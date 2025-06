El manual definitivo de etiqueta en el correo electrónico para profesionales

Vivimos en una era en la que gran parte de nuestra comunicación se realiza a través de canales digitales, especialmente el correo electrónico. A pesar de la aparición de muchas alternativas al correo electrónico, este sigue siendo una piedra angular de la comunicación profesional. Tiene el poder de transmitir mucho más que nuestras intenciones; muestra nuestra profesionalidad y atención al detalle.

Ya sea para enviar una solicitud de empleo, coordinar un proyecto o simplemente ponerse en contacto con un compañero de trabajo, la forma en que redacta un correo electrónico puede influir significativamente en la respuesta que reciba. Repasar las normas de etiqueta del correo electrónico le garantizará que sus mensajes sean educados y profesionales, y que sean bien recibidos.

En esta guía, analizaremos 20 pautas esenciales para redactar correos electrónicos profesionales rápidamente.

Comprender la etiqueta del correo electrónico

La etiqueta del correo electrónico es un conjunto de normas sociales que se deben seguir al escribir o responder correos electrónicos. Te indica cómo interactuar por correo electrónico para garantizar una comunicación clara, concisa y respetuosa.

¿Te preguntas por qué es importante cuando, al fin y al cabo, el correo electrónico es solo una herramienta de comunicación? Bueno, una de las razones es que las palabras escritas no van acompañadas de señales no verbales. La ausencia de expresiones faciales y tonos de voz hace que sea increíblemente fácil malinterpretar el tono del mensaje. Por lo tanto, si sigues estas pautas, te asegurarás de que tu comunicación sea educada y clara.

Aquí tienes otras razones por las que es importante la etiqueta en el correo electrónico:

La primera impresión es importante: La forma en que redactas tus correos electrónicos suele ser la primera impresión que los demás tienen de tu profesionalidad y atención al detalle

Claridad y eficiencia: Una etiqueta adecuada en el correo electrónico garantiza que tu mensaje sea claro, lo que reduce la probabilidad de malentendidos y la necesidad de enviar correos electrónicos de seguimiento

Profesionalidad: Respetar la etiqueta del correo electrónico refleja tu profesionalidad. Demuestra que respetas el tiempo del destinatario y que comprendes las normas de la comunicación profesional

Comunicación eficaz: Los correos electrónicos bien estructurados, educados y sin errores mejoran la eficacia de tu comunicación. Esto es especialmente importante en un entorno profesional, donde la falta de comunicación puede dar lugar a confusiones e ineficiencias

Si sigues la etiqueta del correo electrónico, podrás establecer relaciones duraderas, comunicar tus intenciones con claridad y asegurarte de que todo el mundo está en la misma página.

20 consejos y buenas prácticas para la etiqueta en el correo electrónico

Ahora que ya conoce la importancia de la etiqueta en el correo electrónico, veamos los 20 consejos y buenas prácticas más importantes que debe tener en cuenta al redactar correos electrónicos:

1. Saluda como un profesional

Comenzar tu correo electrónico con un saludo cortés establece un tono profesional y muestra respeto hacia el destinatario. El tipo de saludo que utilices debe ser adecuado al nivel de formalidad de tu relación con el destinatario y al contexto de la comunicación.

Por lo tanto, utilizar «hey there» con un cliente o supervisor sería inapropiado. Del mismo modo, utilizar «Dear » resultaría demasiado formal si estuvieras enviando un correo electrónico a un amigo.

Aquí tienes algunos saludos informales que puedes utilizar en correos electrónicos informales:

Hola

Hola

Hola,

Hola

Para comunicaciones formales, o cuando escribes a alguien por primera vez, puedes utilizar estos saludos:

Estimado

Buenos días/tarde/noche

Estimado

Evita utilizar saludos demasiado informales como «¡Hola!» o impersonales como «A quien corresponda». Además, evita omitir el saludo, ya que pasar directamente al contenido puede parecer brusco o grosero. Dedicar un momento a dirigirse correctamente al destinatario puede marcar una gran diferencia en cómo se recibe tu correo electrónico.

