones en un acuerdo contractual.

Imagina lo siguiente: eres un contratista independiente listo para comenzar un nuevo y emocionante proyecto. El cliente está ansioso y tú estás listo, pero hay un problema: sin un contrato formal, no estás seguro de los términos, las expectativas y las responsabilidades.

Aquí es donde la plantilla de contrato para contratistas de ClickUp puede ayudarte. Con esta carta de contrato estructurada y personalizable, podrás:

Defina y delegue las responsabilidades laborales a los contratistas y subcontratistas.

Establezca expectativas en cuanto a pagos, cronogramas y entregas.

Realice menciones de las cláusulas del acuerdo para proteger tanto a su empresa como al contratista de posibles disputas legales.

Para empezar, recopile los datos esenciales sobre el contratista y el proyecto y cree tareas en ClickUp para organizar esta información. Utilice ClickUp Doc para redactar la carta de muestra y colaborar con los contratistas en los términos clave.

Redacta la plantilla del contrato y colabora con las partes interesadas utilizando ClickUp Docs para la edición en tiempo real.

Revise el borrador para asegurarse de que todos los detalles sean correctos y finalícelo haciendo que ambas partes lo firmen. Por último, se pueden utilizar vistas personalizadas como Gantt, Carga de trabajo y Calendario para configurar comprobaciones periódicas del progreso.

Ideal para: Empleadores y contratistas independientes, que deben establecer condiciones claras para los proyectos, fijar expectativas mutuas y salvaguardar sus intereses profesionales. También ayuda a sincronizar los acuerdos legales y definir las condiciones contractuales, garantizando que todas las partes estén en sincronía durante todo el proceso.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Más información: Los 10 mejores programas de gestión de presupuestos para cerrar acuerdos

4. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp para cubrir detalles legales como pagos, responsabilidades y mucho más.

La gestión de un proyecto implica marcar tareas y crear un marco claro y consensuado que mantenga a todos alineados desde el primer día y cubra las responsabilidades legales.

La plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp hace precisamente eso.

Esta plantilla es una hoja de ruta que le ayuda a gestionar los plazos, mantener a todos informados y garantizar que la visión del cliente se haga realidad. Sin ella, los malentendidos, los cambios en el alcance y las expectativas incumplidas son inevitables.

Cubre detalles cruciales, como:

Entregables específicos y sus plazos

Roles y responsabilidades de cada parte

Expectativas de comunicación

Detalles del presupuesto y condiciones de pago en la carta del contrato.

Procedimientos para gestionar cambios o resolver conflictos.

Forma de pago, datos de facturación y términos y condiciones legales, como la propiedad del proyecto tras la entrega.

La edición colaborativa en tiempo real mantiene a su equipo perfectamente sincronizado, mientras que la automatización se encarga fácilmente de las tareas rutinarias y del proceso de firma.

¿Lo mejor de todo? Se puede personalizar para adaptarse a sus necesidades específicas.

¿Desea especificar una tarifa por hora en lugar de una tarifa por proyecto, o necesita añadir una cláusula sobre reembolsos durante el periodo de prueba? Adelante.

Con el software de gestión de proyectos CRM de ClickUp, puede sincronizar fácilmente los datos de los clientes directamente en su plantilla de contrato para garantizar la precisión y la puntualidad de los datos.

Ahorre tiempo sincronizando los datos de los clientes con sus plantillas de contratos gracias al software de gestión de proyectos CRM de ClickUp.

💡Consejo profesional: Cuando te encuentres con jerga legal, puedes utilizar ClickUp Brain para descifrar términos complejos y convertirlos en lenguaje sencillo. También te ayuda a rellenar previamente los detalles del contrato, como el alcance de los servicios, los entregables y los cronogramas, para que no tengas que empezar desde cero cada vez.

Más información: 10 estrategias de captación de clientes para impulsar el crecimiento de la empresa

5. Plantilla de carta de renovación de contrato de trabajo de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Si como gestor de proyectos se le pasa renovar los contratos de los empleados, los resultados pueden ser graves, sobre todo si se trata de trabajadores contratados. Podría provocar retrasos en los proyectos y la pérdida de los mejores talentos, que podrían acabar en manos de la competencia.