2. Despídete con estilo

Concluir tu correo electrónico con una despedida adecuada es tan importante como comenzar con un saludo. Una despedida adecuada proporciona una conclusión clara a tu correo electrónico y deja una impresión final de profesionalidad.

Frases de despedida que puedes utilizar en correos electrónicos formales:

Saludos

Atentamente

Que tengas un buen día

Gracias

Las despedidas para un correo electrónico más informal incluyen:

Mejor

Saludos

Gracias

Feliz

Hablamos pronto

Cordialmente

Después de firmar, no olvides incluir tu nombre.

Evita utilizar despedidas como «Xoxo» (demasiado íntimo), «respetuosamente» o «atentamente» (demasiado anticuado), o simplemente escribir tu nombre (demasiado brusco).

Para la comunicación profesional, también recomendamos añadir una firma de correo electrónico que proporcione al lector toda tu información de contacto y le dé a tu correo electrónico un aspecto más pulido.

3. Acertar con el asunto

Imagina que recibes dos correos electrónicos. El asunto del primero dice «reunión», mientras que el segundo dice «Proyecto X: reunión del equipo el 15 de julio a las 10 de la mañana»

¿Cuál es más probable que consultes primero?

El primer asunto es breve, vago y no dice nada sobre el contenido del correo electrónico. El segundo asunto, por el contrario, es breve y descriptivo, y permite saber de forma concisa de qué trata el correo electrónico.

Los asuntos claros y relevantes ayudan al destinatario a priorizar tu correo electrónico y garantizan que tu mensaje reciba la atención que necesita.

Cuando redactes el asunto, asegúrate de que sea conciso, descriptivo y que incite a la acción. Piensa en él como el titular de tu correo electrónico: debe llamar la atención y proporcionar contexto. Evita el uso de mayúsculas, puntuación excesiva o términos demasiado genéricos que no transmitan la naturaleza específica de tu correo electrónico.

4. Sé claro pero exhaustivo

El correo electrónico ideal logra un equilibrio entre la concisión y la exhaustividad. La concisión consiste en ir directo al grano y evitar la verborrea. La exhaustividad, por otro lado, garantiza que se cubran todos los detalles esenciales.

Por ejemplo:

Esto es muy largo: Le escribo para informarle de que he completado el informe y que está listo para su revisión. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo

Esto es conciso: El informe está completo y listo para su revisión. Por favor, avíseme si necesita información adicional

Cuando redactes tu correo electrónico, utiliza párrafos cortos para dividir la información importante y facilitar la lectura. Evita las frases largas y confusas, no te andes con rodeos. Dicho esto, asegúrate de proporcionar todos los detalles y el contexto necesarios para evitar idas y venidas.

Genera, resume, corrige, mejora y traduce tus informes, correos electrónicos y chats con ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

5. Utiliza la puntuación de forma adecuada

Una puntuación adecuada mejora la legibilidad de tu correo electrónico y facilita su comprensión. Ayuda a transmitir tu mensaje con claridad y evita malentendidos

Utiliza la cantidad justa de signos de puntuación, sin abusar ni escatimar en ellos. Por instancia, algunas personas tienden a utilizar muchos signos de exclamación, lo que puede parecer excesivamente emocional en una comunicación formal.

Aquí tienes algunas reglas que debes tener en cuenta:

Asegúrate de que cada línea termine con un signo de puntuación final

No añadas demasiados signos de interrogación (o de exclamación) a un correo electrónico. Si tienes muchas preguntas, intenta formular algunas de ellas de otra manera

Utiliza siempre una coma para separar los elementos de una lista y antes de una conjunción coordinada que conecta dos cláusulas independientes

Añade una coma para puntuar tu saludo

6. La gramática es clave

La gramática no es importante cuando te comunicas de manera informal a través de Slack o WhatsApp. Sin embargo, los correos electrónicos funcionan de manera diferente. Es fundamental seguir las reglas gramaticales básicas, como la concordancia entre sujeto y verbo, los pronombres adecuados, los tiempos verbales correctos y el uso de mayúsculas.

Al chatear, es posible que no pensemos en la diferencia entre palabras como «its/it's», «loose/lose», «I/me», «they're/their», etc.

Por ejemplo, escribir «They're going to review there report» en lugar de «They're going to review their report» puede crear confusión. Además, no ayuda a causar una buena impresión.

Por supuesto, incluso con todas las reglas, es natural cometer errores a veces. En ese caso, considera utilizar IA en correos electrónicos o herramientas de redacción de correos electrónicos para escribir mensajes sin errores.

7. Revisa tu correo electrónico

Una extensión del punto anterior: revisa siempre tu correo electrónico antes de enviarlo. Esto te ayudará a detectar errores ortográficos, gramaticales y de puntuación que se te hayan podido pasar por alto. También puedes utilizar apps de corrección gramatical.

Sin embargo, la corrección va más allá de detectar errores tipográficos. Implica comprobar el flujo general y la claridad de tu correo electrónico. Asegúrate de que tus frases estén bien estructuradas y que tus ideas estén organizadas de forma lógica. También puedes intentar leer tu correo electrónico en voz alta para identificar frases demasiado largas.

Utiliza AI Writer for Work para editar documentos, corregir, resumir, traducir y explicar tanto en Docs como en Bloc de notas en ClickUp Brain

8. Mantén la profesionalidad

Los correos electrónicos profesionales y respetuosos son imprescindibles en el ámbito laboral. Tu tono, lenguaje y enfoque general deben reflejar cortesía y consideración hacia el destinatario. Por ejemplo

❌«Hola, necesito ese informe lo antes posible. Gracias». Esto no es ni profesional ni respetuoso

✅«Hola, John, por favor, envíame el informe completado antes de que termine el día. Gracias». Esto es profesional, claro y educado

Evita el uso de jerga o lenguaje demasiado informal; asegúrate de que el destinatario no encuentre tu comunicación confusa. Incluye un buen asunto, un saludo y una despedida. Divide el contenido en párrafos para mejorar su legibilidad.

9. Utiliza los emojis con moderación

Los emojis pueden añadir un toque personal a tus correos electrónicos y hacerlos más amigables. Sin embargo, siempre deben usarse con moderación y solo en contextos apropiados.

En entornos profesionales, es mejor utilizar emojis solo si conoces bien al destinatario y estás seguro de que serán recibidos de forma positiva. En caso de duda, es más seguro omitirlos por completo.

Si tienes pensado utilizar emojis, asegúrate de equilibrar su uso. Además, evita cualquier error cultural al elegir un emoji. Por ejemplo, algunos gestos que consideramos normales podrían ser muy irrespetuosos en otras culturas.

He aquí un correo electrónico en el que puede ser apropiado utilizar un emoji al final: «Hola, John, solo quería saber cómo va el informe. ¡Que tengas un buen día! 🙂»

El uso excesivo de emojis no es profesional: «¡Nos vemos mañana temprito! 🙂🙂✨✨»

10. Marca los archivos adjuntos

Cuando incluyas archivos adjuntos en tu correo electrónico, menciónalos en el cuerpo del mensaje y asegúrate de que estén correctamente nombrados. Esto ayuda al destinatario a comprender su relevancia. Considera la posibilidad de añadir un simple «Encontrará el informe adjunto. »

También puedes añadir una descripción más detallada si es relevante. Por ejemplo: «Adjunto encontrarás el informe de ventas del segundo trimestre. Incluye las últimas cifras de ventas y el análisis del rendimiento. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto conmigo»

11. Espera 24 horas para hacer un seguimiento

La paciencia es una virtud en la comunicación por correo electrónico. Por lo tanto, da al destinatario al menos 24 horas para responder antes de enviar un correo electrónico de seguimiento. Por supuesto, el tiempo de seguimiento adecuado varía según la urgencia de la situación y tu relación.