Sin embargo, redactar contratos de renovación de empleados desde cero lleva mucho tiempo y requiere una atención meticulosa a los detalles legales.

Aquí es donde la plantilla de carta de renovación de contrato de empleado de TEMPLATE. NET resulta útil, ya que esta carta de contrato comunica formalmente la intención del empleador de prorrogar el contrato del empleado. Garantiza:

Ambas partes tienen claro que la relación laboral continúa y cuáles son sus condiciones.

Evita malentendidos sobre el empleo posterior al contrato.

Abre debates sobre posibles cambios en los términos o condiciones.

La carta de muestra de TEMPLATE. NET utiliza un tono profesional y cortés y reconoce las contribuciones del empleado a la organización. Además, incluye la fecha, lo cual es esencial para el mantenimiento de registros y asuntos legales.

Puede modificar fácilmente la portada y el encabezado de la plantilla para incluir logotipos de empresas o combinaciones de colores específicas. Añada o elimine títulos y párrafos para abordar aspectos concretos de la renovación.

Para mejorar la claridad y la organización, puede:

Utilice listas para los términos de renovación, la información salarial o las prestaciones.

Añada imágenes, vídeos y enlaces a Google Maps para que la carta de muestra resulte más atractiva visualmente.

Inserte citas de gerentes o firmas digitales.

💡Consejo profesional: esboza 2-3 objetivos para el próximo periodo contractual. Esto le dará al empleado una dirección clara para su crecimiento continuo dentro de la empresa.

6. Plantilla de renovación de contratos de Jotform

a través de Jotform

La plantilla de renovación de contratos de Jotform es una carta de muestra personalizable y fácil de usar, diseñada para agilizar el proceso de extensión.

Con el generador de plantillas de contratos en línea de Jotform, puedes:

Adapta la plantilla para que se ajuste perfectamente a tus necesidades y circunstancias específicas.

Distribuya el documento fácilmente por correo electrónico para que los destinatarios puedan revisarlo.

Recopile firmas fácilmente desde cualquier dispositivo.

Además, puede añadir, eliminar o reorganizar fácilmente los campos del formulario para adaptarlos a sus necesidades. Incluya campos de firma adicionales según sea necesario para varias partes. Cargue el logotipo de su empresa y ajuste las fuentes y los colores para que se ajusten a su identidad visual.

La plantilla también incorpora cláusulas estándar que se ajustan a las leyes de aplicación general.

De esta manera, mantendrá un formato estandarizado para todas sus renovaciones de contratos. Al tiempo que permite la personalización para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, tendrá más probabilidades de mantener relaciones a largo plazo con ellos y fomentar su fidelidad.

Ideal para: Profesionales de empresas que no tienen conocimientos de programación y necesitan una plantilla fácil de usar para gestionar de forma eficiente sus procesos de renovación de contratos.

Más información: 10 herramientas de fidelización de clientes para relaciones duraderas

Optimice su proceso de renovación de contratos con las plantillas de ClickUp.

La redacción de nuevos contratos a gran escala conlleva una serie de retos, como mantener la precisión, gestionar plazos ajustados y garantizar la coherencia entre múltiples documentos.

Con estas seis plantillas bien diseñadas, podrá transformar su proceso de renovación en una tarea fluida y eficiente. Es como tener todas las herramientas al alcance de la mano, desde el seguimiento de los cambios hasta la colaboración en tiempo real. Además, se acabaron los plazos incumplidos y los detalles olvidados: solo renovaciones fluidas y sin estrés que fortalecen las relaciones de su empresa.

Las plantillas prediseñadas de renovación de contratos de ClickUp son muy utilizadas por las empresas para la colaboración en tiempo real a través de ClickUp Docs, el asistente de redacción basado en IA ClickUp Brain, que hace el trabajo pesado por usted, y el CRM de ClickUp, que almacena toda la información crítica de los clientes en una ubicación centralizada. ¿Está listo para acelerar su proceso de renovación de contratos?

Regístrese en ClickUp, descargue estas plantillas de renovación de contratos y empiece a utilizarlas.