Además, cuando hagas el seguimiento, sé educado y considerado. Puedes reconocer que pueden estar ocupados. Si se trata de un asunto urgente, puedes mencionar la urgencia de forma educada.

Por ejemplo: «Hola, Sarah: Quería hacer un seguimiento de mi correo electrónico anterior sobre nuestra reunión. ¿Podrías confirmar tu disponibilidad? Necesitamos cerrar el calendario para mañana. ¡Gracias!»

💡 Consejo profesional: ¿Te cuesta recordar cuándo hacer un seguimiento y con quién? Configura recordatorios en ClickUp para no volver a olvidar nunca un mensaje importante

12. Responda a tiempo

La mayoría de nosotros tenemos agendas muy apretadas, lo que dificulta responder rápidamente a los correos electrónicos. Sin embargo, esfuércese por responder a los correos electrónicos de sus compañeros de trabajo en un plazo de 24 horas.

Si el correo electrónico es de una persona desconocida o un contacto externo y no es urgente, puedes tardar un par de días en responder. Si está marcado como urgente, intenta responder lo antes posible.

Las respuestas oportunas demuestran profesionalidad y respeto hacia el remitente. Si necesita más tiempo para dar una respuesta exhaustiva, un correo electrónico de acuse de recibo rápido puede mantener informado al remitente original y asegurarle que su correo electrónico ha sido recibido y está siendo atendido.

Puede programar sus correos electrónicos utilizando soluciones de gestión de correo electrónico para responder a tiempo. También puede crear plantillas de correo electrónico para agilizar el proceso de respuesta.

13. Utiliza CC y CCO de forma adecuada

Utiliza CC (copia) y CCO (copia oculta) con cuidado y en las situaciones adecuadas.

Debes utilizar CC para incluir a personas que deben conocer el contenido del correo electrónico, pero que no son los destinatarios principales. De este modo, todos estarán informados sin necesidad de que tengan que hacer nada.

Por otro lado, utiliza el campo CCO cuando envíes correos electrónicos a un grupo grande de personas que deben estar informadas, pero que no necesariamente deben ver las direcciones de correo electrónico de los demás, como en un anuncio organizativo o cuando la privacidad es importante.

14. Utiliza la opción «responder a todos» con prudencia

¿A quién le gusta ver su bandeja de entrada llena de correos electrónicos que no le conciernen? ¡A nadie!

Para muchos de nosotros, intentar practicar el «bandeja de entrada vacía» y mantenerla ordenada significa eliminar los correos electrónicos copiados innecesariamente.

Por eso debes utilizar la función «responder a todos» con prudencia y evitar el desorden. Antes de pulsar «responder a todos», piensa si todos los destinatarios necesitan ver tu respuesta. Si tu respuesta solo es relevante para una o dos personas, respóndeles directamente.

15. Configure un mensaje de fuera de la oficina

Obtenga mensajes de fuera de la oficina personalizados e instantáneos con ClickUp Brain

Una de las mejores estrategias de gestión del correo electrónico es configurar mensajes de fuera de la oficina. Si estás fuera y no puedes responder a los correos electrónicos, configura una respuesta automática para informar a los remitentes de tu ausencia y proporcionarles contactos alternativos si es necesario.

Considera incluir detalles como:

Fechas o duración de tu ausencia

Una persona alternativa a la que contactar para trabajos urgentes

No olvides informar de ello a la persona que incluyas en tu lista de mensajes de fuera de la oficina.

16. Mantén un tono neutral o positivo

Encontrar el tono adecuado en un correo electrónico puede ser todo un reto. Sin embargo, puede influir significativamente en cómo se recibe tu mensaje. Utiliza un tono adecuado al propósito del correo electrónico y a tu relación con el destinatario.

Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:

Evita palabras negativas como «errores», «fracaso», «problemas», etc.

Utiliza pocos o ningún adjetivo, incluidos «realmente», «muy», «profundamente», etc.

Evita enviar mensajes demasiado bruscos o excesivamente informales

En caso de duda, sigue el ejemplo del destinatario. Si escribe de manera informal y hace charla trivial, haz lo mismo. Si es directo, mantén tus mensajes breves también.

Si decides utilizar IA para escribir tu correo electrónico, utiliza uno que te permita establecer el tono antes de crear el correo.

ClickUp Brain te permite establecer el tono de tu correo electrónico

17. Comprueba dos veces los destinatarios

Antes de enviar tu correo electrónico, comprueba siempre que has introducido la dirección correcta del destinatario. Enviar correos electrónicos a la persona equivocada puede dar lugar a malentendidos o a la violación de la confidencialidad, especialmente si el correo electrónico contiene información sensible.

Además, si respondes a un correo electrónico, asegúrate de que se dirige a la bandeja de entrada del destinatario y no a todo un grupo.

18. Usa el humor con moderación

Al igual que el tono, el humor también puede ser difícil de usar en los correos electrónicos. En ausencia de señales no verbales, no hay garantía de que el destinatario entienda tu broma.

Además, el humor es muy subjetivo. Por lo tanto, lo que a usted le puede parecer gracioso, puede ser malinterpretado o incluso ofensivo para otra persona.

Por eso es mejor no utilizarlo en la comunicación profesional, a menos que conozcas bien al destinatario y estés seguro de que apreciará tu sentido del humor.

19. Utiliza fuentes y formatos estándar

El uso de fuentes llamativas, colores y formatos adicionales puede parecer una forma estupenda de hacer que tu correo electrónico destaque entre los demás, pero puede tener resultados desastrosos.

Imagina recibir un correo electrónico escrito en Comic Sans y resaltado en azul. ¿Confiarías en la profesionalidad del remitente? Probablemente no.

Por eso, es mejor ceñirse a una fuente y un formato estándar. No utilices negrita, cursiva ni colores diferentes para que tu correo electrónico destaque. Mantén un estilo limpio y coherente para mejorar la legibilidad.

20. Conoce a tu público

Por último, escribe para tu público. Si envías un correo electrónico a tus compañeros de trabajo, adapta tu lenguaje según su nivel de familiaridad, su rol y el contexto.

Por ejemplo, cuando envíes un correo electrónico a un público técnico, puedes decir:

«Las métricas de rendimiento del segundo trimestre indican un aumento del 15 % en el tiempo de actividad del servidor gracias a la reciente actualización de la infraestructura»

Pero si necesitas decir lo mismo a un público no técnico, esto funcionará mejor:

«La reciente actualización de nuestra infraestructura ha mejorado la fiabilidad del servidor, lo que ha dado como resultado una reducción de los tiempos de inactividad»

Comprender a tu público te ayuda a redactar tu mensaje de forma que sea relevante y comprensible para ellos.

Mejorar la comunicación del equipo con ClickUp y el correo electrónico

¿Trabaja en varios proyectos repartidos entre distintos clientes? Desde abordar actualizaciones de proyectos dispares hasta responder a diferentes miembros del equipo y resolver consultas, su bandeja de entrada puede convertirse fácilmente en un caos, y su etiqueta de correo electrónico puede verse afectada.

Aquí es donde pueden ayudar las herramientas de gestión de la bandeja de entrada y la gestión de proyectos por correo electrónico. Transforman tu bandeja de entrada en un entorno de trabajo colaborativo donde puedes gestionar fácilmente múltiples proyectos.

ClickUp es una herramienta de comunicación y productividad para el correo electrónico que te ayudará a perfeccionar el arte de la gestión de la bandeja de entrada. Las funciones de gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp te permiten crear proyectos ilimitados, realizar un seguimiento de la productividad del equipo y seguir las normas de etiqueta del correo electrónico.

Envía correos electrónicos sin salir de ClickUp

Funciones como más de 50 recetas de automatización de tareas, vistas personalizables, integraciones de terceros, atajos de teclado, plantillas y mucho más hacen que ClickUp sea ideal para la gestión de tareas por correo electrónico.

Max Segal, director de Sistemas Informáticos y de la Información, opina lo siguiente sobre ClickUp:

Así es como tú también puedes utilizar ClickUp para obtener los mismos resultados en tu lugar de trabajo:

Integración con Gmail y Outlook

Integra ClickUp con el correo electrónico para crear tareas

La integración de ClickUp con Gmail permite sincronizar automáticamente ambas plataformas. Puedes convertir automáticamente los correos electrónicos de Gmail en nuevas tareas en ClickUp. También puedes adjuntar correos electrónicos a tareas, subir archivos adjuntos de correos electrónicos a ellas y mucho más.

La integración de ClickUp con Outlook te ofrece capacidades similares, incluida la creación automática de tareas a partir de correos electrónicos.

Envía correos electrónicos desde ClickUp

ClickUp te permite enviar correos electrónicos y responder a mensajes directamente desde la plataforma. Puedes añadir adjuntos, enlazar correos electrónicos a tareas, etiquetar a tu equipo para asegurarte de que todos estén al día e incluso responder a notificaciones.

Con las tareas de ClickUp, también puedes enlazar los correos electrónicos recibidos a elementos de trabajo y configurar la automatización del correo electrónico para campañas de goteo o boletines informativos.

La extensión de Chrome te permite crear tareas a partir de correos electrónicos e incluso adjuntar correos electrónicos a las tareas.

ClickUp te permite enviar y responder comentarios sobre tareas directamente desde tu bandeja de entrada. Puedes añadir adjuntos y asegurarte de que todas las conversaciones relacionadas con una tarea específica estén en el mismo lugar.

Plantillas

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp para comunicarte de forma eficaz con tus clientes

ClickUp ofrece una amplia variedad de plantillas prediseñadas para facilitar la gestión del correo electrónico. La plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp te permite planificar campañas, programar mensajes, realizar un seguimiento de las métricas de éxito, automatizar los correos electrónicos con activadores y enviar correos electrónicos específicos cuando sea necesario.

Redactar y editar correos electrónicos

ClickUp Brain es un potente asistente de IA que te permite escribir correos electrónicos al instante. Puedes utilizarlo para escribir contenido específico para cada rol, establecer un tono profesional, añadir los puntos principales de la conversación y fijar una agenda. También puedes utilizar el AI Writer de ClickUp Brain para mejorar tu redacción, corregir la ortografía o la gramática, alargar o acortar el texto, o simplificarlo.

Dominar la etiqueta del correo electrónico para el éxito profesional con ClickUp

Dominar la etiqueta del correo electrónico es esencial para crear interacciones claras, respetuosas y eficaces. Desde la revisión de tu mensaje hasta el ajuste de un tono respetuoso, la etiqueta del correo electrónico desempeña un rol crucial en cómo se perciben y se responden tus correos electrónicos.

El uso de herramientas como ClickUp puede optimizar la gestión de tu correo electrónico y garantizar que te mantengas organizado, cumplas con los plazos y te comuniques con claridad y precisión. Desde la creación de plantillas y la automatización de los seguimientos hasta la revisión de tus correos electrónicos y la creación de tareas a partir de ellos, ClickUp te permite hacer esto y mucho más.

Descubre todas las capacidades de ClickUp por ti mismo con una cuenta gratuita. ¡Regístrate hoy mismo